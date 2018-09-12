瀋陽公用(00747-HK)聯營因拖欠1.42億元貸款被工商銀行(01398-HK)發起仲裁

瀋陽公用發展股份(00747-HK)公佈，公司間接全資附屬公司深圳市眾合創建投資發展有限公司最近收到來自廈門仲裁委員會有關中國工商銀行股份有限公司莆田荔城支行與被申請人集團的聯營公司石獅深國投商用置業有限公司所訂立的貸款協議的糾紛的仲裁通知。

根據仲裁通知，工商銀行莆田荔城支行向被申請人提供的貸款已到期。於2018年8月20日，未償還本金及融資利息分別為約人民幣1.42億元及人民幣72.04萬元。據銀行貸款協議，拖欠款項已構成違反訂約方達致的償付條款及工商銀行莆田荔城支行有權要求即時償還貸款的未償還本金以及應計的貸款融資利息總額。

於2018年8月27日，工商銀行莆田荔城支行向廈門仲裁委員會提請仲裁，要求被申請人償還拖欠款項連同應計融資利息以及就變現債權人權利產生的開支;及以其物業對拖欠款項承擔抵押擔保責任，並就該抵押物拍賣、變賣、折價等方式依法處置所得價款優先受償;同時要求深圳眾合及其他擔保人就償還拖欠款項承擔共同及個別責任並負責就代表被申請人實現債權人權利所產生的開支。

企業擔保由深圳眾合及其他擔保人提供作為抵押可令被申請人獲得銀行貸款，藉以支持其日常業務營運及其業務的發展。經協定被申請人根據銀行貸款協議就銀行貸款承擔的支付及法律責任由其股東按彼等各自於被申請人的股權比例提供擔保。故此，深圳眾合已根據企業擔保就銀行貸款協議項下被申請人的還款責任的30%提供擔保及彌償。

公司正徵求外部法律顧問關於集團於該仲裁項下的潛在責任及義務的意見;並對仲裁通知作出適當的回應。公司將採取有關仲裁的所有適當的措施以保護公司的權利及利益。

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