金價上漲 因空頭回補和美元走軟

金價周四上漲，受助於美元走軟、空頭回補和亞洲實貨買需。不過，對美國將對中國商品實施新一輪貿易關稅的擔憂給市場蒙陰。

“我們看到貴金屬市場出現小幅釋然性反彈，”TIAA Bank全球市場總裁Chris Gaffney表示。

釋然性反彈和金價處於嚴重超賣狀況促使部分投資者回補空頭，米蘭咨詢公司T-Commodity的合夥人Gianclaudio Torlizzi稱。

“金價非常接近底部，因為我認為美元和美國經濟接近觸頂，”他說。

1754 GMT，現貨金上漲0.3%，報每盎司1,199.68美元，昨日攀升0.5%。

美國12月期金收漲3美元，或0.3%，報每盎司1,204.30美元。

金價在4月觸及1,365.23美元的高點後已下跌逾12%。交易員和分析師表示，金價目前的水平最近已經引發了大量的實貨買盤，不僅是在印度和中國等黃金購買活躍的國家，東南亞也出現投資性買盤。

8月印度黃金進口量增長逾一倍，達到15個月最高水平，因金價下跌促使制造商補充庫存。

交易商稱，中國人民幣兌美元周四走軟，因投資者準備迎接華盛頓可能很快出台的大規模關稅舉措。這使以美元計價的黃金對全球最大黃金消費國中國的買家而言更昂貴。

美元兌一籃子貨幣走低。

“我預計黃金和美元都不會出現大幅波動。我想我們會持於當前的水平一段時間，除非有重大事件發生，”Gaffney說。

市場將密切關註定於周五公布的美國就業報告，從中尋找美國聯邦儲備理事會(FED/美聯儲)加息步伐的線索。

現貨銀下跌1%，報每盎司14.14美元。本周初觸及兩年半低位13.97美元。

現貨鉑金攀升1%，報每盎司790.90美元。現貨鈀金上揚0.1%，報每盎司973.50美元。

來源：路透紐約/倫敦9月6日

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