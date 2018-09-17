[表一9]台灣證券交易所辦理有價證券承銷電腦抽籤預定時間表

實際 代號 證券名稱 抽籤 發行性質 申購期間 承銷 承銷價 承銷價 主辦 申購 扣款日 迄09/14 日期 張數 (元) (元) 券商 張數 申購筆數 -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6641 基士德-KY 09/17 第一上市 09/11-09/13 930 75.00 75.00 永豐金 01 09/14 40588 8415 大國鋼 09/18 上櫃增資 09/12-09/14 35700 28.00 28.00 統一 02 09/17 68607 2069 運錩 09/19 上市增資 09/13-09/17 900 20.00 20.00 台新 01 09/18 13048 3562 頂晶 09/20 上櫃增資 09/14-09/18 1800 12.85 12.85 第一金 01 09/19 備註: 1.以上電腦抽籤時間係以主辦券商函報之承銷公告為準，日期如有變動另行通知。 2.依據中華民國證券商業同業公會88年5月3日公告修正之「證券商承銷或再行銷售 有價證券處理辦法」規定，中籤人應負擔中籤通知郵寄工本費(50元)，於中籤認 購價款繳存截止日時，一併繳存。