[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱 107/09/14 107/09/13 漲跌(元) 漲跌幅(%) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 大華銀人民幣保本基金 10.56180 10.55980 0.00200 0.01894 大華銀多元特別收益平衡基金 10.32000 10.32000 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A 9.82370 9.78020 0.04350 0.44478 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B 9.82560 9.78200 0.04360 0.44572 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A 9.79680 9.75910 0.03770 0.38631 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B 9.79700 9.75940 0.03760 0.38527 中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣 9.12600 9.10050 0.02550 0.28020 中國信託六年到期新興主權債券基金-美元 9.40680 9.37730 0.02950 0.31459 中國信託台灣活力基金 14.13000 14.02000 0.11000 0.78459 中國信託台灣優勢基金 16.60000 16.45000 0.15000 0.91185 中國信託全球不動產收益基金-人民幣B 10.45000 10.40000 0.05000 0.48077 中國信託全球不動產收益基金-台幣A 9.97000 9.94000 0.03000 0.30181 中國信託全球不動產收益基金-台幣B 9.33000 9.30000 0.03000 0.32258 中國信託全球不動產收益基金-美元B 9.78000 9.74000 0.04000 0.41068 中國信託全球股票入息基金-配息型 9.79000 9.75000 0.04000 0.41026 中國信託全球股票入息基金-累積型 10.43000 10.39000 0.04000 0.38499 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A 9.90920 9.91030 -0.00110 -0.01110 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B 9.27260 9.27370 -0.00110 -0.01186 中國信託全球短期高收益債券基金-美元A 10.28490 10.27990 0.00500 0.04864 中國信託全球短期高收益債券基金-美元B 9.58600 9.58140 0.00460 0.04801 中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 11.13120 11.11600 0.01520 0.13674 中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.69320 9.68000 0.01320 0.13636 中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 10.97350 10.93340 0.04010 0.36677 中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 9.87610 9.84000 0.03610 0.36687 中國信託智能運動基金-台幣 11.27000 11.27000 0.00000 0.00000 中國信託智能運動基金-美元 10.96000 10.96000 0.00000 0.00000 中國信託智慧城市建設基金-台幣 10.14000 10.13000 0.01000 0.09872 中國信託智慧城市建設基金-美元 10.01000 9.99000 0.02000 0.20020 中國信託華盈貨幣市場基金 10.98880 10.98860 0.00020 0.00182 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A 9.40380 9.40060 0.00320 0.03404 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B 9.05460 9.05150 0.00310 0.03425 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A 9.54380 9.53590 0.00790 0.08284 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B 9.18410 9.17640 0.00770 0.08391 中國信託精穩基金 18.44530 18.44450 0.00080 0.00434 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A 11.80000 11.77000 0.03000 0.25489 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B 11.41000 11.38000 0.03000 0.26362 中國信託樂齡收益平衡基金-美元A 11.97000 11.93000 0.04000 0.33529 中國信託樂齡收益平衡基金-美元B 11.65000 11.61000 0.04000 0.34453 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 元大2001基金 61.81000 60.86000 0.95000 1.56096 元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 39.25740 39.22360 0.03380 0.08617 元大MSCI中國A股國際通ETF基金 17.61000 17.36000 0.25000 1.44009 元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.42310 11.42220 0.00090 0.00788 元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.57440 10.59620 -0.02180 -0.20573 元大上證50基金 27.63000 27.56000 0.07000 0.25399 元大大中華TMT基金-人民幣 10.92000 10.80000 0.12000 1.11111 元大大中華TMT基金-新台幣 9.77000 9.69000 0.08000 0.82559 元大大中華價值指數基金-人民幣 13.21000 12.96000 0.25000 1.92901 元大大中華價值指數基金-美元 12.43900 12.21800 0.22100 1.80881 元大大中華價值指數基金-新台幣 16.77300 16.48500 0.28800 1.74704 元大大中華豐益平衡基金-人民幣 9.92300 9.88800 0.03500 0.35396 元大大中華豐益平衡基金-新台幣 9.58200 9.56800 0.01400 0.14632 元大中國平衡基金-人民幣 2.89000 2.85000 0.04000 1.40351 元大中國平衡基金-新台幣 12.95000 12.80000 0.15000 1.17188 元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金 45.45470 45.29280 0.16190 0.35745 元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.46410 10.45620 0.00790 0.07555 元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.67000 9.66270 0.00730 0.07555 元大中國機會債券基金-新台幣 9.66500 9.67820 -0.01320 -0.13639 元大巴西指數基金 4.98000 5.06500 -0.08500 -1.67818 元大巴菲特基金 27.53000 27.19000 0.34000 1.25046 元大日經225基金 28.97000 28.64000 0.33000 1.15223 元大台商收成基金 23.76000 23.26000 0.50000 2.14961 元大台灣50單日反向1倍基金 12.09000 12.28000 -0.19000 -1.54723 元大台灣50單日正向2倍基金 40.26000 39.03000 1.23000 3.15142 元大台灣中型100基金 32.91000 32.40000 0.51000 1.57407 元大台灣加權股價指數基金 25.73400 25.38900 0.34500 1.35886 元大台灣卓越50基金 86.29000 84.99000 1.30000 1.52959 元大台灣金融基金 18.27000 18.20000 0.07000 0.38462 元大台灣高股息低波動ETF基金 32.04000 31.74000 0.30000 0.94518 元大台灣高股息基金 27.13000 26.84000 0.29000 1.08048 元大台灣電子科技基金 36.77000 36.00000 0.77000 2.13889 元大全球ETF成長組合基金 10.66000 10.63000 0.03000 0.28222 元大全球ETF穩健組合基金 14.84000 14.80000 0.04000 0.27027 元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 13.42000 13.40000 0.02000 0.14925 元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 9.38000 9.37000 0.01000 0.10672 元大全球不動產證券化基金-人民幣 13.13000 13.09000 0.04000 0.30558 元大全球不動產證券化基金-美元 12.38700 12.36300 0.02400 0.19413 元大全球公用能源效率基金-不配息型 8.63000 8.46000 0.17000 2.00946 元大全球公用能源效率基金-配息型 6.56000 6.43000 0.13000 2.02177 元大全球地產建設入息基金-不配息型 8.55000 8.48000 0.07000 0.82547 元大全球地產建設入息基金-配息型 6.69000 6.63000 0.06000 0.90498 元大全球股票入息基金-美元配息 9.61200 9.54400 0.06800 0.71249 元大全球股票入息基金-新台幣不配息 10.71000 10.64000 0.07000 0.65789 元大全球股票入息基金-新台幣配息 9.52000 9.46000 0.06000 0.63425 元大全球新興市場精選組合基金 13.09000 12.94000 0.15000 1.15920 元大全球農業商機基金 17.85000 17.83000 0.02000 0.11217 元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.44000 10.43000 0.01000 0.09588 元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.40000 10.39000 0.01000 0.09625 元大印尼指數基金 8.33500 8.20700 0.12800 1.55964 元大多多基金 18.01000 17.58000 0.43000 2.44596 元大多福基金 53.48000 53.01000 0.47000 0.88663 元大亞太成長基金 9.06000 9.01000 0.05000 0.55494 元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.50490 8.51160 -0.00670 -0.07872 元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 6.98350 6.98900 -0.00550 -0.07870 元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息 9.31700 9.28800 0.02900 0.31223 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息 9.76000 9.74000 0.02000 0.20534 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息 9.51000 9.48000 0.03000 0.31646 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I) 9.76000 9.74000 0.02000 0.20534 元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息 9.95100 9.94700 0.00400 0.04021 元大卓越基金 46.88000 46.19000 0.69000 1.49383 元大店頭基金 8.35000 8.17000 0.18000 2.20318 元大泛歐成長基金 9.39000 9.38000 0.01000 0.10661 元大美元貨幣市場基金-美元 10.27770 10.27710 0.00060 0.00584 元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.58950 9.60300 -0.01350 -0.14058 元大美國政府1至3年期債券ETF基金 31.70730 31.72870 -0.02140 -0.06745 元大美國政府20年期(以上)債券基金 37.77090 37.75870 0.01220 0.03231 元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金 19.20660 19.22740 -0.02080 -0.10818 元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 18.82030 18.78570 0.03460 0.18418 元大美國政府7至10年期債券基金 38.89750 38.92740 -0.02990 -0.07681 元大高科技基金 19.01000 18.56000 0.45000 2.42457 元大得利貨幣市場基金 16.25760 16.25740 0.00020 0.00123 元大得寶貨幣市場基金 11.98490 11.98470 0.00020 0.00167 元大富櫃50基金 12.20000 11.84000 0.36000 3.04054 元大華夏中小基金 6.74000 6.71000 0.03000 0.44709 元大新中國基金-人民幣 9.09000 8.98000 0.11000 1.22494 元大新中國基金-美元 8.56200 8.47700 0.08500 1.00271 元大新中國基金-新台幣 8.52000 8.44000 0.08000 0.94787 元大新主流基金 25.00000 24.39000 0.61000 2.50103 元大新東協平衡基金-美元 9.25300 9.21200 0.04100 0.44507 元大新東協平衡基金-新台幣 9.01000 8.97000 0.04000 0.44593 元大新興印尼機會債券基金-人民幣 9.80310 9.76030 0.04280 0.43851 元大新興印尼機會債券基金-美金 9.12530 9.09890 0.02640 0.29014 元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 9.83610 9.81400 0.02210 0.22519 元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 8.52050 8.50130 0.01920 0.22585 元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息 9.78480 9.78090 0.00390 0.03987 元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息 9.35930 9.35560 0.00370 0.03955 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息 9.92400 9.92650 -0.00250 -0.02519 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息 9.49690 9.49930 -0.00240 -0.02527 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息 9.52230 9.52000 0.00230 0.02416 元大新興亞洲基金 11.17000 11.06000 0.11000 0.99458 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息 8.79940 8.77250 0.02690 0.30664 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息 8.58070 8.55450 0.02620 0.30627 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息 9.03260 9.01080 0.02180 0.24193 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息 8.80750 8.78630 0.02120 0.24128 元大萬泰貨幣市場基金 15.10500 15.10480 0.00020 0.00132 元大經貿基金 37.44000 37.02000 0.42000 1.13452 元大實質多重資產基金-人民幣 9.03000 9.01000 0.02000 0.22198 元大實質多重資產基金-美元 8.34900 8.34700 0.00200 0.02396 元大實質多重資產基金-新台幣 8.80000 8.80000 0.00000 0.00000 元大滬深300單日反向1倍基金 16.09000 16.19000 -0.10000 -0.61767 元大滬深300單日正向2倍基金 12.82000 12.68000 0.14000 1.10410 元大摩臺基金 39.78000 39.17000 0.61000 1.55731 元大標普500基金 26.94000 26.81000 0.13000 0.48489 元大標普500單日反向1倍基金 12.75000 12.83000 -0.08000 -0.62354 元大標普500單日正向2倍基金 36.12000 35.71000 0.41000 1.14814 元大標智滬深300基金 15.38000 15.46000 -0.08000 -0.51746 元大歐洲50基金 23.95000 23.89000 0.06000 0.25115 元大澳幣貨幣市場基金-新台幣 9.43890 9.41770 0.02120 0.22511 元大澳幣貨幣市場基金-澳幣 10.18930 10.18890 0.00040 0.00393 元大績效基金 52.02000 50.67000 1.35000 2.66430 元大韓國KOSPI200基金 22.46000 21.99000 0.47000 2.13734 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 日盛MIT主流基金 15.03000 14.82000 0.21000 1.41700 日盛上選基金 32.13000 31.67000 0.46000 1.45248 日盛小而美基金 18.43000 18.08000 0.35000 1.93584 日盛中國內需動力基金 8.93000 8.83000 0.10000 1.13250 日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 11.63960 11.64260 -0.00300 -0.02577 日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 9.75080 9.75340 -0.00260 -0.02666 日盛中國高收益債券基金(美元A) 11.65200 11.64730 0.00470 0.04035 日盛中國高收益債券基金(美元B) 9.75570 9.75170 0.00400 0.04102 日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.58280 10.58310 -0.00030 -0.00283 日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 8.84500 8.84530 -0.00030 -0.00339 日盛中國戰略A股基金(人民幣) 9.75000 9.67000 0.08000 0.82730 日盛中國戰略A股基金(美元) 9.32000 9.20000 0.12000 1.30435 日盛中國戰略A股基金(新台幣) 9.61000 9.50000 0.11000 1.15789 日盛中國豐收平衡基金(人民幣) 9.82000 9.83000 -0.01000 -0.10173 日盛中國豐收平衡基金(美元) 9.74000 9.70000 0.04000 0.41237 日盛中國豐收平衡基金(新台幣) 9.79000 9.75000 0.04000 0.41026 日盛日盛基金 13.39000 13.13000 0.26000 1.98020 日盛目標收益組合基金(美元) 9.42000 9.42000 0.00000 0.00000 日盛目標收益組合基金(新台幣) 9.40000 9.40000 0.00000 0.00000 日盛全球抗暖化基金 10.85000 10.77000 0.08000 0.74280 日盛全球高收益債券基金(美元 A) 10.16710 10.15710 0.01000 0.09845 日盛全球高收益債券基金(美元 B) 9.53730 9.52790 0.00940 0.09866 日盛全球高收益債券基金(新台幣 A) 9.99180 9.98660 0.00520 0.05207 日盛全球高收益債券基金(新台幣 B) 9.37490 9.37000 0.00490 0.05229 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.39630 2.40140 -0.00510 -0.21238 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.66280 1.66630 -0.00350 -0.21005 日盛亞洲高收益債券基金(美元A) 0.36210 0.36220 -0.00010 -0.02761 日盛亞洲高收益債券基金(美元B) 0.25200 0.25210 -0.00010 -0.03967 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 12.03810 12.04690 -0.00880 -0.07305 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 8.24350 8.24950 -0.00600 -0.07273 日盛亞洲機會基金 6.58000 6.49000 0.09000 1.38675 日盛首選基金 16.89000 16.64000 0.25000 1.50240 日盛高科技基金 17.52000 17.21000 0.31000 1.80128 日盛貨幣市場基金 14.77300 14.77280 0.00020 0.00135 日盛新台商基金 38.89000 38.13000 0.76000 1.99318 日盛精選五虎基金 37.37000 36.65000 0.72000 1.96453 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 台新1699貨幣市場基金 13.48780 13.48760 0.00020 0.00148 台新2000高科技基金 29.63000 28.85000 0.78000 2.70364 台新MSCI中國基金 19.59000 19.04000 0.55000 2.88866 台新MSCI台灣單日反向1倍基金 17.60000 17.90000 -0.30000 -1.67598 台新MSCI台灣單日正向2倍基金 22.90000 22.19000 0.71000 3.19964 台新大眾貨幣市場基金 14.16460 14.16440 0.00020 0.00141 台新中美貨幣市場基金-人民幣 10.42400 10.41160 0.01240 0.11910 台新中美貨幣市場基金-美元 10.53920 10.54240 -0.00320 -0.03035 台新中美貨幣市場基金-新台幣 10.10970 10.11910 -0.00940 -0.09289 台新中國通基金 42.00000 41.09000 0.91000 2.21465 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元 0.45570 0.45380 0.00190 0.41869 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣 14.01500 13.96700 0.04800 0.34367 台新中國精選中小基金-美元 0.31190 0.31040 0.00150 0.48325 台新中國精選中小基金-新台幣 9.62000 9.58000 0.04000 0.41754 台新主流基金 23.00000 22.43000 0.57000 2.54124 台新北美收益資產證券化基金(A) 20.53000 20.46000 0.07000 0.34213 台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.67090 0.66810 0.00280 0.41910 台新北美收益資產證券化基金(B) 15.29000 15.24000 0.05000 0.32808 台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.49840 0.49630 0.00210 0.42313 台新台灣中小基金 33.12000 32.44000 0.68000 2.09618 台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 10.02180 10.02880 -0.00700 -0.06980 台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 9.33500 9.31950 0.01550 0.16632 台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 8.77000 8.77000 0.00000 0.00000 台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 10.45230 10.43490 0.01740 0.16675 台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 9.82000 9.81000 0.01000 0.10194 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 10.38640 10.36160 0.02480 0.23935 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 9.92000 9.90000 0.02000 0.20202 台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元 11.20980 11.18290 0.02690 0.24055 台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣 10.70000 10.69000 0.01000 0.09355 台新亞美短期債券基金 10.91090 10.90590 0.00500 0.04585 台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 8.52020 8.52150 -0.00130 -0.01526 台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.28240 0.28230 0.00010 0.03542 台新亞澳高收益債券基金(累計型) 11.84000 11.84180 -0.00180 -0.01520 台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.38690 0.38670 0.00020 0.05172 台新真吉利貨幣市場基金 11.09290 11.09280 0.00010 0.00090 台新高股息平衡基金 29.41670 29.31820 0.09850 0.33597 台新智慧生活基金-美元 10.71750 10.69610 0.02140 0.20007 台新智慧生活基金-新台幣 11.01000 10.99000 0.02000 0.18198 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元 8.23260 8.20970 0.02290 0.27894 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣 8.40660 8.38870 0.01790 0.21338 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元 8.85090 8.82630 0.02460 0.27871 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.04540 9.02610 0.01930 0.21382 台新新興市場債券基金(A類型) 10.29390 10.21990 0.07400 0.72408 台新新興市場債券基金(A類型)-USD 0.32940 0.32680 0.00260 0.79559 台新新興市場債券基金(B類型) 7.67630 7.62120 0.05510 0.72298 台新新興市場債券基金(B類型)-USD 0.25880 0.25670 0.00210 0.81808 台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 5.33000 5.29000 0.04000 0.75614 台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金 21.04000 20.96000 0.08000 0.38168 台新羅傑斯環球資源指數基金 10.73900 10.69800 0.04100 0.38325 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 未來資產全球大消費基金 15.76000 15.64000 0.12000 0.76726 未來資產亞洲高收益債券基金A 11.78310 11.77800 0.00510 0.04330 未來資產亞洲高收益債券基金B 9.48010 9.47600 0.00410 0.04327 未來資產亞洲新富基金 19.17000 19.02000 0.15000 0.78864 未來資產所羅門貨幣市場基金 12.56890 12.56870 0.00020 0.00159 未來資產阿波羅基金 11.49000 11.24000 0.25000 2.22420 未來資產新興市場債券基金A 8.69300 8.65400 0.03900 0.45066 未來資產新興市場債券基金B 6.57580 6.54630 0.02950 0.45064 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 11.11550 11.11470 0.00080 0.00720 永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 9.93120 9.89720 0.03400 0.34353 永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.15100 9.18710 -0.03610 -0.39294 永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.40150 10.44250 -0.04100 -0.39263 永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 7.77450 7.77710 -0.00260 -0.03343 永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 8.89790 8.90070 -0.00280 -0.03146 永豐中小基金 51.92000 50.74000 1.18000 2.32558 永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 1.75960 1.76690 -0.00730 -0.41315 永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.32800 2.33750 -0.00950 -0.40642 永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 8.03080 8.03670 -0.00590 -0.07341 永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 10.30920 10.31680 -0.00760 -0.07367 永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 4.46000 4.44000 0.02000 0.45045 永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 20.10000 19.91000 0.19000 0.95429 永豐主流品牌基金 18.13000 18.19000 -0.06000 -0.32985 永豐永豐基金 35.87000 35.56000 0.31000 0.87177 永豐全球多元入息基金-美元月配類型 9.85870 9.82320 0.03550 0.36139 永豐全球多元入息基金-美元累積類型 9.92740 9.89150 0.03590 0.36294 永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型 9.80370 9.76900 0.03470 0.35521 永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型 9.87300 9.83810 0.03490 0.35474 永豐亞洲民生消費基金 10.87000 10.78000 0.09000 0.83488 永豐南非幣2021保本基金 12.93760 12.92100 0.01660 0.12847 永豐高科技基金 23.55000 23.34000 0.21000 0.89974 永豐貨幣市場基金 13.88550 13.88540 0.00010 0.00072 永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.10220 2.10750 -0.00530 -0.25148 永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.48580 2.49220 -0.00640 -0.25680 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 7.72710 7.72090 0.00620 0.08030 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.37280 10.36450 0.00830 0.08008 永豐新興高收雙債組合基金月配類型 7.00890 6.98820 0.02070 0.29621 永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.79500 10.76300 0.03200 0.29731 永豐滬深300紅利指數基金-人民幣類型 9.11000 9.05000 0.06000 0.66298 永豐滬深300紅利指數基金-美元類型 7.22000 7.14000 0.08000 1.12045 永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型 16.61000 16.44000 0.17000 1.03406 永豐臺灣加權ETF基金 56.26000 55.50000 0.76000 1.36937 永豐領航科技基金 38.81000 38.27000 0.54000 1.41103 永豐標普東南亞指數基金-美元類型 11.20000 11.02000 0.18000 1.63339 永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型 10.83000 10.66000 0.17000 1.59475 永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 9.98000 9.97000 0.01000 0.10030 永豐歐洲50指數基金-歐元類型 9.74000 9.74000 0.00000 0.00000 永豐趨勢平衡基金 42.28000 41.49000 0.79000 1.90407 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 兆豐國際人民幣貨幣市場基金 11.59200 11.59100 0.00100 0.00863 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息 9.48270 9.47860 0.00410 0.04326 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積 9.73600 9.73180 0.00420 0.04316 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型 9.49810 9.49800 0.00010 0.00105 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型 9.67050 9.67080 -0.00030 -0.00310 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型 9.49660 9.49330 0.00330 0.03476 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型 9.87930 9.87590 0.00340 0.03443 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型 9.47350 9.47420 -0.00070 -0.00739 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型 9.72620 9.72700 -0.00080 -0.00822 兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 10.46000 10.34000 0.12000 1.16054 兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 9.24000 9.13000 0.11000 1.20482 兆豐國際大中華平衡基金(美元) 9.88000 9.76000 0.12000 1.22951 兆豐國際中小基金 15.35000 15.16000 0.19000 1.25330 兆豐國際中國A股基金(人民幣) 13.13000 12.96000 0.17000 1.31173 兆豐國際中國A股基金(台幣) 17.43000 17.19000 0.24000 1.39616 兆豐國際中國A股基金(美金) 17.30000 17.06000 0.24000 1.40680 兆豐國際生命科學基金 16.84000 16.74000 0.10000 0.59737 兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 10.35300 10.32320 0.02980 0.28867 兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 10.58090 10.54570 0.03520 0.33379 兆豐國際全球基金 32.30000 32.17000 0.13000 0.40410 兆豐國際美元貨幣市場基金(美元) 10.28300 10.28250 0.00050 0.00486 兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣) 10.04500 10.05910 -0.01410 -0.14017 兆豐國際國民基金 21.88000 21.52000 0.36000 1.67286 兆豐國際第一基金 12.87000 12.71000 0.16000 1.25885 兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.92300 9.91540 0.00760 0.07665 兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 7.87170 7.86570 0.00600 0.07628 兆豐國際萬全基金 20.22000 20.02000 0.20000 0.99900 兆豐國際電子基金 24.73000 24.19000 0.54000 2.23233 兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金 22.72000 22.38000 0.34000 1.51921 兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金 16.25000 16.47000 -0.22000 -1.33576 兆豐國際豐台灣基金 33.04000 32.68000 0.36000 1.10159 兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.50510 12.50500 0.00010 0.00080 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 合庫台灣基金 11.33000 11.15000 0.18000 1.61435 合庫全球高收益債券基金A類型 11.17190 11.16640 0.00550 0.04925 合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 12.01740 11.99890 0.01850 0.15418 合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 10.77250 10.76150 0.01100 0.10222 合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 11.53870 11.52720 0.01150 0.09976 合庫全球高收益債券基金B類型 8.13240 8.12840 0.00400 0.04921 合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.45820 9.44450 0.01370 0.14506 合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.01620 9.00700 0.00920 0.10214 合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 8.92740 8.91760 0.00980 0.10990 合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.27870 9.26930 0.00940 0.10141 合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 10.64000 10.62000 0.02000 0.18832 合庫全球高股息基金A(USD不配息) 11.43000 11.40000 0.03000 0.26316 合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.77000 9.75000 0.02000 0.20513 合庫全球高股息基金B(USD配息) 10.66000 10.63000 0.03000 0.28222 合庫全球新興市場基金 8.78000 8.66000 0.12000 1.38568 合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息) 9.80000 9.79000 0.01000 0.10215 合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息) 10.03000 10.02000 0.01000 0.09980 合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息) 9.16000 9.16000 0.00000 0.00000 合庫多元入息組合基金-B類(USD配息) 9.40000 9.39000 0.01000 0.10650 合庫貨幣市場基金 10.13190 10.13180 0.00010 0.00099 合庫新興多重收益基金A(AUD不配息) 9.34100 9.31640 0.02460 0.26405 合庫新興多重收益基金A(USD不配息) 9.59390 9.56300 0.03090 0.32312 合庫新興多重收益基金A類型 9.89910 9.87120 0.02790 0.28264 合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 11.30320 11.26690 0.03630 0.32218 合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 13.45110 13.41780 0.03330 0.24818 合庫新興多重收益基金B(AUD配息) 8.63140 8.60690 0.02450 0.28466 合庫新興多重收益基金B(USD配息) 9.30060 9.27060 0.03000 0.32360 合庫新興多重收益基金B類型 7.75120 7.72930 0.02190 0.28334 合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 8.60510 8.57790 0.02720 0.31709 合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 9.97270 9.94750 0.02520 0.25333 合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息) 10.06000 10.08000 -0.02000 -0.19841 合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息) 10.19000 10.20000 -0.01000 -0.09804 合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息) 9.85000 9.87000 -0.02000 -0.20263 合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息) 10.04000 10.05000 -0.01000 -0.09950 合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息) 9.85000 9.86000 -0.01000 -0.10142 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 安本標準360多重資產收益基金Ａ月配息型美元 9.98000 9.96000 0.02000 0.20080 安本標準360多重資產收益基金Ａ月配息型新臺幣 9.94000 9.92000 0.02000 0.20161 安本標準360多重資產收益基金Ａ累積型美元 10.02000 9.99000 0.03000 0.30030 安本標準360多重資產收益基金Ａ累積型新臺幣 9.97000 9.95000 0.02000 0.20101 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元 10.33000 10.30000 0.03000 0.29126 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣 10.54000 10.52000 0.02000 0.19011 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元 10.00000 9.98000 0.02000 0.20040 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣 10.21000 10.21000 0.00000 0.00000 安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.99320 10.99280 0.00040 0.00364 安聯人民幣貨幣市場基金-美元 9.95280 9.90760 0.04520 0.45622 安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.79590 9.75770 0.03820 0.39149 安聯中國東協基金 15.13000 14.83000 0.30000 2.02293 安聯中國策略基金-美元 9.97000 9.88000 0.09000 0.91093 安聯中國策略基金-新臺幣 12.90000 12.80000 0.10000 0.78125 安聯中華新思路基金-人民幣 12.81000 12.71000 0.10000 0.78678 安聯中華新思路基金-美元 11.97000 11.82000 0.15000 1.26904 安聯中華新思路基金-新臺幣 11.22000 11.09000 0.13000 1.17223 安聯台灣大壩基金 27.87000 27.46000 0.41000 1.49308 安聯台灣科技基金 45.55000 44.59000 0.96000 2.15295 安聯台灣貨幣市場基金 12.49430 12.49410 0.00020 0.00160 安聯台灣智慧基金 30.66000 30.11000 0.55000 1.82664 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.13060 10.11790 0.01270 0.12552 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 15.05110 15.03450 0.01660 0.11041 安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.61470 9.60410 0.01060 0.11037 安聯四季成長組合基金-美元 11.55000 11.49000 0.06000 0.52219 安聯四季成長組合基金-新臺幣 11.82000 11.77000 0.05000 0.42481 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 12.33720 12.31760 0.01960 0.15912 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.14200 10.12890 0.01310 0.12933 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 12.23410 12.21900 0.01510 0.12358 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.45670 9.44350 0.01320 0.13978 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 9.31820 9.30620 0.01200 0.12895 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.98710 8.97610 0.01100 0.12255 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 11.44000 11.40000 0.04000 0.35088 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 11.35000 11.31000 0.04000 0.35367 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 11.04000 11.04000 0.00000 0.00000 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 10.28000 10.24000 0.04000 0.39063 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.66000 9.62000 0.04000 0.41580 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 11.34000 11.30000 0.04000 0.35398 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 10.83000 10.79000 0.04000 0.37071 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 10.13000 10.09000 0.04000 0.39643 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.69000 9.66000 0.03000 0.31056 安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 12.07020 12.06040 0.00980 0.08126 安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 10.98810 10.97400 0.01410 0.12849 安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.65330 10.64040 0.01290 0.12124 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 8.89750 8.88550 0.01200 0.13505 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 8.69210 8.68100 0.01110 0.12787 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.40200 8.39180 0.01020 0.12155 安聯全球人口趨勢基金 11.83000 11.76000 0.07000 0.59524 安聯全球生技趨勢基金-美元 9.94000 9.86000 0.08000 0.81136 安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 37.37000 37.10000 0.27000 0.72776 安聯全球油礦金趨勢基金 8.66000 8.65000 0.01000 0.11561 安聯全球計量平衡基金 12.96000 12.97000 -0.01000 -0.07710 安聯全球債券基金-A類型(累積) 11.92660 11.93890 -0.01230 -0.10302 安聯全球債券基金-B類型(月配息) 10.32010 10.33080 -0.01070 -0.10357 安聯全球新興市場基金 17.09000 16.86000 0.23000 1.36418 安聯全球農金趨勢基金 9.88000 9.88000 0.00000 0.00000 安聯全球綠能趨勢基金 9.30000 9.23000 0.07000 0.75840 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣 10.68000 10.65000 0.03000 0.28169 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣 10.52000 10.48000 0.04000 0.38168 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣 10.47000 10.43000 0.04000 0.38351 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣 10.37000 10.34000 0.03000 0.29014 安聯亞洲動態策略基金 22.04000 21.82000 0.22000 1.00825 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型 10.04770 10.04560 0.00210 0.02090 宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型 9.80350 9.80150 0.00200 0.02041 宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 82.69220 82.72940 -0.03720 -0.04497 宏利中國高收益債券基金-A類型(美元) 12.29750 12.29170 0.00580 0.04719 宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 64.61970 64.65840 -0.03870 -0.05985 宏利中國高收益債券基金-B類型(美元) 9.53040 9.52590 0.00450 0.04724 宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.57720 2.57690 0.00030 0.01164 宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.49630 10.47660 0.01970 0.18804 宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.19350 2.19940 -0.00590 -0.26825 宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 8.71360 8.69730 0.01630 0.18741 宏利台灣動力基金 30.96000 30.53000 0.43000 1.40845 宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 10.16390 10.11850 0.04540 0.44868 宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.95460 9.91560 0.03900 0.39332 宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 7.97030 7.93470 0.03560 0.44866 宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 7.94550 7.91360 0.03190 0.40310 宏利全球動力股票基金(人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 宏利全球動力股票基金(新臺幣) 11.01000 11.00000 0.01000 0.09091 宏利全球債券組合基金 13.01530 12.99720 0.01810 0.13926 宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.76680 2.76330 0.00350 0.12666 宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 11.65640 11.65420 0.00220 0.01888 宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 8.62180 8.62010 0.00170 0.01972 宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.41130 2.42210 -0.01080 -0.44589 宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 10.85660 10.85730 -0.00070 -0.00645 宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.58150 3.53380 0.04770 1.34982 宏利亞太中小企業基金(美元) 0.57780 0.57100 0.00680 1.19089 宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 16.73000 16.54000 0.19000 1.14873 宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 11.85600 11.82890 0.02710 0.22910 宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 10.52590 10.52190 0.00400 0.03802 宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.20820 10.20790 0.00030 0.00294 宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 8.93820 8.93250 0.00570 0.06381 宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 8.53900 8.53580 0.00320 0.03749 宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.45510 8.45490 0.00020 0.00237 宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 8.40690 8.40580 0.00110 0.01309 宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險) 10.32000 10.32000 0.00000 0.00000 宏利特別股息收益基金-A類型(美元) 10.08000 10.09000 -0.01000 -0.09911 宏利特別股息收益基金-A類型(新臺幣) 10.14000 10.15000 -0.01000 -0.09852 宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險) 10.31000 10.32000 -0.01000 -0.09690 宏利特別股息收益基金-B類型(美元) 10.08000 10.09000 -0.01000 -0.09911 宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣) 10.14000 10.15000 -0.01000 -0.09852 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.72310 2.70990 0.01320 0.48710 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.39510 0.39330 0.00180 0.45767 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 12.00300 11.95220 0.05080 0.42503 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.90070 0.89700 0.00370 0.41249 宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 7.25920 7.22830 0.03090 0.42749 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.00630 1.99580 0.01050 0.52610 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.28880 0.28740 0.00140 0.48713 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 8.89100 8.85300 0.03800 0.42923 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.32450 0.32310 0.00140 0.43330 宏利萬利貨幣市場基金 13.64380 13.64360 0.00020 0.00147 宏利精選中華基金(人民幣避險) 2.52000 2.46000 0.06000 2.43902 宏利精選中華基金(新臺幣) 11.44000 11.22000 0.22000 1.96078 宏利臺灣股息收益基金 27.17000 26.86000 0.31000 1.15413 宏利澳幣保本基金 12.18650 12.18720 -0.00070 -0.00574 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型 9.89000 9.86000 0.03000 0.30426 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型 9.84000 9.82000 0.02000 0.20367 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型 10.25000 10.23000 0.02000 0.19550 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型 9.90000 9.89000 0.01000 0.10111 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型 10.33000 10.32000 0.01000 0.09690 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣） 10.80000 10.77000 0.03000 0.27855 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元） 10.92000 10.90000 0.02000 0.18349 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣) 10.57000 10.56000 0.01000 0.09470 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型 11.37000 11.33000 0.04000 0.35305 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型 10.99000 10.90000 0.09000 0.82569 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型 9.96000 9.89000 0.07000 0.70779 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型 11.72000 11.64000 0.08000 0.68729 貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型 10.18100 10.16380 0.01720 0.16923 貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型 9.48140 9.47840 0.00300 0.03165 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型 8.90540 8.90850 -0.00310 -0.03480 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型 10.64590 10.64960 -0.00370 -0.03474 貝萊德亞美利加收益基金 9.20000 9.19000 0.01000 0.10881 貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金 9.94000 9.92000 0.02000 0.20161 貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金 9.92000 9.88000 0.04000 0.40486 貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金 9.88000 9.83000 0.05000 0.50865 貝萊德新台幣基金 12.93540 12.93530 0.00010 0.00077 貝萊德寶利基金 26.16000 25.84000 0.32000 1.23839 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.23560 11.23540 0.00020 0.00178 保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.90850 9.91340 -0.00490 -0.04943 保德信大中華基金-人民幣 9.25000 9.13000 0.12000 1.31435 保德信大中華基金-美元 9.17000 9.04000 0.13000 1.43805 保德信大中華基金-新台幣 27.26000 26.90000 0.36000 1.33829 保德信中小型股基金 43.22000 42.45000 0.77000 1.81390 保德信中國中小基金-人民幣 8.71000 8.67000 0.04000 0.46136 保德信中國中小基金-美元 8.43000 8.39000 0.04000 0.47676 保德信中國中小基金-新臺幣 8.13000 8.10000 0.03000 0.37037 保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 9.04400 9.00940 0.03460 0.38404 保德信中國好時平衡基金-美元配息型 9.10690 9.07260 0.03430 0.37806 保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 9.16780 9.13200 0.03580 0.39203 保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 9.89740 9.85880 0.03860 0.39153 保德信中國品牌基金-人民幣 8.40000 8.33000 0.07000 0.84034 保德信中國品牌基金-美元 8.38000 8.31000 0.07000 0.84236 保德信中國品牌基金-新臺幣 9.07000 9.00000 0.07000 0.77778 保德信台商全方位基金 34.41000 33.94000 0.47000 1.38480 保德信全球中小基金-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信全球中小基金-新台幣 30.38000 30.43000 -0.05000 -0.16431 保德信全球消費商機基金 18.61000 18.60000 0.01000 0.05376 保德信全球基礎建設基金 12.41000 12.42000 -0.01000 -0.08052 保德信全球資源基金 8.03000 8.03000 0.00000 0.00000 保德信全球醫療生化基金-美元 10.41000 10.34000 0.07000 0.67698 保德信全球醫療生化基金-新臺幣 34.45000 34.26000 0.19000 0.55458 保德信多元收益組合基金-美元月配型 9.76970 9.74670 0.02300 0.23598 保德信多元收益組合基金-美元累積型 10.58330 10.55850 0.02480 0.23488 保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型 9.26450 9.24880 0.01570 0.16975 保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型 10.02080 10.00380 0.01700 0.16994 保德信好時債組合基金-月配息型(B) 8.19090 8.17710 0.01380 0.16876 保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.80190 10.78370 0.01820 0.16877 保德信亞太基金 20.90000 20.67000 0.23000 1.11272 保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 8.45540 8.45630 -0.00090 -0.01064 保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.20310 11.20440 -0.00130 -0.01160 保德信店頭市場基金 31.16000 30.69000 0.47000 1.53144 保德信拉丁美洲基金 6.39000 6.39000 0.00000 0.00000 保德信金平衡基金 30.11000 29.84000 0.27000 0.90483 保德信金滿意基金 42.46000 41.98000 0.48000 1.14340 保德信科技島基金 25.67000 25.32000 0.35000 1.38231 保德信高成長基金 93.13000 92.19000 0.94000 1.01963 保德信第一基金 25.61000 25.25000 0.36000 1.42574 保德信貨幣市場基金 15.77210 15.77190 0.00020 0.00127 保德信策略成長ETF組合基金-美元 10.64540 10.61160 0.03380 0.31852 保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣 10.81050 10.78320 0.02730 0.25317 保德信策略報酬ETF組合基金-美元 10.88200 10.85180 0.03020 0.27829 保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣 10.34710 10.32510 0.02200 0.21307 保德信新世紀基金 10.51000 10.48000 0.03000 0.28626 保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 7.98730 7.97090 0.01640 0.20575 保德信新興市場企業債券基金-美元月配息型(D) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信新興市場企業債券基金-美元累積型(C) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.79890 10.77670 0.02220 0.20600 保德信新興趨勢組合基金 10.82000 10.69000 0.13000 1.21609 保德信瑞騰基金 15.54750 15.54730 0.00020 0.00129 保德信歐洲組合基金 10.41000 10.35000 0.06000 0.57971 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型 9.66460 9.64790 0.01670 0.17309 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型 9.89260 9.87530 0.01730 0.17518 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型 9.60610 9.59150 0.01460 0.15222 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型 9.71530 9.69960 0.01570 0.16186 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型 9.79050 9.74600 0.04450 0.45660 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 9.77600 9.72990 0.04610 0.47380 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.64550 9.61440 0.03110 0.32347 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.64810 9.61700 0.03110 0.32339 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型 9.94530 9.91570 0.02960 0.29852 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-配息型 9.89730 9.85520 0.04210 0.42719 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-累積型 9.95260 9.91250 0.04010 0.40454 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型 9.79340 9.76500 0.02840 0.29083 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型 9.79320 9.76480 0.02840 0.29084 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 9.47600 9.42940 0.04660 0.49420 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.33340 9.29910 0.03430 0.36885 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-配息型 9.95630 9.91620 0.04010 0.40439 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型 9.95620 9.91620 0.04000 0.40338 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-配息型 10.05820 10.05110 0.00710 0.07064 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-累積型 10.08900 10.08200 0.00700 0.06943 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-配息型 9.99070 9.96670 0.02400 0.24080 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型 9.99090 9.96680 0.02410 0.24180 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 1.94130 1.94100 0.00030 0.01546 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.65590 2.65560 0.00030 0.01130 施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.29250 0.29180 0.00070 0.23989 施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.43430 0.43320 0.00110 0.25392 施羅德中國高收益債券基金-分配型 8.37310 8.35470 0.01840 0.22024 施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.66940 11.64490 0.02450 0.21039 施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 9.39430 9.39720 -0.00290 -0.03086 施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 11.54020 11.54360 -0.00340 -0.02945 施羅德中國債券基金(美元)-分配型 8.52000 8.50210 0.01790 0.21054 施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.49150 10.46940 0.02210 0.21109 施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.02570 9.99070 0.03500 0.35033 施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型 9.95080 9.91720 0.03360 0.33881 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型 10.00870 9.98550 0.02320 0.23234 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型 10.56460 10.54010 0.02450 0.23245 施羅德四年到期主權債券基金-配息型 9.91520 9.89360 0.02160 0.21832 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.69210 9.67620 0.01590 0.16432 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.99570 9.97940 0.01630 0.16334 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型 9.67530 9.65970 0.01560 0.16150 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型 9.86030 9.84600 0.01430 0.14524 施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.31500 10.32860 -0.01360 -0.13167 施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.07650 6.05850 0.01800 0.29710 施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.49340 10.46230 0.03110 0.29726 施羅德新紀元貨幣市場基金 11.65070 11.65060 0.00010 0.00086 施羅德樂活中小基金-A類型 18.73000 18.36000 0.37000 2.01525 施羅德樂活中小基金-I類型 4275.88000 4190.50000 85.38000 2.03747 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 柏瑞中國平衡基金-A類型 10.03310 9.93910 0.09400 0.94576 柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 10.99790 10.88500 0.11290 1.03721 柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 10.26380 10.16240 0.10140 0.99780 柏瑞中國平衡基金-B類型 8.89960 8.81620 0.08340 0.94599 柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 9.27880 9.18360 0.09520 1.03663 柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 9.10880 9.01890 0.08990 0.99680 柏瑞中國平衡基金-N類型 10.20160 10.10610 0.09550 0.94497 柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 10.70120 10.59130 0.10990 1.03764 柏瑞中國平衡基金-N類型(美元) 10.65760 10.55230 0.10530 0.99789 柏瑞五國金勢力建設基金 6.04000 5.97000 0.07000 1.17253 柏瑞巨人基金 12.93000 12.76000 0.17000 1.33229 柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.65640 13.65620 0.00020 0.00146 柏瑞全球金牌組合基金 16.01000 15.90000 0.11000 0.69182 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 13.45350 13.42880 0.02470 0.18393 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.81670 11.78390 0.03280 0.27835 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) 12.42220 12.39410 0.02810 0.22672 柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型 8.80750 8.79130 0.01620 0.18427 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 6.74360 6.73120 0.01240 0.18422 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.69850 8.67430 0.02420 0.27899 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 8.46110 8.44490 0.01620 0.19183 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) 10.68020 10.65610 0.02410 0.22616 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.29230 8.27900 0.01330 0.16065 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) 11.99200 11.95870 0.03330 0.27846 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) 11.65520 11.63380 0.02140 0.18395 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣) 11.89230 11.86960 0.02270 0.19124 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 11.30810 11.28250 0.02560 0.22690 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 8.93680 8.92040 0.01640 0.18385 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.71940 9.69240 0.02700 0.27857 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣) 9.67070 9.65220 0.01850 0.19167 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元) 9.49870 9.47720 0.02150 0.22686 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣) 9.36770 9.35260 0.01510 0.16145 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型 10.29650 10.29100 0.00550 0.05344 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣) 10.14970 10.13690 0.01280 0.12627 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元) 10.03350 10.02370 0.00980 0.09777 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣) 10.11290 10.11110 0.00180 0.01780 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型 10.00010 9.99470 0.00540 0.05403 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣) 9.77670 9.76450 0.01220 0.12494 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元) 9.73970 9.73030 0.00940 0.09661 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣) 9.82030 9.81850 0.00180 0.01833 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型 10.27730 10.27180 0.00550 0.05354 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣) 10.14960 10.13690 0.01270 0.12528 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元) 10.03350 10.02380 0.00970 0.09677 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣) 10.11300 10.11110 0.00190 0.01879 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型 10.00000 9.99470 0.00530 0.05303 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣) 9.77690 9.76460 0.01230 0.12597 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元) 9.73980 9.73030 0.00950 0.09763 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣) 9.82040 9.81860 0.00180 0.01833 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型 10.63380 10.63920 -0.00540 -0.05076 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.80340 11.80670 -0.00330 -0.02795 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元) 11.21720 11.21830 -0.00110 -0.00981 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型 8.97420 8.97880 -0.00460 -0.05123 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.64450 9.64720 -0.00270 -0.02799 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元) 9.52230 9.52320 -0.00090 -0.00945 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型 10.34740 10.35260 -0.00520 -0.05023 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣) 10.99040 10.99350 -0.00310 -0.02820 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元) 10.83700 10.83810 -0.00110 -0.01015 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型 8.97450 8.97900 -0.00450 -0.05012 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.64490 9.64760 -0.00270 -0.02799 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元) 9.52270 9.52370 -0.00100 -0.01050 柏瑞亞太高股息基金-A類型 12.68000 12.55000 0.13000 1.03586 柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) 13.50000 13.36000 0.14000 1.04790 柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元) 8.87000 8.77000 0.10000 1.14025 柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.34000 8.26000 0.08000 0.96852 柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 9.24000 9.14000 0.10000 1.09409 柏瑞亞太高股息基金-N類型 11.00000 10.90000 0.10000 0.91743 柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 11.06000 10.95000 0.11000 1.00457 柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) 11.30000 11.19000 0.11000 0.98302 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣) 12.48000 12.36000 0.12000 0.97087 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣) 12.65000 12.53000 0.12000 0.95770 柏瑞拉丁美洲基金 8.74000 8.76000 -0.02000 -0.22831 柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.39540 11.39760 -0.00220 -0.01930 柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 7.44400 7.44540 -0.00140 -0.01880 柏瑞特別股息收益基金-A類型 10.30000 10.30000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣) 10.90000 10.90000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元) 10.60000 10.61000 -0.01000 -0.09425 柏瑞特別股息收益基金-B類型 9.51000 9.51000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣) 9.85000 9.84000 0.01000 0.10163 柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元) 9.80000 9.81000 -0.01000 -0.10194 柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣) 9.76000 9.77000 -0.01000 -0.10235 柏瑞特別股息收益基金-N9類型 10.28000 10.29000 -0.01000 -0.09718 柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣) 10.64000 10.63000 0.01000 0.09407 柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元) 10.40000 10.40000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-N類型 9.59000 9.59000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣) 9.64000 9.64000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元) 9.67000 9.67000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣) 9.76000 9.77000 -0.01000 -0.10235 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 11.30840 11.30500 0.00340 0.03008 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣) 10.96490 10.95360 0.01130 0.10316 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金) 10.09800 10.09170 0.00630 0.06243 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 8.25160 8.24910 0.00250 0.03031 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 9.26450 9.25500 0.00950 0.10265 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金) 9.30110 9.29530 0.00580 0.06240 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣) 10.54760 10.53680 0.01080 0.10250 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣) 9.93080 9.92780 0.00300 0.03022 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金) 10.08150 10.07520 0.00630 0.06253 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣) 9.59810 9.58820 0.00990 0.10325 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣) 8.91580 8.91310 0.00270 0.03029 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣) 8.84640 8.84910 -0.00270 -0.03051 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金) 9.32510 9.31920 0.00590 0.06331 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 11.53470 11.48180 0.05290 0.46073 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.00010 10.94050 0.05960 0.54476 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 10.44770 10.39560 0.05210 0.50117 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 6.83910 6.80770 0.03140 0.46124 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.54040 8.49410 0.04630 0.54508 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元) 9.13330 9.08770 0.04560 0.50178 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣) 9.91550 9.87000 0.04550 0.46099 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元) 10.46440 10.41210 0.05230 0.50230 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.24350 9.19340 0.05010 0.54496 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣) 8.72180 8.68180 0.04000 0.46073 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元) 9.32800 9.28140 0.04660 0.50208 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 11.18930 11.19750 -0.00820 -0.07323 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 11.75000 11.75390 -0.00390 -0.03318 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元) 10.78140 10.78490 -0.00350 -0.03245 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 9.10940 9.11610 -0.00670 -0.07350 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 9.62290 9.62610 -0.00320 -0.03324 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元) 9.62740 9.63050 -0.00310 -0.03219 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣) 11.07510 11.07870 -0.00360 -0.03249 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣) 9.98330 9.99070 -0.00740 -0.07407 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元) 10.27310 10.27640 -0.00330 -0.03211 柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型 9.49210 9.49910 -0.00700 -0.07369 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型 9.26310 9.27000 -0.00690 -0.07443 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣) 9.84300 9.84620 -0.00320 -0.03250 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元) 9.38910 9.39220 -0.00310 -0.03301 柏瑞旗艦全球平衡組合基金 18.05000 17.98000 0.07000 0.38932 柏瑞旗艦全球成長組合基金 16.91000 16.83000 0.08000 0.47534 柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 12.82630 12.80420 0.02210 0.17260 柏瑞環球多元資產基金-A類型 10.69210 10.66650 0.02560 0.24000 柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣) 11.60940 11.58530 0.02410 0.20802 柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣) 12.26100 12.24190 0.01910 0.15602 柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元) 11.13970 11.11050 0.02920 0.26281 柏瑞環球多元資產基金-B類型 9.68800 9.66480 0.02320 0.24005 柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣) 10.20790 10.18670 0.02120 0.20811 柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣) 10.13660 10.12080 0.01580 0.15611 柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元) 10.11870 10.09230 0.02640 0.26159 柏瑞環球多元資產基金-N類型 9.82700 9.80340 0.02360 0.24073 柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣) 10.00570 9.98490 0.02080 0.20831 柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣) 11.75640 11.73810 0.01830 0.15590 柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元) 10.06030 10.03390 0.02640 0.26311 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 14.73000 14.82000 -0.09000 -0.60729 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 24.47000 24.19000 0.28000 1.15750 國泰大中華基金 19.54000 19.24000 0.30000 1.55925 國泰小龍基金 15.17000 14.94000 0.23000 1.53949 國泰中小成長基金 41.70000 40.74000 0.96000 2.35641 國泰中國內需增長基金人民幣級別 3.91370 3.84910 0.06460 1.67831 國泰中國內需增長基金台幣級別 17.62000 17.36000 0.26000 1.49770 國泰中國內需增長基金美元I級別 0.66230 0.65230 0.01000 1.53304 國泰中國內需增長基金美元級別 0.62460 0.61530 0.00930 1.51146 國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配 2.17900 2.17540 0.00360 0.16549 國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配 9.60950 9.61280 -0.00330 -0.03433 國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配 8.11550 8.11830 -0.00280 -0.03449 國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配 0.31390 0.31390 0.00000 0.00000 國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 11.52480 11.52380 0.00100 0.00868 國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.67970 1.68210 -0.00240 -0.14268 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 9.99790 9.99080 0.00710 0.07107 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.32970 0.32920 0.00050 0.15188 國泰中國新興戰略基金人民幣級別 4.05330 3.98090 0.07240 1.81868 國泰中國新興戰略基金台幣級別 18.23000 17.95000 0.28000 1.55989 國泰中國新興戰略基金美元級別 0.58710 0.57750 0.00960 1.66234 國泰中港台基金人民幣級別 3.01290 2.96400 0.04890 1.64980 國泰中港台基金台幣級別 13.56000 13.37000 0.19000 1.42109 國泰中港台基金美元級別 0.44180 0.43530 0.00650 1.49322 國泰日本ETF傘型基金之日經225基金 28.37000 28.00000 0.37000 1.32143 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金 12.18000 12.38000 -0.20000 -1.61551 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 38.03000 36.98000 1.05000 2.83937 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別A 10.41230 10.41340 -0.00110 -0.01056 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別B 10.26700 10.26810 -0.00110 -0.01071 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別NB 10.28990 10.29090 -0.00100 -0.00972 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別A 0.33770 0.33750 0.00020 0.05926 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別B 0.33280 0.33260 0.00020 0.06013 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別NB 0.33350 0.33330 0.00020 0.06001 國泰台灣貨幣市場基金 12.41410 12.41390 0.00020 0.00161 國泰平衡基金 26.62000 26.29000 0.33000 1.25523 國泰全球高股息基金-人民幣級別 2.49950 2.48290 0.01660 0.66857 國泰全球高股息基金-台幣級別 11.27000 11.22000 0.05000 0.44563 國泰全球高股息基金-美金級別 0.36550 0.36360 0.00190 0.52255 國泰全球高股息基金-澳幣級別 0.51040 0.50970 0.00070 0.13734 國泰全球基礎建設基金台幣級別 13.13000 13.14000 -0.01000 -0.07610 國泰全球基礎建設基金美元級別 0.45300 0.45310 -0.00010 -0.02207 國泰全球資源基金台幣級別 5.85000 5.85000 0.00000 0.00000 國泰全球資源基金美元級別 0.18710 0.18680 0.00030 0.16060 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.41570 0.41440 0.00130 0.31371 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.37510 0.37390 0.00120 0.32094 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.44100 0.43960 0.00140 0.31847 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 11.14000 11.11000 0.03000 0.27003 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.90000 9.87000 0.03000 0.30395 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型) 0.52230 0.52260 -0.00030 -0.05741 國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金 21.16000 21.12000 0.04000 0.18939 國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動精選30基金 22.41000 22.26000 0.15000 0.67385 國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型) 2.46980 2.44930 0.02050 0.83697 國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型) 11.15650 11.08640 0.07010 0.63231 國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型) 9.99090 9.92810 0.06280 0.63255 國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型) 0.36210 0.35960 0.00250 0.69522 國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型) 0.32430 0.32200 0.00230 0.71429 國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型) 0.50240 0.50080 0.00160 0.31949 國泰亞洲成長基金台幣級別 11.39000 11.33000 0.06000 0.52957 國泰亞洲成長基金美元級別 0.38210 0.37960 0.00250 0.65859 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 18.83000 18.69000 0.14000 0.74906 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.61120 0.60630 0.00490 0.80818 國泰科技生化基金 33.12000 32.42000 0.70000 2.15916 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金 27.98000 27.84000 0.14000 0.50287 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金 13.03000 13.11000 -0.08000 -0.61022 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金 39.29470 39.27730 0.01740 0.04430 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 19.66570 19.68760 -0.02190 -0.11124 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 19.08140 19.04500 0.03640 0.19113 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基 40.17580 40.07580 0.10000 0.24953 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等 41.28910 41.16040 0.12870 0.31268 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金 43.53530 43.50940 0.02590 0.05953 國泰紐幣2021保本基金 12.21290 12.21030 0.00260 0.02129 國泰紐幣八年期保本基金 12.50570 12.50290 0.00280 0.02239 國泰紐幣保本基金 12.45730 12.45720 0.00010 0.00080 國泰高科技基金 12.32000 12.11000 0.21000 1.73410 國泰國泰基金台幣I級別 22.41000 21.96000 0.45000 2.04918 國泰國泰基金台幣級別 22.41000 21.96000 0.45000 2.04918 國泰富時中國A50基金 17.71000 17.64000 0.07000 0.39683 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別A(不配息型) 10.42000 10.41000 0.01000 0.09606 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別B(配息型) 10.09000 10.09000 0.00000 0.00000 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-美金級別A(不配息型) 0.33680 0.33640 0.00040 0.11891 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.47730 0.47860 -0.00130 -0.27163 國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-台幣級別A(不配息型) 11.64000 11.58000 0.06000 0.51813 國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-美金級別A(不配息型) 0.37620 0.37400 0.00220 0.58824 國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.53320 0.53220 0.00100 0.18790 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別A(不配息型) 10.83000 10.77000 0.06000 0.55710 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別B(配息型) 10.36000 10.30000 0.06000 0.58252 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-美金級別A(不配息型) 0.35020 0.34790 0.00230 0.66111 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.49630 0.49500 0.00130 0.26263 國泰策略高收益債券基金-台幣級別A(不配息型) 10.48420 10.46620 0.01800 0.17198 國泰策略高收益債券基金-台幣級別B(配息型) 7.48700 7.47420 0.01280 0.17126 國泰策略高收益債券基金-美金級別A(不配息型) 0.35450 0.35380 0.00070 0.19785 國泰策略高收益債券基金-美金級別B(配息型) 0.25120 0.25070 0.00050 0.19944 國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-人民幣級別C 2.19960 2.18570 0.01390 0.63595 國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-台幣級別A 9.86100 9.81970 0.04130 0.42058 國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-美金級別B 0.31920 0.31760 0.00160 0.50378 國泰新中國傘型基金之國泰富時中國5年期以上政策金融債券ETF基金 39.95760 39.83520 0.12240 0.30727 國泰新中國傘型基金之富時中國A150ETF基金 18.40000 18.49000 -0.09000 -0.48675 國泰新興市場基金台幣級別 11.48000 11.35000 0.13000 1.14537 國泰新興市場基金美元級別 0.37300 0.36840 0.00460 1.24864 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 2.21820 2.21150 0.00670 0.30296 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.45250 1.44820 0.00430 0.29692 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.33430 0.33380 0.00050 0.14979 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.33270 0.33210 0.00060 0.18067 國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.22110 0.22070 0.00040 0.18124 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 10.25010 10.23730 0.01280 0.12503 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 6.58610 6.57780 0.00830 0.12618 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金 13.70000 13.91000 -0.21000 -1.50971 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金 36.79000 35.72000 1.07000 2.99552 國泰價值卓越基金 14.63000 14.42000 0.21000 1.45631 國泰歐洲精選基金-台幣級別 11.07000 11.15000 -0.08000 -0.71749 國泰歐洲精選基金-美元級別 0.37790 0.38020 -0.00230 -0.60494 國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金 38.86920 38.75750 0.11170 0.28820 國泰趨勢ETF傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金 21.96000 21.86000 0.10000 0.45746 國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金 18.74000 18.47000 0.27000 1.46183 國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金 19.68000 19.19000 0.49000 2.55341 國泰豐益債券組合基金台幣級別 12.08470 12.07960 0.00510 0.04222 國泰豐益債券組合基金美元級別 0.39640 0.39620 0.00020 0.05048 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣 9.61690 9.60330 0.01360 0.14162 第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣 8.29670 8.29970 -0.00300 -0.03615 第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣 10.72940 10.71430 0.01510 0.14093 第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.36770 9.37100 -0.00330 -0.03522 第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.20020 11.19930 0.00090 0.00804 第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.85110 9.81400 0.03710 0.37803 第一金大中華基金 26.87000 26.55000 0.32000 1.20527 第一金小型精選基金 35.40000 34.91000 0.49000 1.40361 第一金中國世紀基金-人民幣 12.09000 11.96000 0.13000 1.08696 第一金中國世紀基金-美元 7.58570 7.51350 0.07220 0.96094 第一金中國世紀基金-美元-N 7.58640 7.51420 0.07220 0.96085 第一金中國世紀基金-新臺幣 8.91000 8.83000 0.08000 0.90600 第一金中國世紀基金-新臺幣-N 8.91000 8.83000 0.08000 0.90600 第一金中概平衡基金 25.30000 24.83000 0.47000 1.89287 第一金台灣貨幣市場基金 15.25520 15.25500 0.00020 0.00131 第一金全家福貨幣市場基金 177.89500 177.89300 0.00200 0.00112 第一金全球AI精準醫療基金-美元 10.33620 10.25740 0.07880 0.76823 第一金全球AI精準醫療基金-美元-N 10.33610 10.25750 0.07860 0.76627 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣 10.51000 10.44000 0.07000 0.67050 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N 10.51000 10.44000 0.07000 0.67050 第一金全球FinTech金融科技基金-美元 14.71920 14.64750 0.07170 0.48950 第一金全球FinTech金融科技基金-美元-N 14.72010 14.64820 0.07190 0.49085 第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣 14.12000 14.06000 0.06000 0.42674 第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣-N 14.12000 14.06000 0.06000 0.42674 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元 9.82400 9.79490 0.02910 0.29709 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N 9.82720 9.79810 0.02910 0.29700 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣 9.48170 9.45820 0.02350 0.24846 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N 9.50670 9.48320 0.02350 0.24781 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元 10.33470 10.30380 0.03090 0.29989 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣 9.98630 9.96170 0.02460 0.24695 第一金全球大趨勢基金 24.03000 24.04000 -0.01000 -0.04160 第一金全球不動產證券化基金A 8.28530 8.26800 0.01730 0.20924 第一金全球不動產證券化基金B 5.89190 5.87960 0.01230 0.20920 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元 9.22630 9.27140 -0.04510 -0.48644 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N 9.22740 9.27250 -0.04510 -0.48638 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣 8.94000 8.99000 -0.05000 -0.55617 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N 8.95000 8.99000 -0.04000 -0.44494 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元 9.61800 9.66500 -0.04700 -0.48629 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N 9.61930 9.66630 -0.04700 -0.48623 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣 9.32000 9.37000 -0.05000 -0.53362 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N 9.33000 9.38000 -0.05000 -0.53305 第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 8.55970 8.55700 0.00270 0.03155 第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.15040 10.14730 0.00310 0.03055 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣 9.66730 9.65090 0.01640 0.16993 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N 9.66640 9.65000 0.01640 0.16995 第一金全球高收益債券基金-配息型-美元 7.96410 7.95590 0.00820 0.10307 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣 8.83900 8.83360 0.00540 0.06113 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N 8.83950 8.83410 0.00540 0.06113 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣 11.23850 11.21950 0.01900 0.16935 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N 11.23940 11.22040 0.01900 0.16933 第一金全球高收益債券基金-累積型-美元 10.04330 10.03270 0.01060 0.10565 第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣 14.85980 14.85070 0.00910 0.06128 第一金全球機器人及自動化產業基金-美元 14.14520 14.10130 0.04390 0.31132 第一金全球機器人及自動化產業基金-美元-N 14.16280 14.11890 0.04390 0.31093 第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣 13.33000 13.30000 0.03000 0.22556 第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣-N 13.36000 13.33000 0.03000 0.22506 第一金亞洲科技基金 18.51000 18.52000 -0.01000 -0.05400 第一金亞洲新興市場基金 13.01000 12.89000 0.12000 0.93095 第一金店頭市場基金 8.93000 8.85000 0.08000 0.90395 第一金創新趨勢基金 23.13000 22.56000 0.57000 2.52660 第一金電子基金 32.95000 32.22000 0.73000 2.26567 第一金臺灣工業菁英30 ETF基金 20.65000 20.32000 0.33000 1.62402 第一金臺灣工業菁英30單日反向一倍 ETF基金 18.94000 19.23000 -0.29000 -1.50806 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 統一大中華中小基金(人民幣) 8.16000 8.16000 0.00000 0.00000 統一大中華中小基金(美元) 7.49000 7.47000 0.02000 0.26774 統一大中華中小基金(新台幣) 11.06000 11.03000 0.03000 0.27199 統一大東協高股息基金(人民幣) 10.34000 10.29000 0.05000 0.48591 統一大東協高股息基金(美元) 9.65000 9.57000 0.08000 0.83595 統一大東協高股息基金(新台幣) 9.92000 9.85000 0.07000 0.71066 統一大滿貫基金-A類型 33.97000 33.12000 0.85000 2.56643 統一大滿貫基金-I類型 33.97000 33.12000 0.85000 2.56643 統一大龍印基金 14.29000 14.19000 0.10000 0.70472 統一大龍騰中國基金(人民幣) 8.72000 8.63000 0.09000 1.04287 統一大龍騰中國基金(美元) 8.02000 7.91000 0.11000 1.39064 統一大龍騰中國基金(新台幣) 9.09000 8.98000 0.11000 1.22494 統一中小基金 25.02000 24.44000 0.58000 2.37316 統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 9.76340 9.79820 -0.03480 -0.35517 統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.14700 9.14150 0.00550 0.06017 統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 8.87050 8.86800 0.00250 0.02819 統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 11.65470 11.69630 -0.04160 -0.35567 統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 10.85120 10.84470 0.00650 0.05994 統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.51390 10.51100 0.00290 0.02759 統一台灣動力基金 16.60000 16.18000 0.42000 2.59580 統一全天候基金-A類型 107.33000 105.35000 1.98000 1.87945 統一全天候基金-I類型 107.38000 105.40000 1.98000 1.87856 統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣) 8.81910 8.83450 -0.01540 -0.17432 統一全球動態多重資產基金-月配型(美元) 8.55620 8.53550 0.02070 0.24252 統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣) 8.53310 8.51470 0.01840 0.21610 統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣) 9.15690 9.17290 -0.01600 -0.17443 統一全球動態多重資產基金-累積型(美元) 8.89160 8.87010 0.02150 0.24239 統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣) 8.86020 8.84110 0.01910 0.21604 統一全球債券組合基金 11.93650 11.92800 0.00850 0.07126 統一全球新科技基金(人民幣) 16.96000 17.03000 -0.07000 -0.41104 統一全球新科技基金(美元) 16.02000 16.05000 -0.03000 -0.18692 統一全球新科技基金(新台幣) 15.34000 15.37000 -0.03000 -0.19519 統一亞太基金 24.58000 24.38000 0.20000 0.82034 統一亞洲大金磚基金 12.12000 11.95000 0.17000 1.42259 統一奔騰基金 58.31000 56.99000 1.32000 2.31620 統一強棒貨幣市場基金 16.66350 16.66330 0.00020 0.00120 統一強漢基金(人民幣) 9.81000 9.68000 0.13000 1.34298 統一強漢基金(美元) 8.87000 8.73000 0.14000 1.60367 統一強漢基金(新台幣) 23.30000 22.94000 0.36000 1.56931 統一統信基金 30.19000 29.34000 0.85000 2.89707 統一黑馬基金 58.34000 56.98000 1.36000 2.38680 統一新亞洲科技能源基金 18.13000 18.00000 0.13000 0.72222 統一新興市場企業債券基金-月配型 7.91380 7.90590 0.00790 0.09993 統一新興市場企業債券基金-累積型 10.09630 10.08610 0.01020 0.10113 統一經建基金 45.32000 44.46000 0.86000 1.93432 統一龍馬基金 66.14000 64.22000 1.92000 2.98972 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 野村ｅ科技基金 20.41000 19.72000 0.69000 3.49899 野村中小基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村中小基金-累積類型 46.81000 46.08000 0.73000 1.58420 野村中國機會基金 12.42000 12.21000 0.21000 1.71990 野村巴西基金 4.82000 4.89000 -0.07000 -1.43149 野村日本領先基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村日本領先基金-累積類型 11.86000 11.77000 0.09000 0.76466 野村台灣高股息基金 24.12000 24.10000 0.02000 0.08299 野村台灣運籌基金 35.31000 34.47000 0.84000 2.43690 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價 9.48150 9.48220 -0.00070 -0.00738 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價 9.40870 9.40620 0.00250 0.02658 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價 9.44940 9.45000 -0.00060 -0.00635 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價 9.68710 9.68770 -0.00060 -0.00619 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價 9.56520 9.56270 0.00250 0.02614 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價 9.52010 9.52070 -0.00060 -0.00630 野村平衡基金 18.90000 18.62000 0.28000 1.50376 野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 9.33000 9.29000 0.04000 0.43057 野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 9.79000 9.79000 0.00000 0.00000 野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 13.52000 13.46000 0.06000 0.44577 野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 11.16000 11.15000 0.01000 0.08969 野村全球生技醫療基金 18.05000 17.91000 0.14000 0.78169 野村全球金融收益基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球金融收益基金-月配類型人民幣計價 9.97970 9.99220 -0.01250 -0.12510 野村全球金融收益基金-月配類型美元計價 9.97430 9.97070 0.00360 0.03611 野村全球金融收益基金-月配類型新臺幣計價 9.97950 9.98070 -0.00120 -0.01202 野村全球金融收益基金-累積類型人民幣計價 9.97960 9.99220 -0.01260 -0.12610 野村全球金融收益基金-累積類型美元計價 9.97420 9.97070 0.00350 0.03510 野村全球金融收益基金-累積類型新臺幣計價 9.97960 9.98070 -0.00110 -0.01102 野村全球品牌基金 28.19000 28.23000 -0.04000 -0.14169 野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 13.38000 13.32000 0.06000 0.45045 野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 11.40000 11.34000 0.06000 0.52910 野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 20.00000 19.91000 0.09000 0.45203 野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 12.54000 12.47000 0.07000 0.56135 野村全球短期收益基金-人民幣計價 10.01760 10.00070 0.01690 0.16899 野村全球短期收益基金-美元計價 10.45730 10.44580 0.01150 0.11009 野村全球短期收益基金-新臺幣計價 10.36450 10.35740 0.00710 0.06855 野村多元收益平衡基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價 9.53190 9.50250 0.02940 0.30939 野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價 9.29480 9.26980 0.02500 0.26969 野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價 8.88840 8.86870 0.01970 0.22213 野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價 11.29740 11.26240 0.03500 0.31077 野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價 10.78560 10.75650 0.02910 0.27053 野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價 10.37920 10.35610 0.02310 0.22306 野村成長基金 29.09000 28.69000 0.40000 1.39421 野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價 8.65270 8.58290 0.06980 0.81324 野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價 8.66500 8.59690 0.06810 0.79215 野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價 8.83650 8.77230 0.06420 0.73185 野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價 9.19970 9.12580 0.07390 0.80979 野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價 9.11100 9.03950 0.07150 0.79097 野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價 9.29170 9.22420 0.06750 0.73177 野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 8.41000 8.29000 0.12000 1.44753 野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 12.04000 11.87000 0.17000 1.43218 野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價 9.27530 9.25930 0.01600 0.17280 野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價 9.33440 9.32230 0.01210 0.12980 野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價 9.45790 9.45090 0.00700 0.07407 野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價 9.86480 9.84480 0.02000 0.20315 野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價 9.82980 9.81710 0.01270 0.12937 野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價 9.96540 9.95800 0.00740 0.07431 野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 8.46510 8.45310 0.01200 0.14196 野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.01710 8.99720 0.01990 0.22118 野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價 8.89260 8.87550 0.01710 0.19267 野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 12.96670 12.94830 0.01840 0.14210 野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 11.99120 11.96440 0.02680 0.22400 野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價 9.76600 9.74730 0.01870 0.19185 野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.02400 10.01600 0.00800 0.07987 野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 10.18520 10.16460 0.02060 0.20266 野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 9.85340 9.84120 0.01220 0.12397 野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.40750 9.40010 0.00740 0.07872 野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 11.29300 11.28410 0.00890 0.07887 野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 10.17800 10.16120 0.01680 0.16533 野村核心配置多重資產基金-人民幣計價 11.21890 11.19400 0.02490 0.22244 野村核心配置多重資產基金-美元計價 10.71380 10.69120 0.02260 0.21139 野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 10.51060 10.49370 0.01690 0.16105 野村泰國基金 42.93000 41.58000 1.35000 3.24675 野村高科技基金 10.57000 10.23000 0.34000 3.32356 野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 10.25340 10.22740 0.02600 0.25422 野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價 10.32850 10.29760 0.03090 0.30007 野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價 10.84190 10.86240 -0.02050 -0.18872 野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價 9.69190 9.66190 0.03000 0.31050 野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價 9.63070 9.60650 0.02420 0.25191 野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價 9.51280 9.49530 0.01750 0.18430 野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價 11.92700 11.89190 0.03510 0.29516 野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價 13.59940 13.63980 -0.04040 -0.29619 野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價 10.86190 10.82830 0.03360 0.31030 野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 10.80020 10.77310 0.02710 0.25155 野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價 10.93010 10.90910 0.02100 0.19250 野村貨幣市場基金 16.27100 16.27080 0.00020 0.00123 野村新馬基金 15.60000 15.52000 0.08000 0.51546 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-人民幣計價 9.96430 9.96420 0.00010 0.00100 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-美元計價 9.88850 9.86120 0.02730 0.27684 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-累積類型新臺幣計價 9.91150 9.89590 0.01560 0.15764 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民 9.78680 9.77220 0.01460 0.14940 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元 9.76740 9.76370 0.00370 0.03790 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺 9.75930 9.75870 0.00060 0.00615 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民 9.78680 9.77220 0.01460 0.14940 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元 9.76740 9.76370 0.00370 0.03790 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺 9.75930 9.75870 0.00060 0.00615 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型人民幣計 9.72820 9.65610 0.07210 0.74668 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型美元計價 9.69900 9.63400 0.06500 0.67469 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型新臺幣計 9.69530 9.63490 0.06040 0.62689 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型人民幣計 9.72820 9.65610 0.07210 0.74668 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型美元計價 9.69900 9.63400 0.06500 0.67469 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型新臺幣計 9.69530 9.63490 0.06040 0.62689 野村新興高收益債組合基金-S類型 10.06240 10.05030 0.01210 0.12039 野村新興高收益債組合基金-月配型 7.89080 7.88140 0.00940 0.11927 野村新興高收益債組合基金-累積型 11.74120 11.72720 0.01400 0.11938 野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 7.24000 7.19000 0.05000 0.69541 野村精選貨幣市場基金 12.08090 12.08080 0.00010 0.00083 野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 12.27000 12.29000 -0.02000 -0.16273 野村歐洲中小成長基金-美元計價 11.41000 11.41000 0.00000 0.00000 野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價 11.14000 11.12000 0.02000 0.17986 野村歐洲高股息基金季配型 7.87000 7.84000 0.03000 0.38265 野村歐洲高股息基金累積型 11.15000 11.11000 0.04000 0.36004 野村積極成長基金 12.27000 12.10000 0.17000 1.40496 野村優質基金-S類型新臺幣計價 9.07000 8.90000 0.17000 1.91011 野村優質基金-累積類型新臺幣計價 33.03000 32.44000 0.59000 1.81874 野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.36000 10.36000 0.00000 0.00000 野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.60100 8.59130 0.00970 0.11290 野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 7.94470 7.93870 0.00600 0.07558 野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 7.87570 7.87260 0.00310 0.03938 野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 11.73710 11.72300 0.01410 0.12028 野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.57940 10.57140 0.00800 0.07568 野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.52040 10.51630 0.00410 0.03899 野村環球基金-S類型新臺幣計價 10.78000 10.74000 0.04000 0.37244 野村環球基金-人民幣計價 16.42000 16.34000 0.08000 0.48960 野村環球基金-美元計價 12.82000 12.76000 0.06000 0.47022 野村環球基金-累積類型新臺幣計價 17.92000 17.86000 0.06000 0.33595 野村鴻利基金 21.95000 21.65000 0.30000 1.38568 野村鴻揚貨幣市場基金 16.86140 16.86130 0.00010 0.00059 野村鴻運基金 19.09000 18.63000 0.46000 2.46914 野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 9.05000 8.95000 0.10000 1.11732 野村鑫平衡組合基金-S類型 9.84000 9.80000 0.04000 0.40816 野村鑫平衡組合基金-累積類型 14.64000 14.57000 0.07000 0.48044 野村鑫全球債券組合基金-S類型 10.12450 10.11390 0.01060 0.10481 野村鑫全球債券組合基金-累積類型 13.28300 13.26910 0.01390 0.10475 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 凱基2024到期新興市場債券基金(人民幣) 9.95680 9.94090 0.01590 0.15995 凱基2024到期新興市場債券基金(美元) 9.94270 9.94150 0.00120 0.01207 凱基六年到期新興市場債券基金(台幣) 9.48800 9.43980 0.04820 0.51060 凱基六年到期新興市場債券基金(美元) 9.48190 9.43120 0.05070 0.53758 凱基台商天下基金 12.76000 12.63000 0.13000 1.02930 凱基台灣精五門基金 20.15000 19.79000 0.36000 1.81910 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金 40.02880 39.99650 0.03230 0.08076 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類 40.02700 39.99450 0.03250 0.08126 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基3至10年期中國政策金融債券ETF基金 40.11820 40.15490 -0.03670 -0.09140 凱基全球高效平衡基?(台幣) 10.55000 10.54000 0.01000 0.09488 凱基全球高效平衡基?(台幣月配息) 9.98000 9.97000 0.01000 0.10030 凱基全球高效平衡基?(美元) 10.83910 10.81560 0.02350 0.21728 凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 13.11000 12.96000 0.15000 1.15741 凱基亞洲護城河基金-美元計價B 11.88920 11.76970 0.11950 1.01532 凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 11.71000 11.60000 0.11000 0.94828 凱基凱旋貨幣市場基金 11.54610 11.54600 0.00010 0.00087 凱基開創基金 26.42000 26.00000 0.42000 1.61538 凱基雲端趨勢基金-台幣計價A 23.45000 23.27000 0.18000 0.77353 凱基雲端趨勢基金-美元計價B 22.72490 22.54080 0.18410 0.81674 凱基新興市場中小基金-台幣計價A 16.99000 16.84000 0.15000 0.89074 凱基新興市場中小基金-美元計價B 16.23210 16.08410 0.14800 0.92016 凱基新興趨勢ETF組合基金 7.48000 7.40000 0.08000 1.08108 凱基銀髮商機基金-人民幣計價C 12.38000 12.32000 0.06000 0.48701 凱基銀髮商機基金-美元計價B 12.12090 12.08050 0.04040 0.33442 凱基銀髮商機基金-新台幣計價A 11.59000 11.56000 0.03000 0.25952 凱基醫院及長照產業基金(美元) 12.25760 12.14440 0.11320 0.93212 凱基醫院及長照產業基金(新台幣) 12.56000 12.45000 0.11000 0.88353 凱基護城河基金-台幣計價A 13.54000 13.49000 0.05000 0.37064 凱基護城河基金-美元計價B 13.26860 13.21380 0.05480 0.41472 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金 13.31000 13.45000 -0.14000 -1.04089 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金 36.97000 36.22000 0.75000 2.07068 富邦NASDAQ-100基金 31.80000 31.50000 0.30000 0.95238 富邦上証180基金 26.97000 26.96000 0.01000 0.03709 富邦大中華成長基金-(美元) 0.18150 0.17950 0.00200 1.11421 富邦大中華成長基金-(新臺幣) 5.59000 5.54000 0.05000 0.90253 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 7.97000 8.02000 -0.05000 -0.62344 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 33.82000 33.45000 0.37000 1.10613 富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣) 11.01790 10.95250 0.06540 0.59712 富邦中國多重資產型基金-A類型(美元) 10.18240 10.12560 0.05680 0.56095 富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣) 9.81740 9.77780 0.03960 0.40500 富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣) 9.59820 9.54120 0.05700 0.59741 富邦中國多重資產型基金-B類型(美元) 8.79870 8.74960 0.04910 0.56117 富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣) 8.49040 8.45610 0.03430 0.40562 富邦中國政策金融債券ETF基金 20.17750 20.18700 -0.00950 -0.04706 富邦中國貨幣市場基金-人民幣 11.36220 11.36130 0.00090 0.00792 富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.42960 10.44990 -0.02030 -0.19426 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.82670 12.81990 0.00680 0.05304 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.88810 1.88780 0.00030 0.01589 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.29620 9.29140 0.00480 0.05166 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.41650 1.41620 0.00030 0.02118 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 11.76710 11.76460 0.00250 0.02125 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.71590 1.71660 -0.00070 -0.04078 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.13150 10.12940 0.00210 0.02073 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.49630 1.49690 -0.00060 -0.04008 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 14.59000 14.79000 -0.20000 -1.35227 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 23.15000 22.57000 0.58000 2.56978 富邦日本東証基金 22.24000 22.01000 0.23000 1.04498 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 44.82000 44.68000 0.14000 0.31334 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 48.23000 47.61000 0.62000 1.30225 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 53.01000 52.18000 0.83000 1.59065 富邦台灣心基金 21.95000 21.65000 0.30000 1.38568 富邦台灣釆吉50基金 49.77000 49.02000 0.75000 1.52999 富邦台灣科技指數基金 56.26000 55.06000 1.20000 2.17944 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收 41.51890 41.41170 0.10720 0.25886 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF 41.65600 41.62240 0.03360 0.08073 富邦全球不動產基金-(美元) 0.29590 0.29480 0.00110 0.37313 富邦全球不動產基金-(新台幣) 9.32000 9.29000 0.03000 0.32293 富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣) 2.51150 2.50810 0.00340 0.13556 富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元) 0.33880 0.33890 -0.00010 -0.02951 富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣) 10.51770 10.52040 -0.00270 -0.02566 富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣) 2.17590 2.17290 0.00300 0.13806 富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元) 0.32410 0.32420 -0.00010 -0.03085 富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣) 9.05290 9.05520 -0.00230 -0.02540 富邦吉祥貨幣市場基金 15.64400 15.64380 0.00020 0.00128 富邦多元收益ETF傘型基金之富邦中國政策金融債券0-1年ETF基金 39.98630 40.01680 -0.03050 -0.07622 富邦多元收益ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊9-35年A級美元息收公司債券 39.96790 39.91840 0.04950 0.12400 富邦長紅基金 62.48000 61.61000 0.87000 1.41211 富邦科技基金 23.51000 23.15000 0.36000 1.55508 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金 40.57290 40.60130 -0.02840 -0.06995 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金 39.90860 39.89490 0.01370 0.03434 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金 39.29170 39.31810 -0.02640 -0.06714 富邦恒生國企ETF基金 19.92000 19.83000 0.09000 0.45386 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金 14.34000 14.46000 -0.12000 -0.82988 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金 26.67000 26.32000 0.35000 1.32979 富邦高成長基金 23.92000 23.65000 0.27000 1.14165 富邦基金 13.37000 13.18000 0.19000 1.44158 富邦基金I類型 13.37000 13.18000 0.19000 1.44158 富邦深証100基金 8.59000 8.60000 -0.01000 -0.11628 富邦富時歐洲ETF基金 20.27000 20.26000 0.01000 0.04936 富邦策略高收益債券基金-A類型(美元) 0.41490 0.41460 0.00030 0.07236 富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣) 12.37040 12.35780 0.01260 0.10196 富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣) 9.53140 9.52160 0.00980 0.10292 富邦策略高收益債券基金-C類型(美元) 0.30640 0.30610 0.00030 0.09801 富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣) 8.85430 8.84530 0.00900 0.10175 富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金 20.61000 20.42000 0.19000 0.93046 富邦精準基金 44.90000 44.23000 0.67000 1.51481 富邦精銳中小基金 11.06000 10.85000 0.21000 1.93548 富邦臺灣中小A級動能50ETF基金 18.39000 18.13000 0.26000 1.43409 富邦臺灣公司治理100基金 22.51000 22.26000 0.25000 1.12309 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金 7.43000 7.55000 -0.12000 -1.58940 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 15.90000 15.44000 0.46000 2.97927 富邦標普美國特別股ETF基金 19.94000 19.95000 -0.01000 -0.05013 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣) 10.01430 9.97600 0.03830 0.38392 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元) 9.91570 9.89620 0.01950 0.19705 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.05020 10.03930 0.01090 0.10857 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣) 9.72170 9.68460 0.03710 0.38308 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元) 9.58370 9.56490 0.01880 0.19655 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣) 9.69580 9.68530 0.01050 0.10841 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富達台灣成長基金 30.83000 30.51000 0.32000 1.04884 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.61800 8.60100 0.01700 0.19765 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別 9.14290 9.13610 0.00680 0.07443 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 8.84790 8.84560 0.00230 0.02600 富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別 9.65850 9.63950 0.01900 0.19711 富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別 9.66090 9.65360 0.00730 0.07562 富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.35320 9.35080 0.00240 0.02567 富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別 9.43020 9.42760 0.00260 0.02758 富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.37860 8.35880 0.01980 0.23688 富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別 9.39540 9.38470 0.01070 0.11402 富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別 8.85880 8.85300 0.00580 0.06551 富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別 10.46020 10.43550 0.02470 0.23669 富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別 10.22600 10.21430 0.01170 0.11455 富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別 9.71860 9.71230 0.00630 0.06487 富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別 8.98720 8.98120 0.00600 0.06681 富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別 9.55490 9.54860 0.00630 0.06598 富達卓越領航全球組合基金 15.35000 15.28000 0.07000 0.45812 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別 8.55610 8.53280 0.02330 0.27306 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別 9.25150 9.23750 0.01400 0.15156 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 8.91770 8.90850 0.00920 0.10327 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別 9.78610 9.76000 0.02610 0.26742 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別 9.74540 9.73060 0.01480 0.15210 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.43050 9.42080 0.00970 0.10296 富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 9.01270 9.00330 0.00940 0.10441 富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別 9.50580 9.49590 0.00990 0.10426 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 8.79000 8.71000 0.08000 0.91848 富蘭克林華美中國消費基金-美元 9.47000 9.39000 0.08000 0.85197 富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 8.31000 8.25000 0.06000 0.72727 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 7.50000 7.43000 0.07000 0.94213 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 8.63000 8.56000 0.07000 0.81776 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 8.42000 8.37000 0.05000 0.59737 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 9.63540 9.62530 0.01010 0.10493 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 9.13600 9.13340 0.00260 0.02847 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 8.74990 8.75070 -0.00080 -0.00914 富蘭克林華美中華基金 11.55000 11.46000 0.09000 0.78534 富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 20.48000 20.09000 0.39000 1.94126 富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 19.95000 19.71000 0.24000 1.21766 富蘭克林華美全球成長基金-美元 11.00000 10.95000 0.05000 0.45662 富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 10.67000 10.62000 0.05000 0.47081 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 7.88640 7.87040 0.01600 0.20329 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 8.99650 8.97460 0.02190 0.24402 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 9.71140 9.68780 0.02360 0.24361 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.25870 9.23980 0.01890 0.20455 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型 11.16550 11.14260 0.02290 0.20552 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型 8.77800 8.76000 0.01800 0.20548 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型 9.17960 9.16070 0.01890 0.20632 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型 13.38350 13.36480 0.01870 0.13992 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型 10.32310 10.30870 0.01440 0.13969 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型 10.20440 10.18720 0.01720 0.16884 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型 7.70180 7.68880 0.01300 0.16908 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型 9.16490 9.14940 0.01550 0.16941 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型 10.79600 10.78220 0.01380 0.12799 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型 7.60830 7.59870 0.00960 0.12634 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型 9.07280 9.06130 0.01150 0.12691 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型 10.50170 10.48350 0.01820 0.17361 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型 7.74720 7.73380 0.01340 0.17327 富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 8.13120 8.12300 0.00820 0.10095 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 9.12150 9.10860 0.01290 0.14162 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 9.92560 9.91160 0.01400 0.14125 富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 12.55020 12.53750 0.01270 0.10130 富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元 8.50000 8.47000 0.03000 0.35419 富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣 8.72000 8.70000 0.02000 0.22989 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型 9.24000 9.20000 0.04000 0.43478 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型 10.69000 10.64000 0.05000 0.46992 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型 9.37000 9.46000 -0.09000 -0.95137 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型 12.17000 12.28000 -0.11000 -0.89577 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型 9.22000 9.19000 0.03000 0.32644 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型 10.46000 10.43000 0.03000 0.28763 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型 8.66000 8.64000 0.02000 0.23148 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型 9.83000 9.80000 0.03000 0.30612 富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型) 9.60000 9.54000 0.06000 0.62893 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型) 9.56000 9.51000 0.05000 0.52576 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型) 10.32000 10.27000 0.05000 0.48685 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型) 9.30000 9.26000 0.04000 0.43197 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型) 10.02000 9.98000 0.04000 0.40080 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 13.33280 13.25740 0.07540 0.56874 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型 9.88000 9.88000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型 9.88000 9.88000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型 10.33000 10.33000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型 10.33000 10.33000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型 9.94000 9.94000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型 9.85000 9.84000 0.01000 0.10163 富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型 9.85000 9.84000 0.01000 0.10163 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型 10.44000 10.45000 -0.01000 -0.09569 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型 10.35000 10.35000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型 10.35000 10.35000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元 9.71000 9.68000 0.03000 0.30992 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣 9.92000 9.90000 0.02000 0.20202 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元 9.70000 9.65000 0.05000 0.51813 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣 9.92000 9.87000 0.05000 0.50659 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元 9.51000 9.42000 0.09000 0.95541 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣 9.72000 9.64000 0.08000 0.82988 富蘭克林華美第一富基金 38.77000 37.98000 0.79000 2.08004 富蘭克林華美貨幣市場基金 10.30630 10.30610 0.00020 0.00194 富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型 9.48000 9.44000 0.04000 0.42373 富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型 9.90000 9.86000 0.04000 0.40568 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型 9.69000 9.65000 0.04000 0.41451 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型 10.12000 10.08000 0.04000 0.39683 富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 15.01000 14.99000 0.02000 0.13342 富蘭克林華美新世界股票基金-美元 14.03000 14.03000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 16.25000 16.26000 -0.01000 -0.06150 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 7.76220 7.72020 0.04200 0.54403 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 10.42250 10.34360 0.07890 0.76279 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型 9.38100 9.35420 0.02680 0.28650 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型 10.80730 10.77630 0.03100 0.28767 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 6.72300 6.71000 0.01300 0.19374 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型 8.85460 8.83380 0.02080 0.23546 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型 9.96210 9.93870 0.02340 0.23544 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 10.34720 10.32720 0.02000 0.19366 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 復華1至5年期高收益債券基金 20.58000 20.57000 0.01000 0.04861 復華2024到期新興市場債券基金(人民幣) 9.71000 9.66000 0.05000 0.51760 復華2024到期新興市場債券基金(美元) 9.70000 9.66000 0.04000 0.41408 復華人民幣貨幣市場基金 11.64270 11.64190 0.00080 0.00687 復華人生目標基金 37.03600 36.56630 0.46970 1.28452 復華大中華中小策略基金 8.22000 8.12000 0.10000 1.23153 復華中小精選基金 70.53000 68.53000 2.00000 2.91843 復華中國5年期以上政策性金融債券ETF基金 49.72000 49.63450 0.08550 0.17226 復華中國新經濟A股基金-人民幣 8.41000 8.36000 0.05000 0.59809 復華中國新經濟A股基金-新臺幣 7.52000 7.49000 0.03000 0.40053 復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 11.07000 11.04000 0.03000 0.27174 復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 10.15000 10.13000 0.02000 0.19743 復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 9.75000 9.75000 0.00000 0.00000 復華六年到期新興市場債券基金 9.80000 9.76000 0.04000 0.40984 復華台灣智能基金 11.89000 11.73000 0.16000 1.36402 復華全方位基金 29.35000 28.88000 0.47000 1.62742 復華全球大趨勢基金-美元 13.77000 13.81000 -0.04000 -0.28965 復華全球大趨勢基金-新臺幣 21.59000 21.66000 -0.07000 -0.32318 復華全球平衡基金-美元 9.61000 9.61000 0.00000 0.00000 復華全球平衡基金-新臺幣 20.42000 20.42000 0.00000 0.00000 復華全球物聯網科技基金-美元 17.10000 17.02000 0.08000 0.47004 復華全球物聯網科技基金-新臺幣 16.41000 16.35000 0.06000 0.36697 復華全球原物料基金 9.48000 9.47000 0.01000 0.10560 復華全球消費基金-新臺幣 13.37000 13.43000 -0.06000 -0.44676 復華全球短期收益基金-新臺幣 11.47190 11.47490 -0.00300 -0.02614 復華全球債券基金 13.38040 13.37930 0.00110 0.00822 復華全球債券組合基金 14.61000 14.59000 0.02000 0.13708 復華全球資產證券化基金-新臺幣A 14.95000 14.92000 0.03000 0.20107 復華全球資產證券化基金-新臺幣B 10.48000 10.46000 0.02000 0.19120 復華全球戰略配置強基金-美元 9.61000 9.60000 0.01000 0.10417 復華全球戰略配置強基金-新臺幣 10.81000 10.80000 0.01000 0.09259 復華有利貨幣市場基金 13.43940 13.43920 0.00020 0.00149 復華亞太平衡基金 11.59000 11.59000 0.00000 0.00000 復華亞太成長基金 14.89000 14.88000 0.01000 0.06720 復華亞太神龍科技基金-美元 9.73000 9.74000 -0.01000 -0.10267 復華亞太神龍科技基金-新臺幣 10.29000 10.30000 -0.01000 -0.09709 復華東協世紀基金 12.12000 12.01000 0.11000 0.91590 復華南非幣長期收益基金A 12.86000 12.80000 0.06000 0.46875 復華南非幣長期收益基金B 7.91000 7.87000 0.04000 0.50826 復華南非幣短期收益基金A 13.53000 13.51000 0.02000 0.14804 復華南非幣短期收益基金B 8.92000 8.90000 0.02000 0.22472 復華美國新星基金-美元 13.28000 13.30000 -0.02000 -0.15038 復華美國新星基金-新臺幣 13.39000 13.43000 -0.04000 -0.29784 復華恒生基金 20.46000 20.31000 0.15000 0.73855 復華恒生單日反向一倍基金 8.91000 9.01000 -0.10000 -1.10988 復華恒生單日正向二倍基金 29.91000 29.35000 0.56000 1.90801 復華神盾基金 24.66800 24.26390 0.40410 1.66544 復華高成長基金 65.49000 64.38000 1.11000 1.72414 復華高益策略組合基金 13.07000 13.06000 0.01000 0.07657 復華貨幣市場基金 14.40040 14.40030 0.00010 0.00069 復華富時不動產證券化基金 19.80000 19.77000 0.03000 0.15175 復華富時台灣高股息低波動基金 53.00000 52.93000 0.07000 0.13225 復華復華基金 20.51000 20.15000 0.36000 1.78660 復華華人世紀基金 15.74000 15.72000 0.02000 0.12723 復華傳家二號基金 29.99490 29.47470 0.52020 1.76490 復華傳家基金 22.87530 22.27830 0.59700 2.67974 復華奧林匹克全球組合基金 14.84000 14.80000 0.04000 0.27027 復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元 11.67000 11.61000 0.06000 0.51680 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A 14.29000 14.22000 0.07000 0.49226 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B 9.80000 9.76000 0.04000 0.40984 復華新興人民幣短期收益基金 10.47000 10.48000 -0.01000 -0.09542 復華新興人民幣債券基金A 11.71000 11.71000 0.00000 0.00000 復華新興人民幣債券基金B 8.94000 8.94000 0.00000 0.00000 復華新興市場10年期以上債券基金 19.41000 19.34000 0.07000 0.36194 復華新興市場高收益債券基金A 9.26000 9.24000 0.02000 0.21645 復華新興市場高收益債券基金B 5.42000 5.41000 0.01000 0.18484 復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 12.07000 12.04000 0.03000 0.24917 復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 12.13000 12.10000 0.03000 0.24793 復華新興市場短期收益基金 10.79000 10.78000 0.01000 0.09276 復華新興債股動力組合基金-新臺幣 8.83000 8.79000 0.04000 0.45506 復華滬深300 A股基金 19.91000 19.90000 0.01000 0.05025 復華數位經濟基金 53.44000 51.59000 1.85000 3.58597 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 惠理康和兩岸價值基金 10.48000 10.33000 0.15000 1.45208 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元 9.70380 9.68980 0.01400 0.14448 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣 9.53980 9.52850 0.01130 0.11859 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元 9.85740 9.84320 0.01420 0.14426 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣 9.65610 9.64430 0.01180 0.12235 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元 9.53030 9.51420 0.01610 0.16922 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣 10.01930 10.00890 0.01040 0.10391 景順2024到期新興市場債券基金年配型美元 9.55080 9.52940 0.02140 0.22457 景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣 10.04270 10.02660 0.01610 0.16057 景順2024到期新興市場債券基金累積型美元 9.55000 9.52860 0.02140 0.22459 景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣 10.04450 10.02850 0.01600 0.15955 景順2024到期優選新興債券基金年配型人民幣 9.81580 9.71780 0.09800 1.00846 景順2024到期優選新興債券基金年配型南非幣 10.68440 10.63550 0.04890 0.45978 景順2024到期優選新興債券基金年配型美元 9.81270 9.79430 0.01840 0.18786 景順2024到期優選新興債券基金累積型人民幣 9.81600 9.71790 0.09810 1.00948 景順2024到期優選新興債券基金累積型南非幣 10.68250 10.63360 0.04890 0.45986 景順2024到期優選新興債券基金累積型美元 9.81290 9.79450 0.01840 0.18786 景順2024到期優選新興債券基金累積型新台幣 9.84600 9.83390 0.01210 0.12304 景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.08160 9.09790 -0.01630 -0.17916 景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 8.22240 8.24580 -0.02340 -0.28378 景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 8.18630 8.21490 -0.02860 -0.34815 景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 11.34440 11.36470 -0.02030 -0.17862 景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.29650 10.32580 -0.02930 -0.28376 景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.36860 10.40490 -0.03630 -0.34887 景順主流基金 17.01000 16.60000 0.41000 2.46988 景順台灣科技基金 29.67000 28.85000 0.82000 2.84229 景順全天候智慧組合基金月配型人民幣 9.98000 9.90000 0.08000 0.80808 景順全天候智慧組合基金月配型美元 9.73000 9.71000 0.02000 0.20597 景順全天候智慧組合基金月配型新台幣 9.27000 9.25000 0.02000 0.21622 景順全天候智慧組合基金累積型美元 11.14000 11.12000 0.02000 0.17986 景順全天候智慧組合基金累積型新台幣 10.64000 10.62000 0.02000 0.18832 景順全球科技基金 22.84000 22.62000 0.22000 0.97259 景順全球康健基金 19.68000 19.53000 0.15000 0.76805 景順貨幣市場基金 15.94040 15.94030 0.00010 0.00063 景順潛力基金 31.32000 30.57000 0.75000 2.45339 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) 14.68000 14.50000 0.18000 1.24138 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣) 13.70000 13.54000 0.16000 1.18168 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元) 11.19000 11.12000 0.07000 0.62950 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣) 11.35000 11.30000 0.05000 0.44248 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元) 11.43000 11.37000 0.06000 0.52770 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣) 11.61000 11.55000 0.06000 0.51948 華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元) 10.05000 10.01000 0.04000 0.39960 華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣) 10.20000 10.17000 0.03000 0.29499 華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元) 10.28000 10.24000 0.04000 0.39063 華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣) 10.48000 10.45000 0.03000 0.28708 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 8.63530 8.63220 0.00310 0.03591 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 7.93530 7.94570 -0.01040 -0.13089 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 11.09490 11.09120 0.00370 0.03336 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.17470 10.18800 -0.01330 -0.13055 華南永昌中國A股基金(人民幣) 7.35000 7.27000 0.08000 1.10041 華南永昌中國A股基金(美元) 7.06000 6.96000 0.10000 1.43678 華南永昌中國A股基金(新台幣) 10.34000 10.21000 0.13000 1.27326 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元) 9.31990 9.30540 0.01450 0.15582 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣) 9.49830 9.48970 0.00860 0.09062 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元) 9.60330 9.58830 0.01500 0.15644 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣) 9.78960 9.78070 0.00890 0.09100 華南永昌永昌基金 18.78000 18.59000 0.19000 1.02205 華南永昌全球亨利組合基金 14.25680 14.24370 0.01310 0.09197 華南永昌全球神農水資源基金 10.21000 10.17000 0.04000 0.39331 華南永昌全球新零售基金(美元) 9.68000 9.64000 0.04000 0.41494 華南永昌全球新零售基金(新台幣) 9.96000 9.92000 0.04000 0.40323 華南永昌全球精品基金 16.13000 16.15000 -0.02000 -0.12384 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 11.43000 11.33000 0.10000 0.88261 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 11.40000 11.31000 0.09000 0.79576 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 13.77000 13.65000 0.12000 0.87912 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 13.64000 13.53000 0.11000 0.81301 華南永昌物聯網精選基金 11.22000 11.05000 0.17000 1.53846 華南永昌策略報酬基金 9.96000 9.95000 0.01000 0.10050 華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.20880 16.20860 0.00020 0.00123 華南永昌龍盈平衡基金 23.79430 23.60720 0.18710 0.79255 華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.94010 11.93990 0.00020 0.00168 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣) 10.19380 10.19040 0.00340 0.03336 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣) 10.12980 10.14800 -0.01820 -0.17935 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣) 9.84750 9.84340 0.00410 0.04165 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣) 9.75570 9.77310 -0.01740 -0.17804 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣) 10.00140 9.99990 0.00150 0.01500 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣) 9.88280 9.90240 -0.01960 -0.19793 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣) 9.75850 9.75690 0.00160 0.01640 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣) 9.63550 9.65460 -0.01910 -0.19783 華頓中小型基金 25.97000 25.62000 0.35000 1.36612 華頓中國多重機會平衡基金 11.65610 11.60180 0.05430 0.46803 華頓台灣基金 27.25000 26.83000 0.42000 1.56541 華頓平安貨幣市場基金 11.52240 11.52230 0.00010 0.00087 華頓全球時尚精品基金 18.00000 18.04000 -0.04000 -0.22173 華頓全球高收益債券基金A 13.41140 13.39020 0.02120 0.15832 華頓全球高收益債券基金B 8.26730 8.25430 0.01300 0.15749 華頓全球黑鑽油源基金 5.76000 5.74000 0.02000 0.34843 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 2.47530 2.45060 0.02470 1.00792 匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 11.14450 11.05190 0.09260 0.83786 匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.36180 0.35850 0.00330 0.92050 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 11.16580 11.13940 0.02640 0.23700 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 10.13200 10.10470 0.02730 0.27017 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 9.99420 9.98750 0.00670 0.06708 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息) 8.99990 8.99390 0.00600 0.06671 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 10.21090 10.19750 0.01340 0.13140 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息) 9.22820 9.21500 0.01320 0.14324 匯豐中國科技精選基金(人民幣) 10.57000 10.46000 0.11000 1.05163 匯豐中國科技精選基金(台幣) 9.16000 9.08000 0.08000 0.88106 匯豐中國科技精選基金(美元) 9.84000 9.75000 0.09000 0.92308 匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息) 2.48670 2.48670 0.00000 0.00000 匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息) 2.03190 2.02980 0.00210 0.10346 匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息) 11.72230 11.73580 -0.01350 -0.11503 匯豐中國高收益債券基金(台幣配息) 9.47660 9.48740 -0.01080 -0.11384 匯豐中國高收益債券基金(美元不配息) 0.36280 0.36320 -0.00040 -0.11013 匯豐中國高收益債券基金(美元配息) 0.29890 0.29910 -0.00020 -0.06687 匯豐中國動力基金(人民幣) 3.22000 3.18000 0.04000 1.25786 匯豐中國動力基金(台幣) 14.48000 14.34000 0.14000 0.97629 匯豐中國動力基金(美元) 0.47000 0.47000 0.00000 0.00000 匯豐台灣精典基金 24.28000 23.94000 0.34000 1.42022 匯豐全球趨勢組合基金 12.67000 12.57000 0.10000 0.79554 匯豐全球關鍵資源基金 8.37000 8.35000 0.02000 0.23952 匯豐安富基金 25.67000 25.43000 0.24000 0.94377 匯豐成功基金 42.25000 42.12000 0.13000 0.30864 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 11.14000 11.08000 0.06000 0.54152 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.63000 10.58000 0.05000 0.47259 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣配息) 10.28000 10.24000 0.04000 0.39063 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息) 11.29000 11.23000 0.06000 0.53428 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元配息) 10.91000 10.86000 0.05000 0.46041 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣配息) 10.89000 10.82000 0.07000 0.64695 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.55590 2.55100 0.00490 0.19208 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.31720 2.31220 0.00500 0.21624 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.45680 11.45030 0.00650 0.05677 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 7.80140 7.79470 0.00670 0.08596 匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.37430 0.37390 0.00040 0.10698 匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.33160 0.33130 0.00030 0.09055 匯豐金磚動力基金 13.29000 13.11000 0.18000 1.37300 匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.98220 14.98210 0.00010 0.00067 匯豐黃金及礦業股票型基金 4.47000 4.45000 0.02000 0.44944 匯豐新鑽動力基金 10.54000 10.43000 0.11000 1.05465 匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 5.21900 5.20420 0.01480 0.28439 匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 8.84110 8.82650 0.01460 0.16541 匯豐龍鳳基金-A類型 52.22000 51.48000 0.74000 1.43745 匯豐龍鳳基金-I類型 52.22000 51.48000 0.74000 1.43745 匯豐龍騰電子基金 35.59000 34.93000 0.66000 1.88949 匯豐雙高收益債券組合基金 12.17500 12.14040 0.03460 0.28500 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 新光大三通基金 18.58000 18.39000 0.19000 1.03317 新光中國成長基金(人民幣) 9.21000 9.12000 0.09000 0.98684 新光中國成長基金(美元) 9.27000 9.16000 0.11000 1.20087 新光中國成長基金(新臺幣) 9.24000 9.13000 0.11000 1.20482 新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣 10.32200 10.27910 0.04290 0.41735 新光六年到期全球新興市場債券基金美元 9.56830 9.52410 0.04420 0.46409 新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣 9.85870 9.81820 0.04050 0.41250 新光台灣富貴基金 23.37000 22.81000 0.56000 2.45506 新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣 9.97000 9.96000 0.01000 0.10040 新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣 8.97000 8.96000 0.01000 0.11161 新光全球生技醫療基金(美元) 12.40000 12.36000 0.04000 0.32362 新光全球生技醫療基金(新臺幣) 12.07000 12.04000 0.03000 0.24917 新光全球債券基金(A累積)美元 10.03400 10.02890 0.00510 0.05085 新光全球債券基金(A累積)新臺幣 9.79900 9.79920 -0.00020 -0.00204 新光全球債券基金(B配息)美元 9.64820 9.64320 0.00500 0.05185 新光全球債券基金(B配息)新臺幣 9.41100 9.41120 -0.00020 -0.00213 新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣 9.10000 9.10000 0.00000 0.00000 新光全球總回報平衡基金(A累積)美元 10.54000 10.51000 0.03000 0.28544 新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣 9.90000 9.87000 0.03000 0.30395 新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣 9.92000 9.89000 0.03000 0.30334 新光吉星貨幣市場基金 15.44730 15.44710 0.00020 0.00129 新光多重資產基金(A累積)人民幣 9.83000 9.82000 0.01000 0.10183 新光多重資產基金(A累積)美元 9.01000 8.97000 0.04000 0.44593 新光多重資產基金(A累積)新台幣 9.45000 9.42000 0.03000 0.31847 新光多重資產基金(B配息)新台幣 9.38000 9.34000 0.04000 0.42827 新光亞洲精選基金-美金 21.83000 21.47000 0.36000 1.67676 新光亞洲精選基金-新台幣 22.10000 21.75000 0.35000 1.60920 新光兩岸優勢基金 10.80000 10.70000 0.10000 0.93458 新光店頭基金 24.50000 24.11000 0.39000 1.61759 新光南非幣保本基金 11.92000 11.92000 0.00000 0.00000 新光美國豐收平衡基金(A累積)美元 10.53000 10.50000 0.03000 0.28571 新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣 9.96000 9.94000 0.02000 0.20121 新光美國豐收平衡基金(B配息)美元 9.77000 9.74000 0.03000 0.30801 新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣 9.21000 9.19000 0.02000 0.21763 新光特選內需收益ETF基金 20.81000 20.81000 0.00000 0.00000 新光創新科技基金 14.81000 14.76000 0.05000 0.33875 新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣 9.77160 9.75240 0.01920 0.19687 新光新興大東協債券基金(A累積)美元 10.02150 10.01720 0.00430 0.04293 新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣 9.66340 9.66130 0.00210 0.02174 新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣 9.21780 9.19960 0.01820 0.19783 新光新興大東協債券基金(B配息)美元 9.46010 9.45590 0.00420 0.04442 新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣 9.11910 9.11720 0.00190 0.02084 新光澳幣八年期保本基金 10.43000 10.44000 -0.01000 -0.09579 新光澳幣十年期保本基金 10.21000 10.22000 -0.01000 -0.09785 新光澳幣保本基金 11.95000 11.95000 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 10.08990 10.07330 0.01660 0.16479 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.68790 9.67220 0.01570 0.16232 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) B類型(月配息) 9.66280 9.65860 0.00420 0.04348 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積) 9.99530 9.99100 0.00430 0.04304 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 9.94060 9.93250 0.00810 0.08155 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.60720 9.59940 0.00780 0.08126 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.59760 9.59720 0.00040 0.00417 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 9.93100 9.93060 0.00040 0.00403 瑞銀全球創新趨勢基金 7.51000 7.50000 0.01000 0.13333 瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.86000 8.81000 0.05000 0.56754 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 9.73160 9.72230 0.00930 0.09566 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.24460 9.23630 0.00830 0.08986 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 9.64230 9.63920 0.00310 0.03216 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.22350 9.22050 0.00300 0.03254 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.30560 9.30810 -0.00250 -0.02686 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 9.78980 9.79180 -0.00200 -0.02043 瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 13.69170 13.69330 -0.00160 -0.01168 瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 8.36810 8.36910 -0.00100 -0.01195 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 群益10年期以上金融債ETF基金 37.75790 37.65710 0.10080 0.26768 群益15年期以上科技業公司債ETF基金 38.80810 38.73610 0.07200 0.18587 群益15年期以上電信業公司債ETF基金 39.92730 39.90380 0.02350 0.05889 群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.21240 11.21110 0.00130 0.01160 群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.00800 9.97020 0.03780 0.37913 群益大中華雙力優勢基金-人民幣 11.84230 11.77530 0.06700 0.56899 群益大中華雙力優勢基金-美元 8.88910 8.80010 0.08900 1.01135 群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 9.19000 9.10000 0.09000 0.98901 群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 12.71400 12.71130 0.00270 0.02124 群益工業國入息基金A(累積型-美元) 12.31310 12.25640 0.05670 0.46262 群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 11.55000 11.51000 0.04000 0.34752 群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 11.71290 11.71030 0.00260 0.02220 群益工業國入息基金B(月配型-美元) 10.35130 10.30370 0.04760 0.46197 群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 9.73000 9.70000 0.03000 0.30928 群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣) 10.20290 10.20070 0.00220 0.02157 群益工業國入息基金NA(累積型-美元) 9.05290 9.01120 0.04170 0.46276 群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣) 9.56000 9.52000 0.04000 0.42017 群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣) 9.78200 9.77990 0.00210 0.02147 群益工業國入息基金NB(月配型-美元) 8.97020 8.92890 0.04130 0.46254 群益中小型股基金 42.50000 41.59000 0.91000 2.18803 群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣) 9.54080 9.56580 -0.02500 -0.26135 群益中國金采平衡基金A(累積型－美元) 8.89540 8.87960 0.01580 0.17794 群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣) 8.33330 8.32400 0.00930 0.11173 群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣) 8.37720 8.39920 -0.02200 -0.26193 群益中國金采平衡基金B(月配型－美元) 7.81000 7.79610 0.01390 0.17829 群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣) 7.31730 7.30910 0.00820 0.11219 群益中國高收益債券基金-人民幣 10.89080 10.90640 -0.01560 -0.14304 群益中國高收益債券基金-美元 10.55570 10.56630 -0.01060 -0.10032 群益中國高收益債券基金-新臺幣 9.76880 9.76000 0.00880 0.09016 群益中國新機會基金N-人民幣 8.05800 8.00910 0.04890 0.61056 群益中國新機會基金N-美元 7.43070 7.35320 0.07750 1.05396 群益中國新機會基金N-新臺幣 7.93000 7.85000 0.08000 1.01911 群益中國新機會基金-人民幣 7.14630 7.10290 0.04340 0.61102 群益中國新機會基金-美元 7.94520 7.86230 0.08290 1.05440 群益中國新機會基金-新臺幣 7.57000 7.50000 0.07000 0.93333 群益平衡王基金 18.86930 18.71770 0.15160 0.80993 群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 8.32000 8.32000 0.00000 0.00000 群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 6.01000 6.00000 0.01000 0.16667 群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣) 11.18760 11.19370 -0.00610 -0.05449 群益全球地產入息基金A(累積型-美元) 10.72420 10.68290 0.04130 0.38660 群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣) 10.15000 10.12000 0.03000 0.29644 群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) 9.99100 9.99640 -0.00540 -0.05402 群益全球地產入息基金B(月配型-美元) 9.57680 9.53990 0.03690 0.38680 群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣) 9.07000 9.04000 0.03000 0.33186 群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣) 10.07470 10.07020 0.00450 0.04469 群益全球特別股收益基金A(累積型-美元) 9.86480 9.86550 -0.00070 -0.00710 群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣) 9.84000 9.85000 -0.01000 -0.10152 群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣) 9.37470 9.37050 0.00420 0.04482 群益全球特別股收益基金B(月配型-美元) 9.29060 9.29120 -0.00060 -0.00646 群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣) 9.27000 9.28000 -0.01000 -0.10776 群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣) 10.13300 10.12850 0.00450 0.04443 群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元) 10.17420 10.17500 -0.00080 -0.00786 群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣) 10.30000 10.31000 -0.01000 -0.09699 群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣) 9.53980 9.53560 0.00420 0.04405 群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元) 9.94030 9.94110 -0.00080 -0.00805 群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣) 10.17000 10.18000 -0.01000 -0.09823 群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 10.07480 10.05250 0.02230 0.22184 群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 7.26390 7.24780 0.01610 0.22214 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣) 10.20280 10.19210 0.01070 0.10498 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元) 10.09420 10.08620 0.00800 0.07932 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣) 10.24340 10.23880 0.00460 0.04493 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣) 10.02500 10.01450 0.01050 0.10485 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元) 9.94330 9.93550 0.00780 0.07851 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣) 10.09030 10.08580 0.00450 0.04462 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣) 10.20290 10.19220 0.01070 0.10498 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元) 10.09420 10.08620 0.00800 0.07932 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣) 10.24340 10.23880 0.00460 0.04493 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣) 10.02510 10.01450 0.01060 0.10585 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元) 9.94330 9.93550 0.00780 0.07851 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣) 10.09030 10.08580 0.00450 0.04462 群益全球關鍵生技基金N-新台幣 11.62000 11.51000 0.11000 0.95569 群益全球關鍵生技基金-美元 16.36270 16.19170 0.17100 1.05610 群益全球關鍵生技基金-新臺幣 16.12000 15.96000 0.16000 1.00251 群益多利策略組合基金 11.44000 11.43000 0.01000 0.08749 群益多重收益組合基金 13.58000 13.57000 0.01000 0.07369 群益多重資產組合基金 15.47000 15.41000 0.06000 0.38936 群益安家基金 25.12660 24.70950 0.41710 1.68801 群益安穩貨幣市場基金 16.08850 16.08830 0.00020 0.00124 群益那斯達克生技基金 24.33000 24.16000 0.17000 0.70364 群益亞太中小基金 11.19000 11.14000 0.05000 0.44883 群益亞太新趨勢平衡基金 15.85000 15.77000 0.08000 0.50729 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型) 9.69290 9.67740 0.01550 0.16017 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型) 7.41710 7.40520 0.01190 0.16070 群益店頭市場基金 97.03000 95.18000 1.85000 1.94369 群益東方盛世基金 8.92000 8.83000 0.09000 1.01925 群益東協成長基金-人民幣 12.69080 12.59480 0.09600 0.76222 群益東協成長基金-美元 11.18690 11.05350 0.13340 1.20686 群益東協成長基金-新臺幣 11.05000 10.92000 0.13000 1.19048 群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣) 11.30330 11.26640 0.03690 0.32752 群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元) 10.72810 10.69230 0.03580 0.33482 群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣) 10.19140 10.16160 0.02980 0.29326 群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣) 9.83610 9.80390 0.03220 0.32844 群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元) 9.33870 9.30750 0.03120 0.33521 群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣) 8.86940 8.84340 0.02600 0.29400 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣) 9.62570 9.59420 0.03150 0.32832 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元) 9.50490 9.47310 0.03180 0.33569 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣) 9.90850 9.87940 0.02910 0.29455 群益長安基金 27.55000 27.15000 0.40000 1.47330 群益美國新創亮點基金N-美元 10.37810 10.30180 0.07630 0.74065 群益美國新創亮點基金-美元 15.69940 15.58400 0.11540 0.74050 群益美國新創亮點基金-新臺幣 15.14000 15.04000 0.10000 0.66489 群益真善美基金 16.31680 16.22510 0.09170 0.56517 群益馬拉松基金 120.28000 118.43000 1.85000 1.56210 群益深証中小板基金 11.43000 11.50000 -0.07000 -0.60870 群益創新科技基金 31.93000 31.39000 0.54000 1.72029 群益華夏盛世基金N-人民幣 8.91580 8.87240 0.04340 0.48916 群益華夏盛世基金N-美元 8.24040 8.16420 0.07620 0.93334 群益華夏盛世基金N-新臺幣 8.57000 8.50000 0.07000 0.82353 群益華夏盛世基金-人民幣 9.70920 9.66200 0.04720 0.48851 群益華夏盛世基金-美元 9.08630 9.00230 0.08400 0.93309 群益華夏盛世基金-新臺幣 14.96000 14.83000 0.13000 0.87660 群益奧斯卡基金 26.55000 26.15000 0.40000 1.52964 群益新興金鑽基金-美元 10.91860 10.81640 0.10220 0.94486 群益新興金鑽基金-新臺幣 8.33000 8.26000 0.07000 0.84746 群益葛萊美基金 22.90000 22.54000 0.36000 1.59716 群益道瓊美國地產ETF基金 20.66000 20.56000 0.10000 0.48638 群益臺灣加權單日反向1倍基金 8.11000 8.24000 -0.13000 -1.57767 群益臺灣加權單日正向2倍基金 13.98000 13.57000 0.41000 3.02137 群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 11.99070 11.96810 0.02260 0.18884 群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 11.27190 11.23060 0.04130 0.36775 群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 10.37000 10.33000 0.04000 0.38722 群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 11.22240 11.19210 0.03030 0.27073 群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 8.67550 8.65910 0.01640 0.18940 群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 9.05410 9.02100 0.03310 0.36692 群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 8.33000 8.30000 0.03000 0.36145 群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 8.67690 8.65350 0.02340 0.27041 群益環球金綻雙喜NA(累積型-美元) 10.10980 10.07290 0.03690 0.36633 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣) 9.50000 9.44000 0.06000 0.63559 路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣) 10.00000 9.94000 0.06000 0.60362 路博邁全球高收益債券基金T月配(人民幣) 10.00000 9.98000 0.02000 0.20040 路博邁全球高收益債券基金T月配(南非幣) 10.02000 10.00000 0.02000 0.20000 路博邁全球高收益債券基金T月配(美元) 9.98000 9.97000 0.01000 0.10030 路博邁全球高收益債券基金T月配(新臺幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金T月配(澳幣) 9.96000 9.95000 0.01000 0.10050 路博邁全球高收益債券基金T累積(人民幣) 10.00000 9.98000 0.02000 0.20040 路博邁全球高收益債券基金T累積(南非幣) 10.02000 10.00000 0.02000 0.20000 路博邁全球高收益債券基金T累積(美元) 9.98000 9.97000 0.01000 0.10030 路博邁全球高收益債券基金T累積(新臺幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金T累積(澳幣) 9.96000 9.95000 0.01000 0.10050 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 德信大發基金 28.27000 27.68000 0.59000 2.13150 德信中國精選成長基金 10.41000 10.23000 0.18000 1.75953 德信台灣主流中小基金 18.22000 17.86000 0.36000 2.01568 德信新興股票組合基金 10.58000 10.47000 0.11000 1.05062 德信萬保貨幣市場基金 11.93570 11.93560 0.00010 0.00084 德信萬瑞基金 10.77620 10.78150 -0.00530 -0.04916 德信數位時代基金 27.24000 26.82000 0.42000 1.56600 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.66440 11.66420 0.00020 0.00171 德銀遠東DWS台灣旗艦基金 15.28000 15.01000 0.27000 1.79880 德銀遠東DWS全球原物料能源基金 19.00000 18.95000 0.05000 0.26385 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 10.28610 10.26960 0.01650 0.16067 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 14.78160 14.75790 0.02370 0.16059 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 8.04910 8.05330 -0.00420 -0.05215 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 10.86740 10.86600 0.00140 0.01288 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 11.22860 11.22700 0.00160 0.01425 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 12.96960 12.97640 -0.00680 -0.05240 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 摩根大歐洲基金 18.14000 18.15000 -0.01000 -0.05510 摩根中小基金 22.23000 21.55000 0.68000 3.15545 摩根中國A股基金 12.31000 12.19000 0.12000 0.98441 摩根中國A股基金(美元) 9.68000 9.58000 0.10000 1.04384 摩根中國亮點基金 12.33000 11.99000 0.34000 2.83570 摩根中國雙息平衡基金-月配息型 10.72390 10.63610 0.08780 0.82549 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣) 11.85750 11.77850 0.07900 0.67071 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元) 9.09280 9.01410 0.07870 0.87308 摩根中國雙息平衡基金-累積型 12.07690 11.97800 0.09890 0.82568 摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣) 13.83540 13.74220 0.09320 0.67820 摩根台灣金磚基金-累積型 19.76000 19.23000 0.53000 2.75611 摩根台灣金磚基金-機構法人型 19.76000 19.23000 0.53000 2.75611 摩根台灣增長基金 50.94000 50.05000 0.89000 1.77822 摩根平衡基金 28.42000 28.12000 0.30000 1.06686 摩根全球α基金 19.59000 19.52000 0.07000 0.35861 摩根全球平衡基金 14.85600 14.78760 0.06840 0.46255 摩根全球發現基金 12.72000 12.65000 0.07000 0.55336 摩根多元入息成長基金-月配息型 9.65520 9.63240 0.02280 0.23670 摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣) 10.63250 10.60850 0.02400 0.22623 摩根多元入息成長基金-月配息型(美元) 10.04210 10.01530 0.02680 0.26759 摩根多元入息成長基金-累積型 11.37480 11.34800 0.02680 0.23616 摩根多元入息成長基金-累積型(美元) 9.99050 9.96380 0.02670 0.26797 摩根亞太高息平衡基金-季配息型 10.47170 10.40960 0.06210 0.59656 摩根亞太高息平衡基金-累積型 13.39370 13.31430 0.07940 0.59635 摩根亞洲基金 54.58000 53.81000 0.77000 1.43096 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 8.34020 8.33790 0.00230 0.02758 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.70540 9.69700 0.00840 0.08662 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 8.59720 8.59150 0.00570 0.06634 摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.14880 12.14530 0.00350 0.02882 摩根東方內需機會基金 17.30000 17.05000 0.25000 1.46628 摩根東方科技基金 32.83000 32.72000 0.11000 0.33619 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型 9.63000 9.54000 0.09000 0.94340 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 9.93000 9.83000 0.10000 1.01729 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元) 9.39000 9.30000 0.09000 0.96774 摩根泛亞太股票入息基金-累積型 11.33000 11.22000 0.11000 0.98039 摩根金龍收成基金 20.30000 19.87000 0.43000 2.16407 摩根第一貨幣市場基金 15.08160 15.08150 0.00010 0.00066 摩根絕對日本基金 14.43000 14.46000 -0.03000 -0.20747 摩根新金磚五國基金 10.58000 10.46000 0.12000 1.14723 摩根新絲路基金 9.40000 9.21000 0.19000 2.06298 摩根新興35基金 12.67000 12.50000 0.17000 1.36000 摩根新興日本基金 24.13000 24.10000 0.03000 0.12448 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型 7.13280 7.09820 0.03460 0.48745 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.32980 9.28650 0.04330 0.46627 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元) 9.09700 9.05610 0.04090 0.45163 摩根新興市場高收益債券基金-累積型 10.33910 10.30140 0.03770 0.36597 摩根新興科技基金 53.83000 52.12000 1.71000 3.28089 摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 8.29320 8.29430 -0.00110 -0.01326 摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.54120 10.54260 -0.00140 -0.01328 摩根新興雙利平衡基金-月配息型 8.33460 8.27040 0.06420 0.77626 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣) 9.04300 8.96330 0.07970 0.88918 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元) 8.51480 8.44460 0.07020 0.83130 摩根新興雙利平衡基金-累積型 9.59230 9.51830 0.07400 0.77745 摩根龍揚基金 30.29000 29.64000 0.65000 2.19298 摩根環球股票收益基金-月配息型 10.29000 10.26000 0.03000 0.29240 摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣) 10.99000 10.94000 0.05000 0.45704 摩根環球股票收益基金-月配息型(美元) 10.75000 10.71000 0.04000 0.37348 摩根環球股票收益基金-累積型 11.38000 11.34000 0.04000 0.35273 摩根總收益組合基金-月配息型 9.29660 9.29010 0.00650 0.06997 摩根總收益組合基金-累積型 11.24570 11.23790 0.00780 0.06941 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 聯邦中國龍基金 23.74000 23.32000 0.42000 1.80103 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 11.71050 11.70050 0.01000 0.08547 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元) 10.96790 10.96250 0.00540 0.04926 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣) 9.96820 9.96840 -0.00020 -0.00201 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 10.17200 10.16330 0.00870 0.08560 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元) 9.58490 9.58020 0.00470 0.04906 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.70550 8.70570 -0.00020 -0.00230 聯邦全球多元ETF組合基金(美元) 10.31240 10.27740 0.03500 0.34055 聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣) 10.36200 10.33350 0.02850 0.27580 聯邦全球高息策略基金-A類型(美元) 9.68960 9.62560 0.06400 0.66489 聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣) 9.82810 9.76960 0.05850 0.59880 聯邦全球高息策略基金-B類型(美元) 9.45020 9.38790 0.06230 0.66362 聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣) 9.58490 9.52780 0.05710 0.59930 聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險) 11.21200 11.17220 0.03980 0.35624 聯邦全視界平衡基金-A類型(美元) 10.99970 10.96680 0.03290 0.30000 聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣) 10.17790 10.15360 0.02430 0.23932 聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險) 10.63500 10.59730 0.03770 0.35575 聯邦全視界平衡基金-B類型(美元) 10.41760 10.38640 0.03120 0.30039 聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣) 9.64200 9.61900 0.02300 0.23911 聯邦金鑽平衡基金 22.29880 22.07120 0.22760 1.03121 聯邦前瞻六脈基金-A類型(美元) 9.57740 9.52800 0.04940 0.51847 聯邦前瞻六脈基金-A類型(新臺幣) 9.87910 9.83440 0.04470 0.45453 聯邦前瞻六脈基金-B類型(美元) 9.57750 9.52800 0.04950 0.51952 聯邦前瞻六脈基金-B類型(新臺幣) 9.87910 9.83440 0.04470 0.45453 聯邦貨幣市場基金 13.16620 13.16610 0.00010 0.00076 聯邦精選科技基金 12.04000 11.83000 0.21000 1.77515 聯邦優勢策略全球債券組合基金 16.08540 16.08100 0.00440 0.02736 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險) 12.33720 12.31670 0.02050 0.16644 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣) 11.95730 11.91070 0.04660 0.39124 聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣) 11.47530 11.43060 0.04470 0.39106 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險) 11.76690 11.75500 0.01190 0.10123 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣) 11.04030 11.04420 -0.00390 -0.03531 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險) 10.50010 10.48950 0.01060 0.10105 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣) 8.60660 8.60970 -0.00310 -0.03601 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 聯博大利基金 36.24000 35.65000 0.59000 1.65498 聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣) 15.50000 15.47000 0.03000 0.19392 聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣) 10.27000 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聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣) 10.14000 10.13000 0.01000 0.09872 聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣) 14.53000 14.50000 0.03000 0.20690 聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元) 14.53000 14.51000 0.02000 0.13784 聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣) 9.70000 9.69000 0.01000 0.10320 聯博貨幣市場基金 14.99860 14.99840 0.00020 0.00133 聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣) 10.34520 10.33810 0.00710 0.06868 聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元) 13.54370 13.52900 0.01470 0.10866 聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣) 7.44200 7.43690 0.00510 0.06858 聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣) 9.74000 9.74000 0.00000 0.00000 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣) 13.83000 13.80000 0.03000 0.21739 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元) 13.89000 13.88000 0.01000 0.07205 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣) 9.18000 9.17000 0.01000 0.10905 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 瀚亞中小型股基金 21.81000 21.42000 0.39000 1.82073 瀚亞中國基金-人民幣 10.81000 10.74000 0.07000 0.65177 瀚亞中國基金-新台幣 11.36000 11.25000 0.11000 0.97778 瀚亞巴西基金 4.08000 4.14000 -0.06000 -1.44928 瀚亞外銷基金 42.20000 41.49000 0.71000 1.71126 瀚亞全球多重資產收益基金A-人民幣 11.71000 11.71000 0.00000 0.00000 瀚亞全球多重資產收益基金A-美元 11.19000 11.15000 0.04000 0.35874 瀚亞全球多重資產收益基金A-新台幣 10.69000 10.65000 0.04000 0.37559 瀚亞全球多重資產收益基金B-人民幣 10.11000 10.10000 0.01000 0.09901 瀚亞全球多重資產收益基金B-美元 9.84000 9.80000 0.04000 0.40816 瀚亞全球多重資產收益基金B-新台幣 9.43000 9.40000 0.03000 0.31915 瀚亞全球多重資產收益基金S類型-人民幣 9.88000 9.89000 -0.01000 -0.10111 瀚亞全球多重資產收益基金S類型-美元 9.58000 9.54000 0.04000 0.41929 瀚亞全球多重資產收益基金S類型-新臺幣 9.86000 9.82000 0.04000 0.40733 瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣 10.66490 10.63950 0.02540 0.23873 瀚亞全球高收益債券基金A-美元 10.34800 10.32510 0.02290 0.22179 瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣 12.26180 12.23870 0.02310 0.18875 瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣 10.23230 10.24220 -0.00990 -0.09666 瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣 7.46820 7.45130 0.01690 0.22681 瀚亞全球高收益債券基金B-美元 7.99140 7.97380 0.01760 0.22072 瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣 8.10130 8.08600 0.01530 0.18922 瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣 7.17290 7.17980 -0.00690 -0.09610 瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣 8.84060 8.82400 0.01660 0.18812 瀚亞全球高收益債券基金S-人民幣 9.18840 9.16760 0.02080 0.22689 瀚亞全球高收益債券基金S-美元 9.34190 9.32130 0.02060 0.22100 瀚亞全球高收益債券基金S-新台幣 9.21490 9.19760 0.01730 0.18809 瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣 11.69000 11.70000 -0.01000 -0.08547 瀚亞全球策略收益股票基金A-美元 11.40000 11.36000 0.04000 0.35211 瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣 11.05000 11.02000 0.03000 0.27223 瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣 10.77000 10.79000 -0.02000 -0.18536 瀚亞全球策略收益股票基金B-美元 10.65000 10.62000 0.03000 0.28249 瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣 10.36000 10.33000 0.03000 0.29042 瀚亞亞太不動產證券化基金A類型 11.99000 11.87000 0.12000 1.01095 瀚亞亞太不動產證券化基金B類型 9.96000 9.86000 0.10000 1.01420 瀚亞亞太高股息基金A-人民幣 11.62000 11.50000 0.12000 1.04348 瀚亞亞太高股息基金A-美金 10.47000 10.32000 0.15000 1.45349 瀚亞亞太高股息基金A-新台幣 14.74000 14.54000 0.20000 1.37552 瀚亞亞太高股息基金B-人民幣 9.22000 9.13000 0.09000 0.98576 瀚亞亞太高股息基金B-美金 8.97000 8.84000 0.13000 1.47059 瀚亞亞太高股息基金B-新台幣 8.98000 8.86000 0.12000 1.35440 瀚亞亞太基礎建設基金 11.79000 11.63000 0.16000 1.37575 瀚亞亞太豐收平衡基金A-人民幣 11.67520 11.62010 0.05510 0.47418 瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣 13.66070 13.66480 -0.00410 -0.03000 瀚亞亞太豐收平衡基金A-美元 10.70290 10.62660 0.07630 0.71801 瀚亞亞太豐收平衡基金A-新台幣 10.49510 10.42600 0.06910 0.66277 瀚亞亞太豐收平衡基金A-澳幣 11.74650 11.74230 0.00420 0.03577 瀚亞亞太豐收平衡基金B-人民幣 8.98370 8.94040 0.04330 0.48432 瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣 9.93370 9.92180 0.01190 0.11994 瀚亞亞太豐收平衡基金B-美元 8.88120 8.81790 0.06330 0.71786 瀚亞亞太豐收平衡基金B-新台幣 8.69880 8.64150 0.05730 0.66308 瀚亞亞太豐收平衡基金B-澳幣 9.14550 9.14390 0.00160 0.01750 瀚亞股債入息組合基金A-人民幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞股債入息組合基金A-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞股債入息組合基金A-新台幣 14.59190 14.55940 0.03250 0.22322 瀚亞股債入息組合基金B-人民幣 10.86320 10.87960 -0.01640 -0.15074 瀚亞股債入息組合基金B-美元 10.73140 10.70050 0.03090 0.28877 瀚亞股債入息組合基金B-新台幣 12.67630 12.64810 0.02820 0.22296 瀚亞非洲基金-南非幣 11.38000 11.46000 -0.08000 -0.69808 瀚亞非洲基金-新臺幣 19.53000 19.38000 0.15000 0.77399 瀚亞威寶貨幣市場基金 13.56590 13.56570 0.00020 0.00147 瀚亞美國高科技基金 27.94000 27.73000 0.21000 0.75730 瀚亞高科技基金 57.72000 56.86000 0.86000 1.51249 瀚亞理財通基金 27.63000 27.51000 0.12000 0.43621 瀚亞菁華基金 23.35000 23.07000 0.28000 1.21370 瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型 12.86990 12.82480 0.04510 0.35166 瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型 9.02280 8.99120 0.03160 0.35145 瀚亞新興豐收基金A-人民幣 10.38260 10.36110 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