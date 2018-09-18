[表一13]台灣發行公司持股轉讓日報表

1.上市公司持股轉讓日報表 ----------------------------------------------------------------------------------------- 公司名稱 申報人身分 姓名 目前持股 轉讓股數 方式 受讓人 王品 董事配偶 陳正輝之配偶 2,451,380 1,000,000 贈與 陳正輝 達運 董事 陳炫彬 1,063,200 500,000 洽特定人 和興寰宇代表人陳炫彬 達運 董事配偶 陳炫彬之配偶 1,303,600 800,000 洽特定人 和興寰宇代表人陳炫彬 全國電 董事 安國投資 6,576,957 300,000 贈與 華南銀受託安國宗教專戶 2.上櫃公司持股轉讓日報表 ----------------------------------------------------------------------------------------- 公司名稱 申報人身分 姓名 目前持股 轉讓股數 方式 受讓人 台聯電訊 經理人配偶 黃仲康之配偶 80,806 30,000 贈與 黃孟萱 台林電通 法人董事代表人配偶 陳泮滄之配偶 1,138,794 379,595 贈與 陳文娟 台林電通 法人董事代表人配偶 陳泮滄之配偶 759,199 379,595 贈與 陳文毅 台林電通 法人董事代表人配偶 陳泮滄之配偶 379,604 379,604 贈與 陳文菁 大慶證 董事 北濱育樂事業 26,316,406 20,702,000 洽特定人 毛毛蟲資本 大慶證 董事 加慶科技 169,525 132,000 洽特定人 毛毛蟲資本 大慶證 經理人配偶 邱秉正之配偶 2,679 1,000 洽特定人 毛毛蟲資本 大慶證 經理人 邱秉正 77,493 60,000 洽特定人 毛毛蟲資本 大慶證 董事 劉學鶯 264,377 207,000 洽特定人 毛毛蟲資本 大慶證 大股東 莊隆文 31,358,667 24,669,000 洽特定人 毛毛蟲資本 大慶證 大股東 莊隆昌 37,864,681 29,790,000 洽特定人 毛毛蟲資本 大慶證 經理人配偶 陳秀珠之配偶 5,000 4,000 洽特定人 毛毛蟲資本 大慶證 董事 莊博仁 2,015,709 1,584,000 洽特定人 毛毛蟲資本 大慶證 大股東配偶 莊隆文之配偶 2,502,443 1,967,000 洽特定人 毛毛蟲資本 大慶證 董事 莊明理 14,784,202 5,792,000 洽特定人 毛毛蟲資本 大慶證 董事 莊瑞婷 453,432 356,000 洽特定人 毛毛蟲資本 大慶證 經理人 陳秀珠 4,000 3,000 洽特定人 毛毛蟲資本 松崗資產 大股東 喜旺投資 4,804,000 1,500,000 一般交易 松崗資產 大股東 鄧永平 3,359,367 2,000,000 一般交易 精測 董事 中華投資 11,229,884 172,000 一般交易 3.興櫃公司持股轉讓日報表 ----------------------------------------------------------------------------------------- 公司名稱 申報人身分 姓名 目前持股 轉讓股數 方式 受讓人 東典光電 董事 周彧民 231,127 88,000 贈與 林倩如 4.公開發行公司持股轉讓日報表(未上市、上櫃) ----------------------------------------------------------------------------------------- 公司名稱 申報人身分 姓名 受讓人 目前持股 轉讓持股 普惠醫工 董事 吉英投資 譜惠投資代表人:許國基 1,568,952 450,000 普惠醫工 董事 東大發資產管 譜惠投資代表人:許國基 1,602,928 410,000 普惠醫工 法人董事代表人 許國基 譜惠投資代表人:許國基 928,597 290,000 進能服 董事 進金生實業 統一綜合證券 15,000,000 481,000 進能服 董事 進金生實業 群益金鼎證券 14,519,000 100,000 進能服 董事 進金生實業 兆豐證券 14,419,000 100,000 進能服 董事 進金生實業 證券投資人及期貨保護中心 14,319,000 1,000 5.上櫃公司持股未轉讓日報表 ----------------------------------------------------------------------------------------- 公司名稱 申報人身分 姓名 未轉讓股數 持有股數 申報股數 松崗資產 大股東 喜旺投資 1,500,000 4,804,000 1,500,000 未轉讓理由：股價不理想 松崗資產 大股東 鄧永平 2,000,000 3,359,367 2,000,000 未轉讓理由：股價不理想 精測 董事 中華投資 172,000 11,229,884 172,000 未轉讓理由：股價不理想