新聞

[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱                                                        107/09/13  107/09/12  漲跌(元)  漲跌幅(%)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
大華銀人民幣保本基金                                             10.55980   10.55980   0.00000    0.00000
大華銀多元特別收益平衡基金                                       10.32000   10.32000   0.00000    0.00000
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A                        9.78020    9.74690   0.03330    0.34165
中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B                        9.78200    9.74880   0.03320    0.34055
中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A                          9.75910    9.74580   0.01330    0.13647
中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B                          9.75940    9.74610   0.01330    0.13646
中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣                             9.10050    9.09550   0.00500    0.05497
中國信託六年到期新興主權債券基金-美元                             9.37730    9.37110   0.00620    0.06616
中國信託台灣活力基金                                             14.02000   14.03000  -0.01000   -0.07128
中國信託台灣優勢基金                                             16.45000   16.38000   0.07000    0.42735
中國信託全球不動產收益基金-人民幣B                               10.40000   10.45000  -0.05000   -0.47847
中國信託全球不動產收益基金-台幣A                                  9.94000    9.93000   0.01000    0.10070
中國信託全球不動產收益基金-台幣B                                  9.30000    9.29000   0.01000    0.10764
中國信託全球不動產收益基金-美元B                                  9.74000    9.73000   0.01000    0.10277
中國信託全球股票入息基金-配息型                                   9.75000    9.76000  -0.01000   -0.10246
中國信託全球股票入息基金-累積型                                  10.39000   10.40000  -0.01000   -0.09615
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A                              9.91030    9.90170   0.00860    0.08685
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B                              9.27370    9.26560   0.00810    0.08742
中國信託全球短期高收益債券基金-美元A                             10.27990   10.27370   0.00620    0.06035
中國信託全球短期高收益債券基金-美元B                              9.58140    9.57560   0.00580    0.06057
中國信託多元入息平衡基金A(不配息)                                11.11600   11.12640  -0.01040   -0.09347
中國信託多元入息平衡基金B(配息)                                   9.68000    9.68910  -0.00910   -0.09392
中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型)                            10.93340   10.93980  -0.00640   -0.05850
中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型)                             9.84000    9.84570  -0.00570   -0.05789
中國信託智能運動基金-台幣                                        11.27000   11.25000   0.02000    0.17778
中國信託智能運動基金-美元                                        10.96000   10.94000   0.02000    0.18282
中國信託智慧城市建設基金-台幣                                    10.13000   10.13000   0.00000    0.00000
中國信託智慧城市建設基金-美元                                     9.99000    9.99000   0.00000    0.00000
中國信託華盈貨幣市場基金                                         10.98860   10.98850   0.00010    0.00091
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A                                9.40060    9.39300   0.00760    0.08091
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B                                9.05150    9.04410   0.00740    0.08182
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A                                9.53590    9.52880   0.00710    0.07451
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B                                9.17640    9.16970   0.00670    0.07307
中國信託精穩基金                                                 18.44450   18.44490  -0.00040   -0.00217
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A                                   11.77000   11.76000   0.01000    0.08503
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B                                   11.38000   11.37000   0.01000    0.08795
中國信託樂齡收益平衡基金-美元A                                   11.93000   11.93000   0.00000    0.00000
中國信託樂齡收益平衡基金-美元B                                   11.61000   11.60000   0.01000    0.08621
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
元大2001基金                                                     60.86000   60.69000   0.17000    0.28011
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金                           39.22360   39.08550   0.13810    0.35333
元大MSCI中國A股國際通ETF基金                                     17.36000   17.49000  -0.13000   -0.74328
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.42220   11.42130   0.00090    0.00788
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣                                    10.59620   10.52960   0.06660    0.63250
元大上證50基金                                                   27.56000   27.09000   0.47000    1.73496
元大大中華TMT基金-人民幣                                         10.80000   11.00000  -0.20000   -1.81818
元大大中華TMT基金-新台幣                                          9.69000    9.80000  -0.11000   -1.12245
元大大中華價值指數基金-人民幣                                    12.96000   13.08000  -0.12000   -0.91743
元大大中華價值指數基金-美元                                      12.21800   12.26200  -0.04400   -0.35883
元大大中華價值指數基金-新台幣                                    16.48500   16.53900  -0.05400   -0.32650
元大大中華豐益平衡基金-人民幣                                     9.88800    9.98900  -0.10100   -1.01111
元大大中華豐益平衡基金-新台幣                                     9.56800    9.60600  -0.03800   -0.39559
元大中國平衡基金-人民幣                                           2.85000    2.87000  -0.02000   -0.69686
元大中國平衡基金-新台幣                                          12.80000   12.83000  -0.03000   -0.23383
元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金                    45.29280   45.35180  -0.05900   -0.13009
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息                             10.45620   10.47840  -0.02220   -0.21186
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息                                9.66270    9.68320  -0.02050   -0.21171
元大中國機會債券基金-新台幣                                       9.67820    9.63860   0.03960    0.41085
元大巴西指數基金                                                  5.06500    5.03600   0.02900    0.57585
元大巴菲特基金                                                   27.19000   27.03000   0.16000    0.59193
元大日經225基金                                                  28.64000   28.36000   0.28000    0.98731
元大台商收成基金                                                 23.26000   23.29000  -0.03000   -0.12881
元大台灣50單日反向1倍基金                                        12.28000   12.27000   0.01000    0.08150
元大台灣50單日正向2倍基金                                        39.03000   39.26000  -0.23000   -0.58584
元大台灣中型100基金                                              32.40000   32.20000   0.20000    0.62112
元大台灣加權股價指數基金                                         25.38900   25.38400   0.00500    0.01970
元大台灣卓越50基金                                               84.99000   85.52000  -0.53000   -0.61974
元大台灣金融基金                                                 18.20000   18.12000   0.08000    0.44150
元大台灣高股息低波動ETF基金                                      31.74000   31.63000   0.11000    0.34777
元大台灣高股息基金                                               26.84000   26.62000   0.22000    0.82645
元大台灣電子科技基金                                             36.00000   36.36000  -0.36000   -0.99010
元大全球ETF成長組合基金                                          10.63000   10.61000   0.02000    0.18850
元大全球ETF穩健組合基金                                          14.80000   14.76000   0.04000    0.27100
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型                             13.40000   13.42000  -0.02000   -0.14903
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型                                9.37000    9.40000  -0.03000   -0.31915
元大全球不動產證券化基金-人民幣                                  13.09000   13.19000  -0.10000   -0.75815
元大全球不動產證券化基金-美元                                    12.36300   12.38700  -0.02400   -0.19375
元大全球公用能源效率基金-不配息型                                 8.46000    8.46000   0.00000    0.00000
元大全球公用能源效率基金-配息型                                   6.43000    6.43000   0.00000    0.00000
元大全球地產建設入息基金-不配息型                                 8.48000    8.47000   0.01000    0.11806
元大全球地產建設入息基金-配息型                                   6.63000    6.63000   0.00000    0.00000
元大全球股票入息基金-美元配息                                     9.54400    9.58400  -0.04000   -0.41736
元大全球股票入息基金-新台幣不配息                                10.64000   10.65000  -0.01000   -0.09390
元大全球股票入息基金-新台幣配息                                   9.46000    9.49000  -0.03000   -0.31612
元大全球新興市場精選組合基金                                     12.94000   12.93000   0.01000    0.07734
元大全球農業商機基金                                             17.83000   17.76000   0.07000    0.39414
元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型                         10.43000   10.42000   0.01000    0.09597
元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型                           10.39000   10.37000   0.02000    0.19286
元大印尼指數基金                                                  8.20700    8.31000  -0.10300   -1.23947
元大印度指數基金                                                  9.99800    9.85800   0.14000    1.42017
元大印度基金                                                     12.50000   12.36000   0.14000    1.13269
元大多多基金                                                     17.58000   17.57000   0.01000    0.05692
元大多福基金                                                     53.01000   52.82000   0.19000    0.35971
元大亞太成長基金                                                  9.01000    9.06000  -0.05000   -0.55188
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型                              8.51160    8.49940   0.01220    0.14354
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型                                6.98900    6.97900   0.01000    0.14329
元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息                         9.28800    9.24800   0.04000    0.43253
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息                     9.74000    9.69000   0.05000    0.51600
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息                       9.48000    9.44000   0.04000    0.42373
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I)                           9.74000    9.69000   0.05000    0.51600
元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息                         9.94700    9.97500  -0.02800   -0.28070
元大卓越基金                                                     46.19000   46.03000   0.16000    0.34760
元大店頭基金                                                      8.17000    8.15000   0.02000    0.24540
元大泛歐成長基金                                                  9.38000    9.32000   0.06000    0.64378
元大美元貨幣市場基金-美元                                        10.27710   10.27660   0.00050    0.00487
元大美元貨幣市場基金-新台幣                                       9.60300    9.60870  -0.00570   -0.05932
元大美國政府1至3年期債券ETF基金                                  31.72870   31.71880   0.00990    0.03121
元大美國政府20年期(以上)債券基金                                 37.75870   37.62760   0.13110    0.34841
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金                      19.22740   19.28070  -0.05330   -0.27644
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金                      18.78570   18.67890   0.10680    0.57177
元大美國政府7至10年期債券基金                                    38.92740   38.86780   0.05960    0.15334
元大高科技基金                                                   18.56000   18.59000  -0.03000   -0.16138
元大得利貨幣市場基金                                             16.25740   16.25720   0.00020    0.00123
元大得寶貨幣市場基金                                             11.98470   11.98460   0.00010    0.00083
元大富櫃50基金                                                   11.84000   11.93000  -0.09000   -0.75440
元大華夏中小基金                                                  6.71000    6.81000  -0.10000   -1.46843
元大新中國基金-人民幣                                             8.98000    9.13000  -0.15000   -1.64294
元大新中國基金-美元                                               8.47700    8.56600  -0.08900   -1.03899
元大新中國基金-新台幣                                             8.44000    8.52000  -0.08000   -0.93897
元大新主流基金                                                   24.39000   24.40000  -0.01000   -0.04098
元大新東協平衡基金-美元                                           9.21200    9.19000   0.02200    0.23939
元大新東協平衡基金-新台幣                                         8.97000    8.95000   0.02000    0.22346
元大新興印尼機會債券基金-人民幣                                   9.76030    9.83650  -0.07620   -0.77467
元大新興印尼機會債券基金-美金                                     9.09890    9.12710  -0.02820   -0.30897
元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息                             9.81400    9.79750   0.01650    0.16841
元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息                               8.50130    8.53200  -0.03070   -0.35982
元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息                            9.78090    9.78270  -0.00180   -0.01840
元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息                              9.35560    9.38630  -0.03070   -0.32707
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息                          9.92650    9.92480   0.00170    0.01713
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息                            9.49930    9.52660  -0.02730   -0.28657
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息                      9.52000    9.52170  -0.00170   -0.01785
元大新興亞洲基金                                                 11.06000   11.07000  -0.01000   -0.09033
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息                        8.77250    8.73580   0.03670    0.42011
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息                          8.55450    8.51860   0.03590    0.42143
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息                      9.01080    8.97440   0.03640    0.40560
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息                        8.78630    8.75090   0.03540    0.40453
元大萬泰貨幣市場基金                                             15.10480   15.10460   0.00020    0.00132
元大經貿基金                                                     37.02000   36.92000   0.10000    0.27086
元大實質多重資產基金-人民幣                                       9.01000    9.07000  -0.06000   -0.66152
元大實質多重資產基金-美元                                         8.34700    8.34600   0.00100    0.01198
元大實質多重資產基金-新台幣                                       8.80000    8.80000   0.00000    0.00000
元大滬深300單日反向1倍基金                                       16.19000   16.42000  -0.23000   -1.40073
元大滬深300單日正向2倍基金                                       12.68000   12.34000   0.34000    2.75527
元大摩臺基金                                                     39.17000   39.38000  -0.21000   -0.53327
元大標普500基金                                                  26.81000   26.79000   0.02000    0.07465
元大標普500單日反向1倍基金                                       12.83000   12.82000   0.01000    0.07800
元大標普500單日正向2倍基金                                       35.71000   35.74000  -0.03000   -0.08394
元大標智滬深300基金                                              15.46000   15.17000   0.29000    1.91167
元大歐洲50基金                                                   23.89000   23.79000   0.10000    0.42034
元大澳幣貨幣市場基金-新台幣                                       9.41770    9.32960   0.08810    0.94431
元大澳幣貨幣市場基金-澳幣                                        10.18890   10.18850   0.00040    0.00393
元大績效基金                                                     50.67000   50.70000  -0.03000   -0.05917
元大韓國KOSPI200基金                                             21.99000   21.92000   0.07000    0.31934
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
日盛MIT主流基金                                                  14.82000   14.77000   0.05000    0.33852
日盛上選基金                                                     31.67000   31.51000   0.16000    0.50778
日盛小而美基金                                                   18.08000   17.98000   0.10000    0.55617
日盛中國內需動力基金                                              8.83000    9.01000  -0.18000   -1.99778
日盛中國高收益債券基金(人民幣A)                                  11.64260   11.64370  -0.00110   -0.00945
日盛中國高收益債券基金(人民幣B)                                   9.75340    9.75430  -0.00090   -0.00923
日盛中國高收益債券基金(美元A)                                    11.64730   11.65100  -0.00370   -0.03176
日盛中國高收益債券基金(美元B)                                     9.75170    9.75480  -0.00310   -0.03178
日盛中國高收益債券基金(新台幣A)                                  10.58310   10.58520  -0.00210   -0.01984
日盛中國高收益債券基金(新台幣B)                                   8.84530    8.84700  -0.00170   -0.01922
日盛中國戰略A股基金(人民幣)                                       9.67000    9.84000  -0.17000   -1.72764
日盛中國戰略A股基金(美元)                                         9.20000    9.38000  -0.18000   -1.91898
日盛中國戰略A股基金(新台幣)                                       9.50000    9.68000  -0.18000   -1.85950
日盛中國豐收平衡基金(人民幣)                                      9.83000    9.85000  -0.02000   -0.20305
日盛中國豐收平衡基金(美元)                                        9.70000    9.74000  -0.04000   -0.41068
日盛中國豐收平衡基金(新台幣)                                      9.75000    9.79000  -0.04000   -0.40858
日盛日盛基金                                                     13.13000   13.10000   0.03000    0.22901
日盛目標收益組合基金(美元)                                        9.42000    9.42000   0.00000    0.00000
日盛目標收益組合基金(新台幣)                                      9.40000    9.40000   0.00000    0.00000
日盛全球抗暖化基金                                               10.77000   10.77000   0.00000    0.00000
日盛全球高收益債券基金(美元 A)                                   10.15710   10.14620   0.01090    0.10743
日盛全球高收益債券基金(美元 B)                                    9.52790    9.51770   0.01020    0.10717
日盛全球高收益債券基金(新台幣 A)                                  9.98660    9.97460   0.01200    0.12031
日盛全球高收益債券基金(新台幣 B)                                  9.37000    9.35870   0.01130    0.12074
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A)                                   2.40140    2.40100   0.00040    0.01666
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B)                                   1.66630    1.66600   0.00030    0.01801
日盛亞洲高收益債券基金(美元A)                                     0.36220    0.36230  -0.00010   -0.02760
日盛亞洲高收益債券基金(美元B)                                     0.25210    0.25220  -0.00010   -0.03965
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A)                                  12.04690   12.04920  -0.00230   -0.01909
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B)                                   8.24950    8.25110  -0.00160   -0.01939
日盛亞洲機會基金                                                  6.49000    6.56000  -0.07000   -1.06707
日盛首選基金                                                     16.64000   16.60000   0.04000    0.24096
日盛高科技基金                                                   17.21000   17.15000   0.06000    0.34985
日盛貨幣市場基金                                                 14.77280   14.77270   0.00010    0.00068
日盛新台商基金                                                   38.13000   38.04000   0.09000    0.23659
日盛精選五虎基金                                                 36.65000   36.46000   0.19000    0.52112
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
台新1699貨幣市場基金                                             13.48760   13.48740   0.00020    0.00148
台新2000高科技基金                                               28.85000   29.01000  -0.16000   -0.55153
台新MSCI中國基金                                                 19.04000   19.08000  -0.04000   -0.20964
台新MSCI台灣單日反向1倍基金                                      17.90000   17.85000   0.05000    0.28011
台新MSCI台灣單日正向2倍基金                                      22.19000   22.31000  -0.12000   -0.53788
台新大眾貨幣市場基金                                             14.16440   14.16430   0.00010    0.00071
台新中美貨幣市場基金-人民幣                                      10.41160   10.45680  -0.04520   -0.43225
台新中美貨幣市場基金-美元                                        10.54240   10.52630   0.01610    0.15295
台新中美貨幣市場基金-新台幣                                      10.11910   10.10000   0.01910    0.18911
台新中國通基金                                                   41.09000   41.07000   0.02000    0.04870
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元               0.45380    0.46040  -0.00660   -1.43354
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣            13.96700   14.16500  -0.19800   -1.39781
台新中國精選中小基金-美元                                         0.31040    0.31540  -0.00500   -1.58529
台新中國精選中小基金-新台幣                                       9.58000    9.73000  -0.15000   -1.54162
台新主流基金                                                     22.43000   22.39000   0.04000    0.17865
台新北美收益資產證券化基金(A)                                    20.46000   20.46000   0.00000    0.00000
台新北美收益資產證券化基金(A)-USD                                 0.66810    0.66850  -0.00040   -0.05984
台新北美收益資產證券化基金(B)                                    15.24000   15.24000   0.00000    0.00000
台新北美收益資產證券化基金(B)-USD                                 0.49630    0.49660  -0.00030   -0.06041
台新台灣中小基金                                                 32.44000   32.44000   0.00000    0.00000
台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣                          10.02880    9.98780   0.04100    0.41050
台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元                             9.31950    9.26540   0.05410    0.58389
台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣                           8.77000    8.71000   0.06000    0.68886
台新全球不動產入息基金(累積型)-美元                              10.43490   10.37430   0.06060    0.58414
台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣                             9.81000    9.75000   0.06000    0.61538
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元                          10.36160   10.35010   0.01150    0.11111
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣                         9.90000    9.89000   0.01000    0.10111
台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元                            11.18290   11.17060   0.01230    0.11011
台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣                          10.69000   10.67000   0.02000    0.18744
台新印度基金                                                     15.27000   15.10000   0.17000    1.12583
台新亞美短期債券基金                                             10.90590   10.89720   0.00870    0.07984
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)                                  8.52150    8.52300  -0.00150   -0.01760
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD                              0.28230    0.28240  -0.00010   -0.03541
台新亞澳高收益債券基金(累計型)                                   11.84180   11.84390  -0.00210   -0.01773
台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD                                0.38670    0.38690  -0.00020   -0.05169
台新真吉利貨幣市場基金                                           11.09280   11.09270   0.00010    0.00090
台新高股息平衡基金                                               29.31820   29.13690   0.18130    0.62224
台新智慧生活基金-美元                                            10.69610   10.67250   0.02360    0.22113
台新智慧生活基金-新台幣                                          10.99000   10.96000   0.03000    0.27372
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元                         8.20970    8.23000  -0.02030   -0.24666
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣                       8.38870    8.40640  -0.01770   -0.21055
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元                           8.82630    8.84800  -0.02170   -0.24525
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣                         9.02610    9.04510  -0.01900   -0.21006
台新新興市場債券基金(A類型)                                      10.21990   10.16610   0.05380    0.52921
台新新興市場債券基金(A類型)-USD                                   0.32680    0.32520   0.00160    0.49200
台新新興市場債券基金(B類型)                                       7.62120    7.58100   0.04020    0.53027
台新新興市場債券基金(B類型)-USD                                   0.25670    0.25550   0.00120    0.46967
台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金                        5.29000    5.28000   0.01000    0.18939
台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金                      20.96000   20.92000   0.04000    0.19120
台新羅傑斯環球資源指數基金                                       10.69800   10.65600   0.04200    0.39414
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
未來資產全球大消費基金                                           15.64000   15.60000   0.04000    0.25641
未來資產亞洲高收益債券基金A                                      11.77800   11.78640  -0.00840   -0.07127
未來資產亞洲高收益債券基金B                                       9.47600    9.51850  -0.04250   -0.44650
未來資產亞洲新富基金                                             19.02000   19.15000  -0.13000   -0.67885
未來資產所羅門貨幣市場基金                                       12.56870   12.56860   0.00010    0.00080
未來資產阿波羅基金                                               11.24000   11.29000  -0.05000   -0.44287
未來資產新興市場債券基金A                                         8.65400    8.64810   0.00590    0.06822
未來資產新興市場債券基金B                                         6.54630    6.57500  -0.02870   -0.43650
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型                                11.11470   11.11390   0.00080    0.00720
永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型                                 9.89720    9.89300   0.00420    0.04245
永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型                                 9.18710    9.19530  -0.00820   -0.08918
永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型                                10.44250   10.45190  -0.00940   -0.08994
永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型                                 7.77710    7.78310  -0.00600   -0.07709
永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型                                 8.90070    8.90800  -0.00730   -0.08195
永豐中小基金                                                     50.74000   50.48000   0.26000    0.51506
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型                             1.76690    1.76930  -0.00240   -0.13565
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型                             2.33750    2.34070  -0.00320   -0.13671
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型                             8.03670    8.04490  -0.00820   -0.10193
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型                            10.31680   10.32740  -0.01060   -0.10264
永豐中國經濟建設基金-人民幣類型                                   4.44000    4.47000  -0.03000   -0.67114
永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型                                  19.91000   20.06000  -0.15000   -0.74776
永豐主流品牌基金                                                 18.19000   17.96000   0.23000    1.28062
永豐永豐基金                                                     35.56000   35.58000  -0.02000   -0.05621
永豐全球多元入息基金-美元月配類型                                 9.82320    9.81480   0.00840    0.08559
永豐全球多元入息基金-美元累積類型                                 9.89150    9.88310   0.00840    0.08499
永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型                               9.76900    9.76090   0.00810    0.08298
永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型                               9.83810    9.82990   0.00820    0.08342
永豐亞洲民生消費基金                                             10.78000   10.83000  -0.05000   -0.46168
永豐南非幣2021保本基金                                           12.92100   12.90960   0.01140    0.08831
永豐高科技基金                                                   23.34000   23.39000  -0.05000   -0.21377
永豐貨幣市場基金                                                 13.88540   13.88520   0.00020    0.00144
永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型                           2.10750    2.10660   0.00090    0.04272
永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型                           2.49220    2.49110   0.00110    0.04416
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型                           7.72090    7.71480   0.00610    0.07907
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型                          10.36450   10.35630   0.00820    0.07918
永豐新興高收雙債組合基金月配類型                                  6.98820    6.98490   0.00330    0.04724
永豐新興高收雙債組合基金累積類型                                 10.76300   10.75800   0.00500    0.04648
永豐滬深300紅利指數基金-人民幣類型                                9.05000    9.09000  -0.04000   -0.44004
永豐滬深300紅利指數基金-美元類型                                  7.14000    7.17000  -0.03000   -0.41841
永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型                               16.44000   16.50000  -0.06000   -0.36364
永豐臺灣加權ETF基金                                              55.50000   55.49000   0.01000    0.01802
永豐領航科技基金                                                 38.27000   38.31000  -0.04000   -0.10441
永豐標普東南亞指數基金-美元類型                                  11.02000   11.18000  -0.16000   -1.43113
永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型                                10.66000   10.81000  -0.15000   -1.38760
永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型                                     9.97000    9.94000   0.03000    0.30181
永豐歐洲50指數基金-歐元類型                                       9.74000    9.70000   0.04000    0.41237
永豐趨勢平衡基金                                                 41.49000   41.61000  -0.12000   -0.28839
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
兆豐國際人民幣貨幣市場基金                                       11.59100   11.58990   0.00110    0.00949
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息                     9.47860    9.46880   0.00980    0.10350
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積                     9.73180    9.72180   0.01000    0.10286
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型                     9.49800    9.49970  -0.00170   -0.01790
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型                     9.67080    9.67260  -0.00180   -0.01861
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型                       9.49330    9.48860   0.00470    0.04953
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型                       9.87590    9.87100   0.00490    0.04964
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型                         9.47420    9.47660  -0.00240   -0.02533
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型                         9.72700    9.72940  -0.00240   -0.02467
兆豐國際大中華平衡基金(人民幣)                                   10.34000   10.46000  -0.12000   -1.14723
兆豐國際大中華平衡基金(台幣)                                      9.13000    9.22000  -0.09000   -0.97614
兆豐國際大中華平衡基金(美元)                                      9.76000    9.85000  -0.09000   -0.91371
兆豐國際中小基金                                                 15.16000   15.16000   0.00000    0.00000
兆豐國際中國A股基金(人民幣)                                      12.96000   13.12000  -0.16000   -1.21951
兆豐國際中國A股基金(台幣)                                        17.19000   17.36000  -0.17000   -0.97926
兆豐國際中國A股基金(美金)                                        17.06000   17.23000  -0.17000   -0.98665
兆豐國際生命科學基金                                             16.74000   16.71000   0.03000    0.17953
兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣)                                10.32320   10.30530   0.01790    0.17370
兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元)                                10.54570   10.52950   0.01620    0.15385
兆豐國際全球基金                                                 32.17000   32.16000   0.01000    0.03109
兆豐國際美元貨幣市場基金(美元)                                   10.28250   10.28200   0.00050    0.00486
兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣)                                 10.05910   10.06510  -0.00600   -0.05961
兆豐國際國民基金                                                 21.52000   21.42000   0.10000    0.46685
兆豐國際第一基金                                                 12.71000   12.71000   0.00000    0.00000
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型)                           9.91540    9.91090   0.00450    0.04540
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型)                           7.86570    7.86220   0.00350    0.04452
兆豐國際萬全基金                                                 20.02000   20.01000   0.01000    0.04998
兆豐國際電子基金                                                 24.19000   24.30000  -0.11000   -0.45267
兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金                                        22.38000   22.43000  -0.05000   -0.22292
兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金                            16.47000   16.46000   0.01000    0.06075
兆豐國際豐台灣基金                                               32.68000   32.54000   0.14000    0.43024
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金                                         12.50500   12.50480   0.00020    0.00160
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
合庫台灣基金                                                     11.15000   11.16000  -0.01000   -0.08961
合庫全球高收益債券基金A類型                                      11.16640   11.15360   0.01280    0.11476
合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣)                              11.99890   11.98660   0.01230    0.10261
合庫全球高收益債券基金A類型(美元)                                10.76150   10.75200   0.00950    0.08836
合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣)                                11.52720   11.51560   0.01160    0.10073
合庫全球高收益債券基金B類型                                       8.12840    8.11900   0.00940    0.11578
合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣)                               9.44450    9.43500   0.00950    0.10069
合庫全球高收益債券基金B類型(美元)                                 9.00700    8.99900   0.00800    0.08890
合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣)                                 8.91760    8.90820   0.00940    0.10552
合庫全球高收益債券基金C類型(美元)                                 9.26930    9.26100   0.00830    0.08962
合庫全球高股息基金A(TWD不配息)                                   10.62000   10.59000   0.03000    0.28329
合庫全球高股息基金A(USD不配息)                                   11.40000   11.36000   0.04000    0.35211
合庫全球高股息基金B(TWD配息)                                      9.75000    9.71000   0.04000    0.41195
合庫全球高股息基金B(USD配息)                                     10.63000   10.60000   0.03000    0.28302
合庫全球新興市場基金                                              8.66000    8.66000   0.00000    0.00000
合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息)                               9.79000    9.79000   0.00000    0.00000
合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息)                              10.02000   10.02000   0.00000    0.00000
合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息)                                 9.16000    9.16000   0.00000    0.00000
合庫多元入息組合基金-B類(USD配息)                                 9.39000    9.39000   0.00000    0.00000
合庫貨幣市場基金                                                 10.13180   10.13160   0.00020    0.00197
合庫新興多重收益基金A(AUD不配息)                                  9.31640    9.31440   0.00200    0.02147
合庫新興多重收益基金A(USD不配息)                                  9.56300    9.56200   0.00100    0.01046
合庫新興多重收益基金A類型                                         9.87120    9.86740   0.00380    0.03851
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣)                                11.26690   11.26370   0.00320    0.02841
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣)                                13.41780   13.41000   0.00780    0.05817
合庫新興多重收益基金B(AUD配息)                                    8.60690    8.60460   0.00230    0.02673
合庫新興多重收益基金B(USD配息)                                    9.27060    9.26860   0.00200    0.02158
合庫新興多重收益基金B類型                                         7.72930    7.72630   0.00300    0.03883
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣)                                 8.57790    8.57560   0.00230    0.02682
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣)                                 9.94750    9.94160   0.00590    0.05935
合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息)                       10.08000   10.09000  -0.01000   -0.09911
合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息)                       10.20000   10.21000  -0.01000   -0.09794
合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息)                       10.00000   10.01000  -0.01000   -0.09990
合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息)                          9.87000    9.88000  -0.01000   -0.10121
合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息)                         10.05000   10.05000   0.00000    0.00000
合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息)                          9.86000    9.86000   0.00000    0.00000
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
安本標準360多重資產收益基金Ａ月配息型美元                         9.96000    9.95000   0.01000    0.10050
安本標準360多重資產收益基金Ａ月配息型新臺幣                       9.92000    9.92000   0.00000    0.00000
安本標準360多重資產收益基金Ａ累積型美元                           9.99000    9.99000   0.00000    0.00000
安本標準360多重資產收益基金Ａ累積型新臺幣                         9.95000    9.95000   0.00000    0.00000
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元                   10.30000   10.29000   0.01000    0.09718
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣                 10.52000   10.50000   0.02000    0.19048
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元                   9.98000    9.97000   0.01000    0.10030
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣                10.21000   10.19000   0.02000    0.19627
安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    10.99280   10.99180   0.00100    0.00910
安聯人民幣貨幣市場基金-美元                                       9.90760    9.92040  -0.01280   -0.12903
安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                     9.75770    9.76690  -0.00920   -0.09420
安聯中國東協基金                                                 14.83000   14.81000   0.02000    0.13504
安聯中國策略基金-美元                                             9.88000    0.00000   9.88000    0.00000
安聯中國策略基金-新臺幣                                          12.80000   12.95000  -0.15000   -1.15830
安聯中華新思路基金-人民幣                                        12.71000   12.82000  -0.11000   -0.85803
安聯中華新思路基金-美元                                          11.82000   11.94000  -0.12000   -1.00503
安聯中華新思路基金-新臺幣                                        11.09000   11.20000  -0.11000   -0.98214
安聯台灣大壩基金                                                 27.46000   27.42000   0.04000    0.14588
安聯台灣科技基金                                                 44.59000   44.74000  -0.15000   -0.33527
安聯台灣貨幣市場基金                                             12.49410   12.49390   0.00020    0.00160
安聯台灣智慧基金                                                 30.11000   30.09000   0.02000    0.06647
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元                        10.11790   10.11970  -0.00180   -0.01779
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                      15.03450   15.03710  -0.00260   -0.01729
安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                     9.60410    9.60570  -0.00160   -0.01666
安聯四季成長組合基金-美元                                        11.49000   11.48000   0.01000    0.08711
安聯四季成長組合基金-新臺幣                                      11.77000   11.75000   0.02000    0.17021
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣                      12.31760   12.31640   0.00120    0.00974
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元                        10.12890   10.12940  -0.00050   -0.00494
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                      12.21900   12.22010  -0.00110   -0.00900
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣                     9.44350    9.44230   0.00120    0.01271
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元                       9.30620    9.30660  -0.00040   -0.00430
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                     8.97610    8.97680  -0.00070   -0.00780
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元                        11.40000   11.40000   0.00000    0.00000
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣                      11.31000   11.31000   0.00000    0.00000
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣                    11.04000   11.03000   0.01000    0.09066
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元                      10.24000   10.24000   0.00000    0.00000
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                     9.62000    9.62000   0.00000    0.00000
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元                            11.30000   11.30000   0.00000    0.00000
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣                          10.79000   10.79000   0.00000    0.00000
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元                          10.09000   10.09000   0.00000    0.00000
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣                         9.66000    9.66000   0.00000    0.00000
安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣                              12.06040   12.04150   0.01890    0.15696
安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元                                10.97400   10.96000   0.01400    0.12774
安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣                              10.64040   10.62690   0.01350    0.12704
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣                             8.88550    8.87260   0.01290    0.14539
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元                               8.68100    8.66990   0.01110    0.12803
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣                             8.39180    8.38120   0.01060    0.12647
安聯全球人口趨勢基金                                             11.76000   11.69000   0.07000    0.59880
安聯全球生技趨勢基金-美元                                         9.86000    9.88000  -0.02000   -0.20243
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣                                      37.10000   37.15000  -0.05000   -0.13459
安聯全球油礦金趨勢基金                                            8.65000    8.60000   0.05000    0.58140
安聯全球計量平衡基金                                             12.97000   12.97000   0.00000    0.00000
安聯全球債券基金-A類型(累積)                                     11.93890   11.94340  -0.00450   -0.03768
安聯全球債券基金-B類型(月配息)                                   10.33080   10.33460  -0.00380   -0.03677
安聯全球新興市場基金                                             16.86000   16.81000   0.05000    0.29744
安聯全球農金趨勢基金                                              9.88000    9.84000   0.04000    0.40650
安聯全球綠能趨勢基金                                              9.23000    9.23000   0.00000    0.00000
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣                      10.65000   10.63000   0.02000    0.18815
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣                      10.48000   10.47000   0.01000    0.09551
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣                    10.43000   10.42000   0.01000    0.09597
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣                    10.34000   10.33000   0.01000    0.09681
安聯亞洲動態策略基金                                             21.82000   21.83000  -0.01000   -0.04581
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型                                10.04560   10.04400   0.00160    0.01593
宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型                                 9.80150    9.79990   0.00160    0.01633
宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣)                             82.72940   82.79310  -0.06370   -0.07694
宏利中國高收益債券基金-A類型(美元)                               12.29170   12.30040  -0.00870   -0.07073
宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣)                             64.65840   64.71000  -0.05160   -0.07974
宏利中國高收益債券基金-B類型(美元)                                9.52590    9.53270  -0.00680   -0.07133
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣)                                2.57690    2.57680   0.00010    0.00388
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣)                               10.47660   10.47190   0.00470    0.04488
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣)                                2.19940    2.20030  -0.00090   -0.04090
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣)                                8.69730    8.69340   0.00390    0.04486
宏利台灣動力基金                                                 30.53000   30.44000   0.09000    0.29566
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元)                             10.11850   10.10060   0.01790    0.17722
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣)                            9.91560    9.89480   0.02080    0.21021
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元)                              7.93470    7.92060   0.01410    0.17802
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣)                            7.91360    7.89780   0.01580    0.20006
宏利全球動力股票基金(人民幣)                                     10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
宏利全球動力股票基金(新臺幣)                                     11.00000   11.00000   0.00000    0.00000
宏利全球債券組合基金                                             12.99720   13.00460  -0.00740   -0.05690
宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險)                            2.76330    2.76540  -0.00210   -0.07594
宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣)                               11.65420   11.66530  -0.01110   -0.09515
宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣)                                8.62010    8.62840  -0.00830   -0.09619
宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險)                            2.42210    2.42620  -0.00410   -0.16899
宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣)                               10.85730   10.86450  -0.00720   -0.06627
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險)                                  3.53380    3.55040  -0.01660   -0.46755
宏利亞太中小企業基金(美元)                                        0.57100    0.57390  -0.00290   -0.50531
宏利亞太中小企業基金(新臺幣)                                     16.54000   16.63000  -0.09000   -0.54119
宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                         11.82890   11.80800   0.02090    0.17700
宏利美元高收益債券基金-A類型(美元)                               10.52190   10.51130   0.01060    0.10084
宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣)                             10.20790   10.19670   0.01120    0.10984
宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                          8.93250    8.92210   0.01040    0.11656
宏利美元高收益債券基金-B類型(美元)                                8.53580    8.52720   0.00860    0.10085
宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣)                              8.45490    8.44560   0.00930    0.11012
宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險)                            8.40580    8.39700   0.00880    0.10480
宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險)                           10.32000   10.30000   0.02000    0.19417
宏利特別股息收益基金-A類型(美元)                                 10.09000   10.07000   0.02000    0.19861
宏利特別股息收益基金-A類型(新臺幣)                               10.15000   10.13000   0.02000    0.19743
宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險)                           10.32000   10.30000   0.02000    0.19417
宏利特別股息收益基金-B類型(美元)                                 10.09000   10.07000   0.02000    0.19861
宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣)                               10.15000   10.13000   0.02000    0.19743
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                      2.70990    2.70300   0.00690    0.25527
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                            0.39330    0.39230   0.00100    0.25491
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣)                         11.95220   11.92130   0.03090    0.25920
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險)                        0.89700    0.89470   0.00230    0.25707
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣)                          7.22830    7.20980   0.01850    0.25660
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險)                      1.99580    1.99060   0.00520    0.26123
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元)                            0.28740    0.28670   0.00070    0.24416
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣)                          8.85300    8.83030   0.02270    0.25707
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險)                        0.32310    0.32220   0.00090    0.27933
宏利萬利貨幣市場基金                                             13.64360   13.64350   0.00010    0.00073
宏利精選中華基金(人民幣避險)                                      2.46000    2.47000  -0.01000   -0.40486
宏利精選中華基金(新臺幣)                                         11.22000   11.25000  -0.03000   -0.26667
宏利臺灣股息收益基金                                             26.86000   26.70000   0.16000    0.59925
宏利澳幣保本基金                                                 12.18720   12.18710   0.00010    0.00082
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型                      9.86000    9.90000  -0.04000   -0.40404
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型                        9.82000    9.80000   0.02000    0.20408
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型                       10.23000   10.22000   0.01000    0.09785
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型                      9.89000    9.87000   0.02000    0.20263
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型                     10.32000   10.30000   0.02000    0.19417
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣）                10.77000   10.80000  -0.03000   -0.27778
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元）                  10.90000   10.87000   0.03000    0.27599
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣)                 10.56000   10.53000   0.03000    0.28490
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型                    11.33000   11.34000  -0.01000   -0.08818
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型                      10.90000   10.90000   0.00000    0.00000
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型                     9.89000    9.89000   0.00000    0.00000
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型                    11.64000   11.63000   0.01000    0.08598
貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型                         10.16380   10.22610  -0.06230   -0.60923
貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型                            9.47840    9.48160  -0.00320   -0.03375
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型                          8.90850    8.90830   0.00020    0.00225
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型                         10.64960   10.64930   0.00030    0.00282
貝萊德亞美利加收益基金                                            9.19000    9.18000   0.01000    0.10893
貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金                              9.92000    9.90000   0.02000    0.20202
貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金                              9.88000    9.86000   0.02000    0.20284
貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金                              9.83000    9.79000   0.04000    0.40858
貝萊德新台幣基金                                                 12.93530   12.93520   0.00010    0.00077
貝萊德寶利基金                                                   25.84000   25.86000  -0.02000   -0.07734
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣                                  11.23540   11.22930   0.00610    0.05432
保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                   9.91340    9.86560   0.04780    0.48451
保德信大中華基金-人民幣                                           9.13000    9.23000  -0.10000   -1.08342
保德信大中華基金-美元                                             9.04000    9.10000  -0.06000   -0.65934
保德信大中華基金-新台幣                                          26.90000   27.06000  -0.16000   -0.59128
保德信中小型股基金                                               42.45000   42.13000   0.32000    0.75955
保德信中國中小基金-人民幣                                         8.67000    8.77000  -0.10000   -1.14025
保德信中國中小基金-美元                                           8.39000    8.44000  -0.05000   -0.59242
保德信中國中小基金-新臺幣                                         8.10000    8.14000  -0.04000   -0.49140
保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型                               9.00940    9.01890  -0.00950   -0.10533
保德信中國好時平衡基金-美元配息型                                 9.07260    9.08710  -0.01450   -0.15957
保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型                               9.13200    9.14720  -0.01520   -0.16617
保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型                               9.85880    9.87520  -0.01640   -0.16607
保德信中國品牌基金-人民幣                                         8.33000    8.36000  -0.03000   -0.35885
保德信中國品牌基金-美元                                           8.31000    8.36000  -0.05000   -0.59809
保德信中國品牌基金-新臺幣                                         9.00000    9.05000  -0.05000   -0.55249
保德信台商全方位基金                                             33.94000   33.85000   0.09000    0.26588
保德信全球中小基金-美元                                          10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
保德信全球中小基金-新台幣                                        30.43000   30.32000   0.11000    0.36280
保德信全球消費商機基金                                           18.60000   18.44000   0.16000    0.86768
保德信全球基礎建設基金                                           12.42000   12.41000   0.01000    0.08058
保德信全球資源基金                                                8.03000    7.96000   0.07000    0.87940
保德信全球醫療生化基金-美元                                      10.34000   10.33000   0.01000    0.09681
保德信全球醫療生化基金-新臺幣                                    34.26000   34.20000   0.06000    0.17544
保德信多元收益組合基金-美元月配型                                 9.74670    9.73120   0.01550    0.15928
保德信多元收益組合基金-美元累積型                                10.55850   10.54160   0.01690    0.16032
保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型                               9.24880    9.23080   0.01800    0.19500
保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型                              10.00380    9.98430   0.01950    0.19531
保德信好時債組合基金-月配息型(B)                                  8.17710    8.17010   0.00700    0.08568
保德信好時債組合基金-累積型(A)                                   10.78370   10.77450   0.00920    0.08539
保德信亞太基金                                                   20.67000   20.64000   0.03000    0.14535
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B)                            8.45630    8.45520   0.00110    0.01301
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A)                             11.20440   11.20290   0.00150    0.01339
保德信店頭市場基金                                               30.69000   30.42000   0.27000    0.88757
保德信拉丁美洲基金                                                6.39000    6.27000   0.12000    1.91388
保德信金平衡基金                                                 29.84000   29.84000   0.00000    0.00000
保德信金滿意基金                                                 41.98000   41.77000   0.21000    0.50275
保德信科技島基金                                                 25.32000   25.35000  -0.03000   -0.11834
保德信高成長基金                                                 92.19000   91.78000   0.41000    0.44672
保德信第一基金                                                   25.25000   25.19000   0.06000    0.23819
保德信貨幣市場基金                                               15.77190   15.77170   0.00020    0.00127
保德信策略成長ETF組合基金-美元                                   10.61160   10.59150   0.02010    0.18977
保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣                                 10.78320   10.75890   0.02430    0.22586
保德信策略報酬ETF組合基金-美元                                   10.85180   10.82820   0.02360    0.21795
保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣                                 10.32510   10.29890   0.02620    0.25440
保德信新世紀基金                                                 10.48000   10.38000   0.10000    0.96339
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B)                            7.97090    7.97400  -0.00310   -0.03888
保德信新興市場企業債券基金-美元月配息型(D)                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
保德信新興市場企業債券基金-美元累積型(C)                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A)                             10.77670   10.78080  -0.00410   -0.03803
保德信新興趨勢組合基金                                           10.69000   10.63000   0.06000    0.56444
保德信瑞騰基金                                                   15.54730   15.54720   0.00010    0.00064
保德信歐洲組合基金                                               10.35000   10.29000   0.06000    0.58309
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型           9.64790    9.63440   0.01350    0.14012
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型           9.87530    9.86160   0.01370    0.13892
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型                 9.59150    9.57840   0.01310    0.13677
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型                 9.69960    9.68620   0.01340    0.13834
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型                 9.74600    9.73460   0.01140    0.11711
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型                 9.72990    9.71840   0.01150    0.11833
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                   9.61440    9.60380   0.01060    0.11037
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                   9.61700    9.60640   0.01060    0.11034
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型                10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型                 9.91570    9.90450   0.01120    0.11308
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-配息型             9.85520    9.83860   0.01660    0.16872
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-累積型             9.91250    9.89640   0.01610    0.16269
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型               9.76500    9.74940   0.01560    0.16001
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型               9.76480    9.74930   0.01550    0.15899
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型               9.42940    9.41720   0.01220    0.12955
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                 9.29910    9.28820   0.01090    0.11735
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-配息型             9.91620    9.90180   0.01440    0.14543
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型             9.91620    9.90170   0.01450    0.14644
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-配息型            10.05110   10.03350   0.01760    0.17541
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-累積型            10.08200   10.06410   0.01790    0.17786
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-配息型               9.96670    9.95290   0.01380    0.13865
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型               9.96680    9.95290   0.01390    0.13966
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型                           1.94100    1.94120  -0.00020   -0.01030
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型                           2.65560    2.65580  -0.00020   -0.00753
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型                             0.29180    0.29170   0.00010    0.03428
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型                             0.43320    0.43310   0.00010    0.02309
施羅德中國高收益債券基金-分配型                                   8.35470    8.35250   0.00220    0.02634
施羅德中國高收益債券基金-累積型                                  11.64490   11.64100   0.00390    0.03350
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型                                 9.39720    9.39590   0.00130    0.01384
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型                                11.54360   11.54230   0.00130    0.01126
施羅德中國債券基金(美元)-分配型                                   8.50210    8.49820   0.00390    0.04589
施羅德中國債券基金(美元)-累積型                                  10.46940   10.46460   0.00480    0.04587
施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                   9.99070    9.98270   0.00800    0.08014
施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型                         9.91720    9.91040   0.00680    0.06861
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型                           9.98550    9.97740   0.00810    0.08118
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型                          10.54010   10.53180   0.00830    0.07881
施羅德四年到期主權債券基金-配息型                                 9.89360    9.88670   0.00690    0.06979
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                   9.67620    9.66290   0.01330    0.13764
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                   9.97940    9.96570   0.01370    0.13747
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型                         9.65970    9.64620   0.01350    0.13995
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型                         9.84600    9.83280   0.01320    0.13424
施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型                      10.32860   10.30730   0.02130    0.20665
施羅德全球策略高收益債券基金-分配                                 6.05850    6.03960   0.01890    0.31293
施羅德全球策略高收益債券基金-累積                                10.46230   10.42960   0.03270    0.31353
施羅德新紀元貨幣市場基金                                         11.65060   11.65050   0.00010    0.00086
施羅德樂活中小基金-A類型                                         18.36000   18.34000   0.02000    0.10905
施羅德樂活中小基金-I類型                                        4190.500004187.12000   3.38000    0.08072
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
柏瑞中國平衡基金-A類型                                            9.93910    9.99810  -0.05900   -0.59011
柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣)                                   10.88500   10.95180  -0.06680   -0.60995
柏瑞中國平衡基金-A類型(美元)                                     10.16240   10.22550  -0.06310   -0.61708
柏瑞中國平衡基金-B類型                                            8.81620    8.86850  -0.05230   -0.58973
柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣)                                    9.18360    9.24000  -0.05640   -0.61039
柏瑞中國平衡基金-B類型(美元)                                      9.01890    9.07480  -0.05590   -0.61599
柏瑞中國平衡基金-N類型                                           10.10610   10.16600  -0.05990   -0.58922
柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣)                                   10.59130   10.65630  -0.06500   -0.60997
柏瑞中國平衡基金-N類型(美元)                                     10.55230   10.61780  -0.06550   -0.61689
柏瑞五國金勢力建設基金                                            5.97000    5.98000  -0.01000   -0.16722
柏瑞巨人基金                                                     12.76000   12.74000   0.02000    0.15699
柏瑞巨輪貨幣市場基金                                             13.65620   13.65610   0.00010    0.00073
柏瑞全球金牌組合基金                                             15.90000   15.85000   0.05000    0.31546
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型                                 13.42880   13.40990   0.01890    0.14094
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣)                         11.78390   11.76760   0.01630    0.13852
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元)                           12.39410   12.37860   0.01550    0.12522
柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型                                 8.79130    8.77890   0.01240    0.14125
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型                                  6.73120    6.72170   0.00950    0.14133
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣)                          8.67430    8.66230   0.01200    0.13853
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣)                          8.44490    8.43330   0.01160    0.13755
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元)                           10.65610   10.64280   0.01330    0.12497
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣)                            8.27900    8.26850   0.01050    0.12699
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣)                        11.95870   11.94210   0.01660    0.13900
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣)                          11.63380   11.61740   0.01640    0.14117
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣)                        11.86960   11.85320   0.01640    0.13836
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元)                          11.28250   11.26840   0.01410    0.12513
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型                                  8.92040    8.90780   0.01260    0.14145
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣)                          9.69240    9.67900   0.01340    0.13844
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣)                          9.65220    9.63890   0.01330    0.13798
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元)                            9.47720    9.46530   0.01190    0.12572
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣)                            9.35260    9.34080   0.01180    0.12633
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型                                   10.29100   10.28060   0.01040    0.10116
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣)                           10.13690   10.12700   0.00990    0.09776
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元)                             10.02370   10.01520   0.00850    0.08487
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣)                             10.11110   10.10240   0.00870    0.08612
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型                                    9.99470    9.98450   0.01020    0.10216
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣)                            9.76450    9.75490   0.00960    0.09841
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元)                              9.73030    9.72200   0.00830    0.08537
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣)                              9.81850    9.81010   0.00840    0.08563
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型                                  10.27180   10.26130   0.01050    0.10233
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣)                          10.13690   10.12690   0.01000    0.09875
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元)                            10.02380   10.01530   0.00850    0.08487
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣)                            10.11110   10.10250   0.00860    0.08513
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型                                    9.99470    9.98450   0.01020    0.10216
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣)                            9.76460    9.75500   0.00960    0.09841
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元)                              9.73030    9.72210   0.00820    0.08434
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣)                              9.81860    9.81020   0.00840    0.08563
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型                                     10.63920   10.63920   0.00000    0.00000
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣)                             11.80670   11.80700  -0.00030   -0.00254
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元)                               11.21830   11.21980  -0.00150   -0.01337
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型                                      8.97880    8.97880   0.00000    0.00000
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣)                              9.64720    9.64750  -0.00030   -0.00311
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元)                                9.52320    9.52460  -0.00140   -0.01470
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型                                    10.35260   10.35260   0.00000    0.00000
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣)                            10.99350   10.99380  -0.00030   -0.00273
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元)                              10.83810   10.83960  -0.00150   -0.01384
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型                                      8.97900    8.97900   0.00000    0.00000
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣)                              9.64760    9.64780  -0.00020   -0.00207
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元)                                9.52370    9.52500  -0.00130   -0.01365
柏瑞亞太高股息基金-A類型                                         12.55000   12.57000  -0.02000   -0.15911
柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣)                                 13.36000   13.37000  -0.01000   -0.07479
柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元)                                    8.77000    8.79000  -0.02000   -0.22753
柏瑞亞太高股息基金-B類型                                          8.26000    8.27000  -0.01000   -0.12092
柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣)                                  9.14000    9.15000  -0.01000   -0.10929
柏瑞亞太高股息基金-N類型                                         10.90000   10.91000  -0.01000   -0.09166
柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣)                                 10.95000   10.96000  -0.01000   -0.09124
柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元)                                   11.19000   11.20000  -0.01000   -0.08929
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣)                               12.36000   12.43000  -0.07000   -0.56315
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣)                                 12.53000   12.61000  -0.08000   -0.63442
柏瑞拉丁美洲基金                                                  8.76000    8.65000   0.11000    1.27168
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型                                     11.39760   11.38130   0.01630    0.14322
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型                                      7.44540    7.43470   0.01070    0.14392
柏瑞特別股息收益基金-A類型                                       10.30000   10.30000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣)                               10.90000   10.90000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元)                                 10.61000   10.60000   0.01000    0.09434
柏瑞特別股息收益基金-B類型                                        9.51000    9.51000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣)                                9.84000    9.84000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元)                                  9.81000    9.80000   0.01000    0.10204
柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣)                                  9.77000    9.77000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-N9類型                                      10.29000   10.29000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣)                              10.63000   10.63000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元)                                10.40000   10.40000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-N類型                                        9.59000    9.59000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣)                                9.64000    9.63000   0.01000    0.10384
柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元)                                  9.67000    9.67000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣)                                  9.77000    9.77000   0.00000    0.00000
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型                               11.30500   11.29800   0.00700    0.06196
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣)                       10.95360   10.94700   0.00660    0.06029
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金)                         10.09170   10.08690   0.00480    0.04759
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型                                8.24910    8.24400   0.00510    0.06186
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣)                        9.25500    9.24940   0.00560    0.06054
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金)                          9.29530    9.29090   0.00440    0.04736
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣)                      10.53680   10.53040   0.00640    0.06078
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣)                         9.92780    9.92160   0.00620    0.06249
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金)                        10.07520   10.07040   0.00480    0.04766
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣)                        9.58820    9.58240   0.00580    0.06053
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣)                          8.91310    8.90760   0.00550    0.06175
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣)                        8.84910    8.84480   0.00430    0.04862
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金)                          9.31920    9.31480   0.00440    0.04724
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型                                 11.48180   11.46330   0.01850    0.16138
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣)                         10.94050   10.92340   0.01710    0.15654
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                           10.39560   10.38080   0.01480    0.14257
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型                                  6.80770    6.79680   0.01090    0.16037
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣)                          8.49410    8.48080   0.01330    0.15682
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元)                            9.08770    9.07480   0.01290    0.14215
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣)                           9.87000    9.85410   0.01590    0.16135
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元)                          10.41210   10.39730   0.01480    0.14234
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣)                          9.19340    9.17900   0.01440    0.15688
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣)                            8.68180    8.66780   0.01400    0.16152
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元)                            9.28140    9.26820   0.01320    0.14242
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型                                   11.19750   11.19970  -0.00220   -0.01964
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣)                           11.75390   11.75650  -0.00260   -0.02212
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元)                             10.78490   10.78850  -0.00360   -0.03337
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型                                    9.11610    9.11780  -0.00170   -0.01864
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣)                            9.62610    9.62820  -0.00210   -0.02181
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元)                              9.63050    9.63370  -0.00320   -0.03322
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣)                          11.07870   11.08120  -0.00250   -0.02256
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣)                             9.99070    9.99260  -0.00190   -0.01901
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元)                            10.27640   10.27990  -0.00350   -0.03405
柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型                                   9.49910    9.50100  -0.00190   -0.02000
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型                                    9.27000    9.27170  -0.00170   -0.01834
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣)                            9.84620    9.84840  -0.00220   -0.02234
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元)                              9.39220    9.39530  -0.00310   -0.03300
柏瑞旗艦全球平衡組合基金                                         17.98000   17.93000   0.05000    0.27886
柏瑞旗艦全球成長組合基金                                         16.83000   16.78000   0.05000    0.29797
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型                                   12.80420   12.79510   0.00910    0.07112
柏瑞環球多元資產基金-A類型                                       10.66650   10.67280  -0.00630   -0.05903
柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣)                               11.58530   11.59060  -0.00530   -0.04573
柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣)                               12.24190   12.24950  -0.00760   -0.06204
柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元)                                 11.11050   11.11690  -0.00640   -0.05757
柏瑞環球多元資產基金-B類型                                        9.66480    9.67050  -0.00570   -0.05894
柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣)                               10.18670   10.19130  -0.00460   -0.04514
柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣)                               10.12080   10.12710  -0.00630   -0.06221
柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元)                                 10.09230   10.09810  -0.00580   -0.05744
柏瑞環球多元資產基金-N類型                                        9.80340    9.80920  -0.00580   -0.05913
柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣)                                9.98490    9.98940  -0.00450   -0.04505
柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣)                               11.73810   11.74540  -0.00730   -0.06215
柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元)                                 10.03390   10.03970  -0.00580   -0.05777
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金                      14.82000   15.04000  -0.22000   -1.46277
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金                      24.19000   23.53000   0.66000    2.80493
國泰大中華基金                                                   19.24000   19.40000  -0.16000   -0.82474
國泰小龍基金                                                     14.94000   15.00000  -0.06000   -0.40000
國泰中小成長基金                                                 40.74000   41.15000  -0.41000   -0.99635
國泰中國內需增長基金人民幣級別                                    3.84910    3.93400  -0.08490   -2.15811
國泰中國內需增長基金台幣級別                                     17.36000   17.63000  -0.27000   -1.53148
國泰中國內需增長基金美元I級別                                     0.65230    0.66280  -0.01050   -1.58419
國泰中國內需增長基金美元級別                                      0.61530    0.62510  -0.00980   -1.56775
國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配                               2.17540    2.18590  -0.01050   -0.48035
國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配                               9.61280    9.60030   0.01250    0.13020
國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配                                 8.11830    8.10780   0.01050    0.12950
國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配                               0.31390    0.31350   0.00040    0.12759
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別                   11.52380   11.52280   0.00100    0.00868
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別                      1.68210    1.67210   0.01000    0.59805
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別                        9.99080    9.96170   0.02910    0.29212
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別                        0.32920    0.32840   0.00080    0.24361
國泰中國新興戰略基金人民幣級別                                    3.98090    4.04340  -0.06250   -1.54573
國泰中國新興戰略基金台幣級別                                     17.95000   18.12000  -0.17000   -0.93819
國泰中國新興戰略基金美元級別                                      0.57750    0.58310  -0.00560   -0.96038
國泰中港台基金人民幣級別                                          2.96400    3.00010  -0.03610   -1.20329
國泰中港台基金台幣級別                                           13.37000   13.45000  -0.08000   -0.59480
國泰中港台基金美元級別                                            0.43530    0.43800  -0.00270   -0.61644
國泰日本ETF傘型基金之日經225基金                                 28.00000   27.73000   0.27000    0.97367
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金                     12.38000   12.49000  -0.11000   -0.88070
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金                     36.98000   36.37000   0.61000    1.67721
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別A                       10.41340   10.40410   0.00930    0.08939
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別B                       10.26810   10.25890   0.00920    0.08968
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別NB                      10.29090   10.28180   0.00910    0.08851
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別A                        0.33750    0.33730   0.00020    0.05929
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別B                        0.33260    0.33240   0.00020    0.06017
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別NB                       0.33330    0.33310   0.00020    0.06004
國泰台灣貨幣市場基金                                             12.41390   12.41380   0.00010    0.00081
國泰平衡基金                                                     26.29000   26.41000  -0.12000   -0.45437
國泰全球高股息基金-人民幣級別                                     2.48290    2.48870  -0.00580   -0.23305
國泰全球高股息基金-台幣級別                                      11.22000   11.17000   0.05000    0.44763
國泰全球高股息基金-美金級別                                       0.36360    0.36230   0.00130    0.35882
國泰全球高股息基金-澳幣級別                                       0.50970    0.51120  -0.00150   -0.29343
國泰全球基礎建設基金台幣級別                                     13.14000   13.10000   0.04000    0.30534
國泰全球基礎建設基金美元級別                                      0.45310    0.45210   0.00100    0.22119
國泰全球資源基金台幣級別                                          5.85000    5.81000   0.04000    0.68847
國泰全球資源基金美元級別                                          0.18680    0.18570   0.00110    0.59235
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型)            0.41440    0.41410   0.00030    0.07245
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型)              0.37390    0.37370   0.00020    0.05352
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型)            0.43960    0.43930   0.00030    0.06829
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型)         11.11000   11.10000   0.01000    0.09009
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型)            9.87000    9.86000   0.01000    0.10142
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型)            0.52260    0.52570  -0.00310   -0.58969
國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金               21.12000   21.02000   0.10000    0.47574
國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動精選30基金                      22.26000   22.30000  -0.04000   -0.17937
國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型)                        2.44930    2.46460  -0.01530   -0.62079
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型)                         11.08640   11.08760  -0.00120   -0.01082
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型)                            9.92810    9.92910  -0.00100   -0.01007
國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型)                          0.35960    0.35970  -0.00010   -0.02780
國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型)                            0.32200    0.32220  -0.00020   -0.06207
國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型)                          0.50080    0.50430  -0.00350   -0.69403
國泰亞洲成長基金台幣級別                                         11.33000   11.30000   0.03000    0.26549
國泰亞洲成長基金美元級別                                          0.37960    0.37900   0.00060    0.15831
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別                  18.69000   18.68000   0.01000    0.05353
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別                   0.60630    0.60620   0.00010    0.01650
國泰科技生化基金                                                 32.42000   32.89000  -0.47000   -1.42901
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金                        27.84000   27.80000   0.04000    0.14388
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金         13.11000   13.11000   0.00000    0.00000
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金  39.27730   39.13390   0.14340    0.36643
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 19.68760   19.74210  -0.05450   -0.27606
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 19.04500   18.93660   0.10840    0.57244
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基 40.07580   39.91610   0.15970    0.40009
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等 41.16040   41.06160   0.09880    0.24061
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金       43.50940   43.45280   0.05660    0.13026
國泰紐幣2021保本基金                                             12.21030   12.21380  -0.00350   -0.02866
國泰紐幣八年期保本基金                                           12.50290   12.50630  -0.00340   -0.02719
國泰紐幣保本基金                                                 12.45720   12.45590   0.00130    0.01044
國泰高科技基金                                                   12.11000   12.20000  -0.09000   -0.73770
國泰國泰基金台幣I級別                                            21.96000   22.27000  -0.31000   -1.39201
國泰國泰基金台幣級別                                             21.96000   22.27000  -0.31000   -1.39201
國泰富時中國A50基金                                              17.64000   17.36000   0.28000    1.61290
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別A(不配息型)            10.41000   10.40000   0.01000    0.09615
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別B(配息型)              10.09000   10.08000   0.01000    0.09921
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-美金級別A(不配息型)             0.33640    0.33600   0.00040    0.11905
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-澳幣級別A(不配息型)             0.47860    0.48120  -0.00260   -0.54032
國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-台幣級別A(不配息型)            11.58000   11.56000   0.02000    0.17301
國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-美金級別A(不配息型)             0.37400    0.37360   0.00040    0.10707
國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-澳幣級別A(不配息型)             0.53220    0.53510  -0.00290   -0.54195
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別A(不配息型)            10.77000   10.76000   0.01000    0.09294
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別B(配息型)              10.30000   10.29000   0.01000    0.09718
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-美金級別A(不配息型)             0.34790    0.34770   0.00020    0.05752
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-澳幣級別A(不配息型)             0.49500    0.49800  -0.00300   -0.60241
國泰策略高收益債券基金-台幣級別A(不配息型)                       10.46620   10.43770   0.02850    0.27305
國泰策略高收益債券基金-台幣級別B(配息型)                          7.47420    7.45380   0.02040    0.27369
國泰策略高收益債券基金-美金級別A(不配息型)                        0.35380    0.35290   0.00090    0.25503
國泰策略高收益債券基金-美金級別B(配息型)                          0.25070    0.25000   0.00070    0.28000
國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-人民幣級別C                2.18570    2.20090  -0.01520   -0.69063
國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-台幣級別A                  9.81970    9.82670  -0.00700   -0.07123
國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-美金級別B                  0.31760    0.31800  -0.00040   -0.12579
國泰新中國傘型基金之國泰富時中國5年期以上政策金融債券ETF基金     39.83520   39.86470  -0.02950   -0.07400
國泰新中國傘型基金之富時中國A150ETF基金                          18.49000   18.27000   0.22000    1.20416
國泰新興市場基金台幣級別                                         11.35000   11.39000  -0.04000   -0.35119
國泰新興市場基金美元級別                                          0.36840    0.36970  -0.00130   -0.35164
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A                            2.21150    2.22020  -0.00870   -0.39186
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B                              1.44820    1.45390  -0.00570   -0.39205
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A                              0.33380    0.33310   0.00070    0.21015
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I                              0.33210    0.33160   0.00050    0.15078
國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B                                0.22070    0.22030   0.00040    0.18157
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A                           10.23730   10.21730   0.02000    0.19575
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B                              6.57780    6.56500   0.01280    0.19497
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金                 13.91000   13.90000   0.01000    0.07194
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金                 35.72000   35.76000  -0.04000   -0.11186
國泰價值卓越基金                                                 14.42000   14.47000  -0.05000   -0.34554
國泰歐洲精選基金-台幣級別                                        11.15000   11.05000   0.10000    0.90498
國泰歐洲精選基金-美元級別                                         0.38020    0.37710   0.00310    0.82206
國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金                  38.75750   38.79230  -0.03480   -0.08971
國泰趨勢ETF傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金            21.86000   21.81000   0.05000    0.22925
國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金                            18.47000   18.46000   0.01000    0.05417
國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金                                19.19000   19.33000  -0.14000   -0.72426
國泰豐益債券組合基金台幣級別                                     12.07960   12.07400   0.00560    0.04638
國泰豐益債券組合基金美元級別                                      0.39620    0.39600   0.00020    0.05051
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣                         9.60330    9.62460  -0.02130   -0.22131
第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣                         8.29970    8.28040   0.01930    0.23308
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣                        10.71430   10.73800  -0.02370   -0.22071
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣                         9.37100    9.34920   0.02180    0.23318
第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣                                  11.19930   11.19860   0.00070    0.00625
第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                   9.81400    9.82320  -0.00920   -0.09366
第一金大中華基金                                                 26.55000   26.50000   0.05000    0.18868
第一金小型精選基金                                               34.91000   35.09000  -0.18000   -0.51297
第一金中國世紀基金-人民幣                                        11.96000   12.25000  -0.29000   -2.36735
第一金中國世紀基金-美元                                           7.51350    7.65340  -0.13990   -1.82795
第一金中國世紀基金-美元-N                                         7.51420    7.65410  -0.13990   -1.82778
第一金中國世紀基金-新臺幣                                         8.83000    8.99000  -0.16000   -1.77976
第一金中國世紀基金-新臺幣-N                                       8.83000    8.99000  -0.16000   -1.77976
第一金中概平衡基金                                               24.83000   24.71000   0.12000    0.48563
第一金台灣貨幣市場基金                                           15.25500   15.25480   0.00020    0.00131
第一金全家福貨幣市場基金                                        177.89300  177.89100   0.00200    0.00112
第一金全球AI精準醫療基金-美元                                    10.25740   10.26890  -0.01150   -0.11199
第一金全球AI精準醫療基金-美元-N                                  10.25750   10.26890  -0.01140   -0.11101
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣                                  10.44000   10.45000  -0.01000   -0.09569
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N                                10.44000   10.45000  -0.01000   -0.09569
第一金全球FinTech金融科技基金-美元                               14.64750   14.62000   0.02750    0.18810
第一金全球FinTech金融科技基金-美元-N                             14.64820   14.62070   0.02750    0.18809
第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣                             14.06000   14.03000   0.03000    0.21383
第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣-N                           14.06000   14.03000   0.03000    0.21383
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元                          9.79490    9.77390   0.02100    0.21486
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N                        9.79810    9.77710   0.02100    0.21479
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣                        9.45820    9.43620   0.02200    0.23314
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N                      9.48320    9.46110   0.02210    0.23359
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元                         10.30380   10.28170   0.02210    0.21494
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣                        9.96170    9.93850   0.02320    0.23344
第一金全球大趨勢基金                                             24.04000   24.00000   0.04000    0.16667
第一金全球不動產證券化基金A                                       8.26800    8.23800   0.03000    0.36417
第一金全球不動產證券化基金B                                       5.87960    5.85830   0.02130    0.36359
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元                  9.27140    9.30040  -0.02900   -0.31181
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N                9.27250    9.30150  -0.02900   -0.31178
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣                8.99000    9.02000  -0.03000   -0.33259
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N              8.99000    9.02000  -0.03000   -0.33259
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元                  9.66500    9.69520  -0.03020   -0.31149
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N                9.66630    9.69650  -0.03020   -0.31145
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣                9.37000    9.40000  -0.03000   -0.31915
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N              9.38000    9.40000  -0.02000   -0.21277
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型)                            8.55700    8.54080   0.01620    0.18968
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型)                           10.14730   10.12800   0.01930    0.19056
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣                            9.65090    9.64650   0.00440    0.04561
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N                          9.65000    9.64560   0.00440    0.04562
第一金全球高收益債券基金-配息型-美元                              7.95590    7.94870   0.00720    0.09058
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣                            8.83360    8.82450   0.00910    0.10312
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N                          8.83410    8.82490   0.00920    0.10425
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣                           11.21950   11.21430   0.00520    0.04637
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N                         11.22040   11.21520   0.00520    0.04637
第一金全球高收益債券基金-累積型-美元                             10.03270   10.02380   0.00890    0.08879
第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣                           14.85070   14.83540   0.01530    0.10313
第一金全球機器人及自動化產業基金-美元                            14.10130   14.14360  -0.04230   -0.29908
第一金全球機器人及自動化產業基金-美元-N                          14.11890   14.16120  -0.04230   -0.29870
第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣                          13.30000   13.33000  -0.03000   -0.22506
第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣-N                        13.33000   13.36000  -0.03000   -0.22455
第一金亞洲科技基金                                               18.52000   18.57000  -0.05000   -0.26925
第一金亞洲新興市場基金                                           12.89000   12.80000   0.09000    0.70313
第一金店頭市場基金                                                8.85000    8.87000  -0.02000   -0.22548
第一金創新趨勢基金                                               22.56000   22.54000   0.02000    0.08873
第一金電子基金                                                   32.22000   32.09000   0.13000    0.40511
第一金臺灣工業菁英30 ETF基金                                     20.32000   20.31000   0.01000    0.04924
第一金臺灣工業菁英30單日反向一倍 ETF基金                         19.23000   19.22000   0.01000    0.05203
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
統一大中華中小基金(人民幣)                                        8.16000    8.23000  -0.07000   -0.85055
統一大中華中小基金(美元)                                          7.47000    7.54000  -0.07000   -0.92838
統一大中華中小基金(新台幣)                                       11.03000   11.13000  -0.10000   -0.89847
統一大東協高股息基金(人民幣)                                     10.29000   10.26000   0.03000    0.29240
統一大東協高股息基金(美元)                                        9.57000    9.55000   0.02000    0.20942
統一大東協高股息基金(新台幣)                                      9.85000    9.83000   0.02000    0.20346
統一大滿貫基金-A類型                                             33.12000   32.86000   0.26000    0.79124
統一大滿貫基金-I類型                                             33.12000   32.86000   0.26000    0.79124
統一大龍印基金                                                   14.19000   14.17000   0.02000    0.14114
統一大龍騰中國基金(人民幣)                                        8.63000    8.68000  -0.05000   -0.57604
統一大龍騰中國基金(美元)                                          7.91000    7.96000  -0.05000   -0.62814
統一大龍騰中國基金(新台幣)                                        8.98000    9.03000  -0.05000   -0.55371
統一中小基金                                                     24.44000   24.48000  -0.04000   -0.16340
統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣)                             9.79820    9.80500  -0.00680   -0.06935
統一中國高收益債券基金-月配型(美元)                               9.14150    9.14630  -0.00480   -0.05248
統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣)                             8.86800    8.87140  -0.00340   -0.03833
統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣)                            11.69630   11.70440  -0.00810   -0.06920
統一中國高收益債券基金-累積型(美元)                              10.84470   10.85040  -0.00570   -0.05253
統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣)                            10.51100   10.51500  -0.00400   -0.03804
統一台灣動力基金                                                 16.18000   16.30000  -0.12000   -0.73620
統一全天候基金-A類型                                            105.35000  105.34000   0.01000    0.00949
統一全天候基金-I類型                                            105.40000  105.39000   0.01000    0.00949
統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣)                           8.83450    8.83190   0.00260    0.02944
統一全球動態多重資產基金-月配型(美元)                             8.53550    8.53150   0.00400    0.04689
統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣)                           8.51470    8.50990   0.00480    0.05640
統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣)                           9.17290    9.17020   0.00270    0.02944
統一全球動態多重資產基金-累積型(美元)                             8.87010    8.86600   0.00410    0.04624
統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣)                           8.84110    8.83610   0.00500    0.05659
統一全球債券組合基金                                             11.92800   11.92340   0.00460    0.03858
統一全球新科技基金(人民幣)                                       17.03000   16.97000   0.06000    0.35357
統一全球新科技基金(美元)                                         16.05000   16.00000   0.05000    0.31250
統一全球新科技基金(新台幣)                                       15.37000   15.32000   0.05000    0.32637
統一亞太基金                                                     24.38000   24.58000  -0.20000   -0.81367
統一亞洲大金磚基金                                               11.95000   12.00000  -0.05000   -0.41667
統一奔騰基金                                                     56.99000   56.77000   0.22000    0.38753
統一強棒貨幣市場基金                                             16.66330   16.66310   0.00020    0.00120
統一強漢基金(人民幣)                                              9.68000    9.76000  -0.08000   -0.81967
統一強漢基金(美元)                                                8.73000    8.81000  -0.08000   -0.90806
統一強漢基金(新台幣)                                             22.94000   23.15000  -0.21000   -0.90713
統一統信基金                                                     29.34000   29.43000  -0.09000   -0.30581
統一黑馬基金                                                     56.98000   56.81000   0.17000    0.29924
統一新亞洲科技能源基金                                           18.00000   18.06000  -0.06000   -0.33223
統一新興市場企業債券基金-月配型                                   7.90590    7.90050   0.00540    0.06835
統一新興市場企業債券基金-累積型                                  10.08610   10.07920   0.00690    0.06846
統一經建基金                                                     44.46000   44.47000  -0.01000   -0.02249
統一龍馬基金                                                     64.22000   64.90000  -0.68000   -1.04777
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
野村ｅ科技基金                                                   19.72000   19.73000  -0.01000   -0.05068
野村中小基金-S類型                                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村中小基金-累積類型                                            46.08000   46.17000  -0.09000   -0.19493
野村中國機會基金                                                 12.21000   12.34000  -0.13000   -1.05348
野村巴西基金                                                      4.89000    4.89000   0.00000    0.00000
野村日本領先基金-S類型                                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村日本領先基金-累積類型                                        11.77000   11.85000  -0.08000   -0.67511
野村台灣高股息基金                                               24.10000   24.01000   0.09000    0.37484
野村台灣運籌基金                                                 34.47000   34.53000  -0.06000   -0.17376
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價               9.48220    9.48130   0.00090    0.00949
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價                 9.40620    9.40500   0.00120    0.01276
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價               9.45000    9.44930   0.00070    0.00741
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價               9.68770    9.68680   0.00090    0.00929
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價                 9.56270    9.56160   0.00110    0.01150
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價               9.52070    9.52010   0.00060    0.00630
野村平衡基金                                                     18.62000   18.65000  -0.03000   -0.16086
野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價                          9.29000    9.27000   0.02000    0.21575
野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價                       9.79000    9.79000   0.00000    0.00000
野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價                         13.46000   13.44000   0.02000    0.14881
野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價                      11.15000   11.15000   0.00000    0.00000
野村全球生技醫療基金                                             17.91000   17.89000   0.02000    0.11179
野村全球金融收益基金-S類型新臺幣計價                             10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球金融收益基金-月配類型人民幣計價                           9.99220    9.99120   0.00100    0.01001
野村全球金融收益基金-月配類型美元計價                             9.97070    9.96870   0.00200    0.02006
野村全球金融收益基金-月配類型新臺幣計價                           9.98070    9.97730   0.00340    0.03408
野村全球金融收益基金-累積類型人民幣計價                           9.99220    9.99120   0.00100    0.01001
野村全球金融收益基金-累積類型美元計價                             9.97070    9.96860   0.00210    0.02107
野村全球金融收益基金-累積類型新臺幣計價                           9.98070    9.97730   0.00340    0.03408
野村全球品牌基金                                                 28.23000   27.84000   0.39000    1.40086
野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球高股息基金季配型新臺幣計價                               13.32000   13.30000   0.02000    0.15038
野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價                            11.34000   11.33000   0.01000    0.08826
野村全球高股息基金累積型新臺幣計價                               19.91000   19.88000   0.03000    0.15091
野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價                            12.47000   12.46000   0.01000    0.08026
野村全球短期收益基金-人民幣計價                                  10.00070    9.99940   0.00130    0.01300
野村全球短期收益基金-美元計價                                    10.44580   10.44530   0.00050    0.00479
野村全球短期收益基金-新臺幣計價                                  10.35740   10.35590   0.00150    0.01448
野村多元收益平衡基金-S類型新臺幣計價                             10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價                           9.50250    9.47790   0.02460    0.25955
野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價                             9.26980    9.24770   0.02210    0.23898
野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價                           8.86870    8.84620   0.02250    0.25435
野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價                          11.26240   11.23310   0.02930    0.26084
野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價                            10.75650   10.73090   0.02560    0.23856
野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價                          10.35610   10.32980   0.02630    0.25460
野村成長基金                                                     28.69000   28.61000   0.08000    0.27962
野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價                       8.58290    8.61150  -0.02860   -0.33211
野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價                         8.59690    8.62720  -0.03030   -0.35121
野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價                       8.77230    8.80070  -0.02840   -0.32270
野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價                       9.12580    9.15630  -0.03050   -0.33310
野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價                         9.03950    9.07130  -0.03180   -0.35056
野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價                       9.22420    9.25410  -0.02990   -0.32310
野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價                              10.76000   10.76000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價                                8.29000    8.34000  -0.05000   -0.59952
野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價                              10.79000   10.79000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價                               11.87000   11.94000  -0.07000   -0.58626
野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價                           9.25930    9.25570   0.00360    0.03889
野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價                             9.32230    9.32010   0.00220    0.02360
野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價                           9.45090    9.44630   0.00460    0.04870
野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價                           9.84480    9.84060   0.00420    0.04268
野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價                             9.81710    9.81480   0.00230    0.02343
野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價                           9.95800    9.95320   0.00480    0.04823
野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣計價                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價                         8.45310    8.45080   0.00230    0.02722
野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價                       8.99720    8.99480   0.00240    0.02668
野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價                         8.87550    8.87470   0.00080    0.00901
野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價                        12.94830   12.94480   0.00350    0.02704
野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價                      11.96440   11.96110   0.00330    0.02759
野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價                         9.74730    9.74640   0.00090    0.00923
野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價                           10.01600   10.00130   0.01470    0.14698
野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價                        10.16460   10.14910   0.01550    0.15272
野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價                           9.84120    9.82820   0.01300    0.13227
野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價                         9.40010    9.38660   0.01350    0.14382
野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價                        11.28410   11.26790   0.01620    0.14377
野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價                         10.16120   10.15280   0.00840    0.08274
野村核心配置多重資產基金-人民幣計價                              11.19400   11.18540   0.00860    0.07689
野村核心配置多重資產基金-美元計價                                10.69120   10.68480   0.00640    0.05990
野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價                      10.49370   10.48540   0.00830    0.07916
野村泰國基金                                                     41.58000   41.34000   0.24000    0.58055
野村高科技基金                                                   10.23000   10.24000  -0.01000   -0.09766
野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價                         10.22740   10.21640   0.01100    0.10767
野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價                      10.29760   10.28890   0.00870    0.08456
野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價                      10.86240   10.85040   0.01200    0.11060
野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價                         9.66190    9.65480   0.00710    0.07354
野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價                       9.60650    9.59680   0.00970    0.10108
野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價                         9.49530    9.48940   0.00590    0.06217
野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價                      11.89190   11.88200   0.00990    0.08332
野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價                      13.63980   13.62410   0.01570    0.11524
野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價                        10.82830   10.82030   0.00800    0.07394
野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價                      10.77310   10.76220   0.01090    0.10128
野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價                        10.90910   10.90210   0.00700    0.06421
野村貨幣市場基金                                                 16.27080   16.27060   0.00020    0.00123
野村新馬基金                                                     15.52000   15.54000  -0.02000   -0.12870
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-S類型新臺幣計價       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-人民幣計價             9.96420    9.96320   0.00100    0.01004
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-美元計價               9.86120    9.85610   0.00510    0.05174
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-累積類型新臺幣計價     9.89590    9.88850   0.00740    0.07483
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民  9.77220    9.77050   0.00170    0.01740
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元  9.76370    9.76290   0.00080    0.00819
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺  9.75870    9.75830   0.00040    0.00410
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民  9.77220    9.77050   0.00170    0.01740
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元  9.76370    9.76290   0.00080    0.00819
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺  9.75870    9.75830   0.00040    0.00410
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-S類型新臺幣計價   10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型人民幣計  9.65610    9.64530   0.01080    0.11197
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型美元計價   9.63400    9.62400   0.01000    0.10391
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型新臺幣計  9.63490    9.62360   0.01130    0.11742
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型人民幣計  9.65610    9.64530   0.01080    0.11197
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型美元計價   9.63400    9.62400   0.01000    0.10391
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型新臺幣計  9.63490    9.62360   0.01130    0.11742
野村新興高收益債組合基金-S類型                                   10.05030   10.04840   0.00190    0.01891
野村新興高收益債組合基金-月配型                                   7.88140    7.87970   0.00170    0.02157
野村新興高收益債組合基金-累積型                                  11.72720   11.72470   0.00250    0.02132
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金                                    7.19000    7.11000   0.08000    1.12518
野村精選貨幣市場基金                                             12.08080   12.08080   0.00000    0.00000
野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價                             10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村歐洲中小成長基金-人民幣計價                                  12.29000   12.23000   0.06000    0.49060
野村歐洲中小成長基金-美元計價                                    11.41000   11.35000   0.06000    0.52863
野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價                          11.12000   11.07000   0.05000    0.45167
野村歐洲高股息基金季配型                                          7.84000    7.80000   0.04000    0.51282
野村歐洲高股息基金累積型                                         11.11000   11.05000   0.06000    0.54299
野村積極成長基金                                                 12.10000   12.07000   0.03000    0.24855
野村優質基金-S類型新臺幣計價                                      8.90000    8.91000  -0.01000   -0.11223
野村優質基金-累積類型新臺幣計價                                  32.44000   32.48000  -0.04000   -0.12315
野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價                             10.36000   10.34970   0.01030    0.09952
野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價                           8.59130    8.58390   0.00740    0.08621
野村環球高收益債基金-月配類型美元計價                             7.93870    7.93320   0.00550    0.06933
野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價                           7.87260    7.86640   0.00620    0.07882
野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價                          11.72300   11.71260   0.01040    0.08879
野村環球高收益債基金-累積類型美元計價                            10.57140   10.56410   0.00730    0.06910
野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價                          10.51630   10.50810   0.00820    0.07804
野村環球基金-S類型新臺幣計價                                     10.74000   10.74000   0.00000    0.00000
野村環球基金-人民幣計價                                          16.34000   16.35000  -0.01000   -0.06116
野村環球基金-美元計價                                            12.76000   12.76000   0.00000    0.00000
野村環球基金-累積類型新臺幣計價                                  17.86000   17.86000   0.00000    0.00000
野村鴻利基金                                                     21.65000   21.65000   0.00000    0.00000
野村鴻揚貨幣市場基金                                             16.86130   16.86110   0.00020    0.00119
野村鴻運基金                                                     18.63000   18.63000   0.00000    0.00000
野村雙印傘型基金之印尼潛力基金                                    8.95000    9.00000  -0.05000   -0.55556
野村雙印傘型基金之印度潛力基金                                   13.35000   13.17000   0.18000    1.36674
野村鑫平衡組合基金-S類型                                          9.80000    9.79000   0.01000    0.10215
野村鑫平衡組合基金-累積類型                                      14.57000   14.56000   0.01000    0.06868
野村鑫全球債券組合基金-S類型                                     10.11390   10.11420  -0.00030   -0.00297
野村鑫全球債券組合基金-累積類型                                  13.26910   13.26940  -0.00030   -0.00226
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
凱基2024到期新興市場債券基金(人民幣)                              9.94090    9.94970  -0.00880   -0.08844
凱基2024到期新興市場債券基金(美元)                                9.94150    9.89210   0.04940    0.49939
凱基六年到期新興市場債券基金(台幣)                                9.43980    9.43150   0.00830    0.08800
凱基六年到期新興市場債券基金(美元)                                9.43120    9.42360   0.00760    0.08065
凱基台商天下基金                                                 12.63000   12.69000  -0.06000   -0.47281
凱基台灣精五門基金                                               19.79000   19.68000   0.11000    0.55894
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金     39.99650   39.99700  -0.00050   -0.00125
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類 39.99450   39.99520  -0.00070   -0.00175
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基3至10年期中國政策金融債券ETF基金    40.15490   40.00210   0.15280    0.38198
凱基全球高效平衡基?(台幣)                                        10.54000   10.50000   0.04000    0.38095
凱基全球高效平衡基?(台幣月配息)                                   9.97000    9.93000   0.04000    0.40282
凱基全球高效平衡基?(美元)                                        10.81560   10.78260   0.03300    0.30605
凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C                                   12.96000   13.11000  -0.15000   -1.14416
凱基亞洲護城河基金-美元計價B                                     11.76970   11.83850  -0.06880   -0.58115
凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A                                   11.60000   11.67000  -0.07000   -0.59983
凱基凱旋貨幣市場基金                                             11.54600   11.54580   0.00020    0.00173
凱基開創基金                                                     26.00000   25.90000   0.10000    0.38610
凱基雲端趨勢基金-台幣計價A                                       23.27000   23.31000  -0.04000   -0.17160
凱基雲端趨勢基金-美元計價B                                       22.54080   22.58490  -0.04410   -0.19526
凱基新興市場中小基金-台幣計價A                                   16.84000   16.84000   0.00000    0.00000
凱基新興市場中小基金-美元計價B                                   16.08410   16.08700  -0.00290   -0.01803
凱基新興趨勢ETF組合基金                                           7.40000    7.37000   0.03000    0.40706
凱基銀髮商機基金-人民幣計價C                                     12.32000   12.36000  -0.04000   -0.32362
凱基銀髮商機基金-美元計價B                                       12.08050   12.03510   0.04540    0.37723
凱基銀髮商機基金-新台幣計價A                                     11.56000   11.51000   0.05000    0.43440
凱基醫院及長照產業基金(美元)                                     12.14440   12.10760   0.03680    0.30394
凱基醫院及長照產業基金(新台幣)                                   12.45000   12.41000   0.04000    0.32232
凱基護城河基金-台幣計價A                                         13.49000   13.47000   0.02000    0.14848
凱基護城河基金-美元計價B                                         13.21380   13.19570   0.01810    0.13717
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金       13.45000   13.40000   0.05000    0.37313
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金       36.22000   36.48000  -0.26000   -0.71272
富邦NASDAQ-100基金                                               31.50000   31.58000  -0.08000   -0.25332
富邦上証180基金                                                  26.96000   26.55000   0.41000    1.54426
富邦大中華成長基金-(美元)                                         0.17950    0.18150  -0.00200   -1.10193
富邦大中華成長基金-(新臺幣)                                       5.54000    5.60000  -0.06000   -1.07143
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金                  8.02000    8.15000  -0.13000   -1.59509
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金                 33.45000   32.57000   0.88000    2.70187
富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣)                             10.95250   11.04370  -0.09120   -0.82581
富邦中國多重資產型基金-A類型(美元)                               10.12560   10.20110  -0.07550   -0.74012
富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣)                              9.77780    9.80560  -0.02780   -0.28351
富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣)                              9.54120    9.62070  -0.07950   -0.82634
富邦中國多重資產型基金-B類型(美元)                                8.74960    8.81490  -0.06530   -0.74079
富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣)                              8.45610    8.48020  -0.02410   -0.28419
富邦中國政策金融債券ETF基金                                      20.18700   20.11170   0.07530    0.37441
富邦中國貨幣市場基金-人民幣                                      11.36130   11.36030   0.00100    0.00880
富邦中國貨幣市場基金-新台幣                                      10.44990   10.38540   0.06450    0.62106
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣)           12.81990   12.81860   0.00130    0.01014
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元)              1.88780    1.88800  -0.00020   -0.01059
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣)            9.29140    9.29040   0.00100    0.01076
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元)              1.41620    1.41640  -0.00020   -0.01412
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣)             11.76460   11.76660  -0.00200   -0.01700
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元)                1.71660    1.71380   0.00280    0.16338
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣)             10.12940   10.13120  -0.00180   -0.01777
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元)                1.49690    1.49450   0.00240    0.16059
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金                14.79000   14.93000  -0.14000   -0.93771
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金                22.57000   22.14000   0.43000    1.94219
富邦日本東証基金                                                 22.01000   21.76000   0.25000    1.14890
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金                  44.68000   44.48000   0.20000    0.44964
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金                  47.61000   47.50000   0.11000    0.23158
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金                  52.18000   52.47000  -0.29000   -0.55270
富邦台灣心基金                                                   21.65000   21.68000  -0.03000   -0.13838
富邦台灣釆吉50基金                                               49.02000   49.33000  -0.31000   -0.62842
富邦台灣科技指數基金                                             55.06000   55.83000  -0.77000   -1.37919
富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收 41.41170   41.19420   0.21750    0.52799
富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF 41.62240   41.54480   0.07760    0.18679
富邦全球不動產基金-(美元)                                         0.29480    0.29360   0.00120    0.40872
富邦全球不動產基金-(新台幣)                                       9.29000    9.25000   0.04000    0.43243
富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣)                            2.50810    2.52010  -0.01200   -0.47617
富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元)                              0.33890    0.33830   0.00060    0.17736
富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣)                           10.52040   10.50200   0.01840    0.17520
富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣)                            2.17290    2.18330  -0.01040   -0.47634
富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元)                              0.32420    0.32360   0.00060    0.18541
富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣)                            9.05520    9.03940   0.01580    0.17479
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金                           23.37000   23.30000   0.07000    0.30043
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金               13.97000   14.06000  -0.09000   -0.64011
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金               32.57000   32.12000   0.45000    1.40100
富邦吉祥貨幣市場基金                                             15.64380   15.64360   0.00020    0.00128
富邦多元收益ETF傘型基金之富邦中國政策金融債券0-1年ETF基金        40.01680   39.86520   0.15160    0.38028
富邦多元收益ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊9-35年A級美元息收公司債券 39.91840   39.74860   0.16980    0.42718
富邦長紅基金                                                     61.61000   61.76000  -0.15000   -0.24288
富邦科技基金                                                     23.15000   23.23000  -0.08000   -0.34438
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金         40.60130   40.58800   0.01330    0.03277
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金      39.89490   39.75890   0.13600    0.34206
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金        39.31810   39.26000   0.05810    0.14799
富邦恒生國企ETF基金                                              19.83000   19.33000   0.50000    2.58665
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金            14.46000   14.82000  -0.36000   -2.42915
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金            26.32000   25.15000   1.17000    4.65209
富邦高成長基金                                                   23.65000   23.68000  -0.03000   -0.12669
富邦基金                                                         13.18000   13.16000   0.02000    0.15198
富邦基金I類型                                                    13.18000   13.16000   0.02000    0.15198
富邦深証100基金                                                   8.60000    8.51000   0.09000    1.05758
富邦富時歐洲ETF基金                                              20.26000   20.19000   0.07000    0.34671
富邦策略高收益債券基金-A類型(美元)                                0.41460    0.41390   0.00070    0.16912
富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣)                             12.35780   12.34060   0.01720    0.13938
富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣)                              9.52160    9.50840   0.01320    0.13882
富邦策略高收益債券基金-C類型(美元)                                0.30610    0.30560   0.00050    0.16361
富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣)                              8.84530    8.83300   0.01230    0.13925
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元)                              9.01700    9.00200   0.01500    0.16663
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣)                            9.51740    9.50310   0.01430    0.15048
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元)                              8.85700    8.89230  -0.03530   -0.39697
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣)                            9.34070    9.37770  -0.03700   -0.39455
富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金                                    20.42000   20.19000   0.23000    1.13918
富邦精準基金                                                     44.23000   44.15000   0.08000    0.18120
富邦精銳中小基金                                                 10.85000   10.87000  -0.02000   -0.18399
富邦臺灣中小A級動能50ETF基金                                     18.13000   18.02000   0.11000    0.61043
富邦臺灣公司治理100基金                                          22.26000   22.30000  -0.04000   -0.17937
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金             7.55000    7.54000   0.01000    0.13263
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金            15.44000   15.46000  -0.02000   -0.12937
富邦標普美國特別股ETF基金                                        19.95000   19.93000   0.02000    0.10035
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣)                          9.97600   10.04970  -0.07370   -0.73336
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元)                            9.89620    9.89920  -0.00300   -0.03031
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣)                         10.03930   10.03820   0.00110    0.01096
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣)                          9.68460    9.75610  -0.07150   -0.73287
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元)                            9.56490    9.56770  -0.00280   -0.02927
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣)                          9.68530    9.68420   0.00110    0.01136
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
富達台灣成長基金                                                 30.51000   30.52000  -0.01000   -0.03277
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別               8.60100    8.60160  -0.00060   -0.00698
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別                     9.13610    9.13620  -0.00010   -0.00109
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別                   8.84560    8.84600  -0.00040   -0.00452
富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別                 9.63950    9.64020  -0.00070   -0.00726
富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別                       9.65360    9.65370  -0.00010   -0.00104
富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別                     9.35080    9.35120  -0.00040   -0.00428
富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別                  10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別                     9.42760    9.42780  -0.00020   -0.00212
富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別                   8.35880    8.35490   0.00390    0.04668
富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別                         9.38470    9.37950   0.00520    0.05544
富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別                       8.85300    8.84850   0.00450    0.05086
富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別                    10.43550   10.43080   0.00470    0.04506
富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別                          10.21430   10.20870   0.00560    0.05486
富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別                         9.71230    9.70720   0.00510    0.05254
富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別                      8.98120    8.97640   0.00480    0.05347
富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別                        9.54860    9.54340   0.00520    0.05449
富達卓越領航全球組合基金                                         15.28000   15.23000   0.05000    0.32830
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別         8.53280    8.52610   0.00670    0.07858
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別               9.23750    9.22970   0.00780    0.08451
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別             8.90850    8.90140   0.00710    0.07976
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別           9.76000    9.75230   0.00770    0.07896
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別                 9.73060    9.72240   0.00820    0.08434
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別               9.42080    9.41330   0.00750    0.07967
富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別             9.00330    8.99580   0.00750    0.08337
富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別               9.49590    9.48800   0.00790    0.08326
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
富蘭克林華美中國消費基金-人民幣                                   8.71000    8.84000  -0.13000   -1.47059
富蘭克林華美中國消費基金-美元                                     9.39000    9.48000  -0.09000   -0.94937
富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣                                   8.25000    8.32000  -0.07000   -0.84135
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣                      7.43000    7.53000  -0.10000   -1.32802
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元                        8.56000    8.63000  -0.07000   -0.81112
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣                      8.37000    8.43000  -0.06000   -0.71174
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣               9.62530    9.64110  -0.01580   -0.16388
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元                 9.13340    9.13510  -0.00170   -0.01861
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣               8.75070    8.75100  -0.00030   -0.00343
富蘭克林華美中華基金                                             11.46000   11.64000  -0.18000   -1.54639
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金                             20.09000   20.07000   0.02000    0.09965
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金                               19.71000   19.65000   0.06000    0.30534
富蘭克林華美全球成長基金-美元                                    10.95000   10.91000   0.04000    0.36664
富蘭克林華美全球成長基金-新台幣                                  10.62000   10.58000   0.04000    0.37807
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型                             7.87040    7.85220   0.01820    0.23178
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型                         8.97460    8.95520   0.01940    0.21663
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型                         9.68780    9.66690   0.02090    0.21620
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型                             9.23980    9.21850   0.02130    0.23106
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型                     11.14260   11.12300   0.01960    0.17621
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型                      8.76000    8.74460   0.01540    0.17611
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型                      9.16070    9.14460   0.01610    0.17606
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型                     13.36480   13.35260   0.01220    0.09137
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型                     10.30870   10.29920   0.00950    0.09224
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型                       10.18720   10.17650   0.01070    0.10514
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型                        7.68880    7.68070   0.00810    0.10546
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型                        9.14940    9.13980   0.00960    0.10504
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型                     10.78220   10.76910   0.01310    0.12164
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型                      7.59870    7.58940   0.00930    0.12254
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型                      9.06130    9.05030   0.01100    0.12154
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型                       10.48350   10.47760   0.00590    0.05631
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型                        7.73380    7.72950   0.00430    0.05563
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型                               8.12300    8.11380   0.00920    0.11339
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型                           9.10860    9.09980   0.00880    0.09671
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型                           9.91160    9.90200   0.00960    0.09695
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型                              12.53750   12.52330   0.01420    0.11339
富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元                                 8.47000    8.55000  -0.08000   -0.93567
富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣                               8.70000    8.78000  -0.08000   -0.91116
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型                         9.20000    9.23000  -0.03000   -0.32503
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型                        10.64000   10.68000  -0.04000   -0.37453
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型                         9.46000    9.50000  -0.04000   -0.42105
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型                        12.28000   12.34000  -0.06000   -0.48622
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型                           9.19000    9.17000   0.02000    0.21810
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型                          10.43000   10.40000   0.03000    0.28846
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型                         8.64000    8.62000   0.02000    0.23202
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型                         9.80000    9.78000   0.02000    0.20450
富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型)                           9.54000    9.54000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型)                             9.51000    9.51000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型)                            10.27000   10.26000   0.01000    0.09747
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型)                           9.26000    9.25000   0.01000    0.10811
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型)                           9.98000    9.97000   0.01000    0.10030
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金                               13.25740   13.22670   0.03070    0.23211
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型                          9.88000    9.87000   0.01000    0.10132
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型                         9.88000    9.87000   0.01000    0.10132
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型                         10.33000   10.33000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型                        10.33000   10.33000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型                            9.94000    9.93000   0.01000    0.10070
富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型                            9.84000    9.84000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型                           9.84000    9.84000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型                         10.45000   10.44000   0.01000    0.09579
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型                         10.35000   10.35000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型                        10.35000   10.34000   0.01000    0.09671
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元                       9.68000    9.67000   0.01000    0.10341
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣                     9.90000    9.88000   0.02000    0.20243
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元                       9.65000    9.61000   0.04000    0.41623
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣                     9.87000    9.82000   0.05000    0.50916
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元                       9.42000    9.39000   0.03000    0.31949
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣                     9.64000    9.60000   0.04000    0.41667
富蘭克林華美第一富基金                                           37.98000   37.95000   0.03000    0.07905
富蘭克林華美貨幣市場基金                                         10.30610   10.30600   0.00010    0.00097
富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型                             9.44000    9.41000   0.03000    0.31881
富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型                             9.86000    9.84000   0.02000    0.20325
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型                           9.65000    9.63000   0.02000    0.20768
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型                          10.08000   10.06000   0.02000    0.19881
富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣                                14.99000   14.96000   0.03000    0.20053
富蘭克林華美新世界股票基金-美元                                  14.03000   13.91000   0.12000    0.86269
富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣                                16.26000   16.13000   0.13000    0.80595
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金                    7.72020    7.62560   0.09460    1.24056
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金               10.34360   10.32430   0.01930    0.18694
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型   9.35420    9.35190   0.00230    0.02459
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型  10.77630   10.77370   0.00260    0.02413
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型         6.71000    6.70680   0.00320    0.04771
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型     8.83380    8.83070   0.00310    0.03510
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型     9.93870    9.93520   0.00350    0.03523
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型        10.32720   10.32230   0.00490    0.04747
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
復華1至5年期高收益債券基金                                       20.57000   20.56000   0.01000    0.04864
復華2024到期新興市場債券基金(人民幣)                              9.66000    9.65000   0.01000    0.10363
復華2024到期新興市場債券基金(美元)                                9.66000    9.66000   0.00000    0.00000
復華人民幣貨幣市場基金                                           11.64190   11.64110   0.00080    0.00687
復華人生目標基金                                                 36.56630   36.54010   0.02620    0.07170
復華大中華中小策略基金                                            8.12000    8.28000  -0.16000   -1.93237
復華中小精選基金                                                 68.53000   68.77000  -0.24000   -0.34899
復華中國5年期以上政策性金融債券ETF基金                           49.63450   49.67820  -0.04370   -0.08797
復華中國新經濟A股基金-人民幣                                      8.36000    8.57000  -0.21000   -2.45041
復華中國新經濟A股基金-新臺幣                                      7.49000    7.63000  -0.14000   -1.83486
復華中國新經濟平衡基金-人民幣A                                   11.04000   11.11000  -0.07000   -0.63006
復華中國新經濟平衡基金-人民幣B                                   10.13000   10.19000  -0.06000   -0.58881
復華中國新經濟平衡基金-新臺幣                                     9.75000    9.75000   0.00000    0.00000
復華六年到期新興市場債券基金                                      9.76000    9.76000   0.00000    0.00000
復華台灣智能基金                                                 11.73000   11.74000  -0.01000   -0.08518
復華全方位基金                                                   28.88000   28.77000   0.11000    0.38234
復華全球大趨勢基金-美元                                          13.81000   13.79000   0.02000    0.14503
復華全球大趨勢基金-新臺幣                                        21.66000   21.63000   0.03000    0.13870
復華全球平衡基金-美元                                             9.61000    9.62000  -0.01000   -0.10395
復華全球平衡基金-新臺幣                                          20.42000   20.44000  -0.02000   -0.09785
復華全球物聯網科技基金-美元                                      17.02000   17.12000  -0.10000   -0.58411
復華全球物聯網科技基金-新臺幣                                    16.35000   16.44000  -0.09000   -0.54745
復華全球原物料基金                                                9.47000    9.41000   0.06000    0.63762
復華全球消費基金-新臺幣                                          13.43000   13.42000   0.01000    0.07452
復華全球短期收益基金-新臺幣                                      11.47490   11.47240   0.00250    0.02179
復華全球債券基金                                                 13.37930   13.37230   0.00700    0.05235
復華全球債券組合基金                                             14.59000   14.59000   0.00000    0.00000
復華全球資產證券化基金-新臺幣A                                   14.92000   14.93000  -0.01000   -0.06698
復華全球資產證券化基金-新臺幣B                                   10.46000   10.46000   0.00000    0.00000
復華全球戰略配置強基金-美元                                       9.60000    9.61000  -0.01000   -0.10406
復華全球戰略配置強基金-新臺幣                                    10.80000   10.82000  -0.02000   -0.18484
復華有利貨幣市場基金                                             13.43920   13.43910   0.00010    0.00074
復華亞太平衡基金                                                 11.59000   11.61000  -0.02000   -0.17227
復華亞太成長基金                                                 14.88000   15.04000  -0.16000   -1.06383
復華亞太神龍科技基金-美元                                         9.74000    9.76000  -0.02000   -0.20492
復華亞太神龍科技基金-新臺幣                                      10.30000   10.32000  -0.02000   -0.19380
復華東協世紀基金                                                 12.01000   12.01000   0.00000    0.00000
復華南非幣長期收益基金A                                          12.80000   12.76000   0.04000    0.31348
復華南非幣長期收益基金B                                           7.87000    7.85000   0.02000    0.25478
復華南非幣短期收益基金A                                          13.51000   13.49000   0.02000    0.14826
復華南非幣短期收益基金B                                           8.90000    8.89000   0.01000    0.11249
復華美國新星基金-美元                                            13.30000   13.23000   0.07000    0.52910
復華美國新星基金-新臺幣                                          13.43000   13.35000   0.08000    0.59925
復華恒生基金                                                     20.31000   19.82000   0.49000    2.47225
復華恒生單日反向一倍基金                                          9.01000    9.23000  -0.22000   -2.38353
復華恒生單日正向二倍基金                                         29.35000   27.97000   1.38000    4.93386
復華神盾基金                                                     24.26390   24.30880  -0.04490   -0.18471
復華高成長基金                                                   64.38000   64.31000   0.07000    0.10885
復華高益策略組合基金                                             13.06000   13.06000   0.00000    0.00000
復華貨幣市場基金                                                 14.40030   14.40010   0.00020    0.00139
復華富時不動產證券化基金                                         19.77000   19.99000  -0.22000   -1.10055
復華富時台灣高股息低波動基金                                     52.93000   52.60000   0.33000    0.62738
復華復華基金                                                     20.15000   20.14000   0.01000    0.04965
復華華人世紀基金                                                 15.72000   15.81000  -0.09000   -0.56926
復華傳家二號基金                                                 29.47470   29.47930  -0.00460   -0.01560
復華傳家基金                                                     22.27830   22.39010  -0.11180   -0.49933
復華奧林匹克全球組合基金                                         14.80000   14.79000   0.01000    0.06761
復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元                                11.61000   11.61000   0.00000    0.00000
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A                             14.22000   14.22000   0.00000    0.00000
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B                              9.76000    9.76000   0.00000    0.00000
復華新興人民幣短期收益基金                                       10.48000   10.47000   0.01000    0.09551
復華新興人民幣債券基金A                                          11.71000   11.72000  -0.01000   -0.08532
復華新興人民幣債券基金B                                           8.94000    8.94000   0.00000    0.00000
復華新興市場10年期以上債券基金                                   19.34000   19.29000   0.05000    0.25920
復華新興市場高收益債券基金A                                       9.24000    9.21000   0.03000    0.32573
復華新興市場高收益債券基金B                                       5.41000    5.39000   0.02000    0.37106
復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息                            12.04000   12.00000   0.04000    0.33333
復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息                            12.10000   12.07000   0.03000    0.24855
復華新興市場短期收益基金                                         10.78000   10.78000   0.00000    0.00000
復華新興債股動力組合基金-新臺幣                                   8.79000    8.80000  -0.01000   -0.11364
復華滬深300 A股基金                                              19.90000   19.64000   0.26000    1.32383
復華數位經濟基金                                                 51.59000   52.15000  -0.56000   -1.07383
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
惠理康和兩岸價值基金                                             10.33000   10.40000  -0.07000   -0.67308
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元                        9.68980    9.68080   0.00900    0.09297
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣                      9.52850    9.51900   0.00950    0.09980
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元                        9.84320    9.83400   0.00920    0.09355
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣                      9.64430    9.63480   0.00950    0.09860
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元                        9.51420    9.50440   0.00980    0.10311
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣                     10.00890    9.99500   0.01390    0.13907
景順2024到期新興市場債券基金年配型美元                            9.52940    9.52250   0.00690    0.07246
景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣                         10.02660   10.01580   0.01080    0.10783
景順2024到期新興市場債券基金累積型美元                            9.52860    9.52170   0.00690    0.07247
景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣                         10.02850   10.01750   0.01100    0.10981
景順2024到期優選新興債券基金年配型人民幣                          9.71780    9.75930  -0.04150   -0.42524
景順2024到期優選新興債券基金年配型南非幣                         10.63550   10.71920  -0.08370   -0.78084
景順2024到期優選新興債券基金年配型美元                            9.79430    9.78160   0.01270    0.12984
景順2024到期優選新興債券基金累積型人民幣                          9.71790    9.75940  -0.04150   -0.42523
景順2024到期優選新興債券基金累積型南非幣                         10.63360   10.71740  -0.08380   -0.78191
景順2024到期優選新興債券基金累積型美元                            9.79450    9.78180   0.01270    0.12983
景順2024到期優選新興債券基金累積型新台幣                          9.83390    9.81760   0.01630    0.16603
景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣                            9.09790    9.12350  -0.02560   -0.28059
景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元                              8.24580    8.21670   0.02910    0.35416
景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣                            8.21490    8.18300   0.03190    0.38983
景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣                           11.36470   11.39670  -0.03200   -0.28078
景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元                             10.32580   10.28940   0.03640    0.35376
景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣                           10.40490   10.36450   0.04040    0.38979
景順主流基金                                                     16.60000   16.66000  -0.06000   -0.36014
景順台灣科技基金                                                 28.85000   29.06000  -0.21000   -0.72264
景順全天候智慧組合基金月配型人民幣                                9.90000    9.94000  -0.04000   -0.40241
景順全天候智慧組合基金月配型美元                                  9.71000    9.69000   0.02000    0.20640
景順全天候智慧組合基金月配型新台幣                                9.25000    9.23000   0.02000    0.21668
景順全天候智慧組合基金累積型美元                                 11.12000   11.09000   0.03000    0.27051
景順全天候智慧組合基金累積型新台幣                               10.62000   10.60000   0.02000    0.18868
景順全球科技基金                                                 22.62000   22.71000  -0.09000   -0.39630
景順全球康健基金                                                 19.53000   19.42000   0.11000    0.56643
景順貨幣市場基金                                                 15.94030   15.94010   0.00020    0.00125
景順潛力基金                                                     30.57000   30.68000  -0.11000   -0.35854
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元)                         14.50000   14.50000   0.00000    0.00000
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣)                       13.54000   13.54000   0.00000    0.00000
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元)                    11.12000   11.14000  -0.02000   -0.17953
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣)                  11.30000   11.31000  -0.01000   -0.08842
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元)                    11.37000   11.35000   0.02000    0.17621
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣)                  11.55000   11.53000   0.02000    0.17346
華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元)                           10.01000   10.16000  -0.15000   -1.47638
華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣)                         10.17000   10.32000  -0.15000   -1.45349
華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元)                           10.24000   10.37000  -0.13000   -1.25362
華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣)                         10.45000   10.58000  -0.13000   -1.22873
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣)                          8.63220    8.64470  -0.01250   -0.14460
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣)                          7.94570    7.92880   0.01690    0.21315
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣)                         11.09120   11.10710  -0.01590   -0.14315
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣)                         10.18800   10.16630   0.02170    0.21345
華南永昌中國A股基金(人民幣)                                       7.27000    7.32000  -0.05000   -0.68306
華南永昌中國A股基金(美元)                                         6.96000    7.02000  -0.06000   -0.85470
華南永昌中國A股基金(新台幣)                                      10.21000   10.29000  -0.08000   -0.77745
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元)                    9.30540    9.30080   0.00460    0.04946
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣)                  9.48970    9.48160   0.00810    0.08543
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元)                    9.58830    9.58360   0.00470    0.04904
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣)                  9.78070    9.77240   0.00830    0.08493
華南永昌永昌基金                                                 18.59000   18.51000   0.08000    0.43220
華南永昌全球亨利組合基金                                         14.24370   14.23420   0.00950    0.06674
華南永昌全球神農水資源基金                                       10.17000   10.12000   0.05000    0.49407
華南永昌全球新零售基金(美元)                                      9.64000    9.61000   0.03000    0.31217
華南永昌全球新零售基金(新台幣)                                    9.92000    9.89000   0.03000    0.30334
華南永昌全球精品基金                                             16.15000   16.00000   0.15000    0.93750
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元)                           11.33000   11.42000  -0.09000   -0.78809
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣)                         11.31000   11.39000  -0.08000   -0.70237
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元)                           13.65000   13.68000  -0.03000   -0.21930
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣)                         13.53000   13.56000  -0.03000   -0.22124
華南永昌物聯網精選基金                                           11.05000   10.93000   0.12000    1.09790
華南永昌策略報酬基金                                              9.95000    9.95000   0.00000    0.00000
華南永昌鳳翔貨幣市場基金                                         16.20860   16.20840   0.00020    0.00123
華南永昌龍盈平衡基金                                             23.60720   23.46520   0.14200    0.60515
華南永昌麒麟貨幣市場基金                                         11.93990   11.93980   0.00010    0.00084
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣)                         10.19040   10.19560  -0.00520   -0.05100
華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣)                         10.14800   10.09030   0.05770    0.57184
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣)                          9.84340    9.84850  -0.00510   -0.05178
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣)                          9.77310    9.71750   0.05560    0.57216
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣)                        9.99990   10.00410  -0.00420   -0.04198
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣)                        9.90240    9.84510   0.05730    0.58202
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣)                        9.75690    9.76070  -0.00380   -0.03893
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣)                        9.65460    9.59880   0.05580    0.58132
華頓中小型基金                                                   25.62000   25.75000  -0.13000   -0.50485
華頓中國多重機會平衡基金                                         11.60180   11.58090   0.02090    0.18047
華頓台灣基金                                                     26.83000   27.03000  -0.20000   -0.73992
華頓平安貨幣市場基金                                             11.52230   11.52210   0.00020    0.00174
華頓全球時尚精品基金                                             18.04000   17.86000   0.18000    1.00784
華頓全球高收益債券基金A                                          13.39020   13.36790   0.02230    0.16682
華頓全球高收益債券基金B                                           8.25430    8.24060   0.01370    0.16625
華頓全球黑鑽油源基金                                              5.74000    5.73000   0.01000    0.17452
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
匯豐中國A股匯聚基金(人民幣)                                       2.45060    2.48520  -0.03460   -1.39224
匯豐中國A股匯聚基金(台幣)                                        11.05190   11.13320  -0.08130   -0.73025
匯豐中國A股匯聚基金(美元)                                         0.35850    0.36130  -0.00280   -0.77498
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息)                       11.13940   11.18640  -0.04700   -0.42015
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息)                         10.10470   10.16040  -0.05570   -0.54821
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                          9.98750    9.96280   0.02470    0.24792
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息)                            8.99390    8.97170   0.02220    0.24744
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息)                         10.19750   10.17590   0.02160    0.21227
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息)                            9.21500    9.19610   0.01890    0.20552
匯豐中國科技精選基金(人民幣)                                     10.46000   10.58000  -0.12000   -1.13422
匯豐中國科技精選基金(台幣)                                        9.08000    9.13000  -0.05000   -0.54765
匯豐中國科技精選基金(美元)                                        9.75000    9.80000  -0.05000   -0.51020
匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息)                              2.48670    2.49350  -0.00680   -0.27271
匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息)                                2.02980    2.04370  -0.01390   -0.68014
匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息)                               11.73580   11.69400   0.04180    0.35745
匯豐中國高收益債券基金(台幣配息)                                  9.48740    9.45360   0.03380    0.35754
匯豐中國高收益債券基金(美元不配息)                                0.36320    0.36190   0.00130    0.35922
匯豐中國高收益債券基金(美元配息)                                  0.29910    0.29810   0.00100    0.33546
匯豐中國動力基金(人民幣)                                          3.18000    3.22000  -0.04000   -1.24224
匯豐中國動力基金(台幣)                                           14.34000   14.42000  -0.08000   -0.55479
匯豐中國動力基金(美元)                                            0.47000    0.47000   0.00000    0.00000
匯豐台灣精典基金                                                 23.94000   23.97000  -0.03000   -0.12516
匯豐全球趨勢組合基金                                             12.57000   12.55000   0.02000    0.15936
匯豐全球關鍵資源基金                                              8.35000    8.29000   0.06000    0.72376
匯豐安富基金                                                     25.43000   25.47000  -0.04000   -0.15705
匯豐成功基金                                                     42.12000   41.59000   0.53000    1.27434
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣配息)                 11.08000   11.04000   0.04000    0.36232
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                 10.58000   10.56000   0.02000    0.18939
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣配息)                   10.24000   10.22000   0.02000    0.19569
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息)                 11.23000   11.21000   0.02000    0.17841
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元配息)                   10.86000   10.84000   0.02000    0.18450
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣配息)                   10.82000   10.76000   0.06000    0.55762
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息                               2.55100    2.56740  -0.01640   -0.63878
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息                                 2.31220    2.32900  -0.01680   -0.72134
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息                                11.45030   11.44990   0.00040    0.00349
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息                                   7.79470    7.79410   0.00060    0.00770
匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息                                 0.37390    0.37400  -0.00010   -0.02674
匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息                                   0.33130    0.33130   0.00000    0.00000
匯豐金磚動力基金                                                 13.11000   13.05000   0.06000    0.45977
匯豐富泰二號貨幣市場基金                                         14.98210   14.98200   0.00010    0.00067
匯豐黃金及礦業股票型基金                                          4.45000    4.36000   0.09000    2.06422
匯豐新鑽動力基金                                                 10.43000   10.41000   0.02000    0.19212
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型                                   5.20420    5.15820   0.04600    0.89178
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型                                   8.82650    8.78060   0.04590    0.52274
匯豐龍鳳基金-A類型                                               51.48000   51.54000  -0.06000   -0.11641
匯豐龍鳳基金-I類型                                               51.48000   51.54000  -0.06000   -0.11641
匯豐龍騰電子基金                                                 34.93000   35.10000  -0.17000   -0.48433
匯豐雙高收益債券組合基金                                         12.14040   12.12270   0.01770    0.14601
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
新光大三通基金                                                   18.39000   18.36000   0.03000    0.16340
新光中國成長基金(人民幣)                                          9.12000    9.34000  -0.22000   -2.35546
新光中國成長基金(美元)                                            9.16000    9.38000  -0.22000   -2.34542
新光中國成長基金(新臺幣)                                          9.13000    9.35000  -0.22000   -2.35294
新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣                           10.27910   10.25100   0.02810    0.27412
新光六年到期全球新興市場債券基金美元                              9.52410    9.51910   0.00500    0.05253
新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣                            9.81820    9.81180   0.00640    0.06523
新光台灣富貴基金                                                 22.81000   22.76000   0.05000    0.21968
新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣                                  9.96000    9.95000   0.01000    0.10050
新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣                                  8.96000    8.96000   0.00000    0.00000
新光全球生技醫療基金(美元)                                       12.36000   12.36000   0.00000    0.00000
新光全球生技醫療基金(新臺幣)                                     12.04000   12.04000   0.00000    0.00000
新光全球債券基金(A累積)美元                                      10.02890   10.01960   0.00930    0.09282
新光全球債券基金(A累積)新臺幣                                     9.79920    9.78890   0.01030    0.10522
新光全球債券基金(B配息)美元                                       9.64320    9.63430   0.00890    0.09238
新光全球債券基金(B配息)新臺幣                                     9.41120    9.40120   0.01000    0.10637
新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣                               9.10000    9.12000  -0.02000   -0.21930
新光全球總回報平衡基金(A累積)美元                                10.51000   10.54000  -0.03000   -0.28463
新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣                               9.87000    9.90000  -0.03000   -0.30303
新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣                               9.89000    9.93000  -0.04000   -0.40282
新光吉星貨幣市場基金                                             15.44710   15.44690   0.00020    0.00129
新光多重資產基金(A累積)人民幣                                     9.82000    9.84000  -0.02000   -0.20325
新光多重資產基金(A累積)美元                                       8.97000    8.99000  -0.02000   -0.22247
新光多重資產基金(A累積)新台幣                                     9.42000    9.45000  -0.03000   -0.31746
新光多重資產基金(B配息)新台幣                                     9.34000    9.37000  -0.03000   -0.32017
新光亞洲精選基金-美金                                            21.47000   21.52000  -0.05000   -0.23234
新光亞洲精選基金-新台幣                                          21.75000   21.80000  -0.05000   -0.22936
新光兩岸優勢基金                                                 10.70000   10.91000  -0.21000   -1.92484
新光店頭基金                                                     24.11000   24.22000  -0.11000   -0.45417
新光南非幣保本基金                                               11.92000   11.91000   0.01000    0.08396
新光美國豐收平衡基金(A累積)美元                                  10.50000   10.49000   0.01000    0.09533
新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣                                 9.94000    9.93000   0.01000    0.10070
新光美國豐收平衡基金(B配息)美元                                   9.74000    9.73000   0.01000    0.10277
新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣                                 9.19000    9.19000   0.00000    0.00000
新光特選內需收益ETF基金                                          20.81000   20.72000   0.09000    0.43436
新光創新科技基金                                                 14.76000   14.82000  -0.06000   -0.40486
新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣                               9.75240    9.73570   0.01670    0.17153
新光新興大東協債券基金(A累積)美元                                10.01720   10.01070   0.00650    0.06493
新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣                               9.66130    9.65450   0.00680    0.07043
新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣                               9.19960    9.18390   0.01570    0.17095
新光新興大東協債券基金(B配息)美元                                 9.45590    9.44980   0.00610    0.06455
新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣                               9.11720    9.11080   0.00640    0.07025
新光澳幣八年期保本基金                                           10.44000   10.44000   0.00000    0.00000
新光澳幣十年期保本基金                                           10.22000   10.22000   0.00000    0.00000
新光澳幣保本基金                                                 11.95000   11.94000   0.01000    0.08375
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                   10.07330   10.06290   0.01040    0.10335
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                   9.67220    9.66210   0.01010    0.10453
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣)  B類型(月配息)                    9.65860    9.64830   0.01030    0.10675
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積)                       9.99100    9.98030   0.01070    0.10721
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                       9.93250    9.92340   0.00910    0.09170
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                     9.59940    9.59050   0.00890    0.09280
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                    9.59720    9.59020   0.00700    0.07299
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                       9.93060    9.92340   0.00720    0.07256
瑞銀全球創新趨勢基金                                              7.50000    7.53000  -0.03000   -0.39841
瑞銀亞洲全方位不動產基金                                          8.81000    8.78000   0.03000    0.34169
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                      9.72230    9.72070   0.00160    0.01646
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                     9.23630    9.23500   0.00130    0.01408
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                         9.63920    9.63860   0.00060    0.00622
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                       9.22050    9.21990   0.00060    0.00651
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                      9.30810    9.30880  -0.00070   -0.00752
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                         9.79180    9.79240  -0.00060   -0.00613
瑞銀亞洲高收益債券基金A類型                                      13.69330   13.68960   0.00370    0.02703
瑞銀亞洲高收益債券基金B類型                                       8.36910    8.36680   0.00230    0.02749
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
群益10年期以上金融債ETF基金                                      37.65710   37.45740   0.19970    0.53314
群益15年期以上科技業公司債ETF基金                                38.73610   38.43850   0.29760    0.77422
群益15年期以上電信業公司債ETF基金                                39.90380   39.72430   0.17950    0.45186
群益人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.21110   11.21030   0.00080    0.00714
群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                     9.97020    9.97940  -0.00920   -0.09219
群益大中華雙力優勢基金-人民幣                                    11.77530   11.91210  -0.13680   -1.14841
群益大中華雙力優勢基金-美元                                       8.80010    8.91440  -0.11430   -1.28220
群益大中華雙力優勢基金-新臺幣                                     9.10000    9.22000  -0.12000   -1.30152
群益大印度基金-人民幣                                            13.57190   13.55010   0.02180    0.16088
群益大印度基金-美元                                              12.76230   12.75920   0.00310    0.02430
群益大印度基金-新臺幣                                            12.09000   12.09000   0.00000    0.00000
群益工業國入息基金A(累積型-人民幣)                               12.71130   12.67240   0.03890    0.30697
群益工業國入息基金A(累積型-美元)                                 12.25640   12.23570   0.02070    0.16918
群益工業國入息基金A(累積型-新台幣)                               11.51000   11.48000   0.03000    0.26132
群益工業國入息基金B(月配型-人民幣)                               11.71030   11.67460   0.03570    0.30579
群益工業國入息基金B(月配型-美元)                                 10.30370   10.28630   0.01740    0.16916
群益工業國入息基金B(月配型-新台幣)                                9.70000    9.68000   0.02000    0.20661
群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣)                              10.20070   10.16960   0.03110    0.30581
群益工業國入息基金NA(累積型-美元)                                 9.01120    8.99600   0.01520    0.16896
群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣)                               9.52000    9.50000   0.02000    0.21053
群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣)                               9.77990    9.75000   0.02990    0.30667
群益工業國入息基金NB(月配型-美元)                                 8.92890    8.91380   0.01510    0.16940
群益中小型股基金                                                 41.59000   41.67000  -0.08000   -0.19198
群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣)                             9.56580    9.62180  -0.05600   -0.58201
群益中國金采平衡基金A(累積型－美元)                               8.87960    8.94380  -0.06420   -0.71782
群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣)                             8.32400    8.38110  -0.05710   -0.68129
群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣)                             8.39920    8.44830  -0.04910   -0.58118
群益中國金采平衡基金B(月配型－美元)                               7.79610    7.85250  -0.05640   -0.71824
群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣)                             7.30910    7.35920  -0.05010   -0.68078
群益中國高收益債券基金-人民幣                                    10.90640   10.90550   0.00090    0.00825
群益中國高收益債券基金-美元                                      10.56630   10.57060  -0.00430   -0.04068
群益中國高收益債券基金-新臺幣                                     9.76000    9.76710  -0.00710   -0.07269
群益中國新機會基金N-人民幣                                        8.00910    8.11330  -0.10420   -1.28431
群益中國新機會基金N-美元                                          7.35320    7.45900  -0.10580   -1.41842
群益中國新機會基金N-新臺幣                                        7.85000    7.96000  -0.11000   -1.38191
群益中國新機會基金-人民幣                                         7.10290    7.19530  -0.09240   -1.28417
群益中國新機會基金-美元                                           7.86230    7.97550  -0.11320   -1.41935
群益中國新機會基金-新臺幣                                         7.50000    7.60000  -0.10000   -1.31579
群益平衡王基金                                                   18.71770   18.66620   0.05150    0.27590
群益全球不動產平衡基金-A(累積型)                                  8.32000    8.30000   0.02000    0.24096
群益全球不動產平衡基金-B(季配型)                                  6.00000    6.00000   0.00000    0.00000
群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣)                             11.19370   11.16480   0.02890    0.25885
群益全球地產入息基金A(累積型-美元)                               10.68290   10.67000   0.01290    0.12090
群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣)                             10.12000   10.11000   0.01000    0.09891
群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣)                              9.99640    9.97060   0.02580    0.25876
群益全球地產入息基金B(月配型-美元)                                9.53990    9.52840   0.01150    0.12069
群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣)                              9.04000    9.02000   0.02000    0.22173
群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣)                           10.07020   10.07270  -0.00250   -0.02482
群益全球特別股收益基金A(累積型-美元)                              9.86550    9.87050  -0.00500   -0.05066
群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣)                            9.85000    9.85000   0.00000    0.00000
群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣)                            9.37050    9.37280  -0.00230   -0.02454
群益全球特別股收益基金B(月配型-美元)                              9.29120    9.29590  -0.00470   -0.05056
群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣)                            9.28000    9.28000   0.00000    0.00000
群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣)                          10.12850   10.13100  -0.00250   -0.02468
群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元)                            10.17500   10.18010  -0.00510   -0.05010
群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣)                          10.31000   10.31000   0.00000    0.00000
群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣)                           9.53560    9.53790  -0.00230   -0.02411
群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元)                             9.94110    9.94600  -0.00490   -0.04927
群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣)                          10.18000   10.18000   0.00000    0.00000
群益全球新興收益債券基金-A(累積型)                               10.05250   10.04900   0.00350    0.03483
群益全球新興收益債券基金-B(月配型)                                7.24780    7.24530   0.00250    0.03451
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣)                   10.19210   10.17510   0.01700    0.16707
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元)                     10.08620   10.07910   0.00710    0.07044
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣)                   10.23880   10.23040   0.00840    0.08211
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣)                   10.01450    9.99780   0.01670    0.16704
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元)                      9.93550    9.92850   0.00700    0.07050
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣)                   10.08580   10.07760   0.00820    0.08137
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣)                  10.19220   10.17520   0.01700    0.16707
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元)                    10.08620   10.07920   0.00700    0.06945
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣)                  10.23880   10.23040   0.00840    0.08211
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣)                  10.01450    9.99790   0.01660    0.16603
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元)                     9.93550    9.92850   0.00700    0.07050
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣)                  10.08580   10.07760   0.00820    0.08137
群益全球關鍵生技基金N-新台幣                                     11.51000   11.46000   0.05000    0.43630
群益全球關鍵生技基金-美元                                        16.19170   16.13330   0.05840    0.36198
群益全球關鍵生技基金-新臺幣                                      15.96000   15.90000   0.06000    0.37736
群益印巴雙星基金-新臺幣                                          10.06000   10.12000  -0.06000   -0.59289
群益印度中小基金N-美元                                            9.29230    9.34920  -0.05690   -0.60861
群益印度中小基金N-新臺幣                                          8.77000    8.83000  -0.06000   -0.67950
群益印度中小基金-人民幣                                          14.98760   15.05870  -0.07110   -0.47215
群益印度中小基金-美元                                            13.29060   13.37190  -0.08130   -0.60799
群益印度中小基金-新臺幣                                          15.36000   15.45000  -0.09000   -0.58252
群益多利策略組合基金                                             11.43000   11.42000   0.01000    0.08757
群益多重收益組合基金                                             13.57000   13.55000   0.02000    0.14760
群益多重資產組合基金                                             15.41000   15.38000   0.03000    0.19506
群益安家基金                                                     24.70950   24.75630  -0.04680   -0.18904
群益安穩貨幣市場基金                                             16.08830   16.08810   0.00020    0.00124
群益那斯達克生技基金                                             24.16000   24.14000   0.02000    0.08285
群益亞太中小基金                                                 11.14000   11.27000  -0.13000   -1.15350
群益亞太新趨勢平衡基金                                           15.77000   15.87000  -0.10000   -0.63012
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型)                        9.67740    9.67390   0.00350    0.03618
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型)                        7.40520    7.40260   0.00260    0.03512
群益店頭市場基金                                                 95.18000   94.80000   0.38000    0.40084
群益東方盛世基金                                                  8.83000    8.85000  -0.02000   -0.22599
群益東協成長基金-人民幣                                          12.59480   12.58110   0.01370    0.10889
群益東協成長基金-美元                                            11.05350   11.05660  -0.00310   -0.02804
群益東協成長基金-新臺幣                                          10.92000   10.92000   0.00000    0.00000
群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣)                             11.26640   11.25110   0.01530    0.13599
群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元)                               10.69230   10.68230   0.01000    0.09361
群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣)                             10.16160   10.15070   0.01090    0.10738
群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣)                              9.80390    9.79060   0.01330    0.13584
群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元)                                9.30750    9.29880   0.00870    0.09356
群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣)                              8.84340    8.83390   0.00950    0.10754
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣)                             9.59420    9.58120   0.01300    0.13568
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元)                               9.47310    9.46430   0.00880    0.09298
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣)                             9.87940    9.86880   0.01060    0.10741
群益長安基金                                                     27.15000   26.95000   0.20000    0.74212
群益美國新創亮點基金N-美元                                       10.30180   10.28770   0.01410    0.13706
群益美國新創亮點基金-美元                                        15.58400   15.56260   0.02140    0.13751
群益美國新創亮點基金-新臺幣                                      15.04000   15.01000   0.03000    0.19987
群益真善美基金                                                   16.22510   16.21240   0.01270    0.07834
群益馬拉松基金                                                  118.43000  117.93000   0.50000    0.42398
群益深証中小板基金                                               11.50000   11.39000   0.11000    0.96576
群益創新科技基金                                                 31.39000   31.42000  -0.03000   -0.09548
群益華夏盛世基金N-人民幣                                          8.87240    8.95490  -0.08250   -0.92128
群益華夏盛世基金N-美元                                            8.16420    8.25150  -0.08730   -1.05799
群益華夏盛世基金N-新臺幣                                          8.50000    8.59000  -0.09000   -1.04773
群益華夏盛世基金-人民幣                                           9.66200    9.75180  -0.08980   -0.92086
群益華夏盛世基金-美元                                             9.00230    9.09850  -0.09620   -1.05732
群益華夏盛世基金-新臺幣                                          14.83000   14.99000  -0.16000   -1.06738
群益奧斯卡基金                                                   26.15000   26.14000   0.01000    0.03826
群益新興金鑽基金-美元                                            10.81640   10.86860  -0.05220   -0.48028
群益新興金鑽基金-新臺幣                                           8.26000    8.29000  -0.03000   -0.36188
群益葛萊美基金                                                   22.54000   22.64000  -0.10000   -0.44170
群益道瓊美國地產ETF基金                                          20.56000   20.56000   0.00000    0.00000
群益臺灣加權單日反向1倍基金                                       8.24000    8.23000   0.01000    0.12151
群益臺灣加權單日正向2倍基金                                      13.57000   13.59000  -0.02000   -0.14717
群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣)                                 11.96810   11.95030   0.01780    0.14895
群益環球金綻雙喜A(累積型-美元)                                   11.23060   11.22320   0.00740    0.06593
群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣)                                 10.33000   10.32000   0.01000    0.09690
群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣)                                   11.19210   11.18320   0.00890    0.07958
群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣)                                  8.65910    8.64620   0.01290    0.14920
群益環球金綻雙喜B(月配型-美元)                                    9.02100    9.01500   0.00600    0.06656
群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣)                                  8.30000    8.30000   0.00000    0.00000
群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣)                                    8.65350    8.64660   0.00690    0.07980
群益環球金綻雙喜NA(累積型-美元)                                  10.07290   10.06610   0.00680    0.06755
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣)                             9.44000    9.42000   0.02000    0.21231
路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣)                             9.94000    9.92000   0.02000    0.20161
路博邁全球高收益債券基金T月配(人民幣)                             9.98000    9.96000   0.02000    0.20080
路博邁全球高收益債券基金T月配(南非幣)                            10.00000    9.99000   0.01000    0.10010
路博邁全球高收益債券基金T月配(美元)                               9.97000    9.96000   0.01000    0.10040
路博邁全球高收益債券基金T月配(新臺幣)                            10.00000    9.98000   0.02000    0.20040
路博邁全球高收益債券基金T月配(澳幣)                               9.95000    9.94000   0.01000    0.10060
路博邁全球高收益債券基金T累積(人民幣)                             9.98000    9.96000   0.02000    0.20080
路博邁全球高收益債券基金T累積(南非幣)                            10.00000    9.99000   0.01000    0.10010
路博邁全球高收益債券基金T累積(美元)                               9.97000    9.96000   0.01000    0.10040
路博邁全球高收益債券基金T累積(新臺幣)                            10.00000    9.98000   0.02000    0.20040
路博邁全球高收益債券基金T累積(澳幣)                               9.95000    9.94000   0.01000    0.10060
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
德信大發基金                                                     27.68000   27.65000   0.03000    0.10850
德信中國精選成長基金                                             10.23000   10.26000  -0.03000   -0.29240
德信台灣主流中小基金                                             17.86000   17.86000   0.00000    0.00000
德信新興股票組合基金                                             10.47000   10.49000  -0.02000   -0.19066
德信萬保貨幣市場基金                                             11.93560   11.93550   0.00010    0.00084
德信萬瑞基金                                                     10.78150   10.77880   0.00270    0.02505
德信數位時代基金                                                 26.82000   26.81000   0.01000    0.03730
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金                                      11.66420   11.66410   0.00010    0.00086
德銀遠東DWS台灣旗艦基金                                          15.01000   14.94000   0.07000    0.46854
德銀遠東DWS全球原物料能源基金                                    18.95000   18.84000   0.11000    0.58386
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型                   10.26960   10.33520  -0.06560   -0.63472
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型                   14.75790   14.85240  -0.09450   -0.63626
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型                               8.05330    8.05460  -0.00130   -0.01614
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型                     10.86600   10.87170  -0.00570   -0.05243
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型                     11.22700   11.23290  -0.00590   -0.05252
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型                              12.97640   12.97850  -0.00210   -0.01618
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
摩根大歐洲基金                                                   18.15000   18.00000   0.15000    0.83333
摩根中小基金                                                     21.55000   21.52000   0.03000    0.13941
摩根中國A股基金                                                  12.19000   12.39000  -0.20000   -1.61421
摩根中國A股基金(美元)                                             9.58000    9.74000  -0.16000   -1.64271
摩根中國亮點基金                                                 11.99000   12.13000  -0.14000   -1.15416
摩根中國雙息平衡基金-月配息型                                    10.63610   10.67860  -0.04250   -0.39799
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣)                            11.77850   11.84100  -0.06250   -0.52783
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元)                               9.01410    9.05160  -0.03750   -0.41429
摩根中國雙息平衡基金-累積型                                      11.97800   12.02560  -0.04760   -0.39582
摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣)                              13.74220   13.81490  -0.07270   -0.52624
摩根台灣金磚基金-累積型                                          19.23000   19.23000   0.00000    0.00000
摩根台灣金磚基金-機構法人型                                      19.23000   19.23000   0.00000    0.00000
摩根台灣增長基金                                                 50.05000   49.96000   0.09000    0.18014
摩根平衡基金                                                     28.12000   28.05000   0.07000    0.24955
摩根全球α基金                                                   19.52000   19.46000   0.06000    0.30832
摩根全球平衡基金                                                 14.78760   14.72750   0.06010    0.40808
摩根全球發現基金                                                 12.65000   12.60000   0.05000    0.39683
摩根多元入息成長基金-月配息型                                     9.63240    9.61520   0.01720    0.17888
摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣)                            10.60850   10.59200   0.01650    0.15578
摩根多元入息成長基金-月配息型(美元)                              10.01530    9.99690   0.01840    0.18406
摩根多元入息成長基金-累積型                                      11.34800   11.32670   0.02130    0.18805
摩根多元入息成長基金-累積型(美元)                                 9.96380    9.94550   0.01830    0.18400
摩根亞太高息平衡基金-季配息型                                    10.40960   10.40990  -0.00030   -0.00288
摩根亞太高息平衡基金-累積型                                      13.31430   13.31460  -0.00030   -0.00225
摩根亞洲基金                                                     53.81000   53.97000  -0.16000   -0.29646
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型                               8.33790    8.34560  -0.00770   -0.09226
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣)                       9.69700    9.70580  -0.00880   -0.09067
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元)                         8.59150    8.59920  -0.00770   -0.08954
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型                                12.14530   12.15210  -0.00680   -0.05596
摩根東方內需機會基金                                             17.05000   17.10000  -0.05000   -0.29240
摩根東方科技基金                                                 32.72000   32.88000  -0.16000   -0.48662
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型                                   9.54000    9.54000   0.00000    0.00000
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣)                           9.83000    9.84000  -0.01000   -0.10163
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元)                             9.30000    9.30000   0.00000    0.00000
摩根泛亞太股票入息基金-累積型                                    11.22000   11.22000   0.00000    0.00000
摩根金龍收成基金                                                 19.87000   20.06000  -0.19000   -0.94716
摩根第一貨幣市場基金                                             15.08150   15.08130   0.00020    0.00133
摩根絕對日本基金                                                 14.46000   14.52000  -0.06000   -0.41322
摩根新金磚五國基金                                               10.46000   10.36000   0.10000    0.96525
摩根新絲路基金                                                    9.21000    9.23000  -0.02000   -0.21668
摩根新興35基金                                                   12.50000   12.45000   0.05000    0.40161
摩根新興日本基金                                                 24.10000   24.23000  -0.13000   -0.53652
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型                               7.09820    7.09440   0.00380    0.05356
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣)                       9.28650    9.28200   0.00450    0.04848
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元)                         9.05610    9.05120   0.00490    0.05414
摩根新興市場高收益債券基金-累積型                                10.30140   10.29750   0.00390    0.03787
摩根新興科技基金                                                 52.12000   52.25000  -0.13000   -0.24880
摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型                                 8.29430    8.29390   0.00040    0.00482
摩根新興龍虎企業債券基金-累積型                                  10.54260   10.54210   0.00050    0.00474
摩根新興雙利平衡基金-月配息型                                     8.27040    8.25990   0.01050    0.12712
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣)                             8.96330    8.95270   0.01060    0.11840
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元)                               8.44460    8.43600   0.00860    0.10194
摩根新興雙利平衡基金-累積型                                       9.51830    9.50630   0.01200    0.12623
摩根龍揚基金                                                     29.64000   29.93000  -0.29000   -0.96893
摩根環球股票收益基金-月配息型                                    10.26000   10.19000   0.07000    0.68695
摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣)                            10.94000   10.87000   0.07000    0.64397
摩根環球股票收益基金-月配息型(美元)                              10.71000   10.64000   0.07000    0.65789
摩根環球股票收益基金-累積型                                      11.34000   11.27000   0.07000    0.62112
摩根總收益組合基金-月配息型                                       9.29010    9.28400   0.00610    0.06570
摩根總收益組合基金-累積型                                        11.23790   11.23050   0.00740    0.06589
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險)                        11.75500   11.75570  -0.00070   -0.00595
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣)                            11.04420   11.04430  -0.00010   -0.00091
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險)                        10.48950   10.49020  -0.00070   -0.00667
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣)                             8.60970    8.60980  -0.00010   -0.00116
聯邦中國龍基金                                                   23.32000   23.28000   0.04000    0.17182
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                     11.70050   11.70000   0.00050    0.00427
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元)                           10.96250   10.96580  -0.00330   -0.03009
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣)                          9.96840    9.96910  -0.00070   -0.00702
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                     10.16330   10.16290   0.00040    0.00394
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元)                            9.58020    9.58310  -0.00290   -0.03026
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣)                          8.70570    8.70640  -0.00070   -0.00804
聯邦全球多元ETF組合基金(美元)                                    10.27740   10.26070   0.01670    0.16276
聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣)                                  10.33350   10.31310   0.02040    0.19781
聯邦全球高息策略基金-A類型(美元)                                  9.62560    9.62880  -0.00320   -0.03323
聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣)                                9.76960    9.76930   0.00030    0.00307
聯邦全球高息策略基金-B類型(美元)                                  9.38790    9.39090  -0.00300   -0.03195
聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣)                                9.52780    9.52760   0.00020    0.00210
聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險)                             11.17220   11.19080  -0.01860   -0.16621
聯邦全視界平衡基金-A類型(美元)                                   10.96680   10.98460  -0.01780   -0.16205
聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣)                                 10.15360   10.16680  -0.01320   -0.12983
聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險)                             10.59730   10.61490  -0.01760   -0.16580
聯邦全視界平衡基金-B類型(美元)                                   10.38640   10.40320  -0.01680   -0.16149
聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣)                                  9.61900    9.63150  -0.01250   -0.12978
聯邦金鑽平衡基金                                                 22.07120   22.01180   0.05940    0.26986
聯邦前瞻六脈基金-A類型(美元)                                      9.52800    9.57620  -0.04820   -0.50333
聯邦前瞻六脈基金-A類型(新臺幣)                                    9.83440    9.88070  -0.04630   -0.46859
聯邦前瞻六脈基金-B類型(美元)                                      9.52800    9.57620  -0.04820   -0.50333
聯邦前瞻六脈基金-B類型(新臺幣)                                    9.83440    9.88070  -0.04630   -0.46859
聯邦貨幣市場基金                                                 13.16610   13.16590   0.00020    0.00152
聯邦精選科技基金                                                 11.83000   11.80000   0.03000    0.25424
聯邦優勢策略全球債券組合基金                                     16.08100   16.06890   0.01210    0.07530
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險)                           12.31670   12.37850  -0.06180   -0.49925
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣)                               11.91070   11.96260  -0.05190   -0.43385
聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣)                               11.43060   11.48040  -0.04980   -0.43378
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯博大利基金                                                     35.65000   35.72000  -0.07000   -0.19597
聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣)                            15.47000   15.45000   0.02000    0.12945
聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣)                            10.26000   10.25000   0.01000    0.09756
聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣)                            12.39000   12.37000   0.02000    0.16168
聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣)                            13.10000   13.07000   0.03000    0.22953
聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元)                              12.29000   12.28000   0.01000    0.08143
聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣)                             7.89000    7.88000   0.01000    0.12690
聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣)                              11.94000   11.92000   0.02000    0.16779
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣)        10.81000   10.83000  -0.02000   -0.18467
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣)         9.03000    9.04000  -0.01000   -0.11062
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣)        11.96000   11.93000   0.03000    0.25147
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣)        15.20000   15.17000   0.03000    0.19776
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元)          15.20000   15.17000   0.03000    0.19776
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣)        10.03000   10.00000   0.03000    0.30000
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣)        20.54000   20.50000   0.04000    0.19512
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元)          18.70000   18.66000   0.04000    0.21436
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣)        12.92000   12.89000   0.03000    0.23274
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣)        15.45000   15.42000   0.03000    0.19455
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣)        16.24000   16.21000   0.03000    0.18507
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元)          15.28000   15.26000   0.02000    0.13106
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣)        10.16000   10.14000   0.02000    0.19724
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣)          15.45000   15.43000   0.02000    0.12962
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣)        13.78000   13.76000   0.02000    0.14535
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元)          13.83000   13.80000   0.03000    0.21739
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣)         9.42000    9.40000   0.02000    0.21277
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(澳幣)          14.49000   14.47000   0.02000    0.13822
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣)            18.33000   18.32000   0.01000    0.05459
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元)              17.21000   17.20000   0.01000    0.05814
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣)            10.78000   10.77000   0.01000    0.09285
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣)            13.26000   13.25000   0.01000    0.07547
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣)            14.11000   14.10000   0.01000    0.07092
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元)              13.15000   13.14000   0.01000    0.07610
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣)             8.09000    8.09000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣)              13.07000   13.06000   0.01000    0.07657
聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣)                            10.13000   10.11000   0.02000    0.19782
聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣)                            14.50000   14.48000   0.02000    0.13812
聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元)                              14.51000   14.49000   0.02000    0.13803
聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣)                             9.69000    9.68000   0.01000    0.10331
聯博貨幣市場基金                                                 14.99840   14.99830   0.00010    0.00067
聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣)                          10.33810   10.33090   0.00720    0.06969
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元)                            13.52900   13.52180   0.00720    0.05325
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣)                           7.43690    7.43170   0.00520    0.06997
聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣)                               9.74000    9.73000   0.01000    0.10277
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣)                              13.80000   13.79000   0.01000    0.07252
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元)                                13.88000   13.88000   0.00000    0.00000
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣)                               9.17000    9.17000   0.00000    0.00000
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
瀚亞中小型股基金                                                 21.42000   21.46000  -0.04000   -0.18639
瀚亞中國基金-人民幣                                              10.74000   10.79000  -0.05000   -0.46339
瀚亞中國基金-新台幣                                              11.25000   11.30000  -0.05000   -0.44248
瀚亞巴西基金                                                      4.14000    4.11000   0.03000    0.72993
瀚亞外銷基金                                                     41.49000   41.53000  -0.04000   -0.09632
瀚亞全球多重資產收益基金A-人民幣                                 11.71000   11.68000   0.03000    0.25685
瀚亞全球多重資產收益基金A-美元                                   11.15000   11.12000   0.03000    0.26978
瀚亞全球多重資產收益基金A-新台幣                                 10.65000   10.62000   0.03000    0.28249
瀚亞全球多重資產收益基金B-人民幣                                 10.10000   10.08000   0.02000    0.19841
瀚亞全球多重資產收益基金B-美元                                    9.80000    9.77000   0.03000    0.30706
瀚亞全球多重資產收益基金B-新台幣                                  9.40000    9.37000   0.03000    0.32017
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-人民幣                              9.89000    9.86000   0.03000    0.30426
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-美元                                9.54000    9.52000   0.02000    0.21008
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-新臺幣                              9.82000    9.79000   0.03000    0.30644
瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣                                   10.63950   10.61100   0.02850    0.26859
瀚亞全球高收益債券基金A-美元                                     10.32510   10.30290   0.02220    0.21547
瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣                                   12.23870   12.21100   0.02770    0.22684
瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣                                     10.24220   10.22060   0.02160    0.21134
瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣                                    7.45130    7.43150   0.01980    0.26643
瀚亞全球高收益債券基金B-美元                                      7.97380    7.95660   0.01720    0.21617
瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣                                    8.08600    8.06770   0.01830    0.22683
瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣                                      7.17980    7.16470   0.01510    0.21076
瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣                                    8.82400    8.80400   0.02000    0.22717
瀚亞全球高收益債券基金S-人民幣                                    9.16760    9.14320   0.02440    0.26686
瀚亞全球高收益債券基金S-美元                                      9.32130    9.30120   0.02010    0.21610
瀚亞全球高收益債券基金S-新台幣                                    9.19760    9.17670   0.02090    0.22775
瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣                                 11.70000   11.67000   0.03000    0.25707
瀚亞全球策略收益股票基金A-美元                                   11.36000   11.32000   0.04000    0.35336
瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣                                 11.02000   10.98000   0.04000    0.36430
瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣                                 10.79000   10.75000   0.04000    0.37209
瀚亞全球策略收益股票基金B-美元                                   10.62000   10.58000   0.04000    0.37807
瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣                                 10.33000   10.29000   0.04000    0.38873
瀚亞印度政府基礎建設債券基金A類型新台幣                           9.78990    9.78370   0.00620    0.06337
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型人民幣                           9.81280    9.81160   0.00120    0.01223
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型美元                             9.72360    9.72090   0.00270    0.02778
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型新台幣                           9.78990    9.78370   0.00620    0.06337
瀚亞印度基金-人民幣                                              14.09000   13.97000   0.12000    0.85898
瀚亞印度基金-美元                                                13.29000   13.18000   0.11000    0.83460
瀚亞印度基金-新台幣                                              29.47000   29.21000   0.26000    0.89011
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型                                    11.87000   11.86000   0.01000    0.08432
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型                                     9.86000    9.85000   0.01000    0.10152
瀚亞亞太高股息基金A-人民幣                                       11.50000   11.55000  -0.05000   -0.43290
瀚亞亞太高股息基金A-美金                                         10.32000   10.36000  -0.04000   -0.38610
瀚亞亞太高股息基金A-新台幣                                       14.54000   14.59000  -0.05000   -0.34270
瀚亞亞太高股息基金B-人民幣                                        9.13000    9.17000  -0.04000   -0.43621
瀚亞亞太高股息基金B-美金                                          8.84000    8.88000  -0.04000   -0.45045
瀚亞亞太高股息基金B-新台幣                                        8.86000    8.89000  -0.03000   -0.33746
瀚亞亞太基礎建設基金                                             11.63000   11.57000   0.06000    0.51858
瀚亞亞太豐收平衡基金A-人民幣                                     11.62010   11.63640  -0.01630   -0.14008
瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣                                     13.66480   13.73130  -0.06650   -0.48430
瀚亞亞太豐收平衡基金A-美元                                       10.62660   10.64340  -0.01680   -0.15784
瀚亞亞太豐收平衡基金A-新台幣                                     10.42600   10.43970  -0.01370   -0.13123
瀚亞亞太豐收平衡基金A-澳幣                                       11.74230   11.77010  -0.02780   -0.23619
瀚亞亞太豐收平衡基金B-人民幣                                      8.94040    8.95280  -0.01240   -0.13850
瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣                                      9.92180    9.96710  -0.04530   -0.45450
瀚亞亞太豐收平衡基金B-美元                                        8.81790    8.83180  -0.01390   -0.15739
瀚亞亞太豐收平衡基金B-新台幣                                      8.64150    8.65290  -0.01140   -0.13175
瀚亞亞太豐收平衡基金B-澳幣                                        9.14390    9.16590  -0.02200   -0.24002
瀚亞股債入息組合基金A-人民幣                                     10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-美元                                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-新台幣                                     14.55940   14.54720   0.01220    0.08386
瀚亞股債入息組合基金B-人民幣                                     10.87960   10.87610   0.00350    0.03218
瀚亞股債入息組合基金B-美元                                       10.70050   10.69640   0.00410    0.03833
瀚亞股債入息組合基金B-新台幣                                     12.64810   12.63750   0.01060    0.08388
瀚亞非洲基金-南非幣                                              11.46000   11.52000  -0.06000   -0.52083
瀚亞非洲基金-新臺幣                                              19.38000   19.43000  -0.05000   -0.25733
瀚亞威寶貨幣市場基金                                             13.56570   13.56560   0.00010    0.00074
瀚亞美國高科技基金                                               27.73000   27.85000  -0.12000   -0.43088
瀚亞高科技基金                                                   56.86000   56.99000  -0.13000   -0.22811
瀚亞理財通基金                                                   27.51000   27.40000   0.11000    0.40146
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型新台幣             9.22000    9.21000   0.01000    0.10858
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型人民幣             8.74000    8.73000   0.01000    0.11455
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型美元               8.46000    8.46000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型新台幣             8.65000    8.64000   0.01000    0.11574
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-人民幣            8.68000    8.68000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-美元              8.51000    8.50000   0.01000    0.11765
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-新臺幣            8.66000    8.65000   0.01000    0.11561
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型美元               8.95000    8.94000   0.01000    0.11186
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型新台幣             9.14000    9.13000   0.01000    0.10953
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型人民幣             8.66000    8.66000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型美元               8.38000    8.38000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型新台幣             8.57000    8.56000   0.01000    0.11682
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IA類型新台幣           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IB類型新台幣            9.38000    9.38000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣            8.65000    8.64000   0.01000    0.11574
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元              8.49000    8.49000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣            8.65000    8.64000   0.01000    0.11574
瀚亞菁華基金                                                     23.07000   23.03000   0.04000    0.17369
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型                                    12.82480   12.79390   0.03090    0.24152
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型                                     8.99120    8.96950   0.02170    0.24193
瀚亞新興豐收基金A-人民幣                                         10.36110   10.34110   0.02000    0.19340
瀚亞新興豐收基金A-南非幣                                         11.48000   11.48450  -0.00450   -0.03918
瀚亞新興豐收基金A-美元                                           10.19450   10.17480   0.01970    0.19362
瀚亞新興豐收基金A-新台幣                                          9.62860    9.60660   0.02200    0.22901
瀚亞新興豐收基金A-澳幣                                           10.05530   10.04800   0.00730    0.07265
瀚亞新興豐收基金B-人民幣                                          8.21090    8.19490   0.01600    0.19524
瀚亞新興豐收基金B-南非幣                                          8.60970    8.61320  -0.00350   -0.04064
瀚亞新興豐收基金B-美元                                            8.70810    8.69130   0.01680    0.19330
瀚亞新興豐收基金B-新台幣                                          8.11350    8.09490   0.01860    0.22977
瀚亞新興豐收基金B-澳幣                                            7.91140    7.90560   0.00580    0.07337
瀚亞電通網基金                                                   14.68000   14.68000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣                       13.62660   13.61970   0.00690    0.05066
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣                       10.41320   10.41230   0.00090    0.00864
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元                          9.84670    9.84430   0.00240    0.02438
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣                       11.42110   11.41520   0.00590    0.05169
瀚亞歐洲基金                                                     11.58000   11.54000   0.04000    0.34662
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
留言載入中...

相關新聞