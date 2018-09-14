[表八10]台灣店頭市場融資融券註記表

台北‧09月13日 交易日 停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動 降低 股權 成交量 融券餘額>= 過 劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60% ----------------------------------------------------------------------------------- 合世 晟楠 富邦美債1-3 唐鋒 新昕纖 生泰 大國鋼 易威 天剛 富邦美債7-10 斐成 謚源 杏昌 穆拉德 寬魚國際 富邦美債20年 振維 東林 永日 南璋 元大美債7-10 迎輝 欣厚-KY 強生 勝昱 元大美債1-3 緯軟 友銓 其祥-KY 精確 元大投資級公司債 美桀 達威 中華食 宏易 群益15年IG電信債 天剛 三圓 世坤 唐鋒 群益15年IG科技債 撼訊 雙喜 萬國通 榮群 群益10年IG金融債 信昌電 力泰 新昕纖 天宇 國泰投資級公司債 松崗 理銘 力肯 新零售 國泰5Y+新興債 環球晶 亞都 世德 力新 國泰1-5Y高收債 英格爾 東凌-KY 宏易 恩得利 富邦全球投等債 花王 明揚 長佳 李洲 富邦全球高收債 大田 綠河-KY 瑞穎 凱柏實業 富邦中政債0-1 欣泰 大恭 遠昇 富邦A級公司債 永純 及成 FH中國政策債 致振 和進 合世 康聯訊 耀勝 易威 威潤 倚強 穆拉德 創威 錦明 南璋 唐榮 鑫創 勝昱 晉椿 廣寰科 精確 世豐 點晶 宏易 久陽 建舜電 唐鋒 強新 泰谷 榮群 松和 典範 天宇 富強 長天 新零售 凌網 益通 力新 恩得利 振維 恩得利 李洲 鴻翊 濱川 及成 迎輝 李洲 耀勝 欣厚-KY 凱柏實業 倚強 太欣 遠昇 至寶電 系統電 及成 錦明 世紀 和進 宇環 華容 耀勝 點晶 建榮 倚強 加百裕 立衛 錦明 幸康 天揚 鑫創 泰谷 鈺創 廣寰科 重鵬 佳總 點晶 泓格 合正 建舜電 東林 寶聯通 泰谷 新鉅科 凱鈺 典範 精聯 德宏 光燿科 緯軟 合邦 長天 晶達 萬旭 益通 杰力 驊宏資 振維 金利 久正 鴻翊 高技 上揚 迎輝 寶聯通 全譜 欣厚-KY 凱鈺 易通展 太欣 三聯 安鈦克 系統電 合邦 元隆 世紀 業強 沛亨 華容 訊達 九暘 建榮 耕興 凱碩 立衛 撼訊 全達 天揚 信昌電 奧斯特 鈺創 上揚 保銳 佳總 全譜 越峰 合正 易通展 英格爾 寶聯通 沛波 士開 凱鈺 元隆 昇益 德宏 沛亨 志嘉 合邦 迅德 富裔 萬旭 倉和 正德 茂達 光菱 燦星旅 驊宏資 蜜望實 富驛-KY 捷波 星雲 劍湖山 久正 三圓 德記 上揚 昇益 泰偉 全譜 三豐 華義 易通展 雙喜 昇華 安鈦克 力泰 得利影 元隆 理銘 鼎創達 沛亨 惠普 花王 崴強 中連貨 邦泰 九暘 安心 凱碩 易飛網 全達 亞都 奧斯特 老爺知 保銳 滿心 越峰 東凌-KY 英格爾 德記 士開 大展證 昇益 誠品生活 志嘉 得利影 富裔 時報 正德 琉園 燦星旅 旭然 富驛-KY 捷必勝-KY 劍湖山 明揚 德記 紅木-KY 泰偉 綠河-KY 華義 欣雄 昇華 欣泰 得利影 大汽電 時報 鼎創達 花王 邦泰