英國央行行長卡尼任期延長 以確保平穩過渡

據《金融時報》報導，英國央行行長卡尼（Mark Carney）任期將延長至 2020 年 1 月底，以確保英國脫歐期間的平穩過渡。

周二，英國財政大臣 Philip Hammond 公布了此消息。他表示，英國脫歐前後，英國經濟會有一段「動盪時期」 ，卡尼延長任期有助於確保延續性。

英國若與歐盟順利達成協議，將於 2019 年 3 月末正式脫歐。此前，卡尼的任期截止於 2019 年 6 月，這已經是他第二次延長任期。

在與卡尼的信件交流中，Hammond 表示，延長卡尼任期也有助於政府尋找繼任者。目前英國與歐盟之間脫歐條款的不確定性有可能讓一些合格的候選人望而卻步。而由於卡尼的延任，下一任央行行長的任命過程將可以推遲到明年秋季，即英國脫歐完成幾個月後再進行。

對此卡尼在信中表示，「我認識到，在這個關鍵時期，重要的是每個人都盡一切努力支持英國脫歐能夠順利、成功」，「我願意盡我所能，以促進英國脫歐的成功和英國央行的有效轉型。」

卡尼是加拿大人，從 2008 年起任加拿大央行行長五年多。他是英國央行 300 多年曆史上首位外籍行長，自 2013 年 7 月初起擔任英國央行行長，最初任期只有五年，但於 2016 年末同意將任期延長 12 個月。

9 月 13 日英國央行將公布利率決議和貨幣政策會議紀要。

8 月英國央行宣布將利率上調 25 個基點，至 0.75%，以抑制通貨膨脹，為十年來第二次升息。兩次升息都發生在卡尼任內。英國公投不久後，英國央行曾將其基準利率下調至 0.25％，為歷史最低。

近來英國脫歐的不確定性持續增加，歐盟和英國政府就達成協議有序脫歐的談判至今無果。

華爾街日報指出，大部分經濟學家認為，一旦英國和歐盟未能達成協議，出現更為混亂的脫歐結局，英國央行將為提振經濟被迫轉向，改升息為降息。但英國央行的官員此前警告，脫歐的一個可能後果是，在沒有刺激通膨回升的情況下壓縮國內生產商品與服務的能力，這意味著利率不可能長期停留低位。