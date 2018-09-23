〈貿易戰再起〉金融時報：飽受貿易戰摧殘的陸股浮現買點

由於對貿易戰和本國經濟放緩的擔憂，今年中國股市暴跌，但一些投資人現在表示過度悲觀反而創造了買入機會。

與此同時，一些投資人也擔心，如果北京方面決定發動匯率戰作為抵制美國關稅的武器，那麼貿易戰中最大的受害者就是人民幣。

即使白宮對中國 2000 億美元的出口商品加徵新一輪關稅，追蹤上海和深圳交易藍籌股的滬深 300 指數本週反彈，週五大漲 3%。投資者認為，美國將稅率設定在 10% 而不是 25%，讓市場鬆了一口氣，引發反彈大漲。

但中國股市仍處低檔。在本週反彈後，滬深 300 指數近 12 個月的比益比於週五收於 12.3，之前在 9 月 14 日觸及 2014 年來的最低的 11。

法國興業銀行亞洲股票策略主管 Frank Benzimra 表示，「中國股市陷入兩股力量對立。北京的去槓桿化運動以及不斷升級的貿易爭端正在對獲利構成壓力，但股價下跌以來已反映了主要的獲利評級下調。」「陸股現在是進行價值交易。」

英國《金融時報》報導指出，事實上，近幾週已經出現了一些逢低買盤，其中外國投資人透過連接中國和香港交易所的交易鏈接滬港通購買內地股票。

只要看一下滬深 300 指數的產業構成，就可以看出為什麼貿易戰對市場的影響可能不如投資人預期的那麼突出。不受關稅直接影響的銀行和其他金融機構的權重最大，佔市值的 46%。

其次是工業企業，佔 11.5%，大多數也不受美國關稅影響。在這個類股中的 6 大公司中有 4 家是鐵路設備生產商，主要在中國銷售並出口到發展中國家。另外 2 家也是偏重國內業務：中國建築工程 (601668-CN) 和上海國際機場 (600009-CN)。

總體而言，根據海關數據，中國股市至少在市值方面依然受到國有企業的支配，國有企業去年在中國的出口總額中僅佔 10%。

位於北京的對沖基金華晨資產 (Brilliance Asset) 合夥人兼股權投資總監陶宇表示，「一些散戶投資人可能會失去理性地拋售股票，而許多上市公司大多依賴國內市場。對它們而言，貿易戰的影響主要來自投資人情緒。」

儘管對股市的長期影響可能有限，但一些投資人擔心，如果貿易衝突繼續升級，中國決策者可能會拋棄美國國債，並利用人民幣作為一種報復形式。

中國從美國進口的規模相對較小，這使得這一選擇看起來更加合理，因為北京已經沒有足夠的進口產品規模可以針鋒相對的方式加徵關稅。

然而，在貨幣方面，由於北京方面擔心人民幣無序貶值和資本外逃，反而不必擔心會有貨幣戰的風險。2015-16 年間人民幣貶值的動盪證明，一旦放手，市場對人民幣貶值的預期難以控制。

而且中國總理李克強週三 (19 日) 重申了之前的承諾，即中國不會故意使人民幣貶值。除了口頭保證之外，中國人民銀行最近幾週也採取了數項措施來保護人民幣免受貶值壓力。

新南威爾士州澳大利亞國民銀行 (NAB) 外匯策略師 Rodrigo Catril 表示，雖然李克強的言論令人鼓舞，但「這並不一定代表如果市場推動人民幣走低，中國會出手阻貶。」

在最極端的情況下，北京方面將其持有的美國國債作為一種貿易戰武器，通過拋售債券以推高美元利率來傷害美國。

但這種行為可能會成為自我懲罰。中國是美國國債的最大外國持有者，金額超過 1.12 兆美元。如果大量拋售推高利率，中國手上剩餘的國債組合也將貶值。

紐約 JPMorgan Asset Management 投資長 Bob Michele 表示，中國仍須在某處投資大量外匯儲備，目前還不清楚中國人民銀行如果出售美國國債，這些收益將歸向何處。