來自英國學界的警告：AI若不加強公眾參與 或將淪為第二個「轉基因」

科技日益發達，人們對待人工智慧（AI）的態度卻一直喜憂參半：喜機器人親近人類，助長人類經濟文化更上一層樓；憂機器反水上演《底特律：成為人類》，翻身成為人類的主人。

兩大陣營持續交鋒，但口水戰多在學界打響。如今，有一位學者站出來呼籲，AI 值得更多來自公眾的關註：「AI 將在未來幾十年中改變我們的生活，它所帶來的改變甚至比網路之前帶來的還要多。我們得確保自己已經準備好了。」

據英國《金融時報》報導，即將就任英國科學協會（British Science Association）會長的薩里大學物理教授 Jim Al-Khalili 警告稱，AI 發展得太快，但針對其利弊的討論尚未能夠引起更為廣泛的關注。這種情況如不改變，AI 的潛力未來被人們認清後，可能會遭到人們強烈反彈。

幾年前，人們還認為 AI 無足輕重。但如今，人類對 AI 的興趣、投資以及相關技術的進步均達到了前所未有的水平。包括我自己在內的許多人都感覺，一切都來得太快了。

他還表示，比起全球氣候變暖、貧窮、恐怖主義等人類所面臨的一系列重大議題，AI 更為重要，它將主導其他問題的相應後果。

Al-Khalili 稱，當人們醒過神來，AI 或許會落向多年前轉基因作物所面臨的境地。而來自公眾的反對浪潮或將致使該技術無法在英國，尤其是在公共領域發揮全部潛力。

這不僅會損害英國公眾的利益，還有可能令 AI 技術落在不受控制、不受監管、日益強大的少數私營科技公司手上，而這一切的代價就是犧牲就業、平等和透明度。

Al-Khalili 預計，到 2030 年，AI 每年可為全球經濟貢獻 15 兆美元，這一數字超過目前中印兩國經濟產出總和。

無獨有偶，麥肯錫也在周三發布報告預測，在至少未來十年內，AI 或將為全球年均 GDP 增速貢獻額外的 1.2 個百分點。到 2030 年，AI 或還能為全球經濟活動拱手送上 13 兆美元。

但在 Al-Khalili 看來，這樣的成功取決於人類是否將透明度與道德倫理置於 AI 發展的核心且確保監管到位。

AI 大趨勢之下，人類最直接的擔心在於，機器會否搶走屬於自己的工作機會。麥肯錫去年底的報告曾給出過一個觸目驚心的數字：到 2030 年，全球 8 億人口的工作崗位將被機器取代。

但報告也特別指出，被機器人取代並不意味著大量失業，因為新的就業崗位將被創造出來，人們應該提升工作技能來應對即將到來的就業大變遷時代。

對此，Al-Khalili 與麥肯錫持相同意見。他還補充道，若想造福公眾，政府對工作技能培訓的大力投資必不可少。

除了就業隱憂，AI 還帶來了其他問題，比如飽受詬病的網路恐怖主義。因此，Al-Khalili 指出，未來 AI 若真的開始取代人類，網路安全領域將成為增長的行業之一。