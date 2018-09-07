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◆台灣集中市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧09月07日 交易日  
  
◆當日淨買超                                     ◆當日淨賣超  
代碼   股票名稱          當日淨買超  累計15日    代碼   股票名稱          當日淨賣超  累計15日  
                           (張)       (張)                                  (張)       (張)     
00637L 元大滬深300正2          6402         0    00677U 富邦VIX               -12389         0  
2884   玉山金                  6098     21908    00632R 元大台灣50反1          -7498         0  
2330   台積電                  5659     30618    2887   台新金                 -3935    -23303  
2834   臺企銀                  4119    -14927    2610   華航                   -3376     -8108  
2353   宏碁                    2690     13135    2408   南亞科                 -2234     -5847  
2883   開發金                  2111     -5703    00673R 元大S&P原油反1         -2180         0  
2367   燿華                    1541      5386    3481   群創                   -1973      5252  
2448   晶電                    1437      1178    2881   富邦金                 -1921      2007  
00672L 元大S&P原油正2          1361         0    2382   廣達                   -1896     -9484  
00633L 富邦上証正2             1330         0    2317   鴻海                   -1871    -26477  
2888   新光金                  1200     -9530    2303   聯電                   -1521     -7475  
2345   智邦                    1199      1535    1605   華新                   -1337      7853  
2356   英業達                  1198     16521    2409   友達                   -1208     16595  
2344   華邦電                  1143       178    2368   金像電                 -1104     -2688  
2801   彰銀                    1137      7208    2049   上銀                   -1034     -3432  
2892   第一金                  1115      9038    2454   聯發科                 -1023     -2517  
3443   創意                    1113      2511    4938   和碩                    -978     -5973  
1314   中石化                   991      9210    3702   大聯大                  -965     -6847  
2812   台中銀                   894      3399    0061   元大寶滬深              -951      -572  
2891   中信金                   879     11568    3682   亞太電                  -942     -1084  
00676R 富邦臺灣加權反1          870         0    2323   中環                    -900     -1292  
5880   合庫金                   852     -2817    006204 永豐臺灣加權            -834         0  
3034   聯詠                     795       899    2882   國泰金                  -798     -1531  
0050   元大台灣50               784      7522    6116   彩晶                    -792     -8726  
1904   正隆                     756      6939    2542   興富發                  -789      2660  
2492   華新科                   724      -794    00655L 國泰中國A50正2          -776         0  
3514   昱晶                     702      1778    2014   中鴻                    -772     -4398  
2880   華南金                   520      5737    00737  國泰AI+Robo             -694      2984  
2886   兆豐金                   514      6804    3545   敦泰                    -653       359  
3035   智原                     511       267    2352   佳世達                  -555       778  
  
備註：  
當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出  
淨買超、淨賣超前30名個股
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