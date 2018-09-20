文．洪寶山 (理財周刊發行人)

川普宣布對二千億美元中國商品徵收一○％關稅，中國回擊將對六百億美元美國商品徵收五％到一○％關稅。美中貿易爭端持續擴大，對以出口為導向的經濟所倚賴的供應鏈將帶來衝擊，這第二波尤其影響到亞洲半導體業，台灣晶片業首當其衝。因為關稅清單中有二七九種中國生產的商品，包括半導體產品，其中晶片多來自美國、台灣和南韓。台灣以晶圓代工為主的半導體業一直是我們的優勢，當面對這些危機，不但企業，連政府都要仔細評估、小心應變，且最好能找出新的出路，蔡政府主導的新南向就是一個新契機。

「新南向政策」是蔡英文二○一六年總統大選主要政策之一，意在擺脫台灣經濟對中國的倚賴度。當時她就提出由經貿、人才培育和醫療衛生等方面促進台灣產業升級，深化和東南亞及南亞的雙邊交往。上任以來，蔡政府也一直積極推動「新南向政策」，美國學者甚至稱讚台灣的「新南向政策」，是對台灣、區域和美國都好的「三好政策」，對區域國家來說也是「更優質投資的新選項」。

根據財政部統計，二○一七年我國對新南向十八國出口六七四億美元，為歷年第三高，年增一三．四％，為近六年來最大增幅。中華徵信所公布國內五五○大集團對東南亞投資的布局調查，發現這些大集團在東南亞的營收從二○一二年的一兆九四五八億元成長到二○一六年的二兆四四一二億元，五年成長逾二五％；投資家數也從八五六家增加到一○二二家，五年增加近二成。可見幾年來新南向的確有了實際成果。

日前蔡英文更加碼，提出將幫助在中國的台商移轉生產基地，打造新南向產業鏈，成立包括「工業國際投資公司」在內的三大國家級投資公司，最快年底前成立。面對美中貿易戰，行政院長賴清德表示行政院已經成立專案小組因應，將對台灣各產業及在中國台商所受到的衝擊影響進行評估，並為台商提供必要的幫助。

其實不只台灣要新南向，根據英國「金融時報」報導，因為美中貿易戰越演越烈，連中國自己的製造商都擔憂，也考慮將生產基地轉進越南等成本較低的東南亞市場。

新南向，無疑是貿易戰的避風港，台灣，一定不能缺席。

來源：《理財周刊》 943 期

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