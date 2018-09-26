市場已經開始預期：聯準會可能升息加到2020年

聯準會持續升息被視為全球市場關鍵風險點之一。當地時間周三，聯準會將進行年內第三次升息，市場普遍預計 12 月還將再次升息。市場關注的另一個焦點是，聯準會何時停止升息周期。

彭博指出，除了 9 月和 12 月的兩次升息，2019 年依然還會升息兩次；同時，歐洲美元期貨價格走勢，意味著升息周期可能持續至 2020 年底，2020 年升息 25 個基點的可能性為 16%。

歐洲美元是指存放在美國境外商業銀行中的美元，而歐洲美元期貨價格反映的是，未來特定日期歐洲美元的 3 月期存款利率，聯準會利率越高，歐洲美元期貨價格越低。

2019 年 12 月和 2020 年 12 月的歐洲美元期貨價格不再倒掛，價差現為 4 個基點，這說明 2020 年升息的可能性達到 16%。（雖然可能性依舊較低），但這說明了聯準會的另一種思考方向。

報導還稱，聯準會周三會議召開之前，聯邦基金期貨近期出現了一些有趣甚至奇怪的行動。例如，聯準會升息 50 個基點的可能性上升至 8%，而一個月前還是零。儘管聯準會不可能也沒必要作出這種「駭人」之舉，但很明顯，期貨和短期公債都預期聯準會本周會更加激進。

此外，9 月十年期美債殖利率漲破 3%，為 5 月來首次，目前在 3.10% 附近徘徊，處於觸及 7 年新高的位置。三十年期美債殖利率 9 月也大幅攀升，達到 4 個月高點 3.22%。

英國《金融時報》稱，9 月美債殖利率上漲並非受通膨預期上升的推動，而是市場認為未來一年聯準會將更積極地推動緊縮貨幣政策。

市場這一判斷的主要依據是，美國 8 月時薪達到 27.16 美元，年增率 2.9% 高於市場預期，創 9 年來最高時薪增速。同時，聯準會鴿派色彩高管此時的強硬言論，也起到了推波助瀾的作用。

9 月初，政策立場特別溫和的聯準會理事、票委 Lael Brainard 也表示，鑒於川普政府的減稅政策對經濟的刺激作用，未來一年或兩年內聯準會應該堅持逐步升息路徑，可能升息至超越中性利率水平。

6 月 FOMC 提供的點陣圖顯示，聯準會對長期自然利率的中位數預期是 2.9%。根據 Lael Brainard 的說法，聯準會有可能升息超過 3%，因為政策制定者對中性利率的預期區間是 2.5%-3.5%。目前美國聯邦基金利率為 1.75%-2%，這代表至少還會升息四次。

英國《金融時報》援引哥倫比亞專線（Columbia Threadneedle）資深策略師 Edward Al-Hussainy 表示，「2019 年聯準會暫停（升息）的懸念已經被打破了。現在看來，市場對聯準會將繼續升息的信心要大得多。」