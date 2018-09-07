◆台灣集中市場融資融券註記表

台北‧09月07日 交易日 停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動 降低 股權 成交量 融券餘額>= 過 劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60% ----------------------------------------------------------------------------------- 宏洲 群益臺灣加權反1 元大中型100 綠悅-KY 昶和 東泥 元大台灣50正2 嘉裕 正道 富邦科技 大東 大統染 大飲 新日光 東華 元大台商50 本盟 本盟 大統益 立益 富邦摩台 利勤 銘旺科 天仁 佳和 富邦發達 巨庭 健和興 宏亞 昶和 富邦金融 國巨 旭隼 達新 三洋紡 元大MSCI台灣 茂矽 元晶 地球 本盟 永豐臺灣加權 金像電 遠雄來 恆大 瑞利 富邦日本 威盛 統領 南染 樂士 國泰日經225 國碩 威宏-KY 怡華 億泰 元大歐洲50 承啟 泰昇-KY 昶和 毛寶 元大日經225 奇力新 大統染 懷特 元大美債20正2 大毅 錩泰 燁興 元大美債20反1 強茂 程泰 中鴻 國泰20年美債反1 華新科 氣立 千興 元大S&P日圓反1 同開 華電 威致 富邦歐洲 星通 台硝 華豐 FH彭博高收益債 禾伸堂 永記 首利 FH彭博新興債 喬鼎 日勝化 麗正 FH富時不動產 同泰 展宇 東訊 元大台灣高息低波 台勝科 華廣 華泰 群益道瓊美國地產 世芯-KY 士紙 倫飛 富邦臺灣優質高息 貿聯-KY 高興昌 虹光 FH富時高息低波 訊芯-KY 東明-KY 威盛 新光內需收益 華園 鑫永銓 國碩 宏洲 杜康-DR 六暉-KY 銘旺科 嘉裕 陽光能源-DR 海悅 統懋 東華 隴華 翔耀 立益 銘旺科 太空梭 佳和 奇力新 麗臺 昶和 禾伸堂 華映 三洋紡 揚明光 吉祥全 本盟 新至陞 憶聲 瑞利 穎漢 科風 樂士 泰鼎-KY 和鑫 億泰 迎廣 力特 毛寶 悅城 喬鼎 懷特 陞泰 正達 燁興 達方 晟鈦 中鴻 愛山林 聯德 千興 皇昌 同泰 威致 潤弘 新世紀 華豐 遠雄來 誠研 首利 夏都 綠能 麗正 欣欣 誠創 東訊 統領 嘉威 華泰 客思達-KY 力銘 倫飛 康師傅-DR 亞太電 虹光 杜康-DR 達能 威盛 同方友友-DR 清惠 國碩 友佳-DR 慧友 銘旺科 匯僑 勁永 統懋 一零四 捷泰 偉詮電 欣天然 互億 翔耀 新海 天瀚 太空梭 欣高 迅杰 麗臺 全國 華上 華映 茂順 君耀-KY 漢平 jpp-KY 光麗-KY 吉祥全 台數科 元晶 憶聲 南六 華冠 科風 基勝-KY 裕豐 和鑫 波力-KY 寶徠 力特 泰昇-KY 皇普 立萬利 政伸 陽明 喬鼎 吉源-KY 六福 正達 康師傅-DR 晟鈦 聖馬丁-DR 聯德 神州-DR 同泰 耀傑-DR 新世紀 同方友友-DR 誠研 晨訊科-DR 綠能 友佳-DR 台勝科 陽光能源-DR 誠創 精熙-DR 嘉威 中福 力銘 雷虎 新至陞 中視 亞太電 秋雨 達能 慶豐富 清惠 新利虹 慧友 國光生 勁永 捷泰 互億 天瀚 迅杰 華上 君耀-KY 光麗-KY 元晶 華冠 裕豐 寶徠 皇普 隆大 陽明 長榮航 慧洋-KY 六福 康師傅-DR 聖馬丁-DR 神州-DR 耀傑-DR 同方友友-DR 晨訊科-DR 友佳-DR 陽光能源-DR 精熙-DR 中福 雷虎 中視 秋雨 慶豐富 新利虹 國光生