◆台灣店頭市場融資融券註記表

台北‧09月06日 交易日 停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動 降低 股權 成交量 融券餘額>= 過 劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60% ----------------------------------------------------------------------------------- 合世 駿熠電 富邦美債1-3 唐鋒 新昕纖 生泰 大國鋼 易威 天剛 富邦美債7-10 穩懋 謚源 杏昌 穆拉德 海灣 富邦美債20年 斐成 東林 永日 南璋 寬魚國際 元大美債7-10 振維 欣厚-KY 強生 勝昱 元大美債1-3 緯軟 友銓 其祥-KY 精確 元大投資級公司債 美桀 達威 中華食 宏易 群益15年IG電信債 天剛 三圓 世坤 唐鋒 群益15年IG科技債 天揚 雙喜 萬國通 榮群 群益10年IG金融債 撼訊 力泰 新昕纖 天宇 國泰投資級公司債 信昌電 理銘 力肯 新零售 國泰5Y+新興債 安碁 亞都 世德 力新 國泰1-5Y高收債 松崗 東凌-KY 宏易 恩得利 富邦全球投等債 環球晶 明揚 長佳 李洲 富邦全球高收債 英格爾 綠河-KY 瑞穎 凱柏實業 富邦中政債0-1 華義 欣泰 大恭 遠昇 富邦A級公司債 鼎創達 永純 及成 FH中國政策債 花王 致振 和進 合世 大田 康聯訊 耀勝 易威 威潤 倚強 穆拉德 創威 錦明 南璋 唐榮 鑫創 勝昱 晉椿 廣寰科 精確 世豐 點晶 宏易 久陽 建舜電 慶騰 強新 泰谷 唐鋒 松和 典範 互動 富強 長天 榮群 坤悅 益通 天宇 恩得利 振維 建錩 謚源 鴻翊 新零售 李洲 迎輝 力新 及成 欣厚-KY 恩得利 耀勝 兆遠 李洲 倚強 太欣 凱柏實業 至寶電 系統電 遠昇 錦明 世紀 及成 宇環 華容 和進 點晶 建榮 耀勝 幸康 立衛 倚強 泰谷 天揚 錦明 尚立 鈺創 鑫創 重鳥鵬 佳總 廣寰科 東林 合正 點晶 光頡 寶聯通 建舜電 新鉅科 凱鈺 泰谷 精聯 德宏 典範 緯軟 合邦 長天 晶達 萬旭 益通 杰力 驊宏資 振維 金利 久正 鴻翊 寶聯通 上揚 迎輝 凱鈺 全譜 欣厚-KY 合邦 易通展 兆遠 業強 安鈦克 太欣 訊達 元隆 系統電 撼訊 沛亨 世紀 信昌電 九暘 華容 上揚 凱碩 建榮 全譜 全達 立衛 易通展 奧斯特 天揚 沛波 保銳 鈺創 元隆 越峰 佳總 沛亨 英格爾 合正 迅德 士開 寶聯通 大中 昇益 凱鈺 倉和 志嘉 德宏 光菱 富裔 合邦 蜜望實 正德 亞元 星雲 燦星旅 萬旭 森田 富驛-KY 驊宏資 三圓 劍湖山 順發 昇益 德記 久正 三豐 泰偉 上揚 雙喜 華義 全譜 力泰 昇華 易通展 理銘 得利影 安鈦克 惠普 鼎創達 元隆 中連貨 花王 沛亨 安心 邦泰 九暘 易飛網 凱碩 亞都 全達 老爺知 奧斯特 滿心 保銳 東凌-KY 擎亞 德記 越峰 大展證 英格爾 誠品生活 三圓 得利影 亞昕 時報 士開 琉園 昇益 旭然 志嘉 捷必勝-KY 富裔 明揚 正德 紅木-KY 燦星旅 綠河-KY 富驛-KY 欣雄 劍湖山 欣泰 德記 大汽電 泰偉 華義 昇華 得利影 時報 鼎創達 花王 邦泰