中國8月央行口徑外匯占款年內首降 是否資金大量外流還需觀察

中國央行最新公布的8月末外匯占款較上月下降近24億元人民幣，為今年來首次下降，但不管從絕對值還是變化比例看，都非常小。分析人士認為，該數據和此前公布的外儲數據表現一致，數據尚不能說明有資金大幅流出，仍需進一步觀察。

交銀金研中心首席分析師鄂永健稱，目前跨進資金流動總體保持基本穩定。未來在美國經濟穩步向好、美聯儲加息、部分新興經濟體動蕩以及貿易沖突的情況下，人民幣仍有貶值壓力，跨境資金流動波動可能會加大。

“逆周期調節有助於穩定匯率，平抑跨境資金流動波動，未來跨境資金流動盡管有波動，但總體有望保持平穩，”他說。

不過一位不願具名分析人士指出，單看央行資產負債表裏的央行口徑外匯占款數據，不足以說明是否面臨資金外流情況，還需觀察“國外資產”一項，該項下數據當月下降了近180億元，這或許更值得註意。

中國央行周五公布，8月末中央銀行口徑外匯占款余額為215,278億元人民幣。據此計算，當月央行口徑外匯占款減少23.95億元。而央行上周公布的數據顯示，8月末外匯儲備為31,097.16億美元，創10個月新低，環比小降82.3億美元，結束連兩月微升走勢。

受中美貿易摩擦和強勢美元影響，人民幣兌美元自6月中旬起加速貶值，但進入8月人民幣跌勢明顯收窄，當月不過微跌44個點。但8月當月監管層出台一系列維穩匯市政策，也反映出人民幣確實面臨一定的貶值壓力。

8月初央行宣布提升遠期購匯風險準備金率至20%，意在緩解市場遠購導致的貶值壓力；月中央行上海總部出台政策限制人民幣通過自貿區FTU賬戶外流，收緊離岸流動性；8月底人民幣中間價定價機制中的逆周期因子再度啟用。

路透上海9月14日

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