【倫元投顧】觀察矽晶圓是否持續強勢

◆盤勢分析

台股早盤一度大跌 89 點，隨後立即強彈，從急殺的角度分析，顯示市場信心極度脆弱，尤其 2327 國巨在公布 8 月營收創新高的利多下，竟然還殺到平盤下，可見現階段財報利多已不是股價可以走高的關鍵，也說明市場進入弱勢結構。

盤面走向已由個股各自表現為主，族群性的減弱是弱勢盤的特徵，主因來自被動元件股的漲跌無規律，短線追高就套牢，導致後續買盤不敢任意再追價；其次是關稅大戰的公布前夕，大咖買盤偏向觀望所致。

雖然被動元件股價普遍跌深，但因為中間的反彈吸引過多的短線客及散多單，以致股價彈高就有賣壓，這是該族群就算有利多也漲不動的原因，因此，操作上先避開該族群，讓其自然落底為宜。

被動元件是投機力指標，該族群轉弱會影響同是漲價概念股的拉回，不過今天半導體矽晶圓族卻相對強勢，究其原因為，這次燕子颱風重創日本，其中生產矽晶圓材料的日廠 -- 三菱材料部份廠房停工，加上今天凌晨北海道又出現 6.7 級強震，日本半導體矽晶圓大廠 -- 勝高的磊晶廠受到影響，有抑制矽晶圓供給的利多。

不過，今日係在關稅大戰前夕，投資人心態較為保守，加上被動元件賣壓太重，嚴重影響買盤意願，故明 (週五) 日觀察矽晶圓是否持續強勢，作為判斷大咖是否進場關鍵。

楊天迪 分析師

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