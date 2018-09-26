德國最大兩家銀行合併生變數？媒體稱德銀還曾考慮與瑞銀合併

本周三，據德國《商報》援引消息人士報導稱，在本月稍早的戰略會議上，德意志銀行不僅討論了與德國商業銀行合併的可能性，也分析研究了與瑞士銀行合併的可能。

報導指出，從賬面上看，德銀與瑞銀合併，將比德銀與德商行合併後的情況要好。因為在投行業務和財富管理業務上，德銀與瑞銀相輔相成。而因業務重疊明顯，德銀與德商行的合併則可能會導致重組成本高昂。但對於本次消息，德銀不予置評。

上周五，彭博社報導稱，德國政府傾向於贊成國內最大的兩家上市銀行德意志銀行與德國商業銀行合併。

知情人士表示，贊成理由是想藉此創造一個國家級別的超級借貸機構，為德國的出口導向型經濟提供可靠融資。合併後的超大型銀行也能確保在金融危機時維持對德國企業借貸強大能力，否則擔心外國投資者會藉機撤出。

另外，當時報導還指出，德國政府其實對德國銀行業與境外歐洲銀行的合併也感興趣，但在歐盟形成統一的銀行、財政和資本市場聯盟之前無法實現。

此前英國《金融時報》也曾提到，德國最大的兩家上市銀行合併只是時間問題。如果合併成功，德意志商業銀行的總資產將到達 1000 億歐元，將成為繼滙豐銀行和法國巴黎銀行之後的歐洲第三大銀行。

但值得注意的是，近一兩年來，德銀的日子並不好過。自今年年初以來，公司股價就已經下跌了 35%，目前市值為 214.57 億歐元。

為了削減成本並恢復盈利，今年早些時候，德銀宣布計劃減少 7000 多個工作崗位。而該行首席財務官 James von Moltke 還在 8 月要求員工利用一切機會限制不必要的旅行，直到年底。

而在二季報中，德銀最賺錢的業務 FICC 業務營收年增率下跌 17% 至 13.7 億歐元，這是公司連續第 5 個季度固收業務下跌，同時相關數據也創 2008 年金融危機以來的最低值。

另外，德銀還在 9 月 24 日退出了具有指標性的歐洲藍籌股指數 Stoxx 50，這也是已經處於困難中的德銀，在今年遇到的又一個打擊。

其實自金融危機以來，歐洲銀行業規模不斷縮小。去年，蘇格蘭皇家銀行，瑞士信貸和法國巴黎銀行等已宣布關閉其認為盈利能力較低的業務的計劃，雖然歐洲各地的銀行將希望寄予合併和整合，以挽救銀行破產，但這可能導致該地區更大的系統性風險。