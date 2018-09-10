◆台灣集中市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧09月10日 交易日 ◆當日淨買超 ◆當日淨賣超 代碼 股票名稱 當日淨買超 累計15日 代碼 股票名稱 當日淨賣超 累計15日 (張) (張) (張) (張) 0056 元大高股息 4938 2380 00632R 元大台灣50反1 -30032 0 2330 台積電 4656 35990 3481 群創 -8064 -9053 2408 南亞科 2544 -3311 1605 華新 -5862 817 2891 中信金 2462 13746 2317 鴻海 -4759 -30849 2888 新光金 2360 -6536 2344 華邦電 -4218 -1955 0050 元大台灣50 1874 8038 2618 長榮航 -3726 -5900 3035 智原 1360 1234 2313 華通 -2579 -10102 3037 欣興 1208 2891 00677U 富邦VIX -2435 0 1904 正隆 1011 7987 2337 旺宏 -2301 -9648 00631L 元大台灣50正2 981 0 2887 台新金 -2229 -23610 2801 彰銀 928 7980 00637L 元大滬深300正2 -2175 0 2448 晶電 919 1212 6116 彩晶 -2096 -10133 2885 元大金 853 10252 2449 京元電子 -1762 -5577 4958 臻鼎-KY 714 -500 2610 華航 -1747 -9438 1102 亞泥 693 168 2481 強茂 -1706 -1655 2338 光罩 688 -1277 2303 聯電 -1543 -12795 1101 台泥 662 6076 00681R 元大美債20反1 -1493 0 2308 台達電 647 1317 2368 金像電 -1321 -3113 2340 光磊 634 2234 00664R 國泰臺灣加權反1 -1319 0 00663L 國泰臺灣加權正2 610 0 00673R 元大S&P原油反1 -1281 0 2409 友達 600 14395 4938 和碩 -1230 -7465 1402 遠東新 593 -5655 2845 遠東銀 -1216 -2181 2890 永豐金 581 -472 00636 國泰中國A50 -1195 -1982 2455 全新 573 1506 2382 廣達 -1178 -10666 00655L 國泰中國A50正2 560 0 2027 大成鋼 -1153 2369 6153 嘉聯益 533 -3943 3231 緯創 -1099 -3286 2478 大毅 518 -242 00676R 富邦臺灣加權反1 -998 0 5871 中租-KY 489 3648 0061 元大寶滬深 -963 -2822 2812 台中銀 473 3963 2345 智邦 -793 -60 8046 南電 471 324 9904 寶成 -793 -1980 備註： 當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出 淨買超、淨賣超前30名個股
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