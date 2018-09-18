【豐銀投顧】外資看法 聽聽就好

◆盤勢分析

股王大立光今天被打到跌停，原因是被外資調降評等。但就在四天前，也就是 9/14 日及昨天 9/17 早上，外資才看好大立光，怎麼一週之內會看好又看壞？其實類似的例子也發生在之前 3105 穩懋身上，在這邊就不贅述。大家有沒發現？外資的工具很多？可以透過媒體操弄股價，卻又能置身於事外。一般的分析師如果預測股價，往往會被主管機關管制，但外資卻為什麼能肆無忌譂的！其實筆者多年前曾經詢問過有關單位，有關單位的解釋是:「外資的報告，其實只提供給其客戶參閱，並不對外開放。但媒體卻將這些內部給客戶看的報告公佈並做成新聞，才有「外資企圖影響股價」的感覺」。因此在責怪外資之前，可能也要思考媒體是不是也有責任。

市場有很多的我們認為理所當然的事值得我們去深思。聯準會結束了 QE 將會使得股債齊跌？央行緊縮政策等同將股市的活水抽掉？? 聯準會縮表，將導至流動性萎縮？… 等。這些其實往往沒有那麼嚴重，或甚至是相反的事，報紙寫出來會更強化市場的興奮或擔憂。造成「群眾效應」。結果事實就往我們自認為的「反方向」發展了。而這些難道媒體都不知道？媒體其實才不管，他們可能自己也沒統計過，反正，每天就是要有題材，就是因為喊「熊來了」永遠有市場、有賣點。而偏偏我們投資人又很吃這一套，這就註定了散戶總是要被外資擺佈的命運！唯有加強自己的判斷力，才能看穿，也就是讓理性戰勝感性！

試想，中美貿易大戰豈會在短期間結束？如果不行，那麼難道這個市場就會一直被影響下去？我想答案是否定的。既然如此，為何每一次有相關的制裁要公佈、要懲罰、要實施，就一定要被影響一次？動能在此並沒有很大的變化，既然沒有，那麼我們的看法就是持續偏多看待，也就是未來的盤勢其實仍不會朝空方的方向走，雖然過程中顛沛流離了點，又何必總是被嚇到離場，然後再來後悔砍在低點？你看到的資訊究竟是真相？還是是有人刻意讓你看到，誤導你以為這就是真相呢？這個問題可以好好思考，祝大家操作順利。

豐銀投顧 李世新 分析師