星光文化(01159-HK)參投影片《摘金奇緣》全球票房1.39億美金

星光文化(01159-HK)公佈，華納兄弟公司投資發行、集團參投的，且由集團的簽約導演-朱浩偉導演的電影《摘金奇緣》(Crazy Rich Asians)又名《瘋狂亞洲富豪》，已於2018年8月15日上映。該部電影上映3周以來累計已獲得1.19億美金的北美票房，且持續保持北美周票房排行榜第一名位置。《摘金奇緣》也亦於2018年8月23日在香港上映。該片的製作預算為3000萬美金，而全球累計票房已達1.39億美金。
曾獲得奧斯卡最佳原創劇本獎的尼爾‧喬丹導演，著名的法國演員伊莎貝‧雨蓓主演的驚悚╱犯罪類電影《葛莉塔》(Greta)又名《遺孀》由資深國際銷售公司Sierra/ Affinity公司進行國際銷售。目前國際地區總銷售額預計600萬美金。該電影已確定於2018年9月6日的多倫多國際電影節特別展映單元首映，正式上映預計在2018年年底或2019年年初。
此外，集團組盤，由集團簽約的著名導演羅蘭‧艾默裡奇(Roland Emmerich)導演的電影史詩類劇情片《中途島》(Midway)已於2018年9月5日在美國夏威夷開機。該電影根據二戰期間中途島戰役真實故事改編，總投資預算將近1億美金。電影已定檔於2019年11月8日上映，時逢美國退伍軍人日假期，將獲得為期4天的開畫首週末。
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