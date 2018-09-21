人民幣收盤與中間價均創兩周新高 離岸發央票打壓CNH空頭

人民幣兌美元即期CNY=CFXS周五收盤升近140點，與中間價均創兩周新高。交易員稱，美元指數近期持續疲軟，但中秋小長假臨近，客盤購匯需求增加，這也導致客盤對美指下跌反應明顯滯後，預計短期人民幣仍將延續區間寬幅震蕩走勢，除非美指再現大跌。

他們並表示，中國央行要在離岸發央票已經影響CNH空頭人氣，離、在岸匯價再現倒掛，CNH隔夜HIBOR拆息利率亦升至近四個月新高；監管層在探索管理人民幣預期的新工具，也可見其穩定市場的態度，人民幣大幅下跌可能性進一步下降。

“美指應該是出趨勢，但估計客盤要等美指反應一段時間才會跟進。”一中資行交易員稱，“小長假臨近，一般機構會削減一些頭寸的。”

另一中資行表示，近期美指疲軟，但人民幣未見升值，足見人民幣仍存貶值壓力，但從監管層考慮去離岸發央票，也可見其維穩決心。

香港金融管理局周四宣布，與中國人民銀行簽訂《關於使用債務工具中央結算系統發行中國人民銀行票據的合作備忘錄》，利用金管局的債務工具中央結算系統(CMU)債券投標平台，在香港招標發行中國人民銀行票據。

中國央行貨幣政策委員會委員馬駿表示，央行票據是流動性管理工具之一。今後人民銀行也可以通過發行央票來調節離岸人民幣流動性，穩定市場預期，保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定。

一外資行交易員表示，離岸央票實際影響尚需觀察，但該舉措已經影響市場情緒。

全球匯市方面，美元兌英鎊以外的多數主要貨幣周五下跌，美債收益率上升及股市走強刺激風險資產買需。由於貿易戰相關擔憂減弱，以及土耳其等新興市場央行采取穩定本幣的措施，投資者推動歐元兌美元漲至1.18美元，為逾三個月來首見。

美指稍早下跌0.1%至93.82，創下近三個月最低水準，而且料將錄得2月初以來最大周線跌幅。投資者愈發認為在下周料將再加息之後，美聯儲正接近加息周期的尾聲。

路透上海9月21日