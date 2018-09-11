媒體：美國與歐盟重啟談判 有望11月達成部分協議

據多家主流外媒，歐盟貿易專員 Cecilia Malmstrom 與美國貿易代表萊特希澤周一在布魯塞爾會面，並稱有望最早在 11 月解決部分技術性的貿易壁壘，達成一部分貿易協議。

Malmstrom 表示，與萊特希澤的會面是夯實歐盟委員會主席容克與美國總統川普「暫時貿易停火」協議的第一步。雙方討論了如何推進談判和各自認為最優先的話題，以及如何在短期到中期內取得實際進展。她表示，雙方團隊會在未來幾周密切接觸，「今年秋季待完成工作太多了」。

萊特希澤在聲明中稱，雙方對話「富有建設性」，9 月底他與 Malmstrom 將再開一次會，10 月將有專家會面討論哪些關稅和非關稅壁壘可以被取消。如果進展順利，11 月時兩人作為雙方首席貿易談判代表會再度會面，敲定部分條款的最終內容。

路透社指出，這是川普與容克在 7 月 25 日達成「暫時貿易停火」協議後，雙方首席談判代表的首次會晤。英國《金融時報》也認為，本次會面有望切實緩和跨大西洋的商貿關繫緊張。

媒體稱，美國與歐盟可能達成的潛在協議內容包括：在汽車安全、醫療器械和製藥等領域減少標準衝突和監管障礙，但農業和金融服務業等敏感領域的分歧暫時不會解決。