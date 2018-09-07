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[表八10]台灣店頭市場融資融券註記表

台北‧09月06日 交易日  
  
停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動   降低     股權    成交量  融券餘額>=   
                                    過    劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60%  
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合世     駿熠電   富邦美債1-3          唐鋒              新昕纖   生泰     大國鋼     
易威     天剛     富邦美債7-10          穩懋              謚源     杏昌                
穆拉德   海灣     富邦美債20年          斐成              東林     永日                
南璋     寬魚國際 元大美債7-10          振維              欣厚-KY  強生                
勝昱              元大美債1-3          緯軟              友銓     其祥-KY             
精確              元大投資級公司債          美桀              達威     中華食              
宏易              群益15年IG電信債          天剛              三圓     世坤                
唐鋒              群益15年IG科技債          天揚              雙喜     萬國通              
榮群              群益10年IG金融債          撼訊              力泰     新昕纖              
天宇              國泰投資級公司債          信昌電            理銘     力肯                
新零售            國泰5Y+新興債          安碁              亞都     世德                
力新              國泰1-5Y高收債          松崗              東凌-KY  宏易                
恩得利            富邦全球投等債          環球晶            明揚     長佳                
李洲              富邦全球高收債          英格爾            綠河-KY  瑞穎                
凱柏實業          富邦中政債0-1          華義              欣泰     大恭                
遠昇              富邦A級公司債          鼎創達                     永純                
及成              FH中國政策債          花王                       致振                
和進              合世              大田                       康聯訊              
耀勝              易威                                         威潤                
倚強              穆拉德                                       創威                
錦明              南璋                                         唐榮                
鑫創              勝昱                                         晉椿                
廣寰科            精確                                         世豐                
點晶              宏易                                         久陽                
建舜電            慶騰                                         強新                
泰谷              唐鋒                                         松和                
典範              互動                                         富強                
長天              榮群                                         坤悅                
益通              天宇                                         恩得利              
振維              建錩                                         謚源                
鴻翊              新零售                                       李洲                
迎輝              力新                                         及成                
欣厚-KY           恩得利                                       耀勝                
兆遠              李洲                                         倚強                
太欣              凱柏實業                                     至寶電              
系統電            遠昇                                         錦明                
世紀              及成                                         宇環                
華容              和進                                         點晶                
建榮              耀勝                                         幸康                
立衛              倚強                                         泰谷                
天揚              錦明                                         尚立                
鈺創              鑫創                                         重鳥鵬              
佳總              廣寰科                                       東林                
合正              點晶                                         光頡                
寶聯通            建舜電                                       新鉅科              
凱鈺              泰谷                                         精聯                
德宏              典範                                         緯軟                
合邦              長天                                         晶達                
萬旭              益通                                         杰力                
驊宏資            振維                                         金利                
久正              鴻翊                                         寶聯通              
上揚              迎輝                                         凱鈺                
全譜              欣厚-KY                                      合邦                
易通展            兆遠                                         業強                
安鈦克            太欣                                         訊達                
元隆              系統電                                       撼訊                
沛亨              世紀                                         信昌電              
九暘              華容                                         上揚                
凱碩              建榮                                         全譜                
全達              立衛                                         易通展              
奧斯特            天揚                                         沛波                
保銳              鈺創                                         元隆                
越峰              佳總                                         沛亨                
英格爾            合正                                         迅德                
士開              寶聯通                                       大中                
昇益              凱鈺                                         倉和                
志嘉              德宏                                         光菱                
富裔              合邦                                         蜜望實              
正德              亞元                                         星雲                
燦星旅            萬旭                                         森田                
富驛-KY           驊宏資                                       三圓                
劍湖山            順發                                         昇益                
德記              久正                                         三豐                
泰偉              上揚                                         雙喜                
華義              全譜                                         力泰                
昇華              易通展                                       理銘                
得利影            安鈦克                                       惠普                
鼎創達            元隆                                         中連貨              
花王              沛亨                                         安心                
邦泰              九暘                                         易飛網              
                  凱碩                                         亞都                
                  全達                                         老爺知              
                  奧斯特                                       滿心                
                  保銳                                         東凌-KY             
                  擎亞                                         德記                
                  越峰                                         大展證              
                  英格爾                                       誠品生活            
                  三圓                                         得利影              
                  亞昕                                         時報                
                  士開                                         琉園                
                  昇益                                         旭然                
                  志嘉                                         捷必勝-KY            
                  富裔                                         明揚                
                  正德                                         紅木-KY             
                  燦星旅                                       綠河-KY             
                  富驛-KY                                      欣雄                
                  劍湖山                                       欣泰                
                  德記                                         大汽電              
                  泰偉                                                             
                  華義                                                             
                  昇華                                                             
                  得利影                                                           
                  時報                                                             
                  鼎創達                                                           
                  花王                                                             
                  邦泰
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