【台股學堂】 被動元件

近年來被動元件受到市場關注，新聞你一定常常聽到，覺得熟悉，但又不了解被動元件是什麼？牛編聽到大家的聲音了！幫大家簡單整理一下，在買股票時能更了解什麼是「被動元件」！

何謂被動元件？電子元件分為兩類，「主動」及「被動」，差別在於是否需要電源來驅動。主動元件，你一定比較常聽到，如電晶體、二極體及存儲器，還有大家最有印象的就是「半導體」，這些就是主動元件；至於被動元件，就是電阻、電容、電感三大被動元件，往往被視為主板上配角，比較少被討論。但在科技技術上的發展其實很重要。

被動元件的功能，簡單介紹如下：

電阻器：主調節電流及電壓的大小。

電感器：主要過濾電流中雜訊、防止電磁波干擾，並穩定電流。

電容器：主要儲存電能，進行耦合及協調等功能。

這三大被動元件中，以電容的市場規模最大，可分為陶瓷電容、鋁質電容及鉭質電容等，目前最熱門的 MLCC 就是積層陶瓷電容（Multi-layer Ceramic Capacito），又常稱為貼片電容。

被動元件用在哪？

相較往年傳統的電子產品需求，近幾年受惠於智慧型手機、電動車與車用電子需求強勁，進而使被動元件的應用面擴大。尤其，隨著產品功能的科技複雜化及多元化，耗電量也將隨之增加，因此需要更多被動元件來進行穩壓、穩流、過濾雜訊等，藉以維持終端裝置正常運作。以汽業產業為例，過去傳統汽車一輛約使用到 1000?2000 顆被動元件，進入電動車或是自動駕駛，預估將使用到 10,000 顆被動元件，需求量將會以倍速成長。

最後，大家也幫大家整理相關概念股！

至於 MLCC 積層陶瓷電容，下一篇牛編再幫大家整理，這樣才不會看到頭昏眼花！

華冠整理編輯 牛編