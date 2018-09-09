張忠謀出席APEC謝金河讚「絕佳好牌」但憂心這件事

▲外傳總統府已徵詢台積電創辦人張忠謀出任 APEC 領袖代表。（圖／NOWnews 資料照片） ▲外傳總統府已徵詢台積電創辦人張忠謀出任 APEC 領袖代表。（圖／NOWnews 資料照片）

今年亞太經濟合作（ APEC ）經濟領袖會議預計於 11 月 12 日至 18 日在巴布亞紐幾內亞登場，外傳總統府已徵詢台積電創辦人張忠謀出任 APEC 領袖代表。對此，財信傳媒董事長謝金河認為，「張忠謀董事長出任 APEC 領袖代表是絕佳好牌！」



謝金河在臉書表示，「在報端上嗅出宋楚瑜婉拒出任今年在巴紐舉行的 APEC 大會，我心中浮現一個最佳人選：剛剛退休的台積電張忠謀董事長！如今名單浮現，跟我原先揣測的人選完全一致！」



謝金河指出，張忠謀今年出任領袖代表，有幾個特殊意涵，一是今年中美貿易摩擦加劇，兩岸關係陷入史無前例的僵局，今年張董是沒有任何職位的一介平民，政治敏感度降低。二是今年中美貿易摩擦的癥結在智慧財產權，尤其是中興通訊事件，中國要以擧國之力發展芯片產業，現在張董是全球最大半導體公司的推手，中國拒絕張董事長的機率很低。三是張董事長在 06 年扁政府時代已出任過一次領袖代表，他與各國元首互動應可得到各國領袖的尊重。四則是張董有一位非常優秀又能幹的賢内助，張淑芬女士很容易與各國領袖夫人打成一片。



謝金河說，假如今年張忠謀順利成行，唯一考驗他的是今年 APEC 在資源十分貧乏的巴布亞紐幾內亞舉辦，行程可能比較辛苦，他並祝福張忠謀這次出任領袖代表可以順利成功。

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