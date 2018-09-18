「網路女皇」要創辦新基金了 曾投資Facebook、Twitter

人稱「網路女皇」的瑪麗 · 米克爾將從效力了 8 年的老牌 VC 機構凱鵬華盈（KPCB）離職，並計劃於今年底同其他三位 KPCB 的合夥人一併離職，創立新的風投公司。

據彭博報導，與米克爾一起離職的三名 KPCB 合夥人包括穆德 · 羅格哈尼（Mood Rowghani）、諾亞 · 克諾夫（Noah Knauf）和朱莉葉 · 迪鮑比尼（Juliet de Baubigny）。

KPCB 的長期合夥人特德 · 施萊因（Ted Schlein）表示，根據風投界的新動態，他們的離開是可以理解的。

米克爾的新風投公司

米克爾的新公司將摒棄 KPCB 的品牌，進行獨立募集資金。該公司計劃於 2019 年正式成立。米克爾表示，新公司將着重投資處於後期階段、發展相對成熟的公司，這和她自 2010 年以來任職於 KPCB 時代表他們所談下來的項目差不多。

擁有 46 年曆史的 KPCB 內部存在著兩支投資團隊 -- 早期投資團隊和後期投資團隊，同時營運兩種策略。施萊因認為，這對一個風投公司來說是不合理的，無法實現效果最大化。

「我們不會改變我們正在做的事情」，米克爾說，新風投公司也將會更多關注全球性的機會。

即便自立門戶，米克爾仍將會持續發布自 1996 年起一年一度的《網路趨勢報告》。

米克爾對英國《金融時報》表示，「我希望確保我們能有很強的靈活性，去尋找更多的機會」。但米克爾拒絕透露她計劃募資多少。同時，她也拒絕透露在 KPCB 期間為公司帶來了多少回報，只是提到「我們很滿意我們所做的投資」。

米克爾風投路

米克爾之所以被稱為「網路女皇」是因為她自 1996 年起，已經連續 23 年堅持發布《網路趨勢報告》（Internet Trends）。據報導，她曾幫助 KPCB 投資 Facebook、Twitter 等知名公司，矽谷風投公司奉她為「金牌標杆」。

1998 年，美國財經雜誌《巴倫周刊》第一次把她稱作「網路女皇」，這個稱號跟了她二十年。然而，米克爾也有並不成功的經歷，在 1981 年剛進入摩根士丹利做分析師時，她從事的是 PC 與網路分析，因為推薦的股票走勢不佳，曾被稱為「熱能制導導彈」。

在 2000 年左右的網路泡沫時期，米克爾主導了美國最大的網路服務提供商美國在線斥資 1640 億美元收購媒體公司時代華納的併購交易。米克爾認為，這起併購會成為有史以來最賺錢的併購交易。但隨著網路泡沫破滅，2002 年末，美國在線時代華納宣布虧損近 1000 億美元，創下了公司虧損的最高記錄。除此以外，在網路泡沫時期，女皇還推薦過 Homegrocer、Ask Jeeves、Lastminute、ExciteAtHome 等公司的股票，這些股票最後也形同廢紙。

2010 年，她辭去摩根士丹利董事總經理的職位，成為風投公司 KPCB 的合夥人。從 2011 年開始，米克爾幫助 KPCB 完成了二十多筆投資。據 KPCB 官網顯示，米克爾任職期間參與投資 Airbnb、Slack、Trendyol、Pinterest 等公司，已完成的投資履歷表上包括中國電商巨頭京東、Facebook、Spotify、Twitter、Groupon 等。