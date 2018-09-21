【異動股】酒店餐飲板塊持續走強 華天酒店(000428-CN)等2股漲停

今日早盤，酒店餐飲板塊持續走強，截止發稿，華天酒店(000428-CN)漲停報3.04元，西安飲食(000721-CN)漲停報5.27元，大東海A(000613-CN)漲3.54%報8.48元，國旅聯合(600358-CN)漲3.23%報4.47元，嶺南控股(000524-CN)、天目湖(603136-CN)、金陵飯店(601007-CN)、西安旅遊(000610-CN)等股均紛紛上漲近3%，中國國旅(601888-CN)漲1.99%報65.17元。

消息面上，中共中央、國務院印發的《關於完善促進消費體製機製，進一步激發居民消費潛力的若幹意見》提出，以消費升級引領供給創新、以供給提升創造消費新增長點的循環動力持續增強，實現更高水平的供需平衡，居民消費率穩步提升。消費結構明顯優化。居民消費結構持續優化升級，服務消費佔比穩步提高，全國居民恩格爾係數逐步下降。

意見提出，促進實物消費不斷提擋升級，推進服務消費持續提質擴容，引導消費新模式加快孕育成長，推動農村居民消費梯次升級。

健全消費政策體係，進一步研究製定鼓勵和引導居民消費的政策。推動消費稅立法。推進個人所得稅改革，合理提高個人所得稅基本減除費用標準，適當增加專項附加扣除，逐步建立綜合和分類相結合的個人所得稅製度。

興業證券認為，中秋國慶即將來臨，根據各大平台預測報告顯示，出遊人次將創新高，消費升級和個性化體驗成為今年旅遊的主旋律，攜程數據顯示國慶辦簽同比增長超五成，二線城市需求激增，旅遊即將進行下半年最旺時段，旅遊旺季來臨，從歷史數據來看，旅遊板塊相對收益可期，社服板塊中報核心標的保持較快增速趨勢，疊加Q4值切換，建議積極關註。