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[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱                                                          107/09/14  107/09/13  漲跌(元)  漲跌幅(%)
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大華銀人民幣保本基金                                               10.56180   10.55980   0.00200    0.01894
大華銀多元特別收益平衡基金                                         10.32000   10.32000   0.00000    0.00000
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中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A                          9.82370    9.78020   0.04350    0.44478
中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B                          9.82560    9.78200   0.04360    0.44572
中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A                            9.79680    9.75910   0.03770    0.38631
中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B                            9.79700    9.75940   0.03760    0.38527
中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣                               9.12600    9.10050   0.02550    0.28020
中國信託六年到期新興主權債券基金-美元                               9.40680    9.37730   0.02950    0.31459
中國信託台灣活力基金                                               14.13000   14.02000   0.11000    0.78459
中國信託台灣優勢基金                                               16.60000   16.45000   0.15000    0.91185
中國信託全球不動產收益基金-人民幣B                                 10.45000   10.40000   0.05000    0.48077
中國信託全球不動產收益基金-台幣A                                    9.97000    9.94000   0.03000    0.30181
中國信託全球不動產收益基金-台幣B                                    9.33000    9.30000   0.03000    0.32258
中國信託全球不動產收益基金-美元B                                    9.78000    9.74000   0.04000    0.41068
中國信託全球股票入息基金-配息型                                     9.79000    9.75000   0.04000    0.41026
中國信託全球股票入息基金-累積型                                    10.43000   10.39000   0.04000    0.38499
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A                                9.90920    9.91030  -0.00110   -0.01110
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B                                9.27260    9.27370  -0.00110   -0.01186
中國信託全球短期高收益債券基金-美元A                               10.28490   10.27990   0.00500    0.04864
中國信託全球短期高收益債券基金-美元B                                9.58600    9.58140   0.00460    0.04801
中國信託多元入息平衡基金A(不配息)                                  11.13120   11.11600   0.01520    0.13674
中國信託多元入息平衡基金B(配息)                                     9.69320    9.68000   0.01320    0.13636
中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型)                              10.97350   10.93340   0.04010    0.36677
中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型)                               9.87610    9.84000   0.03610    0.36687
中國信託智能運動基金-台幣                                          11.27000   11.27000   0.00000    0.00000
中國信託智能運動基金-美元                                          10.96000   10.96000   0.00000    0.00000
中國信託智慧城市建設基金-台幣                                      10.14000   10.13000   0.01000    0.09872
中國信託智慧城市建設基金-美元                                      10.01000    9.99000   0.02000    0.20020
中國信託華盈貨幣市場基金                                           10.98880   10.98860   0.00020    0.00182
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A                                  9.40380    9.40060   0.00320    0.03404
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B                                  9.05460    9.05150   0.00310    0.03425
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A                                  9.54380    9.53590   0.00790    0.08284
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B                                  9.18410    9.17640   0.00770    0.08391
中國信託精穩基金                                                   18.44530   18.44450   0.00080    0.00434
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A                                     11.80000   11.77000   0.03000    0.25489
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B                                     11.41000   11.38000   0.03000    0.26362
中國信託樂齡收益平衡基金-美元A                                     11.97000   11.93000   0.04000    0.33529
中國信託樂齡收益平衡基金-美元B                                     11.65000   11.61000   0.04000    0.34453
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元大2001基金                                                       61.81000   60.86000   0.95000    1.56096
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金                             39.25740   39.22360   0.03380    0.08617
元大MSCI中國A股國際通ETF基金                                       17.61000   17.36000   0.25000    1.44009
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.42310   11.42220   0.00090    0.00788
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣                                      10.57440   10.59620  -0.02180   -0.20573
元大上證50基金                                                     27.63000   27.56000   0.07000    0.25399
元大大中華TMT基金-人民幣                                           10.92000   10.80000   0.12000    1.11111
元大大中華TMT基金-新台幣                                            9.77000    9.69000   0.08000    0.82559
元大大中華價值指數基金-人民幣                                      13.21000   12.96000   0.25000    1.92901
元大大中華價值指數基金-美元                                        12.43900   12.21800   0.22100    1.80881
元大大中華價值指數基金-新台幣                                      16.77300   16.48500   0.28800    1.74704
元大大中華豐益平衡基金-人民幣                                       9.92300    9.88800   0.03500    0.35396
元大大中華豐益平衡基金-新台幣                                       9.58200    9.56800   0.01400    0.14632
元大中國平衡基金-人民幣                                             2.89000    2.85000   0.04000    1.40351
元大中國平衡基金-新台幣                                            12.95000   12.80000   0.15000    1.17188
元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金                      45.45470   45.29280   0.16190    0.35745
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息                               10.46410   10.45620   0.00790    0.07555
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息                                  9.67000    9.66270   0.00730    0.07555
元大中國機會債券基金-新台幣                                         9.66500    9.67820  -0.01320   -0.13639
元大巴西指數基金                                                    4.98000    5.06500  -0.08500   -1.67818
元大巴菲特基金                                                     27.53000   27.19000   0.34000    1.25046
元大日經225基金                                                    28.97000   28.64000   0.33000    1.15223
元大台商收成基金                                                   23.76000   23.26000   0.50000    2.14961
元大台灣50單日反向1倍基金                                          12.09000   12.28000  -0.19000   -1.54723
元大台灣50單日正向2倍基金                                          40.26000   39.03000   1.23000    3.15142
元大台灣中型100基金                                                32.91000   32.40000   0.51000    1.57407
元大台灣加權股價指數基金                                           25.73400   25.38900   0.34500    1.35886
元大台灣卓越50基金                                                 86.29000   84.99000   1.30000    1.52959
元大台灣金融基金                                                   18.27000   18.20000   0.07000    0.38462
元大台灣高股息低波動ETF基金                                        32.04000   31.74000   0.30000    0.94518
元大台灣高股息基金                                                 27.13000   26.84000   0.29000    1.08048
元大台灣電子科技基金                                               36.77000   36.00000   0.77000    2.13889
元大全球ETF成長組合基金                                            10.66000   10.63000   0.03000    0.28222
元大全球ETF穩健組合基金                                            14.84000   14.80000   0.04000    0.27027
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型                               13.42000   13.40000   0.02000    0.14925
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型                                  9.38000    9.37000   0.01000    0.10672
元大全球不動產證券化基金-人民幣                                    13.13000   13.09000   0.04000    0.30558
元大全球不動產證券化基金-美元                                      12.38700   12.36300   0.02400    0.19413
元大全球公用能源效率基金-不配息型                                   8.63000    8.46000   0.17000    2.00946
元大全球公用能源效率基金-配息型                                     6.56000    6.43000   0.13000    2.02177
元大全球地產建設入息基金-不配息型                                   8.55000    8.48000   0.07000    0.82547
元大全球地產建設入息基金-配息型                                     6.69000    6.63000   0.06000    0.90498
元大全球股票入息基金-美元配息                                       9.61200    9.54400   0.06800    0.71249
元大全球股票入息基金-新台幣不配息                                  10.71000   10.64000   0.07000    0.65789
元大全球股票入息基金-新台幣配息                                     9.52000    9.46000   0.06000    0.63425
元大全球新興市場精選組合基金                                       13.09000   12.94000   0.15000    1.15920
元大全球農業商機基金                                               17.85000   17.83000   0.02000    0.11217
元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型                           10.44000   10.43000   0.01000    0.09588
元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型                             10.40000   10.39000   0.01000    0.09625
元大印尼指數基金                                                    8.33500    8.20700   0.12800    1.55964
元大多多基金                                                       18.01000   17.58000   0.43000    2.44596
元大多福基金                                                       53.48000   53.01000   0.47000    0.88663
元大亞太成長基金                                                    9.06000    9.01000   0.05000    0.55494
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型                                8.50490    8.51160  -0.00670   -0.07872
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型                                  6.98350    6.98900  -0.00550   -0.07870
元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息                           9.31700    9.28800   0.02900    0.31223
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息                       9.76000    9.74000   0.02000    0.20534
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息                         9.51000    9.48000   0.03000    0.31646
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I)                             9.76000    9.74000   0.02000    0.20534
元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息                           9.95100    9.94700   0.00400    0.04021
元大卓越基金                                                       46.88000   46.19000   0.69000    1.49383
元大店頭基金                                                        8.35000    8.17000   0.18000    2.20318
元大泛歐成長基金                                                    9.39000    9.38000   0.01000    0.10661
元大美元貨幣市場基金-美元                                          10.27770   10.27710   0.00060    0.00584
元大美元貨幣市場基金-新台幣                                         9.58950    9.60300  -0.01350   -0.14058
元大美國政府1至3年期債券ETF基金                                    31.70730   31.72870  -0.02140   -0.06745
元大美國政府20年期(以上)債券基金                                   37.77090   37.75870   0.01220    0.03231
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金                        19.20660   19.22740  -0.02080   -0.10818
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金                        18.82030   18.78570   0.03460    0.18418
元大美國政府7至10年期債券基金                                      38.89750   38.92740  -0.02990   -0.07681
元大高科技基金                                                     19.01000   18.56000   0.45000    2.42457
元大得利貨幣市場基金                                               16.25760   16.25740   0.00020    0.00123
元大得寶貨幣市場基金                                               11.98490   11.98470   0.00020    0.00167
元大富櫃50基金                                                     12.20000   11.84000   0.36000    3.04054
元大華夏中小基金                                                    6.74000    6.71000   0.03000    0.44709
元大新中國基金-人民幣                                               9.09000    8.98000   0.11000    1.22494
元大新中國基金-美元                                                 8.56200    8.47700   0.08500    1.00271
元大新中國基金-新台幣                                               8.52000    8.44000   0.08000    0.94787
元大新主流基金                                                     25.00000   24.39000   0.61000    2.50103
元大新東協平衡基金-美元                                             9.25300    9.21200   0.04100    0.44507
元大新東協平衡基金-新台幣                                           9.01000    8.97000   0.04000    0.44593
元大新興印尼機會債券基金-人民幣                                     9.80310    9.76030   0.04280    0.43851
元大新興印尼機會債券基金-美金                                       9.12530    9.09890   0.02640    0.29014
元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息                               9.83610    9.81400   0.02210    0.22519
元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息                                 8.52050    8.50130   0.01920    0.22585
元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息                              9.78480    9.78090   0.00390    0.03987
元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息                                9.35930    9.35560   0.00370    0.03955
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息                            9.92400    9.92650  -0.00250   -0.02519
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息                              9.49690    9.49930  -0.00240   -0.02527
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息                        9.52230    9.52000   0.00230    0.02416
元大新興亞洲基金                                                   11.17000   11.06000   0.11000    0.99458
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息                          8.79940    8.77250   0.02690    0.30664
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息                            8.58070    8.55450   0.02620    0.30627
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息                        9.03260    9.01080   0.02180    0.24193
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息                          8.80750    8.78630   0.02120    0.24128
元大萬泰貨幣市場基金                                               15.10500   15.10480   0.00020    0.00132
元大經貿基金                                                       37.44000   37.02000   0.42000    1.13452
元大實質多重資產基金-人民幣                                         9.03000    9.01000   0.02000    0.22198
元大實質多重資產基金-美元                                           8.34900    8.34700   0.00200    0.02396
元大實質多重資產基金-新台幣                                         8.80000    8.80000   0.00000    0.00000
元大滬深300單日反向1倍基金                                         16.09000   16.19000  -0.10000   -0.61767
元大滬深300單日正向2倍基金                                         12.82000   12.68000   0.14000    1.10410
元大摩臺基金                                                       39.78000   39.17000   0.61000    1.55731
元大標普500基金                                                    26.94000   26.81000   0.13000    0.48489
元大標普500單日反向1倍基金                                         12.75000   12.83000  -0.08000   -0.62354
元大標普500單日正向2倍基金                                         36.12000   35.71000   0.41000    1.14814
元大標智滬深300基金                                                15.38000   15.46000  -0.08000   -0.51746
元大歐洲50基金                                                     23.95000   23.89000   0.06000    0.25115
元大澳幣貨幣市場基金-新台幣                                         9.43890    9.41770   0.02120    0.22511
元大澳幣貨幣市場基金-澳幣                                          10.18930   10.18890   0.00040    0.00393
元大績效基金                                                       52.02000   50.67000   1.35000    2.66430
元大韓國KOSPI200基金                                               22.46000   21.99000   0.47000    2.13734
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
日盛MIT主流基金                                                    15.03000   14.82000   0.21000    1.41700
日盛上選基金                                                       32.13000   31.67000   0.46000    1.45248
日盛小而美基金                                                     18.43000   18.08000   0.35000    1.93584
日盛中國內需動力基金                                                8.93000    8.83000   0.10000    1.13250
日盛中國高收益債券基金(人民幣A)                                    11.63960   11.64260  -0.00300   -0.02577
日盛中國高收益債券基金(人民幣B)                                     9.75080    9.75340  -0.00260   -0.02666
日盛中國高收益債券基金(美元A)                                      11.65200   11.64730   0.00470    0.04035
日盛中國高收益債券基金(美元B)                                       9.75570    9.75170   0.00400    0.04102
日盛中國高收益債券基金(新台幣A)                                    10.58280   10.58310  -0.00030   -0.00283
日盛中國高收益債券基金(新台幣B)                                     8.84500    8.84530  -0.00030   -0.00339
日盛中國戰略A股基金(人民幣)                                         9.75000    9.67000   0.08000    0.82730
日盛中國戰略A股基金(美元)                                           9.32000    9.20000   0.12000    1.30435
日盛中國戰略A股基金(新台幣)                                         9.61000    9.50000   0.11000    1.15789
日盛中國豐收平衡基金(人民幣)                                        9.82000    9.83000  -0.01000   -0.10173
日盛中國豐收平衡基金(美元)                                          9.74000    9.70000   0.04000    0.41237
日盛中國豐收平衡基金(新台幣)                                        9.79000    9.75000   0.04000    0.41026
日盛日盛基金                                                       13.39000   13.13000   0.26000    1.98020
日盛目標收益組合基金(美元)                                          9.42000    9.42000   0.00000    0.00000
日盛目標收益組合基金(新台幣)                                        9.40000    9.40000   0.00000    0.00000
日盛全球抗暖化基金                                                 10.85000   10.77000   0.08000    0.74280
日盛全球高收益債券基金(美元 A)                                     10.16710   10.15710   0.01000    0.09845
日盛全球高收益債券基金(美元 B)                                      9.53730    9.52790   0.00940    0.09866
日盛全球高收益債券基金(新台幣 A)                                    9.99180    9.98660   0.00520    0.05207
日盛全球高收益債券基金(新台幣 B)                                    9.37490    9.37000   0.00490    0.05229
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A)                                     2.39630    2.40140  -0.00510   -0.21238
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B)                                     1.66280    1.66630  -0.00350   -0.21005
日盛亞洲高收益債券基金(美元A)                                       0.36210    0.36220  -0.00010   -0.02761
日盛亞洲高收益債券基金(美元B)                                       0.25200    0.25210  -0.00010   -0.03967
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A)                                    12.03810   12.04690  -0.00880   -0.07305
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B)                                     8.24350    8.24950  -0.00600   -0.07273
日盛亞洲機會基金                                                    6.58000    6.49000   0.09000    1.38675
日盛首選基金                                                       16.89000   16.64000   0.25000    1.50240
日盛高科技基金                                                     17.52000   17.21000   0.31000    1.80128
日盛貨幣市場基金                                                   14.77300   14.77280   0.00020    0.00135
日盛新台商基金                                                     38.89000   38.13000   0.76000    1.99318
日盛精選五虎基金                                                   37.37000   36.65000   0.72000    1.96453
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
台新1699貨幣市場基金                                               13.48780   13.48760   0.00020    0.00148
台新2000高科技基金                                                 29.63000   28.85000   0.78000    2.70364
台新MSCI中國基金                                                   19.59000   19.04000   0.55000    2.88866
台新MSCI台灣單日反向1倍基金                                        17.60000   17.90000  -0.30000   -1.67598
台新MSCI台灣單日正向2倍基金                                        22.90000   22.19000   0.71000    3.19964
台新大眾貨幣市場基金                                               14.16460   14.16440   0.00020    0.00141
台新中美貨幣市場基金-人民幣                                        10.42400   10.41160   0.01240    0.11910
台新中美貨幣市場基金-美元                                          10.53920   10.54240  -0.00320   -0.03035
台新中美貨幣市場基金-新台幣                                        10.10970   10.11910  -0.00940   -0.09289
台新中國通基金                                                     42.00000   41.09000   0.91000    2.21465
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元                 0.45570    0.45380   0.00190    0.41869
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣              14.01500   13.96700   0.04800    0.34367
台新中國精選中小基金-美元                                           0.31190    0.31040   0.00150    0.48325
台新中國精選中小基金-新台幣                                         9.62000    9.58000   0.04000    0.41754
台新主流基金                                                       23.00000   22.43000   0.57000    2.54124
台新北美收益資產證券化基金(A)                                      20.53000   20.46000   0.07000    0.34213
台新北美收益資產證券化基金(A)-USD                                   0.67090    0.66810   0.00280    0.41910
台新北美收益資產證券化基金(B)                                      15.29000   15.24000   0.05000    0.32808
台新北美收益資產證券化基金(B)-USD                                   0.49840    0.49630   0.00210    0.42313
台新台灣中小基金                                                   33.12000   32.44000   0.68000    2.09618
台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣                            10.02180   10.02880  -0.00700   -0.06980
台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元                               9.33500    9.31950   0.01550    0.16632
台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣                             8.77000    8.77000   0.00000    0.00000
台新全球不動產入息基金(累積型)-美元                                10.45230   10.43490   0.01740    0.16675
台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣                               9.82000    9.81000   0.01000    0.10194
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元                            10.38640   10.36160   0.02480    0.23935
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣                           9.92000    9.90000   0.02000    0.20202
台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元                              11.20980   11.18290   0.02690    0.24055
台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣                            10.70000   10.69000   0.01000    0.09355
台新亞美短期債券基金                                               10.91090   10.90590   0.00500    0.04585
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)                                    8.52020    8.52150  -0.00130   -0.01526
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD                                0.28240    0.28230   0.00010    0.03542
台新亞澳高收益債券基金(累計型)                                     11.84000   11.84180  -0.00180   -0.01520
台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD                                  0.38690    0.38670   0.00020    0.05172
台新真吉利貨幣市場基金                                             11.09290   11.09280   0.00010    0.00090
台新高股息平衡基金                                                 29.41670   29.31820   0.09850    0.33597
台新智慧生活基金-美元                                              10.71750   10.69610   0.02140    0.20007
台新智慧生活基金-新台幣                                            11.01000   10.99000   0.02000    0.18198
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元                           8.23260    8.20970   0.02290    0.27894
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣                         8.40660    8.38870   0.01790    0.21338
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元                             8.85090    8.82630   0.02460    0.27871
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣                           9.04540    9.02610   0.01930    0.21382
台新新興市場債券基金(A類型)                                        10.29390   10.21990   0.07400    0.72408
台新新興市場債券基金(A類型)-USD                                     0.32940    0.32680   0.00260    0.79559
台新新興市場債券基金(B類型)                                         7.67630    7.62120   0.05510    0.72298
台新新興市場債券基金(B類型)-USD                                     0.25880    0.25670   0.00210    0.81808
台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金                          5.33000    5.29000   0.04000    0.75614
台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金                        21.04000   20.96000   0.08000    0.38168
台新羅傑斯環球資源指數基金                                         10.73900   10.69800   0.04100    0.38325
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
未來資產全球大消費基金                                             15.76000   15.64000   0.12000    0.76726
未來資產亞洲高收益債券基金A                                        11.78310   11.77800   0.00510    0.04330
未來資產亞洲高收益債券基金B                                         9.48010    9.47600   0.00410    0.04327
未來資產亞洲新富基金                                               19.17000   19.02000   0.15000    0.78864
未來資產所羅門貨幣市場基金                                         12.56890   12.56870   0.00020    0.00159
未來資產阿波羅基金                                                 11.49000   11.24000   0.25000    2.22420
未來資產新興市場債券基金A                                           8.69300    8.65400   0.03900    0.45066
未來資產新興市場債券基金B                                           6.57580    6.54630   0.02950    0.45064
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型                                  11.11550   11.11470   0.00080    0.00720
永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型                                   9.93120    9.89720   0.03400    0.34353
永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型                                   9.15100    9.18710  -0.03610   -0.39294
永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型                                  10.40150   10.44250  -0.04100   -0.39263
永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型                                   7.77450    7.77710  -0.00260   -0.03343
永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型                                   8.89790    8.90070  -0.00280   -0.03146
永豐中小基金                                                       51.92000   50.74000   1.18000    2.32558
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型                               1.75960    1.76690  -0.00730   -0.41315
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型                               2.32800    2.33750  -0.00950   -0.40642
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型                               8.03080    8.03670  -0.00590   -0.07341
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型                              10.30920   10.31680  -0.00760   -0.07367
永豐中國經濟建設基金-人民幣類型                                     4.46000    4.44000   0.02000    0.45045
永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型                                    20.10000   19.91000   0.19000    0.95429
永豐主流品牌基金                                                   18.13000   18.19000  -0.06000   -0.32985
永豐永豐基金                                                       35.87000   35.56000   0.31000    0.87177
永豐全球多元入息基金-美元月配類型                                   9.85870    9.82320   0.03550    0.36139
永豐全球多元入息基金-美元累積類型                                   9.92740    9.89150   0.03590    0.36294
永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型                                 9.80370    9.76900   0.03470    0.35521
永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型                                 9.87300    9.83810   0.03490    0.35474
永豐亞洲民生消費基金                                               10.87000   10.78000   0.09000    0.83488
永豐南非幣2021保本基金                                             12.93760   12.92100   0.01660    0.12847
永豐高科技基金                                                     23.55000   23.34000   0.21000    0.89974
永豐貨幣市場基金                                                   13.88550   13.88540   0.00010    0.00072
永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型                             2.10220    2.10750  -0.00530   -0.25148
永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型                             2.48580    2.49220  -0.00640   -0.25680
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型                             7.72710    7.72090   0.00620    0.08030
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型                            10.37280   10.36450   0.00830    0.08008
永豐新興高收雙債組合基金月配類型                                    7.00890    6.98820   0.02070    0.29621
永豐新興高收雙債組合基金累積類型                                   10.79500   10.76300   0.03200    0.29731
永豐滬深300紅利指數基金-人民幣類型                                  9.11000    9.05000   0.06000    0.66298
永豐滬深300紅利指數基金-美元類型                                    7.22000    7.14000   0.08000    1.12045
永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型                                 16.61000   16.44000   0.17000    1.03406
永豐臺灣加權ETF基金                                                56.26000   55.50000   0.76000    1.36937
永豐領航科技基金                                                   38.81000   38.27000   0.54000    1.41103
永豐標普東南亞指數基金-美元類型                                    11.20000   11.02000   0.18000    1.63339
永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型                                  10.83000   10.66000   0.17000    1.59475
永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型                                       9.98000    9.97000   0.01000    0.10030
永豐歐洲50指數基金-歐元類型                                         9.74000    9.74000   0.00000    0.00000
永豐趨勢平衡基金                                                   42.28000   41.49000   0.79000    1.90407
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
兆豐國際人民幣貨幣市場基金                                         11.59200   11.59100   0.00100    0.00863
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息                       9.48270    9.47860   0.00410    0.04326
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積                       9.73600    9.73180   0.00420    0.04316
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型                       9.49810    9.49800   0.00010    0.00105
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型                       9.67050    9.67080  -0.00030   -0.00310
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型                         9.49660    9.49330   0.00330    0.03476
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型                         9.87930    9.87590   0.00340    0.03443
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型                           9.47350    9.47420  -0.00070   -0.00739
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型                           9.72620    9.72700  -0.00080   -0.00822
兆豐國際大中華平衡基金(人民幣)                                     10.46000   10.34000   0.12000    1.16054
兆豐國際大中華平衡基金(台幣)                                        9.24000    9.13000   0.11000    1.20482
兆豐國際大中華平衡基金(美元)                                        9.88000    9.76000   0.12000    1.22951
兆豐國際中小基金                                                   15.35000   15.16000   0.19000    1.25330
兆豐國際中國A股基金(人民幣)                                        13.13000   12.96000   0.17000    1.31173
兆豐國際中國A股基金(台幣)                                          17.43000   17.19000   0.24000    1.39616
兆豐國際中國A股基金(美金)                                          17.30000   17.06000   0.24000    1.40680
兆豐國際生命科學基金                                               16.84000   16.74000   0.10000    0.59737
兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣)                                  10.35300   10.32320   0.02980    0.28867
兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元)                                  10.58090   10.54570   0.03520    0.33379
兆豐國際全球基金                                                   32.30000   32.17000   0.13000    0.40410
兆豐國際美元貨幣市場基金(美元)                                     10.28300   10.28250   0.00050    0.00486
兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣)                                   10.04500   10.05910  -0.01410   -0.14017
兆豐國際國民基金                                                   21.88000   21.52000   0.36000    1.67286
兆豐國際第一基金                                                   12.87000   12.71000   0.16000    1.25885
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型)                             9.92300    9.91540   0.00760    0.07665
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型)                             7.87170    7.86570   0.00600    0.07628
兆豐國際萬全基金                                                   20.22000   20.02000   0.20000    0.99900
兆豐國際電子基金                                                   24.73000   24.19000   0.54000    2.23233
兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金                                          22.72000   22.38000   0.34000    1.51921
兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金                              16.25000   16.47000  -0.22000   -1.33576
兆豐國際豐台灣基金                                                 33.04000   32.68000   0.36000    1.10159
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金                                           12.50510   12.50500   0.00010    0.00080
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
合庫台灣基金                                                       11.33000   11.15000   0.18000    1.61435
合庫全球高收益債券基金A類型                                        11.17190   11.16640   0.00550    0.04925
合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣)                                12.01740   11.99890   0.01850    0.15418
合庫全球高收益債券基金A類型(美元)                                  10.77250   10.76150   0.01100    0.10222
合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣)                                  11.53870   11.52720   0.01150    0.09976
合庫全球高收益債券基金B類型                                         8.13240    8.12840   0.00400    0.04921
合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣)                                 9.45820    9.44450   0.01370    0.14506
合庫全球高收益債券基金B類型(美元)                                   9.01620    9.00700   0.00920    0.10214
合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣)                                   8.92740    8.91760   0.00980    0.10990
合庫全球高收益債券基金C類型(美元)                                   9.27870    9.26930   0.00940    0.10141
合庫全球高股息基金A(TWD不配息)                                     10.64000   10.62000   0.02000    0.18832
合庫全球高股息基金A(USD不配息)                                     11.43000   11.40000   0.03000    0.26316
合庫全球高股息基金B(TWD配息)                                        9.77000    9.75000   0.02000    0.20513
合庫全球高股息基金B(USD配息)                                       10.66000   10.63000   0.03000    0.28222
合庫全球新興市場基金                                                8.78000    8.66000   0.12000    1.38568
合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息)                                 9.80000    9.79000   0.01000    0.10215
合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息)                                10.03000   10.02000   0.01000    0.09980
合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息)                                   9.16000    9.16000   0.00000    0.00000
合庫多元入息組合基金-B類(USD配息)                                   9.40000    9.39000   0.01000    0.10650
合庫貨幣市場基金                                                   10.13190   10.13180   0.00010    0.00099
合庫新興多重收益基金A(AUD不配息)                                    9.34100    9.31640   0.02460    0.26405
合庫新興多重收益基金A(USD不配息)                                    9.59390    9.56300   0.03090    0.32312
合庫新興多重收益基金A類型                                           9.89910    9.87120   0.02790    0.28264
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣)                                  11.30320   11.26690   0.03630    0.32218
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣)                                  13.45110   13.41780   0.03330    0.24818
合庫新興多重收益基金B(AUD配息)                                      8.63140    8.60690   0.02450    0.28466
合庫新興多重收益基金B(USD配息)                                      9.30060    9.27060   0.03000    0.32360
合庫新興多重收益基金B類型                                           7.75120    7.72930   0.02190    0.28334
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣)                                   8.60510    8.57790   0.02720    0.31709
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣)                                   9.97270    9.94750   0.02520    0.25333
合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息)                         10.06000   10.08000  -0.02000   -0.19841
合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息)                         10.19000   10.20000  -0.01000   -0.09804
合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息)                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息)                            9.85000    9.87000  -0.02000   -0.20263
合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息)                           10.04000   10.05000  -0.01000   -0.09950
合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息)                            9.85000    9.86000  -0.01000   -0.10142
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
安本標準360多重資產收益基金Ａ月配息型美元                           9.98000    9.96000   0.02000    0.20080
安本標準360多重資產收益基金Ａ月配息型新臺幣                         9.94000    9.92000   0.02000    0.20161
安本標準360多重資產收益基金Ａ累積型美元                            10.02000    9.99000   0.03000    0.30030
安本標準360多重資產收益基金Ａ累積型新臺幣                           9.97000    9.95000   0.02000    0.20101
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元                     10.33000   10.30000   0.03000    0.29126
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣                   10.54000   10.52000   0.02000    0.19011
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元                    10.00000    9.98000   0.02000    0.20040
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣                  10.21000   10.21000   0.00000    0.00000
安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      10.99320   10.99280   0.00040    0.00364
安聯人民幣貨幣市場基金-美元                                         9.95280    9.90760   0.04520    0.45622
安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                       9.79590    9.75770   0.03820    0.39149
安聯中國東協基金                                                   15.13000   14.83000   0.30000    2.02293
安聯中國策略基金-美元                                               9.97000    9.88000   0.09000    0.91093
安聯中國策略基金-新臺幣                                            12.90000   12.80000   0.10000    0.78125
安聯中華新思路基金-人民幣                                          12.81000   12.71000   0.10000    0.78678
安聯中華新思路基金-美元                                            11.97000   11.82000   0.15000    1.26904
安聯中華新思路基金-新臺幣                                          11.22000   11.09000   0.13000    1.17223
安聯台灣大壩基金                                                   27.87000   27.46000   0.41000    1.49308
安聯台灣科技基金                                                   45.55000   44.59000   0.96000    2.15295
安聯台灣貨幣市場基金                                               12.49430   12.49410   0.00020    0.00160
安聯台灣智慧基金                                                   30.66000   30.11000   0.55000    1.82664
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元                          10.13060   10.11790   0.01270    0.12552
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        15.05110   15.03450   0.01660    0.11041
安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.61470    9.60410   0.01060    0.11037
安聯四季成長組合基金-美元                                          11.55000   11.49000   0.06000    0.52219
安聯四季成長組合基金-新臺幣                                        11.82000   11.77000   0.05000    0.42481
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣                        12.33720   12.31760   0.01960    0.15912
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元                          10.14200   10.12890   0.01310    0.12933
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        12.23410   12.21900   0.01510    0.12358
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣                       9.45670    9.44350   0.01320    0.13978
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元                         9.31820    9.30620   0.01200    0.12895
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       8.98710    8.97610   0.01100    0.12255
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元                          11.44000   11.40000   0.04000    0.35088
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        11.35000   11.31000   0.04000    0.35367
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣                      11.04000   11.04000   0.00000    0.00000
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元                        10.28000   10.24000   0.04000    0.39063
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.66000    9.62000   0.04000    0.41580
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元                              11.34000   11.30000   0.04000    0.35398
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣                            10.83000   10.79000   0.04000    0.37071
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元                            10.13000   10.09000   0.04000    0.39643
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣                           9.69000    9.66000   0.03000    0.31056
安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣                                12.07020   12.06040   0.00980    0.08126
安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元                                  10.98810   10.97400   0.01410    0.12849
安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣                                10.65330   10.64040   0.01290    0.12124
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣                               8.89750    8.88550   0.01200    0.13505
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元                                 8.69210    8.68100   0.01110    0.12787
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣                               8.40200    8.39180   0.01020    0.12155
安聯全球人口趨勢基金                                               11.83000   11.76000   0.07000    0.59524
安聯全球生技趨勢基金-美元                                           9.94000    9.86000   0.08000    0.81136
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣                                        37.37000   37.10000   0.27000    0.72776
安聯全球油礦金趨勢基金                                              8.66000    8.65000   0.01000    0.11561
安聯全球計量平衡基金                                               12.96000   12.97000  -0.01000   -0.07710
安聯全球債券基金-A類型(累積)                                       11.92660   11.93890  -0.01230   -0.10302
安聯全球債券基金-B類型(月配息)                                     10.32010   10.33080  -0.01070   -0.10357
安聯全球新興市場基金                                               17.09000   16.86000   0.23000    1.36418
安聯全球農金趨勢基金                                                9.88000    9.88000   0.00000    0.00000
安聯全球綠能趨勢基金                                                9.30000    9.23000   0.07000    0.75840
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣                        10.68000   10.65000   0.03000    0.28169
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣                        10.52000   10.48000   0.04000    0.38168
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣                      10.47000   10.43000   0.04000    0.38351
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣                      10.37000   10.34000   0.03000    0.29014
安聯亞洲動態策略基金                                               22.04000   21.82000   0.22000    1.00825
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型                                  10.04770   10.04560   0.00210    0.02090
宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型                                   9.80350    9.80150   0.00200    0.02041
宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣)                               82.69220   82.72940  -0.03720   -0.04497
宏利中國高收益債券基金-A類型(美元)                                 12.29750   12.29170   0.00580    0.04719
宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣)                               64.61970   64.65840  -0.03870   -0.05985
宏利中國高收益債券基金-B類型(美元)                                  9.53040    9.52590   0.00450    0.04724
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣)                                  2.57720    2.57690   0.00030    0.01164
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣)                                 10.49630   10.47660   0.01970    0.18804
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣)                                  2.19350    2.19940  -0.00590   -0.26825
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣)                                  8.71360    8.69730   0.01630    0.18741
宏利台灣動力基金                                                   30.96000   30.53000   0.43000    1.40845
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元)                               10.16390   10.11850   0.04540    0.44868
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣)                              9.95460    9.91560   0.03900    0.39332
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元)                                7.97030    7.93470   0.03560    0.44866
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣)                              7.94550    7.91360   0.03190    0.40310
宏利全球動力股票基金(人民幣)                                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
宏利全球動力股票基金(新臺幣)                                       11.01000   11.00000   0.01000    0.09091
宏利全球債券組合基金                                               13.01530   12.99720   0.01810    0.13926
宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險)                              2.76680    2.76330   0.00350    0.12666
宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣)                                 11.65640   11.65420   0.00220    0.01888
宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣)                                  8.62180    8.62010   0.00170    0.01972
宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險)                              2.41130    2.42210  -0.01080   -0.44589
宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣)                                 10.85660   10.85730  -0.00070   -0.00645
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險)                                    3.58150    3.53380   0.04770    1.34982
宏利亞太中小企業基金(美元)                                          0.57780    0.57100   0.00680    1.19089
宏利亞太中小企業基金(新臺幣)                                       16.73000   16.54000   0.19000    1.14873
宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                           11.85600   11.82890   0.02710    0.22910
宏利美元高收益債券基金-A類型(美元)                                 10.52590   10.52190   0.00400    0.03802
宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣)                               10.20820   10.20790   0.00030    0.00294
宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                            8.93820    8.93250   0.00570    0.06381
宏利美元高收益債券基金-B類型(美元)                                  8.53900    8.53580   0.00320    0.03749
宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣)                                8.45510    8.45490   0.00020    0.00237
宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險)                              8.40690    8.40580   0.00110    0.01309
宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險)                             10.32000   10.32000   0.00000    0.00000
宏利特別股息收益基金-A類型(美元)                                   10.08000   10.09000  -0.01000   -0.09911
宏利特別股息收益基金-A類型(新臺幣)                                 10.14000   10.15000  -0.01000   -0.09852
宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險)                             10.31000   10.32000  -0.01000   -0.09690
宏利特別股息收益基金-B類型(美元)                                   10.08000   10.09000  -0.01000   -0.09911
宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣)                                 10.14000   10.15000  -0.01000   -0.09852
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                        2.72310    2.70990   0.01320    0.48710
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                              0.39510    0.39330   0.00180    0.45767
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣)                           12.00300   11.95220   0.05080    0.42503
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險)                          0.90070    0.89700   0.00370    0.41249
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣)                            7.25920    7.22830   0.03090    0.42749
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險)                        2.00630    1.99580   0.01050    0.52610
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元)                              0.28880    0.28740   0.00140    0.48713
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣)                            8.89100    8.85300   0.03800    0.42923
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險)                          0.32450    0.32310   0.00140    0.43330
宏利萬利貨幣市場基金                                               13.64380   13.64360   0.00020    0.00147
宏利精選中華基金(人民幣避險)                                        2.52000    2.46000   0.06000    2.43902
宏利精選中華基金(新臺幣)                                           11.44000   11.22000   0.22000    1.96078
宏利臺灣股息收益基金                                               27.17000   26.86000   0.31000    1.15413
宏利澳幣保本基金                                                   12.18650   12.18720  -0.00070   -0.00574
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型                        9.89000    9.86000   0.03000    0.30426
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型                          9.84000    9.82000   0.02000    0.20367
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型                         10.25000   10.23000   0.02000    0.19550
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型                        9.90000    9.89000   0.01000    0.10111
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型                       10.33000   10.32000   0.01000    0.09690
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣）                  10.80000   10.77000   0.03000    0.27855
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元）                    10.92000   10.90000   0.02000    0.18349
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣)                   10.57000   10.56000   0.01000    0.09470
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型                      11.37000   11.33000   0.04000    0.35305
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型                        10.99000   10.90000   0.09000    0.82569
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型                       9.96000    9.89000   0.07000    0.70779
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型                      11.72000   11.64000   0.08000    0.68729
貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型                           10.18100   10.16380   0.01720    0.16923
貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型                              9.48140    9.47840   0.00300    0.03165
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型                            8.90540    8.90850  -0.00310   -0.03480
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型                           10.64590   10.64960  -0.00370   -0.03474
貝萊德亞美利加收益基金                                              9.20000    9.19000   0.01000    0.10881
貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金                                9.94000    9.92000   0.02000    0.20161
貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金                                9.92000    9.88000   0.04000    0.40486
貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金                                9.88000    9.83000   0.05000    0.50865
貝萊德新台幣基金                                                   12.93540   12.93530   0.00010    0.00077
貝萊德寶利基金                                                     26.16000   25.84000   0.32000    1.23839
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.23560   11.23540   0.00020    0.00178
保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                     9.90850    9.91340  -0.00490   -0.04943
保德信大中華基金-人民幣                                             9.25000    9.13000   0.12000    1.31435
保德信大中華基金-美元                                               9.17000    9.04000   0.13000    1.43805
保德信大中華基金-新台幣                                            27.26000   26.90000   0.36000    1.33829
保德信中小型股基金                                                 43.22000   42.45000   0.77000    1.81390
保德信中國中小基金-人民幣                                           8.71000    8.67000   0.04000    0.46136
保德信中國中小基金-美元                                             8.43000    8.39000   0.04000    0.47676
保德信中國中小基金-新臺幣                                           8.13000    8.10000   0.03000    0.37037
保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型                                 9.04400    9.00940   0.03460    0.38404
保德信中國好時平衡基金-美元配息型                                   9.10690    9.07260   0.03430    0.37806
保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型                                 9.16780    9.13200   0.03580    0.39203
保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型                                 9.89740    9.85880   0.03860    0.39153
保德信中國品牌基金-人民幣                                           8.40000    8.33000   0.07000    0.84034
保德信中國品牌基金-美元                                             8.38000    8.31000   0.07000    0.84236
保德信中國品牌基金-新臺幣                                           9.07000    9.00000   0.07000    0.77778
保德信台商全方位基金                                               34.41000   33.94000   0.47000    1.38480
保德信全球中小基金-美元                                            10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
保德信全球中小基金-新台幣                                          30.38000   30.43000  -0.05000   -0.16431
保德信全球消費商機基金                                             18.61000   18.60000   0.01000    0.05376
保德信全球基礎建設基金                                             12.41000   12.42000  -0.01000   -0.08052
保德信全球資源基金                                                  8.03000    8.03000   0.00000    0.00000
保德信全球醫療生化基金-美元                                        10.41000   10.34000   0.07000    0.67698
保德信全球醫療生化基金-新臺幣                                      34.45000   34.26000   0.19000    0.55458
保德信多元收益組合基金-美元月配型                                   9.76970    9.74670   0.02300    0.23598
保德信多元收益組合基金-美元累積型                                  10.58330   10.55850   0.02480    0.23488
保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型                                 9.26450    9.24880   0.01570    0.16975
保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型                                10.02080   10.00380   0.01700    0.16994
保德信好時債組合基金-月配息型(B)                                    8.19090    8.17710   0.01380    0.16876
保德信好時債組合基金-累積型(A)                                     10.80190   10.78370   0.01820    0.16877
保德信亞太基金                                                     20.90000   20.67000   0.23000    1.11272
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B)                              8.45540    8.45630  -0.00090   -0.01064
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A)                               11.20310   11.20440  -0.00130   -0.01160
保德信店頭市場基金                                                 31.16000   30.69000   0.47000    1.53144
保德信拉丁美洲基金                                                  6.39000    6.39000   0.00000    0.00000
保德信金平衡基金                                                   30.11000   29.84000   0.27000    0.90483
保德信金滿意基金                                                   42.46000   41.98000   0.48000    1.14340
保德信科技島基金                                                   25.67000   25.32000   0.35000    1.38231
保德信高成長基金                                                   93.13000   92.19000   0.94000    1.01963
保德信第一基金                                                     25.61000   25.25000   0.36000    1.42574
保德信貨幣市場基金                                                 15.77210   15.77190   0.00020    0.00127
保德信策略成長ETF組合基金-美元                                     10.64540   10.61160   0.03380    0.31852
保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣                                   10.81050   10.78320   0.02730    0.25317
保德信策略報酬ETF組合基金-美元                                     10.88200   10.85180   0.03020    0.27829
保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣                                   10.34710   10.32510   0.02200    0.21307
保德信新世紀基金                                                   10.51000   10.48000   0.03000    0.28626
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B)                              7.98730    7.97090   0.01640    0.20575
保德信新興市場企業債券基金-美元月配息型(D)                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
保德信新興市場企業債券基金-美元累積型(C)                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A)                               10.79890   10.77670   0.02220    0.20600
保德信新興趨勢組合基金                                             10.82000   10.69000   0.13000    1.21609
保德信瑞騰基金                                                     15.54750   15.54730   0.00020    0.00129
保德信歐洲組合基金                                                 10.41000   10.35000   0.06000    0.57971
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型             9.66460    9.64790   0.01670    0.17309
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型             9.89260    9.87530   0.01730    0.17518
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型                   9.60610    9.59150   0.01460    0.15222
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型                   9.71530    9.69960   0.01570    0.16186
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型                   9.79050    9.74600   0.04450    0.45660
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型                   9.77600    9.72990   0.04610    0.47380
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                     9.64550    9.61440   0.03110    0.32347
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                     9.64810    9.61700   0.03110    0.32339
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型                  10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型                   9.94530    9.91570   0.02960    0.29852
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-配息型               9.89730    9.85520   0.04210    0.42719
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-累積型               9.95260    9.91250   0.04010    0.40454
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型                 9.79340    9.76500   0.02840    0.29083
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型                 9.79320    9.76480   0.02840    0.29084
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型                 9.47600    9.42940   0.04660    0.49420
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                   9.33340    9.29910   0.03430    0.36885
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-配息型               9.95630    9.91620   0.04010    0.40439
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型               9.95620    9.91620   0.04000    0.40338
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-配息型              10.05820   10.05110   0.00710    0.07064
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-累積型              10.08900   10.08200   0.00700    0.06943
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-配息型                 9.99070    9.96670   0.02400    0.24080
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型                 9.99090    9.96680   0.02410    0.24180
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型                             1.94130    1.94100   0.00030    0.01546
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型                             2.65590    2.65560   0.00030    0.01130
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型                               0.29250    0.29180   0.00070    0.23989
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型                               0.43430    0.43320   0.00110    0.25392
施羅德中國高收益債券基金-分配型                                     8.37310    8.35470   0.01840    0.22024
施羅德中國高收益債券基金-累積型                                    11.66940   11.64490   0.02450    0.21039
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型                                   9.39430    9.39720  -0.00290   -0.03086
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型                                  11.54020   11.54360  -0.00340   -0.02945
施羅德中國債券基金(美元)-分配型                                     8.52000    8.50210   0.01790    0.21054
施羅德中國債券基金(美元)-累積型                                    10.49150   10.46940   0.02210    0.21109
施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                    10.02570    9.99070   0.03500    0.35033
施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型                           9.95080    9.91720   0.03360    0.33881
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型                            10.00870    9.98550   0.02320    0.23234
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型                            10.56460   10.54010   0.02450    0.23245
施羅德四年到期主權債券基金-配息型                                   9.91520    9.89360   0.02160    0.21832
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                     9.69210    9.67620   0.01590    0.16432
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                     9.99570    9.97940   0.01630    0.16334
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型                           9.67530    9.65970   0.01560    0.16150
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型                           9.86030    9.84600   0.01430    0.14524
施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型                        10.31500   10.32860  -0.01360   -0.13167
施羅德全球策略高收益債券基金-分配                                   6.07650    6.05850   0.01800    0.29710
施羅德全球策略高收益債券基金-累積                                  10.49340   10.46230   0.03110    0.29726
施羅德新紀元貨幣市場基金                                           11.65070   11.65060   0.00010    0.00086
施羅德樂活中小基金-A類型                                           18.73000   18.36000   0.37000    2.01525
施羅德樂活中小基金-I類型                                         4275.88000 4190.50000  85.38000    2.03747
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柏瑞中國平衡基金-A類型                                             10.03310    9.93910   0.09400    0.94576
柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣)                                     10.99790   10.88500   0.11290    1.03721
柏瑞中國平衡基金-A類型(美元)                                       10.26380   10.16240   0.10140    0.99780
柏瑞中國平衡基金-B類型                                              8.89960    8.81620   0.08340    0.94599
柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣)                                      9.27880    9.18360   0.09520    1.03663
柏瑞中國平衡基金-B類型(美元)                                        9.10880    9.01890   0.08990    0.99680
柏瑞中國平衡基金-N類型                                             10.20160   10.10610   0.09550    0.94497
柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣)                                     10.70120   10.59130   0.10990    1.03764
柏瑞中國平衡基金-N類型(美元)                                       10.65760   10.55230   0.10530    0.99789
柏瑞五國金勢力建設基金                                              6.04000    5.97000   0.07000    1.17253
柏瑞巨人基金                                                       12.93000   12.76000   0.17000    1.33229
柏瑞巨輪貨幣市場基金                                               13.65640   13.65620   0.00020    0.00146
柏瑞全球金牌組合基金                                               16.01000   15.90000   0.11000    0.69182
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型                                   13.45350   13.42880   0.02470    0.18393
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣)                           11.81670   11.78390   0.03280    0.27835
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元)                             12.42220   12.39410   0.02810    0.22672
柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型                                   8.80750    8.79130   0.01620    0.18427
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型                                    6.74360    6.73120   0.01240    0.18422
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣)                            8.69850    8.67430   0.02420    0.27899
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣)                            8.46110    8.44490   0.01620    0.19183
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元)                             10.68020   10.65610   0.02410    0.22616
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣)                              8.29230    8.27900   0.01330    0.16065
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣)                          11.99200   11.95870   0.03330    0.27846
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣)                            11.65520   11.63380   0.02140    0.18395
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣)                          11.89230   11.86960   0.02270    0.19124
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元)                            11.30810   11.28250   0.02560    0.22690
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型                                    8.93680    8.92040   0.01640    0.18385
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣)                            9.71940    9.69240   0.02700    0.27857
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣)                            9.67070    9.65220   0.01850    0.19167
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元)                              9.49870    9.47720   0.02150    0.22686
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣)                              9.36770    9.35260   0.01510    0.16145
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型                                     10.29650   10.29100   0.00550    0.05344
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣)                             10.14970   10.13690   0.01280    0.12627
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元)                               10.03350   10.02370   0.00980    0.09777
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣)                               10.11290   10.11110   0.00180    0.01780
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型                                     10.00010    9.99470   0.00540    0.05403
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣)                              9.77670    9.76450   0.01220    0.12494
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元)                                9.73970    9.73030   0.00940    0.09661
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣)                                9.82030    9.81850   0.00180    0.01833
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型                                    10.27730   10.27180   0.00550    0.05354
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣)                            10.14960   10.13690   0.01270    0.12528
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元)                              10.03350   10.02380   0.00970    0.09677
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣)                              10.11300   10.11110   0.00190    0.01879
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型                                     10.00000    9.99470   0.00530    0.05303
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣)                              9.77690    9.76460   0.01230    0.12597
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元)                                9.73980    9.73030   0.00950    0.09763
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣)                                9.82040    9.81860   0.00180    0.01833
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型                                       10.63380   10.63920  -0.00540   -0.05076
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣)                               11.80340   11.80670  -0.00330   -0.02795
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元)                                 11.21720   11.21830  -0.00110   -0.00981
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型                                        8.97420    8.97880  -0.00460   -0.05123
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣)                                9.64450    9.64720  -0.00270   -0.02799
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元)                                  9.52230    9.52320  -0.00090   -0.00945
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型                                      10.34740   10.35260  -0.00520   -0.05023
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣)                              10.99040   10.99350  -0.00310   -0.02820
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元)                                10.83700   10.83810  -0.00110   -0.01015
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型                                        8.97450    8.97900  -0.00450   -0.05012
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣)                                9.64490    9.64760  -0.00270   -0.02799
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元)                                  9.52270    9.52370  -0.00100   -0.01050
柏瑞亞太高股息基金-A類型                                           12.68000   12.55000   0.13000    1.03586
柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣)                                   13.50000   13.36000   0.14000    1.04790
柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元)                                      8.87000    8.77000   0.10000    1.14025
柏瑞亞太高股息基金-B類型                                            8.34000    8.26000   0.08000    0.96852
柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣)                                    9.24000    9.14000   0.10000    1.09409
柏瑞亞太高股息基金-N類型                                           11.00000   10.90000   0.10000    0.91743
柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣)                                   11.06000   10.95000   0.11000    1.00457
柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元)                                     11.30000   11.19000   0.11000    0.98302
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣)                                 12.48000   12.36000   0.12000    0.97087
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣)                                   12.65000   12.53000   0.12000    0.95770
柏瑞拉丁美洲基金                                                    8.74000    8.76000  -0.02000   -0.22831
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型                                       11.39540   11.39760  -0.00220   -0.01930
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型                                        7.44400    7.44540  -0.00140   -0.01880
柏瑞特別股息收益基金-A類型                                         10.30000   10.30000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣)                                 10.90000   10.90000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元)                                   10.60000   10.61000  -0.01000   -0.09425
柏瑞特別股息收益基金-B類型                                          9.51000    9.51000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣)                                  9.85000    9.84000   0.01000    0.10163
柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元)                                    9.80000    9.81000  -0.01000   -0.10194
柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣)                                    9.76000    9.77000  -0.01000   -0.10235
柏瑞特別股息收益基金-N9類型                                        10.28000   10.29000  -0.01000   -0.09718
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣)                                10.64000   10.63000   0.01000    0.09407
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元)                                  10.40000   10.40000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-N類型                                          9.59000    9.59000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣)                                  9.64000    9.64000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元)                                    9.67000    9.67000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣)                                    9.76000    9.77000  -0.01000   -0.10235
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型                                 11.30840   11.30500   0.00340    0.03008
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣)                         10.96490   10.95360   0.01130    0.10316
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金)                           10.09800   10.09170   0.00630    0.06243
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型                                  8.25160    8.24910   0.00250    0.03031
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣)                          9.26450    9.25500   0.00950    0.10265
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金)                            9.30110    9.29530   0.00580    0.06240
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣)                        10.54760   10.53680   0.01080    0.10250
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣)                           9.93080    9.92780   0.00300    0.03022
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金)                          10.08150   10.07520   0.00630    0.06253
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣)                          9.59810    9.58820   0.00990    0.10325
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣)                            8.91580    8.91310   0.00270    0.03029
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣)                          8.84640    8.84910  -0.00270   -0.03051
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金)                            9.32510    9.31920   0.00590    0.06331
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型                                   11.53470   11.48180   0.05290    0.46073
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣)                           11.00010   10.94050   0.05960    0.54476
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                             10.44770   10.39560   0.05210    0.50117
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型                                    6.83910    6.80770   0.03140    0.46124
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣)                            8.54040    8.49410   0.04630    0.54508
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元)                              9.13330    9.08770   0.04560    0.50178
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣)                             9.91550    9.87000   0.04550    0.46099
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元)                            10.46440   10.41210   0.05230    0.50230
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣)                            9.24350    9.19340   0.05010    0.54496
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣)                              8.72180    8.68180   0.04000    0.46073
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元)                              9.32800    9.28140   0.04660    0.50208
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型                                     11.18930   11.19750  -0.00820   -0.07323
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣)                             11.75000   11.75390  -0.00390   -0.03318
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元)                               10.78140   10.78490  -0.00350   -0.03245
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型                                      9.10940    9.11610  -0.00670   -0.07350
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣)                              9.62290    9.62610  -0.00320   -0.03324
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元)                                9.62740    9.63050  -0.00310   -0.03219
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣)                            11.07510   11.07870  -0.00360   -0.03249
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣)                               9.98330    9.99070  -0.00740   -0.07407
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元)                              10.27310   10.27640  -0.00330   -0.03211
柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型                                     9.49210    9.49910  -0.00700   -0.07369
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型                                      9.26310    9.27000  -0.00690   -0.07443
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣)                              9.84300    9.84620  -0.00320   -0.03250
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元)                                9.38910    9.39220  -0.00310   -0.03301
柏瑞旗艦全球平衡組合基金                                           18.05000   17.98000   0.07000    0.38932
柏瑞旗艦全球成長組合基金                                           16.91000   16.83000   0.08000    0.47534
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型                                     12.82630   12.80420   0.02210    0.17260
柏瑞環球多元資產基金-A類型                                         10.69210   10.66650   0.02560    0.24000
柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣)                                 11.60940   11.58530   0.02410    0.20802
柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣)                                 12.26100   12.24190   0.01910    0.15602
柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元)                                   11.13970   11.11050   0.02920    0.26281
柏瑞環球多元資產基金-B類型                                          9.68800    9.66480   0.02320    0.24005
柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣)                                 10.20790   10.18670   0.02120    0.20811
柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣)                                 10.13660   10.12080   0.01580    0.15611
柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元)                                   10.11870   10.09230   0.02640    0.26159
柏瑞環球多元資產基金-N類型                                          9.82700    9.80340   0.02360    0.24073
柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣)                                 10.00570    9.98490   0.02080    0.20831
柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣)                                 11.75640   11.73810   0.01830    0.15590
柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元)                                   10.06030   10.03390   0.02640    0.26311
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金                        14.73000   14.82000  -0.09000   -0.60729
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金                        24.47000   24.19000   0.28000    1.15750
國泰大中華基金                                                     19.54000   19.24000   0.30000    1.55925
國泰小龍基金                                                       15.17000   14.94000   0.23000    1.53949
國泰中小成長基金                                                   41.70000   40.74000   0.96000    2.35641
國泰中國內需增長基金人民幣級別                                      3.91370    3.84910   0.06460    1.67831
國泰中國內需增長基金台幣級別                                       17.62000   17.36000   0.26000    1.49770
國泰中國內需增長基金美元I級別                                       0.66230    0.65230   0.01000    1.53304
國泰中國內需增長基金美元級別                                        0.62460    0.61530   0.00930    1.51146
國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配                                 2.17900    2.17540   0.00360    0.16549
國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配                                 9.60950    9.61280  -0.00330   -0.03433
國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配                                   8.11550    8.11830  -0.00280   -0.03449
國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配                                 0.31390    0.31390   0.00000    0.00000
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別                     11.52480   11.52380   0.00100    0.00868
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別                        1.67970    1.68210  -0.00240   -0.14268
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別                          9.99790    9.99080   0.00710    0.07107
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別                          0.32970    0.32920   0.00050    0.15188
國泰中國新興戰略基金人民幣級別                                      4.05330    3.98090   0.07240    1.81868
國泰中國新興戰略基金台幣級別                                       18.23000   17.95000   0.28000    1.55989
國泰中國新興戰略基金美元級別                                        0.58710    0.57750   0.00960    1.66234
國泰中港台基金人民幣級別                                            3.01290    2.96400   0.04890    1.64980
國泰中港台基金台幣級別                                             13.56000   13.37000   0.19000    1.42109
國泰中港台基金美元級別                                              0.44180    0.43530   0.00650    1.49322
國泰日本ETF傘型基金之日經225基金                                   28.37000   28.00000   0.37000    1.32143
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金                       12.18000   12.38000  -0.20000   -1.61551
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金                       38.03000   36.98000   1.05000    2.83937
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別A                         10.41230   10.41340  -0.00110   -0.01056
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別B                         10.26700   10.26810  -0.00110   -0.01071
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別NB                        10.28990   10.29090  -0.00100   -0.00972
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別A                          0.33770    0.33750   0.00020    0.05926
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別B                          0.33280    0.33260   0.00020    0.06013
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別NB                         0.33350    0.33330   0.00020    0.06001
國泰台灣貨幣市場基金                                               12.41410   12.41390   0.00020    0.00161
國泰平衡基金                                                       26.62000   26.29000   0.33000    1.25523
國泰全球高股息基金-人民幣級別                                       2.49950    2.48290   0.01660    0.66857
國泰全球高股息基金-台幣級別                                        11.27000   11.22000   0.05000    0.44563
國泰全球高股息基金-美金級別                                         0.36550    0.36360   0.00190    0.52255
國泰全球高股息基金-澳幣級別                                         0.51040    0.50970   0.00070    0.13734
國泰全球基礎建設基金台幣級別                                       13.13000   13.14000  -0.01000   -0.07610
國泰全球基礎建設基金美元級別                                        0.45300    0.45310  -0.00010   -0.02207
國泰全球資源基金台幣級別                                            5.85000    5.85000   0.00000    0.00000
國泰全球資源基金美元級別                                            0.18710    0.18680   0.00030    0.16060
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型)              0.41570    0.41440   0.00130    0.31371
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型)                0.37510    0.37390   0.00120    0.32094
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型)              0.44100    0.43960   0.00140    0.31847
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型)           11.14000   11.11000   0.03000    0.27003
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型)              9.90000    9.87000   0.03000    0.30395
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型)              0.52230    0.52260  -0.00030   -0.05741
國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金                 21.16000   21.12000   0.04000    0.18939
國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動精選30基金                        22.41000   22.26000   0.15000    0.67385
國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型)                          2.46980    2.44930   0.02050    0.83697
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型)                           11.15650   11.08640   0.07010    0.63231
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型)                              9.99090    9.92810   0.06280    0.63255
國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型)                            0.36210    0.35960   0.00250    0.69522
國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型)                              0.32430    0.32200   0.00230    0.71429
國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型)                            0.50240    0.50080   0.00160    0.31949
國泰亞洲成長基金台幣級別                                           11.39000   11.33000   0.06000    0.52957
國泰亞洲成長基金美元級別                                            0.38210    0.37960   0.00250    0.65859
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別                    18.83000   18.69000   0.14000    0.74906
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別                     0.61120    0.60630   0.00490    0.80818
國泰科技生化基金                                                   33.12000   32.42000   0.70000    2.15916
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金                          27.98000   27.84000   0.14000    0.50287
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金           13.03000   13.11000  -0.08000   -0.61022
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金    39.29470   39.27730   0.01740    0.04430
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日    19.66570   19.68760  -0.02190   -0.11124
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日    19.08140   19.04500   0.03640    0.19113
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基   40.17580   40.07580   0.10000    0.24953
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等   41.28910   41.16040   0.12870    0.31268
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金         43.53530   43.50940   0.02590    0.05953
國泰紐幣2021保本基金                                               12.21290   12.21030   0.00260    0.02129
國泰紐幣八年期保本基金                                             12.50570   12.50290   0.00280    0.02239
國泰紐幣保本基金                                                   12.45730   12.45720   0.00010    0.00080
國泰高科技基金                                                     12.32000   12.11000   0.21000    1.73410
國泰國泰基金台幣I級別                                              22.41000   21.96000   0.45000    2.04918
國泰國泰基金台幣級別                                               22.41000   21.96000   0.45000    2.04918
國泰富時中國A50基金                                                17.71000   17.64000   0.07000    0.39683
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別A(不配息型)              10.42000   10.41000   0.01000    0.09606
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別B(配息型)                10.09000   10.09000   0.00000    0.00000
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-美金級別A(不配息型)               0.33680    0.33640   0.00040    0.11891
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-澳幣級別A(不配息型)               0.47730    0.47860  -0.00130   -0.27163
國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-台幣級別A(不配息型)              11.64000   11.58000   0.06000    0.51813
國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-美金級別A(不配息型)               0.37620    0.37400   0.00220    0.58824
國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-澳幣級別A(不配息型)               0.53320    0.53220   0.00100    0.18790
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別A(不配息型)              10.83000   10.77000   0.06000    0.55710
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別B(配息型)                10.36000   10.30000   0.06000    0.58252
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-美金級別A(不配息型)               0.35020    0.34790   0.00230    0.66111
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-澳幣級別A(不配息型)               0.49630    0.49500   0.00130    0.26263
國泰策略高收益債券基金-台幣級別A(不配息型)                         10.48420   10.46620   0.01800    0.17198
國泰策略高收益債券基金-台幣級別B(配息型)                            7.48700    7.47420   0.01280    0.17126
國泰策略高收益債券基金-美金級別A(不配息型)                          0.35450    0.35380   0.00070    0.19785
國泰策略高收益債券基金-美金級別B(配息型)                            0.25120    0.25070   0.00050    0.19944
國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-人民幣級別C                  2.19960    2.18570   0.01390    0.63595
國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-台幣級別A                    9.86100    9.81970   0.04130    0.42058
國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-美金級別B                    0.31920    0.31760   0.00160    0.50378
國泰新中國傘型基金之國泰富時中國5年期以上政策金融債券ETF基金       39.95760   39.83520   0.12240    0.30727
國泰新中國傘型基金之富時中國A150ETF基金                            18.40000   18.49000  -0.09000   -0.48675
國泰新興市場基金台幣級別                                           11.48000   11.35000   0.13000    1.14537
國泰新興市場基金美元級別                                            0.37300    0.36840   0.00460    1.24864
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A                              2.21820    2.21150   0.00670    0.30296
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B                                1.45250    1.44820   0.00430    0.29692
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A                                0.33430    0.33380   0.00050    0.14979
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I                                0.33270    0.33210   0.00060    0.18067
國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B                                  0.22110    0.22070   0.00040    0.18124
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A                             10.25010   10.23730   0.01280    0.12503
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B                                6.58610    6.57780   0.00830    0.12618
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金                   13.70000   13.91000  -0.21000   -1.50971
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金                   36.79000   35.72000   1.07000    2.99552
國泰價值卓越基金                                                   14.63000   14.42000   0.21000    1.45631
國泰歐洲精選基金-台幣級別                                          11.07000   11.15000  -0.08000   -0.71749
國泰歐洲精選基金-美元級別                                           0.37790    0.38020  -0.00230   -0.60494
國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金                    38.86920   38.75750   0.11170    0.28820
國泰趨勢ETF傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金              21.96000   21.86000   0.10000    0.45746
國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金                              18.74000   18.47000   0.27000    1.46183
國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金                                  19.68000   19.19000   0.49000    2.55341
國泰豐益債券組合基金台幣級別                                       12.08470   12.07960   0.00510    0.04222
國泰豐益債券組合基金美元級別                                        0.39640    0.39620   0.00020    0.05048
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣                           9.61690    9.60330   0.01360    0.14162
第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣                           8.29670    8.29970  -0.00300   -0.03615
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣                          10.72940   10.71430   0.01510    0.14093
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣                           9.36770    9.37100  -0.00330   -0.03522
第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.20020   11.19930   0.00090    0.00804
第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                     9.85110    9.81400   0.03710    0.37803
第一金大中華基金                                                   26.87000   26.55000   0.32000    1.20527
第一金小型精選基金                                                 35.40000   34.91000   0.49000    1.40361
第一金中國世紀基金-人民幣                                          12.09000   11.96000   0.13000    1.08696
第一金中國世紀基金-美元                                             7.58570    7.51350   0.07220    0.96094
第一金中國世紀基金-美元-N                                           7.58640    7.51420   0.07220    0.96085
第一金中國世紀基金-新臺幣                                           8.91000    8.83000   0.08000    0.90600
第一金中國世紀基金-新臺幣-N                                         8.91000    8.83000   0.08000    0.90600
第一金中概平衡基金                                                 25.30000   24.83000   0.47000    1.89287
第一金台灣貨幣市場基金                                             15.25520   15.25500   0.00020    0.00131
第一金全家福貨幣市場基金                                          177.89500  177.89300   0.00200    0.00112
第一金全球AI精準醫療基金-美元                                      10.33620   10.25740   0.07880    0.76823
第一金全球AI精準醫療基金-美元-N                                    10.33610   10.25750   0.07860    0.76627
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣                                    10.51000   10.44000   0.07000    0.67050
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N                                  10.51000   10.44000   0.07000    0.67050
第一金全球FinTech金融科技基金-美元                                 14.71920   14.64750   0.07170    0.48950
第一金全球FinTech金融科技基金-美元-N                               14.72010   14.64820   0.07190    0.49085
第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣                               14.12000   14.06000   0.06000    0.42674
第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣-N                             14.12000   14.06000   0.06000    0.42674
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元                            9.82400    9.79490   0.02910    0.29709
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N                          9.82720    9.79810   0.02910    0.29700
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣                          9.48170    9.45820   0.02350    0.24846
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N                        9.50670    9.48320   0.02350    0.24781
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元                           10.33470   10.30380   0.03090    0.29989
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣                          9.98630    9.96170   0.02460    0.24695
第一金全球大趨勢基金                                               24.03000   24.04000  -0.01000   -0.04160
第一金全球不動產證券化基金A                                         8.28530    8.26800   0.01730    0.20924
第一金全球不動產證券化基金B                                         5.89190    5.87960   0.01230    0.20920
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元                    9.22630    9.27140  -0.04510   -0.48644
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N                  9.22740    9.27250  -0.04510   -0.48638
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣                  8.94000    8.99000  -0.05000   -0.55617
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N                8.95000    8.99000  -0.04000   -0.44494
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元                    9.61800    9.66500  -0.04700   -0.48629
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N                  9.61930    9.66630  -0.04700   -0.48623
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣                  9.32000    9.37000  -0.05000   -0.53362
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N                9.33000    9.38000  -0.05000   -0.53305
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型)                              8.55970    8.55700   0.00270    0.03155
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型)                             10.15040   10.14730   0.00310    0.03055
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣                              9.66730    9.65090   0.01640    0.16993
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N                            9.66640    9.65000   0.01640    0.16995
第一金全球高收益債券基金-配息型-美元                                7.96410    7.95590   0.00820    0.10307
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣                              8.83900    8.83360   0.00540    0.06113
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N                            8.83950    8.83410   0.00540    0.06113
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣                             11.23850   11.21950   0.01900    0.16935
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N                           11.23940   11.22040   0.01900    0.16933
第一金全球高收益債券基金-累積型-美元                               10.04330   10.03270   0.01060    0.10565
第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣                             14.85980   14.85070   0.00910    0.06128
第一金全球機器人及自動化產業基金-美元                              14.14520   14.10130   0.04390    0.31132
第一金全球機器人及自動化產業基金-美元-N                            14.16280   14.11890   0.04390    0.31093
第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣                            13.33000   13.30000   0.03000    0.22556
第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣-N                          13.36000   13.33000   0.03000    0.22506
第一金亞洲科技基金                                                 18.51000   18.52000  -0.01000   -0.05400
第一金亞洲新興市場基金                                             13.01000   12.89000   0.12000    0.93095
第一金店頭市場基金                                                  8.93000    8.85000   0.08000    0.90395
第一金創新趨勢基金                                                 23.13000   22.56000   0.57000    2.52660
第一金電子基金                                                     32.95000   32.22000   0.73000    2.26567
第一金臺灣工業菁英30 ETF基金                                       20.65000   20.32000   0.33000    1.62402
第一金臺灣工業菁英30單日反向一倍 ETF基金                           18.94000   19.23000  -0.29000   -1.50806
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
統一大中華中小基金(人民幣)                                          8.16000    8.16000   0.00000    0.00000
統一大中華中小基金(美元)                                            7.49000    7.47000   0.02000    0.26774
統一大中華中小基金(新台幣)                                         11.06000   11.03000   0.03000    0.27199
統一大東協高股息基金(人民幣)                                       10.34000   10.29000   0.05000    0.48591
統一大東協高股息基金(美元)                                          9.65000    9.57000   0.08000    0.83595
統一大東協高股息基金(新台幣)                                        9.92000    9.85000   0.07000    0.71066
統一大滿貫基金-A類型                                               33.97000   33.12000   0.85000    2.56643
統一大滿貫基金-I類型                                               33.97000   33.12000   0.85000    2.56643
統一大龍印基金                                                     14.29000   14.19000   0.10000    0.70472
統一大龍騰中國基金(人民幣)                                          8.72000    8.63000   0.09000    1.04287
統一大龍騰中國基金(美元)                                            8.02000    7.91000   0.11000    1.39064
統一大龍騰中國基金(新台幣)                                          9.09000    8.98000   0.11000    1.22494
統一中小基金                                                       25.02000   24.44000   0.58000    2.37316
統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣)                               9.76340    9.79820  -0.03480   -0.35517
統一中國高收益債券基金-月配型(美元)                                 9.14700    9.14150   0.00550    0.06017
統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣)                               8.87050    8.86800   0.00250    0.02819
統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣)                              11.65470   11.69630  -0.04160   -0.35567
統一中國高收益債券基金-累積型(美元)                                10.85120   10.84470   0.00650    0.05994
統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣)                              10.51390   10.51100   0.00290    0.02759
統一台灣動力基金                                                   16.60000   16.18000   0.42000    2.59580
統一全天候基金-A類型                                              107.33000  105.35000   1.98000    1.87945
統一全天候基金-I類型                                              107.38000  105.40000   1.98000    1.87856
統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣)                             8.81910    8.83450  -0.01540   -0.17432
統一全球動態多重資產基金-月配型(美元)                               8.55620    8.53550   0.02070    0.24252
統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣)                             8.53310    8.51470   0.01840    0.21610
統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣)                             9.15690    9.17290  -0.01600   -0.17443
統一全球動態多重資產基金-累積型(美元)                               8.89160    8.87010   0.02150    0.24239
統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣)                             8.86020    8.84110   0.01910    0.21604
統一全球債券組合基金                                               11.93650   11.92800   0.00850    0.07126
統一全球新科技基金(人民幣)                                         16.96000   17.03000  -0.07000   -0.41104
統一全球新科技基金(美元)                                           16.02000   16.05000  -0.03000   -0.18692
統一全球新科技基金(新台幣)                                         15.34000   15.37000  -0.03000   -0.19519
統一亞太基金                                                       24.58000   24.38000   0.20000    0.82034
統一亞洲大金磚基金                                                 12.12000   11.95000   0.17000    1.42259
統一奔騰基金                                                       58.31000   56.99000   1.32000    2.31620
統一強棒貨幣市場基金                                               16.66350   16.66330   0.00020    0.00120
統一強漢基金(人民幣)                                                9.81000    9.68000   0.13000    1.34298
統一強漢基金(美元)                                                  8.87000    8.73000   0.14000    1.60367
統一強漢基金(新台幣)                                               23.30000   22.94000   0.36000    1.56931
統一統信基金                                                       30.19000   29.34000   0.85000    2.89707
統一黑馬基金                                                       58.34000   56.98000   1.36000    2.38680
統一新亞洲科技能源基金                                             18.13000   18.00000   0.13000    0.72222
統一新興市場企業債券基金-月配型                                     7.91380    7.90590   0.00790    0.09993
統一新興市場企業債券基金-累積型                                    10.09630   10.08610   0.01020    0.10113
統一經建基金                                                       45.32000   44.46000   0.86000    1.93432
統一龍馬基金                                                       66.14000   64.22000   1.92000    2.98972
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
野村ｅ科技基金                                                     20.41000   19.72000   0.69000    3.49899
野村中小基金-S類型                                                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村中小基金-累積類型                                              46.81000   46.08000   0.73000    1.58420
野村中國機會基金                                                   12.42000   12.21000   0.21000    1.71990
野村巴西基金                                                        4.82000    4.89000  -0.07000   -1.43149
野村日本領先基金-S類型                                             10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村日本領先基金-累積類型                                          11.86000   11.77000   0.09000    0.76466
野村台灣高股息基金                                                 24.12000   24.10000   0.02000    0.08299
野村台灣運籌基金                                                   35.31000   34.47000   0.84000    2.43690
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價                 9.48150    9.48220  -0.00070   -0.00738
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價                   9.40870    9.40620   0.00250    0.02658
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價                 9.44940    9.45000  -0.00060   -0.00635
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價                 9.68710    9.68770  -0.00060   -0.00619
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價                   9.56520    9.56270   0.00250    0.02614
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價                 9.52010    9.52070  -0.00060   -0.00630
野村平衡基金                                                       18.90000   18.62000   0.28000    1.50376
野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價                            9.33000    9.29000   0.04000    0.43057
野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價                         9.79000    9.79000   0.00000    0.00000
野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價                           13.52000   13.46000   0.06000    0.44577
野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價                        11.16000   11.15000   0.01000    0.08969
野村全球生技醫療基金                                               18.05000   17.91000   0.14000    0.78169
野村全球金融收益基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球金融收益基金-月配類型人民幣計價                             9.97970    9.99220  -0.01250   -0.12510
野村全球金融收益基金-月配類型美元計價                               9.97430    9.97070   0.00360    0.03611
野村全球金融收益基金-月配類型新臺幣計價                             9.97950    9.98070  -0.00120   -0.01202
野村全球金融收益基金-累積類型人民幣計價                             9.97960    9.99220  -0.01260   -0.12610
野村全球金融收益基金-累積類型美元計價                               9.97420    9.97070   0.00350    0.03510
野村全球金融收益基金-累積類型新臺幣計價                             9.97960    9.98070  -0.00110   -0.01102
野村全球品牌基金                                                   28.19000   28.23000  -0.04000   -0.14169
野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價                                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球高股息基金季配型新臺幣計價                                 13.38000   13.32000   0.06000    0.45045
野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價                              11.40000   11.34000   0.06000    0.52910
野村全球高股息基金累積型新臺幣計價                                 20.00000   19.91000   0.09000    0.45203
野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價                              12.54000   12.47000   0.07000    0.56135
野村全球短期收益基金-人民幣計價                                    10.01760   10.00070   0.01690    0.16899
野村全球短期收益基金-美元計價                                      10.45730   10.44580   0.01150    0.11009
野村全球短期收益基金-新臺幣計價                                    10.36450   10.35740   0.00710    0.06855
野村多元收益平衡基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價                             9.53190    9.50250   0.02940    0.30939
野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價                               9.29480    9.26980   0.02500    0.26969
野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價                             8.88840    8.86870   0.01970    0.22213
野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價                            11.29740   11.26240   0.03500    0.31077
野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價                              10.78560   10.75650   0.02910    0.27053
野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價                            10.37920   10.35610   0.02310    0.22306
野村成長基金                                                       29.09000   28.69000   0.40000    1.39421
野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價                         8.65270    8.58290   0.06980    0.81324
野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價                           8.66500    8.59690   0.06810    0.79215
野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價                         8.83650    8.77230   0.06420    0.73185
野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價                         9.19970    9.12580   0.07390    0.80979
野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價                           9.11100    9.03950   0.07150    0.79097
野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價                         9.29170    9.22420   0.06750    0.73177
野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價                                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價                                10.76000   10.76000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價                                  8.41000    8.29000   0.12000    1.44753
野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價                                10.79000   10.79000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價                                 12.04000   11.87000   0.17000    1.43218
野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價                             9.27530    9.25930   0.01600    0.17280
野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價                               9.33440    9.32230   0.01210    0.12980
野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價                             9.45790    9.45090   0.00700    0.07407
野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價                             9.86480    9.84480   0.02000    0.20315
野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價                               9.82980    9.81710   0.01270    0.12937
野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價                             9.96540    9.95800   0.00740    0.07431
野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣計價                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價                           8.46510    8.45310   0.01200    0.14196
野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價                         9.01710    8.99720   0.01990    0.22118
野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價                           8.89260    8.87550   0.01710    0.19267
野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價                          12.96670   12.94830   0.01840    0.14210
野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價                        11.99120   11.96440   0.02680    0.22400
野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價                           9.76600    9.74730   0.01870    0.19185
野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價                             10.02400   10.01600   0.00800    0.07987
野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價                          10.18520   10.16460   0.02060    0.20266
野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價                             9.85340    9.84120   0.01220    0.12397
野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價                           9.40750    9.40010   0.00740    0.07872
野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價                          11.29300   11.28410   0.00890    0.07887
野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價                           10.17800   10.16120   0.01680    0.16533
野村核心配置多重資產基金-人民幣計價                                11.21890   11.19400   0.02490    0.22244
野村核心配置多重資產基金-美元計價                                  10.71380   10.69120   0.02260    0.21139
野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價                        10.51060   10.49370   0.01690    0.16105
野村泰國基金                                                       42.93000   41.58000   1.35000    3.24675
野村高科技基金                                                     10.57000   10.23000   0.34000    3.32356
野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價                           10.25340   10.22740   0.02600    0.25422
野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價                        10.32850   10.29760   0.03090    0.30007
野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價                        10.84190   10.86240  -0.02050   -0.18872
野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價                           9.69190    9.66190   0.03000    0.31050
野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價                         9.63070    9.60650   0.02420    0.25191
野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價                           9.51280    9.49530   0.01750    0.18430
野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價                        11.92700   11.89190   0.03510    0.29516
野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價                        13.59940   13.63980  -0.04040   -0.29619
野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價                          10.86190   10.82830   0.03360    0.31030
野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價                        10.80020   10.77310   0.02710    0.25155
野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價                          10.93010   10.90910   0.02100    0.19250
野村貨幣市場基金                                                   16.27100   16.27080   0.00020    0.00123
野村新馬基金                                                       15.60000   15.52000   0.08000    0.51546
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-S類型新臺幣計價         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-人民幣計價               9.96430    9.96420   0.00010    0.00100
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-美元計價                 9.88850    9.86120   0.02730    0.27684
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-累積類型新臺幣計價       9.91150    9.89590   0.01560    0.15764
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民     9.78680    9.77220   0.01460    0.14940
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元     9.76740    9.76370   0.00370    0.03790
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺     9.75930    9.75870   0.00060    0.00615
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民     9.78680    9.77220   0.01460    0.14940
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元     9.76740    9.76370   0.00370    0.03790
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺     9.75930    9.75870   0.00060    0.00615
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-S類型新臺幣計價     10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型人民幣計     9.72820    9.65610   0.07210    0.74668
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型美元計價     9.69900    9.63400   0.06500    0.67469
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型新臺幣計     9.69530    9.63490   0.06040    0.62689
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型人民幣計     9.72820    9.65610   0.07210    0.74668
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型美元計價     9.69900    9.63400   0.06500    0.67469
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型新臺幣計     9.69530    9.63490   0.06040    0.62689
野村新興高收益債組合基金-S類型                                     10.06240   10.05030   0.01210    0.12039
野村新興高收益債組合基金-月配型                                     7.89080    7.88140   0.00940    0.11927
野村新興高收益債組合基金-累積型                                    11.74120   11.72720   0.01400    0.11938
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金                                      7.24000    7.19000   0.05000    0.69541
野村精選貨幣市場基金                                               12.08090   12.08080   0.00010    0.00083
野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村歐洲中小成長基金-人民幣計價                                    12.27000   12.29000  -0.02000   -0.16273
野村歐洲中小成長基金-美元計價                                      11.41000   11.41000   0.00000    0.00000
野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價                            11.14000   11.12000   0.02000    0.17986
野村歐洲高股息基金季配型                                            7.87000    7.84000   0.03000    0.38265
野村歐洲高股息基金累積型                                           11.15000   11.11000   0.04000    0.36004
野村積極成長基金                                                   12.27000   12.10000   0.17000    1.40496
野村優質基金-S類型新臺幣計價                                        9.07000    8.90000   0.17000    1.91011
野村優質基金-累積類型新臺幣計價                                    33.03000   32.44000   0.59000    1.81874
野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價                               10.36000   10.36000   0.00000    0.00000
野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價                             8.60100    8.59130   0.00970    0.11290
野村環球高收益債基金-月配類型美元計價                               7.94470    7.93870   0.00600    0.07558
野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價                             7.87570    7.87260   0.00310    0.03938
野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價                            11.73710   11.72300   0.01410    0.12028
野村環球高收益債基金-累積類型美元計價                              10.57940   10.57140   0.00800    0.07568
野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價                            10.52040   10.51630   0.00410    0.03899
野村環球基金-S類型新臺幣計價                                       10.78000   10.74000   0.04000    0.37244
野村環球基金-人民幣計價                                            16.42000   16.34000   0.08000    0.48960
野村環球基金-美元計價                                              12.82000   12.76000   0.06000    0.47022
野村環球基金-累積類型新臺幣計價                                    17.92000   17.86000   0.06000    0.33595
野村鴻利基金                                                       21.95000   21.65000   0.30000    1.38568
野村鴻揚貨幣市場基金                                               16.86140   16.86130   0.00010    0.00059
野村鴻運基金                                                       19.09000   18.63000   0.46000    2.46914
野村雙印傘型基金之印尼潛力基金                                      9.05000    8.95000   0.10000    1.11732
野村鑫平衡組合基金-S類型                                            9.84000    9.80000   0.04000    0.40816
野村鑫平衡組合基金-累積類型                                        14.64000   14.57000   0.07000    0.48044
野村鑫全球債券組合基金-S類型                                       10.12450   10.11390   0.01060    0.10481
野村鑫全球債券組合基金-累積類型                                    13.28300   13.26910   0.01390    0.10475
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
凱基2024到期新興市場債券基金(人民幣)                                9.95680    9.94090   0.01590    0.15995
凱基2024到期新興市場債券基金(美元)                                  9.94270    9.94150   0.00120    0.01207
凱基六年到期新興市場債券基金(台幣)                                  9.48800    9.43980   0.04820    0.51060
凱基六年到期新興市場債券基金(美元)                                  9.48190    9.43120   0.05070    0.53758
凱基台商天下基金                                                   12.76000   12.63000   0.13000    1.02930
凱基台灣精五門基金                                                 20.15000   19.79000   0.36000    1.81910
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金       40.02880   39.99650   0.03230    0.08076
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類   40.02700   39.99450   0.03250    0.08126
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基3至10年期中國政策金融債券ETF基金      40.11820   40.15490  -0.03670   -0.09140
凱基全球高效平衡基?(台幣)                                          10.55000   10.54000   0.01000    0.09488
凱基全球高效平衡基?(台幣月配息)                                     9.98000    9.97000   0.01000    0.10030
凱基全球高效平衡基?(美元)                                          10.83910   10.81560   0.02350    0.21728
凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C                                     13.11000   12.96000   0.15000    1.15741
凱基亞洲護城河基金-美元計價B                                       11.88920   11.76970   0.11950    1.01532
凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A                                     11.71000   11.60000   0.11000    0.94828
凱基凱旋貨幣市場基金                                               11.54610   11.54600   0.00010    0.00087
凱基開創基金                                                       26.42000   26.00000   0.42000    1.61538
凱基雲端趨勢基金-台幣計價A                                         23.45000   23.27000   0.18000    0.77353
凱基雲端趨勢基金-美元計價B                                         22.72490   22.54080   0.18410    0.81674
凱基新興市場中小基金-台幣計價A                                     16.99000   16.84000   0.15000    0.89074
凱基新興市場中小基金-美元計價B                                     16.23210   16.08410   0.14800    0.92016
凱基新興趨勢ETF組合基金                                             7.48000    7.40000   0.08000    1.08108
凱基銀髮商機基金-人民幣計價C                                       12.38000   12.32000   0.06000    0.48701
凱基銀髮商機基金-美元計價B                                         12.12090   12.08050   0.04040    0.33442
凱基銀髮商機基金-新台幣計價A                                       11.59000   11.56000   0.03000    0.25952
凱基醫院及長照產業基金(美元)                                       12.25760   12.14440   0.11320    0.93212
凱基醫院及長照產業基金(新台幣)                                     12.56000   12.45000   0.11000    0.88353
凱基護城河基金-台幣計價A                                           13.54000   13.49000   0.05000    0.37064
凱基護城河基金-美元計價B                                           13.26860   13.21380   0.05480    0.41472
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金         13.31000   13.45000  -0.14000   -1.04089
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金         36.97000   36.22000   0.75000    2.07068
富邦NASDAQ-100基金                                                 31.80000   31.50000   0.30000    0.95238
富邦上証180基金                                                    26.97000   26.96000   0.01000    0.03709
富邦大中華成長基金-(美元)                                           0.18150    0.17950   0.00200    1.11421
富邦大中華成長基金-(新臺幣)                                         5.59000    5.54000   0.05000    0.90253
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金                    7.97000    8.02000  -0.05000   -0.62344
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金                   33.82000   33.45000   0.37000    1.10613
富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣)                               11.01790   10.95250   0.06540    0.59712
富邦中國多重資產型基金-A類型(美元)                                 10.18240   10.12560   0.05680    0.56095
富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣)                                9.81740    9.77780   0.03960    0.40500
富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣)                                9.59820    9.54120   0.05700    0.59741
富邦中國多重資產型基金-B類型(美元)                                  8.79870    8.74960   0.04910    0.56117
富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣)                                8.49040    8.45610   0.03430    0.40562
富邦中國政策金融債券ETF基金                                        20.17750   20.18700  -0.00950   -0.04706
富邦中國貨幣市場基金-人民幣                                        11.36220   11.36130   0.00090    0.00792
富邦中國貨幣市場基金-新台幣                                        10.42960   10.44990  -0.02030   -0.19426
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣)             12.82670   12.81990   0.00680    0.05304
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元)                1.88810    1.88780   0.00030    0.01589
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣)              9.29620    9.29140   0.00480    0.05166
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元)                1.41650    1.41620   0.00030    0.02118
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣)               11.76710   11.76460   0.00250    0.02125
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元)                  1.71590    1.71660  -0.00070   -0.04078
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣)               10.13150   10.12940   0.00210    0.02073
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元)                  1.49630    1.49690  -0.00060   -0.04008
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金                  14.59000   14.79000  -0.20000   -1.35227
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金                  23.15000   22.57000   0.58000    2.56978
富邦日本東証基金                                                   22.24000   22.01000   0.23000    1.04498
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金                    44.82000   44.68000   0.14000    0.31334
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金                    48.23000   47.61000   0.62000    1.30225
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金                    53.01000   52.18000   0.83000    1.59065
富邦台灣心基金                                                     21.95000   21.65000   0.30000    1.38568
富邦台灣釆吉50基金                                                 49.77000   49.02000   0.75000    1.52999
富邦台灣科技指數基金                                               56.26000   55.06000   1.20000    2.17944
富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收   41.51890   41.41170   0.10720    0.25886
富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF    41.65600   41.62240   0.03360    0.08073
富邦全球不動產基金-(美元)                                           0.29590    0.29480   0.00110    0.37313
富邦全球不動產基金-(新台幣)                                         9.32000    9.29000   0.03000    0.32293
富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣)                              2.51150    2.50810   0.00340    0.13556
富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元)                                0.33880    0.33890  -0.00010   -0.02951
富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣)                             10.51770   10.52040  -0.00270   -0.02566
富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣)                              2.17590    2.17290   0.00300    0.13806
富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元)                                0.32410    0.32420  -0.00010   -0.03085
富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣)                              9.05290    9.05520  -0.00230   -0.02540
富邦吉祥貨幣市場基金                                               15.64400   15.64380   0.00020    0.00128
富邦多元收益ETF傘型基金之富邦中國政策金融債券0-1年ETF基金          39.98630   40.01680  -0.03050   -0.07622
富邦多元收益ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊9-35年A級美元息收公司債券   39.96790   39.91840   0.04950    0.12400
富邦長紅基金                                                       62.48000   61.61000   0.87000    1.41211
富邦科技基金                                                       23.51000   23.15000   0.36000    1.55508
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金           40.57290   40.60130  -0.02840   -0.06995
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金        39.90860   39.89490   0.01370    0.03434
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金          39.29170   39.31810  -0.02640   -0.06714
富邦恒生國企ETF基金                                                19.92000   19.83000   0.09000    0.45386
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金              14.34000   14.46000  -0.12000   -0.82988
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金              26.67000   26.32000   0.35000    1.32979
富邦高成長基金                                                     23.92000   23.65000   0.27000    1.14165
富邦基金                                                           13.37000   13.18000   0.19000    1.44158
富邦基金I類型                                                      13.37000   13.18000   0.19000    1.44158
富邦深証100基金                                                     8.59000    8.60000  -0.01000   -0.11628
富邦富時歐洲ETF基金                                                20.27000   20.26000   0.01000    0.04936
富邦策略高收益債券基金-A類型(美元)                                  0.41490    0.41460   0.00030    0.07236
富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣)                               12.37040   12.35780   0.01260    0.10196
富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣)                                9.53140    9.52160   0.00980    0.10292
富邦策略高收益債券基金-C類型(美元)                                  0.30640    0.30610   0.00030    0.09801
富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣)                                8.85430    8.84530   0.00900    0.10175
富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金                                      20.61000   20.42000   0.19000    0.93046
富邦精準基金                                                       44.90000   44.23000   0.67000    1.51481
富邦精銳中小基金                                                   11.06000   10.85000   0.21000    1.93548
富邦臺灣中小A級動能50ETF基金                                       18.39000   18.13000   0.26000    1.43409
富邦臺灣公司治理100基金                                            22.51000   22.26000   0.25000    1.12309
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金               7.43000    7.55000  -0.12000   -1.58940
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金              15.90000   15.44000   0.46000    2.97927
富邦標普美國特別股ETF基金                                          19.94000   19.95000  -0.01000   -0.05013
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣)                           10.01430    9.97600   0.03830    0.38392
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元)                              9.91570    9.89620   0.01950    0.19705
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣)                           10.05020   10.03930   0.01090    0.10857
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣)                            9.72170    9.68460   0.03710    0.38308
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元)                              9.58370    9.56490   0.01880    0.19655
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣)                            9.69580    9.68530   0.01050    0.10841
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富達台灣成長基金                                                   30.83000   30.51000   0.32000    1.04884
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別                 8.61800    8.60100   0.01700    0.19765
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別                       9.14290    9.13610   0.00680    0.07443
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別                     8.84790    8.84560   0.00230    0.02600
富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別                   9.65850    9.63950   0.01900    0.19711
富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別                         9.66090    9.65360   0.00730    0.07562
富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別                       9.35320    9.35080   0.00240    0.02567
富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別                    10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別                       9.43020    9.42760   0.00260    0.02758
富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別                     8.37860    8.35880   0.01980    0.23688
富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別                           9.39540    9.38470   0.01070    0.11402
富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別                         8.85880    8.85300   0.00580    0.06551
富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別                      10.46020   10.43550   0.02470    0.23669
富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別                            10.22600   10.21430   0.01170    0.11455
富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別                           9.71860    9.71230   0.00630    0.06487
富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別                        8.98720    8.98120   0.00600    0.06681
富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別                          9.55490    9.54860   0.00630    0.06598
富達卓越領航全球組合基金                                           15.35000   15.28000   0.07000    0.45812
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別           8.55610    8.53280   0.02330    0.27306
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別                 9.25150    9.23750   0.01400    0.15156
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別               8.91770    8.90850   0.00920    0.10327
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別             9.78610    9.76000   0.02610    0.26742
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別                   9.74540    9.73060   0.01480    0.15210
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別                 9.43050    9.42080   0.00970    0.10296
富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別               9.01270    9.00330   0.00940    0.10441
富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別                 9.50580    9.49590   0.00990    0.10426
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富蘭克林華美中國消費基金-人民幣                                     8.79000    8.71000   0.08000    0.91848
富蘭克林華美中國消費基金-美元                                       9.47000    9.39000   0.08000    0.85197
富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣                                     8.31000    8.25000   0.06000    0.72727
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣                        7.50000    7.43000   0.07000    0.94213
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元                          8.63000    8.56000   0.07000    0.81776
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣                        8.42000    8.37000   0.05000    0.59737
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣                 9.63540    9.62530   0.01010    0.10493
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元                   9.13600    9.13340   0.00260    0.02847
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣                 8.74990    8.75070  -0.00080   -0.00914
富蘭克林華美中華基金                                               11.55000   11.46000   0.09000    0.78534
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金                               20.48000   20.09000   0.39000    1.94126
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金                                 19.95000   19.71000   0.24000    1.21766
富蘭克林華美全球成長基金-美元                                      11.00000   10.95000   0.05000    0.45662
富蘭克林華美全球成長基金-新台幣                                    10.67000   10.62000   0.05000    0.47081
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型                               7.88640    7.87040   0.01600    0.20329
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型                           8.99650    8.97460   0.02190    0.24402
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型                           9.71140    9.68780   0.02360    0.24361
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型                               9.25870    9.23980   0.01890    0.20455
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型                       11.16550   11.14260   0.02290    0.20552
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型                        8.77800    8.76000   0.01800    0.20548
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型                        9.17960    9.16070   0.01890    0.20632
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型                       13.38350   13.36480   0.01870    0.13992
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型                       10.32310   10.30870   0.01440    0.13969
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型                         10.20440   10.18720   0.01720    0.16884
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型                          7.70180    7.68880   0.01300    0.16908
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型                          9.16490    9.14940   0.01550    0.16941
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型                       10.79600   10.78220   0.01380    0.12799
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型                        7.60830    7.59870   0.00960    0.12634
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型                        9.07280    9.06130   0.01150    0.12691
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型                         10.50170   10.48350   0.01820    0.17361
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型                          7.74720    7.73380   0.01340    0.17327
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型                                 8.13120    8.12300   0.00820    0.10095
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型                             9.12150    9.10860   0.01290    0.14162
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型                             9.92560    9.91160   0.01400    0.14125
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型                                12.55020   12.53750   0.01270    0.10130
富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元                                   8.50000    8.47000   0.03000    0.35419
富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣                                 8.72000    8.70000   0.02000    0.22989
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型                           9.24000    9.20000   0.04000    0.43478
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型                          10.69000   10.64000   0.05000    0.46992
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型                           9.37000    9.46000  -0.09000   -0.95137
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型                          12.17000   12.28000  -0.11000   -0.89577
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型                             9.22000    9.19000   0.03000    0.32644
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型                            10.46000   10.43000   0.03000    0.28763
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型                           8.66000    8.64000   0.02000    0.23148
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型                           9.83000    9.80000   0.03000    0.30612
富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型)                             9.60000    9.54000   0.06000    0.62893
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型)                               9.56000    9.51000   0.05000    0.52576
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型)                              10.32000   10.27000   0.05000    0.48685
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型)                             9.30000    9.26000   0.04000    0.43197
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型)                            10.02000    9.98000   0.04000    0.40080
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金                                 13.33280   13.25740   0.07540    0.56874
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型                            9.88000    9.88000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型                           9.88000    9.88000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型                           10.33000   10.33000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型                          10.33000   10.33000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型                              9.94000    9.94000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型                              9.85000    9.84000   0.01000    0.10163
富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型                             9.85000    9.84000   0.01000    0.10163
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型                           10.44000   10.45000  -0.01000   -0.09569
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型                           10.35000   10.35000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型                          10.35000   10.35000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元                         9.71000    9.68000   0.03000    0.30992
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣                       9.92000    9.90000   0.02000    0.20202
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元                         9.70000    9.65000   0.05000    0.51813
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣                       9.92000    9.87000   0.05000    0.50659
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元                         9.51000    9.42000   0.09000    0.95541
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣                       9.72000    9.64000   0.08000    0.82988
富蘭克林華美第一富基金                                             38.77000   37.98000   0.79000    2.08004
富蘭克林華美貨幣市場基金                                           10.30630   10.30610   0.00020    0.00194
富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型                               9.48000    9.44000   0.04000    0.42373
富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型                               9.90000    9.86000   0.04000    0.40568
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型                             9.69000    9.65000   0.04000    0.41451
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型                            10.12000   10.08000   0.04000    0.39683
富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣                                  15.01000   14.99000   0.02000    0.13342
富蘭克林華美新世界股票基金-美元                                    14.03000   14.03000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣                                  16.25000   16.26000  -0.01000   -0.06150
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金                      7.76220    7.72020   0.04200    0.54403
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金                 10.42250   10.34360   0.07890    0.76279
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型     9.38100    9.35420   0.02680    0.28650
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型    10.80730   10.77630   0.03100    0.28767
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型           6.72300    6.71000   0.01300    0.19374
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型       8.85460    8.83380   0.02080    0.23546
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型       9.96210    9.93870   0.02340    0.23544
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型          10.34720   10.32720   0.02000    0.19366
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
復華1至5年期高收益債券基金                                         20.58000   20.57000   0.01000    0.04861
復華2024到期新興市場債券基金(人民幣)                                9.71000    9.66000   0.05000    0.51760
復華2024到期新興市場債券基金(美元)                                  9.70000    9.66000   0.04000    0.41408
復華人民幣貨幣市場基金                                             11.64270   11.64190   0.00080    0.00687
復華人生目標基金                                                   37.03600   36.56630   0.46970    1.28452
復華大中華中小策略基金                                              8.22000    8.12000   0.10000    1.23153
復華中小精選基金                                                   70.53000   68.53000   2.00000    2.91843
復華中國5年期以上政策性金融債券ETF基金                             49.72000   49.63450   0.08550    0.17226
復華中國新經濟A股基金-人民幣                                        8.41000    8.36000   0.05000    0.59809
復華中國新經濟A股基金-新臺幣                                        7.52000    7.49000   0.03000    0.40053
復華中國新經濟平衡基金-人民幣A                                     11.07000   11.04000   0.03000    0.27174
復華中國新經濟平衡基金-人民幣B                                     10.15000   10.13000   0.02000    0.19743
復華中國新經濟平衡基金-新臺幣                                       9.75000    9.75000   0.00000    0.00000
復華六年到期新興市場債券基金                                        9.80000    9.76000   0.04000    0.40984
復華台灣智能基金                                                   11.89000   11.73000   0.16000    1.36402
復華全方位基金                                                     29.35000   28.88000   0.47000    1.62742
復華全球大趨勢基金-美元                                            13.77000   13.81000  -0.04000   -0.28965
復華全球大趨勢基金-新臺幣                                          21.59000   21.66000  -0.07000   -0.32318
復華全球平衡基金-美元                                               9.61000    9.61000   0.00000    0.00000
復華全球平衡基金-新臺幣                                            20.42000   20.42000   0.00000    0.00000
復華全球物聯網科技基金-美元                                        17.10000   17.02000   0.08000    0.47004
復華全球物聯網科技基金-新臺幣                                      16.41000   16.35000   0.06000    0.36697
復華全球原物料基金                                                  9.48000    9.47000   0.01000    0.10560
復華全球消費基金-新臺幣                                            13.37000   13.43000  -0.06000   -0.44676
復華全球短期收益基金-新臺幣                                        11.47190   11.47490  -0.00300   -0.02614
復華全球債券基金                                                   13.38040   13.37930   0.00110    0.00822
復華全球債券組合基金                                               14.61000   14.59000   0.02000    0.13708
復華全球資產證券化基金-新臺幣A                                     14.95000   14.92000   0.03000    0.20107
復華全球資產證券化基金-新臺幣B                                     10.48000   10.46000   0.02000    0.19120
復華全球戰略配置強基金-美元                                         9.61000    9.60000   0.01000    0.10417
復華全球戰略配置強基金-新臺幣                                      10.81000   10.80000   0.01000    0.09259
復華有利貨幣市場基金                                               13.43940   13.43920   0.00020    0.00149
復華亞太平衡基金                                                   11.59000   11.59000   0.00000    0.00000
復華亞太成長基金                                                   14.89000   14.88000   0.01000    0.06720
復華亞太神龍科技基金-美元                                           9.73000    9.74000  -0.01000   -0.10267
復華亞太神龍科技基金-新臺幣                                        10.29000   10.30000  -0.01000   -0.09709
復華東協世紀基金                                                   12.12000   12.01000   0.11000    0.91590
復華南非幣長期收益基金A                                            12.86000   12.80000   0.06000    0.46875
復華南非幣長期收益基金B                                             7.91000    7.87000   0.04000    0.50826
復華南非幣短期收益基金A                                            13.53000   13.51000   0.02000    0.14804
復華南非幣短期收益基金B                                             8.92000    8.90000   0.02000    0.22472
復華美國新星基金-美元                                              13.28000   13.30000  -0.02000   -0.15038
復華美國新星基金-新臺幣                                            13.39000   13.43000  -0.04000   -0.29784
復華恒生基金                                                       20.46000   20.31000   0.15000    0.73855
復華恒生單日反向一倍基金                                            8.91000    9.01000  -0.10000   -1.10988
復華恒生單日正向二倍基金                                           29.91000   29.35000   0.56000    1.90801
復華神盾基金                                                       24.66800   24.26390   0.40410    1.66544
復華高成長基金                                                     65.49000   64.38000   1.11000    1.72414
復華高益策略組合基金                                               13.07000   13.06000   0.01000    0.07657
復華貨幣市場基金                                                   14.40040   14.40030   0.00010    0.00069
復華富時不動產證券化基金                                           19.80000   19.77000   0.03000    0.15175
復華富時台灣高股息低波動基金                                       53.00000   52.93000   0.07000    0.13225
復華復華基金                                                       20.51000   20.15000   0.36000    1.78660
復華華人世紀基金                                                   15.74000   15.72000   0.02000    0.12723
復華傳家二號基金                                                   29.99490   29.47470   0.52020    1.76490
復華傳家基金                                                       22.87530   22.27830   0.59700    2.67974
復華奧林匹克全球組合基金                                           14.84000   14.80000   0.04000    0.27027
復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元                                  11.67000   11.61000   0.06000    0.51680
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A                               14.29000   14.22000   0.07000    0.49226
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B                                9.80000    9.76000   0.04000    0.40984
復華新興人民幣短期收益基金                                         10.47000   10.48000  -0.01000   -0.09542
復華新興人民幣債券基金A                                            11.71000   11.71000   0.00000    0.00000
復華新興人民幣債券基金B                                             8.94000    8.94000   0.00000    0.00000
復華新興市場10年期以上債券基金                                     19.41000   19.34000   0.07000    0.36194
復華新興市場高收益債券基金A                                         9.26000    9.24000   0.02000    0.21645
復華新興市場高收益債券基金B                                         5.42000    5.41000   0.01000    0.18484
復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息                              12.07000   12.04000   0.03000    0.24917
復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息                              12.13000   12.10000   0.03000    0.24793
復華新興市場短期收益基金                                           10.79000   10.78000   0.01000    0.09276
復華新興債股動力組合基金-新臺幣                                     8.83000    8.79000   0.04000    0.45506
復華滬深300 A股基金                                                19.91000   19.90000   0.01000    0.05025
復華數位經濟基金                                                   53.44000   51.59000   1.85000    3.58597
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
惠理康和兩岸價值基金                                               10.48000   10.33000   0.15000    1.45208
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元                          9.70380    9.68980   0.01400    0.14448
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣                        9.53980    9.52850   0.01130    0.11859
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元                          9.85740    9.84320   0.01420    0.14426
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣                        9.65610    9.64430   0.01180    0.12235
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元                          9.53030    9.51420   0.01610    0.16922
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣                       10.01930   10.00890   0.01040    0.10391
景順2024到期新興市場債券基金年配型美元                              9.55080    9.52940   0.02140    0.22457
景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣                           10.04270   10.02660   0.01610    0.16057
景順2024到期新興市場債券基金累積型美元                              9.55000    9.52860   0.02140    0.22459
景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣                           10.04450   10.02850   0.01600    0.15955
景順2024到期優選新興債券基金年配型人民幣                            9.81580    9.71780   0.09800    1.00846
景順2024到期優選新興債券基金年配型南非幣                           10.68440   10.63550   0.04890    0.45978
景順2024到期優選新興債券基金年配型美元                              9.81270    9.79430   0.01840    0.18786
景順2024到期優選新興債券基金累積型人民幣                            9.81600    9.71790   0.09810    1.00948
景順2024到期優選新興債券基金累積型南非幣                           10.68250   10.63360   0.04890    0.45986
景順2024到期優選新興債券基金累積型美元                              9.81290    9.79450   0.01840    0.18786
景順2024到期優選新興債券基金累積型新台幣                            9.84600    9.83390   0.01210    0.12304
景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣                              9.08160    9.09790  -0.01630   -0.17916
景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元                                8.22240    8.24580  -0.02340   -0.28378
景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣                              8.18630    8.21490  -0.02860   -0.34815
景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣                             11.34440   11.36470  -0.02030   -0.17862
景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元                               10.29650   10.32580  -0.02930   -0.28376
景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣                             10.36860   10.40490  -0.03630   -0.34887
景順主流基金                                                       17.01000   16.60000   0.41000    2.46988
景順台灣科技基金                                                   29.67000   28.85000   0.82000    2.84229
景順全天候智慧組合基金月配型人民幣                                  9.98000    9.90000   0.08000    0.80808
景順全天候智慧組合基金月配型美元                                    9.73000    9.71000   0.02000    0.20597
景順全天候智慧組合基金月配型新台幣                                  9.27000    9.25000   0.02000    0.21622
景順全天候智慧組合基金累積型美元                                   11.14000   11.12000   0.02000    0.17986
景順全天候智慧組合基金累積型新台幣                                 10.64000   10.62000   0.02000    0.18832
景順全球科技基金                                                   22.84000   22.62000   0.22000    0.97259
景順全球康健基金                                                   19.68000   19.53000   0.15000    0.76805
景順貨幣市場基金                                                   15.94040   15.94030   0.00010    0.00063
景順潛力基金                                                       31.32000   30.57000   0.75000    2.45339
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元)                           14.68000   14.50000   0.18000    1.24138
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣)                         13.70000   13.54000   0.16000    1.18168
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元)                      11.19000   11.12000   0.07000    0.62950
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣)                    11.35000   11.30000   0.05000    0.44248
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元)                      11.43000   11.37000   0.06000    0.52770
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣)                    11.61000   11.55000   0.06000    0.51948
華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元)                             10.05000   10.01000   0.04000    0.39960
華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣)                           10.20000   10.17000   0.03000    0.29499
華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元)                             10.28000   10.24000   0.04000    0.39063
華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣)                           10.48000   10.45000   0.03000    0.28708
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣)                            8.63530    8.63220   0.00310    0.03591
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣)                            7.93530    7.94570  -0.01040   -0.13089
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣)                           11.09490   11.09120   0.00370    0.03336
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣)                           10.17470   10.18800  -0.01330   -0.13055
華南永昌中國A股基金(人民幣)                                         7.35000    7.27000   0.08000    1.10041
華南永昌中國A股基金(美元)                                           7.06000    6.96000   0.10000    1.43678
華南永昌中國A股基金(新台幣)                                        10.34000   10.21000   0.13000    1.27326
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元)                      9.31990    9.30540   0.01450    0.15582
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣)                    9.49830    9.48970   0.00860    0.09062
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元)                      9.60330    9.58830   0.01500    0.15644
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣)                    9.78960    9.78070   0.00890    0.09100
華南永昌永昌基金                                                   18.78000   18.59000   0.19000    1.02205
華南永昌全球亨利組合基金                                           14.25680   14.24370   0.01310    0.09197
華南永昌全球神農水資源基金                                         10.21000   10.17000   0.04000    0.39331
華南永昌全球新零售基金(美元)                                        9.68000    9.64000   0.04000    0.41494
華南永昌全球新零售基金(新台幣)                                      9.96000    9.92000   0.04000    0.40323
華南永昌全球精品基金                                               16.13000   16.15000  -0.02000   -0.12384
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元)                             11.43000   11.33000   0.10000    0.88261
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣)                           11.40000   11.31000   0.09000    0.79576
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元)                             13.77000   13.65000   0.12000    0.87912
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣)                           13.64000   13.53000   0.11000    0.81301
華南永昌物聯網精選基金                                             11.22000   11.05000   0.17000    1.53846
華南永昌策略報酬基金                                                9.96000    9.95000   0.01000    0.10050
華南永昌鳳翔貨幣市場基金                                           16.20880   16.20860   0.00020    0.00123
華南永昌龍盈平衡基金                                               23.79430   23.60720   0.18710    0.79255
華南永昌麒麟貨幣市場基金                                           11.94010   11.93990   0.00020    0.00168
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣)                           10.19380   10.19040   0.00340    0.03336
華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣)                           10.12980   10.14800  -0.01820   -0.17935
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣)                            9.84750    9.84340   0.00410    0.04165
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣)                            9.75570    9.77310  -0.01740   -0.17804
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣)                         10.00140    9.99990   0.00150    0.01500
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣)                          9.88280    9.90240  -0.01960   -0.19793
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣)                          9.75850    9.75690   0.00160    0.01640
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣)                          9.63550    9.65460  -0.01910   -0.19783
華頓中小型基金                                                     25.97000   25.62000   0.35000    1.36612
華頓中國多重機會平衡基金                                           11.65610   11.60180   0.05430    0.46803
華頓台灣基金                                                       27.25000   26.83000   0.42000    1.56541
華頓平安貨幣市場基金                                               11.52240   11.52230   0.00010    0.00087
華頓全球時尚精品基金                                               18.00000   18.04000  -0.04000   -0.22173
華頓全球高收益債券基金A                                            13.41140   13.39020   0.02120    0.15832
華頓全球高收益債券基金B                                             8.26730    8.25430   0.01300    0.15749
華頓全球黑鑽油源基金                                                5.76000    5.74000   0.02000    0.34843
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
匯豐中國A股匯聚基金(人民幣)                                         2.47530    2.45060   0.02470    1.00792
匯豐中國A股匯聚基金(台幣)                                          11.14450   11.05190   0.09260    0.83786
匯豐中國A股匯聚基金(美元)                                           0.36180    0.35850   0.00330    0.92050
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息)                         11.16580   11.13940   0.02640    0.23700
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息)                           10.13200   10.10470   0.02730    0.27017
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                            9.99420    9.98750   0.00670    0.06708
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息)                              8.99990    8.99390   0.00600    0.06671
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息)                           10.21090   10.19750   0.01340    0.13140
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息)                              9.22820    9.21500   0.01320    0.14324
匯豐中國科技精選基金(人民幣)                                       10.57000   10.46000   0.11000    1.05163
匯豐中國科技精選基金(台幣)                                          9.16000    9.08000   0.08000    0.88106
匯豐中國科技精選基金(美元)                                          9.84000    9.75000   0.09000    0.92308
匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息)                                2.48670    2.48670   0.00000    0.00000
匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息)                                  2.03190    2.02980   0.00210    0.10346
匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息)                                 11.72230   11.73580  -0.01350   -0.11503
匯豐中國高收益債券基金(台幣配息)                                    9.47660    9.48740  -0.01080   -0.11384
匯豐中國高收益債券基金(美元不配息)                                  0.36280    0.36320  -0.00040   -0.11013
匯豐中國高收益債券基金(美元配息)                                    0.29890    0.29910  -0.00020   -0.06687
匯豐中國動力基金(人民幣)                                            3.22000    3.18000   0.04000    1.25786
匯豐中國動力基金(台幣)                                             14.48000   14.34000   0.14000    0.97629
匯豐中國動力基金(美元)                                              0.47000    0.47000   0.00000    0.00000
匯豐台灣精典基金                                                   24.28000   23.94000   0.34000    1.42022
匯豐全球趨勢組合基金                                               12.67000   12.57000   0.10000    0.79554
匯豐全球關鍵資源基金                                                8.37000    8.35000   0.02000    0.23952
匯豐安富基金                                                       25.67000   25.43000   0.24000    0.94377
匯豐成功基金                                                       42.25000   42.12000   0.13000    0.30864
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣配息)                   11.14000   11.08000   0.06000    0.54152
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                   10.63000   10.58000   0.05000    0.47259
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣配息)                     10.28000   10.24000   0.04000    0.39063
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息)                   11.29000   11.23000   0.06000    0.53428
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元配息)                     10.91000   10.86000   0.05000    0.46041
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣配息)                     10.89000   10.82000   0.07000    0.64695
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息                                 2.55590    2.55100   0.00490    0.19208
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息                                   2.31720    2.31220   0.00500    0.21624
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息                                  11.45680   11.45030   0.00650    0.05677
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息                                     7.80140    7.79470   0.00670    0.08596
匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息                                   0.37430    0.37390   0.00040    0.10698
匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息                                     0.33160    0.33130   0.00030    0.09055
匯豐金磚動力基金                                                   13.29000   13.11000   0.18000    1.37300
匯豐富泰二號貨幣市場基金                                           14.98220   14.98210   0.00010    0.00067
匯豐黃金及礦業股票型基金                                            4.47000    4.45000   0.02000    0.44944
匯豐新鑽動力基金                                                   10.54000   10.43000   0.11000    1.05465
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型                                     5.21900    5.20420   0.01480    0.28439
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型                                     8.84110    8.82650   0.01460    0.16541
匯豐龍鳳基金-A類型                                                 52.22000   51.48000   0.74000    1.43745
匯豐龍鳳基金-I類型                                                 52.22000   51.48000   0.74000    1.43745
匯豐龍騰電子基金                                                   35.59000   34.93000   0.66000    1.88949
匯豐雙高收益債券組合基金                                           12.17500   12.14040   0.03460    0.28500
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
新光大三通基金                                                     18.58000   18.39000   0.19000    1.03317
新光中國成長基金(人民幣)                                            9.21000    9.12000   0.09000    0.98684
新光中國成長基金(美元)                                              9.27000    9.16000   0.11000    1.20087
新光中國成長基金(新臺幣)                                            9.24000    9.13000   0.11000    1.20482
新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣                             10.32200   10.27910   0.04290    0.41735
新光六年到期全球新興市場債券基金美元                                9.56830    9.52410   0.04420    0.46409
新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣                              9.85870    9.81820   0.04050    0.41250
新光台灣富貴基金                                                   23.37000   22.81000   0.56000    2.45506
新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣                                    9.97000    9.96000   0.01000    0.10040
新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣                                    8.97000    8.96000   0.01000    0.11161
新光全球生技醫療基金(美元)                                         12.40000   12.36000   0.04000    0.32362
新光全球生技醫療基金(新臺幣)                                       12.07000   12.04000   0.03000    0.24917
新光全球債券基金(A累積)美元                                        10.03400   10.02890   0.00510    0.05085
新光全球債券基金(A累積)新臺幣                                       9.79900    9.79920  -0.00020   -0.00204
新光全球債券基金(B配息)美元                                         9.64820    9.64320   0.00500    0.05185
新光全球債券基金(B配息)新臺幣                                       9.41100    9.41120  -0.00020   -0.00213
新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣                                 9.10000    9.10000   0.00000    0.00000
新光全球總回報平衡基金(A累積)美元                                  10.54000   10.51000   0.03000    0.28544
新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣                                 9.90000    9.87000   0.03000    0.30395
新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣                                 9.92000    9.89000   0.03000    0.30334
新光吉星貨幣市場基金                                               15.44730   15.44710   0.00020    0.00129
新光多重資產基金(A累積)人民幣                                       9.83000    9.82000   0.01000    0.10183
新光多重資產基金(A累積)美元                                         9.01000    8.97000   0.04000    0.44593
新光多重資產基金(A累積)新台幣                                       9.45000    9.42000   0.03000    0.31847
新光多重資產基金(B配息)新台幣                                       9.38000    9.34000   0.04000    0.42827
新光亞洲精選基金-美金                                              21.83000   21.47000   0.36000    1.67676
新光亞洲精選基金-新台幣                                            22.10000   21.75000   0.35000    1.60920
新光兩岸優勢基金                                                   10.80000   10.70000   0.10000    0.93458
新光店頭基金                                                       24.50000   24.11000   0.39000    1.61759
新光南非幣保本基金                                                 11.92000   11.92000   0.00000    0.00000
新光美國豐收平衡基金(A累積)美元                                    10.53000   10.50000   0.03000    0.28571
新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣                                   9.96000    9.94000   0.02000    0.20121
新光美國豐收平衡基金(B配息)美元                                     9.77000    9.74000   0.03000    0.30801
新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣                                   9.21000    9.19000   0.02000    0.21763
新光特選內需收益ETF基金                                            20.81000   20.81000   0.00000    0.00000
新光創新科技基金                                                   14.81000   14.76000   0.05000    0.33875
新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣                                 9.77160    9.75240   0.01920    0.19687
新光新興大東協債券基金(A累積)美元                                  10.02150   10.01720   0.00430    0.04293
新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣                                 9.66340    9.66130   0.00210    0.02174
新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣                                 9.21780    9.19960   0.01820    0.19783
新光新興大東協債券基金(B配息)美元                                   9.46010    9.45590   0.00420    0.04442
新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣                                 9.11910    9.11720   0.00190    0.02084
新光澳幣八年期保本基金                                             10.43000   10.44000  -0.01000   -0.09579
新光澳幣十年期保本基金                                             10.21000   10.22000  -0.01000   -0.09785
新光澳幣保本基金                                                   11.95000   11.95000   0.00000    0.00000
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                     10.08990   10.07330   0.01660    0.16479
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                     9.68790    9.67220   0.01570    0.16232
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣)  B類型(月配息)                      9.66280    9.65860   0.00420    0.04348
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積)                         9.99530    9.99100   0.00430    0.04304
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                         9.94060    9.93250   0.00810    0.08155
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                       9.60720    9.59940   0.00780    0.08126
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                      9.59760    9.59720   0.00040    0.00417
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                         9.93100    9.93060   0.00040    0.00403
瑞銀全球創新趨勢基金                                                7.51000    7.50000   0.01000    0.13333
瑞銀亞洲全方位不動產基金                                            8.86000    8.81000   0.05000    0.56754
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                        9.73160    9.72230   0.00930    0.09566
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                       9.24460    9.23630   0.00830    0.08986
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                           9.64230    9.63920   0.00310    0.03216
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                         9.22350    9.22050   0.00300    0.03254
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                        9.30560    9.30810  -0.00250   -0.02686
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                           9.78980    9.79180  -0.00200   -0.02043
瑞銀亞洲高收益債券基金A類型                                        13.69170   13.69330  -0.00160   -0.01168
瑞銀亞洲高收益債券基金B類型                                         8.36810    8.36910  -0.00100   -0.01195
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
群益10年期以上金融債ETF基金                                        37.75790   37.65710   0.10080    0.26768
群益15年期以上科技業公司債ETF基金                                  38.80810   38.73610   0.07200    0.18587
群益15年期以上電信業公司債ETF基金                                  39.92730   39.90380   0.02350    0.05889
群益人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.21240   11.21110   0.00130    0.01160
群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                      10.00800    9.97020   0.03780    0.37913
群益大中華雙力優勢基金-人民幣                                      11.84230   11.77530   0.06700    0.56899
群益大中華雙力優勢基金-美元                                         8.88910    8.80010   0.08900    1.01135
群益大中華雙力優勢基金-新臺幣                                       9.19000    9.10000   0.09000    0.98901
群益工業國入息基金A(累積型-人民幣)                                 12.71400   12.71130   0.00270    0.02124
群益工業國入息基金A(累積型-美元)                                   12.31310   12.25640   0.05670    0.46262
群益工業國入息基金A(累積型-新台幣)                                 11.55000   11.51000   0.04000    0.34752
群益工業國入息基金B(月配型-人民幣)                                 11.71290   11.71030   0.00260    0.02220
群益工業國入息基金B(月配型-美元)                                   10.35130   10.30370   0.04760    0.46197
群益工業國入息基金B(月配型-新台幣)                                  9.73000    9.70000   0.03000    0.30928
群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣)                                10.20290   10.20070   0.00220    0.02157
群益工業國入息基金NA(累積型-美元)                                   9.05290    9.01120   0.04170    0.46276
群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣)                                 9.56000    9.52000   0.04000    0.42017
群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣)                                 9.78200    9.77990   0.00210    0.02147
群益工業國入息基金NB(月配型-美元)                                   8.97020    8.92890   0.04130    0.46254
群益中小型股基金                                                   42.50000   41.59000   0.91000    2.18803
群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣)                               9.54080    9.56580  -0.02500   -0.26135
群益中國金采平衡基金A(累積型－美元)                                 8.89540    8.87960   0.01580    0.17794
群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣)                               8.33330    8.32400   0.00930    0.11173
群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣)                               8.37720    8.39920  -0.02200   -0.26193
群益中國金采平衡基金B(月配型－美元)                                 7.81000    7.79610   0.01390    0.17829
群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣)                               7.31730    7.30910   0.00820    0.11219
群益中國高收益債券基金-人民幣                                      10.89080   10.90640  -0.01560   -0.14304
群益中國高收益債券基金-美元                                        10.55570   10.56630  -0.01060   -0.10032
群益中國高收益債券基金-新臺幣                                       9.76880    9.76000   0.00880    0.09016
群益中國新機會基金N-人民幣                                          8.05800    8.00910   0.04890    0.61056
群益中國新機會基金N-美元                                            7.43070    7.35320   0.07750    1.05396
群益中國新機會基金N-新臺幣                                          7.93000    7.85000   0.08000    1.01911
群益中國新機會基金-人民幣                                           7.14630    7.10290   0.04340    0.61102
群益中國新機會基金-美元                                             7.94520    7.86230   0.08290    1.05440
群益中國新機會基金-新臺幣                                           7.57000    7.50000   0.07000    0.93333
群益平衡王基金                                                     18.86930   18.71770   0.15160    0.80993
群益全球不動產平衡基金-A(累積型)                                    8.32000    8.32000   0.00000    0.00000
群益全球不動產平衡基金-B(季配型)                                    6.01000    6.00000   0.01000    0.16667
群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣)                               11.18760   11.19370  -0.00610   -0.05449
群益全球地產入息基金A(累積型-美元)                                 10.72420   10.68290   0.04130    0.38660
群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣)                               10.15000   10.12000   0.03000    0.29644
群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣)                                9.99100    9.99640  -0.00540   -0.05402
群益全球地產入息基金B(月配型-美元)                                  9.57680    9.53990   0.03690    0.38680
群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣)                                9.07000    9.04000   0.03000    0.33186
群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣)                             10.07470   10.07020   0.00450    0.04469
群益全球特別股收益基金A(累積型-美元)                                9.86480    9.86550  -0.00070   -0.00710
群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣)                              9.84000    9.85000  -0.01000   -0.10152
群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣)                              9.37470    9.37050   0.00420    0.04482
群益全球特別股收益基金B(月配型-美元)                                9.29060    9.29120  -0.00060   -0.00646
群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣)                              9.27000    9.28000  -0.01000   -0.10776
群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣)                            10.13300   10.12850   0.00450    0.04443
群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元)                              10.17420   10.17500  -0.00080   -0.00786
群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣)                            10.30000   10.31000  -0.01000   -0.09699
群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣)                             9.53980    9.53560   0.00420    0.04405
群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元)                               9.94030    9.94110  -0.00080   -0.00805
群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣)                            10.17000   10.18000  -0.01000   -0.09823
群益全球新興收益債券基金-A(累積型)                                 10.07480   10.05250   0.02230    0.22184
群益全球新興收益債券基金-B(月配型)                                  7.26390    7.24780   0.01610    0.22214
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣)                     10.20280   10.19210   0.01070    0.10498
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元)                       10.09420   10.08620   0.00800    0.07932
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣)                     10.24340   10.23880   0.00460    0.04493
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣)                     10.02500   10.01450   0.01050    0.10485
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元)                        9.94330    9.93550   0.00780    0.07851
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣)                     10.09030   10.08580   0.00450    0.04462
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣)                    10.20290   10.19220   0.01070    0.10498
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元)                      10.09420   10.08620   0.00800    0.07932
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣)                    10.24340   10.23880   0.00460    0.04493
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣)                    10.02510   10.01450   0.01060    0.10585
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元)                       9.94330    9.93550   0.00780    0.07851
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣)                    10.09030   10.08580   0.00450    0.04462
群益全球關鍵生技基金N-新台幣                                       11.62000   11.51000   0.11000    0.95569
群益全球關鍵生技基金-美元                                          16.36270   16.19170   0.17100    1.05610
群益全球關鍵生技基金-新臺幣                                        16.12000   15.96000   0.16000    1.00251
群益多利策略組合基金                                               11.44000   11.43000   0.01000    0.08749
群益多重收益組合基金                                               13.58000   13.57000   0.01000    0.07369
群益多重資產組合基金                                               15.47000   15.41000   0.06000    0.38936
群益安家基金                                                       25.12660   24.70950   0.41710    1.68801
群益安穩貨幣市場基金                                               16.08850   16.08830   0.00020    0.00124
群益那斯達克生技基金                                               24.33000   24.16000   0.17000    0.70364
群益亞太中小基金                                                   11.19000   11.14000   0.05000    0.44883
群益亞太新趨勢平衡基金                                             15.85000   15.77000   0.08000    0.50729
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型)                          9.69290    9.67740   0.01550    0.16017
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型)                          7.41710    7.40520   0.01190    0.16070
群益店頭市場基金                                                   97.03000   95.18000   1.85000    1.94369
群益東方盛世基金                                                    8.92000    8.83000   0.09000    1.01925
群益東協成長基金-人民幣                                            12.69080   12.59480   0.09600    0.76222
群益東協成長基金-美元                                              11.18690   11.05350   0.13340    1.20686
群益東協成長基金-新臺幣                                            11.05000   10.92000   0.13000    1.19048
群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣)                               11.30330   11.26640   0.03690    0.32752
群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元)                                 10.72810   10.69230   0.03580    0.33482
群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣)                               10.19140   10.16160   0.02980    0.29326
群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣)                                9.83610    9.80390   0.03220    0.32844
群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元)                                  9.33870    9.30750   0.03120    0.33521
群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣)                                8.86940    8.84340   0.02600    0.29400
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣)                               9.62570    9.59420   0.03150    0.32832
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元)                                 9.50490    9.47310   0.03180    0.33569
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣)                               9.90850    9.87940   0.02910    0.29455
群益長安基金                                                       27.55000   27.15000   0.40000    1.47330
群益美國新創亮點基金N-美元                                         10.37810   10.30180   0.07630    0.74065
群益美國新創亮點基金-美元                                          15.69940   15.58400   0.11540    0.74050
群益美國新創亮點基金-新臺幣                                        15.14000   15.04000   0.10000    0.66489
群益真善美基金                                                     16.31680   16.22510   0.09170    0.56517
群益馬拉松基金                                                    120.28000  118.43000   1.85000    1.56210
群益深証中小板基金                                                 11.43000   11.50000  -0.07000   -0.60870
群益創新科技基金                                                   31.93000   31.39000   0.54000    1.72029
群益華夏盛世基金N-人民幣                                            8.91580    8.87240   0.04340    0.48916
群益華夏盛世基金N-美元                                              8.24040    8.16420   0.07620    0.93334
群益華夏盛世基金N-新臺幣                                            8.57000    8.50000   0.07000    0.82353
群益華夏盛世基金-人民幣                                             9.70920    9.66200   0.04720    0.48851
群益華夏盛世基金-美元                                               9.08630    9.00230   0.08400    0.93309
群益華夏盛世基金-新臺幣                                            14.96000   14.83000   0.13000    0.87660
群益奧斯卡基金                                                     26.55000   26.15000   0.40000    1.52964
群益新興金鑽基金-美元                                              10.91860   10.81640   0.10220    0.94486
群益新興金鑽基金-新臺幣                                             8.33000    8.26000   0.07000    0.84746
群益葛萊美基金                                                     22.90000   22.54000   0.36000    1.59716
群益道瓊美國地產ETF基金                                            20.66000   20.56000   0.10000    0.48638
群益臺灣加權單日反向1倍基金                                         8.11000    8.24000  -0.13000   -1.57767
群益臺灣加權單日正向2倍基金                                        13.98000   13.57000   0.41000    3.02137
群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣)                                   11.99070   11.96810   0.02260    0.18884
群益環球金綻雙喜A(累積型-美元)                                     11.27190   11.23060   0.04130    0.36775
群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣)                                   10.37000   10.33000   0.04000    0.38722
群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣)                                     11.22240   11.19210   0.03030    0.27073
群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣)                                    8.67550    8.65910   0.01640    0.18940
群益環球金綻雙喜B(月配型-美元)                                      9.05410    9.02100   0.03310    0.36692
群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣)                                    8.33000    8.30000   0.03000    0.36145
群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣)                                      8.67690    8.65350   0.02340    0.27041
群益環球金綻雙喜NA(累積型-美元)                                    10.10980   10.07290   0.03690    0.36633
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路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣)                               9.50000    9.44000   0.06000    0.63559
路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣)                              10.00000    9.94000   0.06000    0.60362
路博邁全球高收益債券基金T月配(人民幣)                              10.00000    9.98000   0.02000    0.20040
路博邁全球高收益債券基金T月配(南非幣)                              10.02000   10.00000   0.02000    0.20000
路博邁全球高收益債券基金T月配(美元)                                 9.98000    9.97000   0.01000    0.10030
路博邁全球高收益債券基金T月配(新臺幣)                              10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金T月配(澳幣)                                 9.96000    9.95000   0.01000    0.10050
路博邁全球高收益債券基金T累積(人民幣)                              10.00000    9.98000   0.02000    0.20040
路博邁全球高收益債券基金T累積(南非幣)                              10.02000   10.00000   0.02000    0.20000
路博邁全球高收益債券基金T累積(美元)                                 9.98000    9.97000   0.01000    0.10030
路博邁全球高收益債券基金T累積(新臺幣)                              10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金T累積(澳幣)                                 9.96000    9.95000   0.01000    0.10050
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德信大發基金                                                       28.27000   27.68000   0.59000    2.13150
德信中國精選成長基金                                               10.41000   10.23000   0.18000    1.75953
德信台灣主流中小基金                                               18.22000   17.86000   0.36000    2.01568
德信新興股票組合基金                                               10.58000   10.47000   0.11000    1.05062
德信萬保貨幣市場基金                                               11.93570   11.93560   0.00010    0.00084
德信萬瑞基金                                                       10.77620   10.78150  -0.00530   -0.04916
德信數位時代基金                                                   27.24000   26.82000   0.42000    1.56600
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金                                        11.66440   11.66420   0.00020    0.00171
德銀遠東DWS台灣旗艦基金                                            15.28000   15.01000   0.27000    1.79880
德銀遠東DWS全球原物料能源基金                                      19.00000   18.95000   0.05000    0.26385
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型                     10.28610   10.26960   0.01650    0.16067
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型                     14.78160   14.75790   0.02370    0.16059
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型                                 8.04910    8.05330  -0.00420   -0.05215
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型                       10.86740   10.86600   0.00140    0.01288
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型                       11.22860   11.22700   0.00160    0.01425
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型                                12.96960   12.97640  -0.00680   -0.05240
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
摩根大歐洲基金                                                     18.14000   18.15000  -0.01000   -0.05510
摩根中小基金                                                       22.23000   21.55000   0.68000    3.15545
摩根中國A股基金                                                    12.31000   12.19000   0.12000    0.98441
摩根中國A股基金(美元)                                               9.68000    9.58000   0.10000    1.04384
摩根中國亮點基金                                                   12.33000   11.99000   0.34000    2.83570
摩根中國雙息平衡基金-月配息型                                      10.72390   10.63610   0.08780    0.82549
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣)                              11.85750   11.77850   0.07900    0.67071
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元)                                 9.09280    9.01410   0.07870    0.87308
摩根中國雙息平衡基金-累積型                                        12.07690   11.97800   0.09890    0.82568
摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣)                                13.83540   13.74220   0.09320    0.67820
摩根台灣金磚基金-累積型                                            19.76000   19.23000   0.53000    2.75611
摩根台灣金磚基金-機構法人型                                        19.76000   19.23000   0.53000    2.75611
摩根台灣增長基金                                                   50.94000   50.05000   0.89000    1.77822
摩根平衡基金                                                       28.42000   28.12000   0.30000    1.06686
摩根全球α基金                                                     19.59000   19.52000   0.07000    0.35861
摩根全球平衡基金                                                   14.85600   14.78760   0.06840    0.46255
摩根全球發現基金                                                   12.72000   12.65000   0.07000    0.55336
摩根多元入息成長基金-月配息型                                       9.65520    9.63240   0.02280    0.23670
摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣)                              10.63250   10.60850   0.02400    0.22623
摩根多元入息成長基金-月配息型(美元)                                10.04210   10.01530   0.02680    0.26759
摩根多元入息成長基金-累積型                                        11.37480   11.34800   0.02680    0.23616
摩根多元入息成長基金-累積型(美元)                                   9.99050    9.96380   0.02670    0.26797
摩根亞太高息平衡基金-季配息型                                      10.47170   10.40960   0.06210    0.59656
摩根亞太高息平衡基金-累積型                                        13.39370   13.31430   0.07940    0.59635
摩根亞洲基金                                                       54.58000   53.81000   0.77000    1.43096
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型                                 8.34020    8.33790   0.00230    0.02758
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣)                         9.70540    9.69700   0.00840    0.08662
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元)                           8.59720    8.59150   0.00570    0.06634
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型                                  12.14880   12.14530   0.00350    0.02882
摩根東方內需機會基金                                               17.30000   17.05000   0.25000    1.46628
摩根東方科技基金                                                   32.83000   32.72000   0.11000    0.33619
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型                                     9.63000    9.54000   0.09000    0.94340
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣)                             9.93000    9.83000   0.10000    1.01729
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元)                               9.39000    9.30000   0.09000    0.96774
摩根泛亞太股票入息基金-累積型                                      11.33000   11.22000   0.11000    0.98039
摩根金龍收成基金                                                   20.30000   19.87000   0.43000    2.16407
摩根第一貨幣市場基金                                               15.08160   15.08150   0.00010    0.00066
摩根絕對日本基金                                                   14.43000   14.46000  -0.03000   -0.20747
摩根新金磚五國基金                                                 10.58000   10.46000   0.12000    1.14723
摩根新絲路基金                                                      9.40000    9.21000   0.19000    2.06298
摩根新興35基金                                                     12.67000   12.50000   0.17000    1.36000
摩根新興日本基金                                                   24.13000   24.10000   0.03000    0.12448
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型                                 7.13280    7.09820   0.03460    0.48745
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣)                         9.32980    9.28650   0.04330    0.46627
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元)                           9.09700    9.05610   0.04090    0.45163
摩根新興市場高收益債券基金-累積型                                  10.33910   10.30140   0.03770    0.36597
摩根新興科技基金                                                   53.83000   52.12000   1.71000    3.28089
摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型                                   8.29320    8.29430  -0.00110   -0.01326
摩根新興龍虎企業債券基金-累積型                                    10.54120   10.54260  -0.00140   -0.01328
摩根新興雙利平衡基金-月配息型                                       8.33460    8.27040   0.06420    0.77626
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣)                               9.04300    8.96330   0.07970    0.88918
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元)                                 8.51480    8.44460   0.07020    0.83130
摩根新興雙利平衡基金-累積型                                         9.59230    9.51830   0.07400    0.77745
摩根龍揚基金                                                       30.29000   29.64000   0.65000    2.19298
摩根環球股票收益基金-月配息型                                      10.29000   10.26000   0.03000    0.29240
摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣)                              10.99000   10.94000   0.05000    0.45704
摩根環球股票收益基金-月配息型(美元)                                10.75000   10.71000   0.04000    0.37348
摩根環球股票收益基金-累積型                                        11.38000   11.34000   0.04000    0.35273
摩根總收益組合基金-月配息型                                         9.29660    9.29010   0.00650    0.06997
摩根總收益組合基金-累積型                                          11.24570   11.23790   0.00780    0.06941
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯邦中國龍基金                                                     23.74000   23.32000   0.42000    1.80103
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                       11.71050   11.70050   0.01000    0.08547
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元)                             10.96790   10.96250   0.00540    0.04926
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣)                            9.96820    9.96840  -0.00020   -0.00201
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                       10.17200   10.16330   0.00870    0.08560
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元)                              9.58490    9.58020   0.00470    0.04906
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣)                            8.70550    8.70570  -0.00020   -0.00230
聯邦全球多元ETF組合基金(美元)                                      10.31240   10.27740   0.03500    0.34055
聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣)                                    10.36200   10.33350   0.02850    0.27580
聯邦全球高息策略基金-A類型(美元)                                    9.68960    9.62560   0.06400    0.66489
聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣)                                  9.82810    9.76960   0.05850    0.59880
聯邦全球高息策略基金-B類型(美元)                                    9.45020    9.38790   0.06230    0.66362
聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣)                                  9.58490    9.52780   0.05710    0.59930
聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險)                               11.21200   11.17220   0.03980    0.35624
聯邦全視界平衡基金-A類型(美元)                                     10.99970   10.96680   0.03290    0.30000
聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣)                                   10.17790   10.15360   0.02430    0.23932
聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險)                               10.63500   10.59730   0.03770    0.35575
聯邦全視界平衡基金-B類型(美元)                                     10.41760   10.38640   0.03120    0.30039
聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣)                                    9.64200    9.61900   0.02300    0.23911
聯邦金鑽平衡基金                                                   22.29880   22.07120   0.22760    1.03121
聯邦前瞻六脈基金-A類型(美元)                                        9.57740    9.52800   0.04940    0.51847
聯邦前瞻六脈基金-A類型(新臺幣)                                      9.87910    9.83440   0.04470    0.45453
聯邦前瞻六脈基金-B類型(美元)                                        9.57750    9.52800   0.04950    0.51952
聯邦前瞻六脈基金-B類型(新臺幣)                                      9.87910    9.83440   0.04470    0.45453
聯邦貨幣市場基金                                                   13.16620   13.16610   0.00010    0.00076
聯邦精選科技基金                                                   12.04000   11.83000   0.21000    1.77515
聯邦優勢策略全球債券組合基金                                       16.08540   16.08100   0.00440    0.02736
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險)                             12.33720   12.31670   0.02050    0.16644
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣)                                 11.95730   11.91070   0.04660    0.39124
聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣)                                 11.47530   11.43060   0.04470    0.39106
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險)                          11.76690   11.75500   0.01190    0.10123
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣)                              11.04030   11.04420  -0.00390   -0.03531
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險)                          10.50010   10.48950   0.01060    0.10105
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣)                               8.60660    8.60970  -0.00310   -0.03601
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯博大利基金                                                       36.24000   35.65000   0.59000    1.65498
聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣)                              15.50000   15.47000   0.03000    0.19392
聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣)                              10.27000   10.26000   0.01000    0.09747
聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣)                              12.42000   12.39000   0.03000    0.24213
聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣)                              13.12000   13.10000   0.02000    0.15267
聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元)                                12.31000   12.29000   0.02000    0.16273
聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣)                               7.89000    7.89000   0.00000    0.00000
聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣)                                11.95000   11.94000   0.01000    0.08375
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣)          10.87000   10.81000   0.06000    0.55504
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣)           9.07000    9.03000   0.04000    0.44297
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣)          11.97000   11.96000   0.01000    0.08361
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣)          15.21000   15.20000   0.01000    0.06579
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元)            15.19000   15.20000  -0.01000   -0.06579
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣)          10.03000   10.03000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣)          20.64000   20.54000   0.10000    0.48685
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元)            18.77000   18.70000   0.07000    0.37433
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣)          12.96000   12.92000   0.04000    0.30960
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣)          15.52000   15.45000   0.07000    0.45307
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣)          16.31000   16.24000   0.07000    0.43103
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元)            15.34000   15.28000   0.06000    0.39267
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣)          10.20000   10.16000   0.04000    0.39370
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣)            15.51000   15.45000   0.06000    0.38835
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣)          13.85000   13.78000   0.07000    0.50798
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元)            13.88000   13.83000   0.05000    0.36153
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣)           9.45000    9.42000   0.03000    0.31847
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(澳幣)            14.55000   14.49000   0.06000    0.41408
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣)              18.36000   18.33000   0.03000    0.16367
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元)                17.22000   17.21000   0.01000    0.05811
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣)              10.78000   10.78000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣)              13.28000   13.26000   0.02000    0.15083
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣)              14.13000   14.11000   0.02000    0.14174
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元)                13.16000   13.15000   0.01000    0.07605
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣)               8.09000    8.09000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣)                13.08000   13.07000   0.01000    0.07651
聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣)                              10.14000   10.13000   0.01000    0.09872
聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣)                              14.53000   14.50000   0.03000    0.20690
聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元)                                14.53000   14.51000   0.02000    0.13784
聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣)                               9.70000    9.69000   0.01000    0.10320
聯博貨幣市場基金                                                   14.99860   14.99840   0.00020    0.00133
聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣)                            10.34520   10.33810   0.00710    0.06868
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元)                              13.54370   13.52900   0.01470    0.10866
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣)                             7.44200    7.43690   0.00510    0.06858
聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣)                                 9.74000    9.74000   0.00000    0.00000
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣)                                13.83000   13.80000   0.03000    0.21739
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元)                                  13.89000   13.88000   0.01000    0.07205
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣)                                 9.18000    9.17000   0.01000    0.10905
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
瀚亞中小型股基金                                                   21.81000   21.42000   0.39000    1.82073
瀚亞中國基金-人民幣                                                10.81000   10.74000   0.07000    0.65177
瀚亞中國基金-新台幣                                                11.36000   11.25000   0.11000    0.97778
瀚亞巴西基金                                                        4.08000    4.14000  -0.06000   -1.44928
瀚亞外銷基金                                                       42.20000   41.49000   0.71000    1.71126
瀚亞全球多重資產收益基金A-人民幣                                   11.71000   11.71000   0.00000    0.00000
瀚亞全球多重資產收益基金A-美元                                     11.19000   11.15000   0.04000    0.35874
瀚亞全球多重資產收益基金A-新台幣                                   10.69000   10.65000   0.04000    0.37559
瀚亞全球多重資產收益基金B-人民幣                                   10.11000   10.10000   0.01000    0.09901
瀚亞全球多重資產收益基金B-美元                                      9.84000    9.80000   0.04000    0.40816
瀚亞全球多重資產收益基金B-新台幣                                    9.43000    9.40000   0.03000    0.31915
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-人民幣                                9.88000    9.89000  -0.01000   -0.10111
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-美元                                  9.58000    9.54000   0.04000    0.41929
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-新臺幣                                9.86000    9.82000   0.04000    0.40733
瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣                                     10.66490   10.63950   0.02540    0.23873
瀚亞全球高收益債券基金A-美元                                       10.34800   10.32510   0.02290    0.22179
瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣                                     12.26180   12.23870   0.02310    0.18875
瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣                                       10.23230   10.24220  -0.00990   -0.09666
瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣                                      7.46820    7.45130   0.01690    0.22681
瀚亞全球高收益債券基金B-美元                                        7.99140    7.97380   0.01760    0.22072
瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣                                      8.10130    8.08600   0.01530    0.18922
瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣                                        7.17290    7.17980  -0.00690   -0.09610
瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣                                      8.84060    8.82400   0.01660    0.18812
瀚亞全球高收益債券基金S-人民幣                                      9.18840    9.16760   0.02080    0.22689
瀚亞全球高收益債券基金S-美元                                        9.34190    9.32130   0.02060    0.22100
瀚亞全球高收益債券基金S-新台幣                                      9.21490    9.19760   0.01730    0.18809
瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣                                   11.69000   11.70000  -0.01000   -0.08547
瀚亞全球策略收益股票基金A-美元                                     11.40000   11.36000   0.04000    0.35211
瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣                                   11.05000   11.02000   0.03000    0.27223
瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣                                   10.77000   10.79000  -0.02000   -0.18536
瀚亞全球策略收益股票基金B-美元                                     10.65000   10.62000   0.03000    0.28249
瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣                                   10.36000   10.33000   0.03000    0.29042
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型                                      11.99000   11.87000   0.12000    1.01095
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型                                       9.96000    9.86000   0.10000    1.01420
瀚亞亞太高股息基金A-人民幣                                         11.62000   11.50000   0.12000    1.04348
瀚亞亞太高股息基金A-美金                                           10.47000   10.32000   0.15000    1.45349
瀚亞亞太高股息基金A-新台幣                                         14.74000   14.54000   0.20000    1.37552
瀚亞亞太高股息基金B-人民幣                                          9.22000    9.13000   0.09000    0.98576
瀚亞亞太高股息基金B-美金                                            8.97000    8.84000   0.13000    1.47059
瀚亞亞太高股息基金B-新台幣                                          8.98000    8.86000   0.12000    1.35440
瀚亞亞太基礎建設基金                                               11.79000   11.63000   0.16000    1.37575
瀚亞亞太豐收平衡基金A-人民幣                                       11.67520   11.62010   0.05510    0.47418
瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣                                       13.66070   13.66480  -0.00410   -0.03000
瀚亞亞太豐收平衡基金A-美元                                         10.70290   10.62660   0.07630    0.71801
瀚亞亞太豐收平衡基金A-新台幣                                       10.49510   10.42600   0.06910    0.66277
瀚亞亞太豐收平衡基金A-澳幣                                         11.74650   11.74230   0.00420    0.03577
瀚亞亞太豐收平衡基金B-人民幣                                        8.98370    8.94040   0.04330    0.48432
瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣                                        9.93370    9.92180   0.01190    0.11994
瀚亞亞太豐收平衡基金B-美元                                          8.88120    8.81790   0.06330    0.71786
瀚亞亞太豐收平衡基金B-新台幣                                        8.69880    8.64150   0.05730    0.66308
瀚亞亞太豐收平衡基金B-澳幣                                          9.14550    9.14390   0.00160    0.01750
瀚亞股債入息組合基金A-人民幣                                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-美元                                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-新台幣                                       14.59190   14.55940   0.03250    0.22322
瀚亞股債入息組合基金B-人民幣                                       10.86320   10.87960  -0.01640   -0.15074
瀚亞股債入息組合基金B-美元                                         10.73140   10.70050   0.03090    0.28877
瀚亞股債入息組合基金B-新台幣                                       12.67630   12.64810   0.02820    0.22296
瀚亞非洲基金-南非幣                                                11.38000   11.46000  -0.08000   -0.69808
瀚亞非洲基金-新臺幣                                                19.53000   19.38000   0.15000    0.77399
瀚亞威寶貨幣市場基金                                               13.56590   13.56570   0.00020    0.00147
瀚亞美國高科技基金                                                 27.94000   27.73000   0.21000    0.75730
瀚亞高科技基金                                                     57.72000   56.86000   0.86000    1.51249
瀚亞理財通基金                                                     27.63000   27.51000   0.12000    0.43621
瀚亞菁華基金                                                       23.35000   23.07000   0.28000    1.21370
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型                                      12.86990   12.82480   0.04510    0.35166
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型                                       9.02280    8.99120   0.03160    0.35145
瀚亞新興豐收基金A-人民幣                                           10.38260   10.36110   0.02150    0.20751
瀚亞新興豐收基金A-南非幣                                           11.37260   11.48000  -0.10740   -0.93554
瀚亞新興豐收基金A-美元                                             10.24980   10.19450   0.05530    0.54245
瀚亞新興豐收基金A-新台幣                                            9.67460    9.62860   0.04600    0.47774
瀚亞新興豐收基金A-澳幣                                             10.02090   10.05530  -0.03440   -0.34211
瀚亞新興豐收基金B-人民幣                                            8.22770    8.21090   0.01680    0.20461
瀚亞新興豐收基金B-南非幣                                            8.52610    8.60970  -0.08360   -0.97100
瀚亞新興豐收基金B-美元                                              8.75540    8.70810   0.04730    0.54317
瀚亞新興豐收基金B-新台幣                                            8.15220    8.11350   0.03870    0.47698
瀚亞新興豐收基金B-澳幣                                              7.88430    7.91140  -0.02710   -0.34254
瀚亞電通網基金                                                     14.87000   14.68000   0.19000    1.29428
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣                         13.63610   13.62660   0.00950    0.06972
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣                         10.38030   10.41320  -0.03290   -0.31595
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元                            9.85880    9.84670   0.01210    0.12288
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣                         11.42910   11.42110   0.00800    0.07005
瀚亞歐洲基金                                                       11.61000   11.58000   0.03000    0.25907
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