〈理財〉中秋連假瘋旅遊 必備2大防護罩玩得更安心

台灣人愛旅遊，接下來又有中秋節、國慶日與 2019 元旦跨年 3 大連假，大家忙著預訂行程的同時，也該想想如何讓自己與親友玩得平安又愉快，全球人壽建議出遊民眾，旅行中必備 2 大防護罩，提前規劃意外險及醫療險相關險種，以轉嫁意外事故與疾病風險，迎接中秋連假美好出遊。

第 1 大防護罩：意外事故，轉嫁意外身故風險與醫療費用

旅程中的頭號殺手就是因一時不察產生意外事故，小型意外像是跌倒擦傷，可能自行處理就不會就醫，但大型意外像是骨折、車禍，甚至是住院、身故，其帶來的影響與治療費將會很可觀。

全球人壽建議，最好在旅程確認後，依出遊天數及風險需求，儘早投保旅平險，保障項目包含意外身故、意外失能及意外醫療等，不論旅遊目的地是國內或國外旅遊都能理賠，如果是國外旅遊的人還可以附加海外突發疾病住院醫療險，在國外因突發疾病需就地治療時，可補償實際所產生的醫療費用。

若本身有投保個人傷害險、傷害醫療險附約或是傷害住院日額險附約的民眾，也能針對意外身故、意外失能或因意外產生的醫療行為申請理賠。全球人壽強調，傷害住院日額險可針對骨折未住院提供理賠，對於因骨折不需住院治療的人，在治療期間可產生很好的費用填補作用。

第 2 大防護罩：生病住院，先向健保核退再跟保險公司申請理賠

而旅途的第 2 個殺手就是不慎生病，小則到診所看醫生，大則住院治療甚至要動手術。全球人壽表示，若保戶有投保實支實付型的住院醫療費用保險，國內外旅遊因意外或疾病產生的住院醫療費用，包含門診手術，通常都可提供理賠。

但要注意的是，若是國外旅遊，應需先向健保局申請自墊醫療費用核退，向健保局申請核退完，若金額仍不足以支付海外的醫療費用，才能向自己投保的保險公司申請理賠；若跳過向健保申請核退，就直接向保險公司申請理賠的話，有的保險公司會認為民眾在海外就醫，不是用全民健保身分就醫，理賠金可能會被打折扣。

全球人壽提醒，民眾出國前可檢視就職單位所提供的團體保險保障，若投保內容有傷害險或傷害醫療險，也可享有相關保障；此外，多數保險公司對於無論投保個人險或旅平險的保戶，皆有提供海外急難救助服務，民眾出國時別忘了隨身攜帶海外急難救助相關聯繫資訊以備不時之需。