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◆台灣集中市場融資融券註記表

台北‧09月07日 交易日  
  
停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動   降低     股權    成交量  融券餘額>=   
                                    過    劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60%  
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宏洲     群益臺灣加權反1 元大中型100          綠悅-KY           昶和     東泥     元大台灣50正2   
嘉裕     正道     富邦科技          大東              大統染   大飲     新日光     
東華              元大台商50          本盟              本盟     大統益              
立益              富邦摩台          利勤              銘旺科   天仁                
佳和              富邦發達          巨庭              健和興   宏亞                
昶和              富邦金融          國巨              旭隼     達新                
三洋紡            元大MSCI台灣          茂矽              元晶     地球                
本盟              永豐臺灣加權          金像電            遠雄來   恆大                
瑞利              富邦日本          威盛              統領     南染                
樂士              國泰日經225          國碩              威宏-KY  怡華                
億泰              元大歐洲50          承啟              泰昇-KY  昶和                
毛寶              元大日經225          奇力新                     大統染              
懷特              元大美債20正2          大毅                       錩泰                
燁興              元大美債20反1          強茂                       程泰                
中鴻              國泰20年美債反1          華新科                     氣立                
千興              元大S&P日圓反1          同開                       華電                
威致              富邦歐洲          星通                       台硝                
華豐              FH彭博高收益債          禾伸堂                     永記                
首利              FH彭博新興債          喬鼎                       日勝化              
麗正              FH富時不動產          同泰                       展宇                
東訊              元大台灣高息低波          台勝科                     華廣                
華泰              群益道瓊美國地產          世芯-KY                    士紙                
倫飛              富邦臺灣優質高息          貿聯-KY                    高興昌              
虹光              FH富時高息低波          訊芯-KY                    東明-KY             
威盛              新光內需收益          華園                       鑫永銓              
國碩              宏洲              杜康-DR                    六暉-KY             
銘旺科            嘉裕              陽光能源-DR                   海悅                
統懋              東華                                         隴華                
翔耀              立益                                         銘旺科              
太空梭            佳和                                         奇力新              
麗臺              昶和                                         禾伸堂              
華映              三洋紡                                       揚明光              
吉祥全            本盟                                         新至陞              
憶聲              瑞利                                         穎漢                
科風              樂士                                         泰鼎-KY             
和鑫              億泰                                         迎廣                
力特              毛寶                                         悅城                
喬鼎              懷特                                         陞泰                
正達              燁興                                         達方                
晟鈦              中鴻                                         愛山林              
聯德              千興                                         皇昌                
同泰              威致                                         潤弘                
新世紀            華豐                                         遠雄來              
誠研              首利                                         夏都                
綠能              麗正                                         欣欣                
誠創              東訊                                         統領                
嘉威              華泰                                         客思達-KY            
力銘              倫飛                                         康師傅-DR            
亞太電            虹光                                         杜康-DR             
達能              威盛                                         同方友友-DR            
清惠              國碩                                         友佳-DR             
慧友              銘旺科                                       匯僑                
勁永              統懋                                         一零四              
捷泰              偉詮電                                       欣天然              
互億              翔耀                                         新海                
天瀚              太空梭                                       欣高                
迅杰              麗臺                                         全國                
華上              華映                                         茂順                
君耀-KY           漢平                                         jpp-KY              
光麗-KY           吉祥全                                       台數科              
元晶              憶聲                                         南六                
華冠              科風                                         基勝-KY             
裕豐              和鑫                                         波力-KY             
寶徠              力特                                         泰昇-KY             
皇普              立萬利                                       政伸                
陽明              喬鼎                                         吉源-KY             
六福              正達                                                             
康師傅-DR          晟鈦                                                             
聖馬丁-DR          聯德                                                             
神州-DR           同泰                                                             
耀傑-DR           新世紀                                                           
同方友友-DR          誠研                                                             
晨訊科-DR          綠能                                                             
友佳-DR           台勝科                                                           
陽光能源-DR          誠創                                                             
精熙-DR           嘉威                                                             
中福              力銘                                                             
雷虎              新至陞                                                           
中視              亞太電                                                           
秋雨              達能                                                             
慶豐富            清惠                                                             
新利虹            慧友                                                             
國光生            勁永                                                             
                  捷泰                                                             
                  互億                                                             
                  天瀚                                                             
                  迅杰                                                             
                  華上                                                             
                  君耀-KY                                                          
                  光麗-KY                                                          
                  元晶                                                             
                  華冠                                                             
                  裕豐                                                             
                  寶徠                                                             
                  皇普                                                             
                  隆大                                                             
                  陽明                                                             
                  長榮航                                                           
                  慧洋-KY                                                          
                  六福                                                             
                  康師傅-DR                                                         
                  聖馬丁-DR                                                         
                  神州-DR                                                          
                  耀傑-DR                                                          
                  同方友友-DR                                                         
                  晨訊科-DR                                                         
                  友佳-DR                                                          
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                  精熙-DR                                                          
                  中福                                                             
                  雷虎                                                             
                  中視                                                             
                  秋雨                                                             
                  慶豐富                                                           
                  新利虹                                                           
                  國光生
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