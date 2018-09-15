星美控股(00198-HK)多家附屬公司未能償還其到期貸款

星美控股(00198-HK)公布，董事會提供多宗近期事態發展之最新資料：該集團收到多名人士之通知函，要求償還尚欠貸款及因而產生之利息。 董事會得悉，該公司多家附屬公司未能償還其到期貸款。董事會亦正收集有關該集團主要營運附屬公司之營運及貸款狀況，尤其是應付貸款之條款及條件之資料。

董事會亦通過媒體報道及中國證券監督管理委員會網站得悉，中國證券監督管理委員會向該公司控股股東覃輝施以「市場禁入令」。按該公司截至2017年12月31日止年度之綜合財務報表所述，基於(其中包括)覃先生同意為該公司提供足夠資金，使該公司在可預見未來可悉數履行其財務責任，故當中所載之財務資料乃按持續經營基準編製。

董事會現正收集有關該集團最近期財務狀況及該集團融資活動之最新狀況之資料，以評估該集團之流動資金狀況。四名執行董事如上文所述辭任後，董事會現時僅由一名非執行董事及三名獨立非執行董事組成。

星美控股公布，魏裕泰因其太太病重，需要投放更多時間處理家事，辭任執行董事兼董事會主席，自9月3日起生效，但仍會暫時以兼任方式留任為高級管理人員。

另外，鄭吉崇、任曉楠及孔大路已辭任執行董事，自本月2日起生效。鄭吉崇於今年初進行手術後，以健康理由呈辭；任曉楠因擬重返內地銀行業而呈辭；孔大路因家庭計劃於稍後移居國外而辭任。

該公司指出，餘下1名非執行董事及3名獨立非執行董事，未有參與其日常管理及業務營運，亦無法處理行政職務及就業務及營運作出重大決策。該公司現正物色適當人選以填補執行董事、董事會主席及行政總裁之空缺，使集團管理盡快回復正常。

董事會公布，非執行董事洪嘉禧及公司之公司秘書陳星能已獲委任為公司之授權代表，自9月3日起生效。

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