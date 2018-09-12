歐洲央行決議前瞻：貨幣政策將維持不變 通膨預期是否下調成焦點

台北時間周四（9 月 13 日）晚間 19:45，歐洲央行將公布利率決議，行長德拉吉將在 20:30 發表講話。

市場預計，歐洲央行此次將繼續保持利率不變。央行將進一步說明他們在 10 月份開始減緩購買債券的計劃，從 300 億降至 150 億歐元，以便在年底前結束 QE，但會對到期債券進行再投資。

但是，由於工資增長和通膨仍然疲軟，分析師預計歐央行會略微降低通膨預期，但並不會影響目前的政策立場。

此外，德拉吉可能會談及土耳其風波和義大利的債務危機，以及全球貿易緊張局勢的升級。

是否會下調通膨預期？

8 月份數據顯示，歐洲整體消費者物價指數（HICP）年增率下降至 2％，低於市場預期和 7 月份的 2.1％。值得關注的是，核心通膨年增率放緩至 1％，低於市場預期的 1.1％。

通膨主要還是受能源和食品價格推動，而服務業及工業產出仍然疲弱，並且工資增長尚未轉移到總體價格水平上來。

FXStreet 援引丹麥銀行分析師表示，「與 6 月的預測相比，我們預計歐洲央行將略微下調 2019 年和 2020 年總體及核心通膨情況。由於工資增長和通膨仍然疲軟，我們對通膨預測的看法比歐洲央行更為悲觀。」

此外，第二季 GDP 年增率增長 2.1％，略低於市場預期，第第一季為 2.2％。歐洲央行曾在 6 月利率決議上下調歐元區 2018 年經濟增長預期至 2.1%，遠低於 3 月份時預期為 2.4%，不過維持之後兩年的經濟增速不變。

與其他發達經濟體相比，整個歐元區的失業率仍居高不下，8 月失業率為 8.2％ ，這也限制了工資和物價的上漲。

重申縮減購債，可能披露再投資計劃細節

歐洲央行在 6 月利率決議中首次明確給出對於 QE 的時間表，表示將在 12 月末結束 QE。每月 300 億歐元的資產購買規模將持續到 9 月份，10 月份至 12 月的月度購債規模為 150 億歐元。

但是在會議紀要中，歐央行表示，鑒於市場不確定性的存在，根據經濟數據來決定何時結束 QE 是審慎之舉。華爾街日報對此評論稱，這是歐洲央行官員對再度延長 QE 留下開放性的選項。

此外，歐洲央行可能將重申再投資計劃，並有可能披露有關這一計劃的更多細節。央行此前表示，只要有必要，就將對到期債券進行再投資，並將一直持續到 QE 結束後很長一段時間，以維持有利的流動性條件和充足的貨幣寬鬆度。

彭博報導稱，大多數經濟學家預測，在此輪購債結束後，再投資計劃可能持續兩到三年。

目前，資產購買放緩並將在今年最終結束的概念已經被市場消化，除非延長購債時間，分析師預計不會對歐元產生過多影響。

關於升息時間，央行內部是否提上議程？

此次利率決議，歐洲央行內部是否已就升息進行過討論以及德拉吉對於升息的論調也是關注的焦點。

根據彭博的一項調查，經濟學家預計，如果一切按計劃進行，德拉吉將在明年 4 月份提供升息時間的具體細節。歐洲央行將在明年 9 月之前將存款利率從 - 0.4% 上調至 - 0.2%，明年 12 月把主要再融資利率從當前的零利率提高到 0.25％。

此次預測給出的時間要早於此前市場預計的 2020 年第一季。

德拉吉目前在首次升息時間上給出的回答模稜兩可，但並未完全否定未來將升息。

他 6 月在葡萄牙辛特拉舉行的一次會議上稱，將耐心確定第一次升息的時機。

歐洲央行的政策工具調整仍將是可預測的，也將是漸進的，將以最適合的方式進行調整，以使得通膨朝目標靠攏；市場隱含的利率路徑大體反映了歐洲央行的意圖；

有越來越多的證據表明廣泛的經濟增長正在給物價帶來積極動能；

貨幣政策仍將保持耐心、持久性和審慎性。

歐洲央行將耐心確定第一次升息的時機；在第一次升息後，歐洲央行將採取逐步升息的做法。

土耳其、義大利潛在風險及全球貿易摩擦升級

此次新聞發布會上，德拉吉可能會對歐洲面臨的一些經濟和政治風險發表言論。

土耳其方面，英國《金融時報》8 月初發布的報導顯示，由於西班牙對外銀行、義大利裕信銀行和法國巴黎銀行是主要向土耳其貸款的歐元區銀行，歐洲央行對歐洲銀行業的土耳其風險敞口正密切關注。

歐元區監管機構擔心土耳其沒有能力應對里拉大跌的局面，由此或將出現外債違約。

據國際清算銀行稱，土耳其政府欠歐洲銀行 1940 億美元。里拉曠日持久的貶值很可能引發這些債務的違約浪潮，迫使歐洲銀行減記不良貸款。

Unicredit 的分析師 Marco Valli 表示，土耳其爆發的貨幣危機可能會對歐元區其他夥伴如德國和西班牙造成影響，儘管目前來看，帶來的威脅似乎可控。

義大利方面，反移民聯盟與五星運動黨之間的執政聯盟將在下個月展示他們的預算。雖然德拉吉一般不願評論歐洲各國的財政計劃，但經常要求負債纍纍的國家在未雨綢繆的情況下預留現金，而不是沉迷於消費狂熱。

此外，目前義大利主權債務的惡性循環快要走到崩潰的邊緣，歐洲央行即將結束 QE，義大利銀行機構不願再充當「接盤俠」的角色，國外投資者也在拋售，義大利主權債將頻臨絕境，無人願買。若找不到買家，在接下來幾個月，義大利公債殖利率會大幅飆升，而義大利政府則可能面臨違約，屆時會危及會蔓延到整個歐洲。

全球貿易方面，與國際貿易有關的不確定性依然很高，尤其是涉及到貿易保護主義所帶來的威脅，以及貿易緊張局勢惡化的風險。

緊張局勢不僅是指施加關稅帶來的影響，還可能會導致遍及全球的信心下滑。