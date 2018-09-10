◆台灣集中市場融資融券註記表

台北‧09月10日 交易日 停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動 降低 股權 成交量 融券餘額>= 過 劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60% ----------------------------------------------------------------------------------- 宏洲 元大台灣50正2 元大中型100 綠悅-KY 昶和 東泥 元大台灣50正2 嘉裕 群益臺灣加權反1 富邦科技 大東 大統新創 大飲 新日光 東華 正道 元大台商50 本盟 本盟 大統益 立益 富邦摩台 利勤 銘旺科 天仁 佳和 富邦發達 巨庭 健和興 宏亞 昶和 富邦金融 國巨 旭隼 達新 三洋紡 元大MSCI台灣 茂矽 元晶 地球 本盟 永豐臺灣加權 金像電 遠雄來 恆大 瑞利 富邦日本 威盛 統領 南染 樂士 國泰日經225 國碩 威宏-KY 怡華 正峰新 元大日經225 承啟 泰昇-KY 昶和 億泰 元大美債20正2 奇力新 大統新創 毛寶 元大美債20反1 大毅 錩泰 懷特 國泰20年美債反1 強茂 程泰 燁興 元大S&P日圓反1 華新科 氣立 中鴻 富邦歐洲 同開 華電 千興 FH彭博高收益債 星通 台硝 威致 FH彭博新興債 禾伸堂 永記 華豐 FH富時不動產 喬鼎 日勝化 首利 元大台灣高息低波 同泰 展宇 麗正 群益道瓊美國地產 台勝科 華廣 東訊 富邦臺灣優質高息 世芯-KY 士紙 華泰 FH富時高息低波 貿聯-KY 高興昌 倫飛 新光內需收益 訊芯-KY 東明-KY 虹光 宏洲 易華電 鑫永銓 威盛 嘉裕 華園 六暉-KY 國碩 東華 杜康-DR 海悅 銘旺科 立益 陽光能源-DR 隴華 統懋 佳和 銘旺科 翔耀 昶和 奇力新 太空梭 三洋紡 禾伸堂 麗臺 本盟 揚明光 華映 瑞利 新至陞 吉祥全 樂士 穎漢 憶聲 正峰新 泰鼎-KY 科風 億泰 迎廣 和鑫 毛寶 悅城 力特 展宇 陞泰 喬鼎 懷特 達方 正達 燁興 愛山林 晟鈦 中鴻 皇昌 聯德 千興 潤弘 同泰 威致 遠雄來 新世紀 華豐 夏都 誠研 首利 欣欣 綠能 麗正 統領 誠創 東訊 客思達-KY 嘉威 華泰 康師傅-DR 力銘 倫飛 杜康-DR 亞太電 虹光 同方友友-DR 達能 威盛 友佳-DR 清惠 國碩 匯僑 慧友 銘旺科 一零四 勁永 統懋 欣天然 捷泰 偉詮電 新海 互億 翔耀 欣高 天瀚 太空梭 全國 迅杰 麗臺 茂順 華上 華映 jpp-KY 君耀-KY 漢平 台數科 光麗-KY 吉祥全 南六 元晶 憶聲 基勝-KY 華冠 科風 波力-KY 裕豐 和鑫 泰昇-KY 寶徠 力特 政伸 皇普 立萬利 吉源-KY 陽明 喬鼎 六福 正達 康師傅-DR 晟鈦 聖馬丁-DR 聯德 神州-DR 同泰 耀傑-DR 新世紀 同方友友-DR 誠研 晨訊科-DR 綠能 友佳-DR 台勝科 陽光能源-DR 誠創 精熙-DR 嘉威 中福 力銘 雷虎 新至陞 中視 亞太電 秋雨 達能 慶豐富 清惠 新利虹 慧友 國光生 勁永 捷泰 互億 天瀚 迅杰 華上 君耀-KY 光麗-KY 元晶 華冠 裕豐 寶徠 皇普 陽明 慧洋-KY 六福 康師傅-DR 聖馬丁-DR 神州-DR 耀傑-DR 同方友友-DR 晨訊科-DR 友佳-DR 陽光能源-DR 精熙-DR 中福 雷虎 中視 秋雨 慶豐富 新利虹 國光生