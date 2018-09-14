[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱 107/09/13 107/09/12 漲跌(元) 漲跌幅(%) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 大華銀人民幣保本基金 10.55980 10.55980 0.00000 0.00000 大華銀多元特別收益平衡基金 10.32000 10.32000 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A 9.78020 9.74690 0.03330 0.34165 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B 9.78200 9.74880 0.03320 0.34055 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A 9.75910 9.74580 0.01330 0.13647 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B 9.75940 9.74610 0.01330 0.13646 中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣 9.10050 9.09550 0.00500 0.05497 中國信託六年到期新興主權債券基金-美元 9.37730 9.37110 0.00620 0.06616 中國信託台灣活力基金 14.02000 14.03000 -0.01000 -0.07128 中國信託台灣優勢基金 16.45000 16.38000 0.07000 0.42735 中國信託全球不動產收益基金-人民幣B 10.40000 10.45000 -0.05000 -0.47847 中國信託全球不動產收益基金-台幣A 9.94000 9.93000 0.01000 0.10070 中國信託全球不動產收益基金-台幣B 9.30000 9.29000 0.01000 0.10764 中國信託全球不動產收益基金-美元B 9.74000 9.73000 0.01000 0.10277 中國信託全球股票入息基金-配息型 9.75000 9.76000 -0.01000 -0.10246 中國信託全球股票入息基金-累積型 10.39000 10.40000 -0.01000 -0.09615 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A 9.91030 9.90170 0.00860 0.08685 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B 9.27370 9.26560 0.00810 0.08742 中國信託全球短期高收益債券基金-美元A 10.27990 10.27370 0.00620 0.06035 中國信託全球短期高收益債券基金-美元B 9.58140 9.57560 0.00580 0.06057 中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 11.11600 11.12640 -0.01040 -0.09347 中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.68000 9.68910 -0.00910 -0.09392 中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 10.93340 10.93980 -0.00640 -0.05850 中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 9.84000 9.84570 -0.00570 -0.05789 中國信託智能運動基金-台幣 11.27000 11.25000 0.02000 0.17778 中國信託智能運動基金-美元 10.96000 10.94000 0.02000 0.18282 中國信託智慧城市建設基金-台幣 10.13000 10.13000 0.00000 0.00000 中國信託智慧城市建設基金-美元 9.99000 9.99000 0.00000 0.00000 中國信託華盈貨幣市場基金 10.98860 10.98850 0.00010 0.00091 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A 9.40060 9.39300 0.00760 0.08091 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B 9.05150 9.04410 0.00740 0.08182 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A 9.53590 9.52880 0.00710 0.07451 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B 9.17640 9.16970 0.00670 0.07307 中國信託精穩基金 18.44450 18.44490 -0.00040 -0.00217 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A 11.77000 11.76000 0.01000 0.08503 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B 11.38000 11.37000 0.01000 0.08795 中國信託樂齡收益平衡基金-美元A 11.93000 11.93000 0.00000 0.00000 中國信託樂齡收益平衡基金-美元B 11.61000 11.60000 0.01000 0.08621 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 元大2001基金 60.86000 60.69000 0.17000 0.28011 元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 39.22360 39.08550 0.13810 0.35333 元大MSCI中國A股國際通ETF基金 17.36000 17.49000 -0.13000 -0.74328 元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.42220 11.42130 0.00090 0.00788 元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.59620 10.52960 0.06660 0.63250 元大上證50基金 27.56000 27.09000 0.47000 1.73496 元大大中華TMT基金-人民幣 10.80000 11.00000 -0.20000 -1.81818 元大大中華TMT基金-新台幣 9.69000 9.80000 -0.11000 -1.12245 元大大中華價值指數基金-人民幣 12.96000 13.08000 -0.12000 -0.91743 元大大中華價值指數基金-美元 12.21800 12.26200 -0.04400 -0.35883 元大大中華價值指數基金-新台幣 16.48500 16.53900 -0.05400 -0.32650 元大大中華豐益平衡基金-人民幣 9.88800 9.98900 -0.10100 -1.01111 元大大中華豐益平衡基金-新台幣 9.56800 9.60600 -0.03800 -0.39559 元大中國平衡基金-人民幣 2.85000 2.87000 -0.02000 -0.69686 元大中國平衡基金-新台幣 12.80000 12.83000 -0.03000 -0.23383 元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金 45.29280 45.35180 -0.05900 -0.13009 元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.45620 10.47840 -0.02220 -0.21186 元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.66270 9.68320 -0.02050 -0.21171 元大中國機會債券基金-新台幣 9.67820 9.63860 0.03960 0.41085 元大巴西指數基金 5.06500 5.03600 0.02900 0.57585 元大巴菲特基金 27.19000 27.03000 0.16000 0.59193 元大日經225基金 28.64000 28.36000 0.28000 0.98731 元大台商收成基金 23.26000 23.29000 -0.03000 -0.12881 元大台灣50單日反向1倍基金 12.28000 12.27000 0.01000 0.08150 元大台灣50單日正向2倍基金 39.03000 39.26000 -0.23000 -0.58584 元大台灣中型100基金 32.40000 32.20000 0.20000 0.62112 元大台灣加權股價指數基金 25.38900 25.38400 0.00500 0.01970 元大台灣卓越50基金 84.99000 85.52000 -0.53000 -0.61974 元大台灣金融基金 18.20000 18.12000 0.08000 0.44150 元大台灣高股息低波動ETF基金 31.74000 31.63000 0.11000 0.34777 元大台灣高股息基金 26.84000 26.62000 0.22000 0.82645 元大台灣電子科技基金 36.00000 36.36000 -0.36000 -0.99010 元大全球ETF成長組合基金 10.63000 10.61000 0.02000 0.18850 元大全球ETF穩健組合基金 14.80000 14.76000 0.04000 0.27100 元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 13.40000 13.42000 -0.02000 -0.14903 元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 9.37000 9.40000 -0.03000 -0.31915 元大全球不動產證券化基金-人民幣 13.09000 13.19000 -0.10000 -0.75815 元大全球不動產證券化基金-美元 12.36300 12.38700 -0.02400 -0.19375 元大全球公用能源效率基金-不配息型 8.46000 8.46000 0.00000 0.00000 元大全球公用能源效率基金-配息型 6.43000 6.43000 0.00000 0.00000 元大全球地產建設入息基金-不配息型 8.48000 8.47000 0.01000 0.11806 元大全球地產建設入息基金-配息型 6.63000 6.63000 0.00000 0.00000 元大全球股票入息基金-美元配息 9.54400 9.58400 -0.04000 -0.41736 元大全球股票入息基金-新台幣不配息 10.64000 10.65000 -0.01000 -0.09390 元大全球股票入息基金-新台幣配息 9.46000 9.49000 -0.03000 -0.31612 元大全球新興市場精選組合基金 12.94000 12.93000 0.01000 0.07734 元大全球農業商機基金 17.83000 17.76000 0.07000 0.39414 元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.43000 10.42000 0.01000 0.09597 元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.39000 10.37000 0.02000 0.19286 元大印尼指數基金 8.20700 8.31000 -0.10300 -1.23947 元大印度指數基金 9.99800 9.85800 0.14000 1.42017 元大印度基金 12.50000 12.36000 0.14000 1.13269 元大多多基金 17.58000 17.57000 0.01000 0.05692 元大多福基金 53.01000 52.82000 0.19000 0.35971 元大亞太成長基金 9.01000 9.06000 -0.05000 -0.55188 元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.51160 8.49940 0.01220 0.14354 元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 6.98900 6.97900 0.01000 0.14329 元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息 9.28800 9.24800 0.04000 0.43253 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息 9.74000 9.69000 0.05000 0.51600 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息 9.48000 9.44000 0.04000 0.42373 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I) 9.74000 9.69000 0.05000 0.51600 元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息 9.94700 9.97500 -0.02800 -0.28070 元大卓越基金 46.19000 46.03000 0.16000 0.34760 元大店頭基金 8.17000 8.15000 0.02000 0.24540 元大泛歐成長基金 9.38000 9.32000 0.06000 0.64378 元大美元貨幣市場基金-美元 10.27710 10.27660 0.00050 0.00487 元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.60300 9.60870 -0.00570 -0.05932 元大美國政府1至3年期債券ETF基金 31.72870 31.71880 0.00990 0.03121 元大美國政府20年期(以上)債券基金 37.75870 37.62760 0.13110 0.34841 元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金 19.22740 19.28070 -0.05330 -0.27644 元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 18.78570 18.67890 0.10680 0.57177 元大美國政府7至10年期債券基金 38.92740 38.86780 0.05960 0.15334 元大高科技基金 18.56000 18.59000 -0.03000 -0.16138 元大得利貨幣市場基金 16.25740 16.25720 0.00020 0.00123 元大得寶貨幣市場基金 11.98470 11.98460 0.00010 0.00083 元大富櫃50基金 11.84000 11.93000 -0.09000 -0.75440 元大華夏中小基金 6.71000 6.81000 -0.10000 -1.46843 元大新中國基金-人民幣 8.98000 9.13000 -0.15000 -1.64294 元大新中國基金-美元 8.47700 8.56600 -0.08900 -1.03899 元大新中國基金-新台幣 8.44000 8.52000 -0.08000 -0.93897 元大新主流基金 24.39000 24.40000 -0.01000 -0.04098 元大新東協平衡基金-美元 9.21200 9.19000 0.02200 0.23939 元大新東協平衡基金-新台幣 8.97000 8.95000 0.02000 0.22346 元大新興印尼機會債券基金-人民幣 9.76030 9.83650 -0.07620 -0.77467 元大新興印尼機會債券基金-美金 9.09890 9.12710 -0.02820 -0.30897 元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 9.81400 9.79750 0.01650 0.16841 元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 8.50130 8.53200 -0.03070 -0.35982 元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息 9.78090 9.78270 -0.00180 -0.01840 元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息 9.35560 9.38630 -0.03070 -0.32707 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息 9.92650 9.92480 0.00170 0.01713 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息 9.49930 9.52660 -0.02730 -0.28657 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息 9.52000 9.52170 -0.00170 -0.01785 元大新興亞洲基金 11.06000 11.07000 -0.01000 -0.09033 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息 8.77250 8.73580 0.03670 0.42011 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息 8.55450 8.51860 0.03590 0.42143 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息 9.01080 8.97440 0.03640 0.40560 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息 8.78630 8.75090 0.03540 0.40453 元大萬泰貨幣市場基金 15.10480 15.10460 0.00020 0.00132 元大經貿基金 37.02000 36.92000 0.10000 0.27086 元大實質多重資產基金-人民幣 9.01000 9.07000 -0.06000 -0.66152 元大實質多重資產基金-美元 8.34700 8.34600 0.00100 0.01198 元大實質多重資產基金-新台幣 8.80000 8.80000 0.00000 0.00000 元大滬深300單日反向1倍基金 16.19000 16.42000 -0.23000 -1.40073 元大滬深300單日正向2倍基金 12.68000 12.34000 0.34000 2.75527 元大摩臺基金 39.17000 39.38000 -0.21000 -0.53327 元大標普500基金 26.81000 26.79000 0.02000 0.07465 元大標普500單日反向1倍基金 12.83000 12.82000 0.01000 0.07800 元大標普500單日正向2倍基金 35.71000 35.74000 -0.03000 -0.08394 元大標智滬深300基金 15.46000 15.17000 0.29000 1.91167 元大歐洲50基金 23.89000 23.79000 0.10000 0.42034 元大澳幣貨幣市場基金-新台幣 9.41770 9.32960 0.08810 0.94431 元大澳幣貨幣市場基金-澳幣 10.18890 10.18850 0.00040 0.00393 元大績效基金 50.67000 50.70000 -0.03000 -0.05917 元大韓國KOSPI200基金 21.99000 21.92000 0.07000 0.31934 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 日盛MIT主流基金 14.82000 14.77000 0.05000 0.33852 日盛上選基金 31.67000 31.51000 0.16000 0.50778 日盛小而美基金 18.08000 17.98000 0.10000 0.55617 日盛中國內需動力基金 8.83000 9.01000 -0.18000 -1.99778 日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 11.64260 11.64370 -0.00110 -0.00945 日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 9.75340 9.75430 -0.00090 -0.00923 日盛中國高收益債券基金(美元A) 11.64730 11.65100 -0.00370 -0.03176 日盛中國高收益債券基金(美元B) 9.75170 9.75480 -0.00310 -0.03178 日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.58310 10.58520 -0.00210 -0.01984 日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 8.84530 8.84700 -0.00170 -0.01922 日盛中國戰略A股基金(人民幣) 9.67000 9.84000 -0.17000 -1.72764 日盛中國戰略A股基金(美元) 9.20000 9.38000 -0.18000 -1.91898 日盛中國戰略A股基金(新台幣) 9.50000 9.68000 -0.18000 -1.85950 日盛中國豐收平衡基金(人民幣) 9.83000 9.85000 -0.02000 -0.20305 日盛中國豐收平衡基金(美元) 9.70000 9.74000 -0.04000 -0.41068 日盛中國豐收平衡基金(新台幣) 9.75000 9.79000 -0.04000 -0.40858 日盛日盛基金 13.13000 13.10000 0.03000 0.22901 日盛目標收益組合基金(美元) 9.42000 9.42000 0.00000 0.00000 日盛目標收益組合基金(新台幣) 9.40000 9.40000 0.00000 0.00000 日盛全球抗暖化基金 10.77000 10.77000 0.00000 0.00000 日盛全球高收益債券基金(美元 A) 10.15710 10.14620 0.01090 0.10743 日盛全球高收益債券基金(美元 B) 9.52790 9.51770 0.01020 0.10717 日盛全球高收益債券基金(新台幣 A) 9.98660 9.97460 0.01200 0.12031 日盛全球高收益債券基金(新台幣 B) 9.37000 9.35870 0.01130 0.12074 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.40140 2.40100 0.00040 0.01666 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.66630 1.66600 0.00030 0.01801 日盛亞洲高收益債券基金(美元A) 0.36220 0.36230 -0.00010 -0.02760 日盛亞洲高收益債券基金(美元B) 0.25210 0.25220 -0.00010 -0.03965 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 12.04690 12.04920 -0.00230 -0.01909 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 8.24950 8.25110 -0.00160 -0.01939 日盛亞洲機會基金 6.49000 6.56000 -0.07000 -1.06707 日盛首選基金 16.64000 16.60000 0.04000 0.24096 日盛高科技基金 17.21000 17.15000 0.06000 0.34985 日盛貨幣市場基金 14.77280 14.77270 0.00010 0.00068 日盛新台商基金 38.13000 38.04000 0.09000 0.23659 日盛精選五虎基金 36.65000 36.46000 0.19000 0.52112 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 台新1699貨幣市場基金 13.48760 13.48740 0.00020 0.00148 台新2000高科技基金 28.85000 29.01000 -0.16000 -0.55153 台新MSCI中國基金 19.04000 19.08000 -0.04000 -0.20964 台新MSCI台灣單日反向1倍基金 17.90000 17.85000 0.05000 0.28011 台新MSCI台灣單日正向2倍基金 22.19000 22.31000 -0.12000 -0.53788 台新大眾貨幣市場基金 14.16440 14.16430 0.00010 0.00071 台新中美貨幣市場基金-人民幣 10.41160 10.45680 -0.04520 -0.43225 台新中美貨幣市場基金-美元 10.54240 10.52630 0.01610 0.15295 台新中美貨幣市場基金-新台幣 10.11910 10.10000 0.01910 0.18911 台新中國通基金 41.09000 41.07000 0.02000 0.04870 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元 0.45380 0.46040 -0.00660 -1.43354 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣 13.96700 14.16500 -0.19800 -1.39781 台新中國精選中小基金-美元 0.31040 0.31540 -0.00500 -1.58529 台新中國精選中小基金-新台幣 9.58000 9.73000 -0.15000 -1.54162 台新主流基金 22.43000 22.39000 0.04000 0.17865 台新北美收益資產證券化基金(A) 20.46000 20.46000 0.00000 0.00000 台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.66810 0.66850 -0.00040 -0.05984 台新北美收益資產證券化基金(B) 15.24000 15.24000 0.00000 0.00000 台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.49630 0.49660 -0.00030 -0.06041 台新台灣中小基金 32.44000 32.44000 0.00000 0.00000 台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 10.02880 9.98780 0.04100 0.41050 台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 9.31950 9.26540 0.05410 0.58389 台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 8.77000 8.71000 0.06000 0.68886 台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 10.43490 10.37430 0.06060 0.58414 台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 9.81000 9.75000 0.06000 0.61538 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 10.36160 10.35010 0.01150 0.11111 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 9.90000 9.89000 0.01000 0.10111 台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元 11.18290 11.17060 0.01230 0.11011 台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣 10.69000 10.67000 0.02000 0.18744 台新印度基金 15.27000 15.10000 0.17000 1.12583 台新亞美短期債券基金 10.90590 10.89720 0.00870 0.07984 台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 8.52150 8.52300 -0.00150 -0.01760 台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.28230 0.28240 -0.00010 -0.03541 台新亞澳高收益債券基金(累計型) 11.84180 11.84390 -0.00210 -0.01773 台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.38670 0.38690 -0.00020 -0.05169 台新真吉利貨幣市場基金 11.09280 11.09270 0.00010 0.00090 台新高股息平衡基金 29.31820 29.13690 0.18130 0.62224 台新智慧生活基金-美元 10.69610 10.67250 0.02360 0.22113 台新智慧生活基金-新台幣 10.99000 10.96000 0.03000 0.27372 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元 8.20970 8.23000 -0.02030 -0.24666 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣 8.38870 8.40640 -0.01770 -0.21055 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元 8.82630 8.84800 -0.02170 -0.24525 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.02610 9.04510 -0.01900 -0.21006 台新新興市場債券基金(A類型) 10.21990 10.16610 0.05380 0.52921 台新新興市場債券基金(A類型)-USD 0.32680 0.32520 0.00160 0.49200 台新新興市場債券基金(B類型) 7.62120 7.58100 0.04020 0.53027 台新新興市場債券基金(B類型)-USD 0.25670 0.25550 0.00120 0.46967 台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 5.29000 5.28000 0.01000 0.18939 台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金 20.96000 20.92000 0.04000 0.19120 台新羅傑斯環球資源指數基金 10.69800 10.65600 0.04200 0.39414 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 未來資產全球大消費基金 15.64000 15.60000 0.04000 0.25641 未來資產亞洲高收益債券基金A 11.77800 11.78640 -0.00840 -0.07127 未來資產亞洲高收益債券基金B 9.47600 9.51850 -0.04250 -0.44650 未來資產亞洲新富基金 19.02000 19.15000 -0.13000 -0.67885 未來資產所羅門貨幣市場基金 12.56870 12.56860 0.00010 0.00080 未來資產阿波羅基金 11.24000 11.29000 -0.05000 -0.44287 未來資產新興市場債券基金A 8.65400 8.64810 0.00590 0.06822 未來資產新興市場債券基金B 6.54630 6.57500 -0.02870 -0.43650 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 11.11470 11.11390 0.00080 0.00720 永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 9.89720 9.89300 0.00420 0.04245 永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.18710 9.19530 -0.00820 -0.08918 永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.44250 10.45190 -0.00940 -0.08994 永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 7.77710 7.78310 -0.00600 -0.07709 永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 8.90070 8.90800 -0.00730 -0.08195 永豐中小基金 50.74000 50.48000 0.26000 0.51506 永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 1.76690 1.76930 -0.00240 -0.13565 永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.33750 2.34070 -0.00320 -0.13671 永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 8.03670 8.04490 -0.00820 -0.10193 永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 10.31680 10.32740 -0.01060 -0.10264 永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 4.44000 4.47000 -0.03000 -0.67114 永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 19.91000 20.06000 -0.15000 -0.74776 永豐主流品牌基金 18.19000 17.96000 0.23000 1.28062 永豐永豐基金 35.56000 35.58000 -0.02000 -0.05621 永豐全球多元入息基金-美元月配類型 9.82320 9.81480 0.00840 0.08559 永豐全球多元入息基金-美元累積類型 9.89150 9.88310 0.00840 0.08499 永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型 9.76900 9.76090 0.00810 0.08298 永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型 9.83810 9.82990 0.00820 0.08342 永豐亞洲民生消費基金 10.78000 10.83000 -0.05000 -0.46168 永豐南非幣2021保本基金 12.92100 12.90960 0.01140 0.08831 永豐高科技基金 23.34000 23.39000 -0.05000 -0.21377 永豐貨幣市場基金 13.88540 13.88520 0.00020 0.00144 永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.10750 2.10660 0.00090 0.04272 永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.49220 2.49110 0.00110 0.04416 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 7.72090 7.71480 0.00610 0.07907 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.36450 10.35630 0.00820 0.07918 永豐新興高收雙債組合基金月配類型 6.98820 6.98490 0.00330 0.04724 永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.76300 10.75800 0.00500 0.04648 永豐滬深300紅利指數基金-人民幣類型 9.05000 9.09000 -0.04000 -0.44004 永豐滬深300紅利指數基金-美元類型 7.14000 7.17000 -0.03000 -0.41841 永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型 16.44000 16.50000 -0.06000 -0.36364 永豐臺灣加權ETF基金 55.50000 55.49000 0.01000 0.01802 永豐領航科技基金 38.27000 38.31000 -0.04000 -0.10441 永豐標普東南亞指數基金-美元類型 11.02000 11.18000 -0.16000 -1.43113 永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型 10.66000 10.81000 -0.15000 -1.38760 永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 9.97000 9.94000 0.03000 0.30181 永豐歐洲50指數基金-歐元類型 9.74000 9.70000 0.04000 0.41237 永豐趨勢平衡基金 41.49000 41.61000 -0.12000 -0.28839 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 兆豐國際人民幣貨幣市場基金 11.59100 11.58990 0.00110 0.00949 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息 9.47860 9.46880 0.00980 0.10350 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積 9.73180 9.72180 0.01000 0.10286 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型 9.49800 9.49970 -0.00170 -0.01790 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型 9.67080 9.67260 -0.00180 -0.01861 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型 9.49330 9.48860 0.00470 0.04953 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型 9.87590 9.87100 0.00490 0.04964 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型 9.47420 9.47660 -0.00240 -0.02533 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型 9.72700 9.72940 -0.00240 -0.02467 兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 10.34000 10.46000 -0.12000 -1.14723 兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 9.13000 9.22000 -0.09000 -0.97614 兆豐國際大中華平衡基金(美元) 9.76000 9.85000 -0.09000 -0.91371 兆豐國際中小基金 15.16000 15.16000 0.00000 0.00000 兆豐國際中國A股基金(人民幣) 12.96000 13.12000 -0.16000 -1.21951 兆豐國際中國A股基金(台幣) 17.19000 17.36000 -0.17000 -0.97926 兆豐國際中國A股基金(美金) 17.06000 17.23000 -0.17000 -0.98665 兆豐國際生命科學基金 16.74000 16.71000 0.03000 0.17953 兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 10.32320 10.30530 0.01790 0.17370 兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 10.54570 10.52950 0.01620 0.15385 兆豐國際全球基金 32.17000 32.16000 0.01000 0.03109 兆豐國際美元貨幣市場基金(美元) 10.28250 10.28200 0.00050 0.00486 兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣) 10.05910 10.06510 -0.00600 -0.05961 兆豐國際國民基金 21.52000 21.42000 0.10000 0.46685 兆豐國際第一基金 12.71000 12.71000 0.00000 0.00000 兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.91540 9.91090 0.00450 0.04540 兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 7.86570 7.86220 0.00350 0.04452 兆豐國際萬全基金 20.02000 20.01000 0.01000 0.04998 兆豐國際電子基金 24.19000 24.30000 -0.11000 -0.45267 兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金 22.38000 22.43000 -0.05000 -0.22292 兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金 16.47000 16.46000 0.01000 0.06075 兆豐國際豐台灣基金 32.68000 32.54000 0.14000 0.43024 兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.50500 12.50480 0.00020 0.00160 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 合庫台灣基金 11.15000 11.16000 -0.01000 -0.08961 合庫全球高收益債券基金A類型 11.16640 11.15360 0.01280 0.11476 合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 11.99890 11.98660 0.01230 0.10261 合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 10.76150 10.75200 0.00950 0.08836 合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 11.52720 11.51560 0.01160 0.10073 合庫全球高收益債券基金B類型 8.12840 8.11900 0.00940 0.11578 合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.44450 9.43500 0.00950 0.10069 合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.00700 8.99900 0.00800 0.08890 合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 8.91760 8.90820 0.00940 0.10552 合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.26930 9.26100 0.00830 0.08962 合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 10.62000 10.59000 0.03000 0.28329 合庫全球高股息基金A(USD不配息) 11.40000 11.36000 0.04000 0.35211 合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.75000 9.71000 0.04000 0.41195 合庫全球高股息基金B(USD配息) 10.63000 10.60000 0.03000 0.28302 合庫全球新興市場基金 8.66000 8.66000 0.00000 0.00000 合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息) 9.79000 9.79000 0.00000 0.00000 合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息) 10.02000 10.02000 0.00000 0.00000 合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息) 9.16000 9.16000 0.00000 0.00000 合庫多元入息組合基金-B類(USD配息) 9.39000 9.39000 0.00000 0.00000 合庫貨幣市場基金 10.13180 10.13160 0.00020 0.00197 合庫新興多重收益基金A(AUD不配息) 9.31640 9.31440 0.00200 0.02147 合庫新興多重收益基金A(USD不配息) 9.56300 9.56200 0.00100 0.01046 合庫新興多重收益基金A類型 9.87120 9.86740 0.00380 0.03851 合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 11.26690 11.26370 0.00320 0.02841 合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 13.41780 13.41000 0.00780 0.05817 合庫新興多重收益基金B(AUD配息) 8.60690 8.60460 0.00230 0.02673 合庫新興多重收益基金B(USD配息) 9.27060 9.26860 0.00200 0.02158 合庫新興多重收益基金B類型 7.72930 7.72630 0.00300 0.03883 合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 8.57790 8.57560 0.00230 0.02682 合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 9.94750 9.94160 0.00590 0.05935 合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息) 10.08000 10.09000 -0.01000 -0.09911 合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息) 10.20000 10.21000 -0.01000 -0.09794 合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息) 10.00000 10.01000 -0.01000 -0.09990 合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息) 9.87000 9.88000 -0.01000 -0.10121 合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息) 10.05000 10.05000 0.00000 0.00000 合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息) 9.86000 9.86000 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 安本標準360多重資產收益基金Ａ月配息型美元 9.96000 9.95000 0.01000 0.10050 安本標準360多重資產收益基金Ａ月配息型新臺幣 9.92000 9.92000 0.00000 0.00000 安本標準360多重資產收益基金Ａ累積型美元 9.99000 9.99000 0.00000 0.00000 安本標準360多重資產收益基金Ａ累積型新臺幣 9.95000 9.95000 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元 10.30000 10.29000 0.01000 0.09718 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣 10.52000 10.50000 0.02000 0.19048 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元 9.98000 9.97000 0.01000 0.10030 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣 10.21000 10.19000 0.02000 0.19627 安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.99280 10.99180 0.00100 0.00910 安聯人民幣貨幣市場基金-美元 9.90760 9.92040 -0.01280 -0.12903 安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.75770 9.76690 -0.00920 -0.09420 安聯中國東協基金 14.83000 14.81000 0.02000 0.13504 安聯中國策略基金-美元 9.88000 0.00000 9.88000 0.00000 安聯中國策略基金-新臺幣 12.80000 12.95000 -0.15000 -1.15830 安聯中華新思路基金-人民幣 12.71000 12.82000 -0.11000 -0.85803 安聯中華新思路基金-美元 11.82000 11.94000 -0.12000 -1.00503 安聯中華新思路基金-新臺幣 11.09000 11.20000 -0.11000 -0.98214 安聯台灣大壩基金 27.46000 27.42000 0.04000 0.14588 安聯台灣科技基金 44.59000 44.74000 -0.15000 -0.33527 安聯台灣貨幣市場基金 12.49410 12.49390 0.00020 0.00160 安聯台灣智慧基金 30.11000 30.09000 0.02000 0.06647 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.11790 10.11970 -0.00180 -0.01779 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 15.03450 15.03710 -0.00260 -0.01729 安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.60410 9.60570 -0.00160 -0.01666 安聯四季成長組合基金-美元 11.49000 11.48000 0.01000 0.08711 安聯四季成長組合基金-新臺幣 11.77000 11.75000 0.02000 0.17021 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 12.31760 12.31640 0.00120 0.00974 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.12890 10.12940 -0.00050 -0.00494 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 12.21900 12.22010 -0.00110 -0.00900 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.44350 9.44230 0.00120 0.01271 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 9.30620 9.30660 -0.00040 -0.00430 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.97610 8.97680 -0.00070 -0.00780 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 11.40000 11.40000 0.00000 0.00000 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 11.31000 11.31000 0.00000 0.00000 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 11.04000 11.03000 0.01000 0.09066 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 10.24000 10.24000 0.00000 0.00000 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.62000 9.62000 0.00000 0.00000 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 11.30000 11.30000 0.00000 0.00000 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 10.09000 10.09000 0.00000 0.00000 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.66000 9.66000 0.00000 0.00000 安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 12.06040 12.04150 0.01890 0.15696 安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 10.97400 10.96000 0.01400 0.12774 安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.64040 10.62690 0.01350 0.12704 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 8.88550 8.87260 0.01290 0.14539 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 8.68100 8.66990 0.01110 0.12803 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.39180 8.38120 0.01060 0.12647 安聯全球人口趨勢基金 11.76000 11.69000 0.07000 0.59880 安聯全球生技趨勢基金-美元 9.86000 9.88000 -0.02000 -0.20243 安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 37.10000 37.15000 -0.05000 -0.13459 安聯全球油礦金趨勢基金 8.65000 8.60000 0.05000 0.58140 安聯全球計量平衡基金 12.97000 12.97000 0.00000 0.00000 安聯全球債券基金-A類型(累積) 11.93890 11.94340 -0.00450 -0.03768 安聯全球債券基金-B類型(月配息) 10.33080 10.33460 -0.00380 -0.03677 安聯全球新興市場基金 16.86000 16.81000 0.05000 0.29744 安聯全球農金趨勢基金 9.88000 9.84000 0.04000 0.40650 安聯全球綠能趨勢基金 9.23000 9.23000 0.00000 0.00000 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣 10.65000 10.63000 0.02000 0.18815 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣 10.48000 10.47000 0.01000 0.09551 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣 10.43000 10.42000 0.01000 0.09597 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣 10.34000 10.33000 0.01000 0.09681 安聯亞洲動態策略基金 21.82000 21.83000 -0.01000 -0.04581 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型 10.04560 10.04400 0.00160 0.01593 宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型 9.80150 9.79990 0.00160 0.01633 宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 82.72940 82.79310 -0.06370 -0.07694 宏利中國高收益債券基金-A類型(美元) 12.29170 12.30040 -0.00870 -0.07073 宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 64.65840 64.71000 -0.05160 -0.07974 宏利中國高收益債券基金-B類型(美元) 9.52590 9.53270 -0.00680 -0.07133 宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.57690 2.57680 0.00010 0.00388 宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.47660 10.47190 0.00470 0.04488 宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.19940 2.20030 -0.00090 -0.04090 宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 8.69730 8.69340 0.00390 0.04486 宏利台灣動力基金 30.53000 30.44000 0.09000 0.29566 宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 10.11850 10.10060 0.01790 0.17722 宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.91560 9.89480 0.02080 0.21021 宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 7.93470 7.92060 0.01410 0.17802 宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 7.91360 7.89780 0.01580 0.20006 宏利全球動力股票基金(人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 宏利全球動力股票基金(新臺幣) 11.00000 11.00000 0.00000 0.00000 宏利全球債券組合基金 12.99720 13.00460 -0.00740 -0.05690 宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.76330 2.76540 -0.00210 -0.07594 宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 11.65420 11.66530 -0.01110 -0.09515 宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 8.62010 8.62840 -0.00830 -0.09619 宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.42210 2.42620 -0.00410 -0.16899 宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 10.85730 10.86450 -0.00720 -0.06627 宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.53380 3.55040 -0.01660 -0.46755 宏利亞太中小企業基金(美元) 0.57100 0.57390 -0.00290 -0.50531 宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 16.54000 16.63000 -0.09000 -0.54119 宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 11.82890 11.80800 0.02090 0.17700 宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 10.52190 10.51130 0.01060 0.10084 宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.20790 10.19670 0.01120 0.10984 宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 8.93250 8.92210 0.01040 0.11656 宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 8.53580 8.52720 0.00860 0.10085 宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.45490 8.44560 0.00930 0.11012 宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 8.40580 8.39700 0.00880 0.10480 宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險) 10.32000 10.30000 0.02000 0.19417 宏利特別股息收益基金-A類型(美元) 10.09000 10.07000 0.02000 0.19861 宏利特別股息收益基金-A類型(新臺幣) 10.15000 10.13000 0.02000 0.19743 宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險) 10.32000 10.30000 0.02000 0.19417 宏利特別股息收益基金-B類型(美元) 10.09000 10.07000 0.02000 0.19861 宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣) 10.15000 10.13000 0.02000 0.19743 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.70990 2.70300 0.00690 0.25527 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.39330 0.39230 0.00100 0.25491 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 11.95220 11.92130 0.03090 0.25920 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.89700 0.89470 0.00230 0.25707 宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 7.22830 7.20980 0.01850 0.25660 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 1.99580 1.99060 0.00520 0.26123 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.28740 0.28670 0.00070 0.24416 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 8.85300 8.83030 0.02270 0.25707 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.32310 0.32220 0.00090 0.27933 宏利萬利貨幣市場基金 13.64360 13.64350 0.00010 0.00073 宏利精選中華基金(人民幣避險) 2.46000 2.47000 -0.01000 -0.40486 宏利精選中華基金(新臺幣) 11.22000 11.25000 -0.03000 -0.26667 宏利臺灣股息收益基金 26.86000 26.70000 0.16000 0.59925 宏利澳幣保本基金 12.18720 12.18710 0.00010 0.00082 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型 9.86000 9.90000 -0.04000 -0.40404 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型 9.82000 9.80000 0.02000 0.20408 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型 10.23000 10.22000 0.01000 0.09785 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型 9.89000 9.87000 0.02000 0.20263 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型 10.32000 10.30000 0.02000 0.19417 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣） 10.77000 10.80000 -0.03000 -0.27778 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元） 10.90000 10.87000 0.03000 0.27599 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣) 10.56000 10.53000 0.03000 0.28490 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型 11.33000 11.34000 -0.01000 -0.08818 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型 10.90000 10.90000 0.00000 0.00000 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型 9.89000 9.89000 0.00000 0.00000 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型 11.64000 11.63000 0.01000 0.08598 貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型 10.16380 10.22610 -0.06230 -0.60923 貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型 9.47840 9.48160 -0.00320 -0.03375 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型 8.90850 8.90830 0.00020 0.00225 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型 10.64960 10.64930 0.00030 0.00282 貝萊德亞美利加收益基金 9.19000 9.18000 0.01000 0.10893 貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金 9.92000 9.90000 0.02000 0.20202 貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金 9.88000 9.86000 0.02000 0.20284 貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金 9.83000 9.79000 0.04000 0.40858 貝萊德新台幣基金 12.93530 12.93520 0.00010 0.00077 貝萊德寶利基金 25.84000 25.86000 -0.02000 -0.07734 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.23540 11.22930 0.00610 0.05432 保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.91340 9.86560 0.04780 0.48451 保德信大中華基金-人民幣 9.13000 9.23000 -0.10000 -1.08342 保德信大中華基金-美元 9.04000 9.10000 -0.06000 -0.65934 保德信大中華基金-新台幣 26.90000 27.06000 -0.16000 -0.59128 保德信中小型股基金 42.45000 42.13000 0.32000 0.75955 保德信中國中小基金-人民幣 8.67000 8.77000 -0.10000 -1.14025 保德信中國中小基金-美元 8.39000 8.44000 -0.05000 -0.59242 保德信中國中小基金-新臺幣 8.10000 8.14000 -0.04000 -0.49140 保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 9.00940 9.01890 -0.00950 -0.10533 保德信中國好時平衡基金-美元配息型 9.07260 9.08710 -0.01450 -0.15957 保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 9.13200 9.14720 -0.01520 -0.16617 保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 9.85880 9.87520 -0.01640 -0.16607 保德信中國品牌基金-人民幣 8.33000 8.36000 -0.03000 -0.35885 保德信中國品牌基金-美元 8.31000 8.36000 -0.05000 -0.59809 保德信中國品牌基金-新臺幣 9.00000 9.05000 -0.05000 -0.55249 保德信台商全方位基金 33.94000 33.85000 0.09000 0.26588 保德信全球中小基金-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信全球中小基金-新台幣 30.43000 30.32000 0.11000 0.36280 保德信全球消費商機基金 18.60000 18.44000 0.16000 0.86768 保德信全球基礎建設基金 12.42000 12.41000 0.01000 0.08058 保德信全球資源基金 8.03000 7.96000 0.07000 0.87940 保德信全球醫療生化基金-美元 10.34000 10.33000 0.01000 0.09681 保德信全球醫療生化基金-新臺幣 34.26000 34.20000 0.06000 0.17544 保德信多元收益組合基金-美元月配型 9.74670 9.73120 0.01550 0.15928 保德信多元收益組合基金-美元累積型 10.55850 10.54160 0.01690 0.16032 保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型 9.24880 9.23080 0.01800 0.19500 保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型 10.00380 9.98430 0.01950 0.19531 保德信好時債組合基金-月配息型(B) 8.17710 8.17010 0.00700 0.08568 保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.78370 10.77450 0.00920 0.08539 保德信亞太基金 20.67000 20.64000 0.03000 0.14535 保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 8.45630 8.45520 0.00110 0.01301 保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.20440 11.20290 0.00150 0.01339 保德信店頭市場基金 30.69000 30.42000 0.27000 0.88757 保德信拉丁美洲基金 6.39000 6.27000 0.12000 1.91388 保德信金平衡基金 29.84000 29.84000 0.00000 0.00000 保德信金滿意基金 41.98000 41.77000 0.21000 0.50275 保德信科技島基金 25.32000 25.35000 -0.03000 -0.11834 保德信高成長基金 92.19000 91.78000 0.41000 0.44672 保德信第一基金 25.25000 25.19000 0.06000 0.23819 保德信貨幣市場基金 15.77190 15.77170 0.00020 0.00127 保德信策略成長ETF組合基金-美元 10.61160 10.59150 0.02010 0.18977 保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣 10.78320 10.75890 0.02430 0.22586 保德信策略報酬ETF組合基金-美元 10.85180 10.82820 0.02360 0.21795 保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣 10.32510 10.29890 0.02620 0.25440 保德信新世紀基金 10.48000 10.38000 0.10000 0.96339 保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 7.97090 7.97400 -0.00310 -0.03888 保德信新興市場企業債券基金-美元月配息型(D) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信新興市場企業債券基金-美元累積型(C) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.77670 10.78080 -0.00410 -0.03803 保德信新興趨勢組合基金 10.69000 10.63000 0.06000 0.56444 保德信瑞騰基金 15.54730 15.54720 0.00010 0.00064 保德信歐洲組合基金 10.35000 10.29000 0.06000 0.58309 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型 9.64790 9.63440 0.01350 0.14012 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型 9.87530 9.86160 0.01370 0.13892 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型 9.59150 9.57840 0.01310 0.13677 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型 9.69960 9.68620 0.01340 0.13834 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型 9.74600 9.73460 0.01140 0.11711 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 9.72990 9.71840 0.01150 0.11833 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.61440 9.60380 0.01060 0.11037 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.61700 9.60640 0.01060 0.11034 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型 9.91570 9.90450 0.01120 0.11308 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-配息型 9.85520 9.83860 0.01660 0.16872 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-累積型 9.91250 9.89640 0.01610 0.16269 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型 9.76500 9.74940 0.01560 0.16001 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型 9.76480 9.74930 0.01550 0.15899 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 9.42940 9.41720 0.01220 0.12955 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.29910 9.28820 0.01090 0.11735 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-配息型 9.91620 9.90180 0.01440 0.14543 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型 9.91620 9.90170 0.01450 0.14644 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-配息型 10.05110 10.03350 0.01760 0.17541 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-累積型 10.08200 10.06410 0.01790 0.17786 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-配息型 9.96670 9.95290 0.01380 0.13865 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型 9.96680 9.95290 0.01390 0.13966 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 1.94100 1.94120 -0.00020 -0.01030 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.65560 2.65580 -0.00020 -0.00753 施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.29180 0.29170 0.00010 0.03428 施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.43320 0.43310 0.00010 0.02309 施羅德中國高收益債券基金-分配型 8.35470 8.35250 0.00220 0.02634 施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.64490 11.64100 0.00390 0.03350 施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 9.39720 9.39590 0.00130 0.01384 施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 11.54360 11.54230 0.00130 0.01126 施羅德中國債券基金(美元)-分配型 8.50210 8.49820 0.00390 0.04589 施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.46940 10.46460 0.00480 0.04587 施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.99070 9.98270 0.00800 0.08014 施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型 9.91720 9.91040 0.00680 0.06861 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型 9.98550 9.97740 0.00810 0.08118 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型 10.54010 10.53180 0.00830 0.07881 施羅德四年到期主權債券基金-配息型 9.89360 9.88670 0.00690 0.06979 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.67620 9.66290 0.01330 0.13764 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.97940 9.96570 0.01370 0.13747 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型 9.65970 9.64620 0.01350 0.13995 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型 9.84600 9.83280 0.01320 0.13424 施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.32860 10.30730 0.02130 0.20665 施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.05850 6.03960 0.01890 0.31293 施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.46230 10.42960 0.03270 0.31353 施羅德新紀元貨幣市場基金 11.65060 11.65050 0.00010 0.00086 施羅德樂活中小基金-A類型 18.36000 18.34000 0.02000 0.10905 施羅德樂活中小基金-I類型 4190.500004187.12000 3.38000 0.08072 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 柏瑞中國平衡基金-A類型 9.93910 9.99810 -0.05900 -0.59011 柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 10.88500 10.95180 -0.06680 -0.60995 柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 10.16240 10.22550 -0.06310 -0.61708 柏瑞中國平衡基金-B類型 8.81620 8.86850 -0.05230 -0.58973 柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 9.18360 9.24000 -0.05640 -0.61039 柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 9.01890 9.07480 -0.05590 -0.61599 柏瑞中國平衡基金-N類型 10.10610 10.16600 -0.05990 -0.58922 柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 10.59130 10.65630 -0.06500 -0.60997 柏瑞中國平衡基金-N類型(美元) 10.55230 10.61780 -0.06550 -0.61689 柏瑞五國金勢力建設基金 5.97000 5.98000 -0.01000 -0.16722 柏瑞巨人基金 12.76000 12.74000 0.02000 0.15699 柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.65620 13.65610 0.00010 0.00073 柏瑞全球金牌組合基金 15.90000 15.85000 0.05000 0.31546 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 13.42880 13.40990 0.01890 0.14094 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.78390 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0.09776 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元) 10.02370 10.01520 0.00850 0.08487 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣) 10.11110 10.10240 0.00870 0.08612 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型 9.99470 9.98450 0.01020 0.10216 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣) 9.76450 9.75490 0.00960 0.09841 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元) 9.73030 9.72200 0.00830 0.08537 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣) 9.81850 9.81010 0.00840 0.08563 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型 10.27180 10.26130 0.01050 0.10233 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣) 10.13690 10.12690 0.01000 0.09875 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元) 10.02380 10.01530 0.00850 0.08487 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣) 10.11110 10.10250 0.00860 0.08513 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型 9.99470 9.98450 0.01020 0.10216 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣) 9.76460 9.75500 0.00960 0.09841 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元) 9.73030 9.72210 0.00820 0.08434 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣) 9.81860 9.81020 0.00840 0.08563 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型 10.63920 10.63920 0.00000 0.00000 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.80670 11.80700 -0.00030 -0.00254 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元) 11.21830 11.21980 -0.00150 -0.01337 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型 8.97880 8.97880 0.00000 0.00000 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.64720 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0.15688 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣) 8.68180 8.66780 0.01400 0.16152 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元) 9.28140 9.26820 0.01320 0.14242 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 11.19750 11.19970 -0.00220 -0.01964 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 11.75390 11.75650 -0.00260 -0.02212 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元) 10.78490 10.78850 -0.00360 -0.03337 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 9.11610 9.11780 -0.00170 -0.01864 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 9.62610 9.62820 -0.00210 -0.02181 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元) 9.63050 9.63370 -0.00320 -0.03322 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣) 11.07870 11.08120 -0.00250 -0.02256 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣) 9.99070 9.99260 -0.00190 -0.01901 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元) 10.27640 10.27990 -0.00350 -0.03405 柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型 9.49910 9.50100 -0.00190 -0.02000 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型 9.27000 9.27170 -0.00170 -0.01834 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣) 9.84620 9.84840 -0.00220 -0.02234 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元) 9.39220 9.39530 -0.00310 -0.03300 柏瑞旗艦全球平衡組合基金 17.98000 17.93000 0.05000 0.27886 柏瑞旗艦全球成長組合基金 16.83000 16.78000 0.05000 0.29797 柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 12.80420 12.79510 0.00910 0.07112 柏瑞環球多元資產基金-A類型 10.66650 10.67280 -0.00630 -0.05903 柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣) 11.58530 11.59060 -0.00530 -0.04573 柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣) 12.24190 12.24950 -0.00760 -0.06204 柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元) 11.11050 11.11690 -0.00640 -0.05757 柏瑞環球多元資產基金-B類型 9.66480 9.67050 -0.00570 -0.05894 柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣) 10.18670 10.19130 -0.00460 -0.04514 柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣) 10.12080 10.12710 -0.00630 -0.06221 柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元) 10.09230 10.09810 -0.00580 -0.05744 柏瑞環球多元資產基金-N類型 9.80340 9.80920 -0.00580 -0.05913 柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣) 9.98490 9.98940 -0.00450 -0.04505 柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣) 11.73810 11.74540 -0.00730 -0.06215 柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元) 10.03390 10.03970 -0.00580 -0.05777 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 14.82000 15.04000 -0.22000 -1.46277 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 24.19000 23.53000 0.66000 2.80493 國泰大中華基金 19.24000 19.40000 -0.16000 -0.82474 國泰小龍基金 14.94000 15.00000 -0.06000 -0.40000 國泰中小成長基金 40.74000 41.15000 -0.41000 -0.99635 國泰中國內需增長基金人民幣級別 3.84910 3.93400 -0.08490 -2.15811 國泰中國內需增長基金台幣級別 17.36000 17.63000 -0.27000 -1.53148 國泰中國內需增長基金美元I級別 0.65230 0.66280 -0.01050 -1.58419 國泰中國內需增長基金美元級別 0.61530 0.62510 -0.00980 -1.56775 國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配 2.17540 2.18590 -0.01050 -0.48035 國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配 9.61280 9.60030 0.01250 0.13020 國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配 8.11830 8.10780 0.01050 0.12950 國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配 0.31390 0.31350 0.00040 0.12759 國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 11.52380 11.52280 0.00100 0.00868 國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.68210 1.67210 0.01000 0.59805 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 9.99080 9.96170 0.02910 0.29212 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.32920 0.32840 0.00080 0.24361 國泰中國新興戰略基金人民幣級別 3.98090 4.04340 -0.06250 -1.54573 國泰中國新興戰略基金台幣級別 17.95000 18.12000 -0.17000 -0.93819 國泰中國新興戰略基金美元級別 0.57750 0.58310 -0.00560 -0.96038 國泰中港台基金人民幣級別 2.96400 3.00010 -0.03610 -1.20329 國泰中港台基金台幣級別 13.37000 13.45000 -0.08000 -0.59480 國泰中港台基金美元級別 0.43530 0.43800 -0.00270 -0.61644 國泰日本ETF傘型基金之日經225基金 28.00000 27.73000 0.27000 0.97367 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金 12.38000 12.49000 -0.11000 -0.88070 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 36.98000 36.37000 0.61000 1.67721 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別A 10.41340 10.40410 0.00930 0.08939 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別B 10.26810 10.25890 0.00920 0.08968 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別NB 10.29090 10.28180 0.00910 0.08851 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別A 0.33750 0.33730 0.00020 0.05929 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別B 0.33260 0.33240 0.00020 0.06017 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別NB 0.33330 0.33310 0.00020 0.06004 國泰台灣貨幣市場基金 12.41390 12.41380 0.00010 0.00081 國泰平衡基金 26.29000 26.41000 -0.12000 -0.45437 國泰全球高股息基金-人民幣級別 2.48290 2.48870 -0.00580 -0.23305 國泰全球高股息基金-台幣級別 11.22000 11.17000 0.05000 0.44763 國泰全球高股息基金-美金級別 0.36360 0.36230 0.00130 0.35882 國泰全球高股息基金-澳幣級別 0.50970 0.51120 -0.00150 -0.29343 國泰全球基礎建設基金台幣級別 13.14000 13.10000 0.04000 0.30534 國泰全球基礎建設基金美元級別 0.45310 0.45210 0.00100 0.22119 國泰全球資源基金台幣級別 5.85000 5.81000 0.04000 0.68847 國泰全球資源基金美元級別 0.18680 0.18570 0.00110 0.59235 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.41440 0.41410 0.00030 0.07245 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.37390 0.37370 0.00020 0.05352 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.43960 0.43930 0.00030 0.06829 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 11.11000 11.10000 0.01000 0.09009 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.87000 9.86000 0.01000 0.10142 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型) 0.52260 0.52570 -0.00310 -0.58969 國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金 21.12000 21.02000 0.10000 0.47574 國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動精選30基金 22.26000 22.30000 -0.04000 -0.17937 國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型) 2.44930 2.46460 -0.01530 -0.62079 國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型) 11.08640 11.08760 -0.00120 -0.01082 國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型) 9.92810 9.92910 -0.00100 -0.01007 國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型) 0.35960 0.35970 -0.00010 -0.02780 國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型) 0.32200 0.32220 -0.00020 -0.06207 國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型) 0.50080 0.50430 -0.00350 -0.69403 國泰亞洲成長基金台幣級別 11.33000 11.30000 0.03000 0.26549 國泰亞洲成長基金美元級別 0.37960 0.37900 0.00060 0.15831 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 18.69000 18.68000 0.01000 0.05353 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.60630 0.60620 0.00010 0.01650 國泰科技生化基金 32.42000 32.89000 -0.47000 -1.42901 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金 27.84000 27.80000 0.04000 0.14388 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金 13.11000 13.11000 0.00000 0.00000 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金 39.27730 39.13390 0.14340 0.36643 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 19.68760 19.74210 -0.05450 -0.27606 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 19.04500 18.93660 0.10840 0.57244 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基 40.07580 39.91610 0.15970 0.40009 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等 41.16040 41.06160 0.09880 0.24061 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金 43.50940 43.45280 0.05660 0.13026 國泰紐幣2021保本基金 12.21030 12.21380 -0.00350 -0.02866 國泰紐幣八年期保本基金 12.50290 12.50630 -0.00340 -0.02719 國泰紐幣保本基金 12.45720 12.45590 0.00130 0.01044 國泰高科技基金 12.11000 12.20000 -0.09000 -0.73770 國泰國泰基金台幣I級別 21.96000 22.27000 -0.31000 -1.39201 國泰國泰基金台幣級別 21.96000 22.27000 -0.31000 -1.39201 國泰富時中國A50基金 17.64000 17.36000 0.28000 1.61290 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別A(不配息型) 10.41000 10.40000 0.01000 0.09615 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別B(配息型) 10.09000 10.08000 0.01000 0.09921 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-美金級別A(不配息型) 0.33640 0.33600 0.00040 0.11905 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.47860 0.48120 -0.00260 -0.54032 國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-台幣級別A(不配息型) 11.58000 11.56000 0.02000 0.17301 國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-美金級別A(不配息型) 0.37400 0.37360 0.00040 0.10707 國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.53220 0.53510 -0.00290 -0.54195 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別A(不配息型) 10.77000 10.76000 0.01000 0.09294 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別B(配息型) 10.30000 10.29000 0.01000 0.09718 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-美金級別A(不配息型) 0.34790 0.34770 0.00020 0.05752 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.49500 0.49800 -0.00300 -0.60241 國泰策略高收益債券基金-台幣級別A(不配息型) 10.46620 10.43770 0.02850 0.27305 國泰策略高收益債券基金-台幣級別B(配息型) 7.47420 7.45380 0.02040 0.27369 國泰策略高收益債券基金-美金級別A(不配息型) 0.35380 0.35290 0.00090 0.25503 國泰策略高收益債券基金-美金級別B(配息型) 0.25070 0.25000 0.00070 0.28000 國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-人民幣級別C 2.18570 2.20090 -0.01520 -0.69063 國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-台幣級別A 9.81970 9.82670 -0.00700 -0.07123 國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-美金級別B 0.31760 0.31800 -0.00040 -0.12579 國泰新中國傘型基金之國泰富時中國5年期以上政策金融債券ETF基金 39.83520 39.86470 -0.02950 -0.07400 國泰新中國傘型基金之富時中國A150ETF基金 18.49000 18.27000 0.22000 1.20416 國泰新興市場基金台幣級別 11.35000 11.39000 -0.04000 -0.35119 國泰新興市場基金美元級別 0.36840 0.36970 -0.00130 -0.35164 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 2.21150 2.22020 -0.00870 -0.39186 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.44820 1.45390 -0.00570 -0.39205 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.33380 0.33310 0.00070 0.21015 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.33210 0.33160 0.00050 0.15078 國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.22070 0.22030 0.00040 0.18157 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 10.23730 10.21730 0.02000 0.19575 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 6.57780 6.56500 0.01280 0.19497 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金 13.91000 13.90000 0.01000 0.07194 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金 35.72000 35.76000 -0.04000 -0.11186 國泰價值卓越基金 14.42000 14.47000 -0.05000 -0.34554 國泰歐洲精選基金-台幣級別 11.15000 11.05000 0.10000 0.90498 國泰歐洲精選基金-美元級別 0.38020 0.37710 0.00310 0.82206 國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金 38.75750 38.79230 -0.03480 -0.08971 國泰趨勢ETF傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金 21.86000 21.81000 0.05000 0.22925 國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金 18.47000 18.46000 0.01000 0.05417 國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金 19.19000 19.33000 -0.14000 -0.72426 國泰豐益債券組合基金台幣級別 12.07960 12.07400 0.00560 0.04638 國泰豐益債券組合基金美元級別 0.39620 0.39600 0.00020 0.05051 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣 9.60330 9.62460 -0.02130 -0.22131 第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣 8.29970 8.28040 0.01930 0.23308 第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣 10.71430 10.73800 -0.02370 -0.22071 第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.37100 9.34920 0.02180 0.23318 第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.19930 11.19860 0.00070 0.00625 第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.81400 9.82320 -0.00920 -0.09366 第一金大中華基金 26.55000 26.50000 0.05000 0.18868 第一金小型精選基金 34.91000 35.09000 -0.18000 -0.51297 第一金中國世紀基金-人民幣 11.96000 12.25000 -0.29000 -2.36735 第一金中國世紀基金-美元 7.51350 7.65340 -0.13990 -1.82795 第一金中國世紀基金-美元-N 7.51420 7.65410 -0.13990 -1.82778 第一金中國世紀基金-新臺幣 8.83000 8.99000 -0.16000 -1.77976 第一金中國世紀基金-新臺幣-N 8.83000 8.99000 -0.16000 -1.77976 第一金中概平衡基金 24.83000 24.71000 0.12000 0.48563 第一金台灣貨幣市場基金 15.25500 15.25480 0.00020 0.00131 第一金全家福貨幣市場基金 177.89300 177.89100 0.00200 0.00112 第一金全球AI精準醫療基金-美元 10.25740 10.26890 -0.01150 -0.11199 第一金全球AI精準醫療基金-美元-N 10.25750 10.26890 -0.01140 -0.11101 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣 10.44000 10.45000 -0.01000 -0.09569 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N 10.44000 10.45000 -0.01000 -0.09569 第一金全球FinTech金融科技基金-美元 14.64750 14.62000 0.02750 0.18810 第一金全球FinTech金融科技基金-美元-N 14.64820 14.62070 0.02750 0.18809 第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣 14.06000 14.03000 0.03000 0.21383 第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣-N 14.06000 14.03000 0.03000 0.21383 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元 9.79490 9.77390 0.02100 0.21486 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N 9.79810 9.77710 0.02100 0.21479 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣 9.45820 9.43620 0.02200 0.23314 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N 9.48320 9.46110 0.02210 0.23359 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元 10.30380 10.28170 0.02210 0.21494 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣 9.96170 9.93850 0.02320 0.23344 第一金全球大趨勢基金 24.04000 24.00000 0.04000 0.16667 第一金全球不動產證券化基金A 8.26800 8.23800 0.03000 0.36417 第一金全球不動產證券化基金B 5.87960 5.85830 0.02130 0.36359 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元 9.27140 9.30040 -0.02900 -0.31181 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N 9.27250 9.30150 -0.02900 -0.31178 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣 8.99000 9.02000 -0.03000 -0.33259 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N 8.99000 9.02000 -0.03000 -0.33259 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元 9.66500 9.69520 -0.03020 -0.31149 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N 9.66630 9.69650 -0.03020 -0.31145 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣 9.37000 9.40000 -0.03000 -0.31915 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N 9.38000 9.40000 -0.02000 -0.21277 第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 8.55700 8.54080 0.01620 0.18968 第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.14730 10.12800 0.01930 0.19056 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣 9.65090 9.64650 0.00440 0.04561 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N 9.65000 9.64560 0.00440 0.04562 第一金全球高收益債券基金-配息型-美元 7.95590 7.94870 0.00720 0.09058 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣 8.83360 8.82450 0.00910 0.10312 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N 8.83410 8.82490 0.00920 0.10425 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣 11.21950 11.21430 0.00520 0.04637 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N 11.22040 11.21520 0.00520 0.04637 第一金全球高收益債券基金-累積型-美元 10.03270 10.02380 0.00890 0.08879 第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣 14.85070 14.83540 0.01530 0.10313 第一金全球機器人及自動化產業基金-美元 14.10130 14.14360 -0.04230 -0.29908 第一金全球機器人及自動化產業基金-美元-N 14.11890 14.16120 -0.04230 -0.29870 第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣 13.30000 13.33000 -0.03000 -0.22506 第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣-N 13.33000 13.36000 -0.03000 -0.22455 第一金亞洲科技基金 18.52000 18.57000 -0.05000 -0.26925 第一金亞洲新興市場基金 12.89000 12.80000 0.09000 0.70313 第一金店頭市場基金 8.85000 8.87000 -0.02000 -0.22548 第一金創新趨勢基金 22.56000 22.54000 0.02000 0.08873 第一金電子基金 32.22000 32.09000 0.13000 0.40511 第一金臺灣工業菁英30 ETF基金 20.32000 20.31000 0.01000 0.04924 第一金臺灣工業菁英30單日反向一倍 ETF基金 19.23000 19.22000 0.01000 0.05203 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 統一大中華中小基金(人民幣) 8.16000 8.23000 -0.07000 -0.85055 統一大中華中小基金(美元) 7.47000 7.54000 -0.07000 -0.92838 統一大中華中小基金(新台幣) 11.03000 11.13000 -0.10000 -0.89847 統一大東協高股息基金(人民幣) 10.29000 10.26000 0.03000 0.29240 統一大東協高股息基金(美元) 9.57000 9.55000 0.02000 0.20942 統一大東協高股息基金(新台幣) 9.85000 9.83000 0.02000 0.20346 統一大滿貫基金-A類型 33.12000 32.86000 0.26000 0.79124 統一大滿貫基金-I類型 33.12000 32.86000 0.26000 0.79124 統一大龍印基金 14.19000 14.17000 0.02000 0.14114 統一大龍騰中國基金(人民幣) 8.63000 8.68000 -0.05000 -0.57604 統一大龍騰中國基金(美元) 7.91000 7.96000 -0.05000 -0.62814 統一大龍騰中國基金(新台幣) 8.98000 9.03000 -0.05000 -0.55371 統一中小基金 24.44000 24.48000 -0.04000 -0.16340 統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 9.79820 9.80500 -0.00680 -0.06935 統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.14150 9.14630 -0.00480 -0.05248 統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 8.86800 8.87140 -0.00340 -0.03833 統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 11.69630 11.70440 -0.00810 -0.06920 統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 10.84470 10.85040 -0.00570 -0.05253 統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.51100 10.51500 -0.00400 -0.03804 統一台灣動力基金 16.18000 16.30000 -0.12000 -0.73620 統一全天候基金-A類型 105.35000 105.34000 0.01000 0.00949 統一全天候基金-I類型 105.40000 105.39000 0.01000 0.00949 統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣) 8.83450 8.83190 0.00260 0.02944 統一全球動態多重資產基金-月配型(美元) 8.53550 8.53150 0.00400 0.04689 統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣) 8.51470 8.50990 0.00480 0.05640 統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣) 9.17290 9.17020 0.00270 0.02944 統一全球動態多重資產基金-累積型(美元) 8.87010 8.86600 0.00410 0.04624 統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣) 8.84110 8.83610 0.00500 0.05659 統一全球債券組合基金 11.92800 11.92340 0.00460 0.03858 統一全球新科技基金(人民幣) 17.03000 16.97000 0.06000 0.35357 統一全球新科技基金(美元) 16.05000 16.00000 0.05000 0.31250 統一全球新科技基金(新台幣) 15.37000 15.32000 0.05000 0.32637 統一亞太基金 24.38000 24.58000 -0.20000 -0.81367 統一亞洲大金磚基金 11.95000 12.00000 -0.05000 -0.41667 統一奔騰基金 56.99000 56.77000 0.22000 0.38753 統一強棒貨幣市場基金 16.66330 16.66310 0.00020 0.00120 統一強漢基金(人民幣) 9.68000 9.76000 -0.08000 -0.81967 統一強漢基金(美元) 8.73000 8.81000 -0.08000 -0.90806 統一強漢基金(新台幣) 22.94000 23.15000 -0.21000 -0.90713 統一統信基金 29.34000 29.43000 -0.09000 -0.30581 統一黑馬基金 56.98000 56.81000 0.17000 0.29924 統一新亞洲科技能源基金 18.00000 18.06000 -0.06000 -0.33223 統一新興市場企業債券基金-月配型 7.90590 7.90050 0.00540 0.06835 統一新興市場企業債券基金-累積型 10.08610 10.07920 0.00690 0.06846 統一經建基金 44.46000 44.47000 -0.01000 -0.02249 統一龍馬基金 64.22000 64.90000 -0.68000 -1.04777 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 野村ｅ科技基金 19.72000 19.73000 -0.01000 -0.05068 野村中小基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村中小基金-累積類型 46.08000 46.17000 -0.09000 -0.19493 野村中國機會基金 12.21000 12.34000 -0.13000 -1.05348 野村巴西基金 4.89000 4.89000 0.00000 0.00000 野村日本領先基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村日本領先基金-累積類型 11.77000 11.85000 -0.08000 -0.67511 野村台灣高股息基金 24.10000 24.01000 0.09000 0.37484 野村台灣運籌基金 34.47000 34.53000 -0.06000 -0.17376 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價 9.48220 9.48130 0.00090 0.00949 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價 9.40620 9.40500 0.00120 0.01276 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價 9.45000 9.44930 0.00070 0.00741 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價 9.68770 9.68680 0.00090 0.00929 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價 9.56270 9.56160 0.00110 0.01150 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價 9.52070 9.52010 0.00060 0.00630 野村平衡基金 18.62000 18.65000 -0.03000 -0.16086 野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 9.29000 9.27000 0.02000 0.21575 野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 9.79000 9.79000 0.00000 0.00000 野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 13.46000 13.44000 0.02000 0.14881 野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 11.15000 11.15000 0.00000 0.00000 野村全球生技醫療基金 17.91000 17.89000 0.02000 0.11179 野村全球金融收益基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球金融收益基金-月配類型人民幣計價 9.99220 9.99120 0.00100 0.01001 野村全球金融收益基金-月配類型美元計價 9.97070 9.96870 0.00200 0.02006 野村全球金融收益基金-月配類型新臺幣計價 9.98070 9.97730 0.00340 0.03408 野村全球金融收益基金-累積類型人民幣計價 9.99220 9.99120 0.00100 0.01001 野村全球金融收益基金-累積類型美元計價 9.97070 9.96860 0.00210 0.02107 野村全球金融收益基金-累積類型新臺幣計價 9.98070 9.97730 0.00340 0.03408 野村全球品牌基金 28.23000 27.84000 0.39000 1.40086 野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 13.32000 13.30000 0.02000 0.15038 野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 11.34000 11.33000 0.01000 0.08826 野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 19.91000 19.88000 0.03000 0.15091 野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 12.47000 12.46000 0.01000 0.08026 野村全球短期收益基金-人民幣計價 10.00070 9.99940 0.00130 0.01300 野村全球短期收益基金-美元計價 10.44580 10.44530 0.00050 0.00479 野村全球短期收益基金-新臺幣計價 10.35740 10.35590 0.00150 0.01448 野村多元收益平衡基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價 9.50250 9.47790 0.02460 0.25955 野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價 9.26980 9.24770 0.02210 0.23898 野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價 8.86870 8.84620 0.02250 0.25435 野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價 11.26240 11.23310 0.02930 0.26084 野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價 10.75650 10.73090 0.02560 0.23856 野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價 10.35610 10.32980 0.02630 0.25460 野村成長基金 28.69000 28.61000 0.08000 0.27962 野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價 8.58290 8.61150 -0.02860 -0.33211 野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價 8.59690 8.62720 -0.03030 -0.35121 野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價 8.77230 8.80070 -0.02840 -0.32270 野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價 9.12580 9.15630 -0.03050 -0.33310 野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價 9.03950 9.07130 -0.03180 -0.35056 野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價 9.22420 9.25410 -0.02990 -0.32310 野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 8.29000 8.34000 -0.05000 -0.59952 野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 11.87000 11.94000 -0.07000 -0.58626 野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價 9.25930 9.25570 0.00360 0.03889 野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價 9.32230 9.32010 0.00220 0.02360 野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價 9.45090 9.44630 0.00460 0.04870 野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價 9.84480 9.84060 0.00420 0.04268 野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價 9.81710 9.81480 0.00230 0.02343 野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價 9.95800 9.95320 0.00480 0.04823 野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 8.45310 8.45080 0.00230 0.02722 野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.99720 8.99480 0.00240 0.02668 野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價 8.87550 8.87470 0.00080 0.00901 野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 12.94830 12.94480 0.00350 0.02704 野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 11.96440 11.96110 0.00330 0.02759 野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價 9.74730 9.74640 0.00090 0.00923 野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.01600 10.00130 0.01470 0.14698 野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 10.16460 10.14910 0.01550 0.15272 野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 9.84120 9.82820 0.01300 0.13227 野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.40010 9.38660 0.01350 0.14382 野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 11.28410 11.26790 0.01620 0.14377 野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 10.16120 10.15280 0.00840 0.08274 野村核心配置多重資產基金-人民幣計價 11.19400 11.18540 0.00860 0.07689 野村核心配置多重資產基金-美元計價 10.69120 10.68480 0.00640 0.05990 野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 10.49370 10.48540 0.00830 0.07916 野村泰國基金 41.58000 41.34000 0.24000 0.58055 野村高科技基金 10.23000 10.24000 -0.01000 -0.09766 野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 10.22740 10.21640 0.01100 0.10767 野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價 10.29760 10.28890 0.00870 0.08456 野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價 10.86240 10.85040 0.01200 0.11060 野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價 9.66190 9.65480 0.00710 0.07354 野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價 9.60650 9.59680 0.00970 0.10108 野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價 9.49530 9.48940 0.00590 0.06217 野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價 11.89190 11.88200 0.00990 0.08332 野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價 13.63980 13.62410 0.01570 0.11524 野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價 10.82830 10.82030 0.00800 0.07394 野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 10.77310 10.76220 0.01090 0.10128 野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價 10.90910 10.90210 0.00700 0.06421 野村貨幣市場基金 16.27080 16.27060 0.00020 0.00123 野村新馬基金 15.52000 15.54000 -0.02000 -0.12870 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-人民幣計價 9.96420 9.96320 0.00100 0.01004 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-美元計價 9.86120 9.85610 0.00510 0.05174 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-累積類型新臺幣計價 9.89590 9.88850 0.00740 0.07483 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民 9.77220 9.77050 0.00170 0.01740 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元 9.76370 9.76290 0.00080 0.00819 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺 9.75870 9.75830 0.00040 0.00410 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民 9.77220 9.77050 0.00170 0.01740 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元 9.76370 9.76290 0.00080 0.00819 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺 9.75870 9.75830 0.00040 0.00410 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型人民幣計 9.65610 9.64530 0.01080 0.11197 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型美元計價 9.63400 9.62400 0.01000 0.10391 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型新臺幣計 9.63490 9.62360 0.01130 0.11742 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型人民幣計 9.65610 9.64530 0.01080 0.11197 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型美元計價 9.63400 9.62400 0.01000 0.10391 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型新臺幣計 9.63490 9.62360 0.01130 0.11742 野村新興高收益債組合基金-S類型 10.05030 10.04840 0.00190 0.01891 野村新興高收益債組合基金-月配型 7.88140 7.87970 0.00170 0.02157 野村新興高收益債組合基金-累積型 11.72720 11.72470 0.00250 0.02132 野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 7.19000 7.11000 0.08000 1.12518 野村精選貨幣市場基金 12.08080 12.08080 0.00000 0.00000 野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 12.29000 12.23000 0.06000 0.49060 野村歐洲中小成長基金-美元計價 11.41000 11.35000 0.06000 0.52863 野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價 11.12000 11.07000 0.05000 0.45167 野村歐洲高股息基金季配型 7.84000 7.80000 0.04000 0.51282 野村歐洲高股息基金累積型 11.11000 11.05000 0.06000 0.54299 野村積極成長基金 12.10000 12.07000 0.03000 0.24855 野村優質基金-S類型新臺幣計價 8.90000 8.91000 -0.01000 -0.11223 野村優質基金-累積類型新臺幣計價 32.44000 32.48000 -0.04000 -0.12315 野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.36000 10.34970 0.01030 0.09952 野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.59130 8.58390 0.00740 0.08621 野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 7.93870 7.93320 0.00550 0.06933 野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 7.87260 7.86640 0.00620 0.07882 野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 11.72300 11.71260 0.01040 0.08879 野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.57140 10.56410 0.00730 0.06910 野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.51630 10.50810 0.00820 0.07804 野村環球基金-S類型新臺幣計價 10.74000 10.74000 0.00000 0.00000 野村環球基金-人民幣計價 16.34000 16.35000 -0.01000 -0.06116 野村環球基金-美元計價 12.76000 12.76000 0.00000 0.00000 野村環球基金-累積類型新臺幣計價 17.86000 17.86000 0.00000 0.00000 野村鴻利基金 21.65000 21.65000 0.00000 0.00000 野村鴻揚貨幣市場基金 16.86130 16.86110 0.00020 0.00119 野村鴻運基金 18.63000 18.63000 0.00000 0.00000 野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 8.95000 9.00000 -0.05000 -0.55556 野村雙印傘型基金之印度潛力基金 13.35000 13.17000 0.18000 1.36674 野村鑫平衡組合基金-S類型 9.80000 9.79000 0.01000 0.10215 野村鑫平衡組合基金-累積類型 14.57000 14.56000 0.01000 0.06868 野村鑫全球債券組合基金-S類型 10.11390 10.11420 -0.00030 -0.00297 野村鑫全球債券組合基金-累積類型 13.26910 13.26940 -0.00030 -0.00226 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 凱基2024到期新興市場債券基金(人民幣) 9.94090 9.94970 -0.00880 -0.08844 凱基2024到期新興市場債券基金(美元) 9.94150 9.89210 0.04940 0.49939 凱基六年到期新興市場債券基金(台幣) 9.43980 9.43150 0.00830 0.08800 凱基六年到期新興市場債券基金(美元) 9.43120 9.42360 0.00760 0.08065 凱基台商天下基金 12.63000 12.69000 -0.06000 -0.47281 凱基台灣精五門基金 19.79000 19.68000 0.11000 0.55894 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金 39.99650 39.99700 -0.00050 -0.00125 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類 39.99450 39.99520 -0.00070 -0.00175 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基3至10年期中國政策金融債券ETF基金 40.15490 40.00210 0.15280 0.38198 凱基全球高效平衡基?(台幣) 10.54000 10.50000 0.04000 0.38095 凱基全球高效平衡基?(台幣月配息) 9.97000 9.93000 0.04000 0.40282 凱基全球高效平衡基?(美元) 10.81560 10.78260 0.03300 0.30605 凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 12.96000 13.11000 -0.15000 -1.14416 凱基亞洲護城河基金-美元計價B 11.76970 11.83850 -0.06880 -0.58115 凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 11.60000 11.67000 -0.07000 -0.59983 凱基凱旋貨幣市場基金 11.54600 11.54580 0.00020 0.00173 凱基開創基金 26.00000 25.90000 0.10000 0.38610 凱基雲端趨勢基金-台幣計價A 23.27000 23.31000 -0.04000 -0.17160 凱基雲端趨勢基金-美元計價B 22.54080 22.58490 -0.04410 -0.19526 凱基新興市場中小基金-台幣計價A 16.84000 16.84000 0.00000 0.00000 凱基新興市場中小基金-美元計價B 16.08410 16.08700 -0.00290 -0.01803 凱基新興趨勢ETF組合基金 7.40000 7.37000 0.03000 0.40706 凱基銀髮商機基金-人民幣計價C 12.32000 12.36000 -0.04000 -0.32362 凱基銀髮商機基金-美元計價B 12.08050 12.03510 0.04540 0.37723 凱基銀髮商機基金-新台幣計價A 11.56000 11.51000 0.05000 0.43440 凱基醫院及長照產業基金(美元) 12.14440 12.10760 0.03680 0.30394 凱基醫院及長照產業基金(新台幣) 12.45000 12.41000 0.04000 0.32232 凱基護城河基金-台幣計價A 13.49000 13.47000 0.02000 0.14848 凱基護城河基金-美元計價B 13.21380 13.19570 0.01810 0.13717 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金 13.45000 13.40000 0.05000 0.37313 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金 36.22000 36.48000 -0.26000 -0.71272 富邦NASDAQ-100基金 31.50000 31.58000 -0.08000 -0.25332 富邦上証180基金 26.96000 26.55000 0.41000 1.54426 富邦大中華成長基金-(美元) 0.17950 0.18150 -0.00200 -1.10193 富邦大中華成長基金-(新臺幣) 5.54000 5.60000 -0.06000 -1.07143 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 8.02000 8.15000 -0.13000 -1.59509 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 33.45000 32.57000 0.88000 2.70187 富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣) 10.95250 11.04370 -0.09120 -0.82581 富邦中國多重資產型基金-A類型(美元) 10.12560 10.20110 -0.07550 -0.74012 富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣) 9.77780 9.80560 -0.02780 -0.28351 富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣) 9.54120 9.62070 -0.07950 -0.82634 富邦中國多重資產型基金-B類型(美元) 8.74960 8.81490 -0.06530 -0.74079 富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣) 8.45610 8.48020 -0.02410 -0.28419 富邦中國政策金融債券ETF基金 20.18700 20.11170 0.07530 0.37441 富邦中國貨幣市場基金-人民幣 11.36130 11.36030 0.00100 0.00880 富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.44990 10.38540 0.06450 0.62106 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.81990 12.81860 0.00130 0.01014 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.88780 1.88800 -0.00020 -0.01059 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.29140 9.29040 0.00100 0.01076 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.41620 1.41640 -0.00020 -0.01412 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 11.76460 11.76660 -0.00200 -0.01700 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.71660 1.71380 0.00280 0.16338 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.12940 10.13120 -0.00180 -0.01777 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.49690 1.49450 0.00240 0.16059 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 14.79000 14.93000 -0.14000 -0.93771 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 22.57000 22.14000 0.43000 1.94219 富邦日本東証基金 22.01000 21.76000 0.25000 1.14890 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 44.68000 44.48000 0.20000 0.44964 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 47.61000 47.50000 0.11000 0.23158 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 52.18000 52.47000 -0.29000 -0.55270 富邦台灣心基金 21.65000 21.68000 -0.03000 -0.13838 富邦台灣釆吉50基金 49.02000 49.33000 -0.31000 -0.62842 富邦台灣科技指數基金 55.06000 55.83000 -0.77000 -1.37919 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收 41.41170 41.19420 0.21750 0.52799 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF 41.62240 41.54480 0.07760 0.18679 富邦全球不動產基金-(美元) 0.29480 0.29360 0.00120 0.40872 富邦全球不動產基金-(新台幣) 9.29000 9.25000 0.04000 0.43243 富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣) 2.50810 2.52010 -0.01200 -0.47617 富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元) 0.33890 0.33830 0.00060 0.17736 富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣) 10.52040 10.50200 0.01840 0.17520 富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣) 2.17290 2.18330 -0.01040 -0.47634 富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元) 0.32420 0.32360 0.00060 0.18541 富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣) 9.05520 9.03940 0.01580 0.17479 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金 23.37000 23.30000 0.07000 0.30043 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金 13.97000 14.06000 -0.09000 -0.64011 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金 32.57000 32.12000 0.45000 1.40100 富邦吉祥貨幣市場基金 15.64380 15.64360 0.00020 0.00128 富邦多元收益ETF傘型基金之富邦中國政策金融債券0-1年ETF基金 40.01680 39.86520 0.15160 0.38028 富邦多元收益ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊9-35年A級美元息收公司債券 39.91840 39.74860 0.16980 0.42718 富邦長紅基金 61.61000 61.76000 -0.15000 -0.24288 富邦科技基金 23.15000 23.23000 -0.08000 -0.34438 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金 40.60130 40.58800 0.01330 0.03277 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金 39.89490 39.75890 0.13600 0.34206 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金 39.31810 39.26000 0.05810 0.14799 富邦恒生國企ETF基金 19.83000 19.33000 0.50000 2.58665 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金 14.46000 14.82000 -0.36000 -2.42915 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金 26.32000 25.15000 1.17000 4.65209 富邦高成長基金 23.65000 23.68000 -0.03000 -0.12669 富邦基金 13.18000 13.16000 0.02000 0.15198 富邦基金I類型 13.18000 13.16000 0.02000 0.15198 富邦深証100基金 8.60000 8.51000 0.09000 1.05758 富邦富時歐洲ETF基金 20.26000 20.19000 0.07000 0.34671 富邦策略高收益債券基金-A類型(美元) 0.41460 0.41390 0.00070 0.16912 富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣) 12.35780 12.34060 0.01720 0.13938 富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣) 9.52160 9.50840 0.01320 0.13882 富邦策略高收益債券基金-C類型(美元) 0.30610 0.30560 0.00050 0.16361 富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣) 8.84530 8.83300 0.01230 0.13925 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元) 9.01700 9.00200 0.01500 0.16663 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣) 9.51740 9.50310 0.01430 0.15048 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元) 8.85700 8.89230 -0.03530 -0.39697 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣) 9.34070 9.37770 -0.03700 -0.39455 富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金 20.42000 20.19000 0.23000 1.13918 富邦精準基金 44.23000 44.15000 0.08000 0.18120 富邦精銳中小基金 10.85000 10.87000 -0.02000 -0.18399 富邦臺灣中小A級動能50ETF基金 18.13000 18.02000 0.11000 0.61043 富邦臺灣公司治理100基金 22.26000 22.30000 -0.04000 -0.17937 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金 7.55000 7.54000 0.01000 0.13263 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 15.44000 15.46000 -0.02000 -0.12937 富邦標普美國特別股ETF基金 19.95000 19.93000 0.02000 0.10035 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣) 9.97600 10.04970 -0.07370 -0.73336 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元) 9.89620 9.89920 -0.00300 -0.03031 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.03930 10.03820 0.00110 0.01096 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣) 9.68460 9.75610 -0.07150 -0.73287 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元) 9.56490 9.56770 -0.00280 -0.02927 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣) 9.68530 9.68420 0.00110 0.01136 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富達台灣成長基金 30.51000 30.52000 -0.01000 -0.03277 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.60100 8.60160 -0.00060 -0.00698 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別 9.13610 9.13620 -0.00010 -0.00109 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 8.84560 8.84600 -0.00040 -0.00452 富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別 9.63950 9.64020 -0.00070 -0.00726 富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別 9.65360 9.65370 -0.00010 -0.00104 富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.35080 9.35120 -0.00040 -0.00428 富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別 9.42760 9.42780 -0.00020 -0.00212 富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.35880 8.35490 0.00390 0.04668 富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別 9.38470 9.37950 0.00520 0.05544 富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別 8.85300 8.84850 0.00450 0.05086 富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別 10.43550 10.43080 0.00470 0.04506 富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別 10.21430 10.20870 0.00560 0.05486 富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別 9.71230 9.70720 0.00510 0.05254 富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別 8.98120 8.97640 0.00480 0.05347 富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別 9.54860 9.54340 0.00520 0.05449 富達卓越領航全球組合基金 15.28000 15.23000 0.05000 0.32830 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別 8.53280 8.52610 0.00670 0.07858 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別 9.23750 9.22970 0.00780 0.08451 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 8.90850 8.90140 0.00710 0.07976 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別 9.76000 9.75230 0.00770 0.07896 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別 9.73060 9.72240 0.00820 0.08434 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.42080 9.41330 0.00750 0.07967 富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 9.00330 8.99580 0.00750 0.08337 富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別 9.49590 9.48800 0.00790 0.08326 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 8.71000 8.84000 -0.13000 -1.47059 富蘭克林華美中國消費基金-美元 9.39000 9.48000 -0.09000 -0.94937 富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 8.25000 8.32000 -0.07000 -0.84135 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 7.43000 7.53000 -0.10000 -1.32802 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 8.56000 8.63000 -0.07000 -0.81112 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 8.37000 8.43000 -0.06000 -0.71174 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 9.62530 9.64110 -0.01580 -0.16388 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 9.13340 9.13510 -0.00170 -0.01861 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 8.75070 8.75100 -0.00030 -0.00343 富蘭克林華美中華基金 11.46000 11.64000 -0.18000 -1.54639 富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 20.09000 20.07000 0.02000 0.09965 富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 19.71000 19.65000 0.06000 0.30534 富蘭克林華美全球成長基金-美元 10.95000 10.91000 0.04000 0.36664 富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 10.62000 10.58000 0.04000 0.37807 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 7.87040 7.85220 0.01820 0.23178 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 8.97460 8.95520 0.01940 0.21663 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 9.68780 9.66690 0.02090 0.21620 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.23980 9.21850 0.02130 0.23106 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型 11.14260 11.12300 0.01960 0.17621 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型 8.76000 8.74460 0.01540 0.17611 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型 9.16070 9.14460 0.01610 0.17606 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型 13.36480 13.35260 0.01220 0.09137 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型 10.30870 10.29920 0.00950 0.09224 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型 10.18720 10.17650 0.01070 0.10514 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型 7.68880 7.68070 0.00810 0.10546 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型 9.14940 9.13980 0.00960 0.10504 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型 10.78220 10.76910 0.01310 0.12164 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型 7.59870 7.58940 0.00930 0.12254 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型 9.06130 9.05030 0.01100 0.12154 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型 10.48350 10.47760 0.00590 0.05631 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型 7.73380 7.72950 0.00430 0.05563 富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 8.12300 8.11380 0.00920 0.11339 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 9.10860 9.09980 0.00880 0.09671 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 9.91160 9.90200 0.00960 0.09695 富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 12.53750 12.52330 0.01420 0.11339 富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元 8.47000 8.55000 -0.08000 -0.93567 富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣 8.70000 8.78000 -0.08000 -0.91116 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型 9.20000 9.23000 -0.03000 -0.32503 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型 10.64000 10.68000 -0.04000 -0.37453 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型 9.46000 9.50000 -0.04000 -0.42105 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型 12.28000 12.34000 -0.06000 -0.48622 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型 9.19000 9.17000 0.02000 0.21810 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型 10.43000 10.40000 0.03000 0.28846 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型 8.64000 8.62000 0.02000 0.23202 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型 9.80000 9.78000 0.02000 0.20450 富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型) 9.54000 9.54000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型) 9.51000 9.51000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型) 10.27000 10.26000 0.01000 0.09747 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型) 9.26000 9.25000 0.01000 0.10811 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型) 9.98000 9.97000 0.01000 0.10030 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 13.25740 13.22670 0.03070 0.23211 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型 9.88000 9.87000 0.01000 0.10132 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型 9.88000 9.87000 0.01000 0.10132 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型 10.33000 10.33000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型 10.33000 10.33000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型 9.94000 9.93000 0.01000 0.10070 富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型 9.84000 9.84000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型 9.84000 9.84000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型 10.45000 10.44000 0.01000 0.09579 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型 10.35000 10.35000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型 10.35000 10.34000 0.01000 0.09671 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元 9.68000 9.67000 0.01000 0.10341 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣 9.90000 9.88000 0.02000 0.20243 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元 9.65000 9.61000 0.04000 0.41623 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣 9.87000 9.82000 0.05000 0.50916 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元 9.42000 9.39000 0.03000 0.31949 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣 9.64000 9.60000 0.04000 0.41667 富蘭克林華美第一富基金 37.98000 37.95000 0.03000 0.07905 富蘭克林華美貨幣市場基金 10.30610 10.30600 0.00010 0.00097 富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型 9.44000 9.41000 0.03000 0.31881 富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型 9.86000 9.84000 0.02000 0.20325 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型 9.65000 9.63000 0.02000 0.20768 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型 10.08000 10.06000 0.02000 0.19881 富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 14.99000 14.96000 0.03000 0.20053 富蘭克林華美新世界股票基金-美元 14.03000 13.91000 0.12000 0.86269 富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 16.26000 16.13000 0.13000 0.80595 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 7.72020 7.62560 0.09460 1.24056 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 10.34360 10.32430 0.01930 0.18694 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型 9.35420 9.35190 0.00230 0.02459 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型 10.77630 10.77370 0.00260 0.02413 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 6.71000 6.70680 0.00320 0.04771 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型 8.83380 8.83070 0.00310 0.03510 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型 9.93870 9.93520 0.00350 0.03523 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 10.32720 10.32230 0.00490 0.04747 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 復華1至5年期高收益債券基金 20.57000 20.56000 0.01000 0.04864 復華2024到期新興市場債券基金(人民幣) 9.66000 9.65000 0.01000 0.10363 復華2024到期新興市場債券基金(美元) 9.66000 9.66000 0.00000 0.00000 復華人民幣貨幣市場基金 11.64190 11.64110 0.00080 0.00687 復華人生目標基金 36.56630 36.54010 0.02620 0.07170 復華大中華中小策略基金 8.12000 8.28000 -0.16000 -1.93237 復華中小精選基金 68.53000 68.77000 -0.24000 -0.34899 復華中國5年期以上政策性金融債券ETF基金 49.63450 49.67820 -0.04370 -0.08797 復華中國新經濟A股基金-人民幣 8.36000 8.57000 -0.21000 -2.45041 復華中國新經濟A股基金-新臺幣 7.49000 7.63000 -0.14000 -1.83486 復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 11.04000 11.11000 -0.07000 -0.63006 復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 10.13000 10.19000 -0.06000 -0.58881 復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 9.75000 9.75000 0.00000 0.00000 復華六年到期新興市場債券基金 9.76000 9.76000 0.00000 0.00000 復華台灣智能基金 11.73000 11.74000 -0.01000 -0.08518 復華全方位基金 28.88000 28.77000 0.11000 0.38234 復華全球大趨勢基金-美元 13.81000 13.79000 0.02000 0.14503 復華全球大趨勢基金-新臺幣 21.66000 21.63000 0.03000 0.13870 復華全球平衡基金-美元 9.61000 9.62000 -0.01000 -0.10395 復華全球平衡基金-新臺幣 20.42000 20.44000 -0.02000 -0.09785 復華全球物聯網科技基金-美元 17.02000 17.12000 -0.10000 -0.58411 復華全球物聯網科技基金-新臺幣 16.35000 16.44000 -0.09000 -0.54745 復華全球原物料基金 9.47000 9.41000 0.06000 0.63762 復華全球消費基金-新臺幣 13.43000 13.42000 0.01000 0.07452 復華全球短期收益基金-新臺幣 11.47490 11.47240 0.00250 0.02179 復華全球債券基金 13.37930 13.37230 0.00700 0.05235 復華全球債券組合基金 14.59000 14.59000 0.00000 0.00000 復華全球資產證券化基金-新臺幣A 14.92000 14.93000 -0.01000 -0.06698 復華全球資產證券化基金-新臺幣B 10.46000 10.46000 0.00000 0.00000 復華全球戰略配置強基金-美元 9.60000 9.61000 -0.01000 -0.10406 復華全球戰略配置強基金-新臺幣 10.80000 10.82000 -0.02000 -0.18484 復華有利貨幣市場基金 13.43920 13.43910 0.00010 0.00074 復華亞太平衡基金 11.59000 11.61000 -0.02000 -0.17227 復華亞太成長基金 14.88000 15.04000 -0.16000 -1.06383 復華亞太神龍科技基金-美元 9.74000 9.76000 -0.02000 -0.20492 復華亞太神龍科技基金-新臺幣 10.30000 10.32000 -0.02000 -0.19380 復華東協世紀基金 12.01000 12.01000 0.00000 0.00000 復華南非幣長期收益基金A 12.80000 12.76000 0.04000 0.31348 復華南非幣長期收益基金B 7.87000 7.85000 0.02000 0.25478 復華南非幣短期收益基金A 13.51000 13.49000 0.02000 0.14826 復華南非幣短期收益基金B 8.90000 8.89000 0.01000 0.11249 復華美國新星基金-美元 13.30000 13.23000 0.07000 0.52910 復華美國新星基金-新臺幣 13.43000 13.35000 0.08000 0.59925 復華恒生基金 20.31000 19.82000 0.49000 2.47225 復華恒生單日反向一倍基金 9.01000 9.23000 -0.22000 -2.38353 復華恒生單日正向二倍基金 29.35000 27.97000 1.38000 4.93386 復華神盾基金 24.26390 24.30880 -0.04490 -0.18471 復華高成長基金 64.38000 64.31000 0.07000 0.10885 復華高益策略組合基金 13.06000 13.06000 0.00000 0.00000 復華貨幣市場基金 14.40030 14.40010 0.00020 0.00139 復華富時不動產證券化基金 19.77000 19.99000 -0.22000 -1.10055 復華富時台灣高股息低波動基金 52.93000 52.60000 0.33000 0.62738 復華復華基金 20.15000 20.14000 0.01000 0.04965 復華華人世紀基金 15.72000 15.81000 -0.09000 -0.56926 復華傳家二號基金 29.47470 29.47930 -0.00460 -0.01560 復華傳家基金 22.27830 22.39010 -0.11180 -0.49933 復華奧林匹克全球組合基金 14.80000 14.79000 0.01000 0.06761 復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元 11.61000 11.61000 0.00000 0.00000 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A 14.22000 14.22000 0.00000 0.00000 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B 9.76000 9.76000 0.00000 0.00000 復華新興人民幣短期收益基金 10.48000 10.47000 0.01000 0.09551 復華新興人民幣債券基金A 11.71000 11.72000 -0.01000 -0.08532 復華新興人民幣債券基金B 8.94000 8.94000 0.00000 0.00000 復華新興市場10年期以上債券基金 19.34000 19.29000 0.05000 0.25920 復華新興市場高收益債券基金A 9.24000 9.21000 0.03000 0.32573 復華新興市場高收益債券基金B 5.41000 5.39000 0.02000 0.37106 復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 12.04000 12.00000 0.04000 0.33333 復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 12.10000 12.07000 0.03000 0.24855 復華新興市場短期收益基金 10.78000 10.78000 0.00000 0.00000 復華新興債股動力組合基金-新臺幣 8.79000 8.80000 -0.01000 -0.11364 復華滬深300 A股基金 19.90000 19.64000 0.26000 1.32383 復華數位經濟基金 51.59000 52.15000 -0.56000 -1.07383 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 惠理康和兩岸價值基金 10.33000 10.40000 -0.07000 -0.67308 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元 9.68980 9.68080 0.00900 0.09297 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣 9.52850 9.51900 0.00950 0.09980 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元 9.84320 9.83400 0.00920 0.09355 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣 9.64430 9.63480 0.00950 0.09860 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元 9.51420 9.50440 0.00980 0.10311 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣 10.00890 9.99500 0.01390 0.13907 景順2024到期新興市場債券基金年配型美元 9.52940 9.52250 0.00690 0.07246 景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣 10.02660 10.01580 0.01080 0.10783 景順2024到期新興市場債券基金累積型美元 9.52860 9.52170 0.00690 0.07247 景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣 10.02850 10.01750 0.01100 0.10981 景順2024到期優選新興債券基金年配型人民幣 9.71780 9.75930 -0.04150 -0.42524 景順2024到期優選新興債券基金年配型南非幣 10.63550 10.71920 -0.08370 -0.78084 景順2024到期優選新興債券基金年配型美元 9.79430 9.78160 0.01270 0.12984 景順2024到期優選新興債券基金累積型人民幣 9.71790 9.75940 -0.04150 -0.42523 景順2024到期優選新興債券基金累積型南非幣 10.63360 10.71740 -0.08380 -0.78191 景順2024到期優選新興債券基金累積型美元 9.79450 9.78180 0.01270 0.12983 景順2024到期優選新興債券基金累積型新台幣 9.83390 9.81760 0.01630 0.16603 景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.09790 9.12350 -0.02560 -0.28059 景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 8.24580 8.21670 0.02910 0.35416 景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 8.21490 8.18300 0.03190 0.38983 景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 11.36470 11.39670 -0.03200 -0.28078 景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.32580 10.28940 0.03640 0.35376 景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.40490 10.36450 0.04040 0.38979 景順主流基金 16.60000 16.66000 -0.06000 -0.36014 景順台灣科技基金 28.85000 29.06000 -0.21000 -0.72264 景順全天候智慧組合基金月配型人民幣 9.90000 9.94000 -0.04000 -0.40241 景順全天候智慧組合基金月配型美元 9.71000 9.69000 0.02000 0.20640 景順全天候智慧組合基金月配型新台幣 9.25000 9.23000 0.02000 0.21668 景順全天候智慧組合基金累積型美元 11.12000 11.09000 0.03000 0.27051 景順全天候智慧組合基金累積型新台幣 10.62000 10.60000 0.02000 0.18868 景順全球科技基金 22.62000 22.71000 -0.09000 -0.39630 景順全球康健基金 19.53000 19.42000 0.11000 0.56643 景順貨幣市場基金 15.94030 15.94010 0.00020 0.00125 景順潛力基金 30.57000 30.68000 -0.11000 -0.35854 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) 14.50000 14.50000 0.00000 0.00000 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣) 13.54000 13.54000 0.00000 0.00000 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元) 11.12000 11.14000 -0.02000 -0.17953 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣) 11.30000 11.31000 -0.01000 -0.08842 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元) 11.37000 11.35000 0.02000 0.17621 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣) 11.55000 11.53000 0.02000 0.17346 華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元) 10.01000 10.16000 -0.15000 -1.47638 華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣) 10.17000 10.32000 -0.15000 -1.45349 華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元) 10.24000 10.37000 -0.13000 -1.25362 華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣) 10.45000 10.58000 -0.13000 -1.22873 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 8.63220 8.64470 -0.01250 -0.14460 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 7.94570 7.92880 0.01690 0.21315 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 11.09120 11.10710 -0.01590 -0.14315 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.18800 10.16630 0.02170 0.21345 華南永昌中國A股基金(人民幣) 7.27000 7.32000 -0.05000 -0.68306 華南永昌中國A股基金(美元) 6.96000 7.02000 -0.06000 -0.85470 華南永昌中國A股基金(新台幣) 10.21000 10.29000 -0.08000 -0.77745 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元) 9.30540 9.30080 0.00460 0.04946 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣) 9.48970 9.48160 0.00810 0.08543 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元) 9.58830 9.58360 0.00470 0.04904 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣) 9.78070 9.77240 0.00830 0.08493 華南永昌永昌基金 18.59000 18.51000 0.08000 0.43220 華南永昌全球亨利組合基金 14.24370 14.23420 0.00950 0.06674 華南永昌全球神農水資源基金 10.17000 10.12000 0.05000 0.49407 華南永昌全球新零售基金(美元) 9.64000 9.61000 0.03000 0.31217 華南永昌全球新零售基金(新台幣) 9.92000 9.89000 0.03000 0.30334 華南永昌全球精品基金 16.15000 16.00000 0.15000 0.93750 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 11.33000 11.42000 -0.09000 -0.78809 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 11.31000 11.39000 -0.08000 -0.70237 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 13.65000 13.68000 -0.03000 -0.21930 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 13.53000 13.56000 -0.03000 -0.22124 華南永昌物聯網精選基金 11.05000 10.93000 0.12000 1.09790 華南永昌策略報酬基金 9.95000 9.95000 0.00000 0.00000 華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.20860 16.20840 0.00020 0.00123 華南永昌龍盈平衡基金 23.60720 23.46520 0.14200 0.60515 華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.93990 11.93980 0.00010 0.00084 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣) 10.19040 10.19560 -0.00520 -0.05100 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣) 10.14800 10.09030 0.05770 0.57184 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣) 9.84340 9.84850 -0.00510 -0.05178 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣) 9.77310 9.71750 0.05560 0.57216 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣) 9.99990 10.00410 -0.00420 -0.04198 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣) 9.90240 9.84510 0.05730 0.58202 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣) 9.75690 9.76070 -0.00380 -0.03893 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣) 9.65460 9.59880 0.05580 0.58132 華頓中小型基金 25.62000 25.75000 -0.13000 -0.50485 華頓中國多重機會平衡基金 11.60180 11.58090 0.02090 0.18047 華頓台灣基金 26.83000 27.03000 -0.20000 -0.73992 華頓平安貨幣市場基金 11.52230 11.52210 0.00020 0.00174 華頓全球時尚精品基金 18.04000 17.86000 0.18000 1.00784 華頓全球高收益債券基金A 13.39020 13.36790 0.02230 0.16682 華頓全球高收益債券基金B 8.25430 8.24060 0.01370 0.16625 華頓全球黑鑽油源基金 5.74000 5.73000 0.01000 0.17452 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 2.45060 2.48520 -0.03460 -1.39224 匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 11.05190 11.13320 -0.08130 -0.73025 匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.35850 0.36130 -0.00280 -0.77498 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 11.13940 11.18640 -0.04700 -0.42015 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 10.10470 10.16040 -0.05570 -0.54821 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 9.98750 9.96280 0.02470 0.24792 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息) 8.99390 8.97170 0.02220 0.24744 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 10.19750 10.17590 0.02160 0.21227 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息) 9.21500 9.19610 0.01890 0.20552 匯豐中國科技精選基金(人民幣) 10.46000 10.58000 -0.12000 -1.13422 匯豐中國科技精選基金(台幣) 9.08000 9.13000 -0.05000 -0.54765 匯豐中國科技精選基金(美元) 9.75000 9.80000 -0.05000 -0.51020 匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息) 2.48670 2.49350 -0.00680 -0.27271 匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息) 2.02980 2.04370 -0.01390 -0.68014 匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息) 11.73580 11.69400 0.04180 0.35745 匯豐中國高收益債券基金(台幣配息) 9.48740 9.45360 0.03380 0.35754 匯豐中國高收益債券基金(美元不配息) 0.36320 0.36190 0.00130 0.35922 匯豐中國高收益債券基金(美元配息) 0.29910 0.29810 0.00100 0.33546 匯豐中國動力基金(人民幣) 3.18000 3.22000 -0.04000 -1.24224 匯豐中國動力基金(台幣) 14.34000 14.42000 -0.08000 -0.55479 匯豐中國動力基金(美元) 0.47000 0.47000 0.00000 0.00000 匯豐台灣精典基金 23.94000 23.97000 -0.03000 -0.12516 匯豐全球趨勢組合基金 12.57000 12.55000 0.02000 0.15936 匯豐全球關鍵資源基金 8.35000 8.29000 0.06000 0.72376 匯豐安富基金 25.43000 25.47000 -0.04000 -0.15705 匯豐成功基金 42.12000 41.59000 0.53000 1.27434 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 11.08000 11.04000 0.04000 0.36232 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.58000 10.56000 0.02000 0.18939 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣配息) 10.24000 10.22000 0.02000 0.19569 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息) 11.23000 11.21000 0.02000 0.17841 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元配息) 10.86000 10.84000 0.02000 0.18450 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣配息) 10.82000 10.76000 0.06000 0.55762 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.55100 2.56740 -0.01640 -0.63878 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.31220 2.32900 -0.01680 -0.72134 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.45030 11.44990 0.00040 0.00349 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 7.79470 7.79410 0.00060 0.00770 匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.37390 0.37400 -0.00010 -0.02674 匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.33130 0.33130 0.00000 0.00000 匯豐金磚動力基金 13.11000 13.05000 0.06000 0.45977 匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.98210 14.98200 0.00010 0.00067 匯豐黃金及礦業股票型基金 4.45000 4.36000 0.09000 2.06422 匯豐新鑽動力基金 10.43000 10.41000 0.02000 0.19212 匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 5.20420 5.15820 0.04600 0.89178 匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 8.82650 8.78060 0.04590 0.52274 匯豐龍鳳基金-A類型 51.48000 51.54000 -0.06000 -0.11641 匯豐龍鳳基金-I類型 51.48000 51.54000 -0.06000 -0.11641 匯豐龍騰電子基金 34.93000 35.10000 -0.17000 -0.48433 匯豐雙高收益債券組合基金 12.14040 12.12270 0.01770 0.14601 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 新光大三通基金 18.39000 18.36000 0.03000 0.16340 新光中國成長基金(人民幣) 9.12000 9.34000 -0.22000 -2.35546 新光中國成長基金(美元) 9.16000 9.38000 -0.22000 -2.34542 新光中國成長基金(新臺幣) 9.13000 9.35000 -0.22000 -2.35294 新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣 10.27910 10.25100 0.02810 0.27412 新光六年到期全球新興市場債券基金美元 9.52410 9.51910 0.00500 0.05253 新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣 9.81820 9.81180 0.00640 0.06523 新光台灣富貴基金 22.81000 22.76000 0.05000 0.21968 新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣 9.96000 9.95000 0.01000 0.10050 新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣 8.96000 8.96000 0.00000 0.00000 新光全球生技醫療基金(美元) 12.36000 12.36000 0.00000 0.00000 新光全球生技醫療基金(新臺幣) 12.04000 12.04000 0.00000 0.00000 新光全球債券基金(A累積)美元 10.02890 10.01960 0.00930 0.09282 新光全球債券基金(A累積)新臺幣 9.79920 9.78890 0.01030 0.10522 新光全球債券基金(B配息)美元 9.64320 9.63430 0.00890 0.09238 新光全球債券基金(B配息)新臺幣 9.41120 9.40120 0.01000 0.10637 新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣 9.10000 9.12000 -0.02000 -0.21930 新光全球總回報平衡基金(A累積)美元 10.51000 10.54000 -0.03000 -0.28463 新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣 9.87000 9.90000 -0.03000 -0.30303 新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣 9.89000 9.93000 -0.04000 -0.40282 新光吉星貨幣市場基金 15.44710 15.44690 0.00020 0.00129 新光多重資產基金(A累積)人民幣 9.82000 9.84000 -0.02000 -0.20325 新光多重資產基金(A累積)美元 8.97000 8.99000 -0.02000 -0.22247 新光多重資產基金(A累積)新台幣 9.42000 9.45000 -0.03000 -0.31746 新光多重資產基金(B配息)新台幣 9.34000 9.37000 -0.03000 -0.32017 新光亞洲精選基金-美金 21.47000 21.52000 -0.05000 -0.23234 新光亞洲精選基金-新台幣 21.75000 21.80000 -0.05000 -0.22936 新光兩岸優勢基金 10.70000 10.91000 -0.21000 -1.92484 新光店頭基金 24.11000 24.22000 -0.11000 -0.45417 新光南非幣保本基金 11.92000 11.91000 0.01000 0.08396 新光美國豐收平衡基金(A累積)美元 10.50000 10.49000 0.01000 0.09533 新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣 9.94000 9.93000 0.01000 0.10070 新光美國豐收平衡基金(B配息)美元 9.74000 9.73000 0.01000 0.10277 新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣 9.19000 9.19000 0.00000 0.00000 新光特選內需收益ETF基金 20.81000 20.72000 0.09000 0.43436 新光創新科技基金 14.76000 14.82000 -0.06000 -0.40486 新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣 9.75240 9.73570 0.01670 0.17153 新光新興大東協債券基金(A累積)美元 10.01720 10.01070 0.00650 0.06493 新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣 9.66130 9.65450 0.00680 0.07043 新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣 9.19960 9.18390 0.01570 0.17095 新光新興大東協債券基金(B配息)美元 9.45590 9.44980 0.00610 0.06455 新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣 9.11720 9.11080 0.00640 0.07025 新光澳幣八年期保本基金 10.44000 10.44000 0.00000 0.00000 新光澳幣十年期保本基金 10.22000 10.22000 0.00000 0.00000 新光澳幣保本基金 11.95000 11.94000 0.01000 0.08375 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 10.07330 10.06290 0.01040 0.10335 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.67220 9.66210 0.01010 0.10453 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) B類型(月配息) 9.65860 9.64830 0.01030 0.10675 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積) 9.99100 9.98030 0.01070 0.10721 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 9.93250 9.92340 0.00910 0.09170 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.59940 9.59050 0.00890 0.09280 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.59720 9.59020 0.00700 0.07299 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 9.93060 9.92340 0.00720 0.07256 瑞銀全球創新趨勢基金 7.50000 7.53000 -0.03000 -0.39841 瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.81000 8.78000 0.03000 0.34169 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 9.72230 9.72070 0.00160 0.01646 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.23630 9.23500 0.00130 0.01408 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 9.63920 9.63860 0.00060 0.00622 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.22050 9.21990 0.00060 0.00651 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.30810 9.30880 -0.00070 -0.00752 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 9.79180 9.79240 -0.00060 -0.00613 瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 13.69330 13.68960 0.00370 0.02703 瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 8.36910 8.36680 0.00230 0.02749 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 群益10年期以上金融債ETF基金 37.65710 37.45740 0.19970 0.53314 群益15年期以上科技業公司債ETF基金 38.73610 38.43850 0.29760 0.77422 群益15年期以上電信業公司債ETF基金 39.90380 39.72430 0.17950 0.45186 群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.21110 11.21030 0.00080 0.00714 群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.97020 9.97940 -0.00920 -0.09219 群益大中華雙力優勢基金-人民幣 11.77530 11.91210 -0.13680 -1.14841 群益大中華雙力優勢基金-美元 8.80010 8.91440 -0.11430 -1.28220 群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 9.10000 9.22000 -0.12000 -1.30152 群益大印度基金-人民幣 13.57190 13.55010 0.02180 0.16088 群益大印度基金-美元 12.76230 12.75920 0.00310 0.02430 群益大印度基金-新臺幣 12.09000 12.09000 0.00000 0.00000 群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 12.71130 12.67240 0.03890 0.30697 群益工業國入息基金A(累積型-美元) 12.25640 12.23570 0.02070 0.16918 群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 11.51000 11.48000 0.03000 0.26132 群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 11.71030 11.67460 0.03570 0.30579 群益工業國入息基金B(月配型-美元) 10.30370 10.28630 0.01740 0.16916 群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 9.70000 9.68000 0.02000 0.20661 群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣) 10.20070 10.16960 0.03110 0.30581 群益工業國入息基金NA(累積型-美元) 9.01120 8.99600 0.01520 0.16896 群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣) 9.52000 9.50000 0.02000 0.21053 群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣) 9.77990 9.75000 0.02990 0.30667 群益工業國入息基金NB(月配型-美元) 8.92890 8.91380 0.01510 0.16940 群益中小型股基金 41.59000 41.67000 -0.08000 -0.19198 群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣) 9.56580 9.62180 -0.05600 -0.58201 群益中國金采平衡基金A(累積型－美元) 8.87960 8.94380 -0.06420 -0.71782 群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣) 8.32400 8.38110 -0.05710 -0.68129 群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣) 8.39920 8.44830 -0.04910 -0.58118 群益中國金采平衡基金B(月配型－美元) 7.79610 7.85250 -0.05640 -0.71824 群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣) 7.30910 7.35920 -0.05010 -0.68078 群益中國高收益債券基金-人民幣 10.90640 10.90550 0.00090 0.00825 群益中國高收益債券基金-美元 10.56630 10.57060 -0.00430 -0.04068 群益中國高收益債券基金-新臺幣 9.76000 9.76710 -0.00710 -0.07269 群益中國新機會基金N-人民幣 8.00910 8.11330 -0.10420 -1.28431 群益中國新機會基金N-美元 7.35320 7.45900 -0.10580 -1.41842 群益中國新機會基金N-新臺幣 7.85000 7.96000 -0.11000 -1.38191 群益中國新機會基金-人民幣 7.10290 7.19530 -0.09240 -1.28417 群益中國新機會基金-美元 7.86230 7.97550 -0.11320 -1.41935 群益中國新機會基金-新臺幣 7.50000 7.60000 -0.10000 -1.31579 群益平衡王基金 18.71770 18.66620 0.05150 0.27590 群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 8.32000 8.30000 0.02000 0.24096 群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 6.00000 6.00000 0.00000 0.00000 群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣) 11.19370 11.16480 0.02890 0.25885 群益全球地產入息基金A(累積型-美元) 10.68290 10.67000 0.01290 0.12090 群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣) 10.12000 10.11000 0.01000 0.09891 群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) 9.99640 9.97060 0.02580 0.25876 群益全球地產入息基金B(月配型-美元) 9.53990 9.52840 0.01150 0.12069 群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣) 9.04000 9.02000 0.02000 0.22173 群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣) 10.07020 10.07270 -0.00250 -0.02482 群益全球特別股收益基金A(累積型-美元) 9.86550 9.87050 -0.00500 -0.05066 群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣) 9.85000 9.85000 0.00000 0.00000 群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣) 9.37050 9.37280 -0.00230 -0.02454 群益全球特別股收益基金B(月配型-美元) 9.29120 9.29590 -0.00470 -0.05056 群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣) 9.28000 9.28000 0.00000 0.00000 群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣) 10.12850 10.13100 -0.00250 -0.02468 群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元) 10.17500 10.18010 -0.00510 -0.05010 群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣) 10.31000 10.31000 0.00000 0.00000 群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣) 9.53560 9.53790 -0.00230 -0.02411 群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元) 9.94110 9.94600 -0.00490 -0.04927 群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣) 10.18000 10.18000 0.00000 0.00000 群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 10.05250 10.04900 0.00350 0.03483 群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 7.24780 7.24530 0.00250 0.03451 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣) 10.19210 10.17510 0.01700 0.16707 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元) 10.08620 10.07910 0.00710 0.07044 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣) 10.23880 10.23040 0.00840 0.08211 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣) 10.01450 9.99780 0.01670 0.16704 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元) 9.93550 9.92850 0.00700 0.07050 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣) 10.08580 10.07760 0.00820 0.08137 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣) 10.19220 10.17520 0.01700 0.16707 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元) 10.08620 10.07920 0.00700 0.06945 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣) 10.23880 10.23040 0.00840 0.08211 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣) 10.01450 9.99790 0.01660 0.16603 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元) 9.93550 9.92850 0.00700 0.07050 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣) 10.08580 10.07760 0.00820 0.08137 群益全球關鍵生技基金N-新台幣 11.51000 11.46000 0.05000 0.43630 群益全球關鍵生技基金-美元 16.19170 16.13330 0.05840 0.36198 群益全球關鍵生技基金-新臺幣 15.96000 15.90000 0.06000 0.37736 群益印巴雙星基金-新臺幣 10.06000 10.12000 -0.06000 -0.59289 群益印度中小基金N-美元 9.29230 9.34920 -0.05690 -0.60861 群益印度中小基金N-新臺幣 8.77000 8.83000 -0.06000 -0.67950 群益印度中小基金-人民幣 14.98760 15.05870 -0.07110 -0.47215 群益印度中小基金-美元 13.29060 13.37190 -0.08130 -0.60799 群益印度中小基金-新臺幣 15.36000 15.45000 -0.09000 -0.58252 群益多利策略組合基金 11.43000 11.42000 0.01000 0.08757 群益多重收益組合基金 13.57000 13.55000 0.02000 0.14760 群益多重資產組合基金 15.41000 15.38000 0.03000 0.19506 群益安家基金 24.70950 24.75630 -0.04680 -0.18904 群益安穩貨幣市場基金 16.08830 16.08810 0.00020 0.00124 群益那斯達克生技基金 24.16000 24.14000 0.02000 0.08285 群益亞太中小基金 11.14000 11.27000 -0.13000 -1.15350 群益亞太新趨勢平衡基金 15.77000 15.87000 -0.10000 -0.63012 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型) 9.67740 9.67390 0.00350 0.03618 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型) 7.40520 7.40260 0.00260 0.03512 群益店頭市場基金 95.18000 94.80000 0.38000 0.40084 群益東方盛世基金 8.83000 8.85000 -0.02000 -0.22599 群益東協成長基金-人民幣 12.59480 12.58110 0.01370 0.10889 群益東協成長基金-美元 11.05350 11.05660 -0.00310 -0.02804 群益東協成長基金-新臺幣 10.92000 10.92000 0.00000 0.00000 群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣) 11.26640 11.25110 0.01530 0.13599 群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元) 10.69230 10.68230 0.01000 0.09361 群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣) 10.16160 10.15070 0.01090 0.10738 群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣) 9.80390 9.79060 0.01330 0.13584 群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元) 9.30750 9.29880 0.00870 0.09356 群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣) 8.84340 8.83390 0.00950 0.10754 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣) 9.59420 9.58120 0.01300 0.13568 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元) 9.47310 9.46430 0.00880 0.09298 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣) 9.87940 9.86880 0.01060 0.10741 群益長安基金 27.15000 26.95000 0.20000 0.74212 群益美國新創亮點基金N-美元 10.30180 10.28770 0.01410 0.13706 群益美國新創亮點基金-美元 15.58400 15.56260 0.02140 0.13751 群益美國新創亮點基金-新臺幣 15.04000 15.01000 0.03000 0.19987 群益真善美基金 16.22510 16.21240 0.01270 0.07834 群益馬拉松基金 118.43000 117.93000 0.50000 0.42398 群益深証中小板基金 11.50000 11.39000 0.11000 0.96576 群益創新科技基金 31.39000 31.42000 -0.03000 -0.09548 群益華夏盛世基金N-人民幣 8.87240 8.95490 -0.08250 -0.92128 群益華夏盛世基金N-美元 8.16420 8.25150 -0.08730 -1.05799 群益華夏盛世基金N-新臺幣 8.50000 8.59000 -0.09000 -1.04773 群益華夏盛世基金-人民幣 9.66200 9.75180 -0.08980 -0.92086 群益華夏盛世基金-美元 9.00230 9.09850 -0.09620 -1.05732 群益華夏盛世基金-新臺幣 14.83000 14.99000 -0.16000 -1.06738 群益奧斯卡基金 26.15000 26.14000 0.01000 0.03826 群益新興金鑽基金-美元 10.81640 10.86860 -0.05220 -0.48028 群益新興金鑽基金-新臺幣 8.26000 8.29000 -0.03000 -0.36188 群益葛萊美基金 22.54000 22.64000 -0.10000 -0.44170 群益道瓊美國地產ETF基金 20.56000 20.56000 0.00000 0.00000 群益臺灣加權單日反向1倍基金 8.24000 8.23000 0.01000 0.12151 群益臺灣加權單日正向2倍基金 13.57000 13.59000 -0.02000 -0.14717 群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 11.96810 11.95030 0.01780 0.14895 群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 11.23060 11.22320 0.00740 0.06593 群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 10.33000 10.32000 0.01000 0.09690 群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 11.19210 11.18320 0.00890 0.07958 群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 8.65910 8.64620 0.01290 0.14920 群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 9.02100 9.01500 0.00600 0.06656 群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 8.30000 8.30000 0.00000 0.00000 群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 8.65350 8.64660 0.00690 0.07980 群益環球金綻雙喜NA(累積型-美元) 10.07290 10.06610 0.00680 0.06755 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣) 9.44000 9.42000 0.02000 0.21231 路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣) 9.94000 9.92000 0.02000 0.20161 路博邁全球高收益債券基金T月配(人民幣) 9.98000 9.96000 0.02000 0.20080 路博邁全球高收益債券基金T月配(南非幣) 10.00000 9.99000 0.01000 0.10010 路博邁全球高收益債券基金T月配(美元) 9.97000 9.96000 0.01000 0.10040 路博邁全球高收益債券基金T月配(新臺幣) 10.00000 9.98000 0.02000 0.20040 路博邁全球高收益債券基金T月配(澳幣) 9.95000 9.94000 0.01000 0.10060 路博邁全球高收益債券基金T累積(人民幣) 9.98000 9.96000 0.02000 0.20080 路博邁全球高收益債券基金T累積(南非幣) 10.00000 9.99000 0.01000 0.10010 路博邁全球高收益債券基金T累積(美元) 9.97000 9.96000 0.01000 0.10040 路博邁全球高收益債券基金T累積(新臺幣) 10.00000 9.98000 0.02000 0.20040 路博邁全球高收益債券基金T累積(澳幣) 9.95000 9.94000 0.01000 0.10060 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 德信大發基金 27.68000 27.65000 0.03000 0.10850 德信中國精選成長基金 10.23000 10.26000 -0.03000 -0.29240 德信台灣主流中小基金 17.86000 17.86000 0.00000 0.00000 德信新興股票組合基金 10.47000 10.49000 -0.02000 -0.19066 德信萬保貨幣市場基金 11.93560 11.93550 0.00010 0.00084 德信萬瑞基金 10.78150 10.77880 0.00270 0.02505 德信數位時代基金 26.82000 26.81000 0.01000 0.03730 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.66420 11.66410 0.00010 0.00086 德銀遠東DWS台灣旗艦基金 15.01000 14.94000 0.07000 0.46854 德銀遠東DWS全球原物料能源基金 18.95000 18.84000 0.11000 0.58386 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 10.26960 10.33520 -0.06560 -0.63472 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 14.75790 14.85240 -0.09450 -0.63626 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 8.05330 8.05460 -0.00130 -0.01614 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 10.86600 10.87170 -0.00570 -0.05243 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 11.22700 11.23290 -0.00590 -0.05252 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 12.97640 12.97850 -0.00210 -0.01618 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 摩根大歐洲基金 18.15000 18.00000 0.15000 0.83333 摩根中小基金 21.55000 21.52000 0.03000 0.13941 摩根中國A股基金 12.19000 12.39000 -0.20000 -1.61421 摩根中國A股基金(美元) 9.58000 9.74000 -0.16000 -1.64271 摩根中國亮點基金 11.99000 12.13000 -0.14000 -1.15416 摩根中國雙息平衡基金-月配息型 10.63610 10.67860 -0.04250 -0.39799 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣) 11.77850 11.84100 -0.06250 -0.52783 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元) 9.01410 9.05160 -0.03750 -0.41429 摩根中國雙息平衡基金-累積型 11.97800 12.02560 -0.04760 -0.39582 摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣) 13.74220 13.81490 -0.07270 -0.52624 摩根台灣金磚基金-累積型 19.23000 19.23000 0.00000 0.00000 摩根台灣金磚基金-機構法人型 19.23000 19.23000 0.00000 0.00000 摩根台灣增長基金 50.05000 49.96000 0.09000 0.18014 摩根平衡基金 28.12000 28.05000 0.07000 0.24955 摩根全球α基金 19.52000 19.46000 0.06000 0.30832 摩根全球平衡基金 14.78760 14.72750 0.06010 0.40808 摩根全球發現基金 12.65000 12.60000 0.05000 0.39683 摩根多元入息成長基金-月配息型 9.63240 9.61520 0.01720 0.17888 摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣) 10.60850 10.59200 0.01650 0.15578 摩根多元入息成長基金-月配息型(美元) 10.01530 9.99690 0.01840 0.18406 摩根多元入息成長基金-累積型 11.34800 11.32670 0.02130 0.18805 摩根多元入息成長基金-累積型(美元) 9.96380 9.94550 0.01830 0.18400 摩根亞太高息平衡基金-季配息型 10.40960 10.40990 -0.00030 -0.00288 摩根亞太高息平衡基金-累積型 13.31430 13.31460 -0.00030 -0.00225 摩根亞洲基金 53.81000 53.97000 -0.16000 -0.29646 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 8.33790 8.34560 -0.00770 -0.09226 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.69700 9.70580 -0.00880 -0.09067 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 8.59150 8.59920 -0.00770 -0.08954 摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.14530 12.15210 -0.00680 -0.05596 摩根東方內需機會基金 17.05000 17.10000 -0.05000 -0.29240 摩根東方科技基金 32.72000 32.88000 -0.16000 -0.48662 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型 9.54000 9.54000 0.00000 0.00000 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 9.83000 9.84000 -0.01000 -0.10163 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元) 9.30000 9.30000 0.00000 0.00000 摩根泛亞太股票入息基金-累積型 11.22000 11.22000 0.00000 0.00000 摩根金龍收成基金 19.87000 20.06000 -0.19000 -0.94716 摩根第一貨幣市場基金 15.08150 15.08130 0.00020 0.00133 摩根絕對日本基金 14.46000 14.52000 -0.06000 -0.41322 摩根新金磚五國基金 10.46000 10.36000 0.10000 0.96525 摩根新絲路基金 9.21000 9.23000 -0.02000 -0.21668 摩根新興35基金 12.50000 12.45000 0.05000 0.40161 摩根新興日本基金 24.10000 24.23000 -0.13000 -0.53652 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型 7.09820 7.09440 0.00380 0.05356 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.28650 9.28200 0.00450 0.04848 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元) 9.05610 9.05120 0.00490 0.05414 摩根新興市場高收益債券基金-累積型 10.30140 10.29750 0.00390 0.03787 摩根新興科技基金 52.12000 52.25000 -0.13000 -0.24880 摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 8.29430 8.29390 0.00040 0.00482 摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.54260 10.54210 0.00050 0.00474 摩根新興雙利平衡基金-月配息型 8.27040 8.25990 0.01050 0.12712 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣) 8.96330 8.95270 0.01060 0.11840 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元) 8.44460 8.43600 0.00860 0.10194 摩根新興雙利平衡基金-累積型 9.51830 9.50630 0.01200 0.12623 摩根龍揚基金 29.64000 29.93000 -0.29000 -0.96893 摩根環球股票收益基金-月配息型 10.26000 10.19000 0.07000 0.68695 摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣) 10.94000 10.87000 0.07000 0.64397 摩根環球股票收益基金-月配息型(美元) 10.71000 10.64000 0.07000 0.65789 摩根環球股票收益基金-累積型 11.34000 11.27000 0.07000 0.62112 摩根總收益組合基金-月配息型 9.29010 9.28400 0.00610 0.06570 摩根總收益組合基金-累積型 11.23790 11.23050 0.00740 0.06589 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險) 11.75500 11.75570 -0.00070 -0.00595 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣) 11.04420 11.04430 -0.00010 -0.00091 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險) 10.48950 10.49020 -0.00070 -0.00667 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣) 8.60970 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-0.16149 聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣) 9.61900 9.63150 -0.01250 -0.12978 聯邦金鑽平衡基金 22.07120 22.01180 0.05940 0.26986 聯邦前瞻六脈基金-A類型(美元) 9.52800 9.57620 -0.04820 -0.50333 聯邦前瞻六脈基金-A類型(新臺幣) 9.83440 9.88070 -0.04630 -0.46859 聯邦前瞻六脈基金-B類型(美元) 9.52800 9.57620 -0.04820 -0.50333 聯邦前瞻六脈基金-B類型(新臺幣) 9.83440 9.88070 -0.04630 -0.46859 聯邦貨幣市場基金 13.16610 13.16590 0.00020 0.00152 聯邦精選科技基金 11.83000 11.80000 0.03000 0.25424 聯邦優勢策略全球債券組合基金 16.08100 16.06890 0.01210 0.07530 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險) 12.31670 12.37850 -0.06180 -0.49925 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣) 11.91070 11.96260 -0.05190 -0.43385 聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣) 11.43060 11.48040 -0.04980 -0.43378 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 聯博大利基金 35.65000 35.72000 -0.07000 -0.19597 聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣) 15.47000 15.45000 0.02000 0.12945 聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣) 10.26000 10.25000 0.01000 0.09756 聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣) 12.39000 12.37000 0.02000 0.16168 聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣) 13.10000 13.07000 0.03000 0.22953 聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元) 12.29000 12.28000 0.01000 0.08143 聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣) 7.89000 7.88000 0.01000 0.12690 聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣) 11.94000 11.92000 0.02000 0.16779 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣) 10.81000 10.83000 -0.02000 -0.18467 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣) 9.03000 9.04000 -0.01000 -0.11062 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣) 11.96000 11.93000 0.03000 0.25147 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣) 15.20000 15.17000 0.03000 0.19776 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元) 15.20000 15.17000 0.03000 0.19776 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣) 10.03000 10.00000 0.03000 0.30000 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣) 20.54000 20.50000 0.04000 0.19512 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元) 18.70000 18.66000 0.04000 0.21436 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣) 12.92000 12.89000 0.03000 0.23274 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣) 15.45000 15.42000 0.03000 0.19455 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣) 16.24000 16.21000 0.03000 0.18507 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元) 15.28000 15.26000 0.02000 0.13106 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣) 10.16000 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14.49000 0.02000 0.13803 聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣) 9.69000 9.68000 0.01000 0.10331 聯博貨幣市場基金 14.99840 14.99830 0.00010 0.00067 聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣) 10.33810 10.33090 0.00720 0.06969 聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元) 13.52900 13.52180 0.00720 0.05325 聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣) 7.43690 7.43170 0.00520 0.06997 聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣) 9.74000 9.73000 0.01000 0.10277 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣) 13.80000 13.79000 0.01000 0.07252 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元) 13.88000 13.88000 0.00000 0.00000 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣) 9.17000 9.17000 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 瀚亞中小型股基金 21.42000 21.46000 -0.04000 -0.18639 瀚亞中國基金-人民幣 10.74000 10.79000 -0.05000 -0.46339 瀚亞中國基金-新台幣 11.25000 11.30000 -0.05000 -0.44248 瀚亞巴西基金 4.14000 4.11000 0.03000 0.72993 瀚亞外銷基金 41.49000 41.53000 -0.04000 -0.09632 瀚亞全球多重資產收益基金A-人民幣 11.71000 11.68000 0.03000 0.25685 瀚亞全球多重資產收益基金A-美元 11.15000 11.12000 0.03000 0.26978 瀚亞全球多重資產收益基金A-新台幣 10.65000 10.62000 0.03000 0.28249 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