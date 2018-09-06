晨鳴紙業(01812-HK)與招商銀行青島分行及招商證券簽署了《戰略合作協議》

晨鳴紙業(01812-HK)公佈，於2018年9月5日與招商銀行股份有限公司青島分行(招商銀行青島分行)、招商證券股份有限公司(招商證券)分别簽署了《戰略合作協議》(本協議)，雙方在互惠互利、合作共赢的前提下，建立戰略合作關係，成為戰略合作夥伴。

公司與招商銀行青島分行一緻同意彼此視對方為重要合作夥伴，併承諾創造一切條件和便利，在各個領域開展卓有成效的合作，以鞏固和擴大雙方在各自領域中的優勢。根據協議内容，雙方同意在符合法律法規、監管規定等前提下，招商銀行青島分行向公司提供意向性總金額不超過100億元等值人民幣的綜合融資安排，併在融資及授信業務、結算業務、現金管理業務、全產業鏈金融支持、投資銀行業務等領域開展全面業務合作。

公司與招商證券本著優勢互補、互惠互利、實現雙赢的宗旨，在此建立戰略合作關係，彼此視為重要合作夥伴。根據協議内容，雙方將在資產證券化項目開發、產品設計及銷售等方面開展深入合作，意向規模不高於100億元;積極開展投資銀行業務，在境内境外資本市場運作方面進行全方位合作。

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