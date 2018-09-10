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◆台灣集中市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧09月10日 交易日  
  
◆當日淨買超                                     ◆當日淨賣超  
代碼   股票名稱          當日淨買超  累計15日    代碼   股票名稱          當日淨賣超  累計15日  
                           (張)       (張)                                  (張)       (張)     
0056   元大高股息              4938      2380    00632R 元大台灣50反1         -30032         0  
2330   台積電                  4656     35990    3481   群創                   -8064     -9053  
2408   南亞科                  2544     -3311    1605   華新                   -5862       817  
2891   中信金                  2462     13746    2317   鴻海                   -4759    -30849  
2888   新光金                  2360     -6536    2344   華邦電                 -4218     -1955  
0050   元大台灣50              1874      8038    2618   長榮航                 -3726     -5900  
3035   智原                    1360      1234    2313   華通                   -2579    -10102  
3037   欣興                    1208      2891    00677U 富邦VIX                -2435         0  
1904   正隆                    1011      7987    2337   旺宏                   -2301     -9648  
00631L 元大台灣50正2            981         0    2887   台新金                 -2229    -23610  
2801   彰銀                     928      7980    00637L 元大滬深300正2         -2175         0  
2448   晶電                     919      1212    6116   彩晶                   -2096    -10133  
2885   元大金                   853     10252    2449   京元電子               -1762     -5577  
4958   臻鼎-KY                  714      -500    2610   華航                   -1747     -9438  
1102   亞泥                     693       168    2481   強茂                   -1706     -1655  
2338   光罩                     688     -1277    2303   聯電                   -1543    -12795  
1101   台泥                     662      6076    00681R 元大美債20反1          -1493         0  
2308   台達電                   647      1317    2368   金像電                 -1321     -3113  
2340   光磊                     634      2234    00664R 國泰臺灣加權反1        -1319         0  
00663L 國泰臺灣加權正2          610         0    00673R 元大S&P原油反1         -1281         0  
2409   友達                     600     14395    4938   和碩                   -1230     -7465  
1402   遠東新                   593     -5655    2845   遠東銀                 -1216     -2181  
2890   永豐金                   581      -472    00636  國泰中國A50            -1195     -1982  
2455   全新                     573      1506    2382   廣達                   -1178    -10666  
00655L 國泰中國A50正2           560         0    2027   大成鋼                 -1153      2369  
6153   嘉聯益                   533     -3943    3231   緯創                   -1099     -3286  
2478   大毅                     518      -242    00676R 富邦臺灣加權反1         -998         0  
5871   中租-KY                  489      3648    0061   元大寶滬深              -963     -2822  
2812   台中銀                   473      3963    2345   智邦                    -793       -60  
8046   南電                     471       324    9904   寶成                    -793     -1980  
  
備註：  
當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出  
淨買超、淨賣超前30名個股
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