黑石計劃為最大房地產基金募資180億美元 聰明錢在想什麼？

據彭博社援引知情人士，全球私募巨頭黑石集團計劃在今年晚些時候，為旗艦房地產基金募集 180 億美元，將成黑石歷史上最大的房地產基金，上一個募資紀錄是 2015 年同類基金 158 億美元。

知情人士透露，最新旗艦基金與上一個基金策略差不多，都是在全球投資房產市場中的不良資產（distressed property）。6 月黑石剛為一個專注於亞洲的機會型房地產基金籌資了 71 億美元。

報導稱，黑石已經成為私募股權行業最大的房地產投資者，這一領域也是今年剛被升職為總裁兼 COO 的 Jon Gray 大力押注領域，看重的是巨大盈利潛力。

在次貸危機和地產泡沫引發金融危機之前，黑石曾於 2006 年斥資 390 億美元收購了美國最大的辦公物業 EOP（Equity Office Properties Trust），創下史上最大 REITs 收購交易。黑石也於 2007 年 10 月起向希爾頓酒店投資了 260 億美元，在今年 5 月清倉希爾頓後，黑石在這兩筆投資上盈利至少 200 億美元。

黑石集團從 1991 年起進軍房地產業務，目前的地產資產管理規模高達 1190 億美元，在美國、歐洲、亞洲和拉丁美洲持有多種物業類型，包括酒店、辦公室、零售店鋪、工業用地和住宅等。

黑石的競爭對手們也在行動。私募巨頭凱雷集團也將於 9 月為旗下最大的美國房地產基金募資。英國《金融時報》9 月 12 日報導稱，全球最大資管機構貝萊德本周推出了歐元區的開放式房地產基金，首輪募資了 2.8 億歐元，將投資區內或與歐元掛鈎國家的辦公室、零售和物流類地產。

貝萊德負責全球房地產業務的主管 Marcus Sperber 表示，投資者的資產配置偏好有所改變，很多客戶計劃增加對房地產的資金配置。今年早些時候的調查顯示，255 個受訪客戶中 42% 有增配需求。投資者正在調整配倉增加低流動性的資產，特別是房地產，以此產生高額回報和現金流。

資產調研機構 Preqin 在最新的房地產報告（Real Estate Spotlight）中發現，今年 8 月，全球已有 167 個私募房地產基金結束了 2018 年最後一輪募資，總募資額高達 730 億美元。公共養老基金和保險公司等大型機構投資者正在大力押注地產，對抗通膨，並多元化在股債之外的資產持有。

彭博社還指出，除了房地產，全球投資者正在大量湧入替代類資產類別，推漲了私募行業整體的募資總額，例如 2017 年私募股權行業募資額是創紀錄的 4530 億美元。黑石也搭乘了客戶的需求東風，7 月消息稱，公司即將為第八個買斷基金（buyout fund）募資至少 200 億美元。

貝萊德集團的房地產投資高管 Ian Williamson 曾表示，歐元區商業地產還在使用周期（occupational cycle）的早期階段，改善的經濟狀況將繼續推動區內地產表現。由此類推，黑石集團對美國房地產資產的大力押注，理由也差不多，背景都是經濟基本面利多。

包括黑石在內的外資對中國房地產市場興趣也非常旺盛，除了一以貫之的全球地產市場投資邏輯，也與中國逐步放開外資投資當地樓市的開放政策密不可分。

華爾街見聞會員專享文章《中國樓市眼看見頂 黑石這時候要求獨資入市意欲何為？》本周分析稱，以私募股權基金的形式重倉全球主要樓市的黑石集團，試圖在中國市場更進一步：

黑石聯合創始人兼 CEO 蘇世民在紐約總部的投資者見面會上表示，希望在中國房地產市場取得獨資准入權，而不是與當地企業合夥。

戴德梁行的數據顯示，2017 年外資於中國內地樓市的投資年增率增幅高達 84%，占全年總投資額的 20%，而 2016 年該比例為 14%。其中大宗交易包括頂新集團 65 億元收購上海 1788 國際中心，基匯資本 49 億元收購凌空 SOHO、領展房地產投資信託基金 41 億元收購廣州西城都薈。

商業地產市場，外資開發商可以設立獨資公司持有不動產項目。作為全球資管巨頭，黑石集團已經在北京和上海布局，CEO 蘇世民呼籲中國樓市進一步向外資開放，指的是外資在中國內地設立獨資的金融業務公司，面向中國境內投資人發行不動產信託、REITS 和私募基金等。

目前，商務部明令禁止外資設立房地產投資性公司，這一領域成為外資的禁區，也是中國商業地產對外全面開放的最後一層窗戶紙。

黑石集團周五收漲 2.4%，報收 36.80 美元，接近一個月最高，今年以來股價累漲 10%。

『新聞來源／華爾街見聞』