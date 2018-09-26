[表四2]台灣集中市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧09月25日 交易日 ◆當日淨買超 ◆當日淨賣超 代碼 股票名稱 當日淨買超 累計15日 代碼 股票名稱 當日淨賣超 累計15日 (張) (張) (張) (張) 00677U 富邦VIX 14657 0 00637L 元大滬深300正2 -16658 0 2031 新光鋼 3226 3906 2323 中環 -3806 -11319 2002 中鋼 2875 8812 00655L 國泰中國A50正2 -2757 0 2408 南亞科 2603 -5321 2303 聯電 -1862 -19414 2891 中信金 2065 14676 2313 華通 -1619 -10016 1312 國喬 1775 1960 00633L 富邦上証正2 -1599 0 2633 台灣高鐵 1690 3447 1102 亞泥 -1383 -4549 2883 開發金 1668 -309 1402 遠東新 -1293 6265 00673R 元大S&P原油反1 1652 0 00636 國泰中國A50 -1288 -8247 1310 台苯 1455 2517 6153 嘉聯益 -1283 -3354 2882 國泰金 1431 -995 1101 台泥 -1249 -586 2330 台積電 1244 20526 1605 華新 -1228 -9352 6116 彩晶 1201 -2081 00739 元大MSCI A股 -819 -3374 00632R 元大台灣50反1 1198 0 1609 大亞 -816 -3 2884 玉山金 1179 8221 2340 光磊 -741 628 00635U 元大S&P黃金 1108 0 1303 南亞 -686 -338 2014 中鴻 971 -4063 2027 大成鋼 -673 -1806 2382 廣達 940 -8286 9958 世紀鋼 -635 -1457 9945 潤泰新 927 5617 2324 仁寶 -625 -6421 2603 長榮 884 -2579 2890 永豐金 -612 9345 3481 群創 830 -26072 00672L 元大S&P原油正2 -588 0 1710 東聯 795 1108 2888 新光金 -568 -1236 2885 元大金 739 2420 00642U 元大S&P石油 -550 0 3711 日月光投控 706 2457 2327 國巨 -548 417 2344 華邦電 662 -22628 00631L 元大台灣50正2 -530 0 2823 中壽 652 -3665 2892 第一金 -484 3391 00708L 元大S&P黃金正2 624 0 2474 可成 -457 -1476 2880 華南金 602 5666 3576 新日光 -454 516 6278 台表科 582 1121 1314 中石化 -431 6260 2534 宏盛 570 2234 4958 臻鼎-KY -414 -662 備註： 當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出 淨買超、淨賣超前30名個股