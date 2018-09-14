沒打算撤出 法國巴黎銀行董座：土耳其是很棒的市場

法國巴黎銀行 (BNP Paribas) 董事長 Jean Lemierre 今 (14) 日表示，儘管土耳其面臨嚴峻的經濟挑戰，且里拉重貶，但法巴銀行目前仍無意撤出這個「很棒的市場」。

台北時間週五晚間 6 點 25 分，Investing.com 數據顯示，美元兌里拉下跌 0.05%，至 1 美元兌 6.0786 里拉。

2018 年以來，里拉兌美元重貶逾 4 成，為挽救疲弱的里拉，土國央行昨 (13) 日宣布，將基準利率由 17.75%，調升至 24%，並透過聲明指出，「若有必要，將進一步採取貨幣緊縮政策」；受此消息激勵，里拉兌美元一度勁揚逾 5%。

Lemierre 週五接受 CNBC 採訪時指出，他相信，土耳其知道如何因應經濟困境，「土耳其是個不錯的國家，也是很棒的經濟體。」

對於土國央行升息一事，Lemierre 說，「他們採取了大膽、嚴肅且極為重要的決定」，這是正確措施。

Lemierre 稱，除了土耳其、阿根廷外，多數新興經濟體，仍具備良好經濟基礎，「我不認為我們正面臨新興市場危機」。

8 月上旬，英國金融時報報導稱，歐洲央行 (ECB) 對歐洲 3 大銀行的土耳其曝險，感到憂心，其中之一便是法巴銀行，另外兩家分別是義大利聯合信貸銀行 (UniCredit) 與西班牙對外銀行(BBVA)。