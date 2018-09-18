聯準會高官：放任勞動力市場過熱從來都沒有好結果

聯準會 9 月會議日益臨近，又一名高官出面談論升息。

波士頓聯儲主席 Eric Rosengren 在接受英國《金融時報》採訪時表示，利率水平過低以及勞動力市場過熱將導致社會經濟活動中出現過多冒險行為，短期利率應該朝着中性水平上調，既不能導致經濟過熱也不能阻礙經濟發展。

Rosengren 表示對於金融過度行為應該保持警惕，他同時指出，從過去的經驗來看，聯準會如果放任勞動力市場越過其對充分就業水平的預期，都不會有好結果。

上周四，Rosengren 在華盛頓曾表示，他對於美國中性利率的預期處於聯準會官員預期的上端，而如果在達到中性水平後美國經濟依然增長，那麼不排除呼籲進一步升息。他提到：

如果（短期利率）達到了 3% 時美國經濟依然增長，我可能不會在 3% 這個水平上就止步——如果經濟增長足夠強勁，我認為勞動力市場會收緊，通膨壓力會上升。

華爾街見聞此前提及，今年 6 月 FOMC 提供的點陣圖顯示，聯準會官員對中性利率的預期區間是 2.5%-3.5%，中位數為 2.9%。

不少官員和 Rosengren 持有相同觀點。今年 FOMC 票委、聯準會理事 Lael Brainard 上周曾表示，未來一年或兩年內聯準會應該堅持逐步升息路徑，可能升息至超越中性利率水平。

Brainard 當時給出的理由是，美國經濟增長前景穩固，失業率接近 1969 年以來最低，勞動力市場強勁，薪資增幅展現令人振奮的跡象，升息超過中性利率有助於防止經濟過熱。

聯準會主席鮑威爾也曾在上月的傑克遜 · 霍爾年會上表示，如果通膨預期實質性地走高或走低，或者危機再次浮現魅影時，「聯準會將採取一切行動」。

芝加哥商品交易所 FedWatch 工具顯示，在交易員看來，聯準會在 9 月 25-26 日的 FOMC 會議上升息 25 個基點的機率已經達到 94.4%，12 月會議再度升息的機率達到 75.9%。