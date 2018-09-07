◆台灣集中市場公告注意交易資訊

09月07日 交易日 日 期 注意交易股票名稱 --------------------------------------------------------------------------------------------------- 09/07 台船、國巨、云辰、統懋、華新科、柏騰、健策、至上、恒大健-DR、杜康-DR、陽光能源-DR、欣巴巴 09/06 聚陽、國巨、承啟、新美齊、大立光、健策、泰鼎-KY、政伸、恒大健-DR、杜康-DR、陽光能源-DR、欣巴巴 09/05 聚陽、承啟、同開、恒大健-DR、杜康-DR、陽光能源-DR 09/04 台船、基泰、榮運、旺旺保、第一保、大立光、憶聲、泰鼎-KY、矽創、恒大健-DR、杜康-DR、陽光能源-DR、欣巴巴 09/03 新美齊、祥碩、台表科、杜康-DR、陽光能源-DR --------------------------------------------------------------------------------------------------- 09月份累計次休市：01、02、08、09、15、16、22、23、24、29、30 代號 名稱 次數 注意交易日期 --------------------------------------------------------------------------------------------------- 1477 聚陽 02 05、06 2208 台船 02 04、07 2327 國巨 02 06、07 2390 云辰 01 07 2425 承啟 02 05、06 2434 統懋 01 07 2442 新美齊 02 03、06 2492 華新科 01 07 2538 基泰 01 04 2607 榮運 01 04 2816 旺旺保 01 04 2852 第一保 01 04 3008 大立光 02 04、06 3018 同開 01 05 3024 憶聲 01 04 3518 柏騰 01 07 3653 健策 02 06、07 4927 泰鼎-KY 02 04、06 5269 祥碩 01 03 6278 台表科 01 03 8016 矽創 01 04 8112 至上 01 07 8481 政伸 01 06 910708 恒大健-D 03 04、05、06 911616 杜康-DR 05 03、04、05、06、07 9157 陽光能源-DR 05 03、04、05、06、07 9906 欣巴巴 03 04、06、07 --------------------------------------------------------------------------------------------------- 總累計次數 46 附記：08月份注意股票及次數 1229 聯華 (01)、 1441 大東 (02)、 1459 聯發 (01)、 1475 本盟 (08) 1513 中興電 (02)、 1736 喬山 (01)、 1786 科妍 (01)、 2025 千興 (01) 2231 為升 (01)、 2316 楠梓電 (03)、 2327 國巨 (02)、 2337 旺宏 (02) 2338 台光電 (01)、 2349 錸德 (01)、 2368 金像電 (04)、 2408 南亞科 (01) 2425 承啟 (02)、 2442 新美齊 (02)、 2449 京元電子 (01)、 2456 奇力新 (01) 2484 希華 (01)、 2492 華新科 (03)、 2493 揚博 (01)、 2612 中航 (03) 2702 華園 (06)、 2723 美食-KY (01)、 2881B 富邦金乙特 (01)、 3008 大立光 (05) 3018 同開 (09)、 3026 禾伸堂 (10)、 3057 喬鼎 (01)、 3321 同泰 (01) 3450 聯鈞 (02)、 3504 揚明光 (08)、 3545 敦泰 (01)、 3708 上緯投控 (01) 4551 智伸科 (01)、 4927 泰鼎-KY (02)、 5243 乙盛-KY (01)、 5258 虹堡 (01) 5259 清惠 (02)、 6278 台表科 (01)、 6414 樺漢 (03)、 6451 訊芯-KY (01) 8112 至上 (02)、 9103 美德醫療-DR (01)、 9105 泰金寶-DR (03)、 910708 恒大健-DR (13) 911616 杜康-DR (23)、 9157 陽光能源-DR (23)、 9958 世紀鋼 (03)