【華冠投顧】中美貿易戰越演越烈……投信季底作帳概念股成為資金避風港!!

林幸蓉 分析師

焦點個股：2317 鴻海、3176 基亞、2492 華新科、2327 國巨、6111 大宇資

昨日川普要對大陸 2,000 億商品先課 10% 稅率的傳聞，今天不但成真了，明年元旦若未能達成，中美貿易協定則將增加課稅為 25%...... 台股開盤跳空下跌，股王 3008 大立光跌停，拖累蘋概股 2330 台積電、2317 鴻海及光學股下跌，跌深反彈人氣族群矽晶圓、被動元件今日也殺聲隆隆。電子類股賣壓很大，所以今日控盤者用金融傳產及防禦型股票來護盤。大盤僅跌 68 點，年線失守，量能為 1,169 億，OTC 下跌 1.51%。總上漲家數 446 家，下跌家數 949 家。

今日強勢股較零星無族群性，漲幅達 5% 以上僅 15 檔，集中在成交張數僅幾百張的生技股，如 4171 瑞基、4192 杏國……

弱勢族群：3176 基亞昨日漲停，今日跌停板，母公司 2390 云辰也大跌 5.41%。3008 大立光跌停，使光學族群 3406 玉晶光、3362 先進光、3504 揚明光、3630 新鉅科、4976 佳凌綠光罩頂。被動元件 2492 華新科、2327 國巨、3026 禾伸堂、6449 鈺邦、2375 智寶、2478 大毅殺很大，矽晶圓 3016 嘉晶、6488 環球晶、6182 合晶等都偏弱。其他有 4958 臻鼎 - KY 跌停、2349 錸德、5425 台半、3563 牧德、9938 百和、5269 祥碩、3443 創意、6150 撼訊、6456 GIS-KY、8436 大江、4953 緯軟、6111 大宇資等……

今日幸運星發現…… 資金的避風港在：

一、投信法人季底作帳概念股

二、中美貿易轉單受益股

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