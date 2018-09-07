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◆台灣集中市場公告注意交易資訊
※來源：台灣證券交易所

09月07日 交易日

日 期  注意交易股票名稱
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09/07  台船、國巨、云辰、統懋、華新科、柏騰、健策、至上、恒大健-DR、杜康-DR、陽光能源-DR、欣巴巴
09/06  聚陽、國巨、承啟、新美齊、大立光、健策、泰鼎-KY、政伸、恒大健-DR、杜康-DR、陽光能源-DR、欣巴巴
09/05  聚陽、承啟、同開、恒大健-DR、杜康-DR、陽光能源-DR
09/04  台船、基泰、榮運、旺旺保、第一保、大立光、憶聲、泰鼎-KY、矽創、恒大健-DR、杜康-DR、陽光能源-DR、欣巴巴
09/03  新美齊、祥碩、台表科、杜康-DR、陽光能源-DR
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09月份累計次休市：01、02、08、09、15、16、22、23、24、29、30

代號   名稱      次數  注意交易日期
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1477   聚陽        02  05、06
2208   台船        02  04、07
2327   國巨        02  06、07
2390   云辰        01  07
2425   承啟        02  05、06
2434   統懋        01  07
2442   新美齊      02  03、06
2492   華新科      01  07
2538   基泰        01  04
2607   榮運        01  04
2816   旺旺保      01  04
2852   第一保      01  04
3008   大立光      02  04、06
3018   同開        01  05
3024   憶聲        01  04
3518   柏騰        01  07
3653   健策        02  06、07
4927   泰鼎-KY     02  04、06
5269   祥碩        01  03
6278   台表科      01  03
8016   矽創        01  04
8112   至上        01  07
8481   政伸        01  06
910708 恒大健-D    03  04、05、06
911616 杜康-DR     05  03、04、05、06、07
9157   陽光能源-DR 05  03、04、05、06、07
9906   欣巴巴      03  04、06、07
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總累計次數         46

附記：08月份注意股票及次數

1229   聯華     (01)、 1441   大東        (02)、 1459   聯發        (01)、 1475   本盟      (08)
1513   中興電   (02)、 1736   喬山        (01)、 1786   科妍        (01)、 2025   千興      (01)
2231   為升     (01)、 2316   楠梓電      (03)、 2327   國巨        (02)、 2337   旺宏      (02)
2338   台光電   (01)、 2349   錸德        (01)、 2368   金像電      (04)、 2408   南亞科    (01)
2425   承啟     (02)、 2442   新美齊      (02)、 2449   京元電子    (01)、 2456   奇力新    (01)
2484   希華     (01)、 2492   華新科      (03)、 2493   揚博        (01)、 2612   中航      (03)
2702   華園     (06)、 2723   美食-KY     (01)、 2881B  富邦金乙特  (01)、 3008   大立光    (05)
3018   同開     (09)、 3026   禾伸堂      (10)、 3057   喬鼎        (01)、 3321   同泰      (01)
3450   聯鈞     (02)、 3504   揚明光      (08)、 3545   敦泰        (01)、 3708   上緯投控  (01)
4551   智伸科   (01)、 4927   泰鼎-KY     (02)、 5243   乙盛-KY     (01)、 5258   虹堡      (01)
5259   清惠     (02)、 6278   台表科      (01)、 6414   樺漢        (03)、 6451   訊芯-KY   (01)
8112   至上     (02)、 9103   美德醫療-DR (01)、 9105   泰金寶-DR   (03)、 910708 恒大健-DR (13)
911616 杜康-DR  (23)、 9157   陽光能源-DR (23)、 9958   世紀鋼      (03)
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