三大德國汽車巨頭「壟斷門」轉機：歐盟調查是否規避清潔排放技術競爭

一年前被指組成汽車業壟斷組織的三大德國汽車巨頭面臨歐盟的正式調查，但調查範圍縮小已經被視為巨頭的「勝利」。

歐盟委員會本周二宣布，正式啟動對 BMW、戴姆勒、福斯及旗下品牌奧迪和保時捷的調查，認為這三大汽車製造商涉嫌限制開發減少有害尾氣排放的系統，可能此前就清潔排放技術方面不予競爭達成共識，這違反了反壟斷法規。

具體來說，歐盟將調查柴油動力汽車的一氧化氮處理系統的開發，特別是汽油發動機濾清器，了解車企是否合謀規避汽油和柴油汽車尾氣排放清潔技術的競爭。

歐盟委員會負責競爭事務的委員 Margrethe Vestager 表示，若嫌疑得到證實，車企的合謀可能讓消費者失去機會購買污染程度較輕的汽車，因為製造商實際上已經掌握了相關技術。

一年多以前，上述三大車企已經被爆出秘密成立汽車業巨無霸壟斷組織。

去年 7 月德國周刊《明鏡》報導，上世紀 90 年代以來，福斯、BMW、戴姆勒以不同工作組的形式秘密舉行會議，探討技術、生產成本、供應商、戰略，甚至怎樣開發柴油發動機尾氣處理系統。這些會議是「德國經濟史上最大的卡特爾案例之一。」（註：卡特爾是壟斷組織主要形式之一。）

上述報導援引福斯披露的內容稱，該公司約 200 名員工參會 60 多次。舉行這些行業會議是為了規避反壟斷法規。會上討論了汽車研發、制動系統、汽油和柴油發動機、離合器、變速箱以及尾氣排放處理系統。

報導稱，上述汽車製造商討論過各自選擇的供應商和零部件價格。從 2006 年起，他們開始討論柴油發動機尾氣處理系統 AdBlue 的成本。討論具體到柴油尾氣處理液的儲存罐尺寸等細節。這些企業一致認為，要用小些的儲存罐替代較大的。

英國金融時報報導指出，歐盟的法規允許競爭對手之間就共擔風險推動創新展開合作，但此次調查的重點是，三大車企的討論妨礙了技術開發、推遲了發布新技術。這可以被視為車企的「勝利」，因為到目前為止，此前對他們的很多指控都沒有被監管方真正付諸調查行動。

歐盟委員會本周二也承認，查看車企討論過的其他多個技術話題，包括測試流程和特定的汽車部件，但結論是，並沒有足夠的跡象顯示違反了任何反壟斷法規。

早在 2015 年，福斯汽車就被美國政府指控，安裝非法軟體規避美國汽車尾氣排放。歐盟委員會此次認為，沒有任何跡象顯示，在福斯尾氣醜聞相關事件上，各車企為了使用非法的裝置矇騙監管測試而聯手。

市場反應也顯示，投資者認為，歐盟將涉壟斷指控的調查聚焦於尾氣排放技術是利多。

本周二當天，法蘭克福證交所交易的福斯、BMW 和戴姆勒股價盤中分別漲超 3%，0.9% 和 1.2%，最終收漲 2.67%、0.16% 和 0.65%。