被川普嫌棄的縮表還能持續多久？

上周三，聯準會中著名的「鴿派」、聖路易斯聯儲總裁 James Bullard 表示，考慮到聯儲資產負債表（目前 4.2 兆美元）的縮減速度大於美國經濟的增速，在開始回歸正常化之前，聯準會有必要重新審視一下自己的資產負債表規模。

James 表達出了市場上大部分投資者的心聲，即聯儲應該給個准信兒：縮表到底要縮到什麼個範圍、時間線大概怎麼排布的。一些分析師已經開始擔憂聯儲可能要縮過頭了。

華爾街見聞的深度分析也提到了這是樁 4.2 兆美元的大事，一個 4.2 兆美元的大問題：聯準會要縮表到何時？, 將非常考驗鮑威爾舉重若輕左右騰挪的能力。

縮表？升息？又一輪 QE 都不是沒可能

聯準會目前的縮表升息策略是旗幟鮮明地站到了政府的對立面，因此聯準會主席鮑威爾一度被川普總統吐槽是捅刀子、削弱美國競爭力的豬隊友。

但隨著聯準會手裡的儲備金持續減少，縮表升息的步伐可能會有所放緩。惠譽推算，隨著手裡的資產到期，聯儲的資產負債表 2018 年會減少 3150 億美元、2019 年會減少 4370 億美元，而這部分到期資產對應的是包括商業銀行儲備金在內的負債。

而聯儲核心利率最近的波動（往聯儲目標利率區間的上端而不是下端飆升），可能更是一個直觀的先行指標，顯示了儲備金恐怕沒有聯儲想的那麼充足。

摩根士丹利和加拿大皇家銀行都認為，縮表最早可能在 2019 年停止，而高盛今年 5 月份提出的結束時間是 2020 年 4 月前後。

聯準會準備金：多少算合適

目前各方核心關注點、掣肘聯準會政策走向的關鍵問題即聯準會手上的儲備金（目前為 1 兆美元），市場上關於聯儲到底拿多少儲備金在手算合適爭論頗大。

上文中的 James Bullard 上個月在接受 Financial Times 採訪時表示，他認為聯儲需要的數字不超過 5000 億美元。

但 Wrightson Icap 的經濟學家 Louis Crandall 則認為這個數字要大得多，他認為明年初聯儲就會停止縮表，而儲備金保持在 1.5 兆美元。當然，今年就停止縮表也是越來越有可能了。

而瑞士信貸集團的分析師 Zoltan Pozsar 則認為，目前的 1 兆對於聯準會的縮表來說，已經是後方糧草不足了。如果出現資金荒、聯準會儲備不到 2 兆美元，那聯準會想要在不干預市場的前提下繼續升息，空間會非常有限。