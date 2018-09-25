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[表四2]台灣集中市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧09月21日 交易日  
  
◆當日淨買超                                     ◆當日淨賣超  
代碼   股票名稱          當日淨買超  累計15日    代碼   股票名稱          當日淨賣超  累計15日  
                           (張)       (張)                                  (張)       (張)     
00677U 富邦VIX                16231         0    00637L 元大滬深300正2        -25533         0  
2303   聯電                    4151    -17704    2337   旺宏                   -9318    -17661  
2883   開發金                  3597     -2200    00633L 富邦上証正2            -5501         0  
1402   遠東新                  3493      7456    2317   鴻海                   -5144    -32370  
1605   華新                    3399     -7573    00632R 元大台灣50反1          -3749         0  
2891   中信金                  2916     10968    2409   友達                   -3529      6445  
2027   大成鋼                  2598      -763    00655L 國泰中國A50正2         -2782         0  
2887   台新金                  2516     -5312    2834   臺企銀                 -2279      1090  
2882   國泰金                  2485     -2551    3481   群創                   -2241    -22584  
2323   中環                    2358     -9570    2324   仁寶                   -2163     -5463  
2884   玉山金                  2356      7549    00631L 元大台灣50正2          -2074         0  
1301   台塑                    2194      1797    0050   元大台灣50             -1982     -9145  
2002   中鋼                    2059      6824    2353   宏碁                   -1942      3075  
2881   富邦金                  1933     -1506    1312A  國喬特                 -1745         0  
2880   華南金                  1824      4767    00739  元大MSCI A股           -1292     -2098  
5880   合庫金                  1568      -550    1101   台泥                   -1290       435  
1303   南亞                    1554       393    2408   南亞科                 -1239     -8973  
2301   光寶科                  1337      1498    2349   錸德                   -1071     -2389  
2890   永豐金                  1297     10310    2344   華邦電                 -1014    -23548  
1326   台化                    1216       216    2368   金像電                  -955     -7212  
00743  國泰中國A150            1146       753    00636  國泰中國A50             -911     -7240  
5469   瀚宇博                  1144      -159    8046   南電                    -852     -1769  
2801   彰銀                    1054      8496    2412   中華電                  -835      3886  
2014   中鴻                    1024     -4458    2888   新光金                  -802       -43  
1314   中石化                   959     12150    2515   中工                    -679     -1778  
2456   奇力新                   940        77    00693U 華頓S&P黃豆             -667         0  
00662  富邦NASDAQ               919       549    2382   廣達                    -649     -9815  
2327   國巨                     902       991    00665L 富邦恒生國企正2         -579         0  
2345   智邦                     893      -837    2392   正崴                    -569     -1446  
1102   亞泥                     868     -2390    6239   力成                    -532     -2479  
  
備註：  
當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出  
淨買超、淨賣超前30名個股
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