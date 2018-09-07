[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱 107/09/06 107/09/05 漲跌(元) 漲跌幅(%) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 大華銀人民幣保本基金 10.55630 10.55510 0.00120 0.01137 大華銀多元特別收益平衡基金 10.31000 10.30000 0.01000 0.09709 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A 9.79870 9.80280 -0.00410 -0.04182 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B 9.80060 9.80470 -0.00410 -0.04182 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A 9.76560 9.77350 -0.00790 -0.08083 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B 9.76590 9.77370 -0.00780 -0.07981 中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣 9.11440 9.12580 -0.01140 -0.12492 中國信託六年到期新興主權債券基金-美元 9.38830 9.39640 -0.00810 -0.08620 中國信託台灣活力基金 14.72000 14.80000 -0.08000 -0.54054 中國信託台灣優勢基金 17.37000 17.51000 -0.14000 -0.79954 中國信託全球不動產收益基金-人民幣B 10.43000 10.41000 0.02000 0.19212 中國信託全球不動產收益基金-台幣A 9.95000 9.92000 0.03000 0.30242 中國信託全球不動產收益基金-台幣B 9.31000 9.28000 0.03000 0.32328 中國信託全球不動產收益基金-美元B 9.76000 9.73000 0.03000 0.30832 中國信託全球股票入息基金-配息型 9.63000 9.92000 -0.29000 -2.92339 中國信託全球股票入息基金-累積型 10.27000 10.58000 -0.31000 -2.93006 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A 9.89560 9.89250 0.00310 0.03134 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B 9.25990 9.25700 0.00290 0.03133 中國信託全球短期高收益債券基金-美元A 10.27000 10.27630 -0.00630 -0.06131 中國信託全球短期高收益債券基金-美元B 9.57210 9.57800 -0.00590 -0.06160 中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.92290 11.04950 -0.12660 -1.14575 中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.51180 9.62210 -0.11030 -1.14632 中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 11.08050 11.14770 -0.06720 -0.60281 中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 9.97240 10.03290 -0.06050 -0.60302 中國信託智能運動基金-台幣 11.16000 11.27000 -0.11000 -0.97604 中國信託智能運動基金-美元 10.85000 10.98000 -0.13000 -1.18397 中國信託智慧城市建設基金-台幣 10.13000 10.28000 -0.15000 -1.45914 中國信託智慧城市建設基金-美元 9.99000 10.15000 -0.16000 -1.57635 中國信託華盈貨幣市場基金 10.98770 10.98760 0.00010 0.00091 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A 9.40580 9.40920 -0.00340 -0.03613 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B 9.05650 9.05980 -0.00330 -0.03642 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A 9.54190 9.54670 -0.00480 -0.05028 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B 9.18220 9.18680 -0.00460 -0.05007 中國信託精穩基金 18.45530 18.45670 -0.00140 -0.00759 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A 11.70000 11.86000 -0.16000 -1.34907 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B 11.32000 11.46000 -0.14000 -1.22164 中國信託樂齡收益平衡基金-美元A 11.87000 12.04000 -0.17000 -1.41196 中國信託樂齡收益平衡基金-美元B 11.55000 11.72000 -0.17000 -1.45051 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 元大2001基金 64.25000 64.75000 -0.50000 -0.77220 元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 38.98250 38.94920 0.03330 0.08550 元大MSCI中國A股國際通ETF基金 17.88000 18.25000 -0.37000 -2.02740 元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.41560 11.41470 0.00090 0.00788 元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.57250 10.54680 0.02570 0.24368 元大上證50基金 27.58000 27.81000 -0.23000 -0.82704 元大大中華TMT基金-人民幣 11.47000 11.67000 -0.20000 -1.71380 元大大中華TMT基金-新台幣 10.27000 10.42000 -0.15000 -1.43954 元大大中華價值指數基金-人民幣 13.30000 13.59000 -0.29000 -2.13392 元大大中華價值指數基金-美元 12.52900 12.78400 -0.25500 -1.99468 元大大中華價值指數基金-新台幣 16.89500 17.21600 -0.32100 -1.86454 元大大中華豐益平衡基金-人民幣 10.25500 10.40600 -0.15100 -1.45109 元大大中華豐益平衡基金-新台幣 9.90600 10.02900 -0.12300 -1.22644 元大中國平衡基金-人民幣 2.91000 2.95000 -0.04000 -1.35593 元大中國平衡基金-新台幣 13.05000 13.20000 -0.15000 -1.13636 元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金 45.50450 45.55590 -0.05140 -0.11283 元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.45640 10.46810 -0.01170 -0.11177 元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.68290 9.69370 -0.01080 -0.11141 元大中國機會債券基金-新台幣 9.66200 9.65000 0.01200 0.12435 元大巴西指數基金 5.06300 5.01100 0.05200 1.03772 元大巴菲特基金 28.64000 28.84000 -0.20000 -0.69348 元大日經225基金 28.22000 28.33000 -0.11000 -0.38828 元大台商收成基金 24.29000 24.47000 -0.18000 -0.73559 元大台灣50單日反向1倍基金 12.08000 12.02000 0.06000 0.49917 元大台灣50單日正向2倍基金 40.36000 40.73000 -0.37000 -0.90842 元大台灣中型100基金 33.44000 33.65000 -0.21000 -0.62407 元大台灣加權股價指數基金 25.85700 26.00900 -0.15200 -0.58441 元大台灣卓越50基金 86.63000 87.25000 -0.62000 -0.71060 元大台灣金融基金 18.17000 18.18000 -0.01000 -0.05501 元大台灣高股息低波動ETF基金 32.19000 32.34000 -0.15000 -0.46382 元大台灣高股息基金 27.39000 27.46000 -0.07000 -0.25492 元大台灣電子科技基金 37.42000 37.81000 -0.39000 -1.03147 元大全球ETF成長組合基金 10.62000 10.64000 -0.02000 -0.18797 元大全球ETF穩健組合基金 14.80000 14.84000 -0.04000 -0.26954 元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 13.49000 13.42000 0.07000 0.52161 元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 9.44000 9.40000 0.04000 0.42553 元大全球不動產證券化基金-人民幣 13.19000 13.16000 0.03000 0.22796 元大全球不動產證券化基金-美元 12.44900 12.40500 0.04400 0.35470 元大全球公用能源效率基金-不配息型 8.64000 8.72000 -0.08000 -0.91743 元大全球公用能源效率基金-配息型 6.58000 6.64000 -0.06000 -0.90361 元大全球地產建設入息基金-不配息型 8.57000 8.60000 -0.03000 -0.34884 元大全球地產建設入息基金-配息型 6.71000 6.74000 -0.03000 -0.44510 元大全球股票入息基金-美元配息 9.67000 9.75400 -0.08400 -0.86119 元大全球股票入息基金-新台幣不配息 10.74000 10.82000 -0.08000 -0.73937 元大全球股票入息基金-新台幣配息 9.58000 9.65000 -0.07000 -0.72539 元大全球新興市場精選組合基金 13.22000 13.38000 -0.16000 -1.19581 元大全球農業商機基金 17.64000 17.71000 -0.07000 -0.39526 元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.41000 10.42000 -0.01000 -0.09597 元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.37000 10.38000 -0.01000 -0.09634 元大印尼指數基金 7.98400 8.31800 -0.33400 -4.01539 元大印度指數基金 10.15400 10.20700 -0.05300 -0.51925 元大印度基金 12.71000 12.79000 -0.08000 -0.62549 元大多多基金 19.12000 19.32000 -0.20000 -1.03520 元大多福基金 56.03000 56.50000 -0.47000 -0.83186 元大亞太成長基金 9.14000 9.26000 -0.12000 -1.29590 元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.54430 8.53180 0.01250 0.14651 元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 7.03590 7.02560 0.01030 0.14661 元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息 9.31800 9.43100 -0.11300 -1.19818 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息 9.76000 9.87000 -0.11000 -1.11449 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息 9.51000 9.61000 -0.10000 -1.04058 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I) 9.76000 9.87000 -0.11000 -1.11449 元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息 9.94900 10.08900 -0.14000 -1.38765 元大卓越基金 49.00000 49.37000 -0.37000 -0.74944 元大店頭基金 8.96000 9.07000 -0.11000 -1.21279 元大泛歐成長基金 9.33000 9.38000 -0.05000 -0.53305 元大美元貨幣市場基金-美元 10.27330 10.27270 0.00060 0.00584 元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.59860 9.59920 -0.00060 -0.00625 元大美國政府1至3年期債券ETF基金 31.75260 31.71020 0.04240 0.13371 元大美國政府20年期(以上)債券基金 37.95500 37.92030 0.03470 0.09151 元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金 19.12030 19.10780 0.01250 0.06542 元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 19.01580 19.03440 -0.01860 -0.09772 元大美國政府7至10年期債券基金 39.07870 38.83750 0.24120 0.62105 元大高科技基金 19.93000 20.17000 -0.24000 -1.18989 元大得利貨幣市場基金 16.25600 16.25590 0.00010 0.00062 元大得寶貨幣市場基金 11.98370 11.98360 0.00010 0.00083 元大富櫃50基金 13.22000 13.30000 -0.08000 -0.60150 元大華夏中小基金 7.15000 7.29000 -0.14000 -1.92044 元大新中國基金-人民幣 9.51000 9.69000 -0.18000 -1.85759 元大新中國基金-美元 8.96300 9.12700 -0.16400 -1.79687 元大新中國基金-新台幣 8.92000 9.07000 -0.15000 -1.65380 元大新主流基金 26.75000 27.01000 -0.26000 -0.96261 元大新東協平衡基金-美元 9.21900 9.31500 -0.09600 -1.03060 元大新東協平衡基金-新台幣 8.98000 9.06000 -0.08000 -0.88300 元大新興印尼機會債券基金-人民幣 9.74530 9.81700 -0.07170 -0.73037 元大新興印尼機會債券基金-美金 9.07810 9.13540 -0.05730 -0.62723 元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 9.73740 9.78610 -0.04870 -0.49764 元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 8.47960 8.52200 -0.04240 -0.49754 元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息 9.81330 9.82740 -0.01410 -0.14348 元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息 9.41570 9.42920 -0.01350 -0.14317 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息 9.95320 9.95460 -0.00140 -0.01406 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息 9.55390 9.55530 -0.00140 -0.01465 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息 9.55400 9.56880 -0.01480 -0.15467 元大新興亞洲基金 11.34000 11.50000 -0.16000 -1.39130 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息 8.76190 8.78250 -0.02060 -0.23456 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息 8.54410 8.56420 -0.02010 -0.23470 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息 8.99430 9.00370 -0.00940 -0.10440 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息 8.77020 8.77940 -0.00920 -0.10479 元大萬泰貨幣市場基金 15.10350 15.10330 0.00020 0.00132 元大經貿基金 39.20000 39.63000 -0.43000 -1.08504 元大實質多重資產基金-人民幣 9.02000 8.98000 0.04000 0.44543 元大實質多重資產基金-美元 8.34300 8.29700 0.04600 0.55442 元大實質多重資產基金-新台幣 8.79000 8.73000 0.06000 0.68729 元大滬深300單日反向1倍基金 16.12000 16.02000 0.10000 0.62422 元大滬深300單日正向2倍基金 12.77000 12.97000 -0.20000 -1.54202 元大摩臺基金 40.02000 40.31000 -0.29000 -0.71942 元大標普500基金 26.79000 26.83000 -0.04000 -0.14909 元大標普500單日反向1倍基金 12.83000 12.78000 0.05000 0.39124 元大標普500單日正向2倍基金 35.71000 35.94000 -0.23000 -0.63996 元大標智滬深300基金 15.55000 15.62000 -0.07000 -0.44814 元大歐洲50基金 23.80000 24.13000 -0.33000 -1.36759 元大澳幣貨幣市場基金-新台幣 9.39540 9.37890 0.01650 0.17593 元大澳幣貨幣市場基金-澳幣 10.18630 10.18600 0.00030 0.00295 元大績效基金 55.41000 55.92000 -0.51000 -0.91202 元大韓國KOSPI200基金 22.19000 22.22000 -0.03000 -0.13501 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 日盛MIT主流基金 15.56000 15.63000 -0.07000 -0.44786 日盛上選基金 34.09000 34.24000 -0.15000 -0.43808 日盛小而美基金 19.15000 19.28000 -0.13000 -0.67427 日盛中國內需動力基金 9.35000 9.53000 -0.18000 -1.88877 日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 11.65480 11.65780 -0.00300 -0.02573 日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 9.76360 9.76620 -0.00260 -0.02662 日盛中國高收益債券基金(美元A) 11.66320 11.67310 -0.00990 -0.08481 日盛中國高收益債券基金(美元B) 9.76500 9.77330 -0.00830 -0.08493 日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.59670 10.60110 -0.00440 -0.04151 日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 8.85660 8.86040 -0.00380 -0.04289 日盛中國戰略A股基金(人民幣) 10.26000 10.48000 -0.22000 -2.09924 日盛中國戰略A股基金(美元) 9.79000 10.02000 -0.23000 -2.29541 日盛中國戰略A股基金(新台幣) 10.10000 10.33000 -0.23000 -2.22652 日盛中國豐收平衡基金(人民幣) 9.94000 9.98000 -0.04000 -0.40080 日盛中國豐收平衡基金(美元) 9.83000 9.90000 -0.07000 -0.70707 日盛中國豐收平衡基金(新台幣) 9.88000 9.94000 -0.06000 -0.60362 日盛日盛基金 13.86000 13.95000 -0.09000 -0.64516 日盛目標收益組合基金(美元) 9.45000 9.46000 -0.01000 -0.10571 日盛目標收益組合基金(新台幣) 9.43000 9.43000 0.00000 0.00000 日盛全球抗暖化基金 10.80000 10.82000 -0.02000 -0.18484 日盛全球高收益債券基金(美元 A) 10.15340 10.15950 -0.00610 -0.06004 日盛全球高收益債券基金(美元 B) 9.52440 9.53020 -0.00580 -0.06086 日盛全球高收益債券基金(新台幣 A) 9.98200 9.98350 -0.00150 -0.01502 日盛全球高收益債券基金(新台幣 B) 9.36570 9.36710 -0.00140 -0.01495 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.41210 2.41450 -0.00240 -0.09940 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.67370 1.67540 -0.00170 -0.10147 日盛亞洲高收益債券基金(美元A) 0.36410 0.36490 -0.00080 -0.21924 日盛亞洲高收益債券基金(美元B) 0.25350 0.25400 -0.00050 -0.19685 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 12.11050 12.12980 -0.01930 -0.15911 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 8.29300 8.30630 -0.01330 -0.16012 日盛亞洲機會基金 6.87000 6.97000 -0.10000 -1.43472 日盛首選基金 17.67000 17.78000 -0.11000 -0.61867 日盛高科技基金 18.60000 18.65000 -0.05000 -0.26810 日盛貨幣市場基金 14.77160 14.77140 0.00020 0.00135 日盛新台商基金 40.39000 40.66000 -0.27000 -0.66404 日盛精選五虎基金 38.61000 38.80000 -0.19000 -0.48969 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 台新1699貨幣市場基金 13.48640 13.48620 0.00020 0.00148 台新2000高科技基金 31.86000 31.90000 -0.04000 -0.12539 台新MSCI中國基金 19.73000 20.34000 -0.61000 -2.99902 台新MSCI台灣單日反向1倍基金 17.57000 17.49000 0.08000 0.45740 台新MSCI台灣單日正向2倍基金 23.04000 23.25000 -0.21000 -0.90323 台新大眾貨幣市場基金 14.16320 14.16300 0.00020 0.00141 台新中美貨幣市場基金-人民幣 10.41990 10.43030 -0.01040 -0.09971 台新中美貨幣市場基金-美元 10.54110 10.54060 0.00050 0.00474 台新中美貨幣市場基金-新台幣 10.11120 10.09740 0.01380 0.13667 台新中國通基金 44.67000 44.89000 -0.22000 -0.49009 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元 0.47070 0.47720 -0.00650 -1.36211 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣 14.47700 14.65800 -0.18100 -1.23482 台新中國精選中小基金-美元 0.32710 0.33320 -0.00610 -1.83073 台新中國精選中小基金-新台幣 10.08000 10.25000 -0.17000 -1.65854 台新主流基金 24.21000 24.29000 -0.08000 -0.32935 台新北美收益資產證券化基金(A) 20.53000 20.39000 0.14000 0.68661 台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.67080 0.66710 0.00370 0.55464 台新北美收益資產證券化基金(B) 15.29000 15.18000 0.11000 0.72464 台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.49830 0.49550 0.00280 0.56509 台新台灣中小基金 35.17000 35.34000 -0.17000 -0.48104 台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 9.97230 9.99130 -0.01900 -0.19017 台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 9.30690 9.30590 0.00100 0.01075 台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 8.75000 8.74000 0.01000 0.11442 台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 10.42080 10.41970 0.00110 0.01056 台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 9.79000 9.78000 0.01000 0.10225 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 10.41320 10.44160 -0.02840 -0.27199 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 9.94000 9.96000 -0.02000 -0.20080 台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元 11.23820 11.26910 -0.03090 -0.27420 台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣 10.73000 10.75000 -0.02000 -0.18605 台新印度基金 15.73000 15.82000 -0.09000 -0.56890 台新亞美短期債券基金 10.93410 10.92230 0.01180 0.10804 台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 8.53500 8.54760 -0.01260 -0.14741 台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.28290 0.28370 -0.00080 -0.28199 台新亞澳高收益債券基金(累計型) 11.86060 11.87810 -0.01750 -0.14733 台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.38760 0.38870 -0.00110 -0.28299 台新真吉利貨幣市場基金 11.09200 11.09180 0.00020 0.00180 台新高股息平衡基金 30.01790 30.07660 -0.05870 -0.19517 台新智慧生活基金-美元 10.69280 10.85590 -0.16310 -1.50241 台新智慧生活基金-新台幣 10.98000 11.13000 -0.15000 -1.34771 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元 8.20970 8.23980 -0.03010 -0.36530 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣 8.38340 8.40330 -0.01990 -0.23681 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元 8.82610 8.85860 -0.03250 -0.36688 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.02040 9.04180 -0.02140 -0.23668 台新新興市場債券基金(A類型) 10.10870 10.10800 0.00070 0.00693 台新新興市場債券基金(A類型)-USD 0.32340 0.32390 -0.00050 -0.15437 台新新興市場債券基金(B類型) 7.53820 7.53770 0.00050 0.00663 台新新興市場債券基金(B類型)-USD 0.25410 0.25440 -0.00030 -0.11792 台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 5.27000 5.31000 -0.04000 -0.75330 台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金 20.94000 20.94000 0.00000 0.00000 台新羅傑斯環球資源指數基金 10.66000 10.71200 -0.05200 -0.48544 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 未來資產全球大消費基金 15.50000 15.76000 -0.26000 -1.64975 未來資產亞洲高收益債券基金A 11.79960 11.81670 -0.01710 -0.14471 未來資產亞洲高收益債券基金B 9.52920 9.54300 -0.01380 -0.14461 未來資產亞洲新富基金 19.81000 20.22000 -0.41000 -2.02770 未來資產所羅門貨幣市場基金 12.56770 12.56750 0.00020 0.00159 未來資產阿波羅基金 12.12000 12.30000 -0.18000 -1.46341 未來資產新興市場債券基金A 8.66800 8.66570 0.00230 0.02654 未來資產新興市場債券基金B 6.59010 6.58830 0.00180 0.02732 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 11.10930 11.10850 0.00080 0.00720 永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 9.90310 9.91070 -0.00760 -0.07668 永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.28580 9.28430 0.00150 0.01616 永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.55510 10.55340 0.00170 0.01611 永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 7.87290 7.88300 -0.01010 -0.12812 永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.01040 9.02180 -0.01140 -0.12636 永豐中小基金 53.74000 54.19000 -0.45000 -0.83041 永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 1.77020 1.76850 0.00170 0.09613 永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.34190 2.33970 0.00220 0.09403 永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 8.06070 8.05950 0.00120 0.01489 永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 10.34760 10.34610 0.00150 0.01450 永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 4.71000 4.78000 -0.07000 -1.46444 永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 21.17000 21.47000 -0.30000 -1.39730 永豐主流品牌基金 17.79000 18.13000 -0.34000 -1.87534 永豐永豐基金 37.53000 37.79000 -0.26000 -0.68801 永豐全球多元入息基金-美元月配類型 9.85300 9.88160 -0.02860 -0.28943 永豐全球多元入息基金-美元累積類型 9.92130 9.95010 -0.02880 -0.28944 永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型 9.80140 9.82890 -0.02750 -0.27979 永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型 9.87070 9.89840 -0.02770 -0.27984 永豐亞洲民生消費基金 10.98000 11.23000 -0.25000 -2.22618 永豐南非幣2021保本基金 12.89210 12.89040 0.00170 0.01319 永豐高科技基金 24.80000 25.13000 -0.33000 -1.31317 永豐貨幣市場基金 13.88420 13.88410 0.00010 0.00072 永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.10140 2.09840 0.00300 0.14297 永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.48500 2.48150 0.00350 0.14104 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 7.70710 7.70240 0.00470 0.06102 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.34600 10.33980 0.00620 0.05996 永豐新興高收雙債組合基金月配類型 6.98600 6.99500 -0.00900 -0.12866 永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.75960 10.77340 -0.01380 -0.12809 永豐滬深300紅利指數基金-人民幣類型 9.22000 9.39000 -0.17000 -1.81044 永豐滬深300紅利指數基金-美元類型 7.29000 7.44000 -0.15000 -2.01613 永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型 16.76000 17.09000 -0.33000 -1.93095 永豐臺灣加權ETF基金 56.46000 56.81000 -0.35000 -0.61609 永豐領航科技基金 41.18000 41.52000 -0.34000 -0.81888 永豐標普東南亞指數基金-美元類型 11.05000 11.34000 -0.29000 -2.55732 永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型 10.69000 10.97000 -0.28000 -2.55242 永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 9.90000 10.03000 -0.13000 -1.29611 永豐歐洲50指數基金-歐元類型 9.71000 9.85000 -0.14000 -1.42132 永豐趨勢平衡基金 44.82000 45.38000 -0.56000 -1.23402 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 兆豐國際人民幣貨幣市場基金 11.58370 11.58270 0.00100 0.00863 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息 9.48930 9.48720 0.00210 0.02214 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積 9.74260 9.74040 0.00220 0.02259 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型 9.50270 9.50240 0.00030 0.00316 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型 9.67570 9.67530 0.00040 0.00413 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型 9.50090 9.49840 0.00250 0.02632 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型 9.88380 9.88120 0.00260 0.02631 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型 9.47970 9.47890 0.00080 0.00844 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型 9.73250 9.73170 0.00080 0.00822 兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 10.72000 10.89000 -0.17000 -1.56107 兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 9.49000 9.61000 -0.12000 -1.24870 兆豐國際大中華平衡基金(美元) 10.14000 10.28000 -0.14000 -1.36187 兆豐國際中小基金 16.10000 16.25000 -0.15000 -0.92308 兆豐國際中國A股基金(人民幣) 13.65000 13.93000 -0.28000 -2.01005 兆豐國際中國A股基金(台幣) 18.14000 18.48000 -0.34000 -1.83983 兆豐國際中國A股基金(美金) 18.01000 18.36000 -0.35000 -1.90632 兆豐國際生命科學基金 16.73000 16.84000 -0.11000 -0.65321 兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 10.33770 10.36510 -0.02740 -0.26435 兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 10.56320 10.60010 -0.03690 -0.34811 兆豐國際全球基金 32.08000 32.48000 -0.40000 -1.23153 兆豐國際美元貨幣市場基金(美元) 10.27850 10.27800 0.00050 0.00486 兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣) 10.05380 10.05460 -0.00080 -0.00796 兆豐國際國民基金 22.73000 22.92000 -0.19000 -0.82897 兆豐國際第一基金 13.39000 13.49000 -0.10000 -0.74129 兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.92630 9.93620 -0.00990 -0.09964 兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 7.87440 7.88230 -0.00790 -0.10022 兆豐國際萬全基金 20.86000 20.97000 -0.11000 -0.52456 兆豐國際電子基金 25.81000 26.04000 -0.23000 -0.88326 兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金 22.89000 23.04000 -0.15000 -0.65104 兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金 16.23000 16.16000 0.07000 0.43317 兆豐國際豐台灣基金 33.48000 33.56000 -0.08000 -0.23838 兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.50390 12.50380 0.00010 0.00080 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 合庫台灣基金 11.79000 11.81000 -0.02000 -0.16935 合庫全球高收益債券基金A類型 11.14540 11.14590 -0.00050 -0.00449 合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 11.97680 11.98560 -0.00880 -0.07342 合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 10.74490 10.75390 -0.00900 -0.08369 合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 11.50990 11.52000 -0.01010 -0.08767 合庫全球高收益債券基金B類型 8.15050 8.15080 -0.00030 -0.00368 合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.48160 9.48900 -0.00740 -0.07799 合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.02700 9.03460 -0.00760 -0.08412 合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 8.95590 8.96370 -0.00780 -0.08702 合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.30140 9.30920 -0.00780 -0.08379 合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 10.60000 10.62000 -0.02000 -0.18832 合庫全球高股息基金A(USD不配息) 11.38000 11.42000 -0.04000 -0.35026 合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.76000 9.77000 -0.01000 -0.10235 合庫全球高股息基金B(USD配息) 10.65000 10.68000 -0.03000 -0.28090 合庫全球新興市場基金 8.79000 8.94000 -0.15000 -1.67785 合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息) 9.87000 9.89000 -0.02000 -0.20222 合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息) 10.10000 10.13000 -0.03000 -0.29615 合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息) 9.27000 9.29000 -0.02000 -0.21529 合庫多元入息組合基金-B類(USD配息) 9.50000 9.53000 -0.03000 -0.31480 合庫貨幣市場基金 10.13090 10.13080 0.00010 0.00099 合庫新興多重收益基金A(AUD不配息) 9.31280 9.33600 -0.02320 -0.24850 合庫新興多重收益基金A(USD不配息) 9.56530 9.58870 -0.02340 -0.24404 合庫新興多重收益基金A類型 9.87120 9.89030 -0.01910 -0.19312 合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 11.26680 11.29370 -0.02690 -0.23819 合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 13.42260 13.44120 -0.01860 -0.13838 合庫新興多重收益基金B(AUD配息) 8.65570 8.67710 -0.02140 -0.24663 合庫新興多重收益基金B(USD配息) 9.31070 9.33350 -0.02280 -0.24428 合庫新興多重收益基金B類型 7.76170 7.77670 -0.01500 -0.19288 合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 8.62760 8.64850 -0.02090 -0.24166 合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.01770 10.03160 -0.01390 -0.13856 合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息) 10.08000 10.11000 -0.03000 -0.29674 合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息) 10.22000 10.24000 -0.02000 -0.19531 合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息) 10.02000 10.05000 -0.03000 -0.29851 合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息) 9.93000 9.96000 -0.03000 -0.30120 合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息) 10.12000 10.14000 -0.02000 -0.19724 合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息) 9.92000 9.95000 -0.03000 -0.30151 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 安本標準360多重資產收益基金Ａ月配息型美元 9.98000 10.02000 -0.04000 -0.39920 安本標準360多重資產收益基金Ａ月配息型新臺幣 9.95000 9.99000 -0.04000 -0.40040 安本標準360多重資產收益基金Ａ累積型美元 10.01000 10.05000 -0.04000 -0.39801 安本標準360多重資產收益基金Ａ累積型新臺幣 9.98000 10.02000 -0.04000 -0.39920 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元 10.30000 10.36000 -0.06000 -0.57915 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣 10.52000 10.56000 -0.04000 -0.37879 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元 9.99000 10.03000 -0.04000 -0.39880 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣 10.20000 10.23000 -0.03000 -0.29326 安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.98630 10.98530 0.00100 0.00910 安聯人民幣貨幣市場基金-美元 9.92900 9.95130 -0.02230 -0.22409 安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.77280 9.78210 -0.00930 -0.09507 安聯中國東協基金 15.09000 15.45000 -0.36000 -2.33010 安聯中國策略基金 13.34000 13.67000 -0.33000 -2.41405 安聯中華新思路基金-人民幣 13.34000 13.59000 -0.25000 -1.83959 安聯中華新思路基金-美元 12.44000 12.70000 -0.26000 -2.04724 安聯中華新思路基金-新臺幣 11.67000 11.89000 -0.22000 -1.85029 安聯台灣大壩基金 28.75000 28.97000 -0.22000 -0.75941 安聯台灣科技基金 47.82000 48.03000 -0.21000 -0.43723 安聯台灣貨幣市場基金 12.49300 12.49290 0.00010 0.00080 安聯台灣智慧基金 31.77000 32.09000 -0.32000 -0.99720 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.12770 10.14240 -0.01470 -0.14494 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 15.05170 15.07100 -0.01930 -0.12806 安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.61510 9.62740 -0.01230 -0.12776 安聯四季成長組合基金-美元 11.51000 11.56000 -0.05000 -0.43253 安聯四季成長組合基金-新臺幣 11.78000 11.82000 -0.04000 -0.33841 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 12.32880 12.34600 -0.01720 -0.13932 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.13360 10.14950 -0.01590 -0.15666 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 12.22790 12.24700 -0.01910 -0.15596 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.45060 9.46350 -0.01290 -0.13631 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 9.31050 9.32510 -0.01460 -0.15657 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.98260 8.99660 -0.01400 -0.15561 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 11.45000 11.50000 -0.05000 -0.43478 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 11.35000 11.38000 -0.03000 -0.26362 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 11.06000 11.08000 -0.02000 -0.18051 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 10.28000 10.33000 -0.05000 -0.48403 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.66000 9.69000 -0.03000 -0.30960 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 11.32000 11.37000 -0.05000 -0.43975 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 10.81000 10.84000 -0.03000 -0.27675 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 10.11000 10.16000 -0.05000 -0.49213 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.67000 9.70000 -0.03000 -0.30928 安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 12.03930 12.03960 -0.00030 -0.00249 安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 10.95870 10.96220 -0.00350 -0.03193 安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.62660 10.62930 -0.00270 -0.02540 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 8.87260 8.87370 -0.00110 -0.01240 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 8.66890 8.67160 -0.00270 -0.03114 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.38090 8.38310 -0.00220 -0.02624 安聯全球人口趨勢基金 11.73000 11.85000 -0.12000 -1.01266 安聯全球生技趨勢基金-美元 10.23000 10.25000 -0.02000 -0.19512 安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 38.45000 38.50000 -0.05000 -0.12987 安聯全球油礦金趨勢基金 8.69000 8.72000 -0.03000 -0.34404 安聯全球計量平衡基金 12.97000 12.97000 0.00000 0.00000 安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.00980 12.00990 -0.00010 -0.00083 安聯全球債券基金-B類型(月配息) 10.39210 10.39210 0.00000 0.00000 安聯全球新興市場基金 17.20000 17.49000 -0.29000 -1.65809 安聯全球農金趨勢基金 9.79000 9.80000 -0.01000 -0.10204 安聯全球綠能趨勢基金 9.28000 9.29000 -0.01000 -0.10764 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣 10.64000 10.70000 -0.06000 -0.56075 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣 10.48000 10.54000 -0.06000 -0.56926 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣 10.43000 10.49000 -0.06000 -0.57197 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣 10.34000 10.40000 -0.06000 -0.57692 安聯亞洲動態策略基金 22.54000 22.88000 -0.34000 -1.48601 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型 10.06100 10.06650 -0.00550 -0.05464 宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型 9.81650 9.82190 -0.00540 -0.05498 宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 83.26540 83.39380 -0.12840 -0.15397 宏利中國高收益債券基金-A類型(美元) 12.38250 12.39930 -0.01680 -0.13549 宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 65.07540 65.17660 -0.10120 -0.15527 宏利中國高收益債券基金-B類型(美元) 9.59630 9.60930 -0.01300 -0.13529 宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.57760 2.57940 -0.00180 -0.06978 宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.50000 10.49000 0.01000 0.09533 宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.19490 2.19790 -0.00300 -0.13649 宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 8.71670 8.70690 0.00980 0.11255 宏利台灣動力基金 31.77000 32.15000 -0.38000 -1.18196 宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 10.14200 10.19840 -0.05640 -0.55303 宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.93340 9.97360 -0.04020 -0.40306 宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 7.95270 7.99730 -0.04460 -0.55769 宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 7.92970 7.96470 -0.03500 -0.43944 宏利全球動力股票基金(人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 宏利全球動力股票基金(新臺幣) 10.98000 11.01000 -0.03000 -0.27248 宏利全球債券組合基金 13.01340 13.02890 -0.01550 -0.11897 宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.76130 2.76610 -0.00480 -0.17353 宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 11.64490 11.66200 -0.01710 -0.14663 宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 8.61340 8.62660 -0.01320 -0.15302 宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.40920 2.41660 -0.00740 -0.30622 宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 10.84110 10.84500 -0.00390 -0.03596 宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.69660 3.73740 -0.04080 -1.09167 宏利亞太中小企業基金(美元) 0.59710 0.60380 -0.00670 -1.10964 宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 17.30000 17.48000 -0.18000 -1.02975 宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 11.81710 11.82630 -0.00920 -0.07779 宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 10.51390 10.52270 -0.00880 -0.08363 宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.20090 10.20250 -0.00160 -0.01568 宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 8.92580 8.93270 -0.00690 -0.07724 宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 8.52950 8.53640 -0.00690 -0.08083 宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.44920 8.45130 -0.00210 -0.02485 宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 8.39860 8.40670 -0.00810 -0.09635 宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險) 10.30000 10.30000 0.00000 0.00000 宏利特別股息收益基金-A類型(美元) 10.07000 10.07000 0.00000 0.00000 宏利特別股息收益基金-A類型(新臺幣) 10.13000 10.12000 0.01000 0.09881 宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險) 10.30000 10.30000 0.00000 0.00000 宏利特別股息收益基金-B類型(美元) 10.07000 10.07000 0.00000 0.00000 宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣) 10.13000 10.12000 0.01000 0.09881 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.69770 2.69890 -0.00120 -0.04446 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.39150 0.39170 -0.00020 -0.05106 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 11.89410 11.89350 0.00060 0.00504 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.89240 0.89290 -0.00050 -0.05600 宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 7.19350 7.19380 -0.00030 -0.00417 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 1.98690 1.98770 -0.00080 -0.04025 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.28600 0.28620 -0.00020 -0.06988 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 8.81070 8.81090 -0.00020 -0.00227 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.32150 0.32170 -0.00020 -0.06217 宏利萬利貨幣市場基金 13.64270 13.64260 0.00010 0.00073 宏利精選中華基金(人民幣避險) 2.57000 2.62000 -0.05000 -1.90840 宏利精選中華基金(新臺幣) 11.69000 11.90000 -0.21000 -1.76471 宏利臺灣股息收益基金 27.56000 27.84000 -0.28000 -1.00575 宏利澳幣保本基金 12.18020 12.18010 0.00010 0.00082 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型 9.86000 9.88000 -0.02000 -0.20243 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型 9.81000 9.82000 -0.01000 -0.10183 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型 10.22000 10.23000 -0.01000 -0.09775 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型 9.87000 9.87000 0.00000 0.00000 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型 10.30000 10.30000 0.00000 0.00000 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣） 10.76000 10.81000 -0.05000 -0.46253 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元） 10.88000 10.91000 -0.03000 -0.27498 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣) 10.54000 10.56000 -0.02000 -0.18939 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型 11.41000 11.60000 -0.19000 -1.63793 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型 11.02000 11.19000 -0.17000 -1.51921 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型 10.00000 10.14000 -0.14000 -1.38067 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型 11.76000 11.92000 -0.16000 -1.34228 貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型 10.18690 10.21420 -0.02730 -0.26727 貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型 9.49090 9.50600 -0.01510 -0.15885 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型 8.91480 8.91730 -0.00250 -0.02804 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型 10.65710 10.66020 -0.00310 -0.02908 貝萊德亞美利加收益基金 9.18000 9.19000 -0.01000 -0.10881 貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金 9.94000 9.98000 -0.04000 -0.40080 貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金 9.91000 9.96000 -0.05000 -0.50201 貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金 9.86000 9.93000 -0.07000 -0.70493 貝萊德新台幣基金 12.93460 12.93450 0.00010 0.00077 貝萊德寶利基金 26.57000 26.73000 -0.16000 -0.59858 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.22910 11.22580 0.00330 0.02940 保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.89860 9.87520 0.02340 0.23696 保德信大中華基金-人民幣 9.50000 9.72000 -0.22000 -2.26337 保德信大中華基金-美元 9.41000 9.61000 -0.20000 -2.08117 保德信大中華基金-新台幣 27.99000 28.55000 -0.56000 -1.96147 保德信中小型股基金 45.58000 46.09000 -0.51000 -1.10653 保德信中國中小基金-人民幣 9.02000 9.17000 -0.15000 -1.63577 保德信中國中小基金-美元 8.72000 8.86000 -0.14000 -1.58014 保德信中國中小基金-新臺幣 8.41000 8.53000 -0.12000 -1.40680 保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 9.15710 9.21610 -0.05900 -0.64018 保德信中國好時平衡基金-美元配息型 9.22160 9.28100 -0.05940 -0.64002 保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 9.28320 9.34530 -0.06210 -0.66451 保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 10.02200 10.08900 -0.06700 -0.66409 保德信中國品牌基金-人民幣 8.63000 8.80000 -0.17000 -1.93182 保德信中國品牌基金-美元 8.61000 8.79000 -0.18000 -2.04778 保德信中國品牌基金-新臺幣 9.32000 9.52000 -0.20000 -2.10084 保德信台商全方位基金 35.66000 35.99000 -0.33000 -0.91692 保德信全球中小基金-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信全球中小基金-新台幣 30.43000 30.48000 -0.05000 -0.16404 保德信全球消費商機基金 18.40000 18.50000 -0.10000 -0.54054 保德信全球基礎建設基金 12.38000 12.37000 0.01000 0.08084 保德信全球資源基金 8.05000 8.06000 -0.01000 -0.12407 保德信全球醫療生化基金-美元 10.38000 10.42000 -0.04000 -0.38388 保德信全球醫療生化基金-新臺幣 34.37000 34.46000 -0.09000 -0.26117 保德信多元收益組合基金-美元月配型 9.75140 9.75960 -0.00820 -0.08402 保德信多元收益組合基金-美元累積型 10.56350 10.57210 -0.00860 -0.08135 保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型 9.24750 9.24310 0.00440 0.04760 保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型 10.00240 9.99760 0.00480 0.04801 保德信好時債組合基金-月配息型(B) 8.17280 8.17670 -0.00390 -0.04770 保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.77800 10.78320 -0.00520 -0.04822 保德信亞太基金 21.17000 21.56000 -0.39000 -1.80891 保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 8.47630 8.48390 -0.00760 -0.08958 保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.23080 11.24080 -0.01000 -0.08896 保德信店頭市場基金 33.01000 33.34000 -0.33000 -0.98980 保德信拉丁美洲基金 6.26000 6.27000 -0.01000 -0.15949 保德信金平衡基金 30.26000 30.38000 -0.12000 -0.39500 保德信金滿意基金 43.37000 43.67000 -0.30000 -0.68697 保德信科技島基金 26.60000 26.86000 -0.26000 -0.96798 保德信高成長基金 94.53000 95.19000 -0.66000 -0.69335 保德信第一基金 26.42000 26.73000 -0.31000 -1.15975 保德信貨幣市場基金 15.77050 15.77030 0.00020 0.00127 保德信策略成長ETF組合基金-美元 10.60880 10.62930 -0.02050 -0.19286 保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣 10.77370 10.78040 -0.00670 -0.06215 保德信策略報酬ETF組合基金-美元 10.84840 10.86420 -0.01580 -0.14543 保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣 10.31550 10.31710 -0.00160 -0.01551 保德信新世紀基金 10.51000 10.51000 0.00000 0.00000 保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 7.97370 7.97480 -0.00110 -0.01379 保德信新興市場企業債券基金-美元月配息型(D) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信新興市場企業債券基金-美元累積型(C) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.78040 10.78190 -0.00150 -0.01391 保德信新興趨勢組合基金 10.76000 10.89000 -0.13000 -1.19376 保德信瑞騰基金 15.54690 15.54680 0.00010 0.00064 保德信歐洲組合基金 10.33000 10.38000 -0.05000 -0.48170 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型 9.64670 9.64640 0.00030 0.00311 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型 9.87320 9.87300 0.00020 0.00203 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型 9.58970 9.58560 0.00410 0.04277 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型 9.70100 9.69590 0.00510 0.05260 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型 9.75830 9.76100 -0.00270 -0.02766 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 9.74390 9.74630 -0.00240 -0.02462 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.60550 9.60830 -0.00280 -0.02914 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.60820 9.61100 -0.00280 -0.02913 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型 9.90750 9.90370 0.00380 0.03837 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-配息型 9.85500 9.85330 0.00170 0.01725 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-累積型 9.91280 9.91200 0.00080 0.00807 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型 9.74400 9.74410 -0.00010 -0.00103 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型 9.74380 9.74400 -0.00020 -0.00205 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 9.44830 9.45590 -0.00760 -0.08037 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.29990 9.30800 -0.00810 -0.08702 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-配息型 9.95320 9.99810 -0.04490 -0.44909 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型 9.95340 9.99900 -0.04560 -0.45605 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-配息型 10.15150 9.99560 0.15590 1.55969 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-累積型 10.19560 10.01310 0.18250 1.82261 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-配息型 9.96510 10.00160 -0.03650 -0.36494 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型 9.96510 10.00160 -0.03650 -0.36494 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 1.94510 1.95660 -0.01150 -0.58775 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.66050 2.66410 -0.00360 -0.13513 施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.29300 0.29450 -0.00150 -0.50934 施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.43500 0.43530 -0.00030 -0.06892 施羅德中國高收益債券基金-分配型 8.38620 8.42490 -0.03870 -0.45935 施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.68800 11.68790 0.00010 0.00086 施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 9.44140 9.49110 -0.04970 -0.52365 施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 11.60060 11.61500 -0.01440 -0.12398 施羅德中國債券基金(美元)-分配型 8.56060 8.60030 -0.03970 -0.46161 施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.54150 10.54730 -0.00580 -0.05499 施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.98440 9.98700 -0.00260 -0.02603 施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型 9.91460 9.91230 0.00230 0.02320 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型 9.98060 9.97700 0.00360 0.03608 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型 10.53650 10.53290 0.00360 0.03418 施羅德四年到期主權債券基金-配息型 9.89030 9.88410 0.00620 0.06273 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.67050 9.67050 0.00000 0.00000 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.97370 9.97390 -0.00020 -0.00201 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型 9.65240 9.64800 0.00440 0.04561 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型 9.84250 9.83690 0.00560 0.05693 施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.23360 10.28990 -0.05630 -0.54714 施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.02540 6.05020 -0.02480 -0.40990 施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.40510 10.38590 0.01920 0.18487 施羅德新紀元貨幣市場基金 11.65000 11.64990 0.00010 0.00086 施羅德樂活中小基金-A類型 19.95000 20.14000 -0.19000 -0.94340 施羅德樂活中小基金-I類型 4554.070004597.11000 -43.04000 -0.93624 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 柏瑞中國平衡基金-A類型 10.11900 10.23130 -0.11230 -1.09761 柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 11.08890 11.22210 -0.13320 -1.18694 柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 10.35040 10.47590 -0.12550 -1.19799 柏瑞中國平衡基金-B類型 8.97580 9.07540 -0.09960 -1.09747 柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 9.35560 9.46800 -0.11240 -1.18716 柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 9.18570 9.29710 -0.11140 -1.19822 柏瑞中國平衡基金-N類型 10.28900 10.40320 -0.11420 -1.09774 柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 10.78970 10.91940 -0.12970 -1.18779 柏瑞中國平衡基金-N類型(美元) 10.74750 10.87780 -0.13030 -1.19785 柏瑞五國金勢力建設基金 6.07000 6.15000 -0.08000 -1.30081 柏瑞巨人基金 13.11000 13.23000 -0.12000 -0.90703 柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.65540 13.65530 0.00010 0.00073 柏瑞全球金牌組合基金 15.99000 16.06000 -0.07000 -0.43587 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 13.39950 13.39850 0.00100 0.00746 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.75990 11.76540 -0.00550 -0.04675 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) 12.36820 12.37560 -0.00740 -0.05980 柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型 8.77200 8.77140 0.00060 0.00684 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 6.71640 6.71590 0.00050 0.00745 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.65660 8.66070 -0.00410 -0.04734 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 8.43150 8.42100 0.01050 0.12469 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) 10.63380 10.64010 -0.00630 -0.05921 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.25790 8.26260 -0.00470 -0.05688 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) 11.93430 11.93990 -0.00560 -0.04690 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) 11.60830 11.60740 0.00090 0.00775 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣) 11.85080 11.83600 0.01480 0.12504 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 11.25890 11.26560 -0.00670 -0.05947 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 8.90080 8.90010 0.00070 0.00787 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.67260 9.67720 -0.00460 -0.04753 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣) 9.63690 9.62490 0.01200 0.12468 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元) 9.45740 9.46300 -0.00560 -0.05918 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣) 9.32870 9.33410 -0.00540 -0.05785 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型 10.29450 10.30730 -0.01280 -0.12418 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣) 10.14100 10.15930 -0.01830 -0.18013 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元) 10.02720 10.04660 -0.01940 -0.19310 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣) 10.11260 10.13250 -0.01990 -0.19640 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型 9.99810 10.01050 -0.01240 -0.12387 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣) 9.76840 9.78610 -0.01770 -0.18087 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元) 9.73360 9.75250 -0.01890 -0.19380 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣) 9.82000 9.83930 -0.01930 -0.19615 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型 10.27530 10.28810 -0.01280 -0.12442 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣) 10.14090 10.15930 -0.01840 -0.18111 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元) 10.02720 10.04660 -0.01940 -0.19310 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣) 10.11270 10.13250 -0.01980 -0.19541 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型 9.99810 10.01050 -0.01240 -0.12387 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣) 9.76860 9.78620 -0.01760 -0.17985 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元) 9.73370 9.75250 -0.01880 -0.19277 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣) 9.82010 9.83930 -0.01920 -0.19514 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型 10.66660 10.67980 -0.01320 -0.12360 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.83610 11.85510 -0.01900 -0.16027 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元) 11.24780 11.26830 -0.02050 -0.18193 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型 9.00190 9.01300 -0.01110 -0.12316 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.67130 9.68680 -0.01550 -0.16001 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元) 9.54830 9.56580 -0.01750 -0.18294 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型 10.37920 10.39210 -0.01290 -0.12413 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣) 11.02090 11.03860 -0.01770 -0.16035 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元) 10.86660 10.88640 -0.01980 -0.18188 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型 9.00210 9.01330 -0.01120 -0.12426 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.67160 9.68720 -0.01560 -0.16104 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元) 9.54870 9.56620 -0.01750 -0.18294 柏瑞亞太高股息基金-A類型 12.85000 13.04000 -0.19000 -1.45706 柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) 13.68000 13.90000 -0.22000 -1.58273 柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元) 8.98000 9.13000 -0.15000 -1.64294 柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.45000 8.58000 -0.13000 -1.51515 柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 9.36000 9.51000 -0.15000 -1.57729 柏瑞亞太高股息基金-N類型 11.15000 11.32000 -0.17000 -1.50177 柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 11.21000 11.39000 -0.18000 -1.58033 柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) 11.45000 11.64000 -0.19000 -1.63230 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣) 12.84000 12.99000 -0.15000 -1.15473 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣) 13.01000 13.15000 -0.14000 -1.06464 柏瑞拉丁美洲基金 8.65000 8.58000 0.07000 0.81585 柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.41170 11.40730 0.00440 0.03857 柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 7.45470 7.45170 0.00300 0.04026 柏瑞特別股息收益基金-A類型 10.32000 10.33000 -0.01000 -0.09681 柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣) 10.92000 10.94000 -0.02000 -0.18282 柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元) 10.62000 10.64000 -0.02000 -0.18797 柏瑞特別股息收益基金-B類型 9.53000 9.54000 -0.01000 -0.10482 柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣) 9.86000 9.88000 -0.02000 -0.20243 柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元) 9.82000 9.84000 -0.02000 -0.20325 柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣) 9.78000 9.80000 -0.02000 -0.20408 柏瑞特別股息收益基金-N9類型 10.31000 10.32000 -0.01000 -0.09690 柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣) 10.65000 10.67000 -0.02000 -0.18744 柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元) 10.42000 10.44000 -0.02000 -0.19157 柏瑞特別股息收益基金-N類型 9.61000 9.62000 -0.01000 -0.10395 柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣) 9.65000 9.67000 -0.02000 -0.20683 柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元) 9.69000 9.71000 -0.02000 -0.20597 柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣) 9.78000 9.80000 -0.02000 -0.20408 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 11.29570 11.29620 -0.00050 -0.00443 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣) 10.94640 10.95160 -0.00520 -0.04748 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金) 10.08440 10.09050 -0.00610 -0.06045 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 8.24230 8.24270 -0.00040 -0.00485 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 9.24890 9.25330 -0.00440 -0.04755 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金) 9.28860 9.29420 -0.00560 -0.06025 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣) 10.52980 10.53480 -0.00500 -0.04746 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣) 9.91960 9.92010 -0.00050 -0.00504 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金) 10.06800 10.07410 -0.00610 -0.06055 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣) 9.58180 9.58640 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9.13990 9.14270 -0.00280 -0.03063 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 9.65120 9.65830 -0.00710 -0.07351 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元) 9.65610 9.66500 -0.00890 -0.09208 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣) 11.10760 11.11570 -0.00810 -0.07287 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣) 10.01670 10.01980 -0.00310 -0.03094 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元) 10.30370 10.31320 -0.00950 -0.09211 柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型 9.52390 9.52680 -0.00290 -0.03044 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型 9.29410 9.29700 -0.00290 -0.03119 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣) 9.87190 9.87910 -0.00720 -0.07288 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元) 9.41720 9.42580 -0.00860 -0.09124 柏瑞旗艦全球平衡組合基金 18.04000 18.15000 -0.11000 -0.60606 柏瑞旗艦全球成長組合基金 16.92000 17.07000 -0.15000 -0.87873 柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 12.80140 12.81160 -0.01020 -0.07962 柏瑞環球多元資產基金-A類型 10.70800 10.75110 -0.04310 -0.40089 柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣) 11.62390 11.66520 -0.04130 -0.35404 柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣) 12.31650 12.34530 -0.02880 -0.23329 柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元) 11.15110 11.19640 -0.04530 -0.40459 柏瑞環球多元資產基金-B類型 9.70250 9.74150 -0.03900 -0.40035 柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣) 10.22060 10.25700 -0.03640 -0.35488 柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣) 10.18250 10.20640 -0.02390 -0.23417 柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元) 10.12910 10.17030 -0.04120 -0.40510 柏瑞環球多元資產基金-N類型 9.84160 9.88120 -0.03960 -0.40076 柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣) 10.01810 10.05380 -0.03570 -0.35509 柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣) 11.80960 11.83720 -0.02760 -0.23316 柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元) 10.07060 10.11150 -0.04090 -0.40449 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 14.79000 14.68000 0.11000 0.74932 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 24.37000 24.73000 -0.36000 -1.45572 國泰大中華基金 20.34000 20.44000 -0.10000 -0.48924 國泰小龍基金 15.65000 15.75000 -0.10000 -0.63492 國泰中小成長基金 43.65000 43.96000 -0.31000 -0.70519 國泰中國內需增長基金人民幣級別 4.05120 4.13690 -0.08570 -2.07160 國泰中國內需增長基金台幣級別 18.24000 18.58000 -0.34000 -1.82992 國泰中國內需增長基金美元I級別 0.68560 0.69930 -0.01370 -1.95910 國泰中國內需增長基金美元級別 0.64680 0.65980 -0.01300 -1.97029 國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配 2.18330 2.18980 -0.00650 -0.29683 國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配 9.63380 9.64340 -0.00960 -0.09955 國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配 8.13610 8.14410 -0.00800 -0.09823 國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配 0.31470 0.31530 -0.00060 -0.19029 國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 11.51660 11.51560 0.00100 0.00868 國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.67920 1.67730 0.00190 0.11328 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 10.00510 9.97820 0.02690 0.26959 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.32990 0.32940 0.00050 0.15179 國泰中國新興戰略基金人民幣級別 4.22940 4.32450 -0.09510 -2.19910 國泰中國新興戰略基金台幣級別 19.03000 19.42000 -0.39000 -2.00824 國泰中國新興戰略基金美元級別 0.61280 0.62590 -0.01310 -2.09299 國泰中港台基金人民幣級別 3.14110 3.19760 -0.05650 -1.76695 國泰中港台基金台幣級別 14.15000 14.37000 -0.22000 -1.53097 國泰中港台基金美元級別 0.46080 0.46860 -0.00780 -1.66453 國泰日本ETF傘型基金之日經225基金 27.58000 27.70000 -0.12000 -0.43321 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金 12.56000 12.52000 0.04000 0.31949 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 36.05000 36.27000 -0.22000 -0.60656 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別A 10.39690 10.38810 0.00880 0.08471 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別B 10.25190 10.38830 -0.13640 -1.31302 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別NB 10.27460 10.38870 -0.11410 -1.09831 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別A 0.33720 0.33730 -0.00010 -0.02965 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別B 0.33230 0.33730 -0.00500 -1.48236 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別NB 0.33300 0.33730 -0.00430 -1.27483 國泰台灣貨幣市場基金 12.41310 12.41300 0.00010 0.00081 國泰平衡基金 27.70000 27.85000 -0.15000 -0.53860 國泰全球高股息基金-人民幣級別 2.48180 2.48300 -0.00120 -0.04833 國泰全球高股息基金-台幣級別 11.19000 11.17000 0.02000 0.17905 國泰全球高股息基金-美金級別 0.36300 0.36280 0.00020 0.05513 國泰全球高股息基金-澳幣級別 0.50710 0.50800 -0.00090 -0.17717 國泰全球基礎建設基金台幣級別 13.16000 13.13000 0.03000 0.22848 國泰全球基礎建設基金美元級別 0.45430 0.45390 0.00040 0.08813 國泰全球資源基金台幣級別 5.84000 5.88000 -0.04000 -0.68027 國泰全球資源基金美元級別 0.18670 0.18840 -0.00170 -0.90234 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.41440 0.41630 -0.00190 -0.45640 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.37390 0.37640 -0.00250 -0.66419 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.43950 0.44150 -0.00200 -0.45300 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 11.11000 11.15000 -0.04000 -0.35874 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.87000 9.93000 -0.06000 -0.60423 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型) 0.52080 0.52440 -0.00360 -0.68650 國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金 21.11000 20.90000 0.21000 1.00478 國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動精選30基金 22.37000 22.43000 -0.06000 -0.26750 國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型) 2.47960 2.50430 -0.02470 -0.98630 國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型) 11.20700 11.29560 -0.08860 -0.78438 國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型) 10.03600 10.11540 -0.07940 -0.78494 國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型) 0.36370 0.36690 -0.00320 -0.87217 國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型) 0.32570 0.32860 -0.00290 -0.88253 國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型) 0.50470 0.51030 -0.00560 -1.09739 國泰亞洲成長基金台幣級別 11.51000 11.61000 -0.10000 -0.86133 國泰亞洲成長基金美元級別 0.38600 0.38970 -0.00370 -0.94945 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 18.91000 19.04000 -0.13000 -0.68277 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.61380 0.61870 -0.00490 -0.79198 國泰科技生化基金 35.30000 35.59000 -0.29000 -0.81484 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金 27.76000 27.73000 0.03000 0.10819 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金 13.13000 13.12000 0.01000 0.07622 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金 39.42650 39.42710 -0.00060 -0.00152 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 19.57060 19.55820 0.01240 0.06340 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 19.27740 19.29980 -0.02240 -0.11606 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基 39.83670 39.77090 0.06580 0.16545 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等 41.13960 41.09650 0.04310 0.10488 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金 43.36930 43.37220 -0.00290 -0.00669 國泰紐幣2021保本基金 12.20120 12.20610 -0.00490 -0.04014 國泰紐幣八年期保本基金 12.49610 12.50250 -0.00640 -0.05119 國泰紐幣保本基金 12.44720 12.44880 -0.00160 -0.01285 國泰高科技基金 13.03000 13.12000 -0.09000 -0.68598 國泰國泰基金台幣I級別 23.68000 23.85000 -0.17000 -0.71279 國泰國泰基金台幣級別 23.68000 23.85000 -0.17000 -0.71279 國泰富時中國A50基金 17.70000 17.88000 -0.18000 -1.00671 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別A(不配息型) 10.40000 10.39000 0.01000 0.09625 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別B(配息型) 10.08000 10.09000 -0.01000 -0.09911 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-美金級別A(不配息型) 0.33630 0.33640 -0.00010 -0.02973 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.47670 0.47800 -0.00130 -0.27197 國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-台幣級別A(不配息型) 11.56000 11.63000 -0.07000 -0.60189 國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-美金級別A(不配息型) 0.37350 0.37630 -0.00280 -0.74409 國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.52960 0.53480 -0.00520 -0.97233 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別A(不配息型) 10.79000 10.84000 -0.05000 -0.46125 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別B(配息型) 10.33000 10.41000 -0.08000 -0.76849 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-美金級別A(不配息型) 0.34900 0.35100 -0.00200 -0.56980 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.49480 0.49880 -0.00400 -0.80192 國泰策略高收益債券基金-台幣級別A(不配息型) 10.43190 10.43480 -0.00290 -0.02779 國泰策略高收益債券基金-台幣級別B(配息型) 7.44970 7.49120 -0.04150 -0.55398 國泰策略高收益債券基金-美金級別A(不配息型) 0.35260 0.35280 -0.00020 -0.05669 國泰策略高收益債券基金-美金級別B(配息型) 0.24980 0.25130 -0.00150 -0.59690 國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-人民幣級別C 2.21520 2.22700 -0.01180 -0.52986 國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-台幣級別A 9.93550 9.96510 -0.02960 -0.29704 國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-美金級別B 0.32160 0.32300 -0.00140 -0.43344 國泰新中國傘型基金之國泰富時中國5年期以上政策金融債券ETF基金 40.04780 40.09780 -0.05000 -0.12470 國泰新中國傘型基金之富時中國A150ETF基金 18.74000 18.87000 -0.13000 -0.68892 國泰新興市場基金台幣級別 11.65000 11.81000 -0.16000 -1.35478 國泰新興市場基金美元級別 0.37840 0.38400 -0.00560 -1.45833 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 2.20710 2.21250 -0.00540 -0.24407 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.44530 1.44880 -0.00350 -0.24158 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.33270 0.33320 -0.00050 -0.15006 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.33140 0.33220 -0.00080 -0.24082 國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.22010 0.22040 -0.00030 -0.13612 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 10.20800 10.22030 -0.01230 -0.12035 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 6.55900 6.56690 -0.00790 -0.12030 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金 13.68000 13.62000 0.06000 0.44053 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金 36.96000 37.30000 -0.34000 -0.91153 國泰價值卓越基金 15.43000 15.55000 -0.12000 -0.77170 國泰歐洲精選基金-台幣級別 10.99000 11.23000 -0.24000 -2.13713 國泰歐洲精選基金-美元級別 0.37490 0.38390 -0.00900 -2.34436 國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金 38.86760 38.89700 -0.02940 -0.07558 國泰趨勢ETF傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金 21.55000 21.86000 -0.31000 -1.41812 國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金 18.71000 19.04000 -0.33000 -1.73319 國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金 19.81000 20.02000 -0.21000 -1.04895 國泰豐益債券組合基金台幣級別 12.07700 12.08010 -0.00310 -0.02566 國泰豐益債券組合基金美元級別 0.39600 0.39630 -0.00030 -0.07570 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣 9.63000 9.62610 0.00390 0.04051 第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣 8.31210 8.29440 0.01770 0.21340 第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣 10.74410 10.73980 0.00430 0.04004 第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.38500 9.36500 0.02000 0.21356 第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.19430 11.19360 0.00070 0.00625 第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.82970 9.83810 -0.00840 -0.08538 第一金大中華基金 27.92000 28.24000 -0.32000 -1.13314 第一金小型精選基金 37.92000 38.25000 -0.33000 -0.86275 第一金中國世紀基金-人民幣 12.61000 12.86000 -0.25000 -1.94401 第一金中國世紀基金-美元 7.91280 8.06150 -0.14870 -1.84457 第一金中國世紀基金-美元-N 7.91360 8.06220 -0.14860 -1.84317 第一金中國世紀基金-新臺幣 9.29000 9.46000 -0.17000 -1.79704 第一金中國世紀基金-新臺幣-N 9.29000 9.45000 -0.16000 -1.69312 第一金中概平衡基金 26.45000 26.71000 -0.26000 -0.97342 第一金台灣貨幣市場基金 15.25360 15.25340 0.00020 0.00131 第一金全家福貨幣市場基金 177.87800 177.87600 0.00200 0.00112 第一金全球AI精準醫療基金-美元 10.20540 10.31490 -0.10950 -1.06157 第一金全球AI精準醫療基金-美元-N 10.20570 10.31530 -0.10960 -1.06250 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣 10.38000 10.48000 -0.10000 -0.95420 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N 10.38000 10.48000 -0.10000 -0.95420 第一金全球FinTech金融科技基金-美元 14.47280 14.80190 -0.32910 -2.22336 第一金全球FinTech金融科技基金-美元-N 14.47360 14.80320 -0.32960 -2.22655 第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣 13.88000 14.18000 -0.30000 -2.11566 第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣-N 13.89000 14.18000 -0.29000 -2.04513 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元 9.79490 9.79150 0.00340 0.03472 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N 9.79820 9.79470 0.00350 0.03573 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣 9.45630 9.44700 0.00930 0.09844 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N 9.48130 9.47200 0.00930 0.09818 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元 10.30380 10.30020 0.00360 0.03495 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣 9.95960 9.94990 0.00970 0.09749 第一金全球大趨勢基金 23.90000 24.20000 -0.30000 -1.23967 第一金全球不動產證券化基金A 8.28710 8.28830 -0.00120 -0.01448 第一金全球不動產證券化基金B 5.89310 5.89400 -0.00090 -0.01527 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元 9.35020 9.35630 -0.00610 -0.06520 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N 9.35140 9.35740 -0.00600 -0.06412 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣 9.07000 9.08000 -0.01000 -0.11013 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N 9.07000 9.08000 -0.01000 -0.11013 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元 9.74720 9.75350 -0.00630 -0.06459 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N 9.74850 9.75480 -0.00630 -0.06458 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣 9.46000 9.46000 0.00000 0.00000 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N 9.46000 9.46000 0.00000 0.00000 第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 8.54010 8.55820 -0.01810 -0.21149 第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.12720 10.14870 -0.02150 -0.21185 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣 9.62430 9.63160 -0.00730 -0.07579 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N 9.62350 9.63080 -0.00730 -0.07580 第一金全球高收益債券基金-配息型-美元 7.94040 7.94580 -0.00540 -0.06796 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣 8.81590 8.81850 -0.00260 -0.02948 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N 8.81640 8.81900 -0.00260 -0.02948 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣 11.18860 11.19710 -0.00850 -0.07591 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N 11.18950 11.19800 -0.00850 -0.07591 第一金全球高收益債券基金-累積型-美元 10.01340 10.02020 -0.00680 -0.06786 第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣 14.82110 14.82540 -0.00430 -0.02900 第一金全球機器人及自動化產業基金-美元 14.29850 14.46370 -0.16520 -1.14217 第一金全球機器人及自動化產業基金-美元-N 14.31640 14.48180 -0.16540 -1.14212 第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣 13.48000 13.61000 -0.13000 -0.95518 第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣-N 13.50000 13.64000 -0.14000 -1.02639 第一金亞洲科技基金 19.15000 19.35000 -0.20000 -1.03359 第一金亞洲新興市場基金 12.99000 13.15000 -0.16000 -1.21673 第一金店頭市場基金 9.56000 9.67000 -0.11000 -1.13754 第一金創新趨勢基金 24.55000 24.86000 -0.31000 -1.24698 第一金電子基金 34.84000 35.21000 -0.37000 -1.05084 第一金臺灣工業菁英30 ETF基金 20.83000 21.01000 -0.18000 -0.85673 第一金臺灣工業菁英30單日反向一倍 ETF基金 18.91000 18.83000 0.08000 0.42485 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 統一大中華中小基金(人民幣) 8.65000 8.76000 -0.11000 -1.25571 統一大中華中小基金(美元) 7.95000 8.06000 -0.11000 -1.36476 統一大中華中小基金(新台幣) 11.74000 11.87000 -0.13000 -1.09520 統一大東協高股息基金(人民幣) 10.25000 10.38000 -0.13000 -1.25241 統一大東協高股息基金(美元) 9.57000 9.71000 -0.14000 -1.44181 統一大東協高股息基金(新台幣) 9.85000 9.97000 -0.12000 -1.20361 統一大滿貫基金-A類型 35.76000 35.93000 -0.17000 -0.47314 統一大滿貫基金-I類型 35.76000 35.93000 -0.17000 -0.47314 統一大龍印基金 14.68000 14.99000 -0.31000 -2.06805 統一大龍騰中國基金(人民幣) 9.10000 9.32000 -0.22000 -2.36052 統一大龍騰中國基金(美元) 8.37000 8.59000 -0.22000 -2.56112 統一大龍騰中國基金(新台幣) 9.50000 9.73000 -0.23000 -2.36382 統一中小基金 26.46000 26.73000 -0.27000 -1.01010 統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 9.85770 9.85100 0.00670 0.06801 統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.21610 9.22480 -0.00870 -0.09431 統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 8.93540 8.93830 -0.00290 -0.03244 統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 11.71210 11.70420 0.00790 0.06750 統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 10.87730 10.88760 -0.01030 -0.09460 統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.54110 10.54450 -0.00340 -0.03224 統一台灣動力基金 17.92000 18.12000 -0.20000 -1.10375 統一全天候基金-A類型 111.92000 112.64000 -0.72000 -0.63920 統一全天候基金-I類型 111.96000 112.67000 -0.71000 -0.63016 統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣) 8.92820 8.97280 -0.04460 -0.49706 統一全球動態多重資產基金-月配型(美元) 8.64790 8.70520 -0.05730 -0.65823 統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣) 8.61930 8.67200 -0.05270 -0.60770 統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣) 9.23520 9.28130 -0.04610 -0.49670 統一全球動態多重資產基金-累積型(美元) 8.94510 9.00440 -0.05930 -0.65857 統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣) 8.91550 8.97000 -0.05450 -0.60758 統一全球債券組合基金 11.93770 11.94350 -0.00580 -0.04856 統一全球新科技基金(人民幣) 16.64000 16.98000 -0.34000 -2.00236 統一全球新科技基金(美元) 15.74000 16.08000 -0.34000 -2.11443 統一全球新科技基金(新台幣) 15.07000 15.37000 -0.30000 -1.95185 統一亞太基金 25.52000 25.97000 -0.45000 -1.73277 統一亞洲大金磚基金 12.32000 12.59000 -0.27000 -2.14456 統一奔騰基金 61.25000 61.87000 -0.62000 -1.00210 統一強棒貨幣市場基金 16.66200 16.66180 0.00020 0.00120 統一強漢基金(人民幣) 10.49000 10.64000 -0.15000 -1.40977 統一強漢基金(美元) 9.50000 9.64000 -0.14000 -1.45228 統一強漢基金(新台幣) 24.95000 25.30000 -0.35000 -1.38340 統一統信基金 32.09000 32.41000 -0.32000 -0.98735 統一黑馬基金 61.53000 62.13000 -0.60000 -0.96572 統一新亞洲科技能源基金 18.73000 18.95000 -0.22000 -1.16095 統一新興市場企業債券基金-月配型 7.94250 7.94340 -0.00090 -0.01133 統一新興市場企業債券基金-累積型 10.08960 10.09070 -0.00110 -0.01090 統一經建基金 47.30000 47.58000 -0.28000 -0.58848 統一龍馬基金 70.60000 71.51000 -0.91000 -1.27255 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 野村ｅ科技基金 21.78000 22.03000 -0.25000 -1.13482 野村中小基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村中小基金-累積類型 48.92000 49.32000 -0.40000 -0.81103 野村中國機會基金 12.85000 13.13000 -0.28000 -2.13252 野村巴西基金 4.91000 4.85000 0.06000 1.23711 野村日本領先基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村日本領先基金-累積類型 11.93000 12.03000 -0.10000 -0.83126 野村台灣高股息基金 24.09000 24.18000 -0.09000 -0.37221 野村台灣運籌基金 37.22000 37.42000 -0.20000 -0.53447 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價 9.48500 9.49720 -0.01220 -0.12846 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價 9.41510 9.42660 -0.01150 -0.12200 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價 9.46110 9.47390 -0.01280 -0.13511 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價 9.69050 9.70290 -0.01240 -0.12780 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價 9.57150 9.58320 -0.01170 -0.12209 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價 9.52770 9.54060 -0.01290 -0.13521 野村平衡基金 19.38000 19.52000 -0.14000 -0.71721 野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 9.31000 9.30000 0.01000 0.10753 野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 9.81000 9.83000 -0.02000 -0.20346 野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 13.47000 13.46000 0.01000 0.07429 野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 11.12000 11.14000 -0.02000 -0.17953 野村全球生技醫療基金 18.21000 18.29000 -0.08000 -0.43740 野村全球金融收益基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球金融收益基金-月配類型人民幣計價 9.98740 9.99130 -0.00390 -0.03903 野村全球金融收益基金-月配類型美元計價 9.98090 9.98140 -0.00050 -0.00501 野村全球金融收益基金-月配類型新臺幣計價 9.98950 9.98530 0.00420 0.04206 野村全球金融收益基金-累積類型人民幣計價 9.98740 9.99120 -0.00380 -0.03803 野村全球金融收益基金-累積類型美元計價 9.98080 9.98140 -0.00060 -0.00601 野村全球金融收益基金-累積類型新臺幣計價 9.98950 9.98530 0.00420 0.04206 野村全球品牌基金 27.71000 28.27000 -0.56000 -1.98090 野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 13.30000 13.32000 -0.02000 -0.15015 野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 11.34000 11.37000 -0.03000 -0.26385 野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 19.88000 19.92000 -0.04000 -0.20080 野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 12.46000 12.50000 -0.04000 -0.32000 野村全球短期收益基金-人民幣計價 10.02210 10.02960 -0.00750 -0.07478 野村全球短期收益基金-美元計價 10.46050 10.46870 -0.00820 -0.07833 野村全球短期收益基金-新臺幣計價 10.37140 10.37700 -0.00560 -0.05397 野村多元收益平衡基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價 9.55400 9.54870 0.00530 0.05550 野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價 9.31000 9.30620 0.00380 0.04083 野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價 8.90630 8.89830 0.00800 0.08990 野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價 11.24050 11.23420 0.00630 0.05608 野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價 10.73350 10.72920 0.00430 0.04008 野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價 10.32980 10.32070 0.00910 0.08817 野村成長基金 29.61000 29.76000 -0.15000 -0.50403 野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價 8.79380 8.88140 -0.08760 -0.98633 野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價 8.79940 8.88780 -0.08840 -0.99462 野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價 8.97340 9.05410 -0.08070 -0.89131 野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價 9.26880 9.36120 -0.09240 -0.98705 野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價 9.18120 9.27340 -0.09220 -0.99424 野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價 9.36440 9.44860 -0.08420 -0.89114 野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 8.66000 8.81000 -0.15000 -1.70261 野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 12.40000 12.61000 -0.21000 -1.66534 野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價 9.36910 9.39250 -0.02340 -0.24913 野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價 9.42900 9.45290 -0.02390 -0.25283 野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價 9.55440 9.56970 -0.01530 -0.15988 野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價 9.90980 9.93380 -0.02400 -0.24160 野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價 9.88400 9.90910 -0.02510 -0.25330 野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價 10.02160 10.03760 -0.01600 -0.15940 野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 8.53270 8.54500 -0.01230 -0.14394 野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.09760 9.11530 -0.01770 -0.19418 野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價 8.96540 8.98380 -0.01840 -0.20481 野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 12.99880 13.01750 -0.01870 -0.14365 野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 12.01820 12.04140 -0.02320 -0.19267 野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價 9.78990 9.80990 -0.02000 -0.20388 野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價 9.99990 10.00420 -0.00430 -0.04298 野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 10.21970 10.22760 -0.00790 -0.07724 野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 9.88040 9.88960 -0.00920 -0.09303 野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.43870 9.44300 -0.00430 -0.04554 野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 11.26750 11.27260 -0.00510 -0.04524 野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 10.15860 10.18240 -0.02380 -0.23374 野村核心配置多重資產基金-人民幣計價 11.19550 11.22780 -0.03230 -0.28768 野村核心配置多重資產基金-美元計價 10.69300 10.72480 -0.03180 -0.29651 野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 10.49090 10.51470 -0.02380 -0.22635 野村泰國基金 41.75000 42.38000 -0.63000 -1.48655 野村高科技基金 11.24000 11.37000 -0.13000 -1.14336 野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 10.21430 10.25620 -0.04190 -0.40853 野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價 10.32730 10.38220 -0.05490 -0.52879 野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價 10.99600 10.99020 0.00580 0.05277 野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價 9.68550 9.73620 -0.05070 -0.52074 野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價 9.62570 9.66610 -0.04040 -0.41796 野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價 9.51570 9.56670 -0.05100 -0.53310 野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價 11.88160 11.94520 -0.06360 -0.53243 野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價 13.75650 13.73230 0.02420 0.17623 野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價 10.82160 10.87820 -0.05660 -0.52031 野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 10.76150 10.80660 -0.04510 -0.41734 野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價 10.89190 10.95020 -0.05830 -0.53241 野村貨幣市場基金 16.26940 16.26920 0.00020 0.00123 野村新馬基金 15.62000 15.81000 -0.19000 -1.20177 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-人民幣計價 10.01460 10.02990 -0.01530 -0.15254 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-美元計價 9.93030 9.93840 -0.00810 -0.08150 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-累積類型新臺幣計價 9.95600 9.95410 0.00190 0.01909 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民 9.82080 9.83230 -0.01150 -0.11696 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元 9.79360 9.80650 -0.01290 -0.13155 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺 9.79040 9.80440 -0.01400 -0.14279 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民 9.82080 9.83230 -0.01150 -0.11696 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元 9.79360 9.80650 -0.01290 -0.13155 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺 9.79040 9.80440 -0.01400 -0.14279 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型人民幣計 9.65590 9.67700 -0.02110 -0.21804 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型美元計價 9.62100 9.64230 -0.02130 -0.22090 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型新臺幣計 9.62030 9.63670 -0.01640 -0.17018 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型人民幣計 9.65590 9.67700 -0.02110 -0.21804 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型美元計價 9.62100 9.64230 -0.02130 -0.22090 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型新臺幣計 9.62030 9.63670 -0.01640 -0.17018 野村新興高收益債組合基金-S類型 10.05690 10.06770 -0.01080 -0.10727 野村新興高收益債組合基金-月配型 7.91450 7.92310 -0.00860 -0.10854 野村新興高收益債組合基金-累積型 11.73190 11.74460 -0.01270 -0.10813 野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 7.18000 7.22000 -0.04000 -0.55402 野村精選貨幣市場基金 12.08020 12.08010 0.00010 0.00083 野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 12.20000 12.35000 -0.15000 -1.21457 野村歐洲中小成長基金-美元計價 11.37000 11.49000 -0.12000 -1.04439 野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價 11.06000 11.16000 -0.10000 -0.89606 野村歐洲高股息基金季配型 7.79000 7.82000 -0.03000 -0.38363 野村歐洲高股息基金累積型 11.04000 11.08000 -0.04000 -0.36101 野村積極成長基金 12.50000 12.57000 -0.07000 -0.55688 野村優質基金-S類型新臺幣計價 9.44000 9.50000 -0.06000 -0.63158 野村優質基金-累積類型新臺幣計價 34.39000 34.62000 -0.23000 -0.66436 野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.33760 10.34070 -0.00310 -0.02998 野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.62440 8.62900 -0.00460 -0.05331 野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 7.95880 7.96380 -0.00500 -0.06278 野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 7.89220 7.89380 -0.00160 -0.02027 野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 11.70620 11.71190 -0.00570 -0.04867 野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.55160 10.55820 -0.00660 -0.06251 野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.49580 10.49790 -0.00210 -0.02000 野村環球基金-S類型新臺幣計價 10.66000 10.78000 -0.12000 -1.11317 野村環球基金-人民幣計價 16.25000 16.45000 -0.20000 -1.21581 野村環球基金-美元計價 12.68000 12.83000 -0.15000 -1.16913 野村環球基金-累積類型新臺幣計價 17.73000 17.93000 -0.20000 -1.11545 野村鴻利基金 22.64000 22.80000 -0.16000 -0.70175 野村鴻揚貨幣市場基金 16.86050 16.86040 0.00010 0.00059 野村鴻運基金 20.13000 20.25000 -0.12000 -0.59259 野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 8.69000 9.07000 -0.38000 -4.18964 野村雙印傘型基金之印度潛力基金 13.59000 13.66000 -0.07000 -0.51245 野村鑫平衡組合基金-S類型 9.93000 9.96000 -0.03000 -0.30120 野村鑫平衡組合基金-累積類型 14.77000 14.82000 -0.05000 -0.33738 野村鑫全球債券組合基金-S類型 10.10340 10.11520 -0.01180 -0.11666 野村鑫全球債券組合基金-累積類型 13.25620 13.27180 -0.01560 -0.11754 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 凱基2024到期新興市場債券基金(人民幣) 9.99650 10.00150 -0.00500 -0.04999 凱基2024到期新興市場債券基金(美元) 9.98630 9.98080 0.00550 0.05511 凱基六年到期新興市場債券基金(台幣) 9.38290 9.38310 -0.00020 -0.00213 凱基六年到期新興市場債券基金(美元) 9.37290 9.37430 -0.00140 -0.01493 凱基台商天下基金 13.13000 13.26000 -0.13000 -0.98039 凱基台灣精五門基金 20.76000 20.83000 -0.07000 -0.33605 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金 39.99940 0.00000 39.99940 0.00000 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類 39.99920 0.00000 39.99920 0.00000 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基3至10年期中國政策金融債券ETF基金 39.99940 39.99960 -0.00020 -0.00050 凱基全球高效平衡基?(台幣) 10.51000 10.51000 0.00000 0.00000 凱基全球高效平衡基?(台幣月配息) 9.94000 9.94000 0.00000 0.00000 凱基全球高效平衡基?(美元) 10.79070 10.80430 -0.01360 -0.12588 凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 13.48000 13.67000 -0.19000 -1.38990 凱基亞洲護城河基金-美元計價B 12.23700 12.38790 -0.15090 -1.21812 凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 12.06000 12.19000 -0.13000 -1.06645 凱基凱旋貨幣市場基金 11.54510 11.54490 0.00020 0.00173 凱基開創基金 27.21000 27.40000 -0.19000 -0.69343 凱基雲端趨勢基金-台幣計價A 22.98000 23.53000 -0.55000 -2.33744 凱基雲端趨勢基金-美元計價B 22.26610 22.83320 -0.56710 -2.48366 凱基新興市場中小基金-台幣計價A 17.23000 17.39000 -0.16000 -0.92007 凱基新興市場中小基金-美元計價B 16.46070 16.64080 -0.18010 -1.08228 凱基新興趨勢ETF組合基金 7.50000 7.58000 -0.08000 -1.05541 凱基銀髮商機基金-人民幣計價C 12.27000 12.35000 -0.08000 -0.64777 凱基銀髮商機基金-美元計價B 12.00640 12.07640 -0.07000 -0.57964 凱基銀髮商機基金-新台幣計價A 11.48000 11.54000 -0.06000 -0.51993 凱基醫院及長照產業基金(美元) 12.07720 12.21840 -0.14120 -1.15563 凱基醫院及長照產業基金(新台幣) 12.38000 12.50000 -0.12000 -0.96000 凱基護城河基金-台幣計價A 13.41000 13.55000 -0.14000 -1.03321 凱基護城河基金-美元計價B 13.13890 13.28810 -0.14920 -1.12281 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金 13.37000 13.19000 0.18000 1.36467 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金 36.70000 37.75000 -1.05000 -2.78146 富邦NASDAQ-100基金 31.66000 32.05000 -0.39000 -1.21685 富邦上証180基金 27.04000 27.24000 -0.20000 -0.73421 富邦大中華成長基金-(美元) 0.18890 0.19220 -0.00330 -1.71696 富邦大中華成長基金-(新臺幣) 5.82000 5.92000 -0.10000 -1.68919 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 8.00000 7.96000 0.04000 0.50251 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 33.72000 34.23000 -0.51000 -1.48992 富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣) 11.20980 11.32960 -0.11980 -1.05741 富邦中國多重資產型基金-A類型(美元) 10.36170 10.47030 -0.10860 -1.03722 富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣) 9.99290 10.07700 -0.08410 -0.83457 富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣) 9.79480 9.89940 -0.10460 -1.05663 富邦中國多重資產型基金-B類型(美元) 8.98110 9.07520 -0.09410 -1.03689 富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣) 8.66860 8.74150 -0.07290 -0.83395 富邦中國政策金融債券ETF基金 20.21340 20.18850 0.02490 0.12334 富邦中國貨幣市場基金-人民幣 11.35460 11.35360 0.00100 0.00881 富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.42730 10.40190 0.02540 0.24419 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.86070 12.88480 -0.02410 -0.18704 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.89330 1.89700 -0.00370 -0.19504 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.37400 9.39160 -0.01760 -0.18740 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.42800 1.43080 -0.00280 -0.19569 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 11.76930 11.76920 0.00010 0.00085 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.71650 1.71600 0.00050 0.02914 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.16150 10.16140 0.00010 0.00098 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.50090 1.50040 0.00050 0.03332 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 14.94000 14.85000 0.09000 0.60606 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 22.12000 22.47000 -0.35000 -1.55763 富邦日本東証基金 21.68000 21.87000 -0.19000 -0.86877 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 44.53000 44.59000 -0.06000 -0.13456 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 48.63000 48.94000 -0.31000 -0.63343 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 53.35000 53.74000 -0.39000 -0.72572 富邦台灣心基金 23.07000 23.35000 -0.28000 -1.19914 富邦台灣釆吉50基金 49.96000 50.33000 -0.37000 -0.73515 富邦台灣科技指數基金 56.74000 57.30000 -0.56000 -0.97731 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收 41.15230 41.05780 0.09450 0.23016 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF 41.48630 41.46170 0.02460 0.05933 富邦全球不動產基金-(美元) 0.29660 0.29760 -0.00100 -0.33602 富邦全球不動產基金-(新台幣) 9.34000 9.36000 -0.02000 -0.21368 富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣) 2.51280 2.51510 -0.00230 -0.09145 富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元) 0.33910 0.33910 0.00000 0.00000 富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣) 10.52950 10.52990 -0.00040 -0.00380 富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣) 2.17950 2.18160 -0.00210 -0.09626 富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元) 0.32480 0.32470 0.00010 0.03080 富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣) 9.07540 9.07580 -0.00040 -0.00441 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金 23.81000 24.07000 -0.26000 -1.08018 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金 13.85000 13.75000 0.10000 0.72727 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金 33.19000 33.61000 -0.42000 -1.24963 富邦吉祥貨幣市場基金 15.64250 15.64240 0.00010 0.00064 富邦多元收益ETF傘型基金之富邦中國政策金融債券0-1年ETF基金 40.02030 39.96500 0.05530 0.13837 富邦多元收益ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊9-35年A級美元息收公司債券 39.76260 39.72860 0.03400 0.08558 富邦長紅基金 66.01000 66.81000 -0.80000 -1.19743 富邦科技基金 25.13000 25.43000 -0.30000 -1.17971 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金 40.64350 40.59210 0.05140 0.12663 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金 40.09750 40.04220 0.05530 0.13810 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金 39.47420 39.40830 0.06590 0.16722 富邦恒生國企ETF基金 19.96000 20.07000 -0.11000 -0.54808 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金 14.31000 14.31000 0.00000 0.00000 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金 26.96000 26.98000 -0.02000 -0.07413 富邦高成長基金 25.11000 25.42000 -0.31000 -1.21951 富邦基金 13.92000 14.06000 -0.14000 -0.99573 富邦基金I類型 13.92000 14.06000 -0.14000 -0.99573 富邦深証100基金 8.80000 8.90000 -0.10000 -1.12360 富邦富時歐洲ETF基金 20.10000 20.34000 -0.24000 -1.17994 富邦策略高收益債券基金-A類型(美元) 0.41370 0.41370 0.00000 0.00000 富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣) 12.33640 12.34980 -0.01340 -0.10850 富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣) 9.53860 9.54900 -0.01040 -0.10891 富邦策略高收益債券基金-C類型(美元) 0.30670 0.30680 -0.00010 -0.03259 富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣) 8.87490 8.88460 -0.00970 -0.10918 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元) 9.05300 9.09470 -0.04170 -0.45851 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣) 9.54950 9.58110 -0.03160 -0.32982 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元) 8.94260 8.98390 -0.04130 -0.45971 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣) 9.42340 9.45460 -0.03120 -0.33000 富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金 20.63000 20.71000 -0.08000 -0.38629 富邦精準基金 47.16000 47.74000 -0.58000 -1.21491 富邦精銳中小基金 11.67000 11.80000 -0.13000 -1.10169 富邦臺灣中小A級動能50ETF基金 18.90000 18.99000 -0.09000 -0.47393 富邦臺灣公司治理100基金 22.48000 22.59000 -0.11000 -0.48694 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金 7.42000 7.39000 0.03000 0.40595 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 15.97000 16.12000 -0.15000 -0.93052 富邦標普美國特別股ETF基金 20.00000 20.03000 -0.03000 -0.14978 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣) 10.13880 10.21630 -0.07750 -0.75859 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元) 10.04570 10.11120 -0.06550 -0.64780 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.18360 10.23500 -0.05140 -0.50220 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣) 9.86290 9.93820 -0.07530 -0.75768 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元) 9.72840 9.79180 -0.06340 -0.64748 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣) 9.84420 9.89390 -0.04970 -0.50233 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富達台灣成長基金 30.97000 31.14000 -0.17000 -0.54592 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.61630 8.64070 -0.02440 -0.28238 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別 9.15140 9.17880 -0.02740 -0.29851 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 8.86390 8.89220 -0.02830 -0.31826 富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別 9.65630 9.68370 -0.02740 -0.28295 富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別 9.66990 9.69880 -0.02890 -0.29798 富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.37000 9.39980 -0.02980 -0.31703 富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別 9.44550 9.47530 -0.02980 -0.31450 富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.39970 8.41730 -0.01760 -0.20909 富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別 9.42960 9.45090 -0.02130 -0.22538 富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別 8.89900 8.92110 -0.02210 -0.24773 富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別 10.48660 10.50860 -0.02200 -0.20935 富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別 10.26330 10.28640 -0.02310 -0.22457 富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別 9.76240 9.78620 -0.02380 -0.24320 富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別 9.02650 9.04850 -0.02200 -0.24313 富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別 9.59660 9.61960 -0.02300 -0.23910 富達卓越領航全球組合基金 15.30000 15.38000 -0.08000 -0.52016 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別 8.56970 8.58500 -0.01530 -0.17822 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別 9.27670 9.29480 -0.01810 -0.19473 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 8.94990 8.96910 -0.01920 -0.21407 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別 9.80230 9.81980 -0.01750 -0.17821 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別 9.77200 9.79100 -0.01900 -0.19406 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.46460 9.48520 -0.02060 -0.21718 富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 9.04360 9.06270 -0.01910 -0.21075 富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別 9.53840 9.55860 -0.02020 -0.21133 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 9.05000 9.18000 -0.13000 -1.41612 富蘭克林華美中國消費基金-美元 9.75000 9.88000 -0.13000 -1.31579 富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 8.56000 8.66000 -0.10000 -1.15473 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 7.83000 8.01000 -0.18000 -2.24719 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 9.01000 9.21000 -0.20000 -2.17155 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 8.80000 8.98000 -0.18000 -2.00445 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 9.63590 9.66150 -0.02560 -0.26497 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 9.14690 9.16620 -0.01930 -0.21056 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 8.76200 8.77610 -0.01410 -0.16066 富蘭克林華美中華基金 12.22000 12.41000 -0.19000 -1.53102 富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 21.17000 21.36000 -0.19000 -0.88951 富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 20.31000 20.38000 -0.07000 -0.34347 富蘭克林華美全球成長基金-美元 11.01000 11.05000 -0.04000 -0.36199 富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 10.68000 10.71000 -0.03000 -0.28011 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 7.85310 7.84600 0.00710 0.09049 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 8.95600 8.95130 0.00470 0.05251 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 9.66750 9.66250 0.00500 0.05175 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.21950 9.21120 0.00830 0.09011 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型 11.13390 11.14180 -0.00790 -0.07090 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型 8.75320 8.75940 -0.00620 -0.07078 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型 9.15360 9.16010 -0.00650 -0.07096 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型 13.34510 13.35370 -0.00860 -0.06440 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型 10.29350 10.30010 -0.00660 -0.06408 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型 10.17500 10.18330 -0.00830 -0.08151 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型 7.67960 7.68590 -0.00630 -0.08197 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型 9.13850 9.14590 -0.00740 -0.08091 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型 10.76710 10.76960 -0.00250 -0.02321 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型 7.58800 7.58980 -0.00180 -0.02372 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型 9.04860 9.05070 -0.00210 -0.02320 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型 10.47020 10.47790 -0.00770 -0.07349 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型 7.72400 7.72970 -0.00570 -0.07374 富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 8.11640 8.12020 -0.00380 -0.04680 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 9.10250 9.11190 -0.00940 -0.10316 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 9.90500 9.91520 -0.01020 -0.10287 富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 12.52720 12.53320 -0.00600 -0.04787 富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元 8.66000 8.73000 -0.07000 -0.80183 富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣 8.89000 8.95000 -0.06000 -0.67039 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型 9.23000 9.27000 -0.04000 -0.43150 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型 10.67000 10.73000 -0.06000 -0.55918 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型 9.77000 9.76000 0.01000 0.10246 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型 12.69000 12.68000 0.01000 0.07886 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型 9.21000 9.25000 -0.04000 -0.43243 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型 10.45000 10.49000 -0.04000 -0.38132 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型 8.65000 8.67000 -0.02000 -0.23068 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型 9.82000 9.84000 -0.02000 -0.20325 富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型) 9.68000 9.75000 -0.07000 -0.71795 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型) 9.65000 9.71000 -0.06000 -0.61792 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型) 10.41000 10.48000 -0.07000 -0.66794 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型) 9.39000 9.45000 -0.06000 -0.63492 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型) 10.11000 10.18000 -0.07000 -0.68762 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 13.29360 13.38560 -0.09200 -0.68731 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型 9.88000 9.89000 -0.01000 -0.10111 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型 9.88000 9.89000 -0.01000 -0.10111 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型 10.35000 10.36000 -0.01000 -0.09653 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型 10.35000 10.36000 -0.01000 -0.09653 富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型 9.95000 9.96000 -0.01000 -0.10040 富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型 9.85000 9.87000 -0.02000 -0.20263 富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型 9.85000 9.87000 -0.02000 -0.20263 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型 10.45000 10.46000 -0.01000 -0.09560 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型 10.36000 10.36000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型 10.36000 10.36000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元 9.69000 9.71000 -0.02000 -0.20597 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣 9.90000 9.92000 -0.02000 -0.20161 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元 9.68000 9.76000 -0.08000 -0.81967 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣 9.90000 9.96000 -0.06000 -0.60241 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元 9.48000 9.56000 -0.08000 -0.83682 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣 9.69000 9.76000 -0.07000 -0.71721 富蘭克林華美第一富基金 40.19000 40.70000 -0.51000 -1.25307 富蘭克林華美貨幣市場基金 10.30520 10.30510 0.00010 0.00097 富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型 9.45000 9.49000 -0.04000 -0.42150 富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型 9.88000 9.92000 -0.04000 -0.40323 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型 9.66000 9.69000 -0.03000 -0.30960 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型 10.09000 10.12000 -0.03000 -0.29644 富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 14.76000 14.92000 -0.16000 -1.07239 富蘭克林華美新世界股票基金-美元 13.80000 13.93000 -0.13000 -0.93324 富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 15.99000 16.12000 -0.13000 -0.80645 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 7.75100 7.82140 -0.07040 -0.90009 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 10.59890 10.69010 -0.09120 -0.85313 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型 9.34710 9.37250 -0.02540 -0.27101 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型 10.76820 10.79750 -0.02930 -0.27136 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 6.70450 6.71970 -0.01520 -0.22620 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型 8.82740 8.85190 -0.02450 -0.27678 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型 9.93150 9.95910 -0.02760 -0.27713 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 10.31880 10.34210 -0.02330 -0.22529 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 復華1至5年期高收益債券基金 20.55000 20.53000 0.02000 0.09742 復華2024到期新興市場債券基金(人民幣) 9.67000 9.67000 0.00000 0.00000 復華2024到期新興市場債券基金(美元) 9.66000 9.66000 0.00000 0.00000 復華人民幣貨幣市場基金 11.63720 11.63650 0.00070 0.00602 復華人生目標基金 38.43290 38.73510 -0.30220 -0.78017 復華大中華中小策略基金 8.74000 8.93000 -0.19000 -2.12766 復華中小精選基金 74.12000 75.08000 -0.96000 -1.27864 復華中國5年期以上政策性金融債券ETF基金 49.90320 49.92780 -0.02460 -0.04927 復華中國新經濟A股基金-人民幣 8.81000 8.99000 -0.18000 -2.00222 復華中國新經濟A股基金-新臺幣 7.88000 8.02000 -0.14000 -1.74564 復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 11.32000 11.41000 -0.09000 -0.78878 復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 10.40000 10.48000 -0.08000 -0.76336 復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 9.98000 10.05000 -0.07000 -0.69652 復華六年到期新興市場債券基金 9.75000 9.76000 -0.01000 -0.10246 復華台灣智能基金 12.17000 12.25000 -0.08000 -0.65306 復華全方位基金 31.16000 31.53000 -0.37000 -1.17349 復華全球大趨勢基金-美元 13.93000 14.19000 -0.26000 -1.83228 復華全球大趨勢基金-新臺幣 21.83000 22.21000 -0.38000 -1.71094 復華全球平衡基金-美元 9.69000 9.77000 -0.08000 -0.81883 復華全球平衡基金-新臺幣 20.58000 20.72000 -0.14000 -0.67568 復華全球物聯網科技基金-美元 17.23000 17.55000 -0.32000 -1.82336 復華全球物聯網科技基金-新臺幣 16.54000 16.83000 -0.29000 -1.72311 復華全球原物料基金 9.46000 9.55000 -0.09000 -0.94241 復華全球消費基金-新臺幣 13.52000 13.66000 -0.14000 -1.02489 復華全球短期收益基金-新臺幣 11.47880 11.47670 0.00210 0.01830 復華全球債券基金 13.42130 13.43110 -0.00980 -0.07296 復華全球債券組合基金 14.60000 14.61000 -0.01000 -0.06845 復華全球資產證券化基金-新臺幣A 14.97000 14.98000 -0.01000 -0.06676 復華全球資產證券化基金-新臺幣B 10.49000 10.50000 -0.01000 -0.09524 復華全球戰略配置強基金-美元 9.69000 9.73000 -0.04000 -0.41110 復華全球戰略配置強基金-新臺幣 10.91000 10.93000 -0.02000 -0.18298 復華有利貨幣市場基金 13.43820 13.43800 0.00020 0.00149 復華亞太平衡基金 11.90000 11.97000 -0.07000 -0.58480 復華亞太成長基金 15.44000 15.59000 -0.15000 -0.96216 復華亞太神龍科技基金-美元 10.08000 10.21000 -0.13000 -1.27326 復華亞太神龍科技基金-新臺幣 10.66000 10.78000 -0.12000 -1.11317 復華東協世紀基金 12.10000 12.31000 -0.21000 -1.70593 復華南非幣長期收益基金A 12.74000 12.76000 -0.02000 -0.15674 復華南非幣長期收益基金B 7.90000 7.91000 -0.01000 -0.12642 復華南非幣短期收益基金A 13.48000 13.48000 0.00000 0.00000 復華南非幣短期收益基金B 8.94000 8.94000 0.00000 0.00000 復華美國新星基金-美元 13.24000 13.51000 -0.27000 -1.99852 復華美國新星基金-新臺幣 13.35000 13.61000 -0.26000 -1.91036 復華恒生基金 20.26000 20.46000 -0.20000 -0.97752 復華恒生單日反向一倍基金 9.01000 8.98000 0.03000 0.33408 復華恒生單日正向二倍基金 29.37000 29.64000 -0.27000 -0.91093 復華神盾基金 25.71320 25.94130 -0.22810 -0.87929 復華高成長基金 67.77000 68.53000 -0.76000 -1.10900 復華高益策略組合基金 13.06000 13.06000 0.00000 0.00000 復華貨幣市場基金 14.39920 14.39900 0.00020 0.00139 復華富時不動產證券化基金 20.03000 19.86000 0.17000 0.85599 復華富時台灣高股息低波動基金 52.77000 52.65000 0.12000 0.22792 復華復華基金 21.23000 21.47000 -0.24000 -1.11784 復華華人世紀基金 16.35000 16.60000 -0.25000 -1.50602 復華傳家二號基金 30.97040 31.17340 -0.20300 -0.65120 復華傳家基金 23.94720 24.19680 -0.24960 -1.03154 復華奧林匹克全球組合基金 14.81000 14.83000 -0.02000 -0.13486 復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元 11.65000 11.71000 -0.06000 -0.51238 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A 14.27000 14.33000 -0.06000 -0.41870 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B 9.83000 9.87000 -0.04000 -0.40527 復華新興人民幣短期收益基金 10.48000 10.48000 0.00000 0.00000 復華新興人民幣債券基金A 11.73000 11.73000 0.00000 0.00000 復華新興人民幣債券基金B 8.99000 8.99000 0.00000 0.00000 復華新興市場10年期以上債券基金 19.37000 19.35000 0.02000 0.10336 復華新興市場高收益債券基金A 9.23000 9.26000 -0.03000 -0.32397 復華新興市場高收益債券基金B 5.45000 5.46000 -0.01000 -0.18315 復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 12.13000 12.15000 -0.02000 -0.16461 復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 12.11000 12.14000 -0.03000 -0.24712 復華新興市場短期收益基金 10.79000 10.78000 0.01000 0.09276 復華新興債股動力組合基金-新臺幣 8.90000 8.94000 -0.04000 -0.44743 復華滬深300 A股基金 20.07000 20.28000 -0.21000 -1.03550 復華數位經濟基金 57.05000 57.85000 -0.80000 -1.38289 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 惠理康和兩岸價值基金 10.82000 11.01000 -0.19000 -1.72570 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元 9.67470 9.67410 0.00060 0.00620 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣 9.50930 9.50800 0.00130 0.01367 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元 9.82770 9.82710 0.00060 0.00611 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣 9.63050 9.62920 0.00130 0.01350 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元 9.50120 9.49890 0.00230 0.02421 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣 9.98910 9.97360 0.01550 0.15541 景順2024到期新興市場債券基金年配型美元 9.50770 9.50360 0.00410 0.04314 景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣 9.99650 9.97920 0.01730 0.17336 景順2024到期新興市場債券基金累積型美元 9.50690 9.50280 0.00410 0.04315 景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣 9.99940 9.98200 0.01740 0.17431 景順2024到期優選新興債券基金年配型人民幣 9.80190 9.79190 0.01000 0.10213 景順2024到期優選新興債券基金年配型南非幣 10.73820 10.81910 -0.08090 -0.74775 景順2024到期優選新興債券基金年配型美元 9.78130 9.78350 -0.00220 -0.02249 景順2024到期優選新興債券基金累積型人民幣 9.80200 9.79200 0.01000 0.10212 景順2024到期優選新興債券基金累積型南非幣 10.73630 10.81720 -0.08090 -0.74788 景順2024到期優選新興債券基金累積型美元 9.78140 9.78350 -0.00210 -0.02146 景順2024到期優選新興債券基金累積型新台幣 9.81480 9.80420 0.01060 0.10812 景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.23680 9.23920 -0.00240 -0.02598 景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 8.35340 8.35210 0.00130 0.01556 景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 8.31700 8.30490 0.01210 0.14570 景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 11.53740 11.54040 -0.00300 -0.02600 景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.46050 10.45890 0.00160 0.01530 景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.53420 10.51890 0.01530 0.14545 景順主流基金 18.05000 18.23000 -0.18000 -0.98738 景順台灣科技基金 31.75000 32.11000 -0.36000 -1.12115 景順全天候智慧組合基金月配型人民幣 9.97000 9.99000 -0.02000 -0.20020 景順全天候智慧組合基金月配型美元 9.72000 9.75000 -0.03000 -0.30769 景順全天候智慧組合基金月配型新台幣 9.27000 9.29000 -0.02000 -0.21529 景順全天候智慧組合基金累積型美元 11.14000 11.16000 -0.02000 -0.17921 景順全天候智慧組合基金累積型新台幣 10.65000 10.67000 -0.02000 -0.18744 景順全球科技基金 22.80000 23.12000 -0.32000 -1.38408 景順全球康健基金 19.48000 19.47000 0.01000 0.05136 景順貨幣市場基金 15.93920 15.93900 0.00020 0.00125 景順潛力基金 33.25000 33.61000 -0.36000 -1.07111 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) 14.71000 15.01000 -0.30000 -1.99867 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣) 13.73000 13.99000 -0.26000 -1.85847 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元) 11.12000 11.14000 -0.02000 -0.17953 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣) 11.28000 11.29000 -0.01000 -0.08857 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元) 11.33000 11.36000 -0.03000 -0.26408 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣) 11.51000 11.52000 -0.01000 -0.08681 華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元) 10.26000 10.18000 0.08000 0.78585 華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣) 10.41000 10.32000 0.09000 0.87209 華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元) 10.47000 10.40000 0.07000 0.67308 華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣) 10.68000 10.59000 0.09000 0.84986 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 8.66720 8.67620 -0.00900 -0.10373 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 7.98500 7.98360 0.00140 0.01754 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 11.09890 11.11020 -0.01130 -0.10171 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.20370 10.20180 0.00190 0.01862 華南永昌中國A股基金(人民幣) 7.48000 7.62000 -0.14000 -1.83727 華南永昌中國A股基金(美元) 7.22000 7.35000 -0.13000 -1.76871 華南永昌中國A股基金(新台幣) 10.58000 10.75000 -0.17000 -1.58140 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元) 9.28900 9.28890 0.00010 0.00108 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣) 9.46710 9.45480 0.01230 0.13009 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元) 9.57140 9.57140 0.00000 0.00000 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣) 9.75740 9.74470 0.01270 0.13033 華南永昌永昌基金 19.65000 19.65000 0.00000 0.00000 華南永昌全球亨利組合基金 14.24810 14.25650 -0.00840 -0.05892 華南永昌全球神農水資源基金 10.09000 10.11000 -0.02000 -0.19782 華南永昌全球新零售基金(美元) 9.62000 9.79000 -0.17000 -1.73647 華南永昌全球新零售基金(新台幣) 9.90000 10.06000 -0.16000 -1.59046 華南永昌全球精品基金 15.99000 16.19000 -0.20000 -1.23533 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 11.56000 11.72000 -0.16000 -1.36519 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 11.53000 11.66000 -0.13000 -1.11492 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 13.85000 14.03000 -0.18000 -1.28297 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 13.72000 13.88000 -0.16000 -1.15274 華南永昌物聯網精選基金 11.81000 11.85000 -0.04000 -0.33755 華南永昌策略報酬基金 9.99000 9.97000 0.02000 0.20060 華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.20700 16.20680 0.00020 0.00123 華南永昌龍盈平衡基金 24.32080 24.44300 -0.12220 -0.49994 華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.93900 11.93880 0.00020 0.00168 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣) 10.19640 10.19590 0.00050 0.00490 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣) 10.13770 10.11330 0.02440 0.24127 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣) 9.85010 9.84960 0.00050 0.00508 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣) 9.76320 9.73970 0.02350 0.24128 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣) 10.01000 10.01120 -0.00120 -0.01199 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣) 9.89550 9.87340 0.02210 0.22383 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣) 9.76640 9.76750 -0.00110 -0.01126 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣) 9.64790 9.62640 0.02150 0.22334 華頓中小型基金 26.53000 26.84000 -0.31000 -1.15499 華頓中國多重機會平衡基金 11.57780 11.75240 -0.17460 -1.48565 華頓台灣基金 28.07000 28.40000 -0.33000 -1.16197 華頓平安貨幣市場基金 11.52130 11.52120 0.00010 0.00087 華頓全球時尚精品基金 17.66000 18.09000 -0.43000 -2.37700 華頓全球高收益債券基金A 13.36050 13.36510 -0.00460 -0.03442 華頓全球高收益債券基金B 8.23590 8.23880 -0.00290 -0.03520 華頓全球黑鑽油源基金 5.83000 5.86000 -0.03000 -0.51195 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 2.55470 2.61430 -0.05960 -2.27977 匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 11.48940 11.73770 -0.24830 -2.11541 匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.37300 0.38150 -0.00850 -2.22805 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 11.30200 11.38100 -0.07900 -0.69414 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 10.25780 10.33280 -0.07500 -0.72584 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.10500 10.15840 -0.05340 -0.52567 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息) 9.09970 9.14780 -0.04810 -0.52581 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 10.32390 10.39190 -0.06800 -0.65436 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息) 9.33020 9.39390 -0.06370 -0.67810 匯豐中國科技精選基金(人民幣) 11.05000 11.20000 -0.15000 -1.33929 匯豐中國科技精選基金(台幣) 9.57000 9.68000 -0.11000 -1.13636 匯豐中國科技精選基金(美元) 10.27000 10.41000 -0.14000 -1.34486 匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息) 2.49160 2.49270 -0.00110 -0.04413 匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息) 2.03730 2.04030 -0.00300 -0.14704 匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息) 11.73780 11.73840 -0.00060 -0.00511 匯豐中國高收益債券基金(台幣配息) 9.48910 9.48960 -0.00050 -0.00527 匯豐中國高收益債券基金(美元不配息) 0.36310 0.36310 0.00000 0.00000 匯豐中國高收益債券基金(美元配息) 0.29920 0.29940 -0.00020 -0.06680 匯豐中國動力基金(人民幣) 3.30000 3.38000 -0.08000 -2.36686 匯豐中國動力基金(台幣) 14.86000 15.15000 -0.29000 -1.91419 匯豐中國動力基金(美元) 0.48000 0.49000 -0.01000 -2.04082 匯豐台灣精典基金 24.73000 24.86000 -0.13000 -0.52293 匯豐全球趨勢組合基金 12.59000 12.67000 -0.08000 -0.63141 匯豐全球關鍵資源基金 8.32000 8.37000 -0.05000 -0.59737 匯豐安富基金 25.93000 26.02000 -0.09000 -0.34589 匯豐成功基金 41.98000 41.92000 0.06000 0.14313 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 11.13000 11.23000 -0.10000 -0.89047 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.63000 10.72000 -0.09000 -0.83955 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣配息) 10.28000 10.37000 -0.09000 -0.86789 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息) 11.28000 11.39000 -0.11000 -0.96576 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元配息) 10.90000 11.01000 -0.11000 -0.99909 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣配息) 10.88000 10.98000 -0.10000 -0.91075 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.56360 2.56930 -0.00570 -0.22185 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.32480 2.33070 -0.00590 -0.25314 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.47300 11.48910 -0.01610 -0.14013 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 7.81620 7.83220 -0.01600 -0.20428 匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.37500 0.37560 -0.00060 -0.15974 匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.33230 0.33300 -0.00070 -0.21021 匯豐金磚動力基金 13.49000 13.70000 -0.21000 -1.53285 匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.98150 14.98150 0.00000 0.00000 匯豐黃金及礦業股票型基金 4.44000 4.48000 -0.04000 -0.89286 匯豐新鑽動力基金 10.65000 10.77000 -0.12000 -1.11421 匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 5.15100 5.14740 0.00360 0.06994 匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 8.77420 8.77070 0.00350 0.03991 匯豐龍鳳基金-A類型 53.20000 53.45000 -0.25000 -0.46773 匯豐龍鳳基金-I類型 53.20000 53.45000 -0.25000 -0.46773 匯豐龍騰電子基金 36.84000 37.16000 -0.32000 -0.86114 匯豐雙高收益債券組合基金 12.12940 12.14100 -0.01160 -0.09554 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 新光大三通基金 18.91000 19.07000 -0.16000 -0.83901 新光中國成長基金(人民幣) 9.72000 9.93000 -0.21000 -2.11480 新光中國成長基金(美元) 9.80000 10.02000 -0.22000 -2.19561 新光中國成長基金(新臺幣) 9.77000 9.98000 -0.21000 -2.10421 新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣 10.23230 10.22850 0.00380 0.03715 新光六年到期全球新興市場債券基金美元 9.50610 9.51810 -0.01200 -0.12608 新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣 9.79940 9.79710 0.00230 0.02348 新光台灣富貴基金 23.56000 23.71000 -0.15000 -0.63264 新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣 9.97000 9.97000 0.00000 0.00000 新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣 8.97000 8.97000 0.00000 0.00000 新光全球生技醫療基金(美元) 12.47000 12.62000 -0.15000 -1.18859 新光全球生技醫療基金(新臺幣) 12.15000 12.28000 -0.13000 -1.05863 新光全球債券基金(A累積)美元 10.02990 10.02730 0.00260 0.02593 新光全球債券基金(A累積)新臺幣 9.79980 9.78260 0.01720 0.17582 新光全球債券基金(B配息)美元 9.66360 9.66100 0.00260 0.02691 新光全球債券基金(B配息)新臺幣 9.43080 9.41430 0.01650 0.17527 新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣 9.14000 9.22000 -0.08000 -0.86768 新光全球總回報平衡基金(A累積)美元 10.59000 10.64000 -0.05000 -0.46992 新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣 9.95000 10.02000 -0.07000 -0.69860 新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣 10.00000 10.07000 -0.07000 -0.69513 新光吉星貨幣市場基金 15.44590 15.44570 0.00020 0.00129 新光多重資產基金(A累積)人民幣 9.87000 9.92000 -0.05000 -0.50403 新光多重資產基金(A累積)美元 9.05000 9.11000 -0.06000 -0.65862 新光多重資產基金(A累積)新台幣 9.51000 9.55000 -0.04000 -0.41885 新光多重資產基金(B配息)新台幣 9.44000 9.51000 -0.07000 -0.73607 新光亞洲精選基金-美金 21.82000 22.22000 -0.40000 -1.80018 新光亞洲精選基金-新台幣 22.10000 22.48000 -0.38000 -1.69039 新光兩岸優勢基金 11.37000 11.57000 -0.20000 -1.72861 新光店頭基金 25.90000 26.20000 -0.30000 -1.14504 新光南非幣保本基金 11.90000 11.90000 0.00000 0.00000 新光美國豐收平衡基金(A累積)美元 10.52000 10.51000 0.01000 0.09515 新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣 9.95000 9.93000 0.02000 0.20141 新光美國豐收平衡基金(B配息)美元 9.78000 9.77000 0.01000 0.10235 新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣 9.22000 9.21000 0.01000 0.10858 新光特選內需收益ETF基金 20.57000 20.55000 0.02000 0.09732 新光創新科技基金 15.19000 15.27000 -0.08000 -0.52390 新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣 9.76550 9.78200 -0.01650 -0.16868 新光新興大東協債券基金(A累積)美元 10.03650 10.05210 -0.01560 -0.15519 新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣 9.68220 9.69360 -0.01140 -0.11760 新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣 9.21210 9.26050 -0.04840 -0.52265 新光新興大東協債券基金(B配息)美元 9.47440 9.52300 -0.04860 -0.51034 新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣 9.13690 9.18050 -0.04360 -0.47492 新光澳幣八年期保本基金 10.41000 10.41000 0.00000 0.00000 新光澳幣十年期保本基金 10.21000 10.22000 -0.01000 -0.09785 新光澳幣保本基金 11.93000 11.93000 0.00000 0.00000 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 10.08380 10.09410 -0.01030 -0.10204 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.76130 9.77120 -0.00990 -0.10132 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) B類型(月配息) 9.72370 9.72950 -0.00580 -0.05961 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積) 9.99000 9.99600 -0.00600 -0.06002 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 9.93270 9.94320 -0.01050 -0.10560 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.66560 9.67580 -0.01020 -0.10542 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.65700 9.66510 -0.00810 -0.08381 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 9.92410 9.93250 -0.00840 -0.08457 瑞銀全球創新趨勢基金 7.63000 7.66000 -0.03000 -0.39164 瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.84000 8.93000 -0.09000 -1.00784 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 9.75850 9.78870 -0.03020 -0.30852 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.32770 9.35690 -0.02920 -0.31207 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 9.66940 9.69990 -0.03050 -0.31444 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.29840 9.32780 -0.02940 -0.31519 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.38320 9.41080 -0.02760 -0.29328 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 9.81810 9.84700 -0.02890 -0.29349 瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 13.73330 13.76750 -0.03420 -0.24841 瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 8.43730 8.45840 -0.02110 -0.24946 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 群益10年期以上金融債ETF基金 37.53250 37.51910 0.01340 0.03572 群益15年期以上科技業公司債ETF基金 38.42670 38.39200 0.03470 0.09038 群益15年期以上電信業公司債ETF基金 39.47180 39.31460 0.15720 0.39985 群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.20520 11.20440 0.00080 0.00714 群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.98620 9.99440 -0.00820 -0.08205 群益大中華雙力優勢基金-人民幣 12.20600 12.41570 -0.20970 -1.68899 群益大中華雙力優勢基金-美元 9.14660 9.32440 -0.17780 -1.90683 群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 9.45000 9.63000 -0.18000 -1.86916 群益大印度基金-人民幣 13.89420 14.07890 -0.18470 -1.31189 群益大印度基金-美元 13.10070 13.30440 -0.20370 -1.53107 群益大印度基金-新臺幣 12.41000 12.58000 -0.17000 -1.35135 群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 12.69890 12.70960 -0.01070 -0.08419 群益工業國入息基金A(累積型-美元) 12.27760 12.31530 -0.03770 -0.30612 群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 11.52000 11.54000 -0.02000 -0.17331 群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 11.69890 11.74800 -0.04910 -0.41794 群益工業國入息基金B(月配型-美元) 10.32150 10.38790 -0.06640 -0.63921 群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 9.71000 9.76000 -0.05000 -0.51230 群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣) 10.19070 10.19940 -0.00870 -0.08530 群益工業國入息基金NA(累積型-美元) 9.02680 9.05450 -0.02770 -0.30593 群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣) 9.53000 9.55000 -0.02000 -0.20942 群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣) 9.77030 9.81130 -0.04100 -0.41789 群益工業國入息基金NB(月配型-美元) 8.94430 9.00190 -0.05760 -0.63986 群益中小型股基金 45.94000 46.23000 -0.29000 -0.62730 群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣) 9.72270 9.77840 -0.05570 -0.56962 群益中國金采平衡基金A(累積型－美元) 9.04970 9.12180 -0.07210 -0.79041 群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣) 8.47820 8.53460 -0.05640 -0.66084 群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣) 8.53700 8.61480 -0.07780 -0.90310 群益中國金采平衡基金B(月配型－美元) 7.94550 8.03580 -0.09030 -1.12372 群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣) 7.44450 7.51920 -0.07470 -0.99346 群益中國高收益債券基金-人民幣 10.92460 10.92800 -0.00340 -0.03111 群益中國高收益債券基金-美元 10.58830 10.59680 -0.00850 -0.08021 群益中國高收益債券基金-新臺幣 9.79140 9.80100 -0.00960 -0.09795 群益中國新機會基金N-人民幣 8.37740 8.52210 -0.14470 -1.69794 群益中國新機會基金N-美元 7.71220 7.86270 -0.15050 -1.91410 群益中國新機會基金N-新臺幣 8.23000 8.38000 -0.15000 -1.78998 群益中國新機會基金-人民幣 7.42950 7.55780 -0.12830 -1.69758 群益中國新機會基金-美元 8.24620 8.40710 -0.16090 -1.91386 群益中國新機會基金-新臺幣 7.86000 8.00000 -0.14000 -1.75000 群益平衡王基金 19.20640 19.28910 -0.08270 -0.42874 群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 8.32000 8.31000 0.01000 0.12034 群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 6.00000 6.00000 0.00000 0.00000 群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣) 11.16290 11.13470 0.02820 0.25326 群益全球地產入息基金A(累積型-美元) 10.68250 10.67910 0.00340 0.03184 群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣) 10.11000 10.10000 0.01000 0.09901 群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) 9.96900 9.98520 -0.01620 -0.16224 群益全球地產入息基金B(月配型-美元) 9.53950 9.57640 -0.03690 -0.38532 群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣) 9.03000 9.06000 -0.03000 -0.33113 群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣) 10.09350 10.11920 -0.02570 -0.25397 群益全球特別股收益基金A(累積型-美元) 9.89040 9.91840 -0.02800 -0.28230 群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣) 9.87000 9.89000 -0.02000 -0.20222 群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣) 9.39220 9.46350 -0.07130 -0.75342 群益全球特別股收益基金B(月配型-美元) 9.31460 9.38020 -0.06560 -0.69935 群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣) 9.30000 9.35000 -0.05000 -0.53476 群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣) 10.15190 10.17780 -0.02590 -0.25448 群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元) 10.20060 10.22950 -0.02890 -0.28252 群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣) 10.33000 10.35000 -0.02000 -0.19324 群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣) 9.55760 9.63020 -0.07260 -0.75388 群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元) 9.96610 10.03620 -0.07010 -0.69847 群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣) 10.20000 10.27000 -0.07000 -0.68160 群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 10.04540 10.05860 -0.01320 -0.13123 群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 7.24260 7.28320 -0.04060 -0.55745 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣) 10.16930 10.16780 0.00150 0.01475 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元) 10.07370 10.07540 -0.00170 -0.01687 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣) 10.22630 10.22290 0.00340 0.03326 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣) 9.99200 10.04920 -0.05720 -0.56920 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元) 9.92310 9.97470 -0.05160 -0.51731 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣) 10.07350 10.12080 -0.04730 -0.46735 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣) 10.16930 10.16780 0.00150 0.01475 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元) 10.07370 10.07540 -0.00170 -0.01687 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣) 10.22630 10.22290 0.00340 0.03326 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣) 9.99210 10.04920 -0.05710 -0.56820 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元) 9.92310 9.97470 -0.05160 -0.51731 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣) 10.07350 10.12080 -0.04730 -0.46735 群益全球關鍵生技基金N-新台幣 11.55000 11.58000 -0.03000 -0.25907 群益全球關鍵生技基金-美元 16.25840 16.32910 -0.07070 -0.43297 群益全球關鍵生技基金-新臺幣 16.02000 16.07000 -0.05000 -0.31114 群益印巴雙星基金-新臺幣 10.24000 10.30000 -0.06000 -0.58252 群益印度中小基金N-美元 9.60240 9.75670 -0.15430 -1.58148 群益印度中小基金N-新臺幣 9.06000 9.20000 -0.14000 -1.52174 群益印度中小基金-人民幣 15.44590 15.65930 -0.21340 -1.36277 群益印度中小基金-美元 13.73410 13.95480 -0.22070 -1.58153 群益印度中小基金-新臺幣 15.86000 16.10000 -0.24000 -1.49068 群益多利策略組合基金 11.43000 11.44000 -0.01000 -0.08741 群益多重收益組合基金 13.57000 13.57000 0.00000 0.00000 群益多重資產組合基金 15.48000 15.55000 -0.07000 -0.45016 群益安家基金 26.10630 26.22270 -0.11640 -0.44389 群益安穩貨幣市場基金 16.08690 16.08670 0.00020 0.00124 群益那斯達克生技基金 24.74000 24.80000 -0.06000 -0.24194 群益亞太中小基金 11.80000 12.00000 -0.20000 -1.66667 群益亞太新趨勢平衡基金 16.25000 16.40000 -0.15000 -0.91463 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型) 9.69230 9.70320 -0.01090 -0.11233 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型) 7.41670 7.45200 -0.03530 -0.47370 群益店頭市場基金 101.59000 102.35000 -0.76000 -0.74255 群益東方盛世基金 8.99000 9.07000 -0.08000 -0.88203 群益東協成長基金-人民幣 12.63520 12.91740 -0.28220 -2.18465 群益東協成長基金-美元 11.11900 11.39250 -0.27350 -2.40070 群益東協成長基金-新臺幣 10.98000 11.24000 -0.26000 -2.31317 群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣) 11.25450 11.34620 -0.09170 -0.80820 群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元) 10.68360 10.77290 -0.08930 -0.82893 群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣) 10.15200 10.23040 -0.07840 -0.76634 群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣) 9.79360 9.93170 -0.13810 -1.39050 群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元) 9.29990 9.43320 -0.13330 -1.41309 群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣) 8.83510 8.95590 -0.12080 -1.34883 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣) 9.58410 9.71930 -0.13520 -1.39105 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元) 9.46540 9.60100 -0.13560 -1.41235 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣) 9.87010 10.00520 -0.13510 -1.35030 群益長安基金 28.24000 28.63000 -0.39000 -1.36221 群益美國新創亮點基金N-美元 10.21050 10.33430 -0.12380 -1.19795 群益美國新創亮點基金-美元 15.44580 15.63320 -0.18740 -1.19873 群益美國新創亮點基金-新臺幣 14.89000 15.06000 -0.17000 -1.12882 群益真善美基金 16.80040 16.84080 -0.04040 -0.23989 群益馬拉松基金 123.36000 124.10000 -0.74000 -0.59629 群益深証中小板基金 11.92000 12.04000 -0.12000 -0.99668 群益創新科技基金 33.20000 33.38000 -0.18000 -0.53925 群益華夏盛世基金N-人民幣 9.07450 9.23400 -0.15950 -1.72731 群益華夏盛世基金N-美元 8.37290 8.53900 -0.16610 -1.94519 群益華夏盛世基金N-新臺幣 8.71000 8.87000 -0.16000 -1.80383 群益華夏盛世基金-人民幣 9.88200 10.05580 -0.17380 -1.72836 群益華夏盛世基金-美元 9.23230 9.41550 -0.18320 -1.94573 群益華夏盛世基金-新臺幣 15.20000 15.49000 -0.29000 -1.87218 群益奧斯卡基金 27.57000 27.72000 -0.15000 -0.54113 群益新興金鑽基金-美元 11.22330 11.39170 -0.16840 -1.47827 群益新興金鑽基金-新臺幣 8.56000 8.68000 -0.12000 -1.38249 群益葛萊美基金 24.15000 24.24000 -0.09000 -0.37129 群益道瓊美國地產ETF基金 20.63000 20.51000 0.12000 0.58508 群益臺灣加權單日反向1倍基金 8.10000 8.06000 0.04000 0.49628 群益臺灣加權單日正向2倍基金 14.04000 14.17000 -0.13000 -0.91743 群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 12.02480 11.98320 0.04160 0.34715 群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 11.24680 11.27960 -0.03280 -0.29079 群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 10.35000 10.37000 -0.02000 -0.19286 群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 11.20080 11.23110 -0.03030 -0.26979 群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 8.70010 8.73480 -0.03470 -0.39726 群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 9.03400 9.10650 -0.07250 -0.79613 群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 8.31000 8.37000 -0.06000 -0.71685 群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 8.66020 8.73570 -0.07550 -0.86427 群益環球金綻雙喜NA(累積型-美元) 10.08740 10.11680 -0.02940 -0.29061 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣) 9.54000 9.58000 -0.04000 -0.41754 路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣) 10.04000 10.09000 -0.05000 -0.49554 路博邁全球高收益債券基金T月配(人民幣) 9.96000 9.97000 -0.01000 -0.10030 路博邁全球高收益債券基金T月配(南非幣) 9.96000 9.98000 -0.02000 -0.20040 路博邁全球高收益債券基金T月配(美元) 9.95000 9.96000 -0.01000 -0.10040 路博邁全球高收益債券基金T月配(新臺幣) 9.97000 9.97000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金T月配(澳幣) 9.93000 9.93000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金T累積(人民幣) 9.96000 9.97000 -0.01000 -0.10030 路博邁全球高收益債券基金T累積(南非幣) 9.96000 9.98000 -0.02000 -0.20040 路博邁全球高收益債券基金T累積(美元) 9.95000 9.96000 -0.01000 -0.10040 路博邁全球高收益債券基金T累積(新臺幣) 9.97000 9.97000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金T累積(澳幣) 9.93000 9.93000 0.00000 0.00000 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 德信大發基金 29.39000 29.56000 -0.17000 -0.57510 德信中國精選成長基金 10.69000 10.88000 -0.19000 -1.74632 德信台灣主流中小基金 19.16000 19.29000 -0.13000 -0.67392 德信新興股票組合基金 10.73000 10.83000 -0.10000 -0.92336 德信萬保貨幣市場基金 11.93470 11.93450 0.00020 0.00168 德信萬瑞基金 10.79610 10.79430 0.00180 0.01668 德信數位時代基金 28.11000 28.33000 -0.22000 -0.77656 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.66330 11.66310 0.00020 0.00171 德銀遠東DWS台灣旗艦基金 15.91000 16.03000 -0.12000 -0.74860 德銀遠東DWS全球原物料能源基金 19.01000 19.05000 -0.04000 -0.20997 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 10.32940 10.37790 -0.04850 -0.46734 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 14.84240 14.91320 -0.07080 -0.47475 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 8.08680 8.10550 -0.01870 -0.23071 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 10.91790 10.95740 -0.03950 -0.36049 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 11.28080 11.32180 -0.04100 -0.36213 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 13.03040 13.06040 -0.03000 -0.22970 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 摩根大歐洲基金 18.04000 18.14000 -0.10000 -0.55127 摩根中小基金 23.38000 23.69000 -0.31000 -1.30857 摩根中國A股基金 12.76000 13.01000 -0.25000 -1.92160 摩根中國A股基金(美元) 10.03000 10.25000 -0.22000 -2.14634 摩根中國亮點基金 12.58000 12.95000 -0.37000 -2.85714 摩根中國雙息平衡基金-月配息型 10.87980 11.01760 -0.13780 -1.25073 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣) 12.03890 12.20780 -0.16890 -1.38354 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元) 9.22290 9.34720 -0.12430 -1.32981 摩根中國雙息平衡基金-累積型 12.21010 12.36480 -0.15470 -1.25113 摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣) 13.99430 14.19060 -0.19630 -1.38331 摩根台灣金磚基金-累積型 20.47000 20.73000 -0.26000 -1.25422 摩根台灣金磚基金-機構法人型 20.47000 20.73000 -0.26000 -1.25422 摩根台灣增長基金 51.75000 52.19000 -0.44000 -0.84307 摩根平衡基金 28.60000 28.76000 -0.16000 -0.55633 摩根全球α基金 19.52000 19.61000 -0.09000 -0.45895 摩根全球平衡基金 14.87780 14.94320 -0.06540 -0.43766 摩根全球發現基金 12.64000 12.69000 -0.05000 -0.39401 摩根多元入息成長基金-月配息型 9.69030 9.70710 -0.01680 -0.17307 摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣) 10.66750 10.68990 -0.02240 -0.20954 摩根多元入息成長基金-月配息型(美元) 10.07490 10.09430 -0.01940 -0.19219 摩根多元入息成長基金-累積型 11.36760 11.38790 -0.02030 -0.17826 摩根多元入息成長基金-累積型(美元) 9.98030 9.99960 -0.01930 -0.19301 摩根亞太高息平衡基金-季配息型 10.53720 10.62640 -0.08920 -0.83942 摩根亞太高息平衡基金-累積型 13.47740 13.59150 -0.11410 -0.83950 摩根亞洲基金 55.83000 56.83000 -1.00000 -1.75963 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 8.43540 8.44160 -0.00620 -0.07345 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.81470 9.82600 -0.01130 -0.11500 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 8.69140 8.70130 -0.00990 -0.11378 摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.22750 12.23650 -0.00900 -0.07355 摩根東方內需機會基金 17.69000 18.00000 -0.31000 -1.72222 摩根東方科技基金 34.03000 34.58000 -0.55000 -1.59051 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型 9.73000 9.86000 -0.13000 -1.31846 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 10.04000 10.18000 -0.14000 -1.37525 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元) 9.49000 9.63000 -0.14000 -1.45379 摩根泛亞太股票入息基金-累積型 11.41000 11.56000 -0.15000 -1.29758 摩根金龍收成基金 20.88000 21.36000 -0.48000 -2.24719 摩根第一貨幣市場基金 15.08040 15.08040 0.00000 0.00000 摩根絕對日本基金 14.79000 15.02000 -0.23000 -1.53129 摩根新金磚五國基金 10.57000 10.71000 -0.14000 -1.30719 摩根新絲路基金 9.47000 9.64000 -0.17000 -1.76349 摩根新興35基金 12.75000 12.95000 -0.20000 -1.54440 摩根新興日本基金 24.47000 24.65000 -0.18000 -0.73022 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型 7.13590 7.17470 -0.03880 -0.54079 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.32690 9.37910 -0.05220 -0.55656 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元) 9.09050 9.14080 -0.05030 -0.55028 摩根新興市場高收益債券基金-累積型 10.27100 10.32710 -0.05610 -0.54323 摩根新興科技基金 56.57000 57.40000 -0.83000 -1.44599 摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 8.33390 8.33770 -0.00380 -0.04558 摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.56110 10.56600 -0.00490 -0.04638 摩根新興雙利平衡基金-月配息型 8.32620 8.39230 -0.06610 -0.78763 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣) 9.03470 9.11600 -0.08130 -0.89184 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元) 8.50610 8.58250 -0.07640 -0.89018 摩根新興雙利平衡基金-累積型 9.55040 9.62620 -0.07580 -0.78743 摩根龍揚基金 31.16000 31.92000 -0.76000 -2.38095 摩根環球股票收益基金-月配息型 10.23000 10.21000 0.02000 0.19589 摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣) 10.93000 10.92000 0.01000 0.09158 摩根環球股票收益基金-月配息型(美元) 10.69000 10.68000 0.01000 0.09363 摩根環球股票收益基金-累積型 11.28000 11.25000 0.03000 0.26667 摩根總收益組合基金-月配息型 9.30120 9.30760 -0.00640 -0.06876 摩根總收益組合基金-累積型 11.22710 11.23470 -0.00760 -0.06765 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險) 11.77980 11.79150 -0.01170 -0.09922 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣) 11.06830 11.07170 -0.00340 -0.03071 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險) 10.51170 10.52210 -0.01040 -0.09884 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣) 8.62850 8.63120 -0.00270 -0.03128 聯邦中國龍基金 24.64000 24.72000 -0.08000 -0.32362 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 11.71370 11.74490 -0.03120 -0.26565 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元) 10.97610 11.00630 -0.03020 -0.27439 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣) 9.97770 9.99620 -0.01850 -0.18507 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 10.17480 10.20190 -0.02710 -0.26564 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元) 9.59210 9.61850 -0.02640 -0.27447 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.71380 8.73000 -0.01620 -0.18557 聯邦全球多元ETF組合基金(美元) 10.25300 10.31750 -0.06450 -0.62515 聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣) 10.30260 10.35400 -0.05140 -0.49643 聯邦全球高息策略基金-A類型(美元) 9.65990 9.67360 -0.01370 -0.14162 聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣) 9.79830 9.79940 -0.00110 -0.01123 聯邦全球高息策略基金-B類型(美元) 9.42130 9.43460 -0.01330 -0.14097 聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣) 9.55590 9.55690 -0.00100 -0.01046 聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險) 11.25440 11.30160 -0.04720 -0.41764 聯邦全視界平衡基金-A類型(美元) 11.04720 11.09460 -0.04740 -0.42723 聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣) 10.22260 10.23460 -0.01200 -0.11725 聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險) 10.67520 10.72000 -0.04480 -0.41791 聯邦全視界平衡基金-B類型(美元) 10.46250 10.50740 -0.04490 -0.42732 聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣) 9.68440 9.69570 -0.01130 -0.11655 聯邦金鑽平衡基金 23.09690 23.21420 -0.11730 -0.50529 聯邦前瞻六脈基金-A類型(美元) 9.64440 9.72680 -0.08240 -0.84714 聯邦前瞻六脈基金-A類型(新臺幣) 9.94850 10.02040 -0.07190 -0.71754 聯邦前瞻六脈基金-B類型(美元) 9.64440 9.72680 -0.08240 -0.84714 聯邦前瞻六脈基金-B類型(新臺幣) 9.94850 10.02040 -0.07190 -0.71754 聯邦貨幣市場基金 13.16500 13.16490 0.00010 0.00076 聯邦精選科技基金 12.49000 12.54000 -0.05000 -0.39872 聯邦優勢策略全球債券組合基金 16.06710 16.05770 0.00940 0.05854 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險) 12.54430 12.62090 -0.07660 -0.60693 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣) 12.15670 12.20910 -0.05240 -0.42919 聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣) 11.66670 11.71700 -0.05030 -0.42929 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 聯博大利基金 37.11000 37.38000 -0.27000 -0.72231 聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣) 15.44000 15.46000 -0.02000 -0.12937 聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣) 10.24000 10.24000 0.00000 0.00000 聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣) 12.37000 12.38000 -0.01000 -0.08078 聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣) 13.04000 13.05000 -0.01000 -0.07663 聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元) 12.26000 12.28000 -0.02000 -0.16287 聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣) 7.87000 7.87000 0.00000 0.00000 聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣) 11.91000 11.92000 -0.01000 -0.08389 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣) 11.07000 11.16000 -0.09000 -0.80645 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣) 9.25000 9.32000 -0.07000 -0.75107 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣) 11.89000 11.92000 -0.03000 -0.25168 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣) 15.11000 15.18000 -0.07000 -0.46113 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元) 15.10000 15.17000 -0.07000 -0.46144 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣) 9.97000 9.99000 -0.02000 -0.20020 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣) 20.57000 20.68000 -0.11000 -0.53191 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元) 18.71000 18.81000 -0.10000 -0.53163 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣) 12.92000 12.98000 -0.06000 -0.46225 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣) 15.47000 15.55000 -0.08000 -0.51447 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣) 16.23000 16.30000 -0.07000 -0.42945 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元) 15.29000 15.37000 -0.08000 -0.52049 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣) 10.17000 10.21000 -0.04000 -0.39177 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣) 15.46000 15.54000 -0.08000 -0.51480 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣) 13.80000 13.87000 -0.07000 -0.50469 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元) 13.84000 13.91000 -0.07000 -0.50324 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣) 9.42000 9.46000 -0.04000 -0.42283 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(澳幣) 14.50000 14.57000 -0.07000 -0.48044 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣) 18.34000 18.36000 -0.02000 -0.10893 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元) 17.20000 17.22000 -0.02000 -0.11614 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣) 10.77000 10.78000 -0.01000 -0.09276 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣) 13.26000 13.27000 -0.01000 -0.07536 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣) 14.08000 14.09000 -0.01000 -0.07097 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元) 13.14000 13.16000 -0.02000 -0.15198 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣) 8.09000 8.10000 -0.01000 -0.12346 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣) 13.06000 13.07000 -0.01000 -0.07651 聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣) 10.11000 10.11000 0.00000 0.00000 聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣) 14.48000 14.50000 -0.02000 -0.13793 聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元) 14.49000 14.51000 -0.02000 -0.13784 聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣) 9.67000 9.68000 -0.01000 -0.10331 聯博貨幣市場基金 14.99770 14.99760 0.00010 0.00067 聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣) 10.31670 10.31850 -0.00180 -0.01744 聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元) 13.50260 13.51230 -0.00970 -0.07179 聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣) 7.42150 7.42280 -0.00130 -0.01751 聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣) 9.76000 9.77000 -0.01000 -0.10235 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣) 13.85000 13.86000 -0.01000 -0.07215 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元) 13.91000 13.93000 -0.02000 -0.14358 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣) 9.19000 9.20000 -0.01000 -0.10870 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 瀚亞中小型股基金 23.17000 23.40000 -0.23000 -0.98291 瀚亞中國基金-人民幣 11.22000 11.47000 -0.25000 -2.17960 瀚亞中國基金-新台幣 11.78000 12.05000 -0.27000 -2.24066 瀚亞巴西基金 4.13000 4.11000 0.02000 0.48662 瀚亞外銷基金 44.16000 44.61000 -0.45000 -1.00874 瀚亞全球多重資產收益基金A-人民幣 11.66000 11.49000 0.17000 1.47955 瀚亞全球多重資產收益基金A-美元 11.13000 11.16000 -0.03000 -0.26882 瀚亞全球多重資產收益基金A-新台幣 10.63000 10.65000 -0.02000 -0.18779 瀚亞全球多重資產收益基金B-人民幣 10.11000 10.12000 -0.01000 -0.09881 瀚亞全球多重資產收益基金B-美元 9.83000 9.86000 -0.03000 -0.30426 瀚亞全球多重資產收益基金B-新台幣 9.43000 9.44000 -0.01000 -0.10593 瀚亞全球多重資產收益基金S類型-人民幣 9.89000 9.90000 -0.01000 -0.10101 瀚亞全球多重資產收益基金S類型-美元 9.57000 9.60000 -0.03000 -0.31250 瀚亞全球多重資產收益基金S類型-新臺幣 9.84000 9.86000 -0.02000 -0.20284 瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣 10.62500 10.59290 0.03210 0.30303 瀚亞全球高收益債券基金A-美元 10.30080 10.30180 -0.00100 -0.00971 瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣 12.21010 12.20710 0.00300 0.02458 瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣 10.19730 10.20180 -0.00450 -0.04411 瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣 7.44050 7.41790 0.02260 0.30467 瀚亞全球高收益債券基金B-美元 7.95500 7.95580 -0.00080 -0.01006 瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣 8.06710 8.06510 0.00200 0.02480 瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣 7.14830 7.15150 -0.00320 -0.04475 瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣 8.80340 8.80120 0.00220 0.02500 瀚亞全球高收益債券基金S-人民幣 9.15470 9.12690 0.02780 0.30459 瀚亞全球高收益債券基金S-美元 9.29940 9.30030 -0.00090 -0.00968 瀚亞全球高收益債券基金S-新台幣 9.17610 9.17380 0.00230 0.02507 瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣 11.61000 11.61000 0.00000 0.00000 瀚亞全球策略收益股票基金A-美元 11.31000 11.33000 -0.02000 -0.17652 瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣 10.96000 10.97000 -0.01000 -0.09116 瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣 10.74000 10.74000 0.00000 0.00000 瀚亞全球策略收益股票基金B-美元 10.60000 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瀚亞亞太豐收平衡基金A-美元 10.77800 10.88520 -0.10720 -0.98482 瀚亞亞太豐收平衡基金A-新台幣 10.57060 10.66570 -0.09510 -0.89164 瀚亞亞太豐收平衡基金A-澳幣 11.84540 11.96540 -0.12000 -1.00289 瀚亞亞太豐收平衡基金B-人民幣 9.10910 9.17570 -0.06660 -0.72583 瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣 10.35770 10.16770 0.19000 1.86866 瀚亞亞太豐收平衡基金B-美元 8.98110 9.07050 -0.08940 -0.98561 瀚亞亞太豐收平衡基金B-新台幣 8.79820 8.87740 -0.07920 -0.89215 瀚亞亞太豐收平衡基金B-澳幣 9.27550 9.36980 -0.09430 -1.00642 瀚亞股債入息組合基金A-人民幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞股債入息組合基金A-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞股債入息組合基金A-新台幣 14.58870 14.61080 -0.02210 -0.15126 瀚亞股債入息組合基金B-人民幣 10.90160 10.91010 -0.00850 -0.07791 瀚亞股債入息組合基金B-美元 10.75700 10.78730 -0.03030 -0.28089 瀚亞股債入息組合基金B-新台幣 12.70540 12.72460 -0.01920 -0.15089 瀚亞非洲基金-南非幣 11.86000 11.82000 0.04000 0.33841 瀚亞非洲基金-新臺幣 19.37000 20.01000 -0.64000 -3.19840 瀚亞威寶貨幣市場基金 13.56460 13.56440 0.00020 0.00147 瀚亞美國高科技基金 27.87000 28.31000 -0.44000 -1.55422 瀚亞高科技基金 60.97000 61.72000 -0.75000 -1.21517 瀚亞理財通基金 28.18000 28.38000 -0.20000 -0.70472 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瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣 8.77000 8.81000 -0.04000 -0.45403 瀚亞菁華基金 24.27000 24.52000 -0.25000 -1.01958 瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型 12.76960 12.77900 -0.00940 -0.07356 瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型 9.00630 9.01300 -0.00670 -0.07434 瀚亞新興豐收基金A-人民幣 10.36990 10.41400 -0.04410 -0.42347 瀚亞新興豐收基金A-南非幣 11.92490 11.39800 0.52690 4.62274 瀚亞新興豐收基金A-美元 10.22580 10.29880 -0.07300 -0.70882 瀚亞新興豐收基金A-新台幣 9.65220 9.70850 -0.05630 -0.57990 瀚亞新興豐收基金A-澳幣 10.01380 10.08630 -0.07250 -0.71880 瀚亞新興豐收基金B-人民幣 8.26630 8.30620 -0.03990 -0.48036 瀚亞新興豐收基金B-南非幣 9.00450 8.73620 0.26830 3.07113 瀚亞新興豐收基金B-美元 8.77220 8.83480 -0.06260 -0.70856 瀚亞新興豐收基金B-新台幣 8.16750 8.21510 -0.04760 -0.57942 瀚亞新興豐收基金B-澳幣 7.92470 7.98210 -0.05740 -0.71911 瀚亞電通網基金 15.64000 15.83000 -0.19000 -1.20025 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣 13.62570 13.64360 -0.01790 -0.13120 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣 10.40970 10.41180 -0.00210 -0.02017 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元 9.87410 9.89620 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