◆台灣集中市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧09月07日 交易日 ◆當日淨買超 ◆當日淨賣超 代碼 股票名稱 當日淨買超 累計15日 代碼 股票名稱 當日淨賣超 累計15日 (張) (張) (張) (張) 00637L 元大滬深300正2 6402 0 00677U 富邦VIX -12389 0 2884 玉山金 6098 21908 00632R 元大台灣50反1 -7498 0 2330 台積電 5659 30618 2887 台新金 -3935 -23303 2834 臺企銀 4119 -14927 2610 華航 -3376 -8108 2353 宏碁 2690 13135 2408 南亞科 -2234 -5847 2883 開發金 2111 -5703 00673R 元大S&P原油反1 -2180 0 2367 燿華 1541 5386 3481 群創 -1973 5252 2448 晶電 1437 1178 2881 富邦金 -1921 2007 00672L 元大S&P原油正2 1361 0 2382 廣達 -1896 -9484 00633L 富邦上証正2 1330 0 2317 鴻海 -1871 -26477 2888 新光金 1200 -9530 2303 聯電 -1521 -7475 2345 智邦 1199 1535 1605 華新 -1337 7853 2356 英業達 1198 16521 2409 友達 -1208 16595 2344 華邦電 1143 178 2368 金像電 -1104 -2688 2801 彰銀 1137 7208 2049 上銀 -1034 -3432 2892 第一金 1115 9038 2454 聯發科 -1023 -2517 3443 創意 1113 2511 4938 和碩 -978 -5973 1314 中石化 991 9210 3702 大聯大 -965 -6847 2812 台中銀 894 3399 0061 元大寶滬深 -951 -572 2891 中信金 879 11568 3682 亞太電 -942 -1084 00676R 富邦臺灣加權反1 870 0 2323 中環 -900 -1292 5880 合庫金 852 -2817 006204 永豐臺灣加權 -834 0 3034 聯詠 795 899 2882 國泰金 -798 -1531 0050 元大台灣50 784 7522 6116 彩晶 -792 -8726 1904 正隆 756 6939 2542 興富發 -789 2660 2492 華新科 724 -794 00655L 國泰中國A50正2 -776 0 3514 昱晶 702 1778 2014 中鴻 -772 -4398 2880 華南金 520 5737 00737 國泰AI+Robo -694 2984 2886 兆豐金 514 6804 3545 敦泰 -653 359 3035 智原 511 267 2352 佳世達 -555 778 備註： 當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出 淨買超、淨賣超前30名個股