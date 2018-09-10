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◆台灣店頭市場融資融券註記表

台北‧09月10日 交易日  
  
停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動   降低     股權    成交量  融券餘額>=   
                                    過    劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60%  
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合世     駿熠電   富邦美債1-3          唐鋒              新昕纖   生泰     大國鋼     
易威     天剛     富邦美債7-10          斐成              謚源     杏昌                
穆拉德   海灣     富邦美債20年          振維              東林     永日                
南璋     寬魚國際 元大美債7-10          迎輝              欣厚-KY  強生                
勝昱              元大美債1-3          緯軟              友銓     其祥-KY             
精確              元大投資級公司債          美桀              達威     中華食              
宏易              群益15年IG電信債          天剛              三圓     世坤                
唐鋒              群益15年IG科技債          天揚              雙喜     萬國通              
榮群              群益10年IG金融債          撼訊              力泰     新昕纖              
天宇              國泰投資級公司債          信昌電            理銘     力肯                
新零售            國泰5Y+新興債          安碁              亞都     世德                
力新              國泰1-5Y高收債          松崗              東凌-KY  宏易                
恩得利            富邦全球投等債          環球晶            明揚     長佳                
李洲              富邦全球高收債          英格爾            綠河-KY  瑞穎                
凱柏實業          富邦中政債0-1          花王              欣泰     大恭                
遠昇              富邦A級公司債          大田                       永純                
及成              FH中國政策債                                     致振                
和進              合世                                         康聯訊              
耀勝              易威                                         威潤                
倚強              穆拉德                                       創威                
錦明              南璋                                         唐榮                
鑫創              勝昱                                         晉椿                
廣寰科            精確                                         世豐                
點晶              宏易                                         久陽                
建舜電            唐鋒                                         強新                
泰谷              榮群                                         松和                
典範              天宇                                         富強                
長天              新零售                                       坤悅                
益通              力新                                         恩得利              
振維              恩得利                                       謚源                
鴻翊              李洲                                         李洲                
迎輝              凱柏實業                                     及成                
欣厚-KY           遠昇                                         耀勝                
兆遠              及成                                         倚強                
太欣              和進                                         至寶電              
系統電            耀勝                                         錦明                
世紀              倚強                                         宇環                
華容              錦明                                         點晶                
建榮              鑫創                                         幸康                
立衛              廣寰科                                       泰谷                
天揚              點晶                                         重鵬                
鈺創              建舜電                                       泓格                
佳總              泰谷                                         東林                
合正              典範                                         新鉅科              
寶聯通            長天                                         精聯                
凱鈺              益通                                         緯軟                
德宏              振維                                         晶達                
合邦              鴻翊                                         杰力                
萬旭              迎輝                                         金利                
驊宏資            欣厚-KY                                      寶聯通              
久正              兆遠                                         凱鈺                
上揚              太欣                                         三聯                
全譜              系統電                                       合邦                
易通展            世紀                                         業強                
安鈦克            華容                                         訊達                
元隆              建榮                                         耕興                
沛亨              立衛                                         撼訊                
九暘              天揚                                         信昌電              
凱碩              鈺創                                         上揚                
全達              佳總                                         全譜                
奧斯特            合正                                         易通展              
保銳              寶聯通                                       沛波                
越峰              凱鈺                                         元隆                
英格爾            德宏                                         沛亨                
士開              合邦                                         迅德                
昇益              亞元                                         大中                
志嘉              萬旭                                         倉和                
富裔              驊宏資                                       光菱                
正德              久正                                         蜜望實              
燦星旅            上揚                                         星雲                
富驛-KY           全譜                                         三圓                
劍湖山            易通展                                       昇益                
德記              安鈦克                                       三豐                
泰偉              元隆                                         雙喜                
華義              沛亨                                         力泰                
昇華              九暘                                         理銘                
得利影            凱碩                                         惠普                
鼎創達            全達                                         中連貨              
花王              奧斯特                                       安心                
邦泰              保銳                                         易飛網              
                  越峰                                         亞都                
                  英格爾                                       老爺知              
                  亞昕                                         滿心                
                  士開                                         東凌-KY             
                  昇益                                         德記                
                  志嘉                                         大展證              
                  富裔                                         誠品生活            
                  正德                                         得利影              
                  燦星旅                                       時報                
                  富驛-KY                                      琉園                
                  劍湖山                                       旭然                
                  德記                                         捷必勝-KY            
                  康和證                                       明揚                
                  泰偉                                         紅木-KY             
                  華義                                         綠河-KY             
                  昇華                                         欣雄                
                  得利影                                       欣泰                
                  時報                                         大汽電              
                  鼎創達                                                           
                  花王                                                             
                  邦泰
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