企業加薪不窮忙 前7月平均經常性薪資突破40K 年增幅創18年新高

主計總處今 (10) 日公布前 7 月全體受僱員工經常性薪資平均為 40769 元，年增 2.55%，增幅創近 18 年新高，總薪資 54892 元也較去年同期大增 4.08%，主計總處指出，主要是因景氣穩健成長，使廠商調薪，並發放獎金和員工酬勞。

不過，扣除物價因素後，前 7 月實質經常性薪資增加 0.88% 至 38105 元，仍不及 2007 年的水準。

以行業別來看，總薪資以不動產業、批發及零售業和製造業分別成長 5.93%、5.31%、5.17% 較多。

就單月來看，7 月全體受僱員工經常性薪資平均為 40933 元，月增 0.27%，年增 2.65%，年增幅為近 19 年同期新高；非經常性薪資 10736 元，月增 50.47%，年增 26.98%，主要因部分廠商發放員工酬勞和績效獎金所致。

併計經常性薪資和非經常性薪資後，7 月總薪資為 51669 元，月增 7.74%，年增 6.90%。

另外，主計總處指出，前 7 月受僱員工人數平均為 763 萬 8000 人，年增 11 萬 4000 人或 1.50%，其中工業部門增加 1.35%，服務業部門增 1.62%。

就行業別觀察，製造業年增 4 萬 1000 人，其中，電子零組件製造業增加 1 萬 4000 人，金屬製品製造業、機械設備製造業均增 5000 人；另批發業增加 1 萬 3000 人，醫療保健服務業增加 1 萬 2000 人，住宿及餐飲業增 1 萬 1000 人。