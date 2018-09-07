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[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱                                                        107/09/06  107/09/05  漲跌(元)  漲跌幅(%)
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大華銀人民幣保本基金                                             10.55630   10.55510   0.00120    0.01137
大華銀多元特別收益平衡基金                                       10.31000   10.30000   0.01000    0.09709
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中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A                        9.79870    9.80280  -0.00410   -0.04182
中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B                        9.80060    9.80470  -0.00410   -0.04182
中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A                          9.76560    9.77350  -0.00790   -0.08083
中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B                          9.76590    9.77370  -0.00780   -0.07981
中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣                             9.11440    9.12580  -0.01140   -0.12492
中國信託六年到期新興主權債券基金-美元                             9.38830    9.39640  -0.00810   -0.08620
中國信託台灣活力基金                                             14.72000   14.80000  -0.08000   -0.54054
中國信託台灣優勢基金                                             17.37000   17.51000  -0.14000   -0.79954
中國信託全球不動產收益基金-人民幣B                               10.43000   10.41000   0.02000    0.19212
中國信託全球不動產收益基金-台幣A                                  9.95000    9.92000   0.03000    0.30242
中國信託全球不動產收益基金-台幣B                                  9.31000    9.28000   0.03000    0.32328
中國信託全球不動產收益基金-美元B                                  9.76000    9.73000   0.03000    0.30832
中國信託全球股票入息基金-配息型                                   9.63000    9.92000  -0.29000   -2.92339
中國信託全球股票入息基金-累積型                                  10.27000   10.58000  -0.31000   -2.93006
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A                              9.89560    9.89250   0.00310    0.03134
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B                              9.25990    9.25700   0.00290    0.03133
中國信託全球短期高收益債券基金-美元A                             10.27000   10.27630  -0.00630   -0.06131
中國信託全球短期高收益債券基金-美元B                              9.57210    9.57800  -0.00590   -0.06160
中國信託多元入息平衡基金A(不配息)                                10.92290   11.04950  -0.12660   -1.14575
中國信託多元入息平衡基金B(配息)                                   9.51180    9.62210  -0.11030   -1.14632
中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型)                            11.08050   11.14770  -0.06720   -0.60281
中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型)                             9.97240   10.03290  -0.06050   -0.60302
中國信託智能運動基金-台幣                                        11.16000   11.27000  -0.11000   -0.97604
中國信託智能運動基金-美元                                        10.85000   10.98000  -0.13000   -1.18397
中國信託智慧城市建設基金-台幣                                    10.13000   10.28000  -0.15000   -1.45914
中國信託智慧城市建設基金-美元                                     9.99000   10.15000  -0.16000   -1.57635
中國信託華盈貨幣市場基金                                         10.98770   10.98760   0.00010    0.00091
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A                                9.40580    9.40920  -0.00340   -0.03613
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B                                9.05650    9.05980  -0.00330   -0.03642
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A                                9.54190    9.54670  -0.00480   -0.05028
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B                                9.18220    9.18680  -0.00460   -0.05007
中國信託精穩基金                                                 18.45530   18.45670  -0.00140   -0.00759
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A                                   11.70000   11.86000  -0.16000   -1.34907
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B                                   11.32000   11.46000  -0.14000   -1.22164
中國信託樂齡收益平衡基金-美元A                                   11.87000   12.04000  -0.17000   -1.41196
中國信託樂齡收益平衡基金-美元B                                   11.55000   11.72000  -0.17000   -1.45051
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元大2001基金                                                     64.25000   64.75000  -0.50000   -0.77220
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金                           38.98250   38.94920   0.03330    0.08550
元大MSCI中國A股國際通ETF基金                                     17.88000   18.25000  -0.37000   -2.02740
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.41560   11.41470   0.00090    0.00788
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣                                    10.57250   10.54680   0.02570    0.24368
元大上證50基金                                                   27.58000   27.81000  -0.23000   -0.82704
元大大中華TMT基金-人民幣                                         11.47000   11.67000  -0.20000   -1.71380
元大大中華TMT基金-新台幣                                         10.27000   10.42000  -0.15000   -1.43954
元大大中華價值指數基金-人民幣                                    13.30000   13.59000  -0.29000   -2.13392
元大大中華價值指數基金-美元                                      12.52900   12.78400  -0.25500   -1.99468
元大大中華價值指數基金-新台幣                                    16.89500   17.21600  -0.32100   -1.86454
元大大中華豐益平衡基金-人民幣                                    10.25500   10.40600  -0.15100   -1.45109
元大大中華豐益平衡基金-新台幣                                     9.90600   10.02900  -0.12300   -1.22644
元大中國平衡基金-人民幣                                           2.91000    2.95000  -0.04000   -1.35593
元大中國平衡基金-新台幣                                          13.05000   13.20000  -0.15000   -1.13636
元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金                    45.50450   45.55590  -0.05140   -0.11283
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息                             10.45640   10.46810  -0.01170   -0.11177
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息                                9.68290    9.69370  -0.01080   -0.11141
元大中國機會債券基金-新台幣                                       9.66200    9.65000   0.01200    0.12435
元大巴西指數基金                                                  5.06300    5.01100   0.05200    1.03772
元大巴菲特基金                                                   28.64000   28.84000  -0.20000   -0.69348
元大日經225基金                                                  28.22000   28.33000  -0.11000   -0.38828
元大台商收成基金                                                 24.29000   24.47000  -0.18000   -0.73559
元大台灣50單日反向1倍基金                                        12.08000   12.02000   0.06000    0.49917
元大台灣50單日正向2倍基金                                        40.36000   40.73000  -0.37000   -0.90842
元大台灣中型100基金                                              33.44000   33.65000  -0.21000   -0.62407
元大台灣加權股價指數基金                                         25.85700   26.00900  -0.15200   -0.58441
元大台灣卓越50基金                                               86.63000   87.25000  -0.62000   -0.71060
元大台灣金融基金                                                 18.17000   18.18000  -0.01000   -0.05501
元大台灣高股息低波動ETF基金                                      32.19000   32.34000  -0.15000   -0.46382
元大台灣高股息基金                                               27.39000   27.46000  -0.07000   -0.25492
元大台灣電子科技基金                                             37.42000   37.81000  -0.39000   -1.03147
元大全球ETF成長組合基金                                          10.62000   10.64000  -0.02000   -0.18797
元大全球ETF穩健組合基金                                          14.80000   14.84000  -0.04000   -0.26954
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型                             13.49000   13.42000   0.07000    0.52161
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型                                9.44000    9.40000   0.04000    0.42553
元大全球不動產證券化基金-人民幣                                  13.19000   13.16000   0.03000    0.22796
元大全球不動產證券化基金-美元                                    12.44900   12.40500   0.04400    0.35470
元大全球公用能源效率基金-不配息型                                 8.64000    8.72000  -0.08000   -0.91743
元大全球公用能源效率基金-配息型                                   6.58000    6.64000  -0.06000   -0.90361
元大全球地產建設入息基金-不配息型                                 8.57000    8.60000  -0.03000   -0.34884
元大全球地產建設入息基金-配息型                                   6.71000    6.74000  -0.03000   -0.44510
元大全球股票入息基金-美元配息                                     9.67000    9.75400  -0.08400   -0.86119
元大全球股票入息基金-新台幣不配息                                10.74000   10.82000  -0.08000   -0.73937
元大全球股票入息基金-新台幣配息                                   9.58000    9.65000  -0.07000   -0.72539
元大全球新興市場精選組合基金                                     13.22000   13.38000  -0.16000   -1.19581
元大全球農業商機基金                                             17.64000   17.71000  -0.07000   -0.39526
元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型                         10.41000   10.42000  -0.01000   -0.09597
元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型                           10.37000   10.38000  -0.01000   -0.09634
元大印尼指數基金                                                  7.98400    8.31800  -0.33400   -4.01539
元大印度指數基金                                                 10.15400   10.20700  -0.05300   -0.51925
元大印度基金                                                     12.71000   12.79000  -0.08000   -0.62549
元大多多基金                                                     19.12000   19.32000  -0.20000   -1.03520
元大多福基金                                                     56.03000   56.50000  -0.47000   -0.83186
元大亞太成長基金                                                  9.14000    9.26000  -0.12000   -1.29590
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型                              8.54430    8.53180   0.01250    0.14651
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型                                7.03590    7.02560   0.01030    0.14661
元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息                         9.31800    9.43100  -0.11300   -1.19818
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息                     9.76000    9.87000  -0.11000   -1.11449
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息                       9.51000    9.61000  -0.10000   -1.04058
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I)                           9.76000    9.87000  -0.11000   -1.11449
元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息                         9.94900   10.08900  -0.14000   -1.38765
元大卓越基金                                                     49.00000   49.37000  -0.37000   -0.74944
元大店頭基金                                                      8.96000    9.07000  -0.11000   -1.21279
元大泛歐成長基金                                                  9.33000    9.38000  -0.05000   -0.53305
元大美元貨幣市場基金-美元                                        10.27330   10.27270   0.00060    0.00584
元大美元貨幣市場基金-新台幣                                       9.59860    9.59920  -0.00060   -0.00625
元大美國政府1至3年期債券ETF基金                                  31.75260   31.71020   0.04240    0.13371
元大美國政府20年期(以上)債券基金                                 37.95500   37.92030   0.03470    0.09151
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金                      19.12030   19.10780   0.01250    0.06542
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金                      19.01580   19.03440  -0.01860   -0.09772
元大美國政府7至10年期債券基金                                    39.07870   38.83750   0.24120    0.62105
元大高科技基金                                                   19.93000   20.17000  -0.24000   -1.18989
元大得利貨幣市場基金                                             16.25600   16.25590   0.00010    0.00062
元大得寶貨幣市場基金                                             11.98370   11.98360   0.00010    0.00083
元大富櫃50基金                                                   13.22000   13.30000  -0.08000   -0.60150
元大華夏中小基金                                                  7.15000    7.29000  -0.14000   -1.92044
元大新中國基金-人民幣                                             9.51000    9.69000  -0.18000   -1.85759
元大新中國基金-美元                                               8.96300    9.12700  -0.16400   -1.79687
元大新中國基金-新台幣                                             8.92000    9.07000  -0.15000   -1.65380
元大新主流基金                                                   26.75000   27.01000  -0.26000   -0.96261
元大新東協平衡基金-美元                                           9.21900    9.31500  -0.09600   -1.03060
元大新東協平衡基金-新台幣                                         8.98000    9.06000  -0.08000   -0.88300
元大新興印尼機會債券基金-人民幣                                   9.74530    9.81700  -0.07170   -0.73037
元大新興印尼機會債券基金-美金                                     9.07810    9.13540  -0.05730   -0.62723
元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息                             9.73740    9.78610  -0.04870   -0.49764
元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息                               8.47960    8.52200  -0.04240   -0.49754
元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息                            9.81330    9.82740  -0.01410   -0.14348
元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息                              9.41570    9.42920  -0.01350   -0.14317
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息                          9.95320    9.95460  -0.00140   -0.01406
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息                            9.55390    9.55530  -0.00140   -0.01465
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息                      9.55400    9.56880  -0.01480   -0.15467
元大新興亞洲基金                                                 11.34000   11.50000  -0.16000   -1.39130
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息                        8.76190    8.78250  -0.02060   -0.23456
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息                          8.54410    8.56420  -0.02010   -0.23470
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息                      8.99430    9.00370  -0.00940   -0.10440
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息                        8.77020    8.77940  -0.00920   -0.10479
元大萬泰貨幣市場基金                                             15.10350   15.10330   0.00020    0.00132
元大經貿基金                                                     39.20000   39.63000  -0.43000   -1.08504
元大實質多重資產基金-人民幣                                       9.02000    8.98000   0.04000    0.44543
元大實質多重資產基金-美元                                         8.34300    8.29700   0.04600    0.55442
元大實質多重資產基金-新台幣                                       8.79000    8.73000   0.06000    0.68729
元大滬深300單日反向1倍基金                                       16.12000   16.02000   0.10000    0.62422
元大滬深300單日正向2倍基金                                       12.77000   12.97000  -0.20000   -1.54202
元大摩臺基金                                                     40.02000   40.31000  -0.29000   -0.71942
元大標普500基金                                                  26.79000   26.83000  -0.04000   -0.14909
元大標普500單日反向1倍基金                                       12.83000   12.78000   0.05000    0.39124
元大標普500單日正向2倍基金                                       35.71000   35.94000  -0.23000   -0.63996
元大標智滬深300基金                                              15.55000   15.62000  -0.07000   -0.44814
元大歐洲50基金                                                   23.80000   24.13000  -0.33000   -1.36759
元大澳幣貨幣市場基金-新台幣                                       9.39540    9.37890   0.01650    0.17593
元大澳幣貨幣市場基金-澳幣                                        10.18630   10.18600   0.00030    0.00295
元大績效基金                                                     55.41000   55.92000  -0.51000   -0.91202
元大韓國KOSPI200基金                                             22.19000   22.22000  -0.03000   -0.13501
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
日盛MIT主流基金                                                  15.56000   15.63000  -0.07000   -0.44786
日盛上選基金                                                     34.09000   34.24000  -0.15000   -0.43808
日盛小而美基金                                                   19.15000   19.28000  -0.13000   -0.67427
日盛中國內需動力基金                                              9.35000    9.53000  -0.18000   -1.88877
日盛中國高收益債券基金(人民幣A)                                  11.65480   11.65780  -0.00300   -0.02573
日盛中國高收益債券基金(人民幣B)                                   9.76360    9.76620  -0.00260   -0.02662
日盛中國高收益債券基金(美元A)                                    11.66320   11.67310  -0.00990   -0.08481
日盛中國高收益債券基金(美元B)                                     9.76500    9.77330  -0.00830   -0.08493
日盛中國高收益債券基金(新台幣A)                                  10.59670   10.60110  -0.00440   -0.04151
日盛中國高收益債券基金(新台幣B)                                   8.85660    8.86040  -0.00380   -0.04289
日盛中國戰略A股基金(人民幣)                                      10.26000   10.48000  -0.22000   -2.09924
日盛中國戰略A股基金(美元)                                         9.79000   10.02000  -0.23000   -2.29541
日盛中國戰略A股基金(新台幣)                                      10.10000   10.33000  -0.23000   -2.22652
日盛中國豐收平衡基金(人民幣)                                      9.94000    9.98000  -0.04000   -0.40080
日盛中國豐收平衡基金(美元)                                        9.83000    9.90000  -0.07000   -0.70707
日盛中國豐收平衡基金(新台幣)                                      9.88000    9.94000  -0.06000   -0.60362
日盛日盛基金                                                     13.86000   13.95000  -0.09000   -0.64516
日盛目標收益組合基金(美元)                                        9.45000    9.46000  -0.01000   -0.10571
日盛目標收益組合基金(新台幣)                                      9.43000    9.43000   0.00000    0.00000
日盛全球抗暖化基金                                               10.80000   10.82000  -0.02000   -0.18484
日盛全球高收益債券基金(美元 A)                                   10.15340   10.15950  -0.00610   -0.06004
日盛全球高收益債券基金(美元 B)                                    9.52440    9.53020  -0.00580   -0.06086
日盛全球高收益債券基金(新台幣 A)                                  9.98200    9.98350  -0.00150   -0.01502
日盛全球高收益債券基金(新台幣 B)                                  9.36570    9.36710  -0.00140   -0.01495
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A)                                   2.41210    2.41450  -0.00240   -0.09940
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B)                                   1.67370    1.67540  -0.00170   -0.10147
日盛亞洲高收益債券基金(美元A)                                     0.36410    0.36490  -0.00080   -0.21924
日盛亞洲高收益債券基金(美元B)                                     0.25350    0.25400  -0.00050   -0.19685
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A)                                  12.11050   12.12980  -0.01930   -0.15911
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B)                                   8.29300    8.30630  -0.01330   -0.16012
日盛亞洲機會基金                                                  6.87000    6.97000  -0.10000   -1.43472
日盛首選基金                                                     17.67000   17.78000  -0.11000   -0.61867
日盛高科技基金                                                   18.60000   18.65000  -0.05000   -0.26810
日盛貨幣市場基金                                                 14.77160   14.77140   0.00020    0.00135
日盛新台商基金                                                   40.39000   40.66000  -0.27000   -0.66404
日盛精選五虎基金                                                 38.61000   38.80000  -0.19000   -0.48969
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
台新1699貨幣市場基金                                             13.48640   13.48620   0.00020    0.00148
台新2000高科技基金                                               31.86000   31.90000  -0.04000   -0.12539
台新MSCI中國基金                                                 19.73000   20.34000  -0.61000   -2.99902
台新MSCI台灣單日反向1倍基金                                      17.57000   17.49000   0.08000    0.45740
台新MSCI台灣單日正向2倍基金                                      23.04000   23.25000  -0.21000   -0.90323
台新大眾貨幣市場基金                                             14.16320   14.16300   0.00020    0.00141
台新中美貨幣市場基金-人民幣                                      10.41990   10.43030  -0.01040   -0.09971
台新中美貨幣市場基金-美元                                        10.54110   10.54060   0.00050    0.00474
台新中美貨幣市場基金-新台幣                                      10.11120   10.09740   0.01380    0.13667
台新中國通基金                                                   44.67000   44.89000  -0.22000   -0.49009
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元               0.47070    0.47720  -0.00650   -1.36211
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣            14.47700   14.65800  -0.18100   -1.23482
台新中國精選中小基金-美元                                         0.32710    0.33320  -0.00610   -1.83073
台新中國精選中小基金-新台幣                                      10.08000   10.25000  -0.17000   -1.65854
台新主流基金                                                     24.21000   24.29000  -0.08000   -0.32935
台新北美收益資產證券化基金(A)                                    20.53000   20.39000   0.14000    0.68661
台新北美收益資產證券化基金(A)-USD                                 0.67080    0.66710   0.00370    0.55464
台新北美收益資產證券化基金(B)                                    15.29000   15.18000   0.11000    0.72464
台新北美收益資產證券化基金(B)-USD                                 0.49830    0.49550   0.00280    0.56509
台新台灣中小基金                                                 35.17000   35.34000  -0.17000   -0.48104
台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣                           9.97230    9.99130  -0.01900   -0.19017
台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元                             9.30690    9.30590   0.00100    0.01075
台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣                           8.75000    8.74000   0.01000    0.11442
台新全球不動產入息基金(累積型)-美元                              10.42080   10.41970   0.00110    0.01056
台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣                             9.79000    9.78000   0.01000    0.10225
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元                          10.41320   10.44160  -0.02840   -0.27199
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣                         9.94000    9.96000  -0.02000   -0.20080
台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元                            11.23820   11.26910  -0.03090   -0.27420
台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣                          10.73000   10.75000  -0.02000   -0.18605
台新印度基金                                                     15.73000   15.82000  -0.09000   -0.56890
台新亞美短期債券基金                                             10.93410   10.92230   0.01180    0.10804
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)                                  8.53500    8.54760  -0.01260   -0.14741
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD                              0.28290    0.28370  -0.00080   -0.28199
台新亞澳高收益債券基金(累計型)                                   11.86060   11.87810  -0.01750   -0.14733
台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD                                0.38760    0.38870  -0.00110   -0.28299
台新真吉利貨幣市場基金                                           11.09200   11.09180   0.00020    0.00180
台新高股息平衡基金                                               30.01790   30.07660  -0.05870   -0.19517
台新智慧生活基金-美元                                            10.69280   10.85590  -0.16310   -1.50241
台新智慧生活基金-新台幣                                          10.98000   11.13000  -0.15000   -1.34771
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元                         8.20970    8.23980  -0.03010   -0.36530
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣                       8.38340    8.40330  -0.01990   -0.23681
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元                           8.82610    8.85860  -0.03250   -0.36688
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣                         9.02040    9.04180  -0.02140   -0.23668
台新新興市場債券基金(A類型)                                      10.10870   10.10800   0.00070    0.00693
台新新興市場債券基金(A類型)-USD                                   0.32340    0.32390  -0.00050   -0.15437
台新新興市場債券基金(B類型)                                       7.53820    7.53770   0.00050    0.00663
台新新興市場債券基金(B類型)-USD                                   0.25410    0.25440  -0.00030   -0.11792
台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金                        5.27000    5.31000  -0.04000   -0.75330
台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金                      20.94000   20.94000   0.00000    0.00000
台新羅傑斯環球資源指數基金                                       10.66000   10.71200  -0.05200   -0.48544
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
未來資產全球大消費基金                                           15.50000   15.76000  -0.26000   -1.64975
未來資產亞洲高收益債券基金A                                      11.79960   11.81670  -0.01710   -0.14471
未來資產亞洲高收益債券基金B                                       9.52920    9.54300  -0.01380   -0.14461
未來資產亞洲新富基金                                             19.81000   20.22000  -0.41000   -2.02770
未來資產所羅門貨幣市場基金                                       12.56770   12.56750   0.00020    0.00159
未來資產阿波羅基金                                               12.12000   12.30000  -0.18000   -1.46341
未來資產新興市場債券基金A                                         8.66800    8.66570   0.00230    0.02654
未來資產新興市場債券基金B                                         6.59010    6.58830   0.00180    0.02732
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型                                11.10930   11.10850   0.00080    0.00720
永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型                                 9.90310    9.91070  -0.00760   -0.07668
永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型                                 9.28580    9.28430   0.00150    0.01616
永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型                                10.55510   10.55340   0.00170    0.01611
永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型                                 7.87290    7.88300  -0.01010   -0.12812
永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型                                 9.01040    9.02180  -0.01140   -0.12636
永豐中小基金                                                     53.74000   54.19000  -0.45000   -0.83041
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型                             1.77020    1.76850   0.00170    0.09613
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型                             2.34190    2.33970   0.00220    0.09403
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型                             8.06070    8.05950   0.00120    0.01489
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型                            10.34760   10.34610   0.00150    0.01450
永豐中國經濟建設基金-人民幣類型                                   4.71000    4.78000  -0.07000   -1.46444
永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型                                  21.17000   21.47000  -0.30000   -1.39730
永豐主流品牌基金                                                 17.79000   18.13000  -0.34000   -1.87534
永豐永豐基金                                                     37.53000   37.79000  -0.26000   -0.68801
永豐全球多元入息基金-美元月配類型                                 9.85300    9.88160  -0.02860   -0.28943
永豐全球多元入息基金-美元累積類型                                 9.92130    9.95010  -0.02880   -0.28944
永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型                               9.80140    9.82890  -0.02750   -0.27979
永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型                               9.87070    9.89840  -0.02770   -0.27984
永豐亞洲民生消費基金                                             10.98000   11.23000  -0.25000   -2.22618
永豐南非幣2021保本基金                                           12.89210   12.89040   0.00170    0.01319
永豐高科技基金                                                   24.80000   25.13000  -0.33000   -1.31317
永豐貨幣市場基金                                                 13.88420   13.88410   0.00010    0.00072
永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型                           2.10140    2.09840   0.00300    0.14297
永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型                           2.48500    2.48150   0.00350    0.14104
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型                           7.70710    7.70240   0.00470    0.06102
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型                          10.34600   10.33980   0.00620    0.05996
永豐新興高收雙債組合基金月配類型                                  6.98600    6.99500  -0.00900   -0.12866
永豐新興高收雙債組合基金累積類型                                 10.75960   10.77340  -0.01380   -0.12809
永豐滬深300紅利指數基金-人民幣類型                                9.22000    9.39000  -0.17000   -1.81044
永豐滬深300紅利指數基金-美元類型                                  7.29000    7.44000  -0.15000   -2.01613
永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型                               16.76000   17.09000  -0.33000   -1.93095
永豐臺灣加權ETF基金                                              56.46000   56.81000  -0.35000   -0.61609
永豐領航科技基金                                                 41.18000   41.52000  -0.34000   -0.81888
永豐標普東南亞指數基金-美元類型                                  11.05000   11.34000  -0.29000   -2.55732
永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型                                10.69000   10.97000  -0.28000   -2.55242
永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型                                     9.90000   10.03000  -0.13000   -1.29611
永豐歐洲50指數基金-歐元類型                                       9.71000    9.85000  -0.14000   -1.42132
永豐趨勢平衡基金                                                 44.82000   45.38000  -0.56000   -1.23402
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
兆豐國際人民幣貨幣市場基金                                       11.58370   11.58270   0.00100    0.00863
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息                     9.48930    9.48720   0.00210    0.02214
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積                     9.74260    9.74040   0.00220    0.02259
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型                     9.50270    9.50240   0.00030    0.00316
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型                     9.67570    9.67530   0.00040    0.00413
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型                       9.50090    9.49840   0.00250    0.02632
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型                       9.88380    9.88120   0.00260    0.02631
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型                         9.47970    9.47890   0.00080    0.00844
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型                         9.73250    9.73170   0.00080    0.00822
兆豐國際大中華平衡基金(人民幣)                                   10.72000   10.89000  -0.17000   -1.56107
兆豐國際大中華平衡基金(台幣)                                      9.49000    9.61000  -0.12000   -1.24870
兆豐國際大中華平衡基金(美元)                                     10.14000   10.28000  -0.14000   -1.36187
兆豐國際中小基金                                                 16.10000   16.25000  -0.15000   -0.92308
兆豐國際中國A股基金(人民幣)                                      13.65000   13.93000  -0.28000   -2.01005
兆豐國際中國A股基金(台幣)                                        18.14000   18.48000  -0.34000   -1.83983
兆豐國際中國A股基金(美金)                                        18.01000   18.36000  -0.35000   -1.90632
兆豐國際生命科學基金                                             16.73000   16.84000  -0.11000   -0.65321
兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣)                                10.33770   10.36510  -0.02740   -0.26435
兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元)                                10.56320   10.60010  -0.03690   -0.34811
兆豐國際全球基金                                                 32.08000   32.48000  -0.40000   -1.23153
兆豐國際美元貨幣市場基金(美元)                                   10.27850   10.27800   0.00050    0.00486
兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣)                                 10.05380   10.05460  -0.00080   -0.00796
兆豐國際國民基金                                                 22.73000   22.92000  -0.19000   -0.82897
兆豐國際第一基金                                                 13.39000   13.49000  -0.10000   -0.74129
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型)                           9.92630    9.93620  -0.00990   -0.09964
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型)                           7.87440    7.88230  -0.00790   -0.10022
兆豐國際萬全基金                                                 20.86000   20.97000  -0.11000   -0.52456
兆豐國際電子基金                                                 25.81000   26.04000  -0.23000   -0.88326
兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金                                        22.89000   23.04000  -0.15000   -0.65104
兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金                            16.23000   16.16000   0.07000    0.43317
兆豐國際豐台灣基金                                               33.48000   33.56000  -0.08000   -0.23838
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金                                         12.50390   12.50380   0.00010    0.00080
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
合庫台灣基金                                                     11.79000   11.81000  -0.02000   -0.16935
合庫全球高收益債券基金A類型                                      11.14540   11.14590  -0.00050   -0.00449
合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣)                              11.97680   11.98560  -0.00880   -0.07342
合庫全球高收益債券基金A類型(美元)                                10.74490   10.75390  -0.00900   -0.08369
合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣)                                11.50990   11.52000  -0.01010   -0.08767
合庫全球高收益債券基金B類型                                       8.15050    8.15080  -0.00030   -0.00368
合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣)                               9.48160    9.48900  -0.00740   -0.07799
合庫全球高收益債券基金B類型(美元)                                 9.02700    9.03460  -0.00760   -0.08412
合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣)                                 8.95590    8.96370  -0.00780   -0.08702
合庫全球高收益債券基金C類型(美元)                                 9.30140    9.30920  -0.00780   -0.08379
合庫全球高股息基金A(TWD不配息)                                   10.60000   10.62000  -0.02000   -0.18832
合庫全球高股息基金A(USD不配息)                                   11.38000   11.42000  -0.04000   -0.35026
合庫全球高股息基金B(TWD配息)                                      9.76000    9.77000  -0.01000   -0.10235
合庫全球高股息基金B(USD配息)                                     10.65000   10.68000  -0.03000   -0.28090
合庫全球新興市場基金                                              8.79000    8.94000  -0.15000   -1.67785
合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息)                               9.87000    9.89000  -0.02000   -0.20222
合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息)                              10.10000   10.13000  -0.03000   -0.29615
合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息)                                 9.27000    9.29000  -0.02000   -0.21529
合庫多元入息組合基金-B類(USD配息)                                 9.50000    9.53000  -0.03000   -0.31480
合庫貨幣市場基金                                                 10.13090   10.13080   0.00010    0.00099
合庫新興多重收益基金A(AUD不配息)                                  9.31280    9.33600  -0.02320   -0.24850
合庫新興多重收益基金A(USD不配息)                                  9.56530    9.58870  -0.02340   -0.24404
合庫新興多重收益基金A類型                                         9.87120    9.89030  -0.01910   -0.19312
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣)                                11.26680   11.29370  -0.02690   -0.23819
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣)                                13.42260   13.44120  -0.01860   -0.13838
合庫新興多重收益基金B(AUD配息)                                    8.65570    8.67710  -0.02140   -0.24663
合庫新興多重收益基金B(USD配息)                                    9.31070    9.33350  -0.02280   -0.24428
合庫新興多重收益基金B類型                                         7.76170    7.77670  -0.01500   -0.19288
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣)                                 8.62760    8.64850  -0.02090   -0.24166
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣)                                10.01770   10.03160  -0.01390   -0.13856
合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息)                       10.08000   10.11000  -0.03000   -0.29674
合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息)                       10.22000   10.24000  -0.02000   -0.19531
合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息)                       10.02000   10.05000  -0.03000   -0.29851
合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息)                          9.93000    9.96000  -0.03000   -0.30120
合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息)                         10.12000   10.14000  -0.02000   -0.19724
合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息)                          9.92000    9.95000  -0.03000   -0.30151
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安本標準360多重資產收益基金Ａ月配息型美元                         9.98000   10.02000  -0.04000   -0.39920
安本標準360多重資產收益基金Ａ月配息型新臺幣                       9.95000    9.99000  -0.04000   -0.40040
安本標準360多重資產收益基金Ａ累積型美元                          10.01000   10.05000  -0.04000   -0.39801
安本標準360多重資產收益基金Ａ累積型新臺幣                         9.98000   10.02000  -0.04000   -0.39920
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元                   10.30000   10.36000  -0.06000   -0.57915
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣                 10.52000   10.56000  -0.04000   -0.37879
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元                   9.99000   10.03000  -0.04000   -0.39880
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣                10.20000   10.23000  -0.03000   -0.29326
安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    10.98630   10.98530   0.00100    0.00910
安聯人民幣貨幣市場基金-美元                                       9.92900    9.95130  -0.02230   -0.22409
安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                     9.77280    9.78210  -0.00930   -0.09507
安聯中國東協基金                                                 15.09000   15.45000  -0.36000   -2.33010
安聯中國策略基金                                                 13.34000   13.67000  -0.33000   -2.41405
安聯中華新思路基金-人民幣                                        13.34000   13.59000  -0.25000   -1.83959
安聯中華新思路基金-美元                                          12.44000   12.70000  -0.26000   -2.04724
安聯中華新思路基金-新臺幣                                        11.67000   11.89000  -0.22000   -1.85029
安聯台灣大壩基金                                                 28.75000   28.97000  -0.22000   -0.75941
安聯台灣科技基金                                                 47.82000   48.03000  -0.21000   -0.43723
安聯台灣貨幣市場基金                                             12.49300   12.49290   0.00010    0.00080
安聯台灣智慧基金                                                 31.77000   32.09000  -0.32000   -0.99720
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元                        10.12770   10.14240  -0.01470   -0.14494
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                      15.05170   15.07100  -0.01930   -0.12806
安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                     9.61510    9.62740  -0.01230   -0.12776
安聯四季成長組合基金-美元                                        11.51000   11.56000  -0.05000   -0.43253
安聯四季成長組合基金-新臺幣                                      11.78000   11.82000  -0.04000   -0.33841
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣                      12.32880   12.34600  -0.01720   -0.13932
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元                        10.13360   10.14950  -0.01590   -0.15666
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                      12.22790   12.24700  -0.01910   -0.15596
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣                     9.45060    9.46350  -0.01290   -0.13631
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元                       9.31050    9.32510  -0.01460   -0.15657
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                     8.98260    8.99660  -0.01400   -0.15561
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元                        11.45000   11.50000  -0.05000   -0.43478
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣                      11.35000   11.38000  -0.03000   -0.26362
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣                    11.06000   11.08000  -0.02000   -0.18051
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元                      10.28000   10.33000  -0.05000   -0.48403
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                     9.66000    9.69000  -0.03000   -0.30960
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元                            11.32000   11.37000  -0.05000   -0.43975
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣                          10.81000   10.84000  -0.03000   -0.27675
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元                          10.11000   10.16000  -0.05000   -0.49213
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣                         9.67000    9.70000  -0.03000   -0.30928
安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣                              12.03930   12.03960  -0.00030   -0.00249
安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元                                10.95870   10.96220  -0.00350   -0.03193
安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣                              10.62660   10.62930  -0.00270   -0.02540
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣                             8.87260    8.87370  -0.00110   -0.01240
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元                               8.66890    8.67160  -0.00270   -0.03114
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣                             8.38090    8.38310  -0.00220   -0.02624
安聯全球人口趨勢基金                                             11.73000   11.85000  -0.12000   -1.01266
安聯全球生技趨勢基金-美元                                        10.23000   10.25000  -0.02000   -0.19512
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣                                      38.45000   38.50000  -0.05000   -0.12987
安聯全球油礦金趨勢基金                                            8.69000    8.72000  -0.03000   -0.34404
安聯全球計量平衡基金                                             12.97000   12.97000   0.00000    0.00000
安聯全球債券基金-A類型(累積)                                     12.00980   12.00990  -0.00010   -0.00083
安聯全球債券基金-B類型(月配息)                                   10.39210   10.39210   0.00000    0.00000
安聯全球新興市場基金                                             17.20000   17.49000  -0.29000   -1.65809
安聯全球農金趨勢基金                                              9.79000    9.80000  -0.01000   -0.10204
安聯全球綠能趨勢基金                                              9.28000    9.29000  -0.01000   -0.10764
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣                      10.64000   10.70000  -0.06000   -0.56075
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣                      10.48000   10.54000  -0.06000   -0.56926
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣                    10.43000   10.49000  -0.06000   -0.57197
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣                    10.34000   10.40000  -0.06000   -0.57692
安聯亞洲動態策略基金                                             22.54000   22.88000  -0.34000   -1.48601
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型                                10.06100   10.06650  -0.00550   -0.05464
宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型                                 9.81650    9.82190  -0.00540   -0.05498
宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣)                             83.26540   83.39380  -0.12840   -0.15397
宏利中國高收益債券基金-A類型(美元)                               12.38250   12.39930  -0.01680   -0.13549
宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣)                             65.07540   65.17660  -0.10120   -0.15527
宏利中國高收益債券基金-B類型(美元)                                9.59630    9.60930  -0.01300   -0.13529
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣)                                2.57760    2.57940  -0.00180   -0.06978
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣)                               10.50000   10.49000   0.01000    0.09533
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣)                                2.19490    2.19790  -0.00300   -0.13649
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣)                                8.71670    8.70690   0.00980    0.11255
宏利台灣動力基金                                                 31.77000   32.15000  -0.38000   -1.18196
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元)                             10.14200   10.19840  -0.05640   -0.55303
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣)                            9.93340    9.97360  -0.04020   -0.40306
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元)                              7.95270    7.99730  -0.04460   -0.55769
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣)                            7.92970    7.96470  -0.03500   -0.43944
宏利全球動力股票基金(人民幣)                                     10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
宏利全球動力股票基金(新臺幣)                                     10.98000   11.01000  -0.03000   -0.27248
宏利全球債券組合基金                                             13.01340   13.02890  -0.01550   -0.11897
宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險)                            2.76130    2.76610  -0.00480   -0.17353
宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣)                               11.64490   11.66200  -0.01710   -0.14663
宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣)                                8.61340    8.62660  -0.01320   -0.15302
宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險)                            2.40920    2.41660  -0.00740   -0.30622
宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣)                               10.84110   10.84500  -0.00390   -0.03596
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險)                                  3.69660    3.73740  -0.04080   -1.09167
宏利亞太中小企業基金(美元)                                        0.59710    0.60380  -0.00670   -1.10964
宏利亞太中小企業基金(新臺幣)                                     17.30000   17.48000  -0.18000   -1.02975
宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                         11.81710   11.82630  -0.00920   -0.07779
宏利美元高收益債券基金-A類型(美元)                               10.51390   10.52270  -0.00880   -0.08363
宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣)                             10.20090   10.20250  -0.00160   -0.01568
宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                          8.92580    8.93270  -0.00690   -0.07724
宏利美元高收益債券基金-B類型(美元)                                8.52950    8.53640  -0.00690   -0.08083
宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣)                              8.44920    8.45130  -0.00210   -0.02485
宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險)                            8.39860    8.40670  -0.00810   -0.09635
宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險)                           10.30000   10.30000   0.00000    0.00000
宏利特別股息收益基金-A類型(美元)                                 10.07000   10.07000   0.00000    0.00000
宏利特別股息收益基金-A類型(新臺幣)                               10.13000   10.12000   0.01000    0.09881
宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險)                           10.30000   10.30000   0.00000    0.00000
宏利特別股息收益基金-B類型(美元)                                 10.07000   10.07000   0.00000    0.00000
宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣)                               10.13000   10.12000   0.01000    0.09881
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                      2.69770    2.69890  -0.00120   -0.04446
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                            0.39150    0.39170  -0.00020   -0.05106
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣)                         11.89410   11.89350   0.00060    0.00504
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險)                        0.89240    0.89290  -0.00050   -0.05600
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣)                          7.19350    7.19380  -0.00030   -0.00417
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險)                      1.98690    1.98770  -0.00080   -0.04025
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元)                            0.28600    0.28620  -0.00020   -0.06988
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣)                          8.81070    8.81090  -0.00020   -0.00227
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險)                        0.32150    0.32170  -0.00020   -0.06217
宏利萬利貨幣市場基金                                             13.64270   13.64260   0.00010    0.00073
宏利精選中華基金(人民幣避險)                                      2.57000    2.62000  -0.05000   -1.90840
宏利精選中華基金(新臺幣)                                         11.69000   11.90000  -0.21000   -1.76471
宏利臺灣股息收益基金                                             27.56000   27.84000  -0.28000   -1.00575
宏利澳幣保本基金                                                 12.18020   12.18010   0.00010    0.00082
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型                      9.86000    9.88000  -0.02000   -0.20243
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型                        9.81000    9.82000  -0.01000   -0.10183
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型                       10.22000   10.23000  -0.01000   -0.09775
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型                      9.87000    9.87000   0.00000    0.00000
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型                     10.30000   10.30000   0.00000    0.00000
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣）                10.76000   10.81000  -0.05000   -0.46253
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元）                  10.88000   10.91000  -0.03000   -0.27498
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣)                 10.54000   10.56000  -0.02000   -0.18939
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型                    11.41000   11.60000  -0.19000   -1.63793
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型                      11.02000   11.19000  -0.17000   -1.51921
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型                    10.00000   10.14000  -0.14000   -1.38067
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型                    11.76000   11.92000  -0.16000   -1.34228
貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型                         10.18690   10.21420  -0.02730   -0.26727
貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型                            9.49090    9.50600  -0.01510   -0.15885
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型                          8.91480    8.91730  -0.00250   -0.02804
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型                         10.65710   10.66020  -0.00310   -0.02908
貝萊德亞美利加收益基金                                            9.18000    9.19000  -0.01000   -0.10881
貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金                              9.94000    9.98000  -0.04000   -0.40080
貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金                              9.91000    9.96000  -0.05000   -0.50201
貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金                              9.86000    9.93000  -0.07000   -0.70493
貝萊德新台幣基金                                                 12.93460   12.93450   0.00010    0.00077
貝萊德寶利基金                                                   26.57000   26.73000  -0.16000   -0.59858
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保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣                                  11.22910   11.22580   0.00330    0.02940
保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                   9.89860    9.87520   0.02340    0.23696
保德信大中華基金-人民幣                                           9.50000    9.72000  -0.22000   -2.26337
保德信大中華基金-美元                                             9.41000    9.61000  -0.20000   -2.08117
保德信大中華基金-新台幣                                          27.99000   28.55000  -0.56000   -1.96147
保德信中小型股基金                                               45.58000   46.09000  -0.51000   -1.10653
保德信中國中小基金-人民幣                                         9.02000    9.17000  -0.15000   -1.63577
保德信中國中小基金-美元                                           8.72000    8.86000  -0.14000   -1.58014
保德信中國中小基金-新臺幣                                         8.41000    8.53000  -0.12000   -1.40680
保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型                               9.15710    9.21610  -0.05900   -0.64018
保德信中國好時平衡基金-美元配息型                                 9.22160    9.28100  -0.05940   -0.64002
保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型                               9.28320    9.34530  -0.06210   -0.66451
保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型                              10.02200   10.08900  -0.06700   -0.66409
保德信中國品牌基金-人民幣                                         8.63000    8.80000  -0.17000   -1.93182
保德信中國品牌基金-美元                                           8.61000    8.79000  -0.18000   -2.04778
保德信中國品牌基金-新臺幣                                         9.32000    9.52000  -0.20000   -2.10084
保德信台商全方位基金                                             35.66000   35.99000  -0.33000   -0.91692
保德信全球中小基金-美元                                          10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
保德信全球中小基金-新台幣                                        30.43000   30.48000  -0.05000   -0.16404
保德信全球消費商機基金                                           18.40000   18.50000  -0.10000   -0.54054
保德信全球基礎建設基金                                           12.38000   12.37000   0.01000    0.08084
保德信全球資源基金                                                8.05000    8.06000  -0.01000   -0.12407
保德信全球醫療生化基金-美元                                      10.38000   10.42000  -0.04000   -0.38388
保德信全球醫療生化基金-新臺幣                                    34.37000   34.46000  -0.09000   -0.26117
保德信多元收益組合基金-美元月配型                                 9.75140    9.75960  -0.00820   -0.08402
保德信多元收益組合基金-美元累積型                                10.56350   10.57210  -0.00860   -0.08135
保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型                               9.24750    9.24310   0.00440    0.04760
保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型                              10.00240    9.99760   0.00480    0.04801
保德信好時債組合基金-月配息型(B)                                  8.17280    8.17670  -0.00390   -0.04770
保德信好時債組合基金-累積型(A)                                   10.77800   10.78320  -0.00520   -0.04822
保德信亞太基金                                                   21.17000   21.56000  -0.39000   -1.80891
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B)                            8.47630    8.48390  -0.00760   -0.08958
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A)                             11.23080   11.24080  -0.01000   -0.08896
保德信店頭市場基金                                               33.01000   33.34000  -0.33000   -0.98980
保德信拉丁美洲基金                                                6.26000    6.27000  -0.01000   -0.15949
保德信金平衡基金                                                 30.26000   30.38000  -0.12000   -0.39500
保德信金滿意基金                                                 43.37000   43.67000  -0.30000   -0.68697
保德信科技島基金                                                 26.60000   26.86000  -0.26000   -0.96798
保德信高成長基金                                                 94.53000   95.19000  -0.66000   -0.69335
保德信第一基金                                                   26.42000   26.73000  -0.31000   -1.15975
保德信貨幣市場基金                                               15.77050   15.77030   0.00020    0.00127
保德信策略成長ETF組合基金-美元                                   10.60880   10.62930  -0.02050   -0.19286
保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣                                 10.77370   10.78040  -0.00670   -0.06215
保德信策略報酬ETF組合基金-美元                                   10.84840   10.86420  -0.01580   -0.14543
保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣                                 10.31550   10.31710  -0.00160   -0.01551
保德信新世紀基金                                                 10.51000   10.51000   0.00000    0.00000
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B)                            7.97370    7.97480  -0.00110   -0.01379
保德信新興市場企業債券基金-美元月配息型(D)                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
保德信新興市場企業債券基金-美元累積型(C)                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A)                             10.78040   10.78190  -0.00150   -0.01391
保德信新興趨勢組合基金                                           10.76000   10.89000  -0.13000   -1.19376
保德信瑞騰基金                                                   15.54690   15.54680   0.00010    0.00064
保德信歐洲組合基金                                               10.33000   10.38000  -0.05000   -0.48170
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施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型           9.64670    9.64640   0.00030    0.00311
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型           9.87320    9.87300   0.00020    0.00203
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型                 9.58970    9.58560   0.00410    0.04277
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型                 9.70100    9.69590   0.00510    0.05260
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型                 9.75830    9.76100  -0.00270   -0.02766
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型                 9.74390    9.74630  -0.00240   -0.02462
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                   9.60550    9.60830  -0.00280   -0.02914
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                   9.60820    9.61100  -0.00280   -0.02913
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型                10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型                 9.90750    9.90370   0.00380    0.03837
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-配息型             9.85500    9.85330   0.00170    0.01725
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-累積型             9.91280    9.91200   0.00080    0.00807
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型               9.74400    9.74410  -0.00010   -0.00103
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型               9.74380    9.74400  -0.00020   -0.00205
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型               9.44830    9.45590  -0.00760   -0.08037
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                 9.29990    9.30800  -0.00810   -0.08702
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-配息型             9.95320    9.99810  -0.04490   -0.44909
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型             9.95340    9.99900  -0.04560   -0.45605
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-配息型            10.15150    9.99560   0.15590    1.55969
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-累積型            10.19560   10.01310   0.18250    1.82261
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-配息型               9.96510   10.00160  -0.03650   -0.36494
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型               9.96510   10.00160  -0.03650   -0.36494
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型                           1.94510    1.95660  -0.01150   -0.58775
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型                           2.66050    2.66410  -0.00360   -0.13513
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型                             0.29300    0.29450  -0.00150   -0.50934
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型                             0.43500    0.43530  -0.00030   -0.06892
施羅德中國高收益債券基金-分配型                                   8.38620    8.42490  -0.03870   -0.45935
施羅德中國高收益債券基金-累積型                                  11.68800   11.68790   0.00010    0.00086
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型                                 9.44140    9.49110  -0.04970   -0.52365
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型                                11.60060   11.61500  -0.01440   -0.12398
施羅德中國債券基金(美元)-分配型                                   8.56060    8.60030  -0.03970   -0.46161
施羅德中國債券基金(美元)-累積型                                  10.54150   10.54730  -0.00580   -0.05499
施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                   9.98440    9.98700  -0.00260   -0.02603
施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型                         9.91460    9.91230   0.00230    0.02320
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型                           9.98060    9.97700   0.00360    0.03608
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型                          10.53650   10.53290   0.00360    0.03418
施羅德四年到期主權債券基金-配息型                                 9.89030    9.88410   0.00620    0.06273
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                   9.67050    9.67050   0.00000    0.00000
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                   9.97370    9.97390  -0.00020   -0.00201
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型                         9.65240    9.64800   0.00440    0.04561
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型                         9.84250    9.83690   0.00560    0.05693
施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型                      10.23360   10.28990  -0.05630   -0.54714
施羅德全球策略高收益債券基金-分配                                 6.02540    6.05020  -0.02480   -0.40990
施羅德全球策略高收益債券基金-累積                                10.40510   10.38590   0.01920    0.18487
施羅德新紀元貨幣市場基金                                         11.65000   11.64990   0.00010    0.00086
施羅德樂活中小基金-A類型                                         19.95000   20.14000  -0.19000   -0.94340
施羅德樂活中小基金-I類型                                        4554.070004597.11000 -43.04000   -0.93624
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柏瑞中國平衡基金-A類型                                           10.11900   10.23130  -0.11230   -1.09761
柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣)                                   11.08890   11.22210  -0.13320   -1.18694
柏瑞中國平衡基金-A類型(美元)                                     10.35040   10.47590  -0.12550   -1.19799
柏瑞中國平衡基金-B類型                                            8.97580    9.07540  -0.09960   -1.09747
柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣)                                    9.35560    9.46800  -0.11240   -1.18716
柏瑞中國平衡基金-B類型(美元)                                      9.18570    9.29710  -0.11140   -1.19822
柏瑞中國平衡基金-N類型                                           10.28900   10.40320  -0.11420   -1.09774
柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣)                                   10.78970   10.91940  -0.12970   -1.18779
柏瑞中國平衡基金-N類型(美元)                                     10.74750   10.87780  -0.13030   -1.19785
柏瑞五國金勢力建設基金                                            6.07000    6.15000  -0.08000   -1.30081
柏瑞巨人基金                                                     13.11000   13.23000  -0.12000   -0.90703
柏瑞巨輪貨幣市場基金                                             13.65540   13.65530   0.00010    0.00073
柏瑞全球金牌組合基金                                             15.99000   16.06000  -0.07000   -0.43587
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型                                 13.39950   13.39850   0.00100    0.00746
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣)                         11.75990   11.76540  -0.00550   -0.04675
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元)                           12.36820   12.37560  -0.00740   -0.05980
柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型                                 8.77200    8.77140   0.00060    0.00684
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型                                  6.71640    6.71590   0.00050    0.00745
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣)                          8.65660    8.66070  -0.00410   -0.04734
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣)                          8.43150    8.42100   0.01050    0.12469
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元)                           10.63380   10.64010  -0.00630   -0.05921
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣)                            8.25790    8.26260  -0.00470   -0.05688
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣)                        11.93430   11.93990  -0.00560   -0.04690
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣)                          11.60830   11.60740   0.00090    0.00775
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣)                        11.85080   11.83600   0.01480    0.12504
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元)                          11.25890   11.26560  -0.00670   -0.05947
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型                                  8.90080    8.90010   0.00070    0.00787
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣)                          9.67260    9.67720  -0.00460   -0.04753
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣)                          9.63690    9.62490   0.01200    0.12468
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元)                            9.45740    9.46300  -0.00560   -0.05918
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣)                            9.32870    9.33410  -0.00540   -0.05785
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型                                   10.29450   10.30730  -0.01280   -0.12418
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣)                           10.14100   10.15930  -0.01830   -0.18013
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元)                             10.02720   10.04660  -0.01940   -0.19310
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣)                             10.11260   10.13250  -0.01990   -0.19640
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型                                    9.99810   10.01050  -0.01240   -0.12387
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣)                            9.76840    9.78610  -0.01770   -0.18087
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元)                              9.73360    9.75250  -0.01890   -0.19380
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣)                              9.82000    9.83930  -0.01930   -0.19615
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型                                  10.27530   10.28810  -0.01280   -0.12442
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣)                          10.14090   10.15930  -0.01840   -0.18111
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元)                            10.02720   10.04660  -0.01940   -0.19310
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣)                            10.11270   10.13250  -0.01980   -0.19541
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型                                    9.99810   10.01050  -0.01240   -0.12387
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣)                            9.76860    9.78620  -0.01760   -0.17985
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元)                              9.73370    9.75250  -0.01880   -0.19277
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣)                              9.82010    9.83930  -0.01920   -0.19514
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型                                     10.66660   10.67980  -0.01320   -0.12360
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣)                             11.83610   11.85510  -0.01900   -0.16027
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元)                               11.24780   11.26830  -0.02050   -0.18193
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型                                      9.00190    9.01300  -0.01110   -0.12316
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣)                              9.67130    9.68680  -0.01550   -0.16001
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元)                                9.54830    9.56580  -0.01750   -0.18294
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型                                    10.37920   10.39210  -0.01290   -0.12413
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣)                            11.02090   11.03860  -0.01770   -0.16035
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元)                              10.86660   10.88640  -0.01980   -0.18188
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型                                      9.00210    9.01330  -0.01120   -0.12426
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣)                              9.67160    9.68720  -0.01560   -0.16104
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元)                                9.54870    9.56620  -0.01750   -0.18294
柏瑞亞太高股息基金-A類型                                         12.85000   13.04000  -0.19000   -1.45706
柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣)                                 13.68000   13.90000  -0.22000   -1.58273
柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元)                                    8.98000    9.13000  -0.15000   -1.64294
柏瑞亞太高股息基金-B類型                                          8.45000    8.58000  -0.13000   -1.51515
柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣)                                  9.36000    9.51000  -0.15000   -1.57729
柏瑞亞太高股息基金-N類型                                         11.15000   11.32000  -0.17000   -1.50177
柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣)                                 11.21000   11.39000  -0.18000   -1.58033
柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元)                                   11.45000   11.64000  -0.19000   -1.63230
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣)                               12.84000   12.99000  -0.15000   -1.15473
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣)                                 13.01000   13.15000  -0.14000   -1.06464
柏瑞拉丁美洲基金                                                  8.65000    8.58000   0.07000    0.81585
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型                                     11.41170   11.40730   0.00440    0.03857
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型                                      7.45470    7.45170   0.00300    0.04026
柏瑞特別股息收益基金-A類型                                       10.32000   10.33000  -0.01000   -0.09681
柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣)                               10.92000   10.94000  -0.02000   -0.18282
柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元)                                 10.62000   10.64000  -0.02000   -0.18797
柏瑞特別股息收益基金-B類型                                        9.53000    9.54000  -0.01000   -0.10482
柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣)                                9.86000    9.88000  -0.02000   -0.20243
柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元)                                  9.82000    9.84000  -0.02000   -0.20325
柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣)                                  9.78000    9.80000  -0.02000   -0.20408
柏瑞特別股息收益基金-N9類型                                      10.31000   10.32000  -0.01000   -0.09690
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣)                              10.65000   10.67000  -0.02000   -0.18744
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元)                                10.42000   10.44000  -0.02000   -0.19157
柏瑞特別股息收益基金-N類型                                        9.61000    9.62000  -0.01000   -0.10395
柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣)                                9.65000    9.67000  -0.02000   -0.20683
柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元)                                  9.69000    9.71000  -0.02000   -0.20597
柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣)                                  9.78000    9.80000  -0.02000   -0.20408
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型                               11.29570   11.29620  -0.00050   -0.00443
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣)                       10.94640   10.95160  -0.00520   -0.04748
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金)                         10.08440   10.09050  -0.00610   -0.06045
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型                                8.24230    8.24270  -0.00040   -0.00485
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣)                        9.24890    9.25330  -0.00440   -0.04755
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金)                          9.28860    9.29420  -0.00560   -0.06025
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣)                      10.52980   10.53480  -0.00500   -0.04746
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣)                         9.91960    9.92010  -0.00050   -0.00504
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金)                        10.06800   10.07410  -0.00610   -0.06055
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣)                        9.58180    9.58640  -0.00460   -0.04798
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣)                          8.90580    8.90620  -0.00040   -0.00449
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣)                        8.87130    8.83950   0.03180    0.35975
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金)                          9.31250    9.31820  -0.00570   -0.06117
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型                                 11.40520   11.41870  -0.01350   -0.11823
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣)                         10.87060   10.89040  -0.01980   -0.18181
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                           10.32850   10.34810  -0.01960   -0.18941
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型                                  6.76230    6.77030  -0.00800   -0.11816
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣)                          8.43990    8.45520  -0.01530   -0.18095
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元)                            9.02910    9.04630  -0.01720   -0.19013
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣)                           9.80420    9.81580  -0.01160   -0.11818
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元)                          10.34500   10.36460  -0.01960   -0.18911
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣)                          9.13470    9.15130  -0.01660   -0.18139
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣)                            8.62390    8.63410  -0.01020   -0.11814
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元)                            9.22150    9.23900  -0.01750   -0.18941
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型                                   11.22670   11.23020  -0.00350   -0.03117
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣)                           11.78460   11.79320  -0.00860   -0.07292
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元)                             10.81360   10.82350  -0.00990   -0.09147
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型                                    9.13990    9.14270  -0.00280   -0.03063
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣)                            9.65120    9.65830  -0.00710   -0.07351
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元)                              9.65610    9.66500  -0.00890   -0.09208
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣)                          11.10760   11.11570  -0.00810   -0.07287
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣)                            10.01670   10.01980  -0.00310   -0.03094
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元)                            10.30370   10.31320  -0.00950   -0.09211
柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型                                   9.52390    9.52680  -0.00290   -0.03044
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型                                    9.29410    9.29700  -0.00290   -0.03119
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣)                            9.87190    9.87910  -0.00720   -0.07288
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元)                              9.41720    9.42580  -0.00860   -0.09124
柏瑞旗艦全球平衡組合基金                                         18.04000   18.15000  -0.11000   -0.60606
柏瑞旗艦全球成長組合基金                                         16.92000   17.07000  -0.15000   -0.87873
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型                                   12.80140   12.81160  -0.01020   -0.07962
柏瑞環球多元資產基金-A類型                                       10.70800   10.75110  -0.04310   -0.40089
柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣)                               11.62390   11.66520  -0.04130   -0.35404
柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣)                               12.31650   12.34530  -0.02880   -0.23329
柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元)                                 11.15110   11.19640  -0.04530   -0.40459
柏瑞環球多元資產基金-B類型                                        9.70250    9.74150  -0.03900   -0.40035
柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣)                               10.22060   10.25700  -0.03640   -0.35488
柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣)                               10.18250   10.20640  -0.02390   -0.23417
柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元)                                 10.12910   10.17030  -0.04120   -0.40510
柏瑞環球多元資產基金-N類型                                        9.84160    9.88120  -0.03960   -0.40076
柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣)                               10.01810   10.05380  -0.03570   -0.35509
柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣)                               11.80960   11.83720  -0.02760   -0.23316
柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元)                                 10.07060   10.11150  -0.04090   -0.40449
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國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金                      14.79000   14.68000   0.11000    0.74932
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金                      24.37000   24.73000  -0.36000   -1.45572
國泰大中華基金                                                   20.34000   20.44000  -0.10000   -0.48924
國泰小龍基金                                                     15.65000   15.75000  -0.10000   -0.63492
國泰中小成長基金                                                 43.65000   43.96000  -0.31000   -0.70519
國泰中國內需增長基金人民幣級別                                    4.05120    4.13690  -0.08570   -2.07160
國泰中國內需增長基金台幣級別                                     18.24000   18.58000  -0.34000   -1.82992
國泰中國內需增長基金美元I級別                                     0.68560    0.69930  -0.01370   -1.95910
國泰中國內需增長基金美元級別                                      0.64680    0.65980  -0.01300   -1.97029
國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配                               2.18330    2.18980  -0.00650   -0.29683
國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配                               9.63380    9.64340  -0.00960   -0.09955
國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配                                 8.13610    8.14410  -0.00800   -0.09823
國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配                               0.31470    0.31530  -0.00060   -0.19029
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別                   11.51660   11.51560   0.00100    0.00868
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別                      1.67920    1.67730   0.00190    0.11328
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別                       10.00510    9.97820   0.02690    0.26959
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別                        0.32990    0.32940   0.00050    0.15179
國泰中國新興戰略基金人民幣級別                                    4.22940    4.32450  -0.09510   -2.19910
國泰中國新興戰略基金台幣級別                                     19.03000   19.42000  -0.39000   -2.00824
國泰中國新興戰略基金美元級別                                      0.61280    0.62590  -0.01310   -2.09299
國泰中港台基金人民幣級別                                          3.14110    3.19760  -0.05650   -1.76695
國泰中港台基金台幣級別                                           14.15000   14.37000  -0.22000   -1.53097
國泰中港台基金美元級別                                            0.46080    0.46860  -0.00780   -1.66453
國泰日本ETF傘型基金之日經225基金                                 27.58000   27.70000  -0.12000   -0.43321
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金                     12.56000   12.52000   0.04000    0.31949
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金                     36.05000   36.27000  -0.22000   -0.60656
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別A                       10.39690   10.38810   0.00880    0.08471
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別B                       10.25190   10.38830  -0.13640   -1.31302
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別NB                      10.27460   10.38870  -0.11410   -1.09831
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別A                        0.33720    0.33730  -0.00010   -0.02965
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別B                        0.33230    0.33730  -0.00500   -1.48236
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別NB                       0.33300    0.33730  -0.00430   -1.27483
國泰台灣貨幣市場基金                                             12.41310   12.41300   0.00010    0.00081
國泰平衡基金                                                     27.70000   27.85000  -0.15000   -0.53860
國泰全球高股息基金-人民幣級別                                     2.48180    2.48300  -0.00120   -0.04833
國泰全球高股息基金-台幣級別                                      11.19000   11.17000   0.02000    0.17905
國泰全球高股息基金-美金級別                                       0.36300    0.36280   0.00020    0.05513
國泰全球高股息基金-澳幣級別                                       0.50710    0.50800  -0.00090   -0.17717
國泰全球基礎建設基金台幣級別                                     13.16000   13.13000   0.03000    0.22848
國泰全球基礎建設基金美元級別                                      0.45430    0.45390   0.00040    0.08813
國泰全球資源基金台幣級別                                          5.84000    5.88000  -0.04000   -0.68027
國泰全球資源基金美元級別                                          0.18670    0.18840  -0.00170   -0.90234
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型)            0.41440    0.41630  -0.00190   -0.45640
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型)              0.37390    0.37640  -0.00250   -0.66419
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型)            0.43950    0.44150  -0.00200   -0.45300
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型)         11.11000   11.15000  -0.04000   -0.35874
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型)            9.87000    9.93000  -0.06000   -0.60423
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型)            0.52080    0.52440  -0.00360   -0.68650
國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金               21.11000   20.90000   0.21000    1.00478
國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動精選30基金                      22.37000   22.43000  -0.06000   -0.26750
國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型)                        2.47960    2.50430  -0.02470   -0.98630
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型)                         11.20700   11.29560  -0.08860   -0.78438
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型)                           10.03600   10.11540  -0.07940   -0.78494
國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型)                          0.36370    0.36690  -0.00320   -0.87217
國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型)                            0.32570    0.32860  -0.00290   -0.88253
國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型)                          0.50470    0.51030  -0.00560   -1.09739
國泰亞洲成長基金台幣級別                                         11.51000   11.61000  -0.10000   -0.86133
國泰亞洲成長基金美元級別                                          0.38600    0.38970  -0.00370   -0.94945
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別                  18.91000   19.04000  -0.13000   -0.68277
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別                   0.61380    0.61870  -0.00490   -0.79198
國泰科技生化基金                                                 35.30000   35.59000  -0.29000   -0.81484
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金                        27.76000   27.73000   0.03000    0.10819
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金         13.13000   13.12000   0.01000    0.07622
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金  39.42650   39.42710  -0.00060   -0.00152
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 19.57060   19.55820   0.01240    0.06340
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 19.27740   19.29980  -0.02240   -0.11606
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基 39.83670   39.77090   0.06580    0.16545
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等 41.13960   41.09650   0.04310    0.10488
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金       43.36930   43.37220  -0.00290   -0.00669
國泰紐幣2021保本基金                                             12.20120   12.20610  -0.00490   -0.04014
國泰紐幣八年期保本基金                                           12.49610   12.50250  -0.00640   -0.05119
國泰紐幣保本基金                                                 12.44720   12.44880  -0.00160   -0.01285
國泰高科技基金                                                   13.03000   13.12000  -0.09000   -0.68598
國泰國泰基金台幣I級別                                            23.68000   23.85000  -0.17000   -0.71279
國泰國泰基金台幣級別                                             23.68000   23.85000  -0.17000   -0.71279
國泰富時中國A50基金                                              17.70000   17.88000  -0.18000   -1.00671
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別A(不配息型)            10.40000   10.39000   0.01000    0.09625
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別B(配息型)              10.08000   10.09000  -0.01000   -0.09911
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-美金級別A(不配息型)             0.33630    0.33640  -0.00010   -0.02973
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-澳幣級別A(不配息型)             0.47670    0.47800  -0.00130   -0.27197
國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-台幣級別A(不配息型)            11.56000   11.63000  -0.07000   -0.60189
國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-美金級別A(不配息型)             0.37350    0.37630  -0.00280   -0.74409
國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-澳幣級別A(不配息型)             0.52960    0.53480  -0.00520   -0.97233
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別A(不配息型)            10.79000   10.84000  -0.05000   -0.46125
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別B(配息型)              10.33000   10.41000  -0.08000   -0.76849
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-美金級別A(不配息型)             0.34900    0.35100  -0.00200   -0.56980
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-澳幣級別A(不配息型)             0.49480    0.49880  -0.00400   -0.80192
國泰策略高收益債券基金-台幣級別A(不配息型)                       10.43190   10.43480  -0.00290   -0.02779
國泰策略高收益債券基金-台幣級別B(配息型)                          7.44970    7.49120  -0.04150   -0.55398
國泰策略高收益債券基金-美金級別A(不配息型)                        0.35260    0.35280  -0.00020   -0.05669
國泰策略高收益債券基金-美金級別B(配息型)                          0.24980    0.25130  -0.00150   -0.59690
國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-人民幣級別C                2.21520    2.22700  -0.01180   -0.52986
國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-台幣級別A                  9.93550    9.96510  -0.02960   -0.29704
國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-美金級別B                  0.32160    0.32300  -0.00140   -0.43344
國泰新中國傘型基金之國泰富時中國5年期以上政策金融債券ETF基金     40.04780   40.09780  -0.05000   -0.12470
國泰新中國傘型基金之富時中國A150ETF基金                          18.74000   18.87000  -0.13000   -0.68892
國泰新興市場基金台幣級別                                         11.65000   11.81000  -0.16000   -1.35478
國泰新興市場基金美元級別                                          0.37840    0.38400  -0.00560   -1.45833
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A                            2.20710    2.21250  -0.00540   -0.24407
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B                              1.44530    1.44880  -0.00350   -0.24158
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A                              0.33270    0.33320  -0.00050   -0.15006
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I                              0.33140    0.33220  -0.00080   -0.24082
國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B                                0.22010    0.22040  -0.00030   -0.13612
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A                           10.20800   10.22030  -0.01230   -0.12035
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B                              6.55900    6.56690  -0.00790   -0.12030
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金                 13.68000   13.62000   0.06000    0.44053
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金                 36.96000   37.30000  -0.34000   -0.91153
國泰價值卓越基金                                                 15.43000   15.55000  -0.12000   -0.77170
國泰歐洲精選基金-台幣級別                                        10.99000   11.23000  -0.24000   -2.13713
國泰歐洲精選基金-美元級別                                         0.37490    0.38390  -0.00900   -2.34436
國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金                  38.86760   38.89700  -0.02940   -0.07558
國泰趨勢ETF傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金            21.55000   21.86000  -0.31000   -1.41812
國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金                            18.71000   19.04000  -0.33000   -1.73319
國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金                                19.81000   20.02000  -0.21000   -1.04895
國泰豐益債券組合基金台幣級別                                     12.07700   12.08010  -0.00310   -0.02566
國泰豐益債券組合基金美元級別                                      0.39600    0.39630  -0.00030   -0.07570
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣                         9.63000    9.62610   0.00390    0.04051
第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣                         8.31210    8.29440   0.01770    0.21340
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣                        10.74410   10.73980   0.00430    0.04004
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣                         9.38500    9.36500   0.02000    0.21356
第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣                                  11.19430   11.19360   0.00070    0.00625
第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                   9.82970    9.83810  -0.00840   -0.08538
第一金大中華基金                                                 27.92000   28.24000  -0.32000   -1.13314
第一金小型精選基金                                               37.92000   38.25000  -0.33000   -0.86275
第一金中國世紀基金-人民幣                                        12.61000   12.86000  -0.25000   -1.94401
第一金中國世紀基金-美元                                           7.91280    8.06150  -0.14870   -1.84457
第一金中國世紀基金-美元-N                                         7.91360    8.06220  -0.14860   -1.84317
第一金中國世紀基金-新臺幣                                         9.29000    9.46000  -0.17000   -1.79704
第一金中國世紀基金-新臺幣-N                                       9.29000    9.45000  -0.16000   -1.69312
第一金中概平衡基金                                               26.45000   26.71000  -0.26000   -0.97342
第一金台灣貨幣市場基金                                           15.25360   15.25340   0.00020    0.00131
第一金全家福貨幣市場基金                                        177.87800  177.87600   0.00200    0.00112
第一金全球AI精準醫療基金-美元                                    10.20540   10.31490  -0.10950   -1.06157
第一金全球AI精準醫療基金-美元-N                                  10.20570   10.31530  -0.10960   -1.06250
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣                                  10.38000   10.48000  -0.10000   -0.95420
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N                                10.38000   10.48000  -0.10000   -0.95420
第一金全球FinTech金融科技基金-美元                               14.47280   14.80190  -0.32910   -2.22336
第一金全球FinTech金融科技基金-美元-N                             14.47360   14.80320  -0.32960   -2.22655
第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣                             13.88000   14.18000  -0.30000   -2.11566
第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣-N                           13.89000   14.18000  -0.29000   -2.04513
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元                          9.79490    9.79150   0.00340    0.03472
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N                        9.79820    9.79470   0.00350    0.03573
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣                        9.45630    9.44700   0.00930    0.09844
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N                      9.48130    9.47200   0.00930    0.09818
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元                         10.30380   10.30020   0.00360    0.03495
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣                        9.95960    9.94990   0.00970    0.09749
第一金全球大趨勢基金                                             23.90000   24.20000  -0.30000   -1.23967
第一金全球不動產證券化基金A                                       8.28710    8.28830  -0.00120   -0.01448
第一金全球不動產證券化基金B                                       5.89310    5.89400  -0.00090   -0.01527
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元                  9.35020    9.35630  -0.00610   -0.06520
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N                9.35140    9.35740  -0.00600   -0.06412
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣                9.07000    9.08000  -0.01000   -0.11013
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N              9.07000    9.08000  -0.01000   -0.11013
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元                  9.74720    9.75350  -0.00630   -0.06459
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N                9.74850    9.75480  -0.00630   -0.06458
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣                9.46000    9.46000   0.00000    0.00000
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N              9.46000    9.46000   0.00000    0.00000
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型)                            8.54010    8.55820  -0.01810   -0.21149
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型)                           10.12720   10.14870  -0.02150   -0.21185
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣                            9.62430    9.63160  -0.00730   -0.07579
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N                          9.62350    9.63080  -0.00730   -0.07580
第一金全球高收益債券基金-配息型-美元                              7.94040    7.94580  -0.00540   -0.06796
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣                            8.81590    8.81850  -0.00260   -0.02948
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N                          8.81640    8.81900  -0.00260   -0.02948
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣                           11.18860   11.19710  -0.00850   -0.07591
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N                         11.18950   11.19800  -0.00850   -0.07591
第一金全球高收益債券基金-累積型-美元                             10.01340   10.02020  -0.00680   -0.06786
第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣                           14.82110   14.82540  -0.00430   -0.02900
第一金全球機器人及自動化產業基金-美元                            14.29850   14.46370  -0.16520   -1.14217
第一金全球機器人及自動化產業基金-美元-N                          14.31640   14.48180  -0.16540   -1.14212
第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣                          13.48000   13.61000  -0.13000   -0.95518
第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣-N                        13.50000   13.64000  -0.14000   -1.02639
第一金亞洲科技基金                                               19.15000   19.35000  -0.20000   -1.03359
第一金亞洲新興市場基金                                           12.99000   13.15000  -0.16000   -1.21673
第一金店頭市場基金                                                9.56000    9.67000  -0.11000   -1.13754
第一金創新趨勢基金                                               24.55000   24.86000  -0.31000   -1.24698
第一金電子基金                                                   34.84000   35.21000  -0.37000   -1.05084
第一金臺灣工業菁英30 ETF基金                                     20.83000   21.01000  -0.18000   -0.85673
第一金臺灣工業菁英30單日反向一倍 ETF基金                         18.91000   18.83000   0.08000    0.42485
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
統一大中華中小基金(人民幣)                                        8.65000    8.76000  -0.11000   -1.25571
統一大中華中小基金(美元)                                          7.95000    8.06000  -0.11000   -1.36476
統一大中華中小基金(新台幣)                                       11.74000   11.87000  -0.13000   -1.09520
統一大東協高股息基金(人民幣)                                     10.25000   10.38000  -0.13000   -1.25241
統一大東協高股息基金(美元)                                        9.57000    9.71000  -0.14000   -1.44181
統一大東協高股息基金(新台幣)                                      9.85000    9.97000  -0.12000   -1.20361
統一大滿貫基金-A類型                                             35.76000   35.93000  -0.17000   -0.47314
統一大滿貫基金-I類型                                             35.76000   35.93000  -0.17000   -0.47314
統一大龍印基金                                                   14.68000   14.99000  -0.31000   -2.06805
統一大龍騰中國基金(人民幣)                                        9.10000    9.32000  -0.22000   -2.36052
統一大龍騰中國基金(美元)                                          8.37000    8.59000  -0.22000   -2.56112
統一大龍騰中國基金(新台幣)                                        9.50000    9.73000  -0.23000   -2.36382
統一中小基金                                                     26.46000   26.73000  -0.27000   -1.01010
統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣)                             9.85770    9.85100   0.00670    0.06801
統一中國高收益債券基金-月配型(美元)                               9.21610    9.22480  -0.00870   -0.09431
統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣)                             8.93540    8.93830  -0.00290   -0.03244
統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣)                            11.71210   11.70420   0.00790    0.06750
統一中國高收益債券基金-累積型(美元)                              10.87730   10.88760  -0.01030   -0.09460
統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣)                            10.54110   10.54450  -0.00340   -0.03224
統一台灣動力基金                                                 17.92000   18.12000  -0.20000   -1.10375
統一全天候基金-A類型                                            111.92000  112.64000  -0.72000   -0.63920
統一全天候基金-I類型                                            111.96000  112.67000  -0.71000   -0.63016
統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣)                           8.92820    8.97280  -0.04460   -0.49706
統一全球動態多重資產基金-月配型(美元)                             8.64790    8.70520  -0.05730   -0.65823
統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣)                           8.61930    8.67200  -0.05270   -0.60770
統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣)                           9.23520    9.28130  -0.04610   -0.49670
統一全球動態多重資產基金-累積型(美元)                             8.94510    9.00440  -0.05930   -0.65857
統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣)                           8.91550    8.97000  -0.05450   -0.60758
統一全球債券組合基金                                             11.93770   11.94350  -0.00580   -0.04856
統一全球新科技基金(人民幣)                                       16.64000   16.98000  -0.34000   -2.00236
統一全球新科技基金(美元)                                         15.74000   16.08000  -0.34000   -2.11443
統一全球新科技基金(新台幣)                                       15.07000   15.37000  -0.30000   -1.95185
統一亞太基金                                                     25.52000   25.97000  -0.45000   -1.73277
統一亞洲大金磚基金                                               12.32000   12.59000  -0.27000   -2.14456
統一奔騰基金                                                     61.25000   61.87000  -0.62000   -1.00210
統一強棒貨幣市場基金                                             16.66200   16.66180   0.00020    0.00120
統一強漢基金(人民幣)                                             10.49000   10.64000  -0.15000   -1.40977
統一強漢基金(美元)                                                9.50000    9.64000  -0.14000   -1.45228
統一強漢基金(新台幣)                                             24.95000   25.30000  -0.35000   -1.38340
統一統信基金                                                     32.09000   32.41000  -0.32000   -0.98735
統一黑馬基金                                                     61.53000   62.13000  -0.60000   -0.96572
統一新亞洲科技能源基金                                           18.73000   18.95000  -0.22000   -1.16095
統一新興市場企業債券基金-月配型                                   7.94250    7.94340  -0.00090   -0.01133
統一新興市場企業債券基金-累積型                                  10.08960   10.09070  -0.00110   -0.01090
統一經建基金                                                     47.30000   47.58000  -0.28000   -0.58848
統一龍馬基金                                                     70.60000   71.51000  -0.91000   -1.27255
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
野村ｅ科技基金                                                   21.78000   22.03000  -0.25000   -1.13482
野村中小基金-S類型                                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村中小基金-累積類型                                            48.92000   49.32000  -0.40000   -0.81103
野村中國機會基金                                                 12.85000   13.13000  -0.28000   -2.13252
野村巴西基金                                                      4.91000    4.85000   0.06000    1.23711
野村日本領先基金-S類型                                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村日本領先基金-累積類型                                        11.93000   12.03000  -0.10000   -0.83126
野村台灣高股息基金                                               24.09000   24.18000  -0.09000   -0.37221
野村台灣運籌基金                                                 37.22000   37.42000  -0.20000   -0.53447
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價               9.48500    9.49720  -0.01220   -0.12846
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價                 9.41510    9.42660  -0.01150   -0.12200
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價               9.46110    9.47390  -0.01280   -0.13511
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價               9.69050    9.70290  -0.01240   -0.12780
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價                 9.57150    9.58320  -0.01170   -0.12209
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價               9.52770    9.54060  -0.01290   -0.13521
野村平衡基金                                                     19.38000   19.52000  -0.14000   -0.71721
野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價                          9.31000    9.30000   0.01000    0.10753
野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價                       9.81000    9.83000  -0.02000   -0.20346
野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價                         13.47000   13.46000   0.01000    0.07429
野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價                      11.12000   11.14000  -0.02000   -0.17953
野村全球生技醫療基金                                             18.21000   18.29000  -0.08000   -0.43740
野村全球金融收益基金-S類型新臺幣計價                             10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球金融收益基金-月配類型人民幣計價                           9.98740    9.99130  -0.00390   -0.03903
野村全球金融收益基金-月配類型美元計價                             9.98090    9.98140  -0.00050   -0.00501
野村全球金融收益基金-月配類型新臺幣計價                           9.98950    9.98530   0.00420    0.04206
野村全球金融收益基金-累積類型人民幣計價                           9.98740    9.99120  -0.00380   -0.03803
野村全球金融收益基金-累積類型美元計價                             9.98080    9.98140  -0.00060   -0.00601
野村全球金融收益基金-累積類型新臺幣計價                           9.98950    9.98530   0.00420    0.04206
野村全球品牌基金                                                 27.71000   28.27000  -0.56000   -1.98090
野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球高股息基金季配型新臺幣計價                               13.30000   13.32000  -0.02000   -0.15015
野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價                            11.34000   11.37000  -0.03000   -0.26385
野村全球高股息基金累積型新臺幣計價                               19.88000   19.92000  -0.04000   -0.20080
野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價                            12.46000   12.50000  -0.04000   -0.32000
野村全球短期收益基金-人民幣計價                                  10.02210   10.02960  -0.00750   -0.07478
野村全球短期收益基金-美元計價                                    10.46050   10.46870  -0.00820   -0.07833
野村全球短期收益基金-新臺幣計價                                  10.37140   10.37700  -0.00560   -0.05397
野村多元收益平衡基金-S類型新臺幣計價                             10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價                           9.55400    9.54870   0.00530    0.05550
野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價                             9.31000    9.30620   0.00380    0.04083
野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價                           8.90630    8.89830   0.00800    0.08990
野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價                          11.24050   11.23420   0.00630    0.05608
野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價                            10.73350   10.72920   0.00430    0.04008
野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價                          10.32980   10.32070   0.00910    0.08817
野村成長基金                                                     29.61000   29.76000  -0.15000   -0.50403
野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價                       8.79380    8.88140  -0.08760   -0.98633
野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價                         8.79940    8.88780  -0.08840   -0.99462
野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價                       8.97340    9.05410  -0.08070   -0.89131
野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價                       9.26880    9.36120  -0.09240   -0.98705
野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價                         9.18120    9.27340  -0.09220   -0.99424
野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價                       9.36440    9.44860  -0.08420   -0.89114
野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價                              10.76000   10.76000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價                                8.66000    8.81000  -0.15000   -1.70261
野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價                              10.79000   10.79000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價                               12.40000   12.61000  -0.21000   -1.66534
野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價                           9.36910    9.39250  -0.02340   -0.24913
野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價                             9.42900    9.45290  -0.02390   -0.25283
野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價                           9.55440    9.56970  -0.01530   -0.15988
野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價                           9.90980    9.93380  -0.02400   -0.24160
野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價                             9.88400    9.90910  -0.02510   -0.25330
野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價                          10.02160   10.03760  -0.01600   -0.15940
野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣計價                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價                         8.53270    8.54500  -0.01230   -0.14394
野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價                       9.09760    9.11530  -0.01770   -0.19418
野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價                         8.96540    8.98380  -0.01840   -0.20481
野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價                        12.99880   13.01750  -0.01870   -0.14365
野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價                      12.01820   12.04140  -0.02320   -0.19267
野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價                         9.78990    9.80990  -0.02000   -0.20388
野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價                            9.99990   10.00420  -0.00430   -0.04298
野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價                        10.21970   10.22760  -0.00790   -0.07724
野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價                           9.88040    9.88960  -0.00920   -0.09303
野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價                         9.43870    9.44300  -0.00430   -0.04554
野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價                        11.26750   11.27260  -0.00510   -0.04524
野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價                         10.15860   10.18240  -0.02380   -0.23374
野村核心配置多重資產基金-人民幣計價                              11.19550   11.22780  -0.03230   -0.28768
野村核心配置多重資產基金-美元計價                                10.69300   10.72480  -0.03180   -0.29651
野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價                      10.49090   10.51470  -0.02380   -0.22635
野村泰國基金                                                     41.75000   42.38000  -0.63000   -1.48655
野村高科技基金                                                   11.24000   11.37000  -0.13000   -1.14336
野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價                         10.21430   10.25620  -0.04190   -0.40853
野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價                      10.32730   10.38220  -0.05490   -0.52879
野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價                      10.99600   10.99020   0.00580    0.05277
野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價                         9.68550    9.73620  -0.05070   -0.52074
野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價                       9.62570    9.66610  -0.04040   -0.41796
野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價                         9.51570    9.56670  -0.05100   -0.53310
野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價                      11.88160   11.94520  -0.06360   -0.53243
野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價                      13.75650   13.73230   0.02420    0.17623
野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價                        10.82160   10.87820  -0.05660   -0.52031
野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價                      10.76150   10.80660  -0.04510   -0.41734
野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價                        10.89190   10.95020  -0.05830   -0.53241
野村貨幣市場基金                                                 16.26940   16.26920   0.00020    0.00123
野村新馬基金                                                     15.62000   15.81000  -0.19000   -1.20177
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-S類型新臺幣計價       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-人民幣計價            10.01460   10.02990  -0.01530   -0.15254
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-美元計價               9.93030    9.93840  -0.00810   -0.08150
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-累積類型新臺幣計價     9.95600    9.95410   0.00190    0.01909
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民  9.82080    9.83230  -0.01150   -0.11696
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元  9.79360    9.80650  -0.01290   -0.13155
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺  9.79040    9.80440  -0.01400   -0.14279
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民  9.82080    9.83230  -0.01150   -0.11696
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元  9.79360    9.80650  -0.01290   -0.13155
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺  9.79040    9.80440  -0.01400   -0.14279
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-S類型新臺幣計價   10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型人民幣計  9.65590    9.67700  -0.02110   -0.21804
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型美元計價   9.62100    9.64230  -0.02130   -0.22090
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型新臺幣計  9.62030    9.63670  -0.01640   -0.17018
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型人民幣計  9.65590    9.67700  -0.02110   -0.21804
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型美元計價   9.62100    9.64230  -0.02130   -0.22090
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型新臺幣計  9.62030    9.63670  -0.01640   -0.17018
野村新興高收益債組合基金-S類型                                   10.05690   10.06770  -0.01080   -0.10727
野村新興高收益債組合基金-月配型                                   7.91450    7.92310  -0.00860   -0.10854
野村新興高收益債組合基金-累積型                                  11.73190   11.74460  -0.01270   -0.10813
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金                                    7.18000    7.22000  -0.04000   -0.55402
野村精選貨幣市場基金                                             12.08020   12.08010   0.00010    0.00083
野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價                             10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村歐洲中小成長基金-人民幣計價                                  12.20000   12.35000  -0.15000   -1.21457
野村歐洲中小成長基金-美元計價                                    11.37000   11.49000  -0.12000   -1.04439
野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價                          11.06000   11.16000  -0.10000   -0.89606
野村歐洲高股息基金季配型                                          7.79000    7.82000  -0.03000   -0.38363
野村歐洲高股息基金累積型                                         11.04000   11.08000  -0.04000   -0.36101
野村積極成長基金                                                 12.50000   12.57000  -0.07000   -0.55688
野村優質基金-S類型新臺幣計價                                      9.44000    9.50000  -0.06000   -0.63158
野村優質基金-累積類型新臺幣計價                                  34.39000   34.62000  -0.23000   -0.66436
野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價                             10.33760   10.34070  -0.00310   -0.02998
野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價                           8.62440    8.62900  -0.00460   -0.05331
野村環球高收益債基金-月配類型美元計價                             7.95880    7.96380  -0.00500   -0.06278
野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價                           7.89220    7.89380  -0.00160   -0.02027
野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價                          11.70620   11.71190  -0.00570   -0.04867
野村環球高收益債基金-累積類型美元計價                            10.55160   10.55820  -0.00660   -0.06251
野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價                          10.49580   10.49790  -0.00210   -0.02000
野村環球基金-S類型新臺幣計價                                     10.66000   10.78000  -0.12000   -1.11317
野村環球基金-人民幣計價                                          16.25000   16.45000  -0.20000   -1.21581
野村環球基金-美元計價                                            12.68000   12.83000  -0.15000   -1.16913
野村環球基金-累積類型新臺幣計價                                  17.73000   17.93000  -0.20000   -1.11545
野村鴻利基金                                                     22.64000   22.80000  -0.16000   -0.70175
野村鴻揚貨幣市場基金                                             16.86050   16.86040   0.00010    0.00059
野村鴻運基金                                                     20.13000   20.25000  -0.12000   -0.59259
野村雙印傘型基金之印尼潛力基金                                    8.69000    9.07000  -0.38000   -4.18964
野村雙印傘型基金之印度潛力基金                                   13.59000   13.66000  -0.07000   -0.51245
野村鑫平衡組合基金-S類型                                          9.93000    9.96000  -0.03000   -0.30120
野村鑫平衡組合基金-累積類型                                      14.77000   14.82000  -0.05000   -0.33738
野村鑫全球債券組合基金-S類型                                     10.10340   10.11520  -0.01180   -0.11666
野村鑫全球債券組合基金-累積類型                                  13.25620   13.27180  -0.01560   -0.11754
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凱基2024到期新興市場債券基金(人民幣)                              9.99650   10.00150  -0.00500   -0.04999
凱基2024到期新興市場債券基金(美元)                                9.98630    9.98080   0.00550    0.05511
凱基六年到期新興市場債券基金(台幣)                                9.38290    9.38310  -0.00020   -0.00213
凱基六年到期新興市場債券基金(美元)                                9.37290    9.37430  -0.00140   -0.01493
凱基台商天下基金                                                 13.13000   13.26000  -0.13000   -0.98039
凱基台灣精五門基金                                               20.76000   20.83000  -0.07000   -0.33605
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金     39.99940    0.00000  39.99940    0.00000
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類 39.99920    0.00000  39.99920    0.00000
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基3至10年期中國政策金融債券ETF基金    39.99940   39.99960  -0.00020   -0.00050
凱基全球高效平衡基?(台幣)                                        10.51000   10.51000   0.00000    0.00000
凱基全球高效平衡基?(台幣月配息)                                   9.94000    9.94000   0.00000    0.00000
凱基全球高效平衡基?(美元)                                        10.79070   10.80430  -0.01360   -0.12588
凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C                                   13.48000   13.67000  -0.19000   -1.38990
凱基亞洲護城河基金-美元計價B                                     12.23700   12.38790  -0.15090   -1.21812
凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A                                   12.06000   12.19000  -0.13000   -1.06645
凱基凱旋貨幣市場基金                                             11.54510   11.54490   0.00020    0.00173
凱基開創基金                                                     27.21000   27.40000  -0.19000   -0.69343
凱基雲端趨勢基金-台幣計價A                                       22.98000   23.53000  -0.55000   -2.33744
凱基雲端趨勢基金-美元計價B                                       22.26610   22.83320  -0.56710   -2.48366
凱基新興市場中小基金-台幣計價A                                   17.23000   17.39000  -0.16000   -0.92007
凱基新興市場中小基金-美元計價B                                   16.46070   16.64080  -0.18010   -1.08228
凱基新興趨勢ETF組合基金                                           7.50000    7.58000  -0.08000   -1.05541
凱基銀髮商機基金-人民幣計價C                                     12.27000   12.35000  -0.08000   -0.64777
凱基銀髮商機基金-美元計價B                                       12.00640   12.07640  -0.07000   -0.57964
凱基銀髮商機基金-新台幣計價A                                     11.48000   11.54000  -0.06000   -0.51993
凱基醫院及長照產業基金(美元)                                     12.07720   12.21840  -0.14120   -1.15563
凱基醫院及長照產業基金(新台幣)                                   12.38000   12.50000  -0.12000   -0.96000
凱基護城河基金-台幣計價A                                         13.41000   13.55000  -0.14000   -1.03321
凱基護城河基金-美元計價B                                         13.13890   13.28810  -0.14920   -1.12281
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金       13.37000   13.19000   0.18000    1.36467
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金       36.70000   37.75000  -1.05000   -2.78146
富邦NASDAQ-100基金                                               31.66000   32.05000  -0.39000   -1.21685
富邦上証180基金                                                  27.04000   27.24000  -0.20000   -0.73421
富邦大中華成長基金-(美元)                                         0.18890    0.19220  -0.00330   -1.71696
富邦大中華成長基金-(新臺幣)                                       5.82000    5.92000  -0.10000   -1.68919
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金                  8.00000    7.96000   0.04000    0.50251
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金                 33.72000   34.23000  -0.51000   -1.48992
富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣)                             11.20980   11.32960  -0.11980   -1.05741
富邦中國多重資產型基金-A類型(美元)                               10.36170   10.47030  -0.10860   -1.03722
富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣)                              9.99290   10.07700  -0.08410   -0.83457
富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣)                              9.79480    9.89940  -0.10460   -1.05663
富邦中國多重資產型基金-B類型(美元)                                8.98110    9.07520  -0.09410   -1.03689
富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣)                              8.66860    8.74150  -0.07290   -0.83395
富邦中國政策金融債券ETF基金                                      20.21340   20.18850   0.02490    0.12334
富邦中國貨幣市場基金-人民幣                                      11.35460   11.35360   0.00100    0.00881
富邦中國貨幣市場基金-新台幣                                      10.42730   10.40190   0.02540    0.24419
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣)           12.86070   12.88480  -0.02410   -0.18704
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元)              1.89330    1.89700  -0.00370   -0.19504
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣)            9.37400    9.39160  -0.01760   -0.18740
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元)              1.42800    1.43080  -0.00280   -0.19569
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣)             11.76930   11.76920   0.00010    0.00085
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元)                1.71650    1.71600   0.00050    0.02914
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣)             10.16150   10.16140   0.00010    0.00098
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元)                1.50090    1.50040   0.00050    0.03332
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金                14.94000   14.85000   0.09000    0.60606
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金                22.12000   22.47000  -0.35000   -1.55763
富邦日本東証基金                                                 21.68000   21.87000  -0.19000   -0.86877
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金                  44.53000   44.59000  -0.06000   -0.13456
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金                  48.63000   48.94000  -0.31000   -0.63343
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金                  53.35000   53.74000  -0.39000   -0.72572
富邦台灣心基金                                                   23.07000   23.35000  -0.28000   -1.19914
富邦台灣釆吉50基金                                               49.96000   50.33000  -0.37000   -0.73515
富邦台灣科技指數基金                                             56.74000   57.30000  -0.56000   -0.97731
富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收 41.15230   41.05780   0.09450    0.23016
富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF 41.48630   41.46170   0.02460    0.05933
富邦全球不動產基金-(美元)                                         0.29660    0.29760  -0.00100   -0.33602
富邦全球不動產基金-(新台幣)                                       9.34000    9.36000  -0.02000   -0.21368
富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣)                            2.51280    2.51510  -0.00230   -0.09145
富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元)                              0.33910    0.33910   0.00000    0.00000
富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣)                           10.52950   10.52990  -0.00040   -0.00380
富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣)                            2.17950    2.18160  -0.00210   -0.09626
富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元)                              0.32480    0.32470   0.00010    0.03080
富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣)                            9.07540    9.07580  -0.00040   -0.00441
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金                           23.81000   24.07000  -0.26000   -1.08018
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金               13.85000   13.75000   0.10000    0.72727
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金               33.19000   33.61000  -0.42000   -1.24963
富邦吉祥貨幣市場基金                                             15.64250   15.64240   0.00010    0.00064
富邦多元收益ETF傘型基金之富邦中國政策金融債券0-1年ETF基金        40.02030   39.96500   0.05530    0.13837
富邦多元收益ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊9-35年A級美元息收公司債券 39.76260   39.72860   0.03400    0.08558
富邦長紅基金                                                     66.01000   66.81000  -0.80000   -1.19743
富邦科技基金                                                     25.13000   25.43000  -0.30000   -1.17971
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金         40.64350   40.59210   0.05140    0.12663
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金      40.09750   40.04220   0.05530    0.13810
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金        39.47420   39.40830   0.06590    0.16722
富邦恒生國企ETF基金                                              19.96000   20.07000  -0.11000   -0.54808
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金            14.31000   14.31000   0.00000    0.00000
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金            26.96000   26.98000  -0.02000   -0.07413
富邦高成長基金                                                   25.11000   25.42000  -0.31000   -1.21951
富邦基金                                                         13.92000   14.06000  -0.14000   -0.99573
富邦基金I類型                                                    13.92000   14.06000  -0.14000   -0.99573
富邦深証100基金                                                   8.80000    8.90000  -0.10000   -1.12360
富邦富時歐洲ETF基金                                              20.10000   20.34000  -0.24000   -1.17994
富邦策略高收益債券基金-A類型(美元)                                0.41370    0.41370   0.00000    0.00000
富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣)                             12.33640   12.34980  -0.01340   -0.10850
富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣)                              9.53860    9.54900  -0.01040   -0.10891
富邦策略高收益債券基金-C類型(美元)                                0.30670    0.30680  -0.00010   -0.03259
富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣)                              8.87490    8.88460  -0.00970   -0.10918
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元)                              9.05300    9.09470  -0.04170   -0.45851
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣)                            9.54950    9.58110  -0.03160   -0.32982
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元)                              8.94260    8.98390  -0.04130   -0.45971
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣)                            9.42340    9.45460  -0.03120   -0.33000
富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金                                    20.63000   20.71000  -0.08000   -0.38629
富邦精準基金                                                     47.16000   47.74000  -0.58000   -1.21491
富邦精銳中小基金                                                 11.67000   11.80000  -0.13000   -1.10169
富邦臺灣中小A級動能50ETF基金                                     18.90000   18.99000  -0.09000   -0.47393
富邦臺灣公司治理100基金                                          22.48000   22.59000  -0.11000   -0.48694
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金             7.42000    7.39000   0.03000    0.40595
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金            15.97000   16.12000  -0.15000   -0.93052
富邦標普美國特別股ETF基金                                        20.00000   20.03000  -0.03000   -0.14978
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣)                         10.13880   10.21630  -0.07750   -0.75859
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元)                           10.04570   10.11120  -0.06550   -0.64780
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣)                         10.18360   10.23500  -0.05140   -0.50220
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣)                          9.86290    9.93820  -0.07530   -0.75768
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元)                            9.72840    9.79180  -0.06340   -0.64748
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣)                          9.84420    9.89390  -0.04970   -0.50233
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富達台灣成長基金                                                 30.97000   31.14000  -0.17000   -0.54592
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別               8.61630    8.64070  -0.02440   -0.28238
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別                     9.15140    9.17880  -0.02740   -0.29851
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別                   8.86390    8.89220  -0.02830   -0.31826
富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別                 9.65630    9.68370  -0.02740   -0.28295
富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別                       9.66990    9.69880  -0.02890   -0.29798
富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別                     9.37000    9.39980  -0.02980   -0.31703
富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別                  10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別                     9.44550    9.47530  -0.02980   -0.31450
富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別                   8.39970    8.41730  -0.01760   -0.20909
富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別                         9.42960    9.45090  -0.02130   -0.22538
富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別                       8.89900    8.92110  -0.02210   -0.24773
富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別                    10.48660   10.50860  -0.02200   -0.20935
富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別                          10.26330   10.28640  -0.02310   -0.22457
富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別                         9.76240    9.78620  -0.02380   -0.24320
富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別                      9.02650    9.04850  -0.02200   -0.24313
富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別                        9.59660    9.61960  -0.02300   -0.23910
富達卓越領航全球組合基金                                         15.30000   15.38000  -0.08000   -0.52016
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別         8.56970    8.58500  -0.01530   -0.17822
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別               9.27670    9.29480  -0.01810   -0.19473
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別             8.94990    8.96910  -0.01920   -0.21407
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別           9.80230    9.81980  -0.01750   -0.17821
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別                 9.77200    9.79100  -0.01900   -0.19406
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別               9.46460    9.48520  -0.02060   -0.21718
富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別             9.04360    9.06270  -0.01910   -0.21075
富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別               9.53840    9.55860  -0.02020   -0.21133
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富蘭克林華美中國消費基金-人民幣                                   9.05000    9.18000  -0.13000   -1.41612
富蘭克林華美中國消費基金-美元                                     9.75000    9.88000  -0.13000   -1.31579
富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣                                   8.56000    8.66000  -0.10000   -1.15473
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣                      7.83000    8.01000  -0.18000   -2.24719
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元                        9.01000    9.21000  -0.20000   -2.17155
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣                      8.80000    8.98000  -0.18000   -2.00445
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣               9.63590    9.66150  -0.02560   -0.26497
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元                 9.14690    9.16620  -0.01930   -0.21056
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣               8.76200    8.77610  -0.01410   -0.16066
富蘭克林華美中華基金                                             12.22000   12.41000  -0.19000   -1.53102
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金                             21.17000   21.36000  -0.19000   -0.88951
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金                               20.31000   20.38000  -0.07000   -0.34347
富蘭克林華美全球成長基金-美元                                    11.01000   11.05000  -0.04000   -0.36199
富蘭克林華美全球成長基金-新台幣                                  10.68000   10.71000  -0.03000   -0.28011
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型                             7.85310    7.84600   0.00710    0.09049
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型                         8.95600    8.95130   0.00470    0.05251
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型                         9.66750    9.66250   0.00500    0.05175
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型                             9.21950    9.21120   0.00830    0.09011
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型                     11.13390   11.14180  -0.00790   -0.07090
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型                      8.75320    8.75940  -0.00620   -0.07078
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型                      9.15360    9.16010  -0.00650   -0.07096
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型                     13.34510   13.35370  -0.00860   -0.06440
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型                     10.29350   10.30010  -0.00660   -0.06408
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型                       10.17500   10.18330  -0.00830   -0.08151
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型                        7.67960    7.68590  -0.00630   -0.08197
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型                        9.13850    9.14590  -0.00740   -0.08091
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型                     10.76710   10.76960  -0.00250   -0.02321
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型                      7.58800    7.58980  -0.00180   -0.02372
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型                      9.04860    9.05070  -0.00210   -0.02320
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型                       10.47020   10.47790  -0.00770   -0.07349
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型                        7.72400    7.72970  -0.00570   -0.07374
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型                               8.11640    8.12020  -0.00380   -0.04680
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型                           9.10250    9.11190  -0.00940   -0.10316
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型                           9.90500    9.91520  -0.01020   -0.10287
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型                              12.52720   12.53320  -0.00600   -0.04787
富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元                                 8.66000    8.73000  -0.07000   -0.80183
富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣                               8.89000    8.95000  -0.06000   -0.67039
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型                         9.23000    9.27000  -0.04000   -0.43150
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型                        10.67000   10.73000  -0.06000   -0.55918
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型                         9.77000    9.76000   0.01000    0.10246
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型                        12.69000   12.68000   0.01000    0.07886
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型                           9.21000    9.25000  -0.04000   -0.43243
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型                          10.45000   10.49000  -0.04000   -0.38132
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型                         8.65000    8.67000  -0.02000   -0.23068
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型                         9.82000    9.84000  -0.02000   -0.20325
富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型)                           9.68000    9.75000  -0.07000   -0.71795
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型)                             9.65000    9.71000  -0.06000   -0.61792
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型)                            10.41000   10.48000  -0.07000   -0.66794
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型)                           9.39000    9.45000  -0.06000   -0.63492
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型)                          10.11000   10.18000  -0.07000   -0.68762
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金                               13.29360   13.38560  -0.09200   -0.68731
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型                          9.88000    9.89000  -0.01000   -0.10111
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型                         9.88000    9.89000  -0.01000   -0.10111
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型                         10.35000   10.36000  -0.01000   -0.09653
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型                        10.35000   10.36000  -0.01000   -0.09653
富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型                            9.95000    9.96000  -0.01000   -0.10040
富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型                            9.85000    9.87000  -0.02000   -0.20263
富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型                           9.85000    9.87000  -0.02000   -0.20263
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型                         10.45000   10.46000  -0.01000   -0.09560
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型                         10.36000   10.36000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型                        10.36000   10.36000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元                       9.69000    9.71000  -0.02000   -0.20597
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣                     9.90000    9.92000  -0.02000   -0.20161
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元                       9.68000    9.76000  -0.08000   -0.81967
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣                     9.90000    9.96000  -0.06000   -0.60241
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元                       9.48000    9.56000  -0.08000   -0.83682
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣                     9.69000    9.76000  -0.07000   -0.71721
富蘭克林華美第一富基金                                           40.19000   40.70000  -0.51000   -1.25307
富蘭克林華美貨幣市場基金                                         10.30520   10.30510   0.00010    0.00097
富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型                             9.45000    9.49000  -0.04000   -0.42150
富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型                             9.88000    9.92000  -0.04000   -0.40323
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型                           9.66000    9.69000  -0.03000   -0.30960
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型                          10.09000   10.12000  -0.03000   -0.29644
富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣                                14.76000   14.92000  -0.16000   -1.07239
富蘭克林華美新世界股票基金-美元                                  13.80000   13.93000  -0.13000   -0.93324
富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣                                15.99000   16.12000  -0.13000   -0.80645
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金                    7.75100    7.82140  -0.07040   -0.90009
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金               10.59890   10.69010  -0.09120   -0.85313
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型   9.34710    9.37250  -0.02540   -0.27101
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型  10.76820   10.79750  -0.02930   -0.27136
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型         6.70450    6.71970  -0.01520   -0.22620
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型     8.82740    8.85190  -0.02450   -0.27678
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型     9.93150    9.95910  -0.02760   -0.27713
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型        10.31880   10.34210  -0.02330   -0.22529
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復華1至5年期高收益債券基金                                       20.55000   20.53000   0.02000    0.09742
復華2024到期新興市場債券基金(人民幣)                              9.67000    9.67000   0.00000    0.00000
復華2024到期新興市場債券基金(美元)                                9.66000    9.66000   0.00000    0.00000
復華人民幣貨幣市場基金                                           11.63720   11.63650   0.00070    0.00602
復華人生目標基金                                                 38.43290   38.73510  -0.30220   -0.78017
復華大中華中小策略基金                                            8.74000    8.93000  -0.19000   -2.12766
復華中小精選基金                                                 74.12000   75.08000  -0.96000   -1.27864
復華中國5年期以上政策性金融債券ETF基金                           49.90320   49.92780  -0.02460   -0.04927
復華中國新經濟A股基金-人民幣                                      8.81000    8.99000  -0.18000   -2.00222
復華中國新經濟A股基金-新臺幣                                      7.88000    8.02000  -0.14000   -1.74564
復華中國新經濟平衡基金-人民幣A                                   11.32000   11.41000  -0.09000   -0.78878
復華中國新經濟平衡基金-人民幣B                                   10.40000   10.48000  -0.08000   -0.76336
復華中國新經濟平衡基金-新臺幣                                     9.98000   10.05000  -0.07000   -0.69652
復華六年到期新興市場債券基金                                      9.75000    9.76000  -0.01000   -0.10246
復華台灣智能基金                                                 12.17000   12.25000  -0.08000   -0.65306
復華全方位基金                                                   31.16000   31.53000  -0.37000   -1.17349
復華全球大趨勢基金-美元                                          13.93000   14.19000  -0.26000   -1.83228
復華全球大趨勢基金-新臺幣                                        21.83000   22.21000  -0.38000   -1.71094
復華全球平衡基金-美元                                             9.69000    9.77000  -0.08000   -0.81883
復華全球平衡基金-新臺幣                                          20.58000   20.72000  -0.14000   -0.67568
復華全球物聯網科技基金-美元                                      17.23000   17.55000  -0.32000   -1.82336
復華全球物聯網科技基金-新臺幣                                    16.54000   16.83000  -0.29000   -1.72311
復華全球原物料基金                                                9.46000    9.55000  -0.09000   -0.94241
復華全球消費基金-新臺幣                                          13.52000   13.66000  -0.14000   -1.02489
復華全球短期收益基金-新臺幣                                      11.47880   11.47670   0.00210    0.01830
復華全球債券基金                                                 13.42130   13.43110  -0.00980   -0.07296
復華全球債券組合基金                                             14.60000   14.61000  -0.01000   -0.06845
復華全球資產證券化基金-新臺幣A                                   14.97000   14.98000  -0.01000   -0.06676
復華全球資產證券化基金-新臺幣B                                   10.49000   10.50000  -0.01000   -0.09524
復華全球戰略配置強基金-美元                                       9.69000    9.73000  -0.04000   -0.41110
復華全球戰略配置強基金-新臺幣                                    10.91000   10.93000  -0.02000   -0.18298
復華有利貨幣市場基金                                             13.43820   13.43800   0.00020    0.00149
復華亞太平衡基金                                                 11.90000   11.97000  -0.07000   -0.58480
復華亞太成長基金                                                 15.44000   15.59000  -0.15000   -0.96216
復華亞太神龍科技基金-美元                                        10.08000   10.21000  -0.13000   -1.27326
復華亞太神龍科技基金-新臺幣                                      10.66000   10.78000  -0.12000   -1.11317
復華東協世紀基金                                                 12.10000   12.31000  -0.21000   -1.70593
復華南非幣長期收益基金A                                          12.74000   12.76000  -0.02000   -0.15674
復華南非幣長期收益基金B                                           7.90000    7.91000  -0.01000   -0.12642
復華南非幣短期收益基金A                                          13.48000   13.48000   0.00000    0.00000
復華南非幣短期收益基金B                                           8.94000    8.94000   0.00000    0.00000
復華美國新星基金-美元                                            13.24000   13.51000  -0.27000   -1.99852
復華美國新星基金-新臺幣                                          13.35000   13.61000  -0.26000   -1.91036
復華恒生基金                                                     20.26000   20.46000  -0.20000   -0.97752
復華恒生單日反向一倍基金                                          9.01000    8.98000   0.03000    0.33408
復華恒生單日正向二倍基金                                         29.37000   29.64000  -0.27000   -0.91093
復華神盾基金                                                     25.71320   25.94130  -0.22810   -0.87929
復華高成長基金                                                   67.77000   68.53000  -0.76000   -1.10900
復華高益策略組合基金                                             13.06000   13.06000   0.00000    0.00000
復華貨幣市場基金                                                 14.39920   14.39900   0.00020    0.00139
復華富時不動產證券化基金                                         20.03000   19.86000   0.17000    0.85599
復華富時台灣高股息低波動基金                                     52.77000   52.65000   0.12000    0.22792
復華復華基金                                                     21.23000   21.47000  -0.24000   -1.11784
復華華人世紀基金                                                 16.35000   16.60000  -0.25000   -1.50602
復華傳家二號基金                                                 30.97040   31.17340  -0.20300   -0.65120
復華傳家基金                                                     23.94720   24.19680  -0.24960   -1.03154
復華奧林匹克全球組合基金                                         14.81000   14.83000  -0.02000   -0.13486
復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元                                11.65000   11.71000  -0.06000   -0.51238
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A                             14.27000   14.33000  -0.06000   -0.41870
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B                              9.83000    9.87000  -0.04000   -0.40527
復華新興人民幣短期收益基金                                       10.48000   10.48000   0.00000    0.00000
復華新興人民幣債券基金A                                          11.73000   11.73000   0.00000    0.00000
復華新興人民幣債券基金B                                           8.99000    8.99000   0.00000    0.00000
復華新興市場10年期以上債券基金                                   19.37000   19.35000   0.02000    0.10336
復華新興市場高收益債券基金A                                       9.23000    9.26000  -0.03000   -0.32397
復華新興市場高收益債券基金B                                       5.45000    5.46000  -0.01000   -0.18315
復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息                            12.13000   12.15000  -0.02000   -0.16461
復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息                            12.11000   12.14000  -0.03000   -0.24712
復華新興市場短期收益基金                                         10.79000   10.78000   0.01000    0.09276
復華新興債股動力組合基金-新臺幣                                   8.90000    8.94000  -0.04000   -0.44743
復華滬深300 A股基金                                              20.07000   20.28000  -0.21000   -1.03550
復華數位經濟基金                                                 57.05000   57.85000  -0.80000   -1.38289
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惠理康和兩岸價值基金                                             10.82000   11.01000  -0.19000   -1.72570
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景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元                        9.67470    9.67410   0.00060    0.00620
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣                      9.50930    9.50800   0.00130    0.01367
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元                        9.82770    9.82710   0.00060    0.00611
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣                      9.63050    9.62920   0.00130    0.01350
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元                        9.50120    9.49890   0.00230    0.02421
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣                      9.98910    9.97360   0.01550    0.15541
景順2024到期新興市場債券基金年配型美元                            9.50770    9.50360   0.00410    0.04314
景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣                          9.99650    9.97920   0.01730    0.17336
景順2024到期新興市場債券基金累積型美元                            9.50690    9.50280   0.00410    0.04315
景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣                          9.99940    9.98200   0.01740    0.17431
景順2024到期優選新興債券基金年配型人民幣                          9.80190    9.79190   0.01000    0.10213
景順2024到期優選新興債券基金年配型南非幣                         10.73820   10.81910  -0.08090   -0.74775
景順2024到期優選新興債券基金年配型美元                            9.78130    9.78350  -0.00220   -0.02249
景順2024到期優選新興債券基金累積型人民幣                          9.80200    9.79200   0.01000    0.10212
景順2024到期優選新興債券基金累積型南非幣                         10.73630   10.81720  -0.08090   -0.74788
景順2024到期優選新興債券基金累積型美元                            9.78140    9.78350  -0.00210   -0.02146
景順2024到期優選新興債券基金累積型新台幣                          9.81480    9.80420   0.01060    0.10812
景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣                            9.23680    9.23920  -0.00240   -0.02598
景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元                              8.35340    8.35210   0.00130    0.01556
景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣                            8.31700    8.30490   0.01210    0.14570
景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣                           11.53740   11.54040  -0.00300   -0.02600
景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元                             10.46050   10.45890   0.00160    0.01530
景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣                           10.53420   10.51890   0.01530    0.14545
景順主流基金                                                     18.05000   18.23000  -0.18000   -0.98738
景順台灣科技基金                                                 31.75000   32.11000  -0.36000   -1.12115
景順全天候智慧組合基金月配型人民幣                                9.97000    9.99000  -0.02000   -0.20020
景順全天候智慧組合基金月配型美元                                  9.72000    9.75000  -0.03000   -0.30769
景順全天候智慧組合基金月配型新台幣                                9.27000    9.29000  -0.02000   -0.21529
景順全天候智慧組合基金累積型美元                                 11.14000   11.16000  -0.02000   -0.17921
景順全天候智慧組合基金累積型新台幣                               10.65000   10.67000  -0.02000   -0.18744
景順全球科技基金                                                 22.80000   23.12000  -0.32000   -1.38408
景順全球康健基金                                                 19.48000   19.47000   0.01000    0.05136
景順貨幣市場基金                                                 15.93920   15.93900   0.00020    0.00125
景順潛力基金                                                     33.25000   33.61000  -0.36000   -1.07111
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華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元)                         14.71000   15.01000  -0.30000   -1.99867
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣)                       13.73000   13.99000  -0.26000   -1.85847
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元)                    11.12000   11.14000  -0.02000   -0.17953
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣)                  11.28000   11.29000  -0.01000   -0.08857
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元)                    11.33000   11.36000  -0.03000   -0.26408
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣)                  11.51000   11.52000  -0.01000   -0.08681
華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元)                           10.26000   10.18000   0.08000    0.78585
華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣)                         10.41000   10.32000   0.09000    0.87209
華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元)                           10.47000   10.40000   0.07000    0.67308
華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣)                         10.68000   10.59000   0.09000    0.84986
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣)                          8.66720    8.67620  -0.00900   -0.10373
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣)                          7.98500    7.98360   0.00140    0.01754
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣)                         11.09890   11.11020  -0.01130   -0.10171
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣)                         10.20370   10.20180   0.00190    0.01862
華南永昌中國A股基金(人民幣)                                       7.48000    7.62000  -0.14000   -1.83727
華南永昌中國A股基金(美元)                                         7.22000    7.35000  -0.13000   -1.76871
華南永昌中國A股基金(新台幣)                                      10.58000   10.75000  -0.17000   -1.58140
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元)                    9.28900    9.28890   0.00010    0.00108
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣)                  9.46710    9.45480   0.01230    0.13009
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元)                    9.57140    9.57140   0.00000    0.00000
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣)                  9.75740    9.74470   0.01270    0.13033
華南永昌永昌基金                                                 19.65000   19.65000   0.00000    0.00000
華南永昌全球亨利組合基金                                         14.24810   14.25650  -0.00840   -0.05892
華南永昌全球神農水資源基金                                       10.09000   10.11000  -0.02000   -0.19782
華南永昌全球新零售基金(美元)                                      9.62000    9.79000  -0.17000   -1.73647
華南永昌全球新零售基金(新台幣)                                    9.90000   10.06000  -0.16000   -1.59046
華南永昌全球精品基金                                             15.99000   16.19000  -0.20000   -1.23533
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元)                           11.56000   11.72000  -0.16000   -1.36519
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣)                         11.53000   11.66000  -0.13000   -1.11492
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元)                           13.85000   14.03000  -0.18000   -1.28297
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣)                         13.72000   13.88000  -0.16000   -1.15274
華南永昌物聯網精選基金                                           11.81000   11.85000  -0.04000   -0.33755
華南永昌策略報酬基金                                              9.99000    9.97000   0.02000    0.20060
華南永昌鳳翔貨幣市場基金                                         16.20700   16.20680   0.00020    0.00123
華南永昌龍盈平衡基金                                             24.32080   24.44300  -0.12220   -0.49994
華南永昌麒麟貨幣市場基金                                         11.93900   11.93880   0.00020    0.00168
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華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣)                         10.19640   10.19590   0.00050    0.00490
華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣)                         10.13770   10.11330   0.02440    0.24127
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣)                          9.85010    9.84960   0.00050    0.00508
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣)                          9.76320    9.73970   0.02350    0.24128
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣)                       10.01000   10.01120  -0.00120   -0.01199
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣)                        9.89550    9.87340   0.02210    0.22383
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣)                        9.76640    9.76750  -0.00110   -0.01126
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣)                        9.64790    9.62640   0.02150    0.22334
華頓中小型基金                                                   26.53000   26.84000  -0.31000   -1.15499
華頓中國多重機會平衡基金                                         11.57780   11.75240  -0.17460   -1.48565
華頓台灣基金                                                     28.07000   28.40000  -0.33000   -1.16197
華頓平安貨幣市場基金                                             11.52130   11.52120   0.00010    0.00087
華頓全球時尚精品基金                                             17.66000   18.09000  -0.43000   -2.37700
華頓全球高收益債券基金A                                          13.36050   13.36510  -0.00460   -0.03442
華頓全球高收益債券基金B                                           8.23590    8.23880  -0.00290   -0.03520
華頓全球黑鑽油源基金                                              5.83000    5.86000  -0.03000   -0.51195
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
匯豐中國A股匯聚基金(人民幣)                                       2.55470    2.61430  -0.05960   -2.27977
匯豐中國A股匯聚基金(台幣)                                        11.48940   11.73770  -0.24830   -2.11541
匯豐中國A股匯聚基金(美元)                                         0.37300    0.38150  -0.00850   -2.22805
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息)                       11.30200   11.38100  -0.07900   -0.69414
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息)                         10.25780   10.33280  -0.07500   -0.72584
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                         10.10500   10.15840  -0.05340   -0.52567
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息)                            9.09970    9.14780  -0.04810   -0.52581
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息)                         10.32390   10.39190  -0.06800   -0.65436
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息)                            9.33020    9.39390  -0.06370   -0.67810
匯豐中國科技精選基金(人民幣)                                     11.05000   11.20000  -0.15000   -1.33929
匯豐中國科技精選基金(台幣)                                        9.57000    9.68000  -0.11000   -1.13636
匯豐中國科技精選基金(美元)                                       10.27000   10.41000  -0.14000   -1.34486
匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息)                              2.49160    2.49270  -0.00110   -0.04413
匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息)                                2.03730    2.04030  -0.00300   -0.14704
匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息)                               11.73780   11.73840  -0.00060   -0.00511
匯豐中國高收益債券基金(台幣配息)                                  9.48910    9.48960  -0.00050   -0.00527
匯豐中國高收益債券基金(美元不配息)                                0.36310    0.36310   0.00000    0.00000
匯豐中國高收益債券基金(美元配息)                                  0.29920    0.29940  -0.00020   -0.06680
匯豐中國動力基金(人民幣)                                          3.30000    3.38000  -0.08000   -2.36686
匯豐中國動力基金(台幣)                                           14.86000   15.15000  -0.29000   -1.91419
匯豐中國動力基金(美元)                                            0.48000    0.49000  -0.01000   -2.04082
匯豐台灣精典基金                                                 24.73000   24.86000  -0.13000   -0.52293
匯豐全球趨勢組合基金                                             12.59000   12.67000  -0.08000   -0.63141
匯豐全球關鍵資源基金                                              8.32000    8.37000  -0.05000   -0.59737
匯豐安富基金                                                     25.93000   26.02000  -0.09000   -0.34589
匯豐成功基金                                                     41.98000   41.92000   0.06000    0.14313
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣配息)                 11.13000   11.23000  -0.10000   -0.89047
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                 10.63000   10.72000  -0.09000   -0.83955
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣配息)                   10.28000   10.37000  -0.09000   -0.86789
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息)                 11.28000   11.39000  -0.11000   -0.96576
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元配息)                   10.90000   11.01000  -0.11000   -0.99909
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣配息)                   10.88000   10.98000  -0.10000   -0.91075
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息                               2.56360    2.56930  -0.00570   -0.22185
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息                                 2.32480    2.33070  -0.00590   -0.25314
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息                                11.47300   11.48910  -0.01610   -0.14013
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息                                   7.81620    7.83220  -0.01600   -0.20428
匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息                                 0.37500    0.37560  -0.00060   -0.15974
匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息                                   0.33230    0.33300  -0.00070   -0.21021
匯豐金磚動力基金                                                 13.49000   13.70000  -0.21000   -1.53285
匯豐富泰二號貨幣市場基金                                         14.98150   14.98150   0.00000    0.00000
匯豐黃金及礦業股票型基金                                          4.44000    4.48000  -0.04000   -0.89286
匯豐新鑽動力基金                                                 10.65000   10.77000  -0.12000   -1.11421
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型                                   5.15100    5.14740   0.00360    0.06994
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型                                   8.77420    8.77070   0.00350    0.03991
匯豐龍鳳基金-A類型                                               53.20000   53.45000  -0.25000   -0.46773
匯豐龍鳳基金-I類型                                               53.20000   53.45000  -0.25000   -0.46773
匯豐龍騰電子基金                                                 36.84000   37.16000  -0.32000   -0.86114
匯豐雙高收益債券組合基金                                         12.12940   12.14100  -0.01160   -0.09554
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
新光大三通基金                                                   18.91000   19.07000  -0.16000   -0.83901
新光中國成長基金(人民幣)                                          9.72000    9.93000  -0.21000   -2.11480
新光中國成長基金(美元)                                            9.80000   10.02000  -0.22000   -2.19561
新光中國成長基金(新臺幣)                                          9.77000    9.98000  -0.21000   -2.10421
新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣                           10.23230   10.22850   0.00380    0.03715
新光六年到期全球新興市場債券基金美元                              9.50610    9.51810  -0.01200   -0.12608
新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣                            9.79940    9.79710   0.00230    0.02348
新光台灣富貴基金                                                 23.56000   23.71000  -0.15000   -0.63264
新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣                                  9.97000    9.97000   0.00000    0.00000
新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣                                  8.97000    8.97000   0.00000    0.00000
新光全球生技醫療基金(美元)                                       12.47000   12.62000  -0.15000   -1.18859
新光全球生技醫療基金(新臺幣)                                     12.15000   12.28000  -0.13000   -1.05863
新光全球債券基金(A累積)美元                                      10.02990   10.02730   0.00260    0.02593
新光全球債券基金(A累積)新臺幣                                     9.79980    9.78260   0.01720    0.17582
新光全球債券基金(B配息)美元                                       9.66360    9.66100   0.00260    0.02691
新光全球債券基金(B配息)新臺幣                                     9.43080    9.41430   0.01650    0.17527
新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣                               9.14000    9.22000  -0.08000   -0.86768
新光全球總回報平衡基金(A累積)美元                                10.59000   10.64000  -0.05000   -0.46992
新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣                               9.95000   10.02000  -0.07000   -0.69860
新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣                              10.00000   10.07000  -0.07000   -0.69513
新光吉星貨幣市場基金                                             15.44590   15.44570   0.00020    0.00129
新光多重資產基金(A累積)人民幣                                     9.87000    9.92000  -0.05000   -0.50403
新光多重資產基金(A累積)美元                                       9.05000    9.11000  -0.06000   -0.65862
新光多重資產基金(A累積)新台幣                                     9.51000    9.55000  -0.04000   -0.41885
新光多重資產基金(B配息)新台幣                                     9.44000    9.51000  -0.07000   -0.73607
新光亞洲精選基金-美金                                            21.82000   22.22000  -0.40000   -1.80018
新光亞洲精選基金-新台幣                                          22.10000   22.48000  -0.38000   -1.69039
新光兩岸優勢基金                                                 11.37000   11.57000  -0.20000   -1.72861
新光店頭基金                                                     25.90000   26.20000  -0.30000   -1.14504
新光南非幣保本基金                                               11.90000   11.90000   0.00000    0.00000
新光美國豐收平衡基金(A累積)美元                                  10.52000   10.51000   0.01000    0.09515
新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣                                 9.95000    9.93000   0.02000    0.20141
新光美國豐收平衡基金(B配息)美元                                   9.78000    9.77000   0.01000    0.10235
新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣                                 9.22000    9.21000   0.01000    0.10858
新光特選內需收益ETF基金                                          20.57000   20.55000   0.02000    0.09732
新光創新科技基金                                                 15.19000   15.27000  -0.08000   -0.52390
新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣                               9.76550    9.78200  -0.01650   -0.16868
新光新興大東協債券基金(A累積)美元                                10.03650   10.05210  -0.01560   -0.15519
新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣                               9.68220    9.69360  -0.01140   -0.11760
新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣                               9.21210    9.26050  -0.04840   -0.52265
新光新興大東協債券基金(B配息)美元                                 9.47440    9.52300  -0.04860   -0.51034
新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣                               9.13690    9.18050  -0.04360   -0.47492
新光澳幣八年期保本基金                                           10.41000   10.41000   0.00000    0.00000
新光澳幣十年期保本基金                                           10.21000   10.22000  -0.01000   -0.09785
新光澳幣保本基金                                                 11.93000   11.93000   0.00000    0.00000
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                   10.08380   10.09410  -0.01030   -0.10204
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                   9.76130    9.77120  -0.00990   -0.10132
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣)  B類型(月配息)                    9.72370    9.72950  -0.00580   -0.05961
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積)                       9.99000    9.99600  -0.00600   -0.06002
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                       9.93270    9.94320  -0.01050   -0.10560
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                     9.66560    9.67580  -0.01020   -0.10542
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                    9.65700    9.66510  -0.00810   -0.08381
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                       9.92410    9.93250  -0.00840   -0.08457
瑞銀全球創新趨勢基金                                              7.63000    7.66000  -0.03000   -0.39164
瑞銀亞洲全方位不動產基金                                          8.84000    8.93000  -0.09000   -1.00784
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                      9.75850    9.78870  -0.03020   -0.30852
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                     9.32770    9.35690  -0.02920   -0.31207
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                         9.66940    9.69990  -0.03050   -0.31444
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                       9.29840    9.32780  -0.02940   -0.31519
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                      9.38320    9.41080  -0.02760   -0.29328
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                         9.81810    9.84700  -0.02890   -0.29349
瑞銀亞洲高收益債券基金A類型                                      13.73330   13.76750  -0.03420   -0.24841
瑞銀亞洲高收益債券基金B類型                                       8.43730    8.45840  -0.02110   -0.24946
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群益10年期以上金融債ETF基金                                      37.53250   37.51910   0.01340    0.03572
群益15年期以上科技業公司債ETF基金                                38.42670   38.39200   0.03470    0.09038
群益15年期以上電信業公司債ETF基金                                39.47180   39.31460   0.15720    0.39985
群益人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.20520   11.20440   0.00080    0.00714
群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                     9.98620    9.99440  -0.00820   -0.08205
群益大中華雙力優勢基金-人民幣                                    12.20600   12.41570  -0.20970   -1.68899
群益大中華雙力優勢基金-美元                                       9.14660    9.32440  -0.17780   -1.90683
群益大中華雙力優勢基金-新臺幣                                     9.45000    9.63000  -0.18000   -1.86916
群益大印度基金-人民幣                                            13.89420   14.07890  -0.18470   -1.31189
群益大印度基金-美元                                              13.10070   13.30440  -0.20370   -1.53107
群益大印度基金-新臺幣                                            12.41000   12.58000  -0.17000   -1.35135
群益工業國入息基金A(累積型-人民幣)                               12.69890   12.70960  -0.01070   -0.08419
群益工業國入息基金A(累積型-美元)                                 12.27760   12.31530  -0.03770   -0.30612
群益工業國入息基金A(累積型-新台幣)                               11.52000   11.54000  -0.02000   -0.17331
群益工業國入息基金B(月配型-人民幣)                               11.69890   11.74800  -0.04910   -0.41794
群益工業國入息基金B(月配型-美元)                                 10.32150   10.38790  -0.06640   -0.63921
群益工業國入息基金B(月配型-新台幣)                                9.71000    9.76000  -0.05000   -0.51230
群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣)                              10.19070   10.19940  -0.00870   -0.08530
群益工業國入息基金NA(累積型-美元)                                 9.02680    9.05450  -0.02770   -0.30593
群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣)                               9.53000    9.55000  -0.02000   -0.20942
群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣)                               9.77030    9.81130  -0.04100   -0.41789
群益工業國入息基金NB(月配型-美元)                                 8.94430    9.00190  -0.05760   -0.63986
群益中小型股基金                                                 45.94000   46.23000  -0.29000   -0.62730
群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣)                             9.72270    9.77840  -0.05570   -0.56962
群益中國金采平衡基金A(累積型－美元)                               9.04970    9.12180  -0.07210   -0.79041
群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣)                             8.47820    8.53460  -0.05640   -0.66084
群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣)                             8.53700    8.61480  -0.07780   -0.90310
群益中國金采平衡基金B(月配型－美元)                               7.94550    8.03580  -0.09030   -1.12372
群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣)                             7.44450    7.51920  -0.07470   -0.99346
群益中國高收益債券基金-人民幣                                    10.92460   10.92800  -0.00340   -0.03111
群益中國高收益債券基金-美元                                      10.58830   10.59680  -0.00850   -0.08021
群益中國高收益債券基金-新臺幣                                     9.79140    9.80100  -0.00960   -0.09795
群益中國新機會基金N-人民幣                                        8.37740    8.52210  -0.14470   -1.69794
群益中國新機會基金N-美元                                          7.71220    7.86270  -0.15050   -1.91410
群益中國新機會基金N-新臺幣                                        8.23000    8.38000  -0.15000   -1.78998
群益中國新機會基金-人民幣                                         7.42950    7.55780  -0.12830   -1.69758
群益中國新機會基金-美元                                           8.24620    8.40710  -0.16090   -1.91386
群益中國新機會基金-新臺幣                                         7.86000    8.00000  -0.14000   -1.75000
群益平衡王基金                                                   19.20640   19.28910  -0.08270   -0.42874
群益全球不動產平衡基金-A(累積型)                                  8.32000    8.31000   0.01000    0.12034
群益全球不動產平衡基金-B(季配型)                                  6.00000    6.00000   0.00000    0.00000
群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣)                             11.16290   11.13470   0.02820    0.25326
群益全球地產入息基金A(累積型-美元)                               10.68250   10.67910   0.00340    0.03184
群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣)                             10.11000   10.10000   0.01000    0.09901
群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣)                              9.96900    9.98520  -0.01620   -0.16224
群益全球地產入息基金B(月配型-美元)                                9.53950    9.57640  -0.03690   -0.38532
群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣)                              9.03000    9.06000  -0.03000   -0.33113
群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣)                           10.09350   10.11920  -0.02570   -0.25397
群益全球特別股收益基金A(累積型-美元)                              9.89040    9.91840  -0.02800   -0.28230
群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣)                            9.87000    9.89000  -0.02000   -0.20222
群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣)                            9.39220    9.46350  -0.07130   -0.75342
群益全球特別股收益基金B(月配型-美元)                              9.31460    9.38020  -0.06560   -0.69935
群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣)                            9.30000    9.35000  -0.05000   -0.53476
群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣)                          10.15190   10.17780  -0.02590   -0.25448
群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元)                            10.20060   10.22950  -0.02890   -0.28252
群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣)                          10.33000   10.35000  -0.02000   -0.19324
群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣)                           9.55760    9.63020  -0.07260   -0.75388
群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元)                             9.96610   10.03620  -0.07010   -0.69847
群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣)                          10.20000   10.27000  -0.07000   -0.68160
群益全球新興收益債券基金-A(累積型)                               10.04540   10.05860  -0.01320   -0.13123
群益全球新興收益債券基金-B(月配型)                                7.24260    7.28320  -0.04060   -0.55745
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣)                   10.16930   10.16780   0.00150    0.01475
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元)                     10.07370   10.07540  -0.00170   -0.01687
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣)                   10.22630   10.22290   0.00340    0.03326
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣)                    9.99200   10.04920  -0.05720   -0.56920
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元)                      9.92310    9.97470  -0.05160   -0.51731
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣)                   10.07350   10.12080  -0.04730   -0.46735
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣)                  10.16930   10.16780   0.00150    0.01475
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元)                    10.07370   10.07540  -0.00170   -0.01687
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣)                  10.22630   10.22290   0.00340    0.03326
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣)                   9.99210   10.04920  -0.05710   -0.56820
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元)                     9.92310    9.97470  -0.05160   -0.51731
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣)                  10.07350   10.12080  -0.04730   -0.46735
群益全球關鍵生技基金N-新台幣                                     11.55000   11.58000  -0.03000   -0.25907
群益全球關鍵生技基金-美元                                        16.25840   16.32910  -0.07070   -0.43297
群益全球關鍵生技基金-新臺幣                                      16.02000   16.07000  -0.05000   -0.31114
群益印巴雙星基金-新臺幣                                          10.24000   10.30000  -0.06000   -0.58252
群益印度中小基金N-美元                                            9.60240    9.75670  -0.15430   -1.58148
群益印度中小基金N-新臺幣                                          9.06000    9.20000  -0.14000   -1.52174
群益印度中小基金-人民幣                                          15.44590   15.65930  -0.21340   -1.36277
群益印度中小基金-美元                                            13.73410   13.95480  -0.22070   -1.58153
群益印度中小基金-新臺幣                                          15.86000   16.10000  -0.24000   -1.49068
群益多利策略組合基金                                             11.43000   11.44000  -0.01000   -0.08741
群益多重收益組合基金                                             13.57000   13.57000   0.00000    0.00000
群益多重資產組合基金                                             15.48000   15.55000  -0.07000   -0.45016
群益安家基金                                                     26.10630   26.22270  -0.11640   -0.44389
群益安穩貨幣市場基金                                             16.08690   16.08670   0.00020    0.00124
群益那斯達克生技基金                                             24.74000   24.80000  -0.06000   -0.24194
群益亞太中小基金                                                 11.80000   12.00000  -0.20000   -1.66667
群益亞太新趨勢平衡基金                                           16.25000   16.40000  -0.15000   -0.91463
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型)                        9.69230    9.70320  -0.01090   -0.11233
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型)                        7.41670    7.45200  -0.03530   -0.47370
群益店頭市場基金                                                101.59000  102.35000  -0.76000   -0.74255
群益東方盛世基金                                                  8.99000    9.07000  -0.08000   -0.88203
群益東協成長基金-人民幣                                          12.63520   12.91740  -0.28220   -2.18465
群益東協成長基金-美元                                            11.11900   11.39250  -0.27350   -2.40070
群益東協成長基金-新臺幣                                          10.98000   11.24000  -0.26000   -2.31317
群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣)                             11.25450   11.34620  -0.09170   -0.80820
群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元)                               10.68360   10.77290  -0.08930   -0.82893
群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣)                             10.15200   10.23040  -0.07840   -0.76634
群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣)                              9.79360    9.93170  -0.13810   -1.39050
群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元)                                9.29990    9.43320  -0.13330   -1.41309
群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣)                              8.83510    8.95590  -0.12080   -1.34883
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣)                             9.58410    9.71930  -0.13520   -1.39105
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元)                               9.46540    9.60100  -0.13560   -1.41235
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣)                             9.87010   10.00520  -0.13510   -1.35030
群益長安基金                                                     28.24000   28.63000  -0.39000   -1.36221
群益美國新創亮點基金N-美元                                       10.21050   10.33430  -0.12380   -1.19795
群益美國新創亮點基金-美元                                        15.44580   15.63320  -0.18740   -1.19873
群益美國新創亮點基金-新臺幣                                      14.89000   15.06000  -0.17000   -1.12882
群益真善美基金                                                   16.80040   16.84080  -0.04040   -0.23989
群益馬拉松基金                                                  123.36000  124.10000  -0.74000   -0.59629
群益深証中小板基金                                               11.92000   12.04000  -0.12000   -0.99668
群益創新科技基金                                                 33.20000   33.38000  -0.18000   -0.53925
群益華夏盛世基金N-人民幣                                          9.07450    9.23400  -0.15950   -1.72731
群益華夏盛世基金N-美元                                            8.37290    8.53900  -0.16610   -1.94519
群益華夏盛世基金N-新臺幣                                          8.71000    8.87000  -0.16000   -1.80383
群益華夏盛世基金-人民幣                                           9.88200   10.05580  -0.17380   -1.72836
群益華夏盛世基金-美元                                             9.23230    9.41550  -0.18320   -1.94573
群益華夏盛世基金-新臺幣                                          15.20000   15.49000  -0.29000   -1.87218
群益奧斯卡基金                                                   27.57000   27.72000  -0.15000   -0.54113
群益新興金鑽基金-美元                                            11.22330   11.39170  -0.16840   -1.47827
群益新興金鑽基金-新臺幣                                           8.56000    8.68000  -0.12000   -1.38249
群益葛萊美基金                                                   24.15000   24.24000  -0.09000   -0.37129
群益道瓊美國地產ETF基金                                          20.63000   20.51000   0.12000    0.58508
群益臺灣加權單日反向1倍基金                                       8.10000    8.06000   0.04000    0.49628
群益臺灣加權單日正向2倍基金                                      14.04000   14.17000  -0.13000   -0.91743
群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣)                                 12.02480   11.98320   0.04160    0.34715
群益環球金綻雙喜A(累積型-美元)                                   11.24680   11.27960  -0.03280   -0.29079
群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣)                                 10.35000   10.37000  -0.02000   -0.19286
群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣)                                   11.20080   11.23110  -0.03030   -0.26979
群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣)                                  8.70010    8.73480  -0.03470   -0.39726
群益環球金綻雙喜B(月配型-美元)                                    9.03400    9.10650  -0.07250   -0.79613
群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣)                                  8.31000    8.37000  -0.06000   -0.71685
群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣)                                    8.66020    8.73570  -0.07550   -0.86427
群益環球金綻雙喜NA(累積型-美元)                                  10.08740   10.11680  -0.02940   -0.29061
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路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣)                             9.54000    9.58000  -0.04000   -0.41754
路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣)                            10.04000   10.09000  -0.05000   -0.49554
路博邁全球高收益債券基金T月配(人民幣)                             9.96000    9.97000  -0.01000   -0.10030
路博邁全球高收益債券基金T月配(南非幣)                             9.96000    9.98000  -0.02000   -0.20040
路博邁全球高收益債券基金T月配(美元)                               9.95000    9.96000  -0.01000   -0.10040
路博邁全球高收益債券基金T月配(新臺幣)                             9.97000    9.97000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金T月配(澳幣)                               9.93000    9.93000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金T累積(人民幣)                             9.96000    9.97000  -0.01000   -0.10030
路博邁全球高收益債券基金T累積(南非幣)                             9.96000    9.98000  -0.02000   -0.20040
路博邁全球高收益債券基金T累積(美元)                               9.95000    9.96000  -0.01000   -0.10040
路博邁全球高收益債券基金T累積(新臺幣)                             9.97000    9.97000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金T累積(澳幣)                               9.93000    9.93000   0.00000    0.00000
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德信大發基金                                                     29.39000   29.56000  -0.17000   -0.57510
德信中國精選成長基金                                             10.69000   10.88000  -0.19000   -1.74632
德信台灣主流中小基金                                             19.16000   19.29000  -0.13000   -0.67392
德信新興股票組合基金                                             10.73000   10.83000  -0.10000   -0.92336
德信萬保貨幣市場基金                                             11.93470   11.93450   0.00020    0.00168
德信萬瑞基金                                                     10.79610   10.79430   0.00180    0.01668
德信數位時代基金                                                 28.11000   28.33000  -0.22000   -0.77656
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德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金                                      11.66330   11.66310   0.00020    0.00171
德銀遠東DWS台灣旗艦基金                                          15.91000   16.03000  -0.12000   -0.74860
德銀遠東DWS全球原物料能源基金                                    19.01000   19.05000  -0.04000   -0.20997
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型                   10.32940   10.37790  -0.04850   -0.46734
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型                   14.84240   14.91320  -0.07080   -0.47475
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型                               8.08680    8.10550  -0.01870   -0.23071
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型                     10.91790   10.95740  -0.03950   -0.36049
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型                     11.28080   11.32180  -0.04100   -0.36213
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型                              13.03040   13.06040  -0.03000   -0.22970
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摩根大歐洲基金                                                   18.04000   18.14000  -0.10000   -0.55127
摩根中小基金                                                     23.38000   23.69000  -0.31000   -1.30857
摩根中國A股基金                                                  12.76000   13.01000  -0.25000   -1.92160
摩根中國A股基金(美元)                                            10.03000   10.25000  -0.22000   -2.14634
摩根中國亮點基金                                                 12.58000   12.95000  -0.37000   -2.85714
摩根中國雙息平衡基金-月配息型                                    10.87980   11.01760  -0.13780   -1.25073
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣)                            12.03890   12.20780  -0.16890   -1.38354
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元)                               9.22290    9.34720  -0.12430   -1.32981
摩根中國雙息平衡基金-累積型                                      12.21010   12.36480  -0.15470   -1.25113
摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣)                              13.99430   14.19060  -0.19630   -1.38331
摩根台灣金磚基金-累積型                                          20.47000   20.73000  -0.26000   -1.25422
摩根台灣金磚基金-機構法人型                                      20.47000   20.73000  -0.26000   -1.25422
摩根台灣增長基金                                                 51.75000   52.19000  -0.44000   -0.84307
摩根平衡基金                                                     28.60000   28.76000  -0.16000   -0.55633
摩根全球α基金                                                   19.52000   19.61000  -0.09000   -0.45895
摩根全球平衡基金                                                 14.87780   14.94320  -0.06540   -0.43766
摩根全球發現基金                                                 12.64000   12.69000  -0.05000   -0.39401
摩根多元入息成長基金-月配息型                                     9.69030    9.70710  -0.01680   -0.17307
摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣)                            10.66750   10.68990  -0.02240   -0.20954
摩根多元入息成長基金-月配息型(美元)                              10.07490   10.09430  -0.01940   -0.19219
摩根多元入息成長基金-累積型                                      11.36760   11.38790  -0.02030   -0.17826
摩根多元入息成長基金-累積型(美元)                                 9.98030    9.99960  -0.01930   -0.19301
摩根亞太高息平衡基金-季配息型                                    10.53720   10.62640  -0.08920   -0.83942
摩根亞太高息平衡基金-累積型                                      13.47740   13.59150  -0.11410   -0.83950
摩根亞洲基金                                                     55.83000   56.83000  -1.00000   -1.75963
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型                               8.43540    8.44160  -0.00620   -0.07345
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣)                       9.81470    9.82600  -0.01130   -0.11500
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元)                         8.69140    8.70130  -0.00990   -0.11378
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型                                12.22750   12.23650  -0.00900   -0.07355
摩根東方內需機會基金                                             17.69000   18.00000  -0.31000   -1.72222
摩根東方科技基金                                                 34.03000   34.58000  -0.55000   -1.59051
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型                                   9.73000    9.86000  -0.13000   -1.31846
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣)                          10.04000   10.18000  -0.14000   -1.37525
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元)                             9.49000    9.63000  -0.14000   -1.45379
摩根泛亞太股票入息基金-累積型                                    11.41000   11.56000  -0.15000   -1.29758
摩根金龍收成基金                                                 20.88000   21.36000  -0.48000   -2.24719
摩根第一貨幣市場基金                                             15.08040   15.08040   0.00000    0.00000
摩根絕對日本基金                                                 14.79000   15.02000  -0.23000   -1.53129
摩根新金磚五國基金                                               10.57000   10.71000  -0.14000   -1.30719
摩根新絲路基金                                                    9.47000    9.64000  -0.17000   -1.76349
摩根新興35基金                                                   12.75000   12.95000  -0.20000   -1.54440
摩根新興日本基金                                                 24.47000   24.65000  -0.18000   -0.73022
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型                               7.13590    7.17470  -0.03880   -0.54079
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣)                       9.32690    9.37910  -0.05220   -0.55656
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元)                         9.09050    9.14080  -0.05030   -0.55028
摩根新興市場高收益債券基金-累積型                                10.27100   10.32710  -0.05610   -0.54323
摩根新興科技基金                                                 56.57000   57.40000  -0.83000   -1.44599
摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型                                 8.33390    8.33770  -0.00380   -0.04558
摩根新興龍虎企業債券基金-累積型                                  10.56110   10.56600  -0.00490   -0.04638
摩根新興雙利平衡基金-月配息型                                     8.32620    8.39230  -0.06610   -0.78763
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣)                             9.03470    9.11600  -0.08130   -0.89184
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元)                               8.50610    8.58250  -0.07640   -0.89018
摩根新興雙利平衡基金-累積型                                       9.55040    9.62620  -0.07580   -0.78743
摩根龍揚基金                                                     31.16000   31.92000  -0.76000   -2.38095
摩根環球股票收益基金-月配息型                                    10.23000   10.21000   0.02000    0.19589
摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣)                            10.93000   10.92000   0.01000    0.09158
摩根環球股票收益基金-月配息型(美元)                              10.69000   10.68000   0.01000    0.09363
摩根環球股票收益基金-累積型                                      11.28000   11.25000   0.03000    0.26667
摩根總收益組合基金-月配息型                                       9.30120    9.30760  -0.00640   -0.06876
摩根總收益組合基金-累積型                                        11.22710   11.23470  -0.00760   -0.06765
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險)                        11.77980   11.79150  -0.01170   -0.09922
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣)                            11.06830   11.07170  -0.00340   -0.03071
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險)                        10.51170   10.52210  -0.01040   -0.09884
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣)                             8.62850    8.63120  -0.00270   -0.03128
聯邦中國龍基金                                                   24.64000   24.72000  -0.08000   -0.32362
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                     11.71370   11.74490  -0.03120   -0.26565
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元)                           10.97610   11.00630  -0.03020   -0.27439
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣)                          9.97770    9.99620  -0.01850   -0.18507
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                     10.17480   10.20190  -0.02710   -0.26564
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元)                            9.59210    9.61850  -0.02640   -0.27447
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣)                          8.71380    8.73000  -0.01620   -0.18557
聯邦全球多元ETF組合基金(美元)                                    10.25300   10.31750  -0.06450   -0.62515
聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣)                                  10.30260   10.35400  -0.05140   -0.49643
聯邦全球高息策略基金-A類型(美元)                                  9.65990    9.67360  -0.01370   -0.14162
聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣)                                9.79830    9.79940  -0.00110   -0.01123
聯邦全球高息策略基金-B類型(美元)                                  9.42130    9.43460  -0.01330   -0.14097
聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣)                                9.55590    9.55690  -0.00100   -0.01046
聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險)                             11.25440   11.30160  -0.04720   -0.41764
聯邦全視界平衡基金-A類型(美元)                                   11.04720   11.09460  -0.04740   -0.42723
聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣)                                 10.22260   10.23460  -0.01200   -0.11725
聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險)                             10.67520   10.72000  -0.04480   -0.41791
聯邦全視界平衡基金-B類型(美元)                                   10.46250   10.50740  -0.04490   -0.42732
聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣)                                  9.68440    9.69570  -0.01130   -0.11655
聯邦金鑽平衡基金                                                 23.09690   23.21420  -0.11730   -0.50529
聯邦前瞻六脈基金-A類型(美元)                                      9.64440    9.72680  -0.08240   -0.84714
聯邦前瞻六脈基金-A類型(新臺幣)                                    9.94850   10.02040  -0.07190   -0.71754
聯邦前瞻六脈基金-B類型(美元)                                      9.64440    9.72680  -0.08240   -0.84714
聯邦前瞻六脈基金-B類型(新臺幣)                                    9.94850   10.02040  -0.07190   -0.71754
聯邦貨幣市場基金                                                 13.16500   13.16490   0.00010    0.00076
聯邦精選科技基金                                                 12.49000   12.54000  -0.05000   -0.39872
聯邦優勢策略全球債券組合基金                                     16.06710   16.05770   0.00940    0.05854
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險)                           12.54430   12.62090  -0.07660   -0.60693
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣)                               12.15670   12.20910  -0.05240   -0.42919
聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣)                               11.66670   11.71700  -0.05030   -0.42929
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯博大利基金                                                     37.11000   37.38000  -0.27000   -0.72231
聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣)                            15.44000   15.46000  -0.02000   -0.12937
聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣)                            10.24000   10.24000   0.00000    0.00000
聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣)                            12.37000   12.38000  -0.01000   -0.08078
聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣)                            13.04000   13.05000  -0.01000   -0.07663
聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元)                              12.26000   12.28000  -0.02000   -0.16287
聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣)                             7.87000    7.87000   0.00000    0.00000
聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣)                              11.91000   11.92000  -0.01000   -0.08389
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣)        11.07000   11.16000  -0.09000   -0.80645
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣)         9.25000    9.32000  -0.07000   -0.75107
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣)        11.89000   11.92000  -0.03000   -0.25168
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣)        15.11000   15.18000  -0.07000   -0.46113
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元)          15.10000   15.17000  -0.07000   -0.46144
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣)         9.97000    9.99000  -0.02000   -0.20020
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣)        20.57000   20.68000  -0.11000   -0.53191
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元)          18.71000   18.81000  -0.10000   -0.53163
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣)        12.92000   12.98000  -0.06000   -0.46225
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣)        15.47000   15.55000  -0.08000   -0.51447
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣)        16.23000   16.30000  -0.07000   -0.42945
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元)          15.29000   15.37000  -0.08000   -0.52049
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣)        10.17000   10.21000  -0.04000   -0.39177
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣)          15.46000   15.54000  -0.08000   -0.51480
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣)        13.80000   13.87000  -0.07000   -0.50469
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元)          13.84000   13.91000  -0.07000   -0.50324
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣)         9.42000    9.46000  -0.04000   -0.42283
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(澳幣)          14.50000   14.57000  -0.07000   -0.48044
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣)            18.34000   18.36000  -0.02000   -0.10893
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元)              17.20000   17.22000  -0.02000   -0.11614
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣)            10.77000   10.78000  -0.01000   -0.09276
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣)            13.26000   13.27000  -0.01000   -0.07536
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣)            14.08000   14.09000  -0.01000   -0.07097
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元)              13.14000   13.16000  -0.02000   -0.15198
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣)             8.09000    8.10000  -0.01000   -0.12346
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣)              13.06000   13.07000  -0.01000   -0.07651
聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣)                            10.11000   10.11000   0.00000    0.00000
聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣)                            14.48000   14.50000  -0.02000   -0.13793
聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元)                              14.49000   14.51000  -0.02000   -0.13784
聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣)                             9.67000    9.68000  -0.01000   -0.10331
聯博貨幣市場基金                                                 14.99770   14.99760   0.00010    0.00067
聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣)                          10.31670   10.31850  -0.00180   -0.01744
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元)                            13.50260   13.51230  -0.00970   -0.07179
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣)                           7.42150    7.42280  -0.00130   -0.01751
聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣)                               9.76000    9.77000  -0.01000   -0.10235
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣)                              13.85000   13.86000  -0.01000   -0.07215
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元)                                13.91000   13.93000  -0.02000   -0.14358
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣)                               9.19000    9.20000  -0.01000   -0.10870
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
瀚亞中小型股基金                                                 23.17000   23.40000  -0.23000   -0.98291
瀚亞中國基金-人民幣                                              11.22000   11.47000  -0.25000   -2.17960
瀚亞中國基金-新台幣                                              11.78000   12.05000  -0.27000   -2.24066
瀚亞巴西基金                                                      4.13000    4.11000   0.02000    0.48662
瀚亞外銷基金                                                     44.16000   44.61000  -0.45000   -1.00874
瀚亞全球多重資產收益基金A-人民幣                                 11.66000   11.49000   0.17000    1.47955
瀚亞全球多重資產收益基金A-美元                                   11.13000   11.16000  -0.03000   -0.26882
瀚亞全球多重資產收益基金A-新台幣                                 10.63000   10.65000  -0.02000   -0.18779
瀚亞全球多重資產收益基金B-人民幣                                 10.11000   10.12000  -0.01000   -0.09881
瀚亞全球多重資產收益基金B-美元                                    9.83000    9.86000  -0.03000   -0.30426
瀚亞全球多重資產收益基金B-新台幣                                  9.43000    9.44000  -0.01000   -0.10593
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-人民幣                              9.89000    9.90000  -0.01000   -0.10101
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-美元                                9.57000    9.60000  -0.03000   -0.31250
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-新臺幣                              9.84000    9.86000  -0.02000   -0.20284
瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣                                   10.62500   10.59290   0.03210    0.30303
瀚亞全球高收益債券基金A-美元                                     10.30080   10.30180  -0.00100   -0.00971
瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣                                   12.21010   12.20710   0.00300    0.02458
瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣                                     10.19730   10.20180  -0.00450   -0.04411
瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣                                    7.44050    7.41790   0.02260    0.30467
瀚亞全球高收益債券基金B-美元                                      7.95500    7.95580  -0.00080   -0.01006
瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣                                    8.06710    8.06510   0.00200    0.02480
瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣                                      7.14830    7.15150  -0.00320   -0.04475
瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣                                    8.80340    8.80120   0.00220    0.02500
瀚亞全球高收益債券基金S-人民幣                                    9.15470    9.12690   0.02780    0.30459
瀚亞全球高收益債券基金S-美元                                      9.29940    9.30030  -0.00090   -0.00968
瀚亞全球高收益債券基金S-新台幣                                    9.17610    9.17380   0.00230    0.02507
瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣                                 11.61000   11.61000   0.00000    0.00000
瀚亞全球策略收益股票基金A-美元                                   11.31000   11.33000  -0.02000   -0.17652
瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣                                 10.96000   10.97000  -0.01000   -0.09116
瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣                                 10.74000   10.74000   0.00000    0.00000
瀚亞全球策略收益股票基金B-美元                                   10.60000   10.62000  -0.02000   -0.18832
瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣                                 10.31000   10.32000  -0.01000   -0.09690
瀚亞印度政府基礎建設債券基金A類型新台幣                           9.84210    9.87960  -0.03750   -0.37957
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型人民幣                           9.84050    9.87080  -0.03030   -0.30697
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型美元                             9.78150    9.83150  -0.05000   -0.50857
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型新台幣                           9.84210    9.87960  -0.03750   -0.37957
瀚亞印度基金-人民幣                                              14.27000   14.35000  -0.08000   -0.55749
瀚亞印度基金-美元                                                13.51000   13.60000  -0.09000   -0.66176
瀚亞印度基金-新台幣                                              29.93000   30.11000  -0.18000   -0.59781
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型                                    11.98000   12.10000  -0.12000   -0.99174
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型                                     9.98000   10.08000  -0.10000   -0.99206
瀚亞亞太高股息基金A-人民幣                                       11.78000   11.96000  -0.18000   -1.50502
瀚亞亞太高股息基金A-美金                                         10.60000   10.78000  -0.18000   -1.66976
瀚亞亞太高股息基金A-新台幣                                       14.93000   15.17000  -0.24000   -1.58207
瀚亞亞太高股息基金B-人民幣                                        9.40000    9.55000  -0.15000   -1.57068
瀚亞亞太高股息基金B-美金                                          9.12000    9.28000  -0.16000   -1.72414
瀚亞亞太高股息基金B-新台幣                                        9.13000    9.28000  -0.15000   -1.61638
瀚亞亞太基礎建設基金                                             11.62000   11.79000  -0.17000   -1.44190
瀚亞亞太豐收平衡基金A-人民幣                                     11.76930   11.85510  -0.08580   -0.72374
瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣                                     14.22260   13.90940   0.31320    2.25171
瀚亞亞太豐收平衡基金A-美元                                       10.77800   10.88520  -0.10720   -0.98482
瀚亞亞太豐收平衡基金A-新台幣                                     10.57060   10.66570  -0.09510   -0.89164
瀚亞亞太豐收平衡基金A-澳幣                                       11.84540   11.96540  -0.12000   -1.00289
瀚亞亞太豐收平衡基金B-人民幣                                      9.10910    9.17570  -0.06660   -0.72583
瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣                                     10.35770   10.16770   0.19000    1.86866
瀚亞亞太豐收平衡基金B-美元                                        8.98110    9.07050  -0.08940   -0.98561
瀚亞亞太豐收平衡基金B-新台幣                                      8.79820    8.87740  -0.07920   -0.89215
瀚亞亞太豐收平衡基金B-澳幣                                        9.27550    9.36980  -0.09430   -1.00642
瀚亞股債入息組合基金A-人民幣                                     10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-美元                                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-新台幣                                     14.58870   14.61080  -0.02210   -0.15126
瀚亞股債入息組合基金B-人民幣                                     10.90160   10.91010  -0.00850   -0.07791
瀚亞股債入息組合基金B-美元                                       10.75700   10.78730  -0.03030   -0.28089
瀚亞股債入息組合基金B-新台幣                                     12.70540   12.72460  -0.01920   -0.15089
瀚亞非洲基金-南非幣                                              11.86000   11.82000   0.04000    0.33841
瀚亞非洲基金-新臺幣                                              19.37000   20.01000  -0.64000   -3.19840
瀚亞威寶貨幣市場基金                                             13.56460   13.56440   0.00020    0.00147
瀚亞美國高科技基金                                               27.87000   28.31000  -0.44000   -1.55422
瀚亞高科技基金                                                   60.97000   61.72000  -0.75000   -1.21517
瀚亞理財通基金                                                   28.18000   28.38000  -0.20000   -0.70472
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型新台幣             9.33000    9.37000  -0.04000   -0.42689
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型人民幣             8.87000    8.90000  -0.03000   -0.33708
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型美元               8.61000    8.66000  -0.05000   -0.57737
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型新台幣             8.79000    8.83000  -0.04000   -0.45300
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-人民幣            8.81000    8.85000  -0.04000   -0.45198
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-美元              8.66000    8.71000  -0.05000   -0.57405
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-新臺幣            8.80000    8.84000  -0.04000   -0.45249
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型美元               9.02000    9.08000  -0.06000   -0.66079
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型新台幣             9.21000    9.26000  -0.05000   -0.53996
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型人民幣             8.76000    8.79000  -0.03000   -0.34130
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型美元               8.51000    8.55000  -0.04000   -0.46784
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型新台幣             8.69000    8.73000  -0.04000   -0.45819
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IA類型新台幣           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IB類型新台幣            9.51000    9.56000  -0.05000   -0.52301
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣            8.75000    8.78000  -0.03000   -0.34169
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元              8.62000    8.67000  -0.05000   -0.57670
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣            8.77000    8.81000  -0.04000   -0.45403
瀚亞菁華基金                                                     24.27000   24.52000  -0.25000   -1.01958
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型                                    12.76960   12.77900  -0.00940   -0.07356
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型                                     9.00630    9.01300  -0.00670   -0.07434
瀚亞新興豐收基金A-人民幣                                         10.36990   10.41400  -0.04410   -0.42347
瀚亞新興豐收基金A-南非幣                                         11.92490   11.39800   0.52690    4.62274
瀚亞新興豐收基金A-美元                                           10.22580   10.29880  -0.07300   -0.70882
瀚亞新興豐收基金A-新台幣                                          9.65220    9.70850  -0.05630   -0.57990
瀚亞新興豐收基金A-澳幣                                           10.01380   10.08630  -0.07250   -0.71880
瀚亞新興豐收基金B-人民幣                                          8.26630    8.30620  -0.03990   -0.48036
瀚亞新興豐收基金B-南非幣                                          9.00450    8.73620   0.26830    3.07113
瀚亞新興豐收基金B-美元                                            8.77220    8.83480  -0.06260   -0.70856
瀚亞新興豐收基金B-新台幣                                          8.16750    8.21510  -0.04760   -0.57942
瀚亞新興豐收基金B-澳幣                                            7.92470    7.98210  -0.05740   -0.71911
瀚亞電通網基金                                                   15.64000   15.83000  -0.19000   -1.20025
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣                       13.62570   13.64360  -0.01790   -0.13120
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣                       10.40970   10.41180  -0.00210   -0.02017
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元                          9.87410    9.89620  -0.02210   -0.22332
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣                       11.44900   11.46400  -0.01500   -0.13084
瀚亞歐洲基金                                                     11.52000   11.57000  -0.05000   -0.43215
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