[表一9]台灣證券交易所辦理有價證券承銷電腦抽籤預定時間表

實際 代號 證券名稱 抽籤 發行性質 申購期間 承銷 承銷價 承銷價 主辦 申購 扣款日 迄09/07 日期 張數 (元) (元) 券商 張數 申購筆數 -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6578 達邦蛋白 09/12 初上櫃 09/06-09/10 795 20.00 20.00 永豐金 01 09/11 26091 9935 慶豐富 09/12 上市增資 09/06-09/10 1360 17.00 17.00 群益金鼎 01 09/11 728 6573 虹揚-KY 09/13 第一現增 09/07-09/11 225 40.00 40.00 康和 01 09/12 6641 基士德-KY 09/17 第一上市 09/11-09/13 930 75.00 75.00 永豐金 01 備註: 1.以上電腦抽籤時間係以主辦券商函報之承銷公告為準，日期如有變動另行通知。 2.依據中華民國證券商業同業公會88年5月3日公告修正之「證券商承銷或再行銷售 有價證券處理辦法」規定，中籤人應負擔中籤通知郵寄工本費(50元)，於中籤認 購價款繳存截止日時，一併繳存。