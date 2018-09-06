【華冠投顧】大盤連續兩日下跌家數近千家….驚弓之鳥到處飛!!!

林幸蓉 分析師

焦點個股：3211 順達、3511 矽碼、3533 嘉澤、3023 信邦、3653 健策

推特與臉書高階管理人員在美參議院作證，引發科技業監管疑慮，科技指數下跌，今晚是美國對大陸 2,500 億美元商品關稅的公眾諮詢截止日…… 利空頻傳，使台股大盤早盤賣壓還是甚重，3008 大立光跌幅一度超過 7.5%，今日台積電回檔，連大盤第一個跳空缺口也補了，收盤大跌 70 點，成交量放大到 1,275 億。OTC 指數殺更大，成交量縮到 257 億…… 連續兩天下跌家數都近千家…… 台股持續箱型整理…… 若您手中持股是屬多頭架構，則無需恐慌；若您手中持股是空頭反彈的個股，請記得反彈收資金。

未來大盤洗盤時，老師會分享一些多頭架構的股票給大家參考，也歡迎有緣的好友們免費加 LINE 隨點隨聽《股市幸運星》節目。

繼 8 月 23 日分享的「一朵花店」6552 易華電先殺後拉，整理過後股價果然從從 69 漲到……94.4。昨日提醒大家的三檔連接線族群－3511 矽碼、3533 嘉澤今天兩檔漲上去了，至於 3023 信邦則仍在橫向整理下，在 88……87 上下整理了一年，且上半年 EPS 高達 3.13 元，7 月營收年增 17.96%，8 月營收年增 21.07%，連續 6 個月創下單月歷史新高。由於接單暢旺，信邦 9 月合併營收可望再攀高，Q3 合併營收可望創下單季歷史新高，擴建台灣苗栗二廠，也開始投產信邦五大產業（MAGIC）之應用進入收割期，技術型態為多頭架構。近期空單爆增，截至 9 月 5 日止，券資比高達 32.09%，若將來整理量縮完畢，也是有機會發動上攻！！

散熱元件的 3653 健策出現第二支漲停帶量上攻！！繼 8 月 16 日老師分享的鋰電池國王 6121 新普及鋰電池王子 3323 加百裕連飆後，今日換 3211 順達攻漲停…… 多頭架構的個股依然洗得越兇、漲得越猛…… 熱鬧滾滾 ING

幸運星持續為好友們觀盤…… 找出退潮之後在裸泳的好標的……. 老師第一時間無私的在 LINE 粉絲群中無私分享，歡迎免費加 LINE 隨點隨聽《股市幸運星》節目......

最後祝大家明日操作順利！！！

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