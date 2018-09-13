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[表四2]台灣集中市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧09月12日 交易日  
  
◆當日淨買超                                     ◆當日淨賣超  
代碼   股票名稱          當日淨買超  累計15日    代碼   股票名稱          當日淨賣超  累計15日  
                           (張)       (張)                                  (張)       (張)     
00637L 元大滬深300正2         15930         0    00632R 元大台灣50反1         -17077         0  
00677U 富邦VIX                 9551         0    2303   聯電                   -5207    -23698  
00633L 富邦上証正2             5786         0    2344   華邦電                 -4527     -4093  
0056   元大高股息              3611      7205    0050   元大台灣50             -3434      4515  
2834   臺企銀                  3300     -6149    2337   旺宏                   -3338    -10326  
2888   新光金                  3098     -5310    1718   中纖                   -3302      1341  
2409   友達                    2630     13691    2002   中鋼                   -3109      8274  
2845   遠東銀                  2584      1845    2313   華通                   -2787    -10771  
2890   永豐金                  2246      1171    2323   中環                   -2561     -1665  
00631L 元大台灣50正2           2195         0    2891   中信金                 -2219      9292  
3481   群創                    1287    -12255    2883   開發金                 -2195     -3209  
2801   彰銀                    1094     10179    2317   鴻海                   -1858    -32594  
1904   正隆                    1066      6819    3231   緯創                   -1622     -5913  
00693U 華頓S&P黃豆              986         0    2356   英業達                 -1613     12246  
00670L 富邦NASDAQ正2            877         0    2368   金像電                 -1544     -5544  
2412   中華電                   876      3944    2408   南亞科                 -1441     -4921  
4725   信昌化                   755     -2442    2610   華航                   -1360    -12325  
4958   臻鼎-KY                  749      -125    2823   中壽                   -1182     -4173  
2013   中鋼構                   691       663    2371   大同                   -1152     -1335  
3037   欣興                     669      4719    00673R 元大S&P原油反1         -1105         0  
00739  元大MSCI A股             630       828    3532   台勝科                 -1058     -4361  
6176   瑞儀                     614       345    2892   第一金                 -1000      7207  
00675L 富邦臺灣加權正2          570         0    00664R 國泰臺灣加權反1         -940         0  
00654R 富邦印度反1              537         0    1101   台泥                    -919      6821  
00663L 國泰臺灣加權正2          533         0    3034   聯詠                    -833       280  
2542   興富發                   511      2275    2324   仁寶                    -806      2114  
00701  國泰臺灣低波動30         494       578    2603   長榮                    -794     -5035  
2618   長榮航                   480     -3717    2886   兆豐金                  -755      6727  
2478   大毅                     473       637    6116   彩晶                    -752     -2952  
00651R FH香港反1                450         0    3702   大聯大                  -743     -6024  
  
備註：  
當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出  
淨買超、淨賣超前30名個股
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