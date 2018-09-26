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[表四2]台灣集中市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧09月25日 交易日  
  
◆當日淨買超                                     ◆當日淨賣超  
代碼   股票名稱          當日淨買超  累計15日    代碼   股票名稱          當日淨賣超  累計15日  
                           (張)       (張)                                  (張)       (張)     
00677U 富邦VIX                14657         0    00637L 元大滬深300正2        -16658         0  
2031   新光鋼                  3226      3906    2323   中環                   -3806    -11319  
2002   中鋼                    2875      8812    00655L 國泰中國A50正2         -2757         0  
2408   南亞科                  2603     -5321    2303   聯電                   -1862    -19414  
2891   中信金                  2065     14676    2313   華通                   -1619    -10016  
1312   國喬                    1775      1960    00633L 富邦上証正2            -1599         0  
2633   台灣高鐵                1690      3447    1102   亞泥                   -1383     -4549  
2883   開發金                  1668      -309    1402   遠東新                 -1293      6265  
00673R 元大S&P原油反1          1652         0    00636  國泰中國A50            -1288     -8247  
1310   台苯                    1455      2517    6153   嘉聯益                 -1283     -3354  
2882   國泰金                  1431      -995    1101   台泥                   -1249      -586  
2330   台積電                  1244     20526    1605   華新                   -1228     -9352  
6116   彩晶                    1201     -2081    00739  元大MSCI A股            -819     -3374  
00632R 元大台灣50反1           1198         0    1609   大亞                    -816        -3  
2884   玉山金                  1179      8221    2340   光磊                    -741       628  
00635U 元大S&P黃金             1108         0    1303   南亞                    -686      -338  
2014   中鴻                     971     -4063    2027   大成鋼                  -673     -1806  
2382   廣達                     940     -8286    9958   世紀鋼                  -635     -1457  
9945   潤泰新                   927      5617    2324   仁寶                    -625     -6421  
2603   長榮                     884     -2579    2890   永豐金                  -612      9345  
3481   群創                     830    -26072    00672L 元大S&P原油正2          -588         0  
1710   東聯                     795      1108    2888   新光金                  -568     -1236  
2885   元大金                   739      2420    00642U 元大S&P石油             -550         0  
3711   日月光投控               706      2457    2327   國巨                    -548       417  
2344   華邦電                   662    -22628    00631L 元大台灣50正2           -530         0  
2823   中壽                     652     -3665    2892   第一金                  -484      3391  
00708L 元大S&P黃金正2           624         0    2474   可成                    -457     -1476  
2880   華南金                   602      5666    3576   新日光                  -454       516  
6278   台表科                   582      1121    1314   中石化                  -431      6260  
2534   宏盛                     570      2234    4958   臻鼎-KY                 -414      -662  
  
備註：  
當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出  
淨買超、淨賣超前30名個股
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