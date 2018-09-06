【華冠投顧】賴昇楷：大盤短線多空進入關鍵期 被動元件就看「三巨頭」

賴昇楷 分析師

＜大盤分析＞

昨日昇楷於 Line@盤後分析文提醒「多頭功敗垂成沒能扭轉型態上的劣勢完成 "內困翻紅" 之Ｋ棒組合... 故須提防空頭再次發動襲擊，至於多頭短線防守點則看大盤 8/28 向上缺口 10916 點～10946 點」。

今日在歐股大跌、美股回檔利空下，大盤由電子股三王《2330 台積電》、《3008 大立光》、《2317 鴻海》帶頭下挫，低點一度下破前述 10916 點之多頭防線，不過多頭力圖止跌，期現貨於低檔同步爆出承接量並且運用期貨帶現貨方式收斂逆價差穩住市場信心，終場大盤雖 - 70 點但守住缺口不被完全封閉，OTC 指數 - 0.52%。

今日期現貨同步放量，多空交戰劇烈但空方未能一舉封閉 8/28 向上缺口（此一缺口不但是大盤開始放量位置，若還原權息來看也剛好是大頸線位置），多方力守短線最重要防線並保住一線生機，後市能否瓦解空方攻勢？操作策略如何調整？歡迎加入昇楷 Line@ (點擊 http://line.me/ti/p/@ace168 或搜尋 ID: @ace168) 後，到主頁看盤後分析文便清楚。

＜被動元件＞

族群指標股《2327 國巨》和《2492 華新科》今日續跌，龍頭國巨甚至瀕臨再次破底，在止穩走勢出現前仍保守以對以防融資停損造成急回走勢。

族群當中觀察的二線股如《3090 日電貿》、《6207 雷科》... 等依舊持穩，在逆境中持續低量穩守上揚月線，不過老話一句，整個族群是連動的，在一線主帥止跌前需要留意搶短風險。

＜籌碼洩天機個股＞

這一週大盤震盪走跌，不少線形不錯的強勢股亦紛紛補跌，盤面上還能抗跌甚至逆勢的個股除了要具備技術面優勢，更重要的是擁有籌碼面強項，像是這幾天分享給大家的【籌碼洩天機】研究報告，裡頭的個股都能維持強勢整理格局，好比今天逆勢的《超越顛峰》，早盤低量回測月線後，便又緩步墊高收紅且穩守所有均線，不太受大盤的影響。

這類跟著籌碼進出的個股因為需要作功課，所以要花點時間追蹤而且比較辛苦，然而在現階段市況不佳的情況下卻是比較穩當的方式，類似的個股昇楷已整理在【籌碼洩天機】資料裡頭，歡迎加入昇楷 Line@一起分享。

※以上內容由華冠投顧 賴昇楷分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。

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