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[表一13]台灣發行公司持股轉讓日報表
※來源：台灣證期會

1.上市公司持股轉讓日報表
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公司名稱 申報人身分 姓名          目前持股  轉讓股數 方式     受讓人
王品     董事配偶   陳正輝之配偶 2,451,380 1,000,000 贈與     陳正輝
達運     董事       陳炫彬       1,063,200   500,000 洽特定人 和興寰宇代表人陳炫彬
達運     董事配偶   陳炫彬之配偶 1,303,600   800,000 洽特定人 和興寰宇代表人陳炫彬
全國電   董事       安國投資     6,576,957   300,000 贈與     華南銀受託安國宗教專戶

2.上櫃公司持股轉讓日報表
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公司名稱 申報人身分         姓名           目前持股   轉讓股數 方式     受讓人
台聯電訊 經理人配偶         黃仲康之配偶     80,806     30,000 贈與     黃孟萱
台林電通 法人董事代表人配偶 陳泮滄之配偶  1,138,794    379,595 贈與     陳文娟
台林電通 法人董事代表人配偶 陳泮滄之配偶    759,199    379,595 贈與     陳文毅
台林電通 法人董事代表人配偶 陳泮滄之配偶    379,604    379,604 贈與     陳文菁
大慶證   董事               北濱育樂事業 26,316,406 20,702,000 洽特定人 毛毛蟲資本
大慶證   董事               加慶科技        169,525    132,000 洽特定人 毛毛蟲資本
大慶證   經理人配偶         邱秉正之配偶      2,679      1,000 洽特定人 毛毛蟲資本
大慶證   經理人             邱秉正           77,493     60,000 洽特定人 毛毛蟲資本
大慶證   董事               劉學鶯          264,377    207,000 洽特定人 毛毛蟲資本
大慶證   大股東             莊隆文       31,358,667 24,669,000 洽特定人 毛毛蟲資本
大慶證   大股東             莊隆昌       37,864,681 29,790,000 洽特定人 毛毛蟲資本
大慶證   經理人配偶         陳秀珠之配偶      5,000      4,000 洽特定人 毛毛蟲資本
大慶證   董事               莊博仁        2,015,709  1,584,000 洽特定人 毛毛蟲資本
大慶證   大股東配偶         莊隆文之配偶  2,502,443  1,967,000 洽特定人 毛毛蟲資本
大慶證   董事               莊明理       14,784,202  5,792,000 洽特定人 毛毛蟲資本
大慶證   董事               莊瑞婷          453,432    356,000 洽特定人 毛毛蟲資本
大慶證   經理人             陳秀珠            4,000      3,000 洽特定人 毛毛蟲資本
松崗資產 大股東             喜旺投資      4,804,000  1,500,000 一般交易
松崗資產 大股東             鄧永平        3,359,367  2,000,000 一般交易
精測     董事               中華投資     11,229,884    172,000 一般交易

3.興櫃公司持股轉讓日報表
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公司名稱 申報人身分 姓名   目前持股 轉讓股數 方式 受讓人
東典光電 董事       周彧民  231,127   88,000 贈與 林倩如

4.公開發行公司持股轉讓日報表(未上市、上櫃)
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公司名稱 申報人身分     姓名         受讓人                     目前持股 轉讓持股
普惠醫工 董事           吉英投資     譜惠投資代表人:許國基     1,568,952  450,000
普惠醫工 董事           東大發資產管 譜惠投資代表人:許國基     1,602,928  410,000
普惠醫工 法人董事代表人 許國基       譜惠投資代表人:許國基       928,597  290,000
進能服   董事           進金生實業   統一綜合證券             15,000,000  481,000
進能服   董事           進金生實業   群益金鼎證券             14,519,000  100,000
進能服   董事           進金生實業   兆豐證券                 14,419,000  100,000
進能服   董事           進金生實業   證券投資人及期貨保護中心 14,319,000    1,000

5.上櫃公司持股未轉讓日報表
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公司名稱 申報人身分 姓名     未轉讓股數   持有股數  申報股數
松崗資產 大股東     喜旺投資  1,500,000  4,804,000 1,500,000
未轉讓理由：股價不理想
松崗資產 大股東     鄧永平    2,000,000  3,359,367 2,000,000
未轉讓理由：股價不理想
精測     董事       中華投資    172,000 11,229,884   172,000
未轉讓理由：股價不理想
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