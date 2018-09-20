標普500指數將迎重大調整 科技板塊大挪移或震動市場

標普 500 指數中科技股的比重已高達 26%，遠遠高於羅素 2000 指數的 15% 和標普中盤指數的 16%。

面對科技股不斷帶領美股走高以及大型科技公司受到的狂熱追逐，標普道瓊斯指數委員會在一個多月前，決定把一些重量級科技股如 Facebook 和谷歌歸入另一個行業。而下周，這一變更即將實施。

本次標普 500 指數最主要的調整，是將原有電信板塊重新命名為通信服務板塊，並將標普 500 指數的 16 隻非必需消費品板塊股票和 6 隻科技板塊轉股票移至這個新類別。其中，科技板塊中的谷歌母公司 Alphabet、Facebook、動視暴雪、美國藝電（EA）和 Take Two 等公司將轉移至通信服務板塊。

而非必需消費品板塊中，則有迪士尼、康卡斯特、奈飛、推特以及哥倫比亞廣播公司（CBS）轉向通信服務板塊。

據 CNBC 估計，變動後，谷歌母公司在通信服務板塊的權重將達到 25.8%，Facebook 為 18.4%，這兩家巨頭就將佔通信服務板塊的 44.2%；算上康卡斯特和傳統巨頭迪士尼，這四家公司在新版塊的占比將達到 52%；此外，動視暴雪和美國藝電分別為 4.5% 和 4.2%。新板塊中，前九大公司的權重將達到 77%，標普 500 科技板塊原先 26% 的比重下降到 20% 左右。

雖然大修將分散 FAANG 等科技巨頭到更多行業，但分析師表示，這將使科技巨獸的重要性更加突顯。

英國金融時報援引瑞銀的分析稱，Alphabet 和 Facebook 向通信服務轉移，將使得資訊技術領域中蘋果公司的權重從 17% 升至 22%。而微軟在科技板塊的比重將從目前的 13% 上升至 16%。

奈飛退出非必需消費品板塊，也使得電商巨頭亞馬遜的權重從之前的 26% 上升至 33% 左右。

瑞銀認為，新通信服務版塊的股息殖利率將降至 1.4%，而目前電信部門的殖利率為 5.5%。與以前的科技板塊和非必需消費板塊相比，現在的通信服務板塊對投資者的吸引力大大降低。

標普 500 指數重構，也將對跟蹤這些板塊的 ETF 有著非常大的影響。過去十年，被動投資呈現爆炸增長態勢，追蹤各個行業的被動基金在短期內，隨著投資組合的重整，市場預計會出現波動。

英國金融時報援引 ETF 供應商 Direxion 總裁 Rob Nestor 的話稱，「毫無疑問，市場大部分股票的成交量將會增加，這是否會對價格產生巨大影響，目前是很難提前判斷的。」